20 migliori strumenti software di gestione delle attività per migliorare i flussi di lavoro [edizione 2024]

Solo qualche anno fa, ero sempre bloccata in un circolo vizioso di frustrazione e di auto-vergogna, tutto perché il mio carico di lavoro professionale stava andando fuori controllo . Facevo piani ambiziosi per me e per il mio team e guardavo agonizzante mentre cadevano nel vuoto. Le cose sono andate così male che mi sono abituata all'ansia che accompagnava il mio milione di compiti non seguiti. Ne è seguito un costante sovraccarico, una chiara mancanza di motivazione e persino subdole ripercussioni sulla salute. 😔

Alla fine mi sono confidata con alcuni colleghi e ho capito che non ero affatto sola. In effetti, alcune ricerche hanno rivelato che ben 41% dei lavoratori sperimenta lo stress a causa dei pesanti carichi di lavoro.

Con il tempo sono riuscito a uscire da questo periodo difficile e non posso sottolineare abbastanza quanto mi abbia cambiato la vita trovare il giusto software di gestione delle attività. Non è mai la quantità di lavoro a creare il caos, ma una cattiva gestione delle attività.

Nel mio caso, per esempio, una volta ho orchestrato inconsapevolmente un burnout del team, perché avevo l'abitudine di fissare scadenze troppo entusiasmanti (leggasi: irragionevoli) e di delegare compiti senza considerare realisticamente il carico di lavoro. Solo dopo aver trovato il mio strumento di gestione delle attività perfetto ho avuto la conoscenza e la visibilità necessarie per fare scelte più pratiche.

Ora mi definirei un task manager molto più sano e spero che il mio team qui a ClickUp sia d'accordo. Abbiamo lavorato insieme per proporvi questo articolo che esplora i 20 migliori software di gestione delle attività, con un'attenzione particolare agli strumenti che possono aiutarvi ad assegnare le attività e a ottimizzare le priorità in modo efficace nel 2024. Potrete conoscere le loro caratteristiche principali, le limitazioni e i prezzi prima di individuare il vostro strumento di gestione delle attività ideale. 🌻

Cosa cercare in uno strumento di gestione delle attività?

Per i team che collaborano tra loro come il mio, il software di gestione delle attività non si limita a aiutare a identificare, monitorare e gestire le attività. Va oltre il supporto di un semplice elenco di cose da fare e offre funzionalità per collaborare in modo efficiente su flussi di lavoro elaborati per un efficace completamento degli obiettivi .

Il miglior software di gestione delle attività consente al mio team di fissare le scadenze, di stabilire le priorità dei compiti monitorare i progressi e adattare i programmi con facilità, con il risultato di rendere più fluido il processo decisionale. Tra le altre funzionalità utili a cui diamo priorità vi sono:

Flessibilità: Secondo la mia esperienza, un buon software di gestione delle attività è sempre quello che ha un'interfaccia facile da usare. Punti bonus se funziona senza problemi su tutti i principali sistemi operativi e dispositivi, dando al mio team un maggiore controllo sul lavoro quotidiano Tracciabilità del tempo: Riteniamo che sia meglio scegliere una soluzione di gestione delle attività che ci permetta dimigliorare la gestione del tempo attraverso un monitoraggio continuo del tempo Automazione delle attività: Con la crescita dell'azienda, l'automazione gioca un ruolo fondamentale nell'espandere la base delle attività in modo sostenibile. Il miglior software di gestione delle attività ci permette di automatizzare le attività amministrative ricorrenti, lasciando a tutti più tempo per concentrarsi su incarichi cognitivamente impegnativi e di alto livello Supporto alla comunicazione: Poiché gestisco un team impegnato e distribuito, apprezzo gli strumenti che supportano discussioni produttive sulle attività, la condivisione di file e gli annunci istantanei Abbiamo notato che un software di gestione delle attività di qualità offre funzioni di reporting per registrare e analizzare le informazioni (come i dati di entrata/uscita, le assenze e le ore di straordinario) per l'analisi della produttività, la fatturazione e la gestione delle risorse umanegestione delle paghe6. Integrazione con altri strumenti Forse si tratta di una preferenza personale, ma a me piace che il mio sistema di gestione delle attività si integri con gli altri software che utilizziamo, come ad esempioapplicazioni di messaggistica,strumenti di gestione dei progettieassistenti alla scrittura, semplicemente perché in questo modo si elimina il cambio di contesto e si facilita la collaborazione di gruppo e il monitoraggio delle attività 😇

20 Migliori software di gestione delle attività per una pianificazione ed esecuzione bilanciata delle attività

Quando abbiamo iniziato a testare le tonnellate di applicazioni per la gestione delle attività disponibili sul mercato, è emerso chiaramente un aspetto: non sono tutte della stessa pasta. Ad esempio, alcune sono strumenti versatili, mentre altre si concentrano su funzioni specifiche come le dipendenze dalle attività.

Alla fine abbiamo ristretto il campo ai 20 migliori software di gestione delle attività che dovevano essere presenti nella nostra lista. Li abbiamo selezionati dopo aver preso in considerazione diversi criteri, come le funzionalità e l'accessibilità economica, in modo che possiate trovare qualcosa che risponda alle vostre esigenze immediate. 🧐

Ecco un'istantanea della nostra lista, che sarà seguita da recensioni dettagliate e oneste di ciascun software:

1. ClickUp -Il miglior software per la gestione di progetti e attività

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni squadra

Perché finire con un botto quando possiamo iniziare con uno? 💥

Forse siamo un po' di parte, ma ClickUp ha ripetutamente dimostrato di essere la migliore soluzione di gestione delle attività per individui, professionisti e team. Non solo noi, anche G2 la considera la soluzione migliore per la gestione delle attività migliore per la gestione delle attività e software di gestione dei compiti del team , classificandolo #1 in oltre 15 categorie competitive nel 2024!

Ciò che rende ClickUp un clic è il suo supporto end-to-end, abilitato dall'intelligenza artificiale, per la gestione delle attività e delle priorità, il monitoraggio dei progressi e la produttività.

Come usiamo ClickUp per la gestione pratica delle attività

Il modo in cui utilizziamo ClickUp per il mio team è piuttosto semplice: per cominciare, andiamo su Attività ClickUp per tutto, dalla pianificazione e programmazione centralizzata delle attività al monitoraggio dei singoli incarichi.

Adoro il modo in cui la piattaforma rende il nostro processo di gestione delle attività super intuitivo e ricco di dati. Possiamo classificare le attività del team in base al tipo e impostare lo stato personalizzato delle attività, da Da fare a Done, per rendere facile il monitoraggio. Possiamo utilizzare un numero illimitato di Campi personalizzati per impostare le scadenze, aggiungere gli assegnatari e definire ulteriori dettagli che vogliamo monitorare o filtrare. Per ogni compito assegnato, il nostro team può anche:

Aggiungere link e commenti per centralizzare le conoscenze e le discussioni contestuali

Specificare le dipendenze dei compiti per offrire visibilità alla gestione delle scadenze

Definire sottoattività e liste di controllo per supportare le consegne più estese

Utilizzare @menzioni e voci di azione per delegare le attività e condividere gli aggiornamenti

Per impostazione predefinita, la nostra Task View è una finestra a comparsa, ma possiamo anche ridurla a una barra laterale o a una finestra di dialogo Vassoio delle attività se si desidera mantenere accessibili i propri elenchi di cose da fare o tenere traccia del tempo trascorso.

All'interno di un'attività di ClickUp, è possibile creare e organizzare facilmente liste di controllo dettagliate con gruppi di cose da fare che possono essere assegnate anche ad altri utenti

Se siete dei task manager visivi come me, ci sono buone notizie! Uso spesso la funzione 15+ visualizzazioni di progetto questo software di gestione delle attività ci permette di avere una visibilità completa su tutto il nostro flusso di lavoro: gestisco le attività su schede Kanban, le ordino nella vista Elenco e visualizzo le tempistiche con grafici di Gantt colorati. 🌈

ClickUp è dotato di un sistema di trascinamento Vista calendario che aiuta la pianificazione granulare delle attività. Utilizziamo anche la vista Attività ricorrenti per programmare le attività di routine, come le riunioni e le retrospettive degli sprint, e visualizzare o regolare la nostra giornata direttamente sul Calendario.

In ogni giorno abbiamo più di 100 attività attive in tutti i reparti ed è quasi impossibile seguire ognuna di esse. Per fortuna, possiamo tenere sotto controllo i nostri elenchi di attività grazie a Promemoria ClickUp . Li creiamo da qualsiasi commento o notifica di un'attività, il che ci offre una maggiore flessibilità per gestire le attività del team senza problemi da qualsiasi dispositivo in cui ci troviamo, senza perdere di vista le dipendenze interdipartimentali.

Inoltre, se abbiamo a che fare con un carico di lavoro eccessivo, possiamo identificare cosa dare priorità e privare di priorità utilizzando Priorità delle attività di ClickUp e i suoi tag con codice colore. Alleggeriamo anche il carico di lavoro dei team con Automatismi ClickUp che ci permette di automatizzare le attività che richiedono tempo, come il controllo delle e-mail o l'organizzazione dei documenti.

Bonus! Il nostro segreto per una produttività senza stress? ClickUp Brain e i modelli predefiniti

Oltre a tracciare e dare priorità alle attività, ClickUp ci dà una mano anche con Gestione dei progetti . Ad esempio, impieghiamo Cervello ClickUp , l'assistente AI della piattaforma, per automatizzare i riepiloghi dei progetti, la pianificazione delle attività e gli aggiornamenti delle attività.

Automatizzare la collaborazione INTJ-ISTP con ClickUp Brain

ClickUp Brain è una rete neurale che collega le attività, i documenti e le discussioni del team che vivono sulla piattaforma e ci aiuta a estrarre e riassumere le informazioni e gli elementi di azione attraverso semplici richieste e domande.

Inoltre, la nostra produttività raggiunge nuovi livelli grazie ai numerosi modelli ClickUp personalizzabili che ci aiutano a standardizzare immediatamente le assegnazioni dei compiti! Se non conoscete la piattaforma, la sezione Modello di gestione dei compiti ClickUp può essere un ottimo punto di partenza. Da scaricando questo modello gratuito è possibile organizzare le attività in elenchi come Action Items, Ideas e Backlog per facilitare la navigazione. Aprite viste separate per tenere traccia degli incarichi in base al reparto o all'etichetta di priorità. 🚩

Organizzate i vostri compiti e ottenete risultati rapidi con il modello di gestione dei compiti di ClickUp

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Limitazioni di ClickUp

Ci vuole tempo per esplorare tutte le sue funzionalità di gestione delle attività (si può sfruttare ilCentro assistenza di ClickUp per facilitare la curva di apprendimento)

Una funzione di reporting dedicata alle sottoattività sarebbe un'ottima aggiunta

Prezzi di ClickUp

La maggior parte delle funzioni di gestione delle attività di ClickUp sono accessibili con il piano gratuito. Il rapporto prezzo/funzioni delle opzioni a pagamento è uno dei migliori in questo settore.

Free Forever (supporta attività e membri illimitati)

(supporta attività e membri illimitati) Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $5 per membro al mese

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

La piattaforma ha ottenuto recensioni ampiamente positive come soluzione per la gestione delle attività. Ecco come un utente descrive la propria esperienza :

la mia caratteristica preferita è la funzione "aggiungi a" per le attività, che mi permette di avere una posizione centrale per tutti i progetti principali. All'interno del progetto/Epic, le sottoattività possono essere assegnate allo spazio/elenco corretto per essere lavorate da chi ne ha bisogno. Avere una visione dall'alto verso il basso della posizione e dello stato di ogni sottoattività è prezioso per tenere traccia di ciò che è stato completato e di ciò che è incompleto. Anche l'aggiunta di campi personalizzati ovunque ne abbia bisogno è fantastica._

2. Asana: il migliore per i team remoti

Via: Asana Non c'è modo più delicato di dirlo: amiamo Asana come software di gestione delle attività online per i team remoti! Per cominciare, possiamo usare modelli precostituiti per organizzare i nostri progetti remoti e coordinare le attività e gli aggiornamenti usando la funzione centralizzata Inbox.

Testando ulteriormente lo strumento, abbiamo notato che è incredibilmente facile aggiungere e tenere traccia delle attività di più team su più progetti. In sostanza, posso assicurarmi che lo stesso compito non venga mai duplicato in un altro reparto, un problema comune per i team remoti!

L'ampiezza delle sue funzioni è abbastanza simile a quella di ClickUp (potete consultare un'analisi dettagliata ClickUp vs. Asana qui ). Ad esempio, posso aggiungere descrizioni delle attività sotto forma di elenchi puntati, incorporare file per aggiungere un contesto, impostare date di scadenza e aggiungere assegnatari in pochi clic. È anche facile creare sottoattività, identificare i blocchi e semplificare le approvazioni delle modifiche alle attività.

Cosa rende Asana tra le sue alternative per me è la funzione Workflow Builder: ci offre un'interfaccia fluida per creare flussi di lavoro senza codifica, aiutandoci ad automatizzare le attività di routine e ad accelerare i progetti. Questo software di qualità per la gestione delle attività è dotato anche di un elenco delle mie attività, che aiuta a dare priorità al lavoro promuovendo automaticamente le attività in base alle date di scadenza.

Nel complesso, Asana è uno strumento di gestione delle attività collaborativo per chiunque lavori in remoto-il mio distribuito team è stato in grado di comunicare direttamente all'interno dell'applicazione, incoraggiando la collaborazione interfunzionale con un attrito minimo. Per una maggiore trasparenza, si consiglia di aggiungere i collaboratori rilevanti alle attività del team per tenerli aggiornati sui progressi async.

Le migliori caratteristiche di Asana

Modelli per la gestione delle attività

Strumenti di collaborazione a distanza

Creazione di flussi di lavoro a codice zero

Opzioni di ricerca e filtraggio per una navigazione più semplice

Si integra con applicazioni come Slack e Dropbox,e ClickUp* Applicazione mobile per Android e iOS

Limitazioni di Asana

Può essere difficile da implementare per i team più grandi

Le funzioni di archiviazione e collaborazione potrebbero essere migliorate

Prezzi di Asana

Personale: Gratis per sempre (per un massimo di 10 utenti)

Gratis per sempre (per un massimo di 10 utenti) Starter: $10,99/mese per utente

$10,99/mese per utente Avanzato: $24,99/mese per utente

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (9.000+ recensioni)

4,3/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (12.000+ recensioni)

Molti utenti hanno valutato positivamente la funzione di promemoria automatico di Asana, come questo :

mi piace il modo in cui Asana ci aiuta a creare e assegnare compiti ai dipendenti del nostro team, oltre a fornire loro automaticamente dei promemoria per completare i compiti in tempo. Le email di promemoria sono molto utili, in questo modo i nostri collaboratori hanno l'elenco delle cose da fare pronto senza dover controllare più piattaforme di messaggistica ed email

3. Jira: il meglio per i professionisti IT esperti

Via: Jira Quando ho iniziato a esplorare Jira, mi è parso evidente che non fosse così facile da usare per i principianti come altre alternative, a causa di un set di funzioni piuttosto complesso. Ma Jira è un software di gestione delle attività molto diffuso tra i professionisti esperti di settori come l'informatica, la finanza, il marketing e le risorse umane, quindi valeva la pena di provarlo.

Per dare un'idea del contesto, Jira è stato lanciato per la prima volta da Atlassian come un software per la gestione delle attività strumento di tracciamento dei problemi per gli sviluppatori di software, ma ora è diventato uno strumento utile anche per i project manager e i task manager. Nella mia esperienza, l'ho trovato uno strumento incredibilmente utile per Gestione agile dei progetti .

Il mio team ha cercato di impostare un flusso di lavoro di esempio per un progetto Agile complesso, e siamo riusciti a suddividere tutto in sprint gestibili . Abbiamo la possibilità di impostare i compiti in base a:

Progetti gestiti dall'azienda: Un flusso di lavoro standard controllato dall'amministrazione

Un flusso di lavoro standard controllato dall'amministrazione Progetti gestiti dal team: Uno spazio di lavoro più autonomo per i team indipendenti

Le molteplici visualizzazioni di Jira, come le schede e le timeline, consentono di tenere traccia delle attività di sprint e di identificare gli ostacoli per garantire che il lavoro venga svolto in modo efficiente un miglioramento continuo . Lo strumento supporta anche la collaborazione del team permettendo ai membri di fare brainstorming e di scambiare informazioni sui compiti tra i vari reparti attraverso flussi di lavoro condivisi.

Per quanto riguarda la produttività, vale la pena di notare che Jira, come ClickUp ci permette di aggiornare in tempo reale gli stati dei compiti personalizzati, mentre la sua funzione automaton consente di eseguire azioni manuali in background. Inoltre, i project manager possono automatizzare il lavoro utilizzando le sue numerose funzioni modelli di gestione delle attività . 😀

Suggerimento: Esplorate il Integrazione Jira-ClickUp per gestire meglio il vostro flusso di lavoro Agile!

Le migliori caratteristiche di Jira

Supporto per l'automazione del flusso di lavoro

Viste multiple dei compiti per i team agili

Modelli per nicchie comerisorse umane, marketing e IT

Si integra con Atlassian Work Management e altre applicazioni popolari

e altre applicazioni popolari Efficaci app di gestione delle attività per Android e iOS

Limitazioni di Jira

Il sistema può essere a volte lento

L'interfaccia utente e il design della dashboard potrebbero essere migliorati

Prezzi di Jira

Gratuito: Fino a 10 utenti

Fino a 10 utenti Standard: $8,15/mese per utente

$8,15/mese per utente Premium: $16/mese per utente

$16/mese per utente Impresa: Contattare le vendite per conoscere i prezzi

L'assistenza aziendale di Jira è disponibile solo per i livelli a pagamento. Tuttavia, gli utenti del piano gratuito possono cercare il supporto della comunità .

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (5.000+ recensioni)

4,3/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (13.000+ recensioni)

Leggi il bonus: Dai un'occhiata a queste Alternative a Jira !

4. Monday.com-migliore per i team di marketing e PMO

Via: Lunedì.com L'utilizzo di Monday.com per la gestione dei compiti può rendere il lunedì meno terribile? Noi pensiamo di sì! Questo semplice software di gestione delle attività offre tutte le funzionalità chiave, dalla visualizzazione multipla delle attività ai modelli di attività, che si trovano nella maggior parte dei programmi di gestione delle attività Alternative per il lunedì .

Tuttavia, ciò che il nostro team di ricerca ama di più sono le funzioni di gestione delle attività specifiche del software per marketing e Team PMO . Ad esempio, i team di marketing possono beneficiare di funzionalità chiave quali gestione delle risorse del marchio , robusti diagrammi di Gantt (per costruire le tempistiche delle attività) e monitoraggio delle campagne . Nel frattempo, i team PMO si affidano a funzioni per monitorare gli OKR identificare le dipendenze e tracciare il tempo per la pianificazione delle attività future.

Penso che Monday.com si distingua anche per la sua facile interfaccia. La sua funzione di gestione del lavoro consente di creare flussi di lavoro di marketing senza codice per funzioni specifiche come la creazione di contenuti, i social media e la pianificazione di eventi.

Ho consultato alcuni project manager che utilizzano questo strumento e ne hanno apprezzato il layout intuitivo. Ad esempio, la piattaforma consente loro di prendere decisioni informate accedendo a una rapida panoramica dell'avanzamento delle attività su una dashboard. 📈

Inoltre, Monday.com consente di organizzare gli spazi di lavoro in progetti con attività e sottoattività individuali, con tanto di opzioni di codifica a colori che aiutano a tenere traccia delle priorità e degli stati delle attività.

Nel complesso, si tratta di un potente strumento di gestione delle attività simile a ClickUp e Asana in termini di design e funzionalità. Inoltre, la piattaforma si integra con i principali strumenti di marketing e con altre piattaforme collaborative ( tra cui ClickUp ).

Le migliori caratteristiche di Monday.com

Include oltre 200 opzioni di automazione

Stati delle attività e livelli di priorità personalizzati e codificati a colori

Modelli di progetto facili da usare

Impostazione dei flussi di lavoro senza codice

Offre un'app mobile per iOS e Android

Si integra con oltre 200 app

Limitazioni di Monday.com

La configurazione iniziale tende a essere eccessiva

Alcuni utenti hanno difficoltà con i promemoria personalizzati e sperimentano ritardi nelle notifiche

Prezzi di Monday.com

È possibile accedere ai seguenti piani sottoscrivendo prima una prova gratuita di 14 giorni:

Free: Fino a due utenti

Fino a due utenti Basic: $9/mese per utente

$9/mese per utente Standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente Pro: $19/mese per utente

$19/mese per utente Enterprise: Contattare le vendite per i prezzi

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Monday.com valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (10.000+ recensioni)

4.7/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

5. Trello: il migliore per i piccoli team

Via: Trello Sono un fan religioso delle tavole Kanban, e questo è in parte il motivo per cui mi diverto sempre a usare Trello. Uno dei motivi principali per cui l'ho messo in cima alla nostra lista è la semplicità: la maggior parte dei software di gestione dei progetti non sono così facili da imparare come Trello, il che lo rende perfetto per gestire attività lineari su scala ridotta.

Questo buon software di gestione delle attività consiste nello spostare le attività come note adesive su una bacheca Kanban drag-and-drop per facilitare il monitoraggio dello stato. I singoli possono utilizzarlo per creare elenchi di attività personalizzati, mentre i membri di un team possono affidarsi a liste di controllo avanzate per aggiungere un contesto ai compiti, aggiungendo date di scadenza e assegnatari.

Per quanto riguarda la gestione di base delle attività, questo software supporta la prioritizzazione delle attività attraverso etichette come priorità alta, media o bassa. Supponiamo di voler accedere a uno specifico lotto di attività e preparare un rapido rapporto sullo stato: tutto ciò che devo fare è filtrare queste etichette.

Anche lo strumento di automazione no-code (e carino!) di Trello, chiamato Butler, è incredibilmente comodo da usare. Anche i membri meno esperti di tecnologia del mio team possono automatizzare le attività ricorrenti creando semplici regole, pulsanti e comandi.

Trello ci permette di visualizzare le attività su calendari, scadenze e tabelle ben organizzate, il che spesso è più che sufficiente per gestire i carichi di lavoro in team più piccoli. Tuttavia, se si gestisce un team più grande o un progetto più complesso che richiede agilità e una maggiore varietà di visualizzazioni del progetto, Alternative a Trello con funzioni aziendali possono essere un'opzione migliore.

Le migliori caratteristiche di Trello

Strumento di automazione senza codice Butler

Software di tracciamento delle attività basato su Kanban

Include liste di controllo, calendari e linee temporali

La codifica a colori aiuta a stabilire le priorità delle attività

Applicazioni mobili per Android e iOS

Si integra con altri sistemi di gestione delle attivitàcome ClickUp e Jira

Limitazioni di Trello

Diventa costoso con l'aumentare del numero di utenti

Non supporta la gestione di progetti complessi

Prezzi di Trello

Il piano gratuito di Trello è piuttosto generoso e supporta fino a 10 schede. È necessario ottenere un livello Premium per accedere a un maggior numero di visualizzazioni e di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, necessarie per una gestione efficace delle attività negli spazi di lavoro moderni.

Gratuito

Standard: $5/mese per utente

$5/mese per utente Premium: $10/mese per utente

$10/mese per utente Enterprise: $17,5/mese per utente

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.000+ recensioni)

4,4/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (23.000+ recensioni)

Ecco cosa ha fatto uno ha detto un utente sul completamento di compiti e progetti con Trello:

trello fornisce ai progetti di sviluppo software una piattaforma agevole per la gestione dei flussi di lavoro Agile e Kanban. Le attività possono essere create e organizzate facilmente grazie alla sua interfaccia user-friendly e alle schede, agli elenchi e alle carte personalizzabili. Sebbene la facilità d'uso di Trello sia uno dei suoi principali vantaggi, potrebbe non avere tutte le complesse capacità di gestione dei progetti di applicazioni più complete._

6. Hive - il miglior software di gestione delle attività per una collaborazione di gruppo a più livelli

Via: Alveare Quando ho iniziato a testarlo, non avevo la più pallida idea di cosa fosse Hive. La piattaforma si presenta come un software di gestione dei progetti onnicomprensivo, con casi d'uso che vanno dalla gestione dei progetti e delle risorse al coinvolgimento dei clienti. Sebbene abbia esplorato soprattutto le funzionalità per la gestione delle attività, posso affermare con certezza che questo strumento vince quando si tratta di facilitare la collaborazione tra team.

Hive fornisce a qualsiasi team ibrido una piattaforma di gestione delle attività per:

Assegnare, tracciare ed eseguire le attività insieme, indipendentemente dal luogo in cui ci si trova

Monitorare le attività imminenti tra i vari reparti

Semplificare i dati di inserimento delle attività con i moduli

Collaborare in modo asincrono o dal vivo con Hive Notes e Text and Voice Chat

Come ClickUp, Hive supporta collaborazione al progetto permettendo ai compagni di squadra di comunicare tra i progetti lasciando commenti sulle schede di azione o taggando i membri del team.

La collaborazione è più fluida perché si possono osservare le attività da angolazioni diverse. Per esempio, possiamo usare la vista Portfolio per avere una panoramica dettagliata delle attività tra i vari progetti o la vista Label per categorizzare le sottoattività. Ho pensato di concentrarmi meglio attivando la vista Le mie azioni per visualizzare le mie assegnazioni di compiti in modo concentrato.

Possiamo anche contare su funzioni chiave come lo stato dell'attività per monitorare facilmente i progressi, i template per personalizzare i layout dei progetti e i processi aziendali e le notifiche per non perdere mai un colpo. Inoltre, Hive offre Workflows App, un'applicazione senza codici strumento di automazione delle attività per aiutarvi a ridurre il lavoro manuale e a progettare flussi di lavoro automatizzati personalizzati.

Le migliori caratteristiche di Hive

Strumento di gestione collaborativa delle attività

Supporta discussioni individuali, di gruppo o di progetto

Assistente AI ( HiveMind ) e modelli per supportare le attività standard

) e modelli per supportare le attività standard La vista Le mie azioni tiene traccia di tutti i compiti assegnati all'utente

Include uno strumento di automazione delle attività senza codice

Si integra con Dropbox e Google Drive

Limitazioni di Hive

L'app mobile ha funzionalità limitate

La UX può essere compromessa con molti collaboratori

Prezzi di Hive

Il piano gratuito di Hive supporta la gestione di base delle attività per tutti i vostri progetti, ma dovrete passare ai piani a pagamento per ottenere funzioni come campi personalizzati, etichette per le attività e un calendario in-app.

Gratuito

Starter: $5/mese per utente

$5/mese per utente Team: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare le vendite per i prezzi

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Hive valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (500+ recensioni)

4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

Bonus: Dai un'occhiata a questi Alternative a Hive !

7. MeisterTask - il migliore per la gestione delle attività Kanban

Via: MeisterTask La maggior parte alternative a MeisterTask includono le schede Kanban come una delle loro caratteristiche principali. Tuttavia, vorrei sottolineare che MeisterTask eccelle come software di gestione delle attività basato su Kanban per la sua semplicità e intuitività. 😻

Lo strumento è ben realizzato e fornisce schede personalizzabili in stile Kanban che ci permettono di organizzare e monitorare le schede dei compiti. Possiamo segnare se le attività sono In corso, Done o nell'elenco To Do (o creare sezioni personalizzate). L'aspetto interessante è che possiamo anche passare a una vista temporale di tipo Gantt per accedere a una pianificazione più lineare.

Queste schede consentono di mantenere tutto il lavoro centralizzato e di comunicare efficacemente attraverso i commenti ai compiti. Possiamo citare i compagni di squadra nei commenti, aggiungerli come osservatori del progetto e assegnare loro compiti direttamente dalla lavagna. Quando si gestiscono progetti soggetti a modifiche, è sufficiente attivare le notifiche in tempo reale per tenere tutti informati sugli ultimi aggiornamenti.

Oltre alle bacheche collaborative, il software offre delle bacheche Kanban personali chiamate Agende, dove possiamo organizzare tutti i compiti che ci sono stati assegnati e accedere più velocemente alle date di scadenza e ai file importanti.

Molte recensioni degli utenti per MeisterTask si complimentano per la bella interfaccia dello strumento -Ecco cosa ha condiviso un utente verificato:

l'interfaccia colorata di tipo Kanban, gli elenchi multipli di progetti che si possono avere, i tag, l'integrazione con MindMeister, la facile integrazione con altri siti web per generare attività. Lo uso sul telefono, sul tablet e sull'iPad

Le migliori caratteristiche di MeisterTask

Schede Kanban facili da usare per tenere traccia dei progressi del progetto

Può servire come software di gestione personale delle attività

Collaborazione sulle attività attraverso i commenti

Dashboard per tenere traccia delle attività, dei dati di tracciamento del tempo e delle notifiche

Permette di automatizzare le attività ricorrenti

applicazioni mobili per iOS e Android

Limitazioni di MeisterTask

Il software potrebbe trarre vantaggio dall'aggiunta di un calendario del flusso di lavoro alle sue funzionalità

Le notifiche possono essere ritardate sui dispositivi mobili

Prezzi di MeisterTask

Basic: Gratuito (non consente l'integrazione con altre app)

Gratuito (non consente l'integrazione con altre app) Pro: $6,50/mese per utente

$6,50/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Enterprise: Contattare le vendite per i prezzi

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

MeisterTask valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

8. nTask-il miglior software di gestione delle attività per la pianificazione

Via: nTask nTask è un hub focalizzato sulle PMI per tracciare e pianificare le attività in tre sezioni: Da fare, Flusso di lavoro e Progetti. L'idea è quella di creare elenchi di attività personali e professionali, oltre a definire flussi di lavoro per funzioni specifiche come la progettazione, la gestione dei fondi e l'attività di freelance.

A mio parere, la scheda Progetti ha un'interfaccia piuttosto ordinata per progettare programmi granulari e assegnare compiti o interi elenchi di compiti ai propri collaboratori. Se siete alle prime armi con la piattaforma, potete iniziare con un foglio di pianificazione settimanale per creare una base di compiti, con tanto di descrizioni e assegnatari. Poi si può usare il Task Builder per aggiungere le attività secondo le necessità.

Come strumento di gestione visiva delle attività il mio team è stato in grado di utilizzare nTask per pianificare e dare priorità alle attività su un layout Kanban, gestire le tempistiche di consegna interconnesse e visualizzare i progetti con grafici di Gantt colorati.

Ad esempio, abbiamo pianificato le attività impostando le date di scadenza previste e quelle effettive e creando dipendenze e tappe fondamentali per garantire un completamento tempestivo. Poi abbiamo impostato priorità, stati personalizzati e notifiche in tempo reale per garantire che nessuna azione venga trascurata.

le solide funzionalità di tracciamento del tempo di nTask ci aiutano a rispettare scadenze realistiche. Posso monitorare il tempo trascorso sulle attività e stimare il tempo di cui il mio team avrà bisogno per le attività future, il che rende più facile la programmazione (e la fatturazione) nel tempo.

Le migliori caratteristiche di nTask

Offre diverse visualizzazioni del progetto (tabellone, griglia, elenco e calendario)

Tracciamento completo delle attività

Gestione visiva delle attività e pianificazione delle attività tramite diagrammi di Gantt

Funzione di attività ricorrenti con ripetizioni giornaliere, settimanali o mensili

Integrazione con oltre 1.000 strumenti come Apple Calendar, Zoom e Microsoft Teams

Supporto per Android e iOS

Limitazioni di nTask

Allegare documenti e immagini alle attività può risultare difficoltoso

L'interfaccia utente potrebbe essere più intuitiva

nPrezzi delle attività

È possibile accedere a un periodo di prova di 7 giorni per tutti i piani. Le ONG possono ottenere sconti fino al 50% contattando le vendite.

Premium: $3/mese per utente

$3/mese per utente Business: $8/mese per utente

$8/mese per utente Impresa: Contattare le vendite per i prezzi

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

nTask valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

4.4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

9. ZenHub: il migliore per i team di software

Via: ZenHub ZenHub è una soluzione di gestione dei progetti che si rivolge principalmente ai team di sviluppo software. Offre una integrazione nativa di GitHub tramite un'estensione del browser per Google Chrome o Mozilla Firefox. Questo aiuta a ridurre il passaggio da un contesto all'altro, mantenendo le attività del progetto collegate al codice GitHub.

Inoltre, ZenHub offre aggiornamenti automatici delle attività quando gli utenti completano i problemi in GitHub, semplificando il completamento delle attività ed eliminando il controllo manuale dello stato dalla lista delle cose da fare del team. Ci sono anche hand-off automatici per aggiornare tutti gli spazi di lavoro collegati.

Questo software di gestione delle attività online e strumento di sviluppo software riunisce le attività su intuitive schede Kanban drag-and-drop, consentendo ai team di visualizzare tutte le attività correnti e il loro stato.

Utilizzate queste lavagne per stabilire la priorità delle attività, tenere traccia dei progetti e allegare le richieste di pull ai problemi corrispondenti. Raggruppate i problemi correlati in Epic o collegate vari repository GitHub privati e pubblici a un'unica lavagna. 👨‍🏫

Inoltre, ZenHub offre funzioni di pianificazione degli sprint, che lo rendono uno strumento utile per team agili . Ci permette di impostare cicli di sprint automatizzati, di generare automaticamente nuovi sprint con compiti prioritari e non completati e di ricevere rapporti periodici sui progressi.

Ho anche sentito cose piuttosto interessanti sull'intelligenza artificiale di ZenHub (categorizzazione automatica dei problemi, revisioni degli sprint, ecc.) Tuttavia, non sono riuscito a superare la lista d'attesa per provare il programma beta.

Le migliori caratteristiche di ZenHub

Diverse funzioni chiave per i team agili

Integrazione nativa con GitHub

Fornisce pianificazione e tracciamento della primavera

Schede con funzionalità intuitive di gestione delle attività

Automatizza le attività ripetitive e i passaggi di consegne

Funge da strumento di gestione visiva delle attività con roadmap e timeline

Si integra con Figma, Miro e Loom

Limitazioni di ZenHub

Curva di apprendimento ripida

L'interfaccia può essere difficile da navigare

Prezzi di ZenHub

Per i team: $8,33/mese per utente (fatturazione annuale dopo 14 giorni di prova gratuita)

$8,33/mese per utente (fatturazione annuale dopo 14 giorni di prova gratuita) Per le aziende: Contattare le vendite per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ZenHub

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (30+ recensioni)

10. Zoho Projects: il migliore per la gestione di progetti complessi

Via: Progetti Zoho Zoho Projects è un affidabile software di gestione dei progetti con funzioni come il tracciamento dei problemi, monitoraggio del team , i fogli di presenza del progetto e utilizzo delle risorse grafici. Dalla gamma di casi d'uso che abbiamo esplorato, questa piattaforma può essere eccellente per la gestione di progetti complessi in settori come il marketing, l'edilizia, l'informatica e la consulenza.

Zoho Projects offre un insieme di strumenti completo per la gestione delle attività che ci aiuta a suddividere i progetti in tappe, elenchi di attività e sottoattività per un monitoraggio più semplice. Questa piattaforma di gestione delle attività è incentrata sui dettagli: ogni attività può avere attributi come assegnatari, ore di lavoro, priorità e promemoria. Inoltre, possiamo utilizzare fogli di presenza e timer per registrare il tempo trascorso su ogni attività.

Siamo stati in grado di pianificare le attività su un calendario e di ottenere contemporaneamente una panoramica delle capacità dei membri del team. Questo, a mio avviso, è fondamentale per una pianificazione equilibrata delle attività e per evitare il rischio di burnout del team.

Come molti Alternative a Zoho questo strumento semplifica l'organizzazione delle attività fornendo quadri in stile Kanban con schede di attività trascinabili e stati flessibili. Per quanto riguarda la pianificazione e il monitoraggio di flussi di lavoro complessi, possiamo usare i diagrammi di Gantt per identificare le attività del team, stabilire le dipendenze e monitorare le scadenze per garantire che tutto sia fatto in tempo. ⌛

Ritengo che l'utilizzo di Zoho Projects sia ottimo per consolidare il proprio ecosistema di attività quando si utilizzano altre applicazioni Zoho, come Zoho Mail o Zoho CRM, in quanto lo strumento offre una visione unificata delle attività su piattaforme diverse.

Le migliori caratteristiche di Zoho Projects

Grafici di Gantt di rapido accesso

Supporta casi d'uso versatili per la gestione delle attività

Flussi di lavoro altamente personalizzabili con modelli di progetto

Facile pianificazione delle attività sui calendari

Integrazione con varie app di Zoho, Google e Microsoft

App di gestione delle attività (iOS 9.0+ e Android 4.1+)

Limitazioni di Zoho Projects

La configurazione iniziale può essere impegnativa

La personalizzazione del software può richiedere molto tempo

Prezzi di Zoho Projects

Gratuito: Fino a tre utenti

Fino a tre utenti Premium: $4/mese per utente (10 giorni di prova)

$4/mese per utente (10 giorni di prova) Enterprise: $9/mese per utente (10 giorni di prova)

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (400+ recensioni)

Le recensioni indicano per lo più che il prodotto è utile, anche se a volte confuso. Ecco un estratto :

_Zoho Projects è utile per assegnare compiti, per realizzare più progetti e per sapere chi li farà e quando. Consente alle persone di entrare e cronometrare se stesse per tenere traccia del tempo che hanno impiegato a svolgere il compito. A volte crea molta confusione nella creazione dei compiti a causa delle numerose e noiose esigenze che possono essere comunicate in modo errato mentre si cerca di assegnare i compiti

11. ActiveCollab: il migliore per un'esperienza di gestione personalizzata delle attività per i flussi di lavoro basati sui clienti

Via: AttivoColla ActiveCollab è tutto ciò che riguarda aumentare la produttività e rispettare le scadenze con facilità nei flussi di lavoro basati sui clienti. Che si tratti di una startup o di un piccolo team creativo, lo strumento consente di invitare un numero illimitato di clienti alla piattaforma per migliorare la collaborazione e i cicli di feedback. A mio parere, solo questo può aiutare a eliminare quelle riunioni con i clienti difficili da tenere sotto controllo e le catene di e-mail di follow-up.

La mia esperienza? Oltre ad aggiungere compiti per il mio team, ho potuto anche suddividere azioni complesse in sottocompiti per i miei clienti, assicurando che tutti i compiti assegnati venissero svolti come previsto. Inoltre, abbiamo visto funzioni per:

Aggiungere date di scadenza, assegnatari e descrizioni dettagliate delle attività

Raggruppare le attività in base a diversi criteri

Duplicare attività ripetitive

Questo software di gestione delle attività online offre solo tre visualizzazioni del progetto tra cui scegliere, che è meno di quello che Alternative di ActiveCollab offrono in genere. Tuttavia, include le visualizzazioni più utilizzate: la tavola Kanban, il diagramma di Gantt e la vista Elenco. 📝

So che l'automazione è un tema ricorrente a questo punto, ma vale comunque la pena di menzionarlo: ActiveCollab può ridurre il lavoro manuale automatizzando attività ricorrenti come la stesura di rapporti settimanali. Inoltre, se avete bisogno di garantire che le azioni siano completate in un ordine fisso, basta creare dipendenze tra più attività.

ActiveCollab sottolinea l'importanza di un task manager personale, che i freelance possono trovare utile. Offre una pagina Il mio lavoro in cui è possibile trovare e organizzare i compiti assegnati per progetto, cliente o data di scadenza.

Anche i timesheet di ActiveCollab mi hanno colpito molto. Oltre ad avere una panoramica di tutte le mie registrazioni di tempo, posso accedere al monitoraggio del tempo a livello di progetto per facilitare la fatturazione. Posso anche rivedere la mia produttività in termini di commenti inviati, attività create o chiuse o date di scadenza modificate.

Le migliori caratteristiche di ActiveCollab

Eccellente software di gestione delle attività personali

Strumenti per automatizzare le attività ripetitive

Dipendenze per completare i compiti in un ordine specifico

Applicazioni per smartphone Android e iOS

Si integra con altri strumenti di gestione delle attività come Asana e Trello

Limitazioni di ActiveCollab

La funzione di condivisione dei file di questo software di gestione delle attività potrebbe essere più semplice da usare

L'aggiunta di ulteriori opzioni di personalizzazione potrebbe essere utile

Prezzi di ActiveCollab

Tutti i piani prevedono una prova gratuita di 14 giorni. Tuttavia, è necessario sottoscrivere il piano più costoso per ottenere funzioni come la gestione del carico di lavoro e la pianificazione dei giorni liberi.

Plus: $9,5/mese 3 utenti/mese

$9,5/mese 3 utenti/mese Pro: $8/mese per utente/mese

$8/mese per utente/mese Pro+Get Paid: $11,75/mese per utente

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ActiveCollab

G2: 4.2/5 (90+ recensioni)

4.2/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

12. Wrike - il migliore per la gestione scalabile dei flussi di lavoro

Via: Wrike Wrike è noto per la sua robusta struttura di task e di gestione del flusso di lavoro caratteristiche. Ma ciò che sfugge a molti utenti è la sua straordinaria scalabilità! Ad esempio, la piattaforma mi consente di creare una libreria di attività personalizzate che riproducono i nostri processi principali: possiamo usarla come base per tutti i nostri flussi di lavoro futuri. E la cosa migliore è che possiamo espandere questa libreria per creare uno spazio di lavoro su misura per un ruolo, un reparto o persino un settore.

Durante la prova di questo strumento, abbiamo creato elenchi di attività a più livelli, come cartelle, milestone, fasi e progetti. Alcuni di noi hanno persino creato dashboard personalizzati appuntando le attività più importanti dal proprio elenco di cose da fare, tutte ordinate automaticamente per priorità e data di scadenza.

Come la maggior parte dei I concorrenti di Wrike la piattaforma supporta un forte lavoro di squadra- possiamo collaborare su piani di progetto in tempo reale, assegnazioni di compiti e processo decisionale all'interno della piattaforma. Inoltre, il software include un sistema di strumenti di proofing per un feedback rapido e dettagliato e per l'automazione dei compiti per risparmiare tempo e aumentare l'efficienza del lavoro.

Inoltre, Wrike consente ai project manager di creare report personalizzabili sulle prestazioni delle attività e del team. Ad esempio, sono stato in grado di ottimizzare ulteriormente i flussi di lavoro analizzando gli indicatori chiave di prestazione (KPI) pertinenti sui dashboard.

Le migliori caratteristiche di Wrike

Cruscotti di progetto completi con report personalizzati

Supporta la collaborazione tra team con feedback

Viste multiple del progetto

Visualizzazione delle attività in viste come Diagramma di Gantt, Kanban e Calendario

oltre 400 integrazioni di terze parti

Automazione delle attività

Limitazioni di Wrike

Potrebbero essere utilizzate più opzioni di visualizzazione personalizzate

Alcuni utenti riscontrano problemi di sincronizzazione delle attività

Prezzi di Wrike

Wrike offre integrazioni e funzionalità aggiuntive di sicurezza del cloud a pagamento, ma tutti i piani seguenti contengono funzionalità di gestione delle attività:

Gratuito

Team: $9,80/mese per utente

$9,80/mese per utente Business: $24,80/mese per utente

$24,80/mese per utente Enterprise e Pinnacle: Contattare le vendite

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.000 recensioni)

4,2/5 (oltre 3.000 recensioni) Capterra: 4,3/5 (2.000+ recensioni)

13. Todoist - il migliore per i team con un budget limitato

Via: Todoist Mentre molti Alternative a Todoist questa applicazione veterana si concentra esclusivamente sulla gestione delle attività. Credo che Todoist sia una delle poche applicazioni che si aggiorna costantemente all'interno della sua nicchia. Ad esempio, ora è possibile creare elenchi giornalieri dettagliati e impostare attività ricorrenti utilizzando il linguaggio naturale.

Lo strumento soddisfa tutte le esigenze di pianificazione e gestione delle attività di base: possiamo creare attività e sottoattività, determinare le priorità, aggiungere date di scadenza e impostare promemoria per assicurarsi che nulla venga trascurato. 👀

Sebbene sia principalmente un'app per la gestione delle attività, Todoist può aiutarvi a gestire progetti su piccola scala, in quanto include funzioni di definizione degli obiettivi etichette per categorizzare i compiti e descrizioni dei compiti per mantenere le informazioni centralizzate.

Personalmente ho apprezzato molto la vista Calendario imminente: visualizza i compiti da svolgere con urgenza e, se qualcosa è troppo impegnativo, posso usare una funzione di trascinamento per riprogrammare gli incarichi. E se ho bisogno di concentrarmi sulle attività del team che sono in scadenza, mi basta andare alla vista Oggi.

La semplicità di navigazione e il prezzo contenuto fanno di Todoist uno strumento utile per la gestione personale delle attività, ma è anche una buona app di elenchi di cose da fare per i team con un budget limitato. Le sue funzioni di gestione dei progetti non sono troppo complete, ma è comunque possibile assegnare compiti e sfruttare i commenti per migliorare il lavoro di squadra e la trasparenza. Ecco cosa ha condiviso un piccolo imprenditore dopo aver utilizzato lo strumento :

estremamente facile da usare per tutti i livelli di comprensione tecnologica. Uso Todoist più volte al giorno e l'abbiamo integrato in tutto il nostro team. Abbiamo riscontrato molte meno possibilità che i compiti vengano persi o dimenticati e le persone sono sempre responsabili grazie alle notifiche ricevute al momento del loro completamento"

Suggerimento: ClickUp ha un'ottima funzione di Importare da Todoist se in futuro si dovesse passare a uno strumento di gestione dei progetti più esteso.

Le migliori caratteristiche di Todoist

Gestione efficiente delle attività quotidiane

Molteplici visualizzazioni delle attività (comprese le tavole Kanban e gli elenchi)

Supporto di base per la collaborazione in team

Navigazione semplice per monitorare l'avanzamento del progetto

Si integra con varie app per la produttività e il time-tracking

Dispone di un'app per gli elenchi di cose da fare per Android e iOS

Limitazioni di Todoist

L'integrazione del software con alcune app può essere problematica

Sarebbe utile se l'app visualizzasse le attività quando si è offline

Prezzi di Todoist

Principiante: Gratuito

Gratuito Pro: 4$/mese per utente

4$/mese per utente Business: $6/mese per utente

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4.4/5 (700+ recensioni)

4.4/5 (700+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

14. ProofHub - il migliore per il tracciamento granulare delle attività

Via: ProofHub Oltre a essere un buon strumento per la gestione delle attività, ProofHub è un software di tracciamento delle attività che permette di creare elenchi di attività e singoli compiti, assegnarli a più di un membro del team e seguire da vicino le scadenze e le priorità delle varie categorie di compiti. Sono particolarmente entusiasta della visualizzazione a tabella della piattaforma per il monitoraggio delle attività: posso monitorare le percentuali di avanzamento delle azioni nelle diverse categorie (senza essere un fastidioso micromanager). 😁

Simile a Alternative di ProofHub il software è completamente personalizzabile: possiamo creare flussi di lavoro personalizzati e utilizzare campi personalizzati per acquisire qualsiasi dato relativo alle attività che il mio team ritiene importante. I campi personalizzati migliorano il tracciamento delle attività, perché li personalizziamo per tenere traccia di qualsiasi dettaglio, che si tratti di scadenze o di risultati.

A proposito di tracciamento, ProofHub dispone di un'interfaccia intuitiva per creare dipendenze dei task per garantire che i compiti siano completati in un ordine prestabilito. Se volete offrire maggiore chiarezza agli assegnatari, lasciate dei commenti sui compiti o usate le menzioni per guidarli.

Inoltre, ProofHub offre varie opzioni di reportistica per aiutare a comprendere i progressi di un progetto. È possibile migliorare l'allocazione delle risorse analizzando i rapporti sull'utilizzo delle risorse o tracciando i progressi specifici del progetto con i rapporti sul completamento delle attività.

Le migliori caratteristiche di ProofHub

Software di tracciamento delle attività con molte sfaccettature

Flussi di lavoro personalizzabili

Supporta le discussioni relative alle attività attraverso commenti e menzioni

Rapporti per valutare l'avanzamento delle attività

Varie visualizzazioni del progetto come Kanban e tabelle

Facile da usare per i dispositivi mobili

Limitazioni di ProofHub

Le notifiche possono essere difficili da gestire

Alcuni utenti trovano complesse le funzioni di personalizzazione

Prezzi di ProofHub

Si noti che ProofHub attualmente evita il formato di fatturazione per utente, il che potrebbe renderlo interessante per alcuni team.

Essential: $45/mese per utenti illimitati

$45/mese per utenti illimitati Controllo estremo: $150/mese (o $89/mese per un'offerta limitata nel tempo)

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ProofHub

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (90+ recensioni)

15. SmartTask: il migliore per gestire più progetti

Via: SmartTask SmartTask include tutte le funzioni chiave che si trovano normalmente in uno strumento di gestione delle attività. È possibile impostare scadenze, aggiungere dipendenze e gestire le attività in viste come il calendario, l'elenco e la lavagna. Vorrei sottolineare che è possibile creare un flusso di lavoro realistico ottimizzando le attività dipendenti, quelle che si sovrappongono e quelle che vengono ignorate: è il tipo di visibilità di cui avete bisogno quando il vostro team è alle prese con più di 5 progetti contemporaneamente.

Questo software si distingue per i suoi strumenti per la gestione simultanea di più progetti in una configurazione interfunzionale. La funzione Project Portfolios consente di creare più schede per tenere traccia di obiettivi separati, allineando i team di marketing, vendite e progettazione. Per essere più sicuri, è anche possibile condividere gli elenchi di attività tra i vari team per evitare che le azioni rimangano orfane.

SmartTask supporta la collaborazione tra team consentendoci di commentare le attività e di generare notifiche in tempo reale per gli aggiornamenti. Possiamo anche invitare clienti, fornitori e stakeholder esterni a collaborare a qualsiasi attività o progetto inviando loro un invito.

Inoltre, fornisce un cruscotto di report sulle attività di progetto e sulle vendite, facilmente reperibili attraverso la barra di ricerca avanzata. 🔎

Le migliori caratteristiche di SmartTask

Comunicazione interna ed esterna al team

Impostazione di attività ricorrenti (giornaliere, settimanali o mensili)

Rapporti sulle attività e sulle vendite

Supporta la gestione delle attività tra i progetti

Tracciamento del tempo per le singole attività

Strumenti di gestione delle attività per iOS e Android

Limitazioni di SmartTask

L'interfaccia utente e l'interfaccia utente potrebbero essere migliorate

Sarebbe utile aggiungere altre integrazioni

Prezzi di SmartTask

SmartTask può offrire prezzi scontati alle ONG previo contatto. Le startup idonee possono anche richiedere un credito di 1.000 dollari.

**Gratuito per sempre

Premium: $7,99/mese per utente

$7,99/mese per utente Business: $10,99/mese per utente

$10,99/mese per utente Impresa: Contattare le vendite per i prezzi

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di SmartTask

G2: 4.5/5 (60+ recensioni)

4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

16. HubSpot (HubSpot Task Management): il migliore per le attività CRM

Via: HubSpot Ammetto che HubSpot Task Management è ben lontano da un task manager tradizionale: è più che altro una suite progettata per aiutare i marketer a ottimizzare i processi di Customer Relationship Management (CRM). Ora, sappiamo che un CRM efficace dipende dalla corretta archiviazione, tracciatura e gestione delle attività basate su lead e clienti. HubSpot vi aiuta a semplificare queste attività sparse per aumentare i ricavi.

Abbiamo esplorato a fondo questo software e possiamo confermare che riduce la necessità di passare da una scheda all'altra quando si parla con i clienti potenziali, grazie a dashboard che centralizzano tutto il lavoro del CRM. In termini di casi d'uso, è possibile utilizzare le dashboard per tenere traccia delle voci dell'elenco delle cose da fare, visualizzare i dettagli dei clienti e tenere sotto controllo le riunioni.

Avete bisogno di creare nuove attività? Potete farlo direttamente dai vostri flussi di lavoro, dalla casella di posta elettronica o dall'elenco delle cose da fare. E se avete bisogno di informazioni sulle prestazioni delle attività passate, come gli accordi conclusi e le attività completate, sfruttate gli strumenti di reporting di HubSpot. Questa piattaforma semplifica la comunicazione con modelli di e-mail (per l'invio di messaggi in massa) e chat di team in tempo reale.

Mentre i team di vendita e di marketing possono apprezzare lo stile di gestione delle attività di HubSpot, alcuni di Alternative di HubSpot potrebbero essere una scelta migliore per le aziende del settore IT o finanziario. Si può anche prendere in considerazione il Integrazione HubSpot-ClickUp se volete organizzare meglio i vostri processi rivolti ai clienti.

Le migliori caratteristiche di HubSpot

Un'ampia gamma di funzionalità CRM

Chat di gruppo in diretta

Dashboard per centralizzare il lavoro dei prospect

Integrazione con app come WordPress, Gmail e Zapier

applicazione mobile iOS e Android per HubSpot CRM

Limitazioni di HubSpot

Opzione limitata per la definizione delle priorità delle attività

L'automazione del flusso di lavoro è limitata sul piano gratuito

Prezzi di HubSpot

Per individui e piccoli team:

Gratuito

Starter: $15/mese

$15/mese Professionale: $800/mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot (CRM)

G2: 4,4/5 (11.000+ recensioni)

4,4/5 (11.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (4.000+ recensioni)

17. Paymo: il migliore per le attività e le prenotazioni dei clienti

Via: Paymo Paymo è un semplice software di gestione delle attività e un'applicazione per la fatturazione riunite in un'unica applicazione, per cui posso capire come eserciti un enorme fascino su professionisti e freelance che desiderano gestire il lavoro dei clienti, i dati di tracciamento del tempo e le risorse all'interno di un'unica piattaforma. Permette di impostare automaticamente le prenotazioni fantasma in base ai dettagli delle attività inserite in passato, nonché di ricevere una panoramica visiva di tutte le prenotazioni per il team immediato in un'unica schermata. 🖥️

Paymo è anche semplifica la gestione delle risorse consentendo a più manager di lavorare sulla programmazione per evitare overbooking o underbooking. Possiamo:

Prenotare il tempo per attività sensibili al fattore tempo all'ora Adattare le attività non pianificate con una semplice funzione di trascinamento e rilascio Visualizzare la disponibilità del nostro team sulle linee temporali Inviare notifiche di prenotazione solo ai membri del team interessati

La piattaforma consente ai miei dipendenti di visualizzare le loro attività in un'unica vista, mentre i nostri task manager controllano sia le loro attività personali che il lavoro del team in viste separate. Come per la maggior parte dei Alternative a Paymo , abbiamo a disposizione visualizzazioni di progetto come diagrammi di Gantt, tabelle e calendari per visualizzare le attività.

Paymo inoltre incoraggia la collaborazione tra i team, offrendo una dettagliata Task View per chattare in tempo reale sugli ultimi aggiornamenti delle attività. Infine, Paymo fornisce livelli di priorità delle attività come critico, alto, normale o basso tra i team, che possiamo regolare in base al nostro impegno di consegna ai clienti.

Le migliori caratteristiche di Paymo

Timeline per valutare la disponibilità dei dipendenti

Permette di prenotare il tempo per le attività dei clienti in base all'ora

Chat in tempo reale

Visualizzazioni di progetto come diagrammi di Gantt e tabelle Kanban

Integrazione con app come Slack, Google Calendar e JotForm

Supporto dell'app mobile per iOS e Android

Limitazioni di Paymo

L'app mobile può essere difficile da navigare

Ci vuole tempo per addestrare i dipendenti all'uso della piattaforma

Prezzi di Paymo

**Gratuito (per un massimo di cinque clienti)

Starter: $5,9/mese per utente

$5,9/mese per utente Piccolo ufficio: $10,9/mese per utente

$10,9/mese per utente Business: $16,9/mese per utente

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Paymo valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (500+ recensioni)

4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (400+ recensioni)

18. TimeCamp: il migliore per il monitoraggio del tempo e le attività di fatturazione

Via: Campo di tempo Ho parlato con molti freelance della loro routine di gestione delle attività e credo che uno dei loro principali problemi sia quello di collegare le attività alle ore registrate e, infine, alle fatture. È proprio per questo che mi sono assicurato che questo pratico strumento all-in-one fosse presente nella nostra lista.

Mentre la maggior parte Alternative al TimeCamp sebbene le alternative di TimeCamp presenti in questo elenco includano le tipiche funzioni di gestione delle attività e dei progetti, TimeCamp si concentra invece sul budget delle attività.

Con le sue funzionalità di tracciamento del tempo con un solo clic, potete tenere traccia delle ore di lavoro vostre o del vostro team senza alcuno sforzo. È possibile utilizzare questi dati per standardizzare i tempi per lavori specifici, pianificare e creare assegnazioni di compiti e stime di fatture e monitorare la produttività di ciascun membro del team.

TimeCamp offre anche funzioni per misurare la redditività dei progetti e tracciare le ore fatturabili, semplificando la fatturazione e la gestione delle risorse. In pratica, le attività che si dovevano svolgere manualmente, come creare fatture e l'approvazione dei timesheet, sono automatizzati su questa piattaforma.

Il suo prodotto TimeCamp Planner aiuta a organizzare le attività e a monitorarne l'avanzamento su tabelle in stile Kanban.

Se avete a che fare con attività ripetibili, potete automatizzarle specificando informazioni come date di scadenza, assegnatari e stati di avanzamento. Inoltre, è possibile passare dalla panoramica delle attività del team alla propria utilizzando la funzione My Tasks, che visualizza le attività assegnate su un elenco, un calendario o una timeline.

Si noti che le funzionalità di TimeCamp per il monitoraggio del tempo e la gestione delle attività sono disponibili con piani tariffari separati.

Le migliori caratteristiche di TimeCamp

Strumenti completi per il monitoraggio del tempo

Lavagna Kanban per un facile monitoraggio delle attività

Elenchi di attività personali

Può automatizzare le attività ripetibili

Include applicazioni per Android e iOS

TimeCamp (non TimeCamp Planner) si integra con strumenti come:

ClickUp (è possibile utilizzare questa integrazione per cronometrare le attività di ClickUp e godere della precisione della fatturazione) Calendario di Google Slack



Limitazioni di TimeCamp

L'interfaccia utente e il tempo di caricamento del server potrebbero essere migliori

Lo strumento può essere a volte difettoso

Prezzi di TimeCamp (per TimeCamp Planner)

Starter: $2,99/mese per utente (meglio per i freelance)

$2,99/mese per utente (meglio per i freelance) Premium: $4,99/mese per utente (ideale per le aziende che tengono traccia della redditività)

$4,99/mese per utente (ideale per le aziende che tengono traccia della redditività) Ultimate: $7,99/mese per utente (per una migliore reportistica analitica)

$7,99/mese per utente (per una migliore reportistica analitica) Enterprise: $11,99/mese per utente (per una maggiore sicurezza e integrazioni personalizzate)

Valutazioni e recensioni di TimeCamp

G2: 4.7/5 (100+ recensioni)

4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

19. Any.do-il migliore per creare liste di cose da fare

Via: Qualsiasi.do Any.do è specializzato nella fornitura di elenchi di cose da fare facili da usare per aiutarvi a raggiungere gli obiettivi personali o di obiettivi professionali in modo efficiente. Si rivolge a singoli, famiglie e team ed è disponibile su oltre 10 piattaforme, tra cui Mac, Safari e iPad.

Durante l'utilizzo di questo strumento, ho potuto organizzare i miei impegni in elenchi e progetti separati, tutti codificati con colori per stabilire priorità chiare e determinare le categorie di attività. Possiamo migliorare i nostri elenchi di attività con:

Sottocompiti e allegati per una maggiore consapevolezza delle attività

Scadenze e promemoria

Anche la condivisione delle responsabilità è semplice: basta condividere un elenco di attività con i propri colleghi o familiari per collaborare al completamento delle attività. Ad esempio, è possibile assegnare ai membri della famiglia diversi articoli di una lista della spesa e monitorare la lista per assicurarsi che completino l'attività con successo. Se c'è una questione urgente da discutere, utilizzate la funzione di chat per comunicare in tempo reale.

Per le aziende che cercano uno strumento di gestione delle attività con funzionalità di gestione dei progetti, Any.do è una scelta solida, poiché offre anche funzionalità come flussi di lavoro personalizzabili, visualizzazioni, modelli predefiniti e potenti integrazioni con altri strumenti di lavoro.

Tuttavia, se desiderate funzioni di flusso di lavoro più complete, esplorate alcuni strumenti più avanzati Alternative a Any.do .

Le migliori caratteristiche di Any.do

Fornisce semplici elenchi di cose da fare

Ottimo come gestore di attività quotidiane

Permette di condividere gli elenchi con team, familiari e amici

Promemoria per il completamento tempestivo delle attività

Ha applicazioni per iOS e Android

Si integra con altri strumenti di gestione delle attivitàcome ClickUp e Asana (tramite Zapier)

Limitazioni di Any.do

Alcuni utenti desiderano maggiori integrazioni (come con Microsoft Calendar)

Funzionalità avanzate limitate per questa fascia di prezzo

Prezzi di Any.do

Ricordate di ottenere un piano Family o Teams per accedere alle liste condivise.

**Gratuito

Premium: $2,99/mese per utente

$2,99/mese per utente Famiglia: $8,33/mese per quattro utenti

$8,33/mese per quattro utenti Team: $4,99/mese per utente

tutti i prezzi elencati si riferiscono a valori approssimativi fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Any.do

G2: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

Al momento della recensione di questo strumento, abbiamo notato alcune recensioni non proprio positive da parte degli utenti Android e iOS, soprattutto per quanto riguarda alcuni elementi UX. Tuttavia, le recensioni sulle funzionalità complessive sono piuttosto positive. Ecco cosa ha detto un responsabile delle vendite che utilizza il prodotto :

con Any.do, organizzare le mie attività è semplice e veloce. L'app funziona bene e fa il lavoro che dovrebbe fare, impostando promemoria e pianificazioni giornaliere per tenermi al corrente di ciò che accade. Adoro le app che offrono un design professionale, semplice e minimalista._

20. Smartsheet: la migliore per la gestione delle attività in stile foglio di calcolo

Via: Foglio intelligente Smartsheet è uno strumento di gestione delle attività simile a un foglio elettronico. È l'ideale per chi si trova a proprio agio nel tracciare le attività in Excel, ma è disposto a passare a uno strumento con calcoli meno complicati. Questo strumento è popolare nei settori dell'edilizia, della sanità e dell'istruzione, dove la gestione delle attività si basa sul lavoro con dati sparsi.

Come ClickUp, Smartsheet offre strumenti completi di gestione dei progetti e delle attività per gestire diversi flussi di lavoro. Ad esempio, consente di pianificare le attività, creare sottoattività, allocare le risorse e tenere traccia degli incarichi in modo efficiente da un'unica piattaforma. ✅

Qui le attività sono rappresentate su fogli di calcolo per i singoli progetti. Come la maggior parte Alternative a Smartsheet in Smartsheet è possibile aggiungere informazioni di base sulle attività, come le date di scadenza e gli assegnatari, in campi e colonne chiare. Possiamo anche unire diversi fogli di calcolo per avere una visione consolidata delle nostre attività in tutte le categorie.

Tuttavia, questi non sono fogli di calcolo tradizionali: offrono anche le funzioni avanzate di un moderno strumento di gestione delle attività. Per esempio, possiamo utilizzare caselle di controllo, elenchi a discesa e commenti per interagire con le attività su Smartsheet.

Si tratta di un ottimo software di gestione delle attività per i team che lavorano su progetti estesi, in quanto include modelli per la gestione agile dei progetti, il monitoraggio degli OKR, il budgeting e la gestione delle risorse.

Supporta anche l'automazione delle attività, collaborazione in tempo reale e analisi avanzate. Inoltre, si integra con i servizi che già utilizziamo, come Google Workspace e Microsoft Teams.

Leggi il bonus: Esplora ClickUp vs. Smartsheet !

Le migliori caratteristiche di Smartsheet

Strumento di gestione dei progetti basato su fogli di calcolo

Funzionalità avanzate per il monitoraggio di progetti complessi

Supporta la comunicazione in tempo reale tra i team

Modelli per la gestione agile dei progetti

Si integra con numerose app per la comunicazione, la visualizzazione dei dati e la consegna dei progetti

Disponibile come applicazione mobile per iOS o Android

Limitazioni di Smartsheet

Potrebbe esserci una curva di apprendimento ripida per gli utenti che devono capire le funzioni avanzate

Potrebbe trarre vantaggio dall'aggiunta di più opzioni per i modelli

Prezzi di Smartsheet

Gratuito (per un massimo di due task editor)

(per un massimo di due task editor) Pro: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $25/mese per utente

$25/mese per utente Impresa: Contattare le vendite per i prezzi

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2: 4,4/5 (14.000+ recensioni)

4,4/5 (14.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)

Sfruttare i migliori strumenti di gestione delle attività: Quale scegliere

La nostra esperienza diretta con questi strumenti è stata avventurosa e illuminante. Riteniamo che ognuna di queste opzioni sia in grado di comprendere il proprio target di utenti e si impegni al massimo. Tuttavia, se state ancora lottando per trovare "quello giusto", fate un elenco delle vostre priorità in una piattaforma di gestione delle attività.

In genere, un ottimo software di gestione delle attività offre funzioni che aiutano a pianificare, organizzare, tenere traccia e assegnare le attività, ma non si deve pagare una fortuna per queste funzioni. Alcune funzioni, come i promemoria, l'automazione e la visualizzazione delle attività, sono il minimo indispensabile e sono presenti in quasi tutti gli strumenti che abbiamo esaminato.

Ciò che si può esplorare è la funzionalità complessiva che si ottiene per un determinato prezzo. Se lo strumento A offre 30 funzioni avanzate e il più popolare strumento B ne offre 25 allo stesso prezzo, sapete cosa scegliere!

Infine, i migliori strumenti di gestione delle attività devono semplificarvi la vita, non viceversa, quindi assicuratevi che lo strumento scelto sia facile da implementare e divertente da utilizzare! 🥳

Se proprio non riuscite a scegliere, saremo sfacciati e vi convinceremo a provare ClickUp! Ha tutte le caratteristiche necessarie per ottimizzare la gestione delle attività con il minimo sforzo. Sia che vogliate fissare obiettivi, tracciare e assegnare compiti, gestire il tempo, ridurre il lavoro manuale o comunicare con il vostro team, le possibilità sono infinite. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e godetevi il miglior kit di strumenti che un software di gestione delle attività gratuito possa offrire! 💖