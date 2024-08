10 modelli gratuiti di timesheet per dipendenti in Excel, Word e ClickUp

Avete presente quei giorni in cui aprite il portatile alle 8 del mattino e prima che ve ne rendiate conto sono le 5:30 e la vostra scrivania è ricoperta di briciole e foglietti adesivi?

Succede anche ai migliori di noi. 😵‍💫

Invece di scervellarvi e chiedervi dove sia finita la giornata, risparmiate le vostre energie con un modello progettato per arginare proprio questo problema. Gestione del tempo è fondamentale per essere presenti durante la giornata e i modelli di timesheet sono il Santo Graal quando si tratta di implementare le strategie adeguate nel modo più efficiente possibile.

Dalla registrazione del tempo trascorso alla scrivania al time-blocking dell'intero calendario, c'è un modello di timesheet per tutto! La sfida consiste nel trovare quello che non si limiti ad allinearsi al vostro flusso di lavoro, ma che "vi insegni come aumentare la vostra produttività"

La buona notizia è che siete arrivati nel posto giusto. 🙂

Indipendentemente dal titolo, dal team o dallo stack tecnologico, abbiamo il modello che fa per voi. Seguiteci per scoprire cosa dovreste cercare nel vostro prossimo modello di timesheet e per accedere a 10 dei migliori modelli gratuiti presenti oggi sul mercato. ⏱

Che cos'è un modello di timesheet?

I modelli di timesheet sono documenti, moduli o tabelle precostituiti che aiutano i team a tenere traccia del tempo trascorso al lavoro, sulle attività, con i clienti e altro ancora. I modelli di timesheet variano in termini di complessità e possono essere risorse davvero potenti per semplificare i processi legati al tempo, gestire gli orari e supervisionare i budget.

Pensate al modello di timesheet dei vostri dipendenti come a qualcosa di più di una risorsa per il tracciamento delle ore, ma come a un modo per condividere un'efficace suggerimenti per la gestione del tempo in tutto il team.

Cosa cercare in un modello di timesheet

Il modello di timesheet deve offrire più di un semplice foglio di calcolo con nomi e orari che scorrono sulla pagina. I modelli migliori si basano sul vostro software gratuito per la gestione dei progetti per renderlo ancora più prezioso, grazie alle funzioni che permettono di inserire ulteriori informazioni e contesti in ogni voce.

Sebbene esista una pletora di applicazioni che bloccano il tempo per aiutarvi a stringere il vostro tecniche di gestione del tempo trovare un modello di timesheet progettato tenendo conto di queste strategie è il modo migliore per ottenere il massimo per il vostro denaro.

Inoltre, il modello di timesheet deve riflettere il tipo di lavoro svolto dal vostro team. lavorate con appaltatori o consulenti? Il vostro team registra il tempo fatturabile? Le registrazioni delle ore sono condivise e approvate dalla direzione?

Si tratta di fattori critici da considerare prima di scegliere il modello successivo e che, in ultima analisi, decideranno quale modello sarà il migliore per i vostri dipendenti.

Ci sono così tante risorse preconfezionate in giro per il web che potete permettervi di essere esigenti quando si tratta delle caratteristiche non negoziabili del vostro prossimo modello di timesheet. Ecco alcuni dei nostri preferiti da cercare prima di scaricarli:

Tracciamento del tempo

Etichette, tag o categorie

Campi personalizzati

Collaborazione

Integrazioni

Il cielo è il limite, però! La ricerca di una di queste cinque caratteristiche (o di tutte) vi guiderà verso un modello di timesheet solido, ma prima di andare sul web, iniziate da qui! Abbiamo già fatto il lavoro per offrirvi alcuni dei migliori modelli gratuiti di timesheet per dipendenti per qualsiasi team.

10 Modelli di timesheet per dipendenti Le strategie di gestione del tempo sono un ottimo modo per tenere sotto controllo la propria produttività e assicurarsi di allocare le proprie risorse personali nel modo più efficiente.

Ma la strategia migliore? iniziare con un modello per guidare i passi successivi

Iniziate subito a risparmiare tempo con questo elenco curato dei 10 migliori modelli di timesheet gratuiti per ClickUp, Excel, Word e altro ancora!

1. Modello di foglio di presenza giornaliero per i dipendenti di ClickUp

Modello di foglio di presenza giornaliero per i dipendenti di ClickUp

Un foglio di presenza giornaliero è un documento che registra le ore lavorate da un dipendente durante ogni turno o giornata.

Il processo di approvazione dei timesheet giornalieri può variare da azienda ad azienda. In genere, un responsabile esamina le ore registrate da ciascun dipendente e ne verifica l'accuratezza.

Se ci sono più dipendenti che fanno capo a un unico manager, l'approvazione dei timesheet giornalieri diventa un compito noioso! ⌛️

Il Modello di foglio di presenza giornaliero ClickUp semplifica il lavoro dei dipendenti e dei manager, rendendoli coerenti con la rilevazione del tempo! È ricco di funzioni per centralizzare il processo in modo che il vostro Risorse umane e contabilità possono visualizzare la traccia digitale quando ne hanno bisogno. Ecco come funziona:

Il dipendente compila il modulo ClickUp con le informazioni richieste e lo invia per la revisione L'invio del modulo viene inviato a un elenco (anch'esso incluso nel modello!) e diventa un'attività Da qui è possibile visualizzare tutti i moduli inviati e approvare o commentare l'attività per risolvere eventuali problemi

Con ClickUp, avrete la tranquillità di sapere che i record sono accurati e tracciabili! Scarica questo modello

2. Modello di foglio di presenza settimanale ClickUp

Modello di foglio di presenza settimanale ClickUp

Un foglio di presenza settimanale è un documento che registra le ore lavorate da un dipendente su base settimanale.

In genere include colonne per il giorno della settimana, le ore lavorate ed eventuali note aggiuntive sulle attività del giorno. Il foglio di presenza deve essere compilato dal dipendente alla fine di ogni settimana e presentato al proprio manager o supervisore per la revisione.

Il modello di timesheet settimanale di ClickUp riepiloga la tariffa oraria, le ore totali, la retribuzione totale, la firma e l'approvatore per persona in una visualizzazione settimanale. È inoltre possibile modificare i dettagli se è necessario apportare correzioni facendo clic su un campo specifico.

Se si modificano le Ore totali o la Tariffa oraria, la Retribuzione totale verrà calcolata automaticamente in base ai dati inseriti. 🤖 Scarica questo modello PERMESSI AVANZATI IN CLICKUP Suggerimento: I permessi e l'accesso possono essere una situazione delicata per le aziende che gestiscono i timesheet dei dipendenti. Basta entrare nelle impostazioni di qualsiasi vista di ClickUp e personalizzare Condivisione e permessi per evitare modifiche indesiderate!

3. Modello di foglio di presenza mensile ClickUp

Modello di foglio di presenza mensile ClickUp

Un foglio di presenza mensile è un documento che registra le ore lavorate da un dipendente su base mensile. Il modello di foglio di presenza mensile di ClickUp è identico alla visualizzazione del foglio di presenza settimanale, ma i dettagli sono organizzati per mese.

I timesheet mensili consentono inoltre ai manager di pianificare facilmente il futuro e di creare stime più accurate sui prossimi progetti, fornendo loro una migliore comprensione della disponibilità dei dipendenti e dei loro impegni utilizzo delle risorse .

Sono utili anche per pianificare le richieste di ferie, in quanto possono aiutare i manager a valutare quali dipendenti potrebbero aver bisogno di una copertura aggiuntiva nei periodi di maggiore richiesta. O quando qualcuno si assenta dal lavoro! 🏝

8. Modello di foglio di presenza per servizi ClickUp

Modello di foglio di presenza per i servizi ClickUp

I fogli di presenza per i servizi sono essenziali per gestire l'investimento di tempo dei dipendenti in base alle loro mansioni. Questi fogli di presenza assicurano un'allocazione responsabile del tempo, mantengono l'efficacia della formazione e aiutano i manager a tenere traccia delle ore dei dipendenti.

Il Modello di foglio di presenza per i servizi ClickUp vi aiuta a monitorare meticolosamente tempi, costi e risorse dedicate a ciascun servizio offerto.

Vi permette di:

Tracciare facilmente il totale delle ore lavorate e delle ore fatturabili in un'unica posizione accessibile

Tracciare l'allocazione delle risorse tra i vari progetti

Distribuire le risorse tra progetti e servizi Scarica questo modello ### 9. Modello di foglio di presenza per dipendenti in Excel

via Microsoft

Modelli di foglio di presenza dei dipendenti in Microsoft Excel sono strumenti che permettono di registrare le ore di lavoro regolari e straordinarie. Anche se questo potrebbe non essere l'ideale per le aziende di medie dimensioni e per le imprese, i contraenti indipendenti e i freelance possono utilizzare questo semplice modello per completarlo alla fine della settimana lavorativa.

Se volete semplificare il processo di registrazione delle ore, un foglio di calcolo tradizionale in Excel potrebbe essere una perdita di tempo. Provate un modello di timesheet in ClickUp per migliorare la vostra produttività! Scarica questo modello

10. Modello di foglio di presenza per dipendenti in Excel

via Microsoft

Per una scheda oraria settimanale, mensile o addirittura annuale, questo foglio di presenza dei dipendenti in Excel può calcolare le ore in pochi clic. È possibile personalizzare l'aspetto di questo foglio di calcolo Excel e regolare le colonne per riflettere le ore giornaliere o i periodi di paga applicabili al dipendente o al contraente.

L'utilizzo di questo modello per l'elaborazione delle buste paga potrebbe diventare oneroso. Per evitarlo, guidate il vostro team sulle migliori pratiche e attenetevi a un accurato rilevamento delle ore. A tal fine, potreste fornire una formazione aggiuntiva o delle risorse per far comprendere meglio il funzionamento del sistema, nonché fornire un feedback sui loro sforzi per mantenerli motivati. Scarica questo modello

11. Modello di foglio di presenza per dipendenti in Microsoft Word

via Microsoft

Il modello di foglio di presenza giornaliero in Parola aiuta i dipendenti e gli appaltatori a tenere traccia delle ore fatturabili. Chiunque può scaricare, personalizzare ed esportare in formato PDF per ottenere le firme di approvazione.

Questo modello è organizzato in cinque sezioni, in modo da mantenere la coerenza nell'elaborazione delle buste paga:

Periodo di paga

Informazioni sulla società

Nome e informazioni di contatto

Scheda oraria (copre 7 giorni)

Firma del dipendente e del responsabile

Suggerimento: I fogli di presenza cartacei non sono i più affidabili in una forza lavoro remota. Considerate l'utilizzo di un software per la rilevazione delle presenze dei dipendenti per avere una traccia digitale adeguata e un'esperienza senza attriti! Scarica questo modello

12. Modello di foglio di presenza in Excel per la busta paga

tramite Microsoft 365

Questo modello di foglio di presenza Excel per la busta paga è un foglio di presenza facile da usare, progettato per essere utilizzato in Microsoft Excel.

Assegnate un foglio di presenza a ciascun dipendente e fategli compilare le ore di ingresso e di uscita ogni giorno. Assicuratevi che documentino le pause pranzo. Inserite le formule nel mini calcolatore di buste paga per generare automaticamente il numero totale di ore lavorate a settimana.

Utilizzate il modello di foglio paga per generare pagamenti settimanali, bisettimanali o mensili per ciascun dipendente.

Questo modello è ideale per le piccole imprese che affidano il proprio lavoro a dei collaboratori. Trattandosi di un semplice foglio di presenza e non di uno strumento più ampio di gestione dei progetti, potrebbe essere troppo semplice per le organizzazioni con numerosi reparti e molti dipendenti. Scarica questo modello

13. Registro del tempo in Excel di Vertex42

Utilizzate il modello di registro del tempo di Excel di Vertex42 per registrare senza sforzo le ore e i minuti di lavoro

Questo modello di Excel Modello di registro del tempo offre un metodo semplice per registrare le ore di lavoro. È stato progettato per coloro che non hanno bisogno di alcuno strumento, ma solo di una soluzione semplice per la gestione del tempo e la fatturazione di base.

Iniziate a usare il modello compilando la sezione dedicata ai dipendenti con il vostro nome, indirizzo e altre informazioni importanti. Fate lo stesso per la sezione riservata alle informazioni sul vostro cliente o datore di lavoro. Quindi, inserite la data in cui avete svolto un determinato compito o servizio, nonché l'ora di inizio e di fine. È inoltre possibile aggiungere intervalli di pausa e inserire la durata totale del lavoro in minuti o ore per semplificare ulteriormente il processo di tracciamento.

Questo modello può anche servire come generatore di fatture. Una volta terminato un progetto o alla fine di un periodo di paga, è sufficiente inviare il registro compilato al proprio datore di lavoro, in formato cartaceo o digitale. Scarica questo modello

14. Modello di foglio di presenza bisettimanale Excel con pause

Tramite Microsoft

Questo modello di foglio presenze Excel è stato progettato per semplificare la gestione del tempo ed è perfetto sia per le piccole imprese che per le grandi aziende. Permette di registrare gli orari di entrata e uscita, di calcolare le ore di lavoro totali e di dedurre automaticamente le pause per ogni giorno del periodo bisettimanale. Inoltre, grazie alle formule integrate, rende l'elaborazione delle buste paga un gioco da ragazzi. Rimanete organizzati, risparmiate tempo e migliorate l'accuratezza con il nostro modello di foglio presenze bisettimanale in Excel Scarica questo modello

15. Modello di foglio di lavoro Excel

Tramite Microsoft

Questo modello di foglio di lavoro Excel è stato progettato per tenere traccia delle ore lavorate, delle pause e degli straordinari, tutto in un unico posto. Grazie ai calcoli automatici per i totali giornalieri e settimanali, elimina gli errori e fa risparmiare tempo prezioso. Questo modello consente inoltre di personalizzarlo per adattarlo alle esigenze aziendali. Ideale per aziende di tutte le dimensioni, questo modello è lo strumento perfetto per snellire il processo di elaborazione delle buste paga e migliorare la produttività

Tipi di modelli di foglio di presenza

Le aziende hanno esigenze diverse, dal monitoraggio del lavoro orario dei dipendenti alle tempistiche specifiche di un progetto, fino alle tempistiche specifiche del cliente per i consulenti. Pertanto, i modelli di timesheet sono disponibili in diversi tipi, a seconda delle esigenze specifiche e della natura del lavoro. Ecco alcuni tipi di modelli di timesheet:

**Come suggerisce il nome, questi modelli consentono agli utenti di registrare le ore di lavoro e le attività quotidiane. Sono utili per individuare le inefficienze nella produttività e per mettere a punto i modelli di lavoro per aumentare l'efficienza. Modelli di timesheet settimanali: Questi modelli offrono una panoramica più completa del lavoro svolto in una determinata settimana. I membri del team possono registrare le loro attività quotidiane e compilarle in un unico foglio di presenza. Questo può aiutare i manager nell'analisi del lavoro settimanale e nella mappatura del percorso. Modelli di timesheet mensili: I modelli di timesheet mensili consentono di avere una visione approfondita delle attività completate nel corso del mese. È utile ai team leader e ai project manager per comprendere il carico di lavoro, l'avanzamento del progetto e l'allocazione del tempo dell'intero team durante un mese. Modelli di timesheet specifici per i progetti: Questi modelli si concentrano su singoli progetti, suddividendo l'allocazione del tempo per ogni attività del progetto. Sia i project manager che i membri del team possono utilizzare questi modelli per monitorare le tempistiche del progetto, la gestione dei costi, la gestione della forza lavoro e l'avanzamento generale del progetto. Modelli di timesheet specifici per i clienti: I consulenti e i freelance utilizzano spesso modelli di timesheet specifici per i clienti per tenere traccia delle ore di lavoro per ciascun cliente. Questo tipo di modello è utile per fatturare accuratamente ai clienti e tenere traccia delle ore lavorate su ogni progetto per ogni cliente. Modelli di timesheet per dipendenti: Questi modelli sono utilizzati per tenere traccia delle ore di lavoro di ciascun dipendente, compresi gli straordinari e le assenze per malattia. Sono utili per le risorse umane, come la gestione delle paghe e delle assenze. Modelli di timesheet per appaltatori: I modelli di timesheet per appaltatori sono generalmente utilizzati dai lavoratori esterni o dai freelance per registrare le ore di lavoro per i loro clienti o per le organizzazioni con cui hanno un contratto. Tali modelli facilitano la supervisione del lavoro svolto dagli appaltatori e garantiscono un pagamento accurato. Modelli di timesheet incentrati sulle attività: Anziché concentrarsi esclusivamente sulle ore lavorate, questi timesheet si concentrano sulle attività completate nell'arco di tali ore. Forniscono uno sguardo più dettagliato sulla produttività e possono rivelare aree di miglioramento.

Come creare un foglio di presenza

Decidere il formato: Scegliere se si desidera un modello generico di timesheet settimanale, bisettimanale, mensile o basato su un progetto. Definire le categorie: Includere nel timesheet categorie come date, attività, orari di inizio e fine e ore totali lavorate. Aggiungere sezioni speciali: Non dimenticate di includere sezioni per le pause, gli straordinari e i giorni di ferie o malattia. **Se si utilizza uno strumento digitale, impostare il calcolo automatico delle ore lavorate e degli straordinari. Assegnare la responsabilità: Chiarire chi è responsabile della compilazione e dell'invio del timesheet. Revisione: Testate il vostro timesheet per assicurarvi che sia facile da compilare e che soddisfi tutti i vostri requisiti. Istruire il team: Istruire il team su come utilizzare il timesheet in modo accurato. Implementazione: Distribuite il timesheet e assicuratevi che ci sia un processo chiaro per il rilevamento, l'invio e l'approvazione delle ore. Monitoraggio: Tenete sotto controllo il funzionamento del timesheet e modificatelo se necessario. Ottimizzare: Rivedere e aggiornare regolarmente il timesheet in base ai feedback o alle mutate esigenze.

Come utilizzare i timesheet in ClickUp

Gestire le ore di lavoro in modo efficace è fondamentale per garantire la produttività ed evitare inutili tempi supplementari. L'utilizzo di uno strumento facilmente accessibile come ClickUp per la creazione dei timesheet aiuta a semplificare enormemente questo processo. Ecco una guida passo passo su come creare un timesheet in ClickUp, che vi aiuterà a tenere traccia del tempo del vostro team in modo efficiente.

Iniziate facendo clic su "Altro" nella barra laterale. Selezionate "Fogli di presenza". (Facoltativo) Fare clic sull'icona della spilla accanto a "Fogli di presenza" per tenerla a portata di mano nella barra laterale. Utilizzate l'intestazione della pagina "Fogli di presenza" per personalizzare il vostro foglio di presenza secondo le vostre esigenze. Andare alla scheda "Il mio timesheet" e fare clic sull'icona "Impostazioni" per modificare il timesheet. Impostate la vostra capacità settimanale o giornaliera selezionando "La mia capacità". È possibile modificare l'intervallo di date per specificare il periodo che si desidera coprire con il timesheet. Filtrate il vostro timesheet in base alle opzioni "Fatturazione", "Tag" o "Tempo monitorato". Organizzate la visualizzazione del vostro timesheet utilizzando le schede "Per attività" o "Tutte le voci". Utilizzate le schede di visualizzazione nella parte superiore destra dello schermo per visualizzare il vostro timesheet in termini di attività o di singole voci di tempo. Provate ClickUp Timesheets ## Iniziare a gestire i dipendenti con i modelli di timesheet

Sebbene ognuno di questi modelli condivida alcune caratteristiche chiave e permetta di rimettere in sesto il tempo del vostro team, non tutti i modelli di timesheet hanno la stessa forza e alcuni sono in grado di portare le vostre strategie di gestione del tempo ancora più avanti. Quali modelli, vi chiederete?

Quelli collegati a una piattaforma di produttività dinamica sono abbastanza forti da centralizzare tutto il lavoro tra le varie app in un unico hub collaborativo.

OVVERO, ClickUp . 🙂

Visualizzate le vostre attività con più di 15 visualizzazioni in ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

Con oltre 15 visualizzazioni uniche , un ricco set di tracciamento del tempo clickUp è la soluzione definitiva per risparmiare tempo e per gestire in modo intenzionale ogni secondo della vostra giornata.

Anche con il suo Piano gratuito per sempre clickUp è dotato di tutte le funzionalità necessarie per portare la vostra produttività a nuovi livelli e si integra con oltre 1.000 altri strumenti di lavoro per snellire ulteriormente i vostri processi. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e iniziate a risparmiare tempo in un batter d'occhio. ✅