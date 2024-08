12 migliori app per il blocco del tempo nel 2024 (prezzi, caratteristiche principali, valutazioni)

Nell'era digitale, la gestione del tempo è fondamentale.

Che si tratti di un professionista impegnato, di uno studente multitasking o di un diligente libero professionista, gestire il proprio tempo in modo efficace può fare la differenza tra il tirare avanti e l'eccellere. Un metodo che sta diventando sempre più popolare è il blocco del tempo.

Questa tecnica consiste nel dividere la giornata in blocchi di tempo, ciascuno dedicato a un'attività specifica. È un modo semplice ma efficace per organizzare la giornata, ridurre al minimo le distrazioni e aumentare la produttività.

Ma Da fare per attuare il blocco del tempo?

In questo articolo esploreremo le 12 migliori app per il blocco del tempo che possono aiutarvi a prendere il controllo del vostro tempo e della vostra produttività nel 2024!

Cos'è il blocco del tempo e perché usarlo?

Il blocco del tempo consiste nel dividere l'intera giornata in blocchi di tempo. L'idea è quella di Da fare un'attività specifica in un determinato blocco di tempo e di portarla a termine entro quel lasso di tempo.

Tuttavia, nel definire i blocchi di tempo, è necessario considerare anche la complessità delle attività da svolgere. Questo aiuta a mantenere i blocchi di tempo realistici e a concentrarsi su un'attività alla volta.

È possibile utilizzare il metodo del blocco per gestire qualsiasi lavoro superficiale che non richiede molta attenzione ma è comunque importante, come rispondere alle email.

Le app per il blocco del tempo valgono la pena di essere provate, ma quali sono le migliori?

Scopriamole.

Cosa fa di un'app un'ottima app per il blocco del tempo?

Un'eccellente app per il blocco del tempo:

Mostra il calendario e le attività in un unico posto

Ha un'opzione drag-and-drop per spostare le attività sul calendario e bloccare il tempo

Ha un'interfaccia semplice che consente di creare rapidamente elenchi di Da fare

Supportail raggruppamento delle attività per raggruppare attività simili

Permette di tematizzare la giornata per concentrarsi solo su un'attività al giorno

Impedisceil multitasking e il cambio di contesto per una migliore concentrazione

Si integra con il vostrocalendario attuale e strumenti di project management Ora che sapete su quali funzionalità/funzione concentrarvi, esploriamo le migliori app per il blocco del tempo e ciò che offrono.

12 Migliori app per il blocco del tempo per il 2024

1. ClickUp

Organizzare e aggiungere note per iniziare un'attività di ClickUp Project Time Tracking ClickUp è uno dei siti con la più alta valutazione gestione delle attività e app per la produttività utilizzate dai team produttivi di tutto il mondo.

ClickUp va oltre la tipica app per il blocco del tempo. È l'app di programmazione definitiva che consente di trascinare e rilasciare le attività per bloccare il tempo su un calendario. È anche possibile creare blocchi di tempo utilizzando stime di durata, monitoraggio del tempo, ecc.

Vediamo cosa si può fare con questo strumento di project management.

Con Monitoraggio del tempo nativo di ClickUp è possibile monitorare facilmente il tempo dedicato alle attività e concentrarsi sul lavoro profondo.

Inoltre, questo pianificatore di blocco del tempo ha un Timer globale per avviare o fermare il tempo da qualsiasi dispositivo e saltare tra diverse attività.

E se dimenticate di premere il pulsante di avvio, non c'è da preoccuparsi. Con ClickUp è possibile registrare manualmente il tempo registrato.

È anche possibile ordinare i lavori in base al tempo trascorso, aggiungere note alle voci e applicare etichette per classificare il tempo trascorso su attività diverse.

Con ClickUp è possibile utilizzare Il modello di blocco del tempo di ClickUp per pianificare le attività e terminare i lavori.

Scarica questo modello

Riunione I widget di ClickUp per il monitoraggio del tempo È possibile utilizzarli per costruire il proprio dashboard di blocco del tempo. Questi widget includono la stima del tempo, il tempo tracciato, la reportistica e i timesheet.

Questi widget includono:

A. Durata stimata Impostazione di stime di tempo per le attività, in modo che i membri del team possano bloccare le ore necessarie sui loro calendari.

B. Monitoraggio del tempo

Controlla se il tempo registrato corrisponde alle stime di tempo. Aiuta a creare blocchi di tempo più realistici per le attività future.

C. Reportistica

Visualizzate la durata stimata e quella monitorata per confrontare rapidamente se il team è in grado di lavorare entro i blocchi di tempo definiti.

D. Tabella oraria

Visualizzate il tempo monitorato per una settimana, un mese o un intervallo personalizzato. È anche possibile visualizzare il tempo totale impiegato per un intervallo di tempo selezionato.

Controllate queste pagine Modelli di foglio di lavoro !

Prezzi ClickUp *Piano Free Forever (migliore per uso personale)

Piano Unlimited (migliore per piccoli team ($7/membro al mese))

(migliore per piccoli team ($7/membro al mese)) Piano Business (migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese)

(migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese) ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 3.300 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 3.300 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.275+ recensioni)

2. Orologio

via Orologio $$$a è un'ottima app per il calendario dei lavori in profondità. È possibile registrare attività, riunioni, eventi e così via, e utilizzare uno strumento di monitoraggio del tempo per monitorare le attività e la loro durata.

Tuttavia, è difficile modificare la durata delle attività se si dimentica di avviare o fermare il timer.

Funzionalità/funzione chiave di Clockify

Calendario per monitorare visivamente il tempo e registrare le attività

Strumento di monitoraggio del tempo che lavora come un cronometro

Tabella oraria per registrare le attività settimanali

Generazione di fatture in base al tempo monitorato e alle valutazioni orarie

Prezzi di Clockify

È possibile scaricare gratis l'estensione per browser o l'app (Android, iOS).

Valutazioni dei clienti su Clockify

G2 : 4.4/5 (80+ recensioni)

: 4.4/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.570+ recensioni)

Vedi questi Alternative a Clockify !

3. OraStampa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/HourStack.png

/$$$img/

via OraPila Con l'app di monitoraggio del tempo HourStack, potete bloccare il tempo per un giorno o una settimana. È anche possibile spostare le attività per lavorarci in un secondo momento.

Tuttavia, l'app non dispone di una funzionalità/funzione per monitorare il tempo del team. È necessario esportare i dati per creare i grafici.

Funzionalità/funzione chiave di HourStack

Strumento di monitoraggio del tempo che parte direttamente dal Calendario

Visualizzazioni del calendario individuale e del team

Grafici e visualizzazioni del tempo per ottenere approfondimenti

Aree di lavoro multiple per mantenere separati i tempi dei client o del team

Prezzi di HourStack

A partire da 12 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti su HourStack

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

4. Sunsama

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Sunsama.png

/$$$img/

via SolesamaSunsama è un'app per la pianificazione giornaliera e la gestione del tempo che rende indolore il blocco del tempo. L'applicazione consente di trascinare le attività dalle app preferite e di utilizzare l'app come strumento di concentrazione.

Sunsama presenta una funzionalità/funzione di integrazione bidirezionale con ClickUp in modo da poter consultare e modificare tutte le attività di ClickUp dall'interno di Sunsama e viceversa!

funzionalità/funzione chiave di #### Sunsama

Rinvio delle attività non completate al giorno successivo

Blocco del tempo per le attività in altre app di produttività come ClickUp, Trello o Asana

Monitoraggio dello stato giornaliero del team

Sincronizzazione con il calendario di Google o Outlook

Prezzi di Sunsama

A partire da 16 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti Sunsama

G2 : 4.8/5 (5+ recensioni)

: 4.8/5 (5+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (10+ recensioni)

5. Campeggio a tempo

via Campo di tempo TimeCamp è un'app gratuita per il monitoraggio del tempo che si può usare per tenere traccia della produttività e creare stime della durata stimata.

Tuttavia, è difficile regolare manualmente il tempo monitorato se si dimentica di fermare il timer. 🙊 ⏲

Funzionalità/funzione chiave di TimeCamp

Monitoraggio del tempo di produttività per ottenere informazioni sul tempo trascorso

Tabella oraria per aggiungere, regolare e cancellare voci di tempo

Strumento di monitoraggio del tempo completamente automatizzato, compreso uncalcolatore di straordinari* Reportistica personalizzata

Prezzi di TimeCamp

TimeCamp ha un piano Free. Quello a pagamento parte da 7 dollari/utente al mese.

Valutazioni dei clienti di TimeCamp

G2 : 4.7/5 (170+ recensioni)

: 4.7/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (530+ recensioni)

Controlla questi Alternative al TimeCamp !

6. Via del piano

via Via del piano già in uso trello per la gestione delle attività ?

Quindi, è possibile visualizzare le schede di Trello sul file Planyway calendario.

Da questo calendario è possibile bloccare le attività di Trello e monitorare il tempo.

Tuttavia, questa app non lavora offline.

Funzionalità/funzione chiave di Planyway

Impostazione di stime di durata stimata per le attività

Confronto tra durata stimata e tempo effettivo impiegato

Tabella oraria per registrare il tempo registrato trascorso sulle attività di Trello

Connessione di eventi da Google e Outlook

Prezzi di Planyway

Ha un piano gratuito. I piani a pagamento partono da 3,50 dollari/utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Planyway

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.5/5 (290+ recensioni)

7. Blocco temporale

via Blocco temporale TimeBloc è una semplice app per la produttività con funzionalità di base per il blocco del tempo e la pianificazione.

È disponibile per dispositivi Android e iOS.

Tuttavia, questo software di blocco del tempo si blocca troppo spesso.

Funzionalità/funzione chiave di TimeBloc

Sequenza per bloccare un giorno in eventi multipli

Sincronizzazione automatica degli eventi del Calendario

Le routine, una volta create, vengono integrate nella Sequenza

Statistiche visive per tenere traccia dello stato di avanzamento

Prezzi di TimeBloc

L'app ha una versione gratuita. La versione premium costa 19,99 dollari.

Valutazioni dei clienti su TimeBloc

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

8. Google Calendar

via Google Calendar È possibile utilizzare Google Calendar per programmare blocchi di tempo direttamente nel Calendario.

È anche possibile creare un calendario di blocco del tempo condiviso con i propri compagni di squadra.

Tuttavia, è difficile integrare diversi indirizzi email in questa app.

Funzionalità/funzione chiave di Google Calendar

Visualizzazioni multiple come giorno, settimana e mese

Gli eventi da Gmail vengono aggiunti automaticamente

Suggerimenti per le voci del calendario come titoli di eventi, persone e luoghi

Visualizzazione del calendario con immagini e mappe

Prezzi di Google Calendar

È un'app di calendario gratuita (Android, iOS). È anche disponibile come parte dell'area di lavoro di Google, al costo di $5/utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Google Calendar

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.7/5 (1.150+ recensioni)

9. TickTick

via TickTick TickTick è un'altra app per la produttività con funzionalità di pianificazione e gestione delle attività.

Si può usare per annotare idee o attività inaspettate e bloccare il tempo per le priorità.

Tuttavia, a volte TickTick non riesce a sincronizzare le attività e i dati importanti.

Confronto TickTick Vs Todoist !

Funzionalità/funzione chiave di TickTick

Diverse visualizzazioni del calendario per attività giornaliere e mensili

Analisi intelligente della data per aggiungere attività come promemoria

Possibilità di impostare durate per le attività che richiedono molto tempo

Timer Pomodoro per lavorare a intervalli

Prezzi TickTick

È un'app gratuita per la gestione delle attività. La versione premium costa 2,79 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti per TickTick

G2 : 4.6/5 (50+ recensioni)

: 4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

Prova questi Alternative a TickTick !

10. Fantastico

via Fantastico Fantastical è un elenco di attività per iOS con funzionalità/funzione di blocco del tempo.

È possibile utilizzarla con il Calendario di Apple sul proprio iPad o iPhone per programmare le attività e altri eventi importanti. È anche possibile creare promemoria per gli eventi bloccati.

Cosa non è così fantastico in questa app Calendario? La versione gratuita offre funzionalità/funzione limitate.

funzionalità/funzione chiave di #### Fantastical

Visualizzazioni multiple per giorno, settimana, mese o anno

Impostazioni del calendario per raggruppare più calendari ed elenchi di attività

Modelli di blocco del tempo per pianificare eventi frequenti

È possibile verificare la disponibilità dei contatti e bloccare l'orario di lavoro per tutti

Prezzi fantastici

È un elenco gratuito di app.

Valutazioni dei clienti su Fantastical

G2 : 4.6/5 (5+ recensioni)

: 4.6/5 (5+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

11. In senso orario

via In senso orario Clockwise è un'app gratuita per il calendario che lavora come un Estensione per Chrome .

È possibile utilizzarla per programmare riunioni, gestire il lavoro attraverso i fusi orari e risolvere i conflitti di orario.

Tuttavia, a volte questa app per il blocco dell'orario tende a duplicare gli eventi del Calendario.

Funzionalità/funzione chiave di Clockwise

Libera blocchi di tempo ininterrotti con il pilota automatico

Sposta le riunioni flessibili all'ora meno disturbante

Creazione automatica di tempi di concentrazione per ogni settimana

Misura lo stato di avanzamento con l'analisi del tempo e le email di verifica

Prezzi in senso orario

Clockwise offre un piano gratuito. Quelli a pagamento partono da 5 dollari/utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Clockwise

G2 : 4.8/5 (20+ recensioni)

: 4.8/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

12. Piano

via Piano Plan è un'ottima app per la gestione delle attività che lavora anche come elenco di Da fare .

È possibile anche la sincronizzazione con i calendari di Google e Outlook.

Ma se utilizzate già un task manager, dovrete trasferire manualmente ogni singola attività.

Immaginate di avere più di 100 attività da trasferire in questo elenco Da fare. 🥴

Chi altro ha un piano migliore?

funzionalità/funzione chiave di #### Plan

Calendario per aggiungere programmi e bloccare i tempi

Visualizzazione della Sequenza con trascinamento e rilascio

Feed del team per organizzare le conversazioni di lavoro

Integrazione con Jira, Zendesk, Salesforce e GitHub

Prezzi del piano

Esiste un piano gratuito e un piano a pagamento che parte da $5/utente al mese.

valutazioni dei clienti per il piano ####

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

Blocco del tempo: La tecnica definitiva di gestione del tempo

Tutte le app di blocco qui elencate possono aiutarvi a gestire i vostri impegni quotidiani.

Alcune sono ottime per il monitoraggio del tempo. Altre app di blocco possono integrare più calendari in un'unica app.

ClickUp è in grado di fare tutto questo!

Se siete alla ricerca di un'app calendario, di un completo task manager o di un'eccellente app per il blocco del tempo con un piano Free, ClickUp è tutto ciò di cui avete bisogno.

Questa migliore app per il blocco del tempo offre il Monitoraggio nativo del tempo per tenere traccia di ogni minuto trascorso al lavoro, la visualizzazione del Calendario per regolare il vostro programma e le date di inizio e di scadenza per creare scadenze chiare.

Cosa vi blocca? Iscrivetevi gratis a ClickUp oggi stesso!