15 modelli gratuiti di piano di comunicazione di progetto: Excel, Word e ClickUp

I modelli di piano di comunicazione sono utili per pianificare relazioni efficaci con clienti, colleghi, partner e altre parti interessate.

Con l'aiuto di alcuni modelli ben costruiti, è più facile che mai creare una strategia di comunicazione completa che sia seguita da tutti.

Per aiutarvi, ecco un elenco di alcuni dei migliori modelli di piano di comunicazione in circolazione. 💡

Che cos'è un modello di piano di comunicazione?

Un modello di piano di comunicazione è un documento che delinea le strategie e gli obiettivi della comunicazione interna ed esterna di un'organizzazione.

Specifica il pubblico di riferimento, i tipi di messaggi e le modalità di comunicazione, nonché la frequenza delle comunicazioni. È una parte cruciale del successo di qualsiasi organizzazione e dovrebbe essere aggiornato regolarmente.

Alcuni modelli possono essere utilizzati come piano di comunicazione di crisi, come piano di comunicazione organizzativa e come piano di comunicazione di emergenza

strategia di comunicazione

o un piano di comunicazione per la gestione del progetto. A seconda delle esigenze, un modello è essenziale per potenziare gli sforzi di comunicazione complessivi, in modo che tutti conoscano i dettagli esatti.

Cosa rende un buon piano di comunicazione strategica?

Un buon piano di comunicazione per la gestione del progetto deve includere obiettivi, struttura del messaggio, canali di comunicazione chiave, frequenza e tempistica.

Un buon esempio di piano di comunicazione deve anche contenere ruoli e responsabilità chiari per ogni persona del team e per i principali stakeholder, nonché modalità per misurare il successo. Un piano di comunicazione efficace garantirà che tutti lavorino insieme per raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione. 📄

15 Modelli di piano di comunicazione di progetto

1. Modello di piano di comunicazione ClickUp

Scarica questo modello

Create un piano di comunicazione completo per la gestione dei progetti utilizzando questo modello di documento per pianificare facilmente la vostra strategia di messaggistica aziendale. Quanto più completo è il vostro piano di comunicazione, tanto meglio è. Ecco perché questo modello dettagliato di ClickUp è costruito con molte sezioni in cui è possibile entrare nello specifico:

Dettagli del progetto

Obiettivi

Riassunto esecutivo

Analisi e ricerca

Analisi dei concorrenti

Modello di piano di comunicazione di ClickUp

consente a voi stessi e al vostro team di ottenere la visibilità del progetto, assicurandovi che tutti comunichino in modo corretto. Inoltre, è un modo per avere tutte le informazioni più importanti sul progetto in un unico documento centralizzato.

Scarica questo modello

2. Modello di rapporto sulla matrice di comunicazione ClickUp

Scarica questo modello

Se siete alla ricerca di un modo semplice per rimanere sulla stessa pagina con il vostro team,

Il modello di rapporto della matrice di comunicazione di ClickUp

è un ottimo piano di comunicazione per tenere informati i principali stakeholder.

Questo rapporto dettagliato vi aiuta a tracciare una mappa di chi è responsabile della comunicazione con quali parti e assicura che tutti conoscano i propri ruoli. Il modello include sezioni per annotare l'attività di comunicazione, lo scopo e il contesto

utile per i team virtuali

. 💻

Una delle parti più utili del modello è la tabella delle attività di comunicazione. Non si limita a elencare ciò che è accaduto e quando, ma ha anche sezioni per registrare accuratamente i facilitatori, i partecipanti e persino i risultati del vostro lavoro

piano di comunicazione

.

Scarica questo modello

3. Modello di piano d'azione per la comunicazione ClickUp

Scarica questo modello

La stesura di un piano d'azione è un modo solido per mettere i bastoni tra le ruote al vostro progetto. Questo

Modello di piano d'azione di ClickUp

-creato con

La lavagna di ClickUp

consente di seguire l'avanzamento del progetto.

Pensate a questo

modello di piano d'azione

come un

Vista Kanban

all'interno di un modello condivisibile e facile da aggiornare.

Invece di scrivere un elenco di attività da svolgere e chiudere la giornata, questo modello fornisce una panoramica più chiara di ciò che deve essere fatto, di ciò che è in corso e di ciò che è stato completato nelle diverse categorie di progetto.

Grazie alla funzione Lavagna, è facile aggiungere note adesive, modificare le etichette delle sezioni, disegnare forme e linee e qualsiasi altro tipo di annotazione necessaria per un piano di comunicazione strategico. È facile da usare per i principianti, il che lo rende ideale per i team più piccoli che vogliono tenere traccia dei progressi con facilità, senza impantanarsi in troppi campi.

Scarica questo modello

4. Modello di piano di comunicazione per la strategia di mercato di ClickUp Go To Market

Scarica questo modello

Se lavorate nel marketing, sapete che un

strategia go-to-market

che sia formulata in modo chiaro e comprensibile è fondamentale. Per fortuna, esiste un modello ClickUp che vi aiuterà a raggiungere esattamente il vostro pubblico di riferimento.

Chi è il vostro cliente target? Qual è il vostro vantaggio competitivo? Le risposte a queste domande possono essere organizzate all'interno delle sezioni colorate di

Il modello GTM di ClickUp

per i vostri piani di comunicazione. È inoltre dotato di due stati e due tipi di visualizzazione, in modo che il vostro team abbia un'ampia flessibilità di utilizzo.

Anche la più semplice strategia di comunicazione GTM diventa rapidamente complessa. Tuttavia, l'indice incorporato rende facile la navigazione, indipendentemente dalle dimensioni delle sezioni. A proposito di sezioni, questo modello di GTM dispone di uno spazio per illustrare chiaramente la vostra missione e la vostra visione.

Sezioni dedicate alla messaggistica chiave, uno spazio per elencare tutti gli strumenti coinvolti nella strategia e persino una sezione che illustra chiaramente il vostro budget lo renderanno degno di essere inserito tra i preferiti. ✏️

Scarica questo modello

5. Modello di comunicazione interna ClickUp

Scarica questo modello

Le comunicazioni interne sono fondamentali per il successo del vostro team. È il modo in cui si mantiene il team sulla stessa pagina, si collabora e si gestiscono le sfide che si presentano. Avere il giusto modello di comunicazione interna è essenziale per mantenere il team allineato e produttivo.

Modello di comunicazione interna di ClickUp

vi aiuta in questo senso

Organizzando conversazioni, annunci e documenti in un unico luogo

Facilitando la comunicazione con l'intero team

Fornendo trasparenza ai processi e alle iniziative di tutto il team

Scarica questo modello

6. Modello di piano di comunicazione per incidenti ClickUp

Preparatevi ad affrontare i problemi con il modello di piano di comunicazione per gli incidenti di ClickUp

È importante disporre di un piano di comunicazione completo quando si verificano incidenti. Con

Modello di piano di comunicazione per gli incidenti di ClickUp

avrete a disposizione tutti gli strumenti necessari per creare una strategia di comunicazione efficace per il vostro team.

Questo modello vi consente di:

Creare canali per una comunicazione chiara ed efficiente sugli incidenti

Creare piani d'azione dettagliati con ruoli e responsabilità specifici

Delineare le procedure per aggiornare le parti interessate sull'avanzamento della risoluzione dell'incidente

/Riferimenti https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6147684&\_gl=1\*btgnya\*gcl_au\*MTU1OTgwMDYwOS4xNjk1MTUwODI4 Scarica questo modello /%href/

7. Modello di comunicazione con i dipendenti di ClickUp

Migliorate la comunicazione del team e fornite un ambiente sicuro con il nostro modello, in modo da supportare diversi metodi di comunicazione e chiarire i tipi di elementi di lavoro

Un solido modello di comunicazione con i dipendenti aiuta a mantenere tutti sulla stessa pagina, dai check-in quotidiani all'inserimento di nuovi membri del team. La comunicazione con i dipendenti è una parte fondamentale del successo di un'azienda.

Il modello di comunicazione per i dipendenti di ClickUp ha tutto ciò che serve per essere sicuri di essere sempre aggiornati:

Un layout visivo intuitivo per una facile navigazione

Strumenti di collaborazione e di tracciamento delle attività integrati che aiutano a mantenere il team organizzato

Uno spazio centralizzato per archiviare tutti i documenti e i messaggi, in modo che tutti siano aggiornati con le ultime informazioni

Scarica questo modello

8. Modello di matrice per le comunicazioni e le riunioni del team ClickUp

Organizzate le attività del team con il modello di matrice per le comunicazioni e le riunioni del team di ClickUp

Con il modello di matrice per le comunicazioni e le riunioni del team di ClickUp, potete organizzare le attività del vostro team con facilità! Questo modello offre un modo semplice per tenere traccia di chi è responsabile di quali compiti, stabilire chiare linee di comunicazione tra i membri del team e impostare un programma di riunioni efficace.

Il modello di matrice di comunicazione e riunione del team vi aiuta:

Definire i ruoli e le responsabilità per ogni progetto o compito

Stabilire le linee guida per i regolari check-in o stand-up

Creare una tabella di marcia per i progetti o i compiti imminenti

/Riferimenti/ https://app.clickup.com/signup?template=t-240073018&\_gl=1\*wc58pn\*\_gcl\_au\*MTU1OTgwMDYwOS4xNjk1MTUwODI4 Scarica questo modello /%href/

9. Monitoraggio della salute dei clienti dell'agenzia ClickUp di Zenpilot

Rimanete al passo con le esigenze dei clienti e migliorate la loro soddisfazione con questo modello personalizzabile di ZenPilot e ClickUp

Il

Monitoraggio della salute dei clienti dell'agenzia ClickUp da Zenpilot Template

è uno strumento essenziale per le agenzie che vogliono migliorare il loro piano di comunicazione con i clienti. Questo modello personalizzabile consente alle aziende di monitorare lo stato di salute delle loro relazioni con i clienti, il tutto in un'unica posizione centralizzata. Per essere sempre al passo con le esigenze dei clienti e per migliorare la loro soddisfazione, questo modello può aiutare le agenzie a creare le giuste relazioni con i clienti

piano di comunicazione per ogni cliente

.

Con questo modello, le agenzie possono tenere traccia di dati importanti come i livelli di soddisfazione dei clienti, i punti di contatto e i feedback. Queste informazioni sono fondamentali per definire il giusto piano di comunicazione per ogni cliente.

Comprendendo le esigenze e le preferenze uniche di ciascun cliente, le aziende possono adattare la loro strategia di comunicazione per massimizzare il coinvolgimento e la soddisfazione. Nell'odierno panorama competitivo delle imprese, è più importante che mai promuovere solide relazioni con i clienti.

Vedi questi_

Strumenti di analisi dei concorrenti

!

Scarica questo modello

10. Modello di piano per la lista di controllo del lancio di un prodotto ClickUp

I compiti, gli stati e le date di scadenza dei compiti sono facilmente visibili nella vista a elenco di ClickUp

State lanciando un prodotto. Congratulazioni! La cosa positiva è che non dovrete ricominciare da zero quando avrete accesso a una lista di controllo per il lancio del prodotto che vi assicurerà che tutto venga fatto in tempo. ⏰

Modello di lista di controllo per il lancio del prodotto di ClickUp

è stato progettato per assicurarsi che non si perda mai un colpo nella pianificazione della comunicazione. Il processo di lancio di un prodotto è una bestia complicata e deve essere monitorato.

Soprattutto se il vostro

lavora in modo asincrono e non collabora sempre in tempo reale

una lista di controllo per il lancio di un prodotto che centralizzi ogni compito importante in un unico posto aiuterà a chiarire ogni confusione per tutti i membri del team. Questo modello include:

Vista elenco

Vista tabellone

Vista Gantt

Visualizzazione della timeline

Il modello contiene sezioni che riassumono le informazioni necessarie per il lancio di un prodotto, oltre a dettagli sul modo migliore per

utilizzare la lista di controllo

. Aggiungere i membri del team ai compiti e

automatizzare i promemoria

per essere sicuri di rispettare le scadenze. Avete bisogno di aggiungere un campo personalizzato? Anche questo è fattibile!

Scarica questo modello

11. Jessica Stansberry

Comunicazione di squadra

Modello di piano in ClickUp

Via Jessica Stansberry

A volte avete bisogno di un modello che vi aiuti a gestire il vostro team in un unico posto. Per questo, provate a utilizzare il file

comunicazione di squadra

modello hub. È un modello a livello di cartella con tutte le funzioni necessarie per organizzare e guidare il team.

Troverete di tutto, dagli elenchi di compiti settimanali a un

sistema di gestione delle e-mail

in modo che nulla vada perso. Come gli altri modelli di questo elenco, questo può funzionare come punto di partenza.

Se state pensando di progettare da zero un modello per il vostro uso, potete farlo gratuitamente con ClickUp, ma questo modello personalizzato potrebbe aiutarvi a risparmiare qualche passaggio.

si noti che questo modello non è più gratuito e costa $15. Questo modello non è venduto direttamente da ClickUp

Scarica questo modello

Vedi questi_

Strumenti per le newsletter

&

Modelli di newsletter

!

12. Modello di piano di comunicazione di progetto in Excel

Tramite Microsoft

Questo modello è un modo semplice per organizzare e tenere traccia del piano di comunicazione tra gli stakeholder del progetto. Assicuratevi che ognuno conosca i propri ruoli e responsabilità specifici all'interno del progetto, nonché i diversi tipi e la frequenza di comunicazione.

Questo modello è un modo semplice per iniziare a creare il vostro piano di comunicazione

piani di comunicazione del progetto

e per contribuire a garantire il buon funzionamento del progetto,

collaborazione efficace

per tutta la durata del progetto.

Date un'occhiata a questi_

Modelli di schede informative

!

Scarica questo modello

13. Fogli di Google Modello di piano di comunicazione di progetto

Tramite Google

Questo modello di Google Sheets delinea una semplice matrice che i team utilizzano per stabilire con chi comunicare, come farlo, i metodi utilizzati e chi è responsabile di quale compito.

Facile, no? Inoltre, il foglio di calcolo è codificato a colori e facile da condividere all'interno e all'esterno dell'organizzazione. L'aspetto fantastico dell'utilizzo di un foglio di calcolo come modello per il vostro piano di comunicazione è che guardando attraverso le righe e le colonne si ha una panoramica di alto livello di tutte le specifiche di quella sezione. 📈

Ad esempio, dando un'occhiata alla colonna delle tempistiche si può visualizzare come si svolgerà il progetto e se le date suggerite sono realistiche. I team possono anche lasciare commenti all'interno di ogni cella, il che è ottimo per comunicare sul progetto in un unico posto.

La prossima volta che dovrete preparare un piano di comunicazione con molte parti in movimento, mettete tra i preferiti questo modello e iniziate a organizzarvi.

Scarica questo modello

14. Modello di piano di comunicazione interna Google Docs by Template.net

Via Template.net

Questo modello è un'ottima risorsa per tutti i team che cercano un modo semplice per documentare gli obiettivi e le strategie chiave per una comunicazione interna efficace. Può funzionare anche per il vostro piano di comunicazione di crisi.

I project manager possono facilmente scaricare il modello per utilizzarlo in Word, Google Docs o Apple Pages. Il modello assicura che il piano di comunicazione sia documentato in un quadro chiaro.

Invece di utilizzare tabelle e celle colorate, è stato progettato per aiutare i project manager a riassumere ogni sezione chiave del loro piano di comunicazione. L'aspetto positivo è che potete personalizzarlo e aggiungere sezioni a vostro piacimento.

Scaricate questo modello

15. Modello di piano di comunicazione di marketing in Microsoft Word

Via Template.net

Preferite usare Microsoft Word? C'è un modello di comunicazione anche per questo!

Questo modello di Microsoft Word è uno strumento facile da usare per pianificare un piano di comunicazione di marketing completo. Il modello contiene sezioni per lo sviluppo della strategia e degli obiettivi, la conduzione di ricerche, la creazione di tattiche e canali, la definizione del budget per il piano e il monitoraggio e il controllo dei risultati 📊

Questo modello è un ottimo esempio di piano di comunicazione perché è uno strumento essenziale per chiunque voglia costruire un piano di comunicazione di marketing di successo dalle fondamenta. L'indice mantiene tutti organizzati e rende le sezioni facili da trovare.

Alcune delle sezioni incluse sono:

Strategia e obiettivi

Profilo dell'azienda

Sintesi della situazione attuale

Indicazioni

Ambito e tempi di realizzazione

Messaggio e proposta di valore

Il marketing

Scarica questo modello

FAQ sul piano di comunicazione

1. Come si scrive un piano di comunicazione?

La stesura di un piano di comunicazione efficace richiede una serie di passaggi precisi e ponderati. Il risultato dovrebbe essere un documento dettagliato e ben strutturato che getta le basi per una comunicazione strategica e traccia i progressi dell'azienda verso i suoi obiettivi. Vediamo come procedere:

Stabilire obiettivi e finalità della comunicazione: Stabilire obiettivi e finalità è il primo passo fondamentale. Essi costituiscono la base e la direzione del vostro piano di comunicazione. È fondamentale avere obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo (SMART). Identificare il pubblico di riferimento Sapere con chi si sta comunicando. La comprensione del vostro pubblico di riferimento determina il tipo di messaggistica che utilizzate, le piattaforme che scegliete e il tono generale della vostra comunicazione. Potrebbe trattarsi di stakeholder, compagni di squadra, clienti o altre aziende. Tenete conto dei dati demografici, psicografici e di qualsiasi altra caratteristica rilevante del vostro pubblico. **Creare messaggi chiari e concisi che risuonino con il vostro pubblico di riferimento. Questi messaggi devono essere allineati con i valori, la missione e gli obiettivi della vostra azienda. Ricordate di tenere a mente il pubblico quando create questi messaggi, per assicurarvi che siano coinvolgenti e relazionabili. Stabilire i canali di comunicazione Determinare dove e come comunicare. Si tratta di scegliere i canali giusti per raggiungere al meglio il pubblico di riferimento. I canali di comunicazione possono essere: e-mail, newsletter, piattaforme di social media, riunioni, comunicati stampa e webinar. La scelta dipende in modo significativo dal comportamento e dalle preferenze del pubblico e dalla natura dei messaggi. Costruire una linea temporale della comunicazione Questo è essenzialmente il vostro piano d'azione. Indica quando ogni parte della strategia di comunicazione sarà implementata e da chi. Questa timeline aiuta a mantenere il team in carreggiata, fornendo una rappresentazione visiva delle date e delle tappe fondamentali. Allocare le risorse: Determinare le risorse necessarie per il successo dell'esecuzione del piano. Questo può comprendere le persone coinvolte, la tecnologia e gli strumenti e l'allocazione del budget. Identificando le risorse necessarie, è possibile pianificare meglio e mitigare potenziali colli di bottiglia o problemi lungo la linea. **Infine, è essenziale monitorare i risultati del piano di comunicazione. La definizione di metriche di successo consente di valutare il funzionamento del piano di comunicazione e di adeguare la strategia in base alle necessità. I fattori possono essere la portata dei messaggi, il livello di coinvolgimento o il tasso di conversione. Revisione e aggiornamento regolari: Un piano di comunicazione non è un documento statico; deve essere continuamente rivisto e aggiornato. Le revisioni periodiche consentono di adattare il piano a qualsiasi cambiamento nel panorama aziendale, nel comportamento del pubblico o anche nelle specifiche del progetto. In questo modo, la strategia di comunicazione rimane pertinente, efficace e allineata agli obiettivi organizzativi in continua evoluzione.

2. Con quale frequenza devono essere aggiornati i modelli di piano di comunicazione di progetto?

È buona norma rivedere e aggiornare il piano di comunicazione regolarmente, almeno una volta al trimestre o ogni volta che si verificano cambiamenti significativi nella vostra azienda o nel vostro settore.

In questo modo si potrà garantire che il messaggio rimanga pertinente e allineato agli obiettivi e che si utilizzino i canali e le tattiche più efficaci per raggiungere il pubblico di riferimento.

3. Come posso misurare il successo del mio piano di comunicazione?

La misurazione del successo del piano di comunicazione dipende dagli obiettivi specifici. Le metriche più comuni includono la portata (il numero di persone che hanno visto il vostro messaggio), il coinvolgimento (quante persone hanno interagito con il vostro messaggio) e la conversione (quante persone hanno intrapreso un'azione sulla base del vostro messaggio).

Pianificate il vostro prossimo progetto con i modelli di piano di comunicazione

Per quanto utili, i modelli di comunicazione sono solo uno degli strumenti che compongono una strategia di comunicazione di successo. Altri elementi, come un efficace sistema di gestione del progetto, una strategia ben studiata e una stretta collaborazione tra le parti

collaborazione tra i membri del team

sono essenziali.

Per garantire il successo di una strategia di comunicazione, considerate gli strumenti, le risorse e le strategie che avete a disposizione, molti dei quali sono gratuiti (come il programma

Libreria di modelli ClickUp

).

Prendendovi il tempo necessario per creare un piano di comunicazione efficace, vi assicurate di avere una strategia di successo per garantire che tutti siano sulla stessa pagina e che il vostro team sia in grado di raggiungere i propri obiettivi.