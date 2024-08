Come creare un piano di comunicazione del progetto per il vostro team

In qualità di gestore del team, il vostro compito è quello di guidare i team, gestire le scadenze e tenere d'occhio il budget. La buona notizia è che una comunicazione efficace nel team può rendere il vostro lavoro molto più facile e generare un prodotto migliore.

Ma la maggior parte dei malintesi sul lavoro si verifica a causa di una cattiva comunicazione. Da qualche parte, in qualche modo, i fili si incrociano e per il team è facile perdere la palla.

Nessuno lo vuole, ecco perché è così importante che i project manager creino un piano di comunicazione documentato all'inizio di qualsiasi progetto importante. Potrebbe sembrare un passaggio in più, ma questa strategia è indispensabile per evitare confusione, aumentare la coesione del team e migliorare la qualità del lavoro.

Se non avete mai messo a punto un piano di comunicazione efficace, non preoccupatevi. Consultate questa guida per scoprire cos'è un piano di comunicazione del progetto, perché è così importante e come crearlo.

Vi forniremo anche alcuni esempi e modelli di piani di comunicazione di progetto per accelerare la vostra strategia di comunicazione.

Che cos'è un piano di comunicazione del progetto?

Un piano di comunicazione per il progetto è un documento che spiega come gli stakeholder del progetto condivideranno le informazioni tra loro. Un piano di comunicazione del progetto dovrebbe includere:

Un elenco dei membri del team del progetto o delle parti interessate chiave

Il tipo di informazioni da condividere e con quali membri del team

I metodi di comunicazione, compresi gli scenari per l'utilizzo di ciascun metodo

Frequenza della comunicazione

Informazioni di contatto per ogni membro del team

La comunicazione può sembrare una questione di buon senso, ma in realtà non lo è? Non lo è.

Nessuno ci insegna a comunicare, e mettere le cose per iscritto aiuta il team a evitare errori sciocchi e prevenibili.

Per esempio, se un membro del team preferisce inviare messaggi tramite Slack mentre un altro si dedica all'invio rapido di email, c'è una buona probabilità che uno dei due si perda un aggiornamento importante da parte dell'altro. Creare un piano di comunicazione del progetto prima di lavorare insieme mette tutti sulla stessa pagina e crea norme concordate per la collaborazione futura.

Benefici di un piano di comunicazione efficace per il progetto

Certo, la qualità del lavoro e la Sequenza sono importanti, ma l'esito positivo di un progetto dipende spesso da una buona comunicazione. Una cattiva comunicazione, invece, porta a rilavorazioni, frustrazioni e budget ridotti al lumicino.

Da fare: non sembra divertente, vero?

I piani di comunicazione per i progetti aiutano il team a evitare i problemi di comunicazione più comuni, ma aiutano anche a ottenere molto di più.

Semplificare i flussi di lavoro e la Sequenza

I piani di comunicazione forniscono indicazioni e aspettative chiare, in modo che tutti sappiano Da fare. In questo modo si snellisce il flusso di lavoro e il progetto viene rispettato.

Migliorare la collaborazione del team

Il rilevamento della collaborazione consente ai team di lavorare e modificare contemporaneamente nelle lavagne online di ClickUp Facilita il lavoro di squadra fornendo a tutti una chiara comprensione dei ruoli e delle responsabilità. La chiarezza aumenta anche il coinvolgimento, tenendo il team informato sullo stato del progetto e sui cambiamenti.

Stop alle comunicazioni sbagliate

Gli errori di comunicazione possono trasformare un progetto ingannevolmente semplice in un dramma shakespeariano. Ma un solido piano di comunicazione del progetto riduce significativamente le incomprensioni e la confusione, evitando che ritardi ed errori mettano in disparte il team.

Tenete insieme tutte le conversazioni all'interno dell'attività direttamente e assegnate commenti per trasformare facilmente i vostri pensieri in elementi d'azione

Creare fiducia

La comunicazione è alla base della fiducia. Trasparenza del progetto e la comunicazione aperta fanno sentire tutti parte del team. E quando il team si fida l'uno dell'altro, la comunicazione sana avviene in modo più naturale.

Ridurre al minimo i conflitti

Come project manager, sapete bene quanto possano essere stressanti i progetti. Un piano di comunicazione include una struttura integrata per la risoluzione dei conflitti, in modo da avere un manuale per risolvere i problemi che si presentano durante il progetto.

Gestire i rischi

Le responsabilità legali e finanziarie sono sempre una preoccupazione. Dopo tutto, nessuno vuole ricevere una lettera dall'ufficio legale. Fortunatamente, i piani di comunicazione lavorano fianco a fianco con la gestione dei rischi per identificare e risolvere i potenziali problemi il prima possibile.

È semplice visualizzare le dipendenze delle attività nella vista Elenco di ClickUp e sapere rapidamente quali sono le attività che richiedono la massima attenzione

In definitiva, un piano di comunicazione di progetto ben eseguito è un requisito indispensabile per l'esito positivo del progetto. Se volete che tutti remino nella stessa direzione, un piano di comunicazione allinea tutti in modo che lavorino per gli stessi obiettivi del progetto.

Come creare un piano di comunicazione del progetto

Siete alle prime armi con i piani di comunicazione del project management? Non preoccupatevi. Seguite questa guida in passaggi per creare un solido piano di comunicazione del progetto per il vostro team.

Decidete prima una strategia di comunicazione generale

Prima di tutto, decidete un approccio generale per il vostro piano di comunicazione del progetto. Prendete decisioni su:

Ilstrategie di comunicazione che il team seguirà

Quali membri del team lavoreranno al progetto?

Con quale frequenza il team si riunirà e chi guiderà le riunioni

Come programmare le riunioni

In questo primo passaggio, dovrete decidere il tipo e la frequenza della comunicazione. Da fare, ad esempio, aggiornamenti sullo stato del progetto giornalieri o settimanali? Volete provider aggiornamenti sul progetto verbalmente o il team si aspetta delle relazioni formali sullo stato di avanzamento?

Il project manager ha l'ultima parola sul piano di comunicazione, ma questo non significa che debba costruirlo da solo. Tenete una riunione riunione d'inizio progetto con il team per ottenere il consenso di tutti.

Bonus: controllare 10 Modelli di Kickoff di progetto per riunioni in documenti e PPT Durante la riunione, impostare gli obiettivi della comunicazione e raccogliere il feedback del team. Ad esempio, potreste fissare l'obiettivo di riunirvi con il team del progetto ogni Monday mattina per esaminare le attività della settimana, più un follow-up il venerdì per verificare lo stato di avanzamento.

Pianificate i canali di comunicazione sincroni e asincroni

ClickUp offre numerose opzioni di comunicazione: Parlare sul momento nella vista Team, lasciare commenti sui documenti, taggare i membri del team su attività specifiche e molto altro ancora

Quindi, decidete quali moduli di comunicazione utilizzare per questo progetto. In linea di massima, il piano deve tener conto della comunicazione sincrona (che avviene in tempo reale, come la chat) e di quella comunicazione asincrona (che è più ritardata, come l'email).

A meno che non lavoriate in un campo in cui le emergenze si verificano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il vostro team utilizzerà un mix di metodi di comunicazione immediati e ritardati.

Il piano di comunicazione del progetto deve specificare tutti i potenziali canali che il team può usare e quando è opportuno usarli. Ogni team è diverso, ma il vostro piano potrebbe includere:

Riunioni di persona : Questo dipende dal fatto che il team lavori da remoto o in ufficio. Specificate quando è opportuno convocare una riunione di persona. Per alcuni team potrebbe essere solo per le chiamate formali ai clienti, mentre per altri potrebbe essere una pratica standard

Chiamate telefoniche: Quando è necessaria una risposta immediata, le chiamate telefoniche sono la soluzione migliore. Specificate quando è opportuno chiamare qualcuno per un progetto

Risorse umane IT Eventi PR Marketing Commerciale ## Condivisione delle informazioni sul progetto in meno tempo con i modelli

La comunicazione del team ha un impatto diretto sull'esito positivo del project management. Una comunicazione solida è indispensabile sia che si lavori all'interno del proprio dipartimento, sia che si lavori da remoto o in un team interfunzionale.

Prima di inviare anche solo un'email di progetto, create un piano di comunicazione per mettere il team sulla stessa pagina. Fortunatamente, non è necessario passare ore a creare il piano di comunicazione perfetto.

ClickUp riunisce il piano di comunicazione, le attività, le chat e i team in un'unica piattaforma intuitiva. Risparmiate tempo, velocizzate i flussi di lavoro e semplificate la comunicazione del team con una piattaforma pensata per i team più impegnati.