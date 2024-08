10 modelli gratuiti di piani di lavoro in Excel e ClickUp

Tempistica. È. Tutto. ⏰

È vero quando spieghiamo perché la nostra ultima relazione non ha funzionato, ed è sicuramente vero quando cerchiamo di programmare il numero giusto di membri del team per il turno di notte.

Un programma di lavoro ben programmato - che si tratti di un programma di progetto, di un programma giornaliero o di un programma di turni dei dipendenti - è come un'orchestra ben programmata. Mantiene tutto in armonia. 🎶

Quando il vostro programma di lavoro non è sincronizzato, può portare a clienti arrabbiati, dipendenti esauriti e scadenze non rispettate. E tutto ciò è più doloroso di un violino fuori sincrono. 🎻

Ma è possibile mantenere la vostra piccola impresa in movimento con un modello di orario di lavoro personalizzabile. Esistono modelli di piani di lavoro che vi aiutano a pianificare tutto, dai turni dei dipendenti alle scadenze dei progetti, fino al vostro flusso di lavoro quotidiano.

Condivideremo i nostri dieci modelli preferiti per aiutarvi a padroneggiare la pianificazione dei dipendenti in pochissimo tempo.

Che cos'è un modello di piano di lavoro?

Esistono diversi tipi di modelli di pianificazione del lavoro, ma tutti aiutano a capire quanto lavoro c'è, chi lo deve fare e quando.

Forse il modello più noto di programma di lavoro è il programma settimanale dei dipendenti. Ma anche se avete un team che lavora con un orario tradizionale 9-5, potete usare un modello di orario di lavoro per assegnare compiti e scadenze. Inoltre, i liberi professionisti e i singoli possono utilizzare una tabella di marcia giornaliera come parte della loro agenda personale

gestione del tempo

strategia.

In sostanza, un modello di orario di lavoro può organizzare qualsiasi giornata, settimana o mese di lavoro per qualsiasi numero di dipendenti. Ecco i diversi tipi di modelli di piano di lavoro per aiutarvi a capire meglio. 📸

**Per le aziende con più dipendenti part-time o con orari di lavoro che vanno oltre le 9-5, questo tipo di tabella di marcia indicherà ai membri del team quando sono in servizio

Schema di progetto: Uno strumento essenziale per la gestione del progetto, un progetto suddivide l'obiettivo in compiti e scadenze individuali. Può anche aiutare a stabilire le pietre miliari del progetto e a stabilire un cadenza delle riunioni per i check-in importanti

Uno strumento essenziale per la gestione del progetto, un progetto suddivide l'obiettivo in compiti e scadenze individuali. Può anche aiutare a stabilire le pietre miliari del progetto e a stabilire un cadenza delle riunioni per i check-in importanti Orario di lavoro giornaliero: Per i freelance e i collaboratori individuali, un agenda giornaliera permette di essere più produttivi ogni giorno

Vedi questi_

**Applicazioni per l'agenda di lavoro_

!

Cosa rende un buon modello di programma di lavoro?

Quello che stiamo per dirvi sembrerà un paradosso (avvolto in un indovinello e ricoperto da un enigma), ma ascoltateci. 🙉

I migliori modelli di agenda di lavoro devono essere sia plug-and-play che facili da personalizzare. E fidatevi di noi: I modelli possono essere entrambe le cose. Anzi, i modelli migliori lo sono sempre.

Trovate il costo di intere campagne, le ore fatturabili e molto altro ancora con le formule avanzate di ClickUp Custom Fields

Dovreste essere in grado di aprire il vostro modello e iniziare a inserire immediatamente le informazioni, come ore, attività e nomi dei dipendenti. Ma dovreste anche essere in grado di espandere il vostro modello (o di rimuovere sezioni) per far sì che il calendario si adatti alle esigenze specifiche della vostra azienda.

Dovrebbe essere facile aggiungere più dipendenti, più ore o più compiti secondari di nicchia. Dovreste anche essere in grado di semplificare questi campi se gestite un'attività più piccola.

Infine, qualsiasi modello utilizzato deve essere facile da duplicare. I nostri calendari giornalieri e settimanali seguono spesso un ritmo simile. Pertanto, la possibilità di duplicare il modello di agenda dopo averlo personalizzato vi aiuterà a semplificare il processo di pianificazione in futuro.

10 Modelli di pianificazione del lavoro da utilizzare nel 2024

Plug-and-play, personalizzabili e facili da duplicare, questi modelli sono misteriosamente bravi in quello che fanno. 🕵️

Ancora meglio: Sono gratuiti.

Esplorate questi dieci modelli gratuiti di orari di lavoro per trovare soluzioni per organizzare gli orari dei membri del vostro team e i vostri.

1. Modello di programma di lavoro per i dipendenti di ClickUp

Modello di piano di lavoro dei dipendenti ClickUp

Proprio come il vostro attore di Broadway preferito (pensiamo che tutti ne abbiano uno), questo modello gratuito di piano di lavoro per i dipendenti è una tripla minaccia. 🎭

Potete usarlo per programmare i turni dei dipendenti, assegnare i compiti durante i turni e calcolare i costi del lavoro. ✅

Il Modello di orario di lavoro per i dipendenti di ClickUp include celle per aggiungere i ruoli dei dipendenti e le tariffe orarie. Consente inoltre di assegnare un responsabile dei turni e di monitorare l'avanzamento dei turni mentre i membri del team controllano i loro elenchi di cose da fare.

È anche possibile aggiungere la capacità dei dipendenti per la settimana o azzerarla se qualcuno è in ferie. In termini di modelli di pianificazione dei dipendenti, questo va oltre il modello di pianificazione settimanale di base, il che lo rende davvero una star. 🌟 Scarica questo modello

2. Modello di programma dei turni di lavoro ClickUp

Modello di programma dei turni di lavoro ClickUp

Se pensate che "semplicità" sia la parola più sexy di tutti i tempi, allora dovete pianificare i vostri turni di lavoro con il modello Modello di pianificazione dei turni di lavoro ClickUp .

I campi dati sono stati ridotti all'essenziale. È sufficiente aggiungere gli orari di inizio e fine dei turni, i ruoli necessari per ogni turno e chi li ricoprirà.

Il modello di orario di lavoro settimanale è codificato a colori, così è facile vedere a colpo d'occhio i diversi turni, come il turno diurno e quello notturno. Gli unici campi aggiuntivi sono quelli per contrassegnare i membri del team assenti e aggiungere un motivo per le chiamate.

Se l'interior design in stile scandi fosse un modello, sarebbe questo modello. Questo è minimalismo per il luogo di lavoro che rende questo layout così facile da vedere. 👀

Questo modello di agenda di lavoro settimanale eviterà al vostro team un sovraccarico di informazioni. E dato che ClickUp non è solo un software di pianificazione, ma anche un software di gestione del lavoro applicazione per la comunicazione di gruppo un tracker di obiettivi, un'app per la gestione dei progetti, un tracker di budget e molto altro ancora: è facile condividere il programma dei turni con il team quando è pronto. Scarica questo modello

3. Modello di piano di lavoro mensile ClickUp

Modello di piano di lavoro mensile ClickUp

Questo modello di calendario mensile per i dipendenti vi mostrerà i compiti che ciascuno dei membri del vostro team deve completare in un mese. È possibile visualizzare le informazioni come calendario, linea temporale o diagramma di Gantt, in modo che ogni membro del team possa vedere le cose a modo suo. 🤩

È un'ottima scelta per i team a tempo pieno che non hanno bisogno di tenere traccia dei turni, ma di monitorare le attività e gli obiettivi del progetto. Le attività sono anche organizzate per team, in modo da avere una visione d'insieme di ciò che ogni reparto sta lavorando. 🦅

Questo modello di pianificazione dei dipendenti vi aiuterà ad assicurarvi che tutti i vostri team stiano lavorando per lo stesso obiettivo aziendale più ampio e che nessuno dei vostri team sia diventato disonesto (e stia lavorando agli obiettivi del Q4 quando non ha ancora finito il Q2).

Il Modello di piano di lavoro mensile ClickUp terrà il vostro team e i vostri progetti in carreggiata, in modo da poter tagliare il traguardo tutti insieme. 🏁 Scarica questo modello

4. Modello di carico di lavoro per i dipendenti di ClickUp

Modello di carico di lavoro dei dipendenti ClickUp

Le risorse umane sono le risorse più importanti della vostra azienda. Tracciare i carichi di lavoro dei membri del vostro team è essenziale per gestione delle risorse .

ClickUp è la soluzione ideale software di monitoraggio dei dipendenti per il lavoro. Con il Modello di carico di lavoro per i dipendenti di ClickUp è possibile verificare se i programmi di lavoro dei membri del team sono troppo leggeri, troppo pieni o quasi in ogni giorno della settimana.

Questo vi aiuterà a decidere meglio a chi assegnare i nuovi compiti e vi permetterà di ridistribuire le mansioni in modo che nessuno abbia un programma di lavoro o di turni troppo fitto (perché, a differenza di una valigia troppo piena, non potete semplicemente sedervi su un programma di lavoro e stipare magicamente più cose nella vostra giornata) 🧳

È inoltre possibile visualizzare il carico di lavoro del team, che vi aiuterà a prendere decisioni più strategiche per le assunzioni future. Questo modello di tabella di marcia per i dipendenti assicura che tutti i dipendenti della vostra azienda abbiano un margine di respiro sufficiente nel loro programma di lavoro. 😮‍💨 Scarica questo modello

5. Modello di programma ClickUp 24 ore su 24

Modello di programma ClickUp 24 ore su 24

Se siete pronti a diventare dei super realizzatori, il modello Modello di programma ClickUp per 24 ore può aiutarvi a sfruttare al meglio ogni giorno. 💪

Utilizzate questo modello di agenda giornaliera per suddividere tutto ciò che volete realizzare nella giornata in semplici compiti con blocchi di tempo per ciascuno di essi. Potete programmare tutto, dalla revisione del progetto all'esercizio fisico dopo il lavoro.

Un'agenda giornaliera con blocchi di tempo app calendario può aiutarvi a raggiungere più obiettivi dentro e fuori dal lavoro. Non dimenticate però di lasciare otto ore per una buona notte di sonno. (Dovete essere ben riposati quando affrontate il mondo) 😴 Scarica questo modello

6. Modello di programma mensile del team ClickUp

Modello di programma mensile del team ClickUp

#

Quando si presenta un nuovo progetto, non ci si può limitare a seguire la situazione. È necessario un piano d'attacco. Il Modello di programma del team ClickUp è la doppietta di un project manager. 🥊

Potete usarlo per delineare le attività del progetto e assegnare i compiti ai membri del team, in modo che tutti i partecipanti al progetto capiscano chi è responsabile di quali compiti. Poi aggiungete ore e scadenze a ogni compito e visualizzate il programma come un programma settimanale, che mostra tutto il lavoro che il vostro team deve portare a termine questa settimana, o come un programma per i membri del team, che mostra il lavoro suddiviso per persona.

Il programma ha anche una vista integrata del carico di lavoro, per assicurarsi che nessuno sia sovraccarico di lavoro. Con così tante visualizzazioni, codificate per colore e organizzate in righe e colonne ordinate, questo modello di agenda di lavoro è un vero e proprio colpo di fulmine. Scarica questo modello

7. Modello di programma di gestione del progetto ClickUp

Modello di programma di gestione del progetto ClickUp

Non siamo tipicamente persone che si lasciano sopraffare dalle emozioni. Non abbiamo nemmeno pianto per l'ultimo film Pixar che abbiamo visto. Ma il Modello di calendario per la gestione del progetto ClickUp è così bello che ci fa venire le lacrime agli occhi. 🥹

Il lavoro del progetto viene impostato con compiti, date di inizio e fine e assegnatari, e questo modello lo organizza in un quadro di stato, in un diagramma di Gantt e in una vista temporale. È anche possibile suddividere il progetto in fasi e aggiungere rischi e problemi.

Ci sono stati per il tasso di avanzamento e per le attività che sono state ritardate o messe in attesa, in modo che possiate tenere sotto controllo il vostro programma di lavoro e affrontare rapidamente i problemi che minacciano la vostra tabella di marcia. Con questo modello di tabella di marcia per i dipendenti, queste minacce stanno per essere neutralizzate. 🦹 Scarica questo modello

8. Modello di blocco del piano di lavoro ClickUp

Modello di blocco del piano di lavoro ClickUp

Blocco del tempo è uno dei modi migliori per organizzare la giornata ed essere più produttivi. Con questa tecnica, si bloccano parti di tempo per singole attività o per tipi di attività (ad esempio, si assegna un blocco di tempo per lavorare a un progetto specifico, un altro per le e-mail e un altro ancora per le riunioni).

Si tratta di un'ottima strategia per i freelance e i collaboratori individuali che desiderano controllare meglio i loro programmi di lavoro, ma che non riescono a programmare ogni minuto di ogni giorno. La programmazione dei blocchi di tempo è un modo più flessibile di programmare la giornata lavorativa, quindi questa tecnica è come lo yogi della programmazione.

E proprio come lo yoga, può anche farvi sentire più zen. 🧘

Il Modello di blocco del piano di lavoro ClickUp vi aiuterà a iniziare a bloccare le vostre giornate per organizzare i vostri orari di lavoro e di vita. Oltre a bloccare la giornata, con questo modello di tabella di marcia è possibile impostare la propria disponibilità in modo da rimanere concentrati e lavorare con meno interruzioni. Scarica questo modello

9. Modello di programma di lavoro mensile in Excel di Vertex42

via Vertice42 Per i team che sono già profondamente radicati in Microsoft Excel, questo Calendario di Excel e il modello di calendario dei dipendenti si adatta ai processi già in uso. È semplice da usare, con una struttura a griglia che delinea i giorni della settimana nella parte superiore e l'ora del giorno in quella laterale.

È sufficiente inserire i nomi dei dipendenti per mostrare chi lavora e quando, in modo da avere una visione migliore di questo modello di orario di lavoro settimanale.

Inoltre, questo modello di pianificazione dei turni è ideale per le piccole imprese che si affidano a turni semplici con pochi dipendenti che lavorano contemporaneamente. Consente di programmare i turni dei dipendenti per due settimane alla volta, in modo da essere in linea con un'impostazione bisettimanale delle buste paga.

Una volta compilate le informazioni, il documento è stampabile e può essere pubblicato per essere consultato dai membri del team. È possibile scaricarlo come modello di orario in Excel o come modello di orario in Google Sheets. Scarica questo modello

10. Modello di programma di lavoro giornaliero in Excel

via Microsoft Questo modello, facile da usare, aiuta a organizzare e dare priorità alle attività in modo efficiente. Sia che siate alle prese con più progetti o che stiate gestendo un team, questo modello fornisce una chiara panoramica di ciò che deve essere fatto ogni giorno.

Grazie alle sue caratteristiche personalizzabili, potete adattarlo alle vostre esigenze specifiche, monitorare i progressi e assicurarvi che nulla vada perso. Trasformate il vostro modo di lavorare con il nostro modello di programma di lavoro giornaliero in Excel. Scarica questo modello

Gestire il carico di lavoro con i modelli di pianificazione del lavoro

Le pianificazioni servono a utilizzare il tempo in modo efficiente e un modello di pianificazione dei dipendenti rende più efficiente il tempo dedicato alla pianificazione. In questo modo, è possibile stabilire la giusta tempistica per le giornate lavorative del team.

Scegliete il modello di pianificazione dei dipendenti o dei turni di lavoro che preferite e scaricatelo gratuitamente per iniziare a pianificare gli orari dei vostri dipendenti, i programmi dei progetti o i programmi giornalieri.

Con ClickUp, potete scegliere tra migliaia di modelli gratuiti che vi aiuteranno a pianificare tutto nella vostra vita, dalla giornata lavorativa alla prossima vacanza. Tutti i nostri modelli sono personalizzabili, quindi potete organizzarli come volete. Siete voi il maestro, noi ci limitiamo a far cantare i vostri progetti. 🎼

Quindi, non lasciatevi sfuggire altro tempo. Iniziate gratuitamente !