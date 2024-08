le 10 migliori app e strumenti per la comunicazione di squadra nel 2024

Immaginate il vostro team come una cucina a cinque stelle. Avete gli ingredienti più freschi (il talento) e un menu allettante (i compiti) da preparare. Ma senza le giuste pentole ( strumenti di comunicazione interna ), anche la pasta (il progetto) più semplice potrebbe trasformarsi in un incubo in cucina.

Immaginate di non essere in una cucina qualsiasi, ma di essere sparsi in diversi fusi orari, di destreggiarvi con le spatole e di cercare di coordinare il perfetto al dente.

Caos? Sicuramente. Ingestibile? Non proprio.

Ecco le app per la comunicazione di gruppo. Proprio come le migliori pentole e padelle danno forma a una delizia gastronomica, le giuste app per la comunicazione di gruppo strumenti di comunicazione sul posto di lavoro trasformate il vostro personale di cucina remoto in un team armonioso e coordinato. Nessun passo falso, nessun ritardo, solo pura e deliziosa produttività.

Quindi, alziamo il riscaldamento e tuffiamoci nel mondo di comunicazione di squadra applicazioni e strumenti. Perché remoto non significa per forza lontano e globale non significa per forza disordine. È il momento di trasformare il vostro team in una squadra da stella Michelin e noi siamo qui per svelarvi i segreti.

Buon appetito!

Cosa cercare nelle applicazioni per la comunicazione di gruppo?

La scelta dell'app o dello strumento giusto per la comunicazione di gruppo è una decisione cruciale che può avere un impatto significativo sulla vostra azienda collaborazione del team produttività e soddisfazione generale. Ecco le caratteristiche principali da ricercare:

Facilità d'uso: Le app per la comunicazione di gruppo devono avere un'interfaccia intuitiva che tutti i membri del team possano navigare senza sforzo, indipendentemente dalla loro esperienza tecnologica (o meno)

Le app per la comunicazione di gruppo devono avere un'interfaccia intuitiva che tutti i membri del team possano navigare senza sforzo, indipendentemente dalla loro esperienza tecnologica (o meno) Messaggistica in tempo reale: La funzionalità di chat istantanea del team è essenziale per facilitare la comunicazione in tempo reale del team, le discussioni rapide e la risoluzione immediata di dubbi o problemi

La funzionalità di chat istantanea del team è essenziale per facilitare la comunicazione in tempo reale del team, le discussioni rapide e la risoluzione immediata di dubbi o problemi Funzioni collaborative: Cercate applicazioni per la comunicazione di gruppo che incoraggino la collaborazione tra i team la collaborazione sul posto di lavorocome calendari condivisi, videoconferenze, app di chat di team per la messaggistica diretta, condivisione dello schermo, assegnazione di compiti, condivisione di file e funzionalità di co-editing

Cercate applicazioni per la comunicazione di gruppo che incoraggino la collaborazione tra i team la collaborazione sul posto di lavorocome calendari condivisi, videoconferenze, app di chat di team per la messaggistica diretta, condivisione dello schermo, assegnazione di compiti, condivisione di file e funzionalità di co-editing Video e chiamate vocali: Video e chiamate vocali di alta qualità consentono conversazioni più personali, faccia a faccia, aiutando a colmare le distanze e promuovendo una comunicazione di squadra efficace

Video e chiamate vocali di alta qualità consentono conversazioni più personali, faccia a faccia, aiutando a colmare le distanze e promuovendo una comunicazione di squadra efficace Gestione dei compiti : Le funzioni integrate di gestione delle attività rendono più facile delegare i compiti, monitorare i progressi e assicurarsi che tutti conoscano le proprie responsabilità

Le funzioni integrate di gestione delle attività rendono più facile delegare i compiti, monitorare i progressi e assicurarsi che tutti conoscano le proprie responsabilità Condivisione e archiviazione dei file : Un buon strumento di comunicazione dovrebbe consentire una facile condivisione dei file e un ampio spazio di archiviazione

Un buon strumento di comunicazione dovrebbe consentire una facile condivisione dei file e un ampio spazio di archiviazione Notifiche e avvisi: Le notifiche personalizzabili aiutano i membri del team a rimanere al corrente degli aggiornamenti importanti senza essere sopraffatti da continui avvisi

Le notifiche personalizzabili aiutano i membri del team a rimanere al corrente degli aggiornamenti importanti senza essere sopraffatti da continui avvisi Personalizzabilità e scalabilità: Lo strumento deve adattarsi alle mutevoli esigenze del team in fase di crescita o evoluzione, con opzioni per utenti illimitati, personalizzazione di spazi di lavoro, flussi di lavoro, riunioni video e ruoli degli utenti

Le 10 migliori app per la comunicazione di gruppo da usare nel 2024

Con così tanti strumenti di comunicazione per team sul mercato, ognuno dei quali vanta caratteristiche e funzionalità uniche, scegliere la piattaforma giusta per il vostro team può essere un compito scoraggiante. Per aiutarvi a prendere una decisione informata, abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori strumenti di comunicazione per team esistenti.

Queste applicazioni sono progettate per semplificare gli obiettivi di comunicazione , incrementare la produttività e impegno dei dipendenti e favorire un ambiente di lavoro più efficiente, sia che il team condivida lo stesso ufficio o sia distribuito in diversi continenti.

Immergetevi e scoprite gli strumenti che rivoluzioneranno il modo in cui il vostro team comunica e collabora nell'era digitale.

1. ClickUp - Ideale per la comunicazione di gruppo in tempo reale

Con ClickUp, la comunicazione di gruppo è riunita in un unico spazio per condividere gli aggiornamenti, collegare le risorse e collaborare senza sforzo

ClickUp non è solo uno strumento di comunicazione tra team: è una piattaforma di gestione dei progetti e di produttività all-in-one per ottimizzare i flussi di lavoro e le conversazioni tra i membri del team. Mettiamola così: Se la comunicazione del vostro team fosse una cucina affollata, ClickUp sarebbe il vostro robot da cucina ultra-efficiente e multifunzionale.

Grazie a centinaia di funzioni di comunicazione e a una piattaforma personalizzabile, ClickUp è in grado di gestire qualsiasi piatto: la gestione di progetti, il monitoraggio delle attività o la comunicazione di gruppo attraverso i commenti assegnati.

Il vantaggio principale di ClickUp risiede nella sua versatilità e nel suo obiettivo di centralizzare l'ambiente di lavoro con registrazioni di condivisione dello schermo in Clips, commenti e annotazioni su documenti o file e funzioni di editing collaborativo in tutto il mondo Lavagne ClickUp e Documenti ClickUp .

Avere la possibilità di pianificare, gestire e tenere traccia di progetti e comunicazioni all'interno della stessa piattaforma è come avere un dispositivo in grado di tritare, frullare, mescolare e persino cucinare, tutto in uno. ClickUp Chat view è ideale per i team che desiderano rimanere in un'unica piattaforma per tutto.

Condividete facilmente aggiornamenti, link e reazioni e consolidate le conversazioni importanti con la vista Chat di ClickUp

Le migliori caratteristiche di ClickUp

La piattaforma completamente personalizzabile di ClickUp è stata progettata per essere flessibile e adattabile, rendendola adatta a team interni o remoti di tutte le dimensioni in vari settori. ClickUp può essere adattato alle esigenze del vostro team e della vostra azienda

ClickUp offre sia la modalità asincrona che quella collaborazione in tempo reale, il che è particolarmente vantaggioso per i team remoti. Le lavagne digitali possono essere utilizzate per le sessioni di brainstorming, mentre ClickUp Docs può essere utilizzato per archiviare le idee, eSOPcrearepiani di comunicazione tramite modelli personalizzabilie molto altro ancora

Trasformare le conversazioni con i clip : Creare istantaneamente un clip in qualsiasi conversazione su ClickUp è un modo rapido e senza problemi per trasmettere le vostre idee e mantenere il vostro team in sintonia.

: Creare istantaneamente un clip in qualsiasi conversazione su ClickUp è un modo rapido e senza problemi per trasmettere le vostre idee e mantenere il vostro team in sintonia. Grazie alle funzioni di chat e di posta elettronica, è possibile inviare messaggi istantanei e gestire tutti i messaggicomunicazioni via e-mail senzacambiare piattaforma* Un registratore di schermo in-app che consente di creare e inviare videomessaggi

Le notifiche automatiche quando vengono effettuati aggiornamenti su un'attività eliminano i follow-up manuali e la possibilità di assegnareelementi di azione all'interno delle attività garantisce la responsabilità

Modelli precostituiti per organizzare la comunicazione del team. Iniziate con i modelliModello di piano di comunicazione ClickUp

Utilizzate i numerosi strumenti di formattazione di ClickUp per creare immagini del piano e organizzare rapidamente le informazioni

Le migliori integrazioni di comunicazione di ClickUp

Zoom

Slack

Outlook

Google Calendar

Limitazioni di ClickUp

ClickUp dispone di una vasta gamma di funzioni, che possono risultare eccessive per i nuovi utenti. Potrebbe essere necessario un po' di tempo per comprendere e utilizzare efficacemente tutte le funzionalità

Sebbene ClickUp offra numerosi strumenti di comunicazione, non dispone di uno strumento di videoconferenza integrato per le riunioni online. Tuttavia, si integra con strumenti di videoconferenza quali Zoom

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi 👉Se avete bisogno di una suite software completa per gestire i carichi di lavoro e i processi aziendali, saremo lieti di aiutarvi a raggiungere il successo! ContattateVendite quando siete pronti.

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (6.670+ recensioni)

4,7/5 (6.670+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.640+ recensioni)

2. Zoom - Il migliore per le videoconferenze

via Zoom Chat Zoom è uno dei pesi massimi nel campo dei software per la comunicazione di gruppo, in quanto fornisce videoconferenze di alta qualità che consentono di portare a distanza e in team interfunzionali faccia a faccia, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Pensate alla tavola rotonda della vostra sala per videoconferenze, dove tutti possono riunirsi per riunioni o presentazioni.

Zoom è uno strumento per videoconferenze e audioconferenze, ma offre anche alcuni vantaggi, tra cui la condivisione dello schermo, la registrazione delle chiamate vocali e video, i servizi di trascrizione, le sale riunioni e una funzione di chat integrata. Tutto sommato, Zoom garantisce che le chiamate siano fluide come il burro.

Le migliori caratteristiche di Zoom

Qualità video e audio di altissimo livello che renderiunioni virtuali più personali

Una varietà di funzioni, come la condivisione dello schermo, la registrazione e la trascrizione, le sale di pausa e una funzione di chat integrata

Le migliori integrazioni di Zoom per la comunicazione

Outlook

Gmail

Slack

Calendario di Google

Limitazioni di Zoom

Per garantire il corretto svolgimento delle riunioni è necessaria una connessione stabile e con una larghezza di banda sufficiente

La versione gratuita ha alcune limitazioni per quanto riguarda la durata delle riunioni e il numero di partecipanti consentiti

Richiede agli utenti di scaricare l'applicazione per ospitare o partecipare a una riunione, il che può rallentare la collaborazione tra i team

Prezzi di Zoom

Basic: $0

$0 Pro: $149,90/anno per utente

$149,90/anno per utente Business: $199,90/anno per utente

$199,90/anno per utente Business plus: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Business enterprise: Contattare per i prezzi

Zoom valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (53.000+ recensioni)

4,5/5 (53.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 13.500 recensioni)

Scarica Zoom su macOS, Windows, Linux e Chrome Zoom Web App!_

**Provate queste applicazioni

Hef/_ https://clickup.com/it/blog/9857/alternative-allo-zoom/_ Alternative allo zoom /%href/

!

3. Chanty - Ideale per una semplice collaborazione di gruppo

via Chanty Chanty è come un sous chef esperto e multi-talento che può preparare qualsiasi piatto di vostro gradimento. Con una configurazione semplice, un'interfaccia utente intuitiva e una ricerca illimitata di messaggi, questo strumento di comunicazione di gruppo è un piacere da usare.

Chanty offre la triplice modalità di comunicazione: app di chat di squadra, messaggi vocali e chiamate (sia audio che video). E per chi ama uno spazio di lavoro ordinato, la visualizzazione della lavagna Kanban è un vantaggio.

Le migliori caratteristiche di Chanty

Interfaccia facile da usare e semplice da configurare per migliorare la collaborazione di gruppo

Offre chat, comunicazione vocale e chiamate audio/video

La visualizzazione della lavagna Kanban ottimizza la gestione del flusso di lavoro

Le migliori integrazioni di comunicazione di Chanty

Gmail

Slack

ClickUp

Google Drive

Limitazioni di Chanty

Alcune recensioni hanno menzionato problemi di connettività

Prezzi di Chanty

**Gratuito per sempre

Azienda: $3/mese per utente con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Chanty

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

Scarica Chanty su Mac, Windows, iOS e Android!_

4. Microsoft Teams - Il meglio per gli utenti Microsoft

via Microsoft Teams Microsoft Teams è come il fidato forno della vostra cucina virtuale. Questo strumento di comunicazione per i team è caldo, coerente e si integra perfettamente con altri strumenti di comunicazione Microsoft Office programmi 365.

Grazie a funzioni come le Breakout Room, la modalità Insieme, la modalità Presentatore e la traduzione istantanea, Microsoft Teams è in grado di portare il vostro team remoto a un livello superiore strategia di comunicazione al livello successivo. Tuttavia, come nel caso di qualsiasi forno ad alta tecnologia, c'è una curva di apprendimento per sfruttare al meglio le sue capacità.

Le migliori caratteristiche di Microsoft Teams

Profonda integrazione con Microsoft Office 365 per flussi di lavoro semplificati

Funzioni esclusive come la Modalità Insieme e la Modalità Presentatore migliorano le riunioni virtuali per la condivisione dello schermo

Offre la traduzione istantanea in oltre 100 lingue

Le migliori integrazioni di Microsoft Teams per la comunicazione

Slack

Zoom

Dialpad

Mio

Limitazioni di Microsoft Teams

Manca di funzioni integrate per la gestione di progetti e attività

Curva di apprendimento ripida, soprattutto per gli utenti che cercano per la prima volta un'applicazione semplice per la comunicazione di gruppo

I recensori hanno parlato di occasionali problemi tecnici e di malfunzionamenti

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/mese per utente

$4/mese per utente Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente

$6/mese per utente Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (13.700+ recensioni)

4,3/5 (13.700+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (4.200 + recensioni)

Scarica Teams su Windows, Mac, iOS e Android_ _!

**Provate queste applicazioni

Hef/_ https://clickup.com/it/blog/14540/alternative-a-microsoft-teams/_ Alternative a Microsoft Teams_ /%href/

!

5. Slack - Il migliore per la messaggistica istantanea

via Allontanarsi Uno degli strumenti più popolari per la comunicazione di gruppo, Slack è come un portaspezie ben organizzato per la comunicazione di gruppo, ideale per team grandi e piccoli. La sua funzione di canali vi permette di separare le comunicazioni, proprio come fareste con le spezie in base al loro uso.

Le numerose integrazioni di Slack, le app di messaggistica istantanea e la condivisione di file, la funzione huddle e la protezione dei dati di livello aziendale ne fanno un software di comunicazione di alto livello.

Le migliori caratteristiche di Slack

Possibilità di creare spazi dedicati per discussioni diverse attraverso i canali

Possibilità di rimanere in contatto sia con i messaggi diretti che con quelli di gruppo nell'app di chat del team

Offre videochiamate e conferenze e chat vocali attraverso la funzione huddle

Slack integra con diversi strumenti di collaborazione per la produttività dei team

Le migliori integrazioni di Slack per la comunicazione

ClickUp

Calendario

Calendario di Google

Campagna attiva

Limitazioni di Slack

Richiede un'e-mail e una password separate per ogni canale Slack a cui ci si iscrive

Manca di funzioni di gestione dei progetti rispetto ad altriapplicazioni per la collaborazione tra team* Gli utenti hanno notato che la gestione di più canali può diventare impegnativa man mano che il loro numero cresce

Prezzi di Slack

Pro: $7,25/mese per utente con fatturazione annuale

$7,25/mese per utente con fatturazione annuale Business+: $12,50/mese per utente con fatturazione annuale

$12,50/mese per utente con fatturazione annuale Griglia aziendale: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Slack

G2: 4,5/5 (31.300+ recensioni)

4,5/5 (31.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (22.700+ recensioni)

Scarica Slack su Windows o macOS!_ Compara Teams a Slack _e_non_sono *Asana Vs Slack* !

6. Google Workspace - Ideale per gli utenti di Google

via Spazio di lavoro di GoogleSpazio di lavoro Google come un efficiente frigorifero nella cucina del vostro ufficio virtuale, mantiene tutti i vostri strumenti freschi e facilmente accessibili.

Con Gmail, Google Calendar, Google Drive, Docs, Sheets, Slides e Meet, i vari membri del team possono collaborare in tempo reale. Inoltre, la funzione calendario è molto apprezzata dagli utenti per la gestione dei progetti e del tempo.

Le migliori caratteristiche di Google Workspace

Integrazione perfetta tra i vari strumenti di Google Workspace

Collaborazione in tempo reale su documenti, fogli di calcolo e presentazioni

Eccellente calendario egestione della posta in arrivo per migliorarela produttività della posta elettronica Integrazioni di Google Workspace Top Communication

Calendario di Google

ClickUp

Docusign

Copper CRM

Limitazioni di Google Workspace

Funzionalità offline limitate

Può sembrare opprimente a causa della sua vasta gamma di funzionalità

Le tariffe di abbonamento possono essere costose e l'interfaccia può risultare confusa per i principianti

Prezzi di Google Workspace

Business Starter: $5,40/mese per utente con fatturazione annuale

$5,40/mese per utente con fatturazione annuale Business Standard: $10,80/mese per utente con fatturazione annuale

$10,80/mese per utente con fatturazione annuale Business Plus: $18/mese per utente con fatturazione annuale

$18/mese per utente con fatturazione annuale Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Google Workspace

G2: 4,6/5 (oltre 40.400 recensioni)

4,6/5 (oltre 40.400 recensioni) Capterra: 4,7/5 (14.600+ recensioni)

7. Geekbot - Il migliore per fornire aggiornamenti al team

via Geekbot Geekbot è un'applicazione per la comunicazione di gruppo che elimina il rumore e fornisce aggiornamenti precisi e concisi.

Grazie alla semplicità di configurazione e di utilizzo, nonché a funzioni avanzate come il costruttore di flussi di lavoro e gli approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale, è uno strumento che ottimizza la comunicazione asincrona come un professionista.

Le migliori caratteristiche di Geekbot

L'app per la comunicazione di gruppo è facile da configurare, l'interfaccia semplice e intuitiva

I flussi di lavoro personalizzabili e gli approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale aiutano a tenere traccia di ciò che il team sta facendo in qualsiasi momento

Utile per organizzare le operazioni quotidiane

Le migliori integrazioni di Geekbot per la comunicazione

Slack

Calendario di Google

Discordia

Google Docs

Limitazioni di Geekbot

Utilizzato al meglio per gli aggiornamenti, non è ideale per la gestione delle attività o dei progetti

Manca di viste settimanali o mensili per i progetti più grandi

Prezzi di Geekbot

Start-up: $0 per un massimo di dieci utenti

$0 per un massimo di dieci utenti Scale-up: $2.50/mese per utente

$2.50/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Geekbot

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (130+ recensioni)

8. Discord - Il migliore per le comunicazioni personali

via Discordia Discord è un'applicazione per la comunicazione personale o di gruppo che sta crescendo in popolarità. Permette di avere server ad invito e canali tematici per discussioni mirate. Inoltre, i suoi canali vocali consentono di partecipare a una chiamata vocale senza bisogno di comporre il numero.

**Provate queste applicazioni

Hef/_ https://clickup.com/it/blog/56603/alternative-a-discord/_ Alternative alla discordia_ /%href/

!

Le migliori caratteristiche di Discord

I server su invito migliorano la privacy

I canali basati su argomenti facilitano le chat di gruppo e le discussioni mirate

I canali vocali semplificano la partecipazione alle chiamate vocali

Limitazioni di Discord

Il volume elevato delle conversazioni può rendere difficile la riflessione sulla cronologia dei messaggi

Nessuna funzione di gestione dei progetti

Principalmente una piattaforma sociale, non costruita per le esigenze di comunicazione dei team aziendali

Le migliori integrazioni di Discord per la comunicazione

ClickUp

Zapier

Dropbox

Trello

Prezzi Discord

Gratuito: $0

$0 Nitro: $9,85/mese per utente

$9,85/mese per utente Nitro Classic: $4.92/mese per utente

$4.92/mese per utente Server Boost: $4.99/mese per utente

$4.99/mese per utente Nitro Basic: $2,95/mese per utente

Discord valutazioni e recensioni

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (320+ recensioni)

**Scarica Discord su Windows, macOS, Android, iOS, iPadOS e Linux!

9. Flock - Il migliore per la condivisione di file

via Gregge Flock è un'applicazione per la comunicazione di gruppo che offre opzioni di messaggistica, chiamate, videochiamate e conferenze, nonché la condivisione di file in un'unica soluzione, in modo che il team possa rimanere sulla stessa pagina.

La sua integrazione API per attivare gli avvisi e la possibilità di commentare e scarabocchiare direttamente sulle foto sono caratteristiche uniche che gli utenti amano.

Le migliori caratteristiche di Flock

Offre conversazioni 1:1 e canali di gruppo

Ha sistemi di chiamate vocali e video integrati

Fornisce una funzione di ricerca integrata per trovare rapidamente le informazioni importanti

Le migliori integrazioni di Flock per la comunicazione

Zoom

Dropbox

Google Drive

OneDrive

Limitazioni di Flock

La versione gratuita ha funzioni limitate e la capacità di archiviazione dei file è limitata a 5 GB

I recensori hanno notato che le videochiamate possono essere lente e soggette a ritardi

Alcuni utenti hanno riscontrato che i messaggi possono occasionalmente arrivare con un significativo ritardo

Prezzi di Flock

Starter: Gratuito fino a 20 utenti

Gratuito fino a 20 utenti Pro: $4,5/mese per utente

$4,5/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Flock valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (230+ recensioni)

4.4/5 (230+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (310+ recensioni)

Scarica Flock su Windows, Linux, Mac, Chrome, iOS e Android_!

10. Proofhub - Il migliore per la comunicazione di gruppo

Via ProofHub Lo strumento di collaborazione tra team di ProofHub è come il vostro fidato timer da cucina, che tiene traccia di tutti i vostri progetti e compiti, assicurando che nulla sia stato fatto in eccesso o in difetto.

Dalle tavole Kanban e dai diagrammi di Gantt alle notifiche a livello aziendale che tengono traccia dei progressi e dei tempi, lo strumento di comunicazione di team di ProofHub è un unico punto di riferimento per la gestione dei progetti.

Le migliori caratteristiche di Proofhub

Schede Kanban e diagrammi di Gantt

L'app per la comunicazione di squadra fornisce un centro di notifica centrale per gli annunci a livello aziendale

Molti strumenti e funzionalità integrati per una maggiore produttività e un risparmio di tempo

Le migliori integrazioni di Proofhub per la comunicazione

Slack

Calendario di Google

OneDrive

Dropbox

Limitazioni di Proofhub

Alcuni utenti hanno ritenuto che il numero di notifiche fosse eccessivo

Funzionalità di integrazione limitate rispetto ad altri strumenti di comunicazione di gruppo

Prezzi di Proofhub

Essential: $45/mese per utente con fatturazione annuale

$45/mese per utente con fatturazione annuale Ultimate Control: $89/mese per utente con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Proofhub

G2: 4.5/5 (80 recensioni)

4.5/5 (80 recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

**Scarica Proofhub su App Store o Google Play!

App per la comunicazione di squadra FAQ

Quali sono i vantaggi di utilizzare un'app per la comunicazione di gruppo?

L'utilizzo di un'app per la comunicazione di gruppo offre diversi vantaggi. In primo luogo, migliora la collaborazione fornendo una piattaforma centralizzata per la comunicazione, riducendo la necessità di lunghe catene di e-mail o conversazioni sparse. Inoltre, migliora la produttività consentendo una condivisione rapida ed efficiente delle informazioni e facilitando l'accesso a documenti e file importanti. Inoltre, queste app spesso si integrano con altri strumenti di produttività, come la gestione delle attività o il collaborazione documentale e le applicazioni, semplificando ulteriormente i flussi di lavoro.

Come possono le app per la comunicazione di gruppo migliorare la collaborazione a distanza?

Le app per la comunicazione di gruppo sono essenziali per la collaborazione a distanza, in quanto forniscono una piattaforma centralizzata che consente ai membri del team di comunicare, condividere file e collaborare in tempo reale. Queste app offrono funzioni come la messaggistica istantanea, le videoconferenze e la condivisione di documenti, consentendo ai team remoti di rimanere in contatto e di lavorare insieme senza problemi nonostante le distanze geografiche.

ClickUp - Il miglior strumento di comunicazione di squadra per la collaborazione

Se c'è una cosa che questo viaggio culinario nel mondo della comunicazione a distanza ci ha insegnato è che avere gli ingredienti giusti non fa necessariamente un cuoco provetto. È necessario uno strumento affidabile e versatile che metta tutto insieme.

ClickUp è lo strumento ideale per semplificare, ottimizzare e potenziare la comunicazione del vostro team. Non è solo un'altra pentola in cucina: è il magico strumento culinario che unisce i vostri chef globali, perfeziona i tempi di ogni processo e serve il piatto perfetto, ogni volta. Sia che il vostro team sia sparso in diversi fusi orari o che lavori nella stessa stanza, ClickUp rende la vostra cucina globale un luogo di collaborazione, produttività e successo. È ora di appendere il cartello "chiuso per ristrutturazione", di dire addio al caos e di invitare il vostro team a una nuova era di coordinamento senza sforzo. Provate ClickUp dove stiamo preparando una comunicazione di squadra eccezionale.