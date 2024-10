100 esempi di valutazione delle prestazioni (frasi e commenti)

"Come si sentono i vostri dipendenti è come si sentiranno i vostri clienti" - Richard Branson.

Questa semplice verità sottolinea il potere di una forza lavoro motivata e impegnata. I dipendenti che si sentono valorizzati e supportati sono più propensi a fare il passo più lungo della gamba e questa sensazione si ripercuote sui clienti, influenzandone l'esperienza e la soddisfazione.

Ma da fare per garantire che i dipendenti si sentano supportati? Uno dei modi più efficaci è quello di effettuare revisioni delle prestazioni regolari e significative. Non si tratta di semplici formalità, ma di opportunità di crescita, riconoscimento e allineamento. Ricerca di Gallup mostra che i dipendenti che ricevono controlli trimestrali sullo stato di avanzamento hanno il 90% in più di probabilità di essere impegnati e 2,1 volte in più di ritenere il processo di revisione equo e trasparente. Un feedback coerente e ponderato crea un senso di equità e di orientamento, due elementi essenziali per promuovere una forza lavoro con maggiori poteri.

In questa guida vi spiegheremo come condurre le valutazioni delle prestazioni dei dipendenti, utilizzando esempi e frasi reali che vi aiuteranno a valutare le prestazioni e a incoraggiare il miglioramento e l'impegno.

Comprendere il concetto di valutazione delle prestazioni

La valutazione delle prestazioni è una valutazione formale in cui il datore di lavoro valuta le prestazioni lavorative di un dipendente in un periodo specifico. Comporta l'analisi di aspetti chiave come la produttività, lo sviluppo delle competenze, il raggiungimento degli obiettivi e le aree di miglioramento.

La valutazione fornisce un'opportunità strutturata per il feedback costruttivo, l'impostazione degli obiettivi e le discussioni sulla crescita della carriera, aiutando ad allineare i contributi individuali con gli obiettivi generali dell'azienda.

Le valutazioni delle prestazioni hanno un ruolo cruciale nel trattenere i migliori talenti. Ecco come:

Rimanere in carreggiata: Assicurarsi che tutti siano allineati con gli obiettivi aziendali

Assicurarsi che tutti siano allineati con gli obiettivi aziendali Alimentare la motivazione: Riconoscere i risultati raggiunti e dare una pacca sulla spalla

Riconoscere i risultati raggiunti e dare una pacca sulla spalla Capacità di migliorare: Identificare le aree di crescita e offrire una guida

Identificare le aree di crescita e offrire una guida **Costruire la fiducia: la comunicazione aperta porta a relazioni più solide

**Costruire un ambiente di team positivo: i dipendenti soddisfatti sono più propensi a rimanere in azienda

Ogni azienda ha il suo modo di condurre le valutazioni delle prestazioni. Ad esempio, Il sistema di gestione delle prestazioni di Netflix è popolare perché rafforza la libertà e la responsabilità dei dipendenti. Netflix ha abbandonato il tradizionale sistema di valutazione annuale delle prestazioni, optando per un approccio più innovativo.

Invece di valutazioni formali, ha implementato un sistema di feedback a 360 gradi, il Keeper Test e i 4A Principles of Feedback. Questo passaggio dalle valutazioni e dalle valutazioni retrospettive mira a creare un ambiente di gestione delle prestazioni più aperto e collaborativo.

Esempi di valutazioni delle prestazioni

Sapevate che i dipendenti che si sentono sottovalutati possono essere fino al 18% meno produttivi e il 15% meno redditizi per un'azienda? Tuttavia, gli studi dimostrano che il 78% dei dipendenti è più motivato a lavorare più intensamente quando vengono premiati.

È un chiaro caso di come la natura umana risponda positivamente agli incentivi.

Questi esempi di feedback dei dipendenti sono suddivisi in diverse categorie per affrontare le qualità della prestazione del dipendente.

1. Attitudine del dipendente

L'attitudine dei dipendenti, ovvero la loro naturale capacità di apprendere e applicare le conoscenze, è un fattore vitale per le prestazioni lavorative complessive. Ecco alcune frasi positive e critiche per aiutarvi a valutare l'attitudine dei dipendenti nelle vostre valutazioni delle prestazioni.

Feedback positivo

il tuo atteggiamento positivo porta nel team un senso di energia che motiva tutti quelli che ti circondano"_ "Apprezzo il modo in cui affronta le sfide con ottimismo; crea un'atmosfera di supporto per l'intero gruppo" "La sua disponibilità ad accettare i feedback e a crescere grazie ad essi dimostra un'attitudine encomiabile verso lo sviluppo personale" _"Il modo in cui gestisci le situazioni di stress con calma riflette il tuo forte atteggiamento e la tua capacità di recupero" "Dimostra costantemente un atteggiamento da fare, ispirando i suoi colleghi ad affrontare con fiducia le attività" "La sua apertura a nuove idee e alla collaborazione contribuisce notevolmente allo spirito innovativo e all'esito positivo del nostro team"

La sua apertura a nuove idee e alla collaborazione contribuisce notevolmente allo spirito innovativo e al successo del nostro team.

Feedback critico

la vostra tendenza a trascurare i dettagli può portare a errori che si ripercuotono sulla qualità complessiva del vostro lavoro; un processo di revisione più approfondito gioverebbe alla vostra produzione"_ "Sebbene dimostri una forte iniziativa, in alcuni casi la collaborazione è essenziale; la ricerca di input da parte dei membri del team potrebbe migliorare i risultati del progetto" il suo stile di comunicazione può essere brusco; un approccio più premuroso nel trasmettere il feedback favorirebbe un ambiente di team più positivo" "Ci sono istanze in cui la vostra capacità di gestione del tempo non è all'altezza, con il risultato di non rispettare le scadenze; dare priorità alle attività in modo efficace vi aiuterà a non perdere il filo del discorso" "Sebbene le sue idee siano spesso innovative, presentarle senza un contesto sufficiente può confondere gli altri; fare chiarezza aiuterà la sua visione a risuonare maggiormente" la vostra riluttanza ad accettare le critiche costruttive può ostacolare la vostra crescita; accettare il feedback è fondamentale per lo sviluppo personale e l'esito positivo del team"

_Sebbene dimostriate una forte iniziativa, ci sono momenti in cui la collaborazione è essenziale; chiedere il contributo dei membri del team potrebbe migliorare i risultati del progetto

2. Presenza e affidabilità

La presenza e l'affidabilità sono qualità essenziali per qualsiasi dipendente. Esaminiamo il caso di studio della BBC per capire quanto siano importanti le valutazioni delle prestazioni per i dipendenti.

La BBC ha implementato un nuovo sistema di valutazione delle prestazioni con riunioni semestrali tra i dipendenti e i loro team leader. Queste riunioni di team hanno enfatizzato discussioni aperte e bidirezionali sugli obiettivi di lavoro, sul feedback delle prestazioni e sullo sviluppo della carriera.

I risultati sono stati estremamente positivi. Mentre solo una piccola percentuale di dipendenti effettuava revisioni delle prestazioni con i propri manager, il primo ciclo del nuovo approccio ha visto la partecipazione dell'85% dei dipendenti, salito poi al 91%.

Feedback positivo

la tua puntualità nel partecipare a tutte le riunioni del team in questo trimestre ha stabilito uno standard per gli altri, dimostrando il tuo commit nei nostri progetti e nel lavoro di squadra"_ _"Ho notato che il mese scorso hai completato i progetti in tempo, passando persino ad assistere un collega che era rimasto indietro. La sua affidabilità ha fatto la differenza" la sua costante presenza durante la fase critica del lancio del prodotto non solo ha mantenuto il team allineato, ma ha anche aumentato il morale, sapendo che potevamo contare sul suo supporto" "La sua capacità di rispettare tutte le scadenze durante l'ultimo sprint, anche quando si sono presentate delle difficoltà, ha dimostrato la sua dipendenza e ha rafforzato la fiducia all'interno del team" "Apprezziamo il fatto che tu sia sempre pronto a contribuire, soprattutto durante la sessione di brainstorming della scorsa settimana, dove le tue intuizioni hanno portato a soluzioni innovative per le nostre sfide" "La sua affidabilità durante le festività natalizie è stata notevole; si è offerto volontario per coprire turni extra, assicurandoci di soddisfare tutte le richieste dei clienti e di mantenere la qualità del servizio"

_Apprezziamo il fatto che ti presenti sempre pronto a contribuire, soprattutto durante la sessione di brainstorming della scorsa settimana, dove le tue intuizioni hanno portato a soluzioni innovative per le nostre sfide

Feedback critico

abbiamo bisogno di lei per guidare il team durante le fasi chiave del progetto, ma alcuni membri del team hanno espresso preoccupazione per la sua assenza, che influisce sullo stato generale e sulla coesione" dobbiamo risolvere il problema della sua tendenza ad arrivare in ritardo alle riunioni, in quanto interrompe il flusso delle nostre discussioni e mina la capacità del team di rispettare i tempi. Come possiamo risolvere il problema? è diventato un problema ricorrente quello di non rispettare le scadenze, ed è importante riconoscere l'impatto che ha non solo sul suo carico di lavoro, ma anche sulla produttività e sul morale dell'intero team" se continuate a mancare a sessioni di piano critiche, ostacolerete la nostra capacità di andare avanti in modo efficace; abbiamo bisogno del vostro contributo per prendere decisioni informate" sebbene abbiamo valore per il suo contributo, la sua assenza alle riunioni chiave ha causato ritardi e incertezze nei nostri progetti. Dobbiamo lavorare per stabilire un programma di maggiore dipendenza" la sua decisione di saltare eventi importanti del team ha fatto sentire gli altri non supportati; è fondamentale dare priorità alla partecipazione per il bene della collaborazione e dello spirito di squadra"

Se continua a mancare a sessioni di piano critiche, ostacolerà la nostra capacità di andare avanti in modo efficace; abbiamo bisogno del suo contributo per prendere decisioni informate.

3. Comunicazione e capacità relazionali

Una comunicazione efficace e le capacità interpersonali sono essenziali per costruire relazioni solide, rafforzare il lavoro di squadra e incrementare gli affari.

Feedback positivo

ho notato che durante le riunioni del progetto la sua capacità di spiegare concetti complessi in modo diretto aiuta davvero tutti a capire le proprie responsabilità, il che ha fatto una differenza significativa nel nostro flusso di lavoro"_ quando i membri del team hanno espresso preoccupazioni sul nuovo software, lei ha dedicato del tempo ad ascoltare attivamente. Il suo approccio ha rassicurato tutti e ha portato a suggerimenti che hanno migliorato la nostra strategia di implementazione" "La sua partecipazione alle nostre sessioni di brainstorming è stata fantastica. Incoraggiate sempre gli altri a condividere le loro idee, creando un ambiente in cui l'innovazione prospera" dopo l'ultima presentazione, il vostro feedback costruttivo ha aiutato il relatore a perfezionare il suo approccio. La presentazione finale era molto più forte e ha lasciato un'impressione positiva sul client."_ "Dopo l'ultima presentazione, il vostro feedback costruttivo ha aiutato il presentatore a perfezionare l'approccio "Ho apprezzato il modo in cui avete dato energia alle nostre recenti attività di team building. Il suo entusiasmo ha incoraggiato tutti a impegnarsi, favorendo un'atmosfera positiva che ha rafforzato i legami del team" da fare un ottimo lavoro di mediazione nella discussione tra il team commerciale e quello di marketing. La sua capacità di facilitare una comunicazione aperta ha aiutato entrambe le parti ad allineare le proprie strategie e a risolvere efficacemente le incomprensioni."_ "Lei ha fatto un ottimo lavoro di mediazione tra il team di marketing e quello di vendita

Da fare un ottimo lavoro di mediazione tra il team commerciale e quello di marketing. La sua capacità di facilitare una comunicazione aperta ha aiutato entrambe le parti ad allineare le proprie strategie e a risolvere efficacemente i malintesi"_

Feedback critico

durante le nostre recenti discussioni sul progetto, ci sono stati momenti in cui le sue spiegazioni non sono state chiare, generando confusione tra i membri del team sui loro ruoli. Chiarire i tuoi punti potrebbe migliorare notevolmente la nostra collaborazione"_ ho notato che nelle riunioni del team lei spesso domina la conversazione senza permettere agli altri di contribuire. Incoraggiare un maggior numero di contributi da parte di tutti creerebbe un ambiente più inclusivo."_ "Ho notato che nelle riunioni di gruppo lei spesso domina la conversazione senza permettere agli altri di contribuire ci sono state istanze in cui le sue comunicazioni scritte contenevano errori che hanno causato malintesi. Dedicare del tempo in più alla correzione dei messaggi aiuterebbe a garantire chiarezza e professionalità."_"Ci sono stati casi in cui le sue comunicazioni scritte contenevano errori che hanno causato malintesi _"Sebbene le sue idee siano spesso innovative, sembra che il suo modo di esprimersi possa talvolta risultare sprezzante nei confronti dei contributi altrui. Una maggiore apertura al feedback favorirebbe un migliore lavoro di squadra e una maggiore collaborazione ho notato che durante l'ultima telefonata con un cliente, le sue risposte sono state a volte troppo brusche, il che potrebbe aver fatto sentire il cliente sottovalutato. Prendersi un momento per riconoscere le loro preoccupazioni migliorerebbe la nostra relazione con loro" è stata notata la sua riluttanza a partecipare alle attività di team building. Impegnarsi con i colleghi al di fuori del lavoro potrebbe rafforzare le relazioni e migliorare le dinamiche del team nel suo complesso."_ "Il mio lavoro è stato un'esperienza che ci ha permesso di migliorare le relazioni con i nostri colleghi

Durante le nostre recenti discussioni sul progetto, ci sono stati momenti in cui le sue spiegazioni sono state poco chiare, generando confusione tra i membri del team sui loro ruoli. Chiarire i suoi punti potrebbe migliorare notevolmente la nostra collaborazione"

4. Gestione del tempo

Una gestione efficace del tempo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi, mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata e massimizzare la produttività. I dipendenti che eccellono nella gestione del tempo possono rispettare le scadenze in modo costante, consegnare lavori di alta qualità e ridurre lo stress.

Feedback positivo

la sua capacità di stabilire le priorità delle attività in modo efficace è stata determinante per la riunione delle scadenze dei nostri progetti, assicurandoci di rimanere in carreggiata e concentrati"_ "Sono rimasto colpito dal modo in cui gestisci il tuo tempo durante i periodi più impegnativi. Lei suddivide costantemente il carico di lavoro in parti gestibili, il che la aiuta a mantenere la produttività anche sotto pressione" il suo approccio proattivo alla programmazione delle riunioni e all'impostazione di promemoria ha contribuito notevolmente all'efficienza del nostro team, assicurando che le discussioni importanti si svolgessero senza ritardi "Ammiro il modo in cui assegna il tempo sia alle attività individuali sia alla collaborazione del team. Questo equilibrio non solo aumenta la sua produttività, ma supporta anche gli obiettivi del team" _"L'uso di tecniche di blocco del tempo ha migliorato significativamente il flusso di lavoro. Questo metodo le ha permesso di dedicare un tempo mirato alle attività critiche, riducendo al minimo le distrazioni" "La sua costante puntualità nel partecipare alle riunioni e nel presentare le relazioni riflette il suo forte commit nel gestire bene il suo tempo. Questa affidabilità costituisce un esempio positivo per l'intero team." "La sua costante puntualità nel partecipare alle riunioni e nel presentare i rapporti riflette il suo forte impegno a gestire bene il tempo

Ammiro il modo in cui assegna il tempo sia per le attività individuali sia per la collaborazione del team. Questo equilibrio non solo aumenta la sua produttività, ma supporta anche gli obiettivi del team"_

Feedback critico

ci sono state istanze in cui le scadenze non sono state rispettate a causa di una cattiva gestione del tempo. È essenziale stabilire meglio le priorità delle attività per evitare che ciò accada in futuro"_ ho notato che spesso sottovaluta il tempo necessario per i progetti. Questo porta a un lavoro frettoloso e potrebbe influire sulla qualità dei suoi risultati. Dobbiamo lavorare per un piano più realistico. Mi faccia sapere come posso aiutarla" ho notato che ha la tendenza a distrarsi durante le ore di lavoro. Identificare e ridurre al minimo queste distrazioni è importante per migliorare la sua produttività."_ "Ho notato che lei ha la tendenza a distrarsi durante le ore di lavoro _"Ripetutamente ha rimandato attività importanti fino all'ultimo minuto, creando stress inutile per lei e per il team. È necessario un approccio più proattivo per migliorare la gestione del tempo" è preoccupante che lei partecipi spesso alle riunioni senza essere preparato. Prepararsi in anticipo porterà a discussioni più produttive" la sua mancanza di follower nelle attività assegnate ha causato ritardi nei nostri progetti. Concentrarsi su un migliore monitoraggio e sulla responsabilizzazione delle sue responsabilità è fondamentale per il nostro flusso di lavoro complessivo."{\i}

Ho notato che spesso sottovaluti il tempo necessario per i progetti. Questo porta a un lavoro frettoloso e potrebbe influire sulla qualità dei risultati. Dobbiamo lavorare per un piano più realistico. Mi faccia sapere come posso aiutarla_.

5. Leadership

La leadership è un'abilità multiforme che implica l'ispirazione degli altri, la motivazione dei team e la guida di cambiamenti positivi. L'attività più importante per ogni leader è creare una visione condivisa. Questo aiuta a stabilire ruoli e responsabilità e, in ultima analisi, a misurare la produttività del team.

Feedback positivo

la sua capacità di ispirare e motivare il team è stata determinante per l'esito positivo del nostro recente progetto, creando una cultura di collaborazione ed entusiasmo"_ ammiro il modo in cui gestisce le sfide con compostezza e fermezza, costituendo un esempio forte per il team durante le impostazioni difficili" la sua politica delle porte aperte incoraggia i membri del team a condividere idee e preoccupazioni, favorendo un ambiente di fiducia e di comunicazione aperta" "Dimostra costantemente di impegnarsi per lo sviluppo degli altri, fornendo una guida e un tutoraggio che migliorano significativamente le competenze e la fiducia dei suoi colleghi." "La sua politica della porta aperta incoraggia i membri del team a condividere le loro idee e le loro preoccupazioni, favorendo un ambiente di fiducia e di comunicazione aperta "Il suo pensiero visionario ha contribuito a formare la nostra direzione strategica, allineando efficacemente i lavori richiesti dal team agli obiettivi a lungo termine" teams ha una notevole capacità di delegare le attività in base ai punti di forza individuali, consentendo ai membri del team di assumersi la titolarità e di eccellere nei loro ruoli"_ "Il tuo lavoro è stato un'ottima scelta

Dimostra un costante commit nello sviluppo degli altri, fornendo una guida e un tutoraggio che migliorano significativamente le capacità e la fiducia dei suoi colleghi

Feedback critico

la sua riluttanza a delegare le attività ha portato a una strozzatura nel flusso di lavoro, impedendo ai membri del team di utilizzare appieno le loro capacità e di contribuire al loro potenziale" ci sono state istanze in cui il vostro feedback è stato poco chiaro, lasciando i membri del team nell'incertezza sulle aspettative e su come migliorare le loro prestazioni"_ "Il vostro feedback è stato poco chiaro, lasciando i membri del team nell'incertezza sulle aspettative e su come migliorare le loro prestazioni sebbene la vostra visione sia forte, la mancanza di una comunicazione coerente sugli obiettivi ha creato confusione tra i membri del team in merito alle priorità"_ "Il vostro lavoro non è stato facile, ma non è stato facile a volte il suo processo decisionale sembra non tenere conto dei suggerimenti del team, il che può portare a opportunità mancate e a un abbassamento del morale" il vostro approccio alla risoluzione dei conflitti spesso evita di affrontare i problemi sottostanti, risultando in tensioni irrisolte che influiscono sulle dinamiche del team."_ "Il vostro approccio alla risoluzione dei conflitti spesso evita di affrontare i problemi sottostanti, risultando in tensioni irrisolte che influiscono sulle dinamiche del team sebbene il suo stile di leadership sia assertivo, a volte può sembrare inflessibile, rendendo difficile per i membri del team esprimere le proprie preoccupazioni o i propri suggerimenti"

A volte il suo processo decisionale sembra ignorare i suggerimenti del team, il che può portare a opportunità mancate e a un abbassamento del morale.

Qualità del lavoro

La qualità del lavoro di un dipendente è fondamentale per determinare le sue prestazioni complessive. Considerate la qualità del lavoro di un dipendente in base alla sua attenzione ai dettagli, all'accuratezza e alla capacità di soddisfare le aspettative.

Feedback positivo

la dedizione alle singole attività è ammirevole. Concentrandovi sulle vostre responsabilità, avete dimostrato un forte commit verso gli obiettivi del team"_ il suo feedback è sempre prezioso. Ti impegni a fornire un feedback specifico e fattibile, in modo che tutti possano capire chiaramente quali sono le aree in cui possiamo migliorare"_ "Delegando in modo efficace e responsabilizzando i membri del team, ha garantito un carico di lavoro più sostenibile per tutti e ha massimizzato il potenziale del nostro team" "Il suo entusiasmo per lo stato di avanzamento è fonte di ispirazione. Mi piace il modo in cui incoraggiate la discussione aperta e considerate tutti i punti di vista prima di prendere le decisioni finali." "Il vostro entusiasmo nel guidare il progresso è fonte di ispirazione "La sua leadership è essenziale per l'esito positivo del nostro team. Ha creato un ambiente di lavoro positivo e motivante, riconoscendo e celebrando attivamente i risultati del team" "Il suo commit nel mantenere un'atmosfera positiva all'interno del team è encomiabile"

_Il suo commit nel mantenere un'atmosfera di squadra positiva è encomiabile

Feedback negativo

i suoi recenti reportistici contengono diverse imprecisioni, che non solo minano la credibilità del suo lavoro, ma richiedono anche un ulteriore tempo di revisione da parte del team"_ ci sono state diverse istanze in cui le scadenze non sono state rispettate a causa di un'insufficiente attenzione ai dettagli, con ripercussioni sulle sequenze e sui risultati del progetto." sebbene le vostre idee iniziali siano forti, l'esecuzione spesso manca di profondità e completezza, con il risultato di risultati inferiori alle aspettative" il feedback dei client indica che la qualità dei vostri prodotti non è sempre all'altezza dei nostri standard, il che potrebbe mettere a rischio i contratti futuri." la vostra tendenza ad affrettare le attività ha portato a lavori incompleti che richiedono revisioni significative, causando frustrazione sia per voi che per i vostri colleghi" durante l'ultimo progetto sono stati trascurati diversi requisiti che hanno influito sulla qualità complessiva, evidenziando la necessità di un approccio più strutturato alla revisione del vostro lavoro"

_Durante l'ultimo progetto, ci sono stati diversi requisiti trascurati che hanno influito sulla qualità complessiva, evidenziando la necessità di un approccio più strutturato alla revisione del vostro lavoro

7. Creatività

La creatività è un bene prezioso nel frenetico ambiente aziendale di oggi. Nel fornire un feedback, è necessario valutare la capacità del dipendente di pensare fuori dagli schemi, di generare nuove idee e di affrontare i problemi da diverse prospettive.

Feedback positivo

le modifiche creative apportate al programma di formazione lo hanno reso più divertente, con conseguente aumento della partecipazione e feedback positivi"_ "Le immagini coinvolgenti e la narrazione che avete usato nella presentazione del lancio del prodotto hanno colpito tutti e sono state un esempio per il futuro" quando avevamo scadenze strette, la vostra idea di utilizzare metodi agili ci ha aiutato ad adattarci rapidamente e a consegnare un lavoro di qualità prima del previsto" "Quando avevamo scadenze strette, la vostra idea di utilizzare metodi agili ci ha aiutato ad adattarci rapidamente e a consegnare un lavoro di qualità prima del previsto" "Il workshop interattivo che avete progettato ha incoraggiato la collaborazione e ha suscitato nuove idee, risultando in piani attuabili per il team" "La sua capacità di connettere idee diverse durante le riunioni del team spesso porta a svolte creative che migliorano la nostra strategia generale" "Le sue idee fresche per la riprogettazione dell'interfaccia utente hanno davvero aumentato il coinvolgimento degli utenti"

Il workshop interattivo che hai progettato ha incoraggiato la collaborazione e ha suscitato nuove idee, risultando in piani attuabili per il team

Feedback critico

il tuo ultimo progetto mancava di originalità e sembrava che ti basassi troppo su idee precedenti piuttosto che esplorare nuovi concetti durante le sessioni di brainstorming, i vostri contributi spesso non sono in linea con gli oggetti, il che può ostacolare il flusso creativo del team."_ "Il vostro progetto non era originale e sembrava che vi basaste troppo su idee precedenti invece di esplorare nuovi concetti è importante spingersi oltre i limiti delle proprie idee; attenersi a soluzioni già note limita il nostro potenziale di innovazione" sebbene le vostre idee siano spesso ben studiate, a volte mancano della creatività necessaria per catturare efficacemente l'interesse del nostro pubblico" la vostra tendenza a respingere i suggerimenti non convenzionali dei membri del team può soffocare la creatività e impedire l'emergere di soluzioni uniche" sembra che lei vada spesso sul sicuro con le sue idee; l'adozione di rischi calcolati potrebbe portare a risultati più innovativi"

Sebbene le sue idee siano spesso ben studiate, a volte mancano della creatività necessaria per catturare efficacemente l'interesse del nostro pubblico

8. Flessibilità

Nel valutare le prestazioni di un dipendente in quest'area, considerate la sua capacità di adattarsi a nuove situazioni, di lavorare con team diversi e di bilanciare più responsabilità.

I dipendenti flessibili sono in grado di adattare il loro approccio al lavoro in base alle necessità, di accettare i cambiamenti e di lavorare efficacemente in ambienti diversi.

Feedback positivo

la disponibilità di Teams a modificare i piani al volo durante il nostro recente progetto ha aiutato il team a superare con facilità le sfide inaspettate"_ teams ha sempre dimostrato flessibilità accettando nuove attività, anche al di fuori delle sue responsabilità abituali, il che ha migliorato notevolmente la produttività del team"_ la sua capacità di spostare le priorità senza perdere la concentrazione è stata inestimabile, soprattutto quando abbiamo dovuto affrontare scadenze ravvicinate e richieste mutevoli da parte dei clienti" durante le discussioni del team, la sua apertura a diversi punti di vista favorisce un'atmosfera collaborativa, incoraggiando gli altri a condividere liberamente le proprie idee."_ "La sua capacità di cambiare le priorità senza perdere la concentrazione è stata preziosa, soprattutto quando abbiamo dovuto affrontare scadenze ravvicinate e richieste mutevoli da parte dei clienti "La sua capacità di adattamento nell'apprendere rapidamente nuovi strumenti software ha reso più fluide le nostre transizioni e ha permesso al team di mantenere lo slancio" teams gestisce i cambiamenti dell'ultimo minuto con grazia, assicurando che il team rimanga in carreggiata e motivato, indipendentemente dalle sfide che incontriamo"_ _"La sua capacità di adattarsi ai cambiamenti è davvero impressionante. Durante la nostra recente ristrutturazione del team, sei passata senza problemi a un nuovo ruolo, dimostrando la tua versatilità e il tuo commit per l'esito positivo del team."_Nel corso della nostra recente ristrutturazione, sei passata a un nuovo ruolo, dimostrando la tua versatilità e il tuo impegno per l'esito positivo del team la sua flessibilità nel lavoro da remoto è stata una grande risorsa per il nostro team. Rispetta costantemente le scadenze e mantiene un lavoro di alta qualità, anche adattandosi a diversi ambienti di lavoro. La sua capacità di adattamento ha contribuito in modo significativo alla produttività e al morale del team"_

_Gestisci i cambiamenti dell'ultimo minuto con grazia, assicurando che il team rimanga in carreggiata e motivato, a prescindere dalle sfide che incontriamo.> _Tu sei un'ottima persona

Feedback critico

"Ho notato che fai fatica ad adattarti quando i piani cambiano, e questo a volte ci ha rallentato" quando si presentano nuove priorità, sembra che lei preferisca attenersi al piano originale, e questo può creare problemi al team"_ il suo approccio di follower dei processi stabiliti è stato utile, ma a volte ci impedisce di trovare modi migliori per Da fare""Il suo approccio è stato utile, ma a volte ci impedisce di trovare modi migliori per Da fare""Il suo approccio di follower è stato utile, ma a volte ci impedisce di trovare modi migliori per Da fare"_"Il suo approccio di follower è stato utile penso che potremmo trarre beneficio da una mentalità più aperta verso le nuove idee; essere più adattabili potrebbe aiutarci ad affrontare le sfide in modo più efficace" "Durante le discussioni del team, sarebbe bello vedervi più disposti a considerare punti di vista diversi; potrebbe davvero migliorare la nostra collaborazione" quando un progetto ha bisogno di una svolta, ho visto che lei esita a cambiare rotta, il che può portare a perdere opportunità di miglioramento" sebbene la sua attenzione ai dettagli sia lodevole, a volte può ostacolare la sua capacità di adattarsi a circostanze mutevoli. Un approccio più flessibile potrebbe aiutarci a individuare e implementare più rapidamente soluzioni innovative" la vostra preferenza per la routine e la prevedibilità può essere una risorsa preziosa, ma è importante bilanciarla con la volontà di abbracciare il cambiamento. Essere più aperti a nuove idee e approcci potrebbe aiutarci a cogliere le opportunità e a evitare la stagnazione"_

La vostra attenzione ai dettagli è lodevole, ma a volte può ostacolare la vostra capacità di adattarvi a circostanze mutevoli. Un approccio più flessibile potrebbe aiutarci a individuare e implementare più rapidamente soluzioni innovative.

Come scrivere una valutazione delle prestazioni

La stesura delle valutazioni delle prestazioni può sembrare impegnativa, ma con gli strumenti giusti può diventare più strutturata, efficiente e perspicace.

Vediamo come utilizzare ClickUp -uno strumento all-in-one per il project management e la collaborazione con il team che scrive valutazioni delle prestazioni di grande impatto e aiuta i dipendenti a monitorare il loro stato, a gestire gli obiettivi di miglioramento e a semplificare l'intero processo di revisione.

1. Impostazione degli obiettivi

Prima di immergersi nella valutazione delle prestazioni, è essenziale avere un quadro chiaro degli obiettivi e dei risultati raggiunti dal dipendente Obiettivi di ClickUp aiuta a impostare, monitorare e visualizzare lo stato di avanzamento verso specifici oggetti.

In ClickUp, gli obiettivi sono obiettivi di alto livello composti da traguardi più piccoli e misurabili. Quando tutti gli Obiettivi sono completati, l'obiettivo è raggiunto!

Ad esempio, è possibile utilizzare gli Obiettivi per monitorare le prestazioni dei dipendenti su obiettivi come gli OKR (Obiettivi e risultati chiave), gli Sprint o le scorecard settimanali. È possibile impostare uno spazio dedicato per tutti gli obiettivi e gli OKR, organizzandoli in cartelle che si adattano alle esigenze aziendali, sia che si tratti di obiettivi a livello aziendale, dipartimentale, trimestrale o regionale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-64.png Obiettivi di ClickUp /$$$img/

Impostare obiettivi raggiungibili con monitoraggio automatico dello stato di avanzamento all'interno di ClickUp Obiettivi

Per istanza, una cartella basata sul team potrebbe includere elenchi separati per ogni team, dove ogni Elenco contiene attività che rappresentano obiettivi o OKR specifici.

Sotto gli OKR, create un'attività per l'oggetto e aggiungete attività secondarie per ogni risultato chiave. In questo modo tutto viene organizzato in modo ordinato e facilmente rintracciabile e si contribuisce a determinare i risultati futuri obiettivi per le valutazioni delle prestazioni in base alle tendenze incollate. È possibile assegnare queste attività a singoli o a team, impostare date di scadenza e aggiungere descrizioni dettagliate per guidare i lavori richiesti dal team Campi personalizzati in ClickUp sono particolarmente utili per il monitoraggio di obiettivi e OKR. Ad istanza, il campo personalizzato Progress (Auto) è una barra di stato dinamica che si aggiorna automaticamente in base al completamento di attività secondarie, liste di controllo e commenti assegnati.

2. Monitoraggio delle prestazioni ClickUp Dashboard semplificano notevolmente la stesura delle valutazioni delle prestazioni. Grazie ai widget personalizzabili, è possibile creare una

Dashboard OKR che visualizza gli indicatori di prestazione chiave (KPI) di ciascun membro del team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-65.png ClickUp Dashboard /$$$img/

Gestire le attività, monitorare le scadenze e vedere i carichi di lavoro dei team in tempo reale in tutta l'azienda in un unico luogo: le dashboard dei team in ClickUp

Le dashboard di ClickUp possono essere utilizzate in innumerevoli modi per rappresentare visivamente il lavoro del team. La vista Team integra le dashboard direttamente nell'area di lavoro, assicurando che il team possa accedere facilmente ai dati di cui ha bisogno insieme alle attività.

Per istanza, è possibile utilizzare tessere basate sul tempo per mostrare l'evoluzione delle attività, evidenziando i cambiamenti di priorità, la durata stimata o i punti dello Sprint durante un progetto. Una scheda Vista attività può visualizzare le attività, come i commenti e le modifiche di stato, fornendo informazioni in tempo reale su metriche di produttività .

Per approfondire l'analisi dei dati, è possibile:

Creare un grafico a barre personalizzato che estrae i dati direttamente dall'area di lavoro. In questo modo è possibile visualizzare le tendenze e le metriche delle prestazioni più rilevanti per le discussioni di revisione

Impostare periodi di tempo variabili per queste schede consente di aggiornare automaticamente i dati, assicurando che le metriche siano sempre aggiornate

Utilizzare una scheda Billable Report, che visualizza tutte le voci di tempo fatturabili. Questo può essere particolarmente utile per i lavori rivolti ai client o per i team che devono tenere sotto controllo le ore fatturabili

ClickUp è stata la soluzione migliore per noi perché combina diversi strumenti di project management in uno solo. Dalla Mappa Mentale alle Mappe Mentali agli Sprint, ClickUp è uno strumento dinamico per organizzare le esigenze di gestione delle attività di qualsiasi reparto e dare visibilità a tutta l'azienda

Andrea Park, Coordinatore delle operazioni aziendali presso Spekit

3. Prendere note e riepilogare/riassumere con facilità Documenti ClickUp può elevare

la gestione continua delle prestazioni fornendo un modello strutturato per documentare feedback, approfondimenti sulle prestazioni e piani d'azione. È possibile creare documenti su misura per qualsiasi tipo di lavoro, che si tratti di modelli dettagliati per la valutazione delle prestazioni, wiki per il team o basi di conoscenza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-66.png Documenti ClickUp /$$$img/

Connettete ClickUp Docs ai vostri flussi di lavoro per semplificare la gestione delle prestazioni per i responsabili delle risorse umane

Le valutazioni delle prestazioni sono spesso collaborative e coinvolgono il feedback di colleghi, manager e persino del dipendente da valutare.

Con ClickUp Docs è possibile:

Modificare in tempo reale insieme al vostro team, facilitando la raccolta di input e il perfezionamento delle note

insieme al vostro team, facilitando la raccolta di input e il perfezionamento delle note Taggare gli altri con commenti, assegnare elementi d'azione e convertire i punti chiave in attività tracciabili, assicurando che il feedback si traduca in passaggi successivi attuabili

con commenti, assegnare elementi d'azione e convertire i punti chiave in attività tracciabili, assicurando che il feedback si traduca in passaggi successivi attuabili Collegate direttamente i documenti alle attività e agli obiettivi, garantendo un flusso continuo di informazioni per le revisioni

Immaginate di avere un documento di valutazione delle prestazioni collegato alle attività e agli obiettivi chiave di un dipendente; potrete facilmente fare riferimento al suo stato e apportare aggiornamenti all'interno del documento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-67.png ClickUp Brain /$$$img/

Utilizzate ClickUp Brain per fare un brainstorming sui feedback da dare ai vostri dipendenti durante le valutazioni delle prestazioni ClickUp Brain l'assistente ClickUp AI può aiutarvi a riepilogare discussioni complesse, a perfezionare le note e a generare contenuti in base a prompt personalizzati, rendendo il processo di revisione più rapido ed efficiente.

Come utilizzare ClickUp Brain per le revisioni delle prestazioni:

Generare riepiloghi/riassunto delle prestazioni , modelli di feedback o valutazioni specifiche per ruolo utilizzando prompt dell'IA

, modelli di feedback o valutazioni specifiche per ruolo utilizzando prompt dell'IA **Evidenziare le chiavi di lettura, i blocchi e gli elementi d'azione per un processo di follower semplificato

Recuperare informazioni e attività rilevanti da qualsiasi punto dell'area di lavoro

4. Utilizzate modelli gratuiti per la gestione delle prestazioni

Uno dei modi più efficaci per snellire il processo di valutazione delle prestazioni è utilizzare i modelli gratuiti di ClickUp modelli di valutazione delle prestazioni . Questi modelli sono stati progettati appositamente per aiutarvi a gestire ogni aspetto della gestione delle prestazioni, dall'impostazione degli obiettivi al monitoraggio dello stato, dalla documentazione del feedback alla creazione di piani di sviluppo.

Eccone tre:

1. Modello di reportistica sulle prestazioni di ClickUp

Il Modello di reportistica sulle prestazioni di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a fornire un modo chiaro, organizzato e personalizzabile di fare rapporto sullo stato generale di più progetti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-68.png Monitorate lo stato di avanzamento in tempo reale, analizzate facilmente le tendenze e create reportistica automatizzata, tutto in un unico posto con il modello di reportistica delle prestazioni di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6105868&department=pmo Scaricate questo modello /$$$cta/

Questo modello consente di consolidare tutte le metriche e i KPI in un unico report completo, per tenere sotto controllo le prestazioni del team:

**Creare attività con stati personalizzati che riflettano lo stato di ciascun report sulle prestazioni. Se avete bisogno di stati come In corso, Da rivedere o Completato, gli stati personalizzati vi danno la flessibilità di adattare il flusso di lavoro alle vostre esigenze di reportistica

Campi personalizzati: Organizzate e categorizzate le vostre relazioni sulle prestazioni con attributi specifici come livelli di priorità, categorie di progetti o valutazioni delle prestazioni. Questi campi consentono di visualizzare rapidamente le metriche chiave delle prestazioni, facilitando l'identificazione delle aree di esito positivo e di quelle da migliorare

Organizzate e categorizzate le vostre relazioni sulle prestazioni con attributi specifici come livelli di priorità, categorie di progetti o valutazioni delle prestazioni. Questi campi consentono di visualizzare rapidamente le metriche chiave delle prestazioni, facilitando l'identificazione delle aree di esito positivo e di quelle da migliorare Viste personalizzate: Iniziate con Documenti ed espandete il vostro flusso di lavoro con varie viste personalizzate, tra cui Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario. Queste visualizzazioni consentono di vedere i dati da diverse angolazioni, sia che si tratti di monitorare le sequenze temporali dei progetti con i grafici Gantt, di visualizzare la capacità del team con le viste Carico di lavoro o di programmare le date di revisione sul Calendario

2. Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp

Con Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp , potete analizzare in modo efficiente le prestazioni, organizzare i vostri pensieri e garantire che ogni dipendente riceva il prezioso feedback di cui ha bisogno per crescere e avere successo.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-69.png Organizzate l'intero processo di gestione delle prestazioni in un unico luogo con il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Ecco come utilizzare il modello:

Impostare la visualizzazione del calendario: Usare la visualizzazione Calendario per programmare facilmente la revisione e inviare gli inviti per assicurarsi che tutti siano preparati e sulla stessa pagina

Usare la visualizzazione Calendario per programmare facilmente la revisione e inviare gli inviti per assicurarsi che tutti siano preparati e sulla stessa pagina Raccogliere dati rilevanti: Creare attività per monitorare ogni metrica, utilizzando campi personalizzati per confrontare lo stato nel tempo. Ad esempio, è possibile impostare attività che registrano gli indicatori chiave di prestazione e utilizzare i codici di misurazione delle prestazioni per analizzare e organizzare rapidamente i risultati. È anche possibile creare un'attività per monitorare l'obiettivo generale della revisione e impostare una data di scadenza per la realizzazione di tale obiettivo, in modo da garantire una revisione mirata e tempestiva

Creare attività per monitorare ogni metrica, utilizzando campi personalizzati per confrontare lo stato nel tempo. Ad esempio, è possibile impostare attività che registrano gli indicatori chiave di prestazione e utilizzare i codici di misurazione delle prestazioni per analizzare e organizzare rapidamente i risultati. È anche possibile creare un'attività per monitorare l'obiettivo generale della revisione e impostare una data di scadenza per la realizzazione di tale obiettivo, in modo da garantire una revisione mirata e tempestiva **Una volta raccolti i dati necessari e impostato l'obiettivo della revisione, è il momento di creare il documento di revisione delle prestazioni utilizzando Documenti. Questo modello offre un formato strutturato per catturare tutti i dettagli essenziali, dai punti salienti delle prestazioni e le aree di miglioramento agli obiettivi e ai passaggi concordati

**Durante la sessione di revisione, è possibile discutere i dati raccolti, analizzare le tendenze delle prestazioni e rivedere gli obiettivi specifici fissati per la riunione. Utilizzate la vista Bacheca per creare una rappresentazione visiva interattiva della valutazione delle prestazioni, facilitando la visualizzazione degli stati, l'identificazione degli schemi e il coinvolgimento del dipendente in una conversazione più dinamica

3. Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp

Modello per le valutazioni delle prestazioni di ClickUp consente al vostro team di risorse umane di avere un approccio semplificato, coinvolgente e completo alla gestione delle prestazioni. Questo modello fornisce tutto ciò che serve per migliorare il feedback, incrementare la crescita professionale e motivare il team.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-70.png Gestite le autovalutazioni dei dipendenti, le valutazioni dei manager e le conversazioni di carriera a livello aziendale con il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900601867492&department=hr-recruiting Scaricate questo modello /$$$cta/

Ecco alcune funzionalità/funzione di questo modello:

Vista Bacheca e Elenco: Usate la vista Bacheca per visualizzare il processo di revisione con schede interattive, rendendo facile vedere a che punto è ogni revisione. La vista Elenco fornisce una panoramica dettagliata, perfetta per monitorare lo stato di più revisioni e tenere tutto organizzato in un unico posto

Usate la vista Bacheca per visualizzare il processo di revisione con schede interattive, rendendo facile vedere a che punto è ogni revisione. La vista Elenco fornisce una panoramica dettagliata, perfetta per monitorare lo stato di più revisioni e tenere tutto organizzato in un unico posto **Utilizzate codici a colori per evidenziare le fasi chiave del processo di revisione. Questo strumento visivo semplifica il monitoraggio e aiuta manager e dipendenti a tenere sotto controllo le scadenze e i passaggi successivi

Campi personalizzati per un monitoraggio dettagliato: Migliorate le vostre valutazioni delle prestazioni con i campi personalizzati che vi permettono di aggiungere dati specifici a ogni valutazione. I campi chiave includono:

Migliorate le vostre valutazioni delle prestazioni con i campi personalizzati che vi permettono di aggiungere dati specifici a ogni valutazione. I campi chiave includono: Trimestre: Traccia il trimestre a cui è associata la revisione per mantenere una sequenza temporale strutturata

Traccia il trimestre a cui è associata la revisione per mantenere una sequenza temporale strutturata Dipartimento: Organizzare le revisioni per dipartimento per semplificare il feedback e identificare le tendenze specifiche del dipartimento

Organizzare le revisioni per dipartimento per semplificare il feedback e identificare le tendenze specifiche del dipartimento Avanzamento: Monitorare lo stato della revisione, sia che si trovi nella fase di valutazione iniziale o che stia per essere completata

Monitorare lo stato della revisione, sia che si trovi nella fase di valutazione iniziale o che stia per essere completata Manager: Assegnare la revisione al manager appropriato, garantendo responsabilità e comunicazione cancellata

Assegnare la revisione al manager appropriato, garantendo responsabilità e comunicazione cancellata Richiedente: Identificare chi ha avviato la revisione, che può essere il dipendente, il suo manager o le risorse umane

Identificare chi ha avviato la revisione, che può essere il dipendente, il suo manager o le risorse umane Categoria della richiesta: Classificare il tipo di revisione, ad esempio valutazione delle prestazioni, discussione sulla carriera o sessione di feedback

Classificare il tipo di revisione, ad esempio valutazione delle prestazioni, discussione sulla carriera o sessione di feedback **Se si gestisce un team globale, utilizzare il campo Regione per classificare le revisioni in base alla posizione geografica

Trasforma le valutazioni delle prestazioni con ClickUp

Le valutazioni delle prestazioni sono più di una semplice casella di controllo: sono uno strumento potente per aiutare i dipendenti a crescere, migliorare le loro competenze tecniche e allinearsi agli obiettivi aziendali. Forniscono un feedback strutturato che può guidare la crescita professionale, aumentare la motivazione e mappare i percorsi di sviluppo della carriera.

Tuttavia, trovare le parole giuste durante una valutazione può essere difficile. Ecco perché avere un elenco di esempi di valutazione delle prestazioni può essere una salvezza, aiutandovi a trovare le note giuste quando discutete di tutto, dai risultati dei progetti alle aree da migliorare.

ClickUp rivoluziona il modo in cui il team delle risorse umane opera e aiuta a condurre le valutazioni delle prestazioni. Organizza in modo ordinato tutto, dal monitoraggio dello stato dei dipendenti alla programmazione delle revisioni, fino alla conduzione di sondaggi sulla soddisfazione dei clienti. Supporta anche altre funzioni cruciali delle risorse umane come l'onboarding, il coinvolgimento dei dipendenti e lo sviluppo della carriera. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è un esempio di valutazione positiva delle prestazioni?

Ecco un esempio di valutazione positiva delle prestazioni. È possibile personalizzarlo per un particolare dipendente. \Il [nome del dipendente] ha costantemente superato le aspettative nel suo ruolo di [titolo del lavoro]. La sua [abilità o qualità specifica] è stata preziosa per il team. Hanno [menzione di specifici risultati o menzioni]. Il loro atteggiamento positivo, la loro dedizione e la loro disponibilità ad andare oltre hanno avuto un impatto significativo sul nostro reparto.

2. Da fare per scrivere una valutazione delle prestazioni per se stessi, ad esempio?

Quando scrivete una valutazione delle vostre prestazioni, mettete in evidenza i vostri risultati più significativi e il modo in cui hanno contribuito agli obiettivi dell'azienda. Usate il metodo STAR per descrivere la situazione, l'attività, l'azione intrapresa e il risultato ottenuto. Chiedete al vostro manager o ai colleghi di darvi un contributo per assicurarvi che la vostra autovalutazione sia accurata e completa.

3. Da fare per scrivere un obiettivo di performance per me stesso?

Per scrivere un obiettivo di performance, assicuratevi che sia SMART: specifico, misurabile, realizzabile, pertinente e limitato nel tempo. Allineatelo con gli oggetti della vostra azienda e impostate traguardi impegnativi ma realistici. Ad esempio, invece di dire "Voglio migliorare le mie prestazioni", potreste fissare un obiettivo come "Aumentare le vendite del 15% nel prossimo trimestre".

4. Come scrivere un esempio di valutazione delle prestazioni?

Per scrivere un esempio di valutazione delle prestazioni, utilizzate il metodo STAR per descrivere la Situazione, l'Attività, l'Azione e il Risultato di un risultato specifico. Ad esempio:

Situazione: "Sono stato incaricato di guidare il progetto di lancio di un nuovo prodotto"

Attività: "La mia attività consisteva nell'assicurare che il lancio del prodotto avvenisse in tempo e nel rispetto del budget"

Azione: "Ho sviluppato un piano di progetto dettagliato, ho delegato le attività ai membri del team e ho monitorato attentamente lo stato di avanzamento"

Risultato: "Grazie al mio lavoro richiesto, il prodotto è stato lanciato con esito positivo, in anticipo rispetto ai tempi e al budget previsto"

Quando scrivete un commento di autovalutazione delle prestazioni, siate onesti, concentratevi sui risultati chiave, identificate le aree di miglioramento e allineate i vostri commenti agli obiettivi dell'azienda. Ad esempio, si potrebbe dire: "Sono soddisfatto della mia prestazione in [area]. Ho ottenuto un esito positivo. Vorrei migliorare le mie [abilità] per contribuire meglio"_