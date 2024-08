Esempi di feedback efficaci per i dipendenti per fornire input oggettivi e aumentare il morale

Fornire feedback ai propri provider è uno dei modi migliori per stimolare il loro sviluppo, evidenziare i loro punti di forza e motivarli a intraprendere azioni correttive, se necessario. Allo stesso tempo, può sembrare la cosa più imbarazzante del mondo, soprattutto se il feedback è negativo. 🫣

I veri leader riconoscono che dare un feedback costruttivo o promuovere una cultura del feedback positivo aiuta i dipendenti a migliorare le loro prestazioni e ad affinare le loro capacità per i progetti futuri.

In questo articolo discuteremo dell'importanza di un feedback significativo per lo sviluppo dei dipendenti. Verranno inoltre forniti alcuni esempi di feedback positivo e costruttivo ai dipendenti per aiutarvi ad affrontare le varie posizioni senza imbarazzo.

Perché il feedback dei dipendenti è importante?

Fornire regolarmente un feedback ai vostri dipendenti può cambiare le carte in tavola, soprattutto se viene fornito con il giusto intento e in modo tempestivo. Ecco alcuni vantaggi che potete sfruttare:

Mantiene i dipendenti sulla strada giusta : Una sana cultura del feedback assicura che i vostri dipendenti si impegnino per raggiungere la riunione con i loro obiettivi obiettivi del team e capiscano come contribuiscono al quadro generale

: Una sana cultura del feedback assicura che i vostri dipendenti si impegnino per raggiungere la riunione con i loro obiettivi obiettivi del team e capiscano come contribuiscono al quadro generale Mostra che ci tieni : Fornire feedback positivi, e anche negativi se forniti in modo ponderato, può aiutare i provider a sentirsi visti e curati in un ambiente di lavoro positivo

: Fornire feedback positivi, e anche negativi se forniti in modo ponderato, può aiutare i provider a sentirsi visti e curati in un ambiente di lavoro positivo Migliora i risultati aziendali : Guidando i dipendenti nella giusta direzione, vi assicurate che stiano facendo ciò che devono fare, con il risultato di ottenere risultati ottimali gestione delle risorse e migliori prestazioni del progetto

: Guidando i dipendenti nella giusta direzione, vi assicurate che stiano facendo ciò che devono fare, con il risultato di ottenere risultati ottimali gestione delle risorse e migliori prestazioni del progetto Promuove l'apprendimento : Il feedback critico sottolinea che gli errori non sono la cosa peggiore del mondo e che possono essere usati come opportunità di apprendimento, il che, se accettati con diligenza, innescano lo sviluppo professionale

Migliora la flessibilità: Il feedback continuo funge da stella polare quando i dipendenti assumono nuove responsabilità, cambiano posizione o team o affrontano nuove sfide ⭐

Quando si dovrebbe dare un feedback ai dipendenti?

Sono finiti i tempi in cui il feedback dei dipendenti veniva dato solo durante le valutazioni annuali delle prestazioni. Secondo un'analisi di

condotto su 234 organizzazioni

il feedback porta a risultati finanziari e organizzativi positivi, quindi perché non provider più spesso?

La tempistica del feedback può essere intuitiva e può dipendere dalle politiche aziendali o dal vostro stile di lavoro. Ricordate,

i dipendenti desiderano informazioni che possano migliorare le loro prestazioni

quindi fate leva sul potere del feedback per dare loro la conoscenza che desiderano. Quindi, non è necessario attenersi sempre a un feedback formale: va benissimo offrire un feedback informale quando la situazione lo richiede.

Ecco cinque potenziali scenari in cui potete fornire un feedback ai vostri provider:

Revisioni delle prestazioni : La valutazione annuale delle prestazioni (alcune aziende possono avere versioni semestrali o trimestrali) è un'opportunità formale per discutere le prestazioni complessive di un dipendente Dopo attività specifiche: Dare un feedback costruttivo a un dipendente subito dopo aver completato un compito è molto efficace.

Comunicazione in tempo reale consente di individuare ciò che è andato bene o gli errori da evitare in futuro Dopo aver colpito attività cardine del progetto : Un dipendente ha raggiunto con successo un'attività cardine? Utilizzatela come opportunità per fornire un feedback Previsto riunioni individuali : Utilizzate riunioni programmate a tu per tu per fornire un feedback continuo e discutere gli angoli di soddisfazione del lavoro con maggiore trasparenza. Queste riunioni non sono obbligatorie, ma possono essere utili per eliminare lo stigma del feedback in un'impostazione più rilassata Prestazioni eccezionali: Un membro del team ha svolto un'attività da professionista? Non esitate a fornire un feedback positivo e a lodare le buone qualità del provider

20 esempi di feedback dei dipendenti per migliorare le vostre capacità di comunicazione

Abbiamo stilato un elenco di esempi di feedback dei dipendenti per aiutarvi a comunicare con chiarezza e tatto. Considerate questi esempi come modelli per costruire un solido canale di feedback: potete personalizzarli in base al vostro settore,

dinamiche del team

e l'obiettivo che si vuole raggiungere.

Per rendere l'elenco più facile da consultare, esamineremo due tipi di feedback dei dipendenti: il feedback positivo (di rinforzo) e il feedback costruttivo (di reindirizzamento). Ogni gruppo contiene 10 esempi di feedback efficaci per situazioni diverse, in modo da essere ben attrezzati per ogni scenario. 🎬

10 esempi di feedback positivo per i dipendenti

I feedback positivi incoraggiano i vostri dipendenti a continuare a lavorare bene, riconoscono ed elogiano i loro lavori richiesti e contribuiscono ad aumentare il morale. Date un'occhiata a questi esempi, già collaudati, per far sentire i vostri dipendenti in valore.

Esempio #1

voglio ringraziarti per il fantastico lavoro che hai fatto sul progetto X. Hai gestito le tue attività con la massima professionalità e hai investito un lavoro richiesto che non è passato inosservato!

Fornite questo feedback dopo che un provider ha completato con successo un progetto.

Esempio n. 2

apprezzo il tempo supplementare che ha dedicato al suo lavoro nelle ultime ... settimane. So che non è stato facile, ma voglio che sappiate che l'intero gruppo di lavoro è stato in grado di team apprezza il vostro lavoro richiesto e la vostra posizione positiva

Se la vostra azienda ha affrontato un periodo particolarmente impegnativo e il vostro dipendente ha avuto molto da fare, ma è riuscito a gestire tutto senza intoppi, questo è un ottimo feedback da dare.

Esempio n. 3

la sua coerenza è stata encomiabile. Il modo in cui gestisci le relazioni con i clienti e le riunioni del team è impressionante, e posso vedere quanto investi nel tuo lavoro._

Questo è un modo genuino per elogiare un dipendente che si comporta costantemente ad alto livello.

Esempio n. 4

volevo solo dirti che ultimamente hai fatto faville! Grazie alla tua creatività e al tuo modo di pensare fuori dagli schemi, abbiamo fornito una qualità costante e reso felici i nostri clienti. Sei migliorato immensamente da quando hai iniziato, e sono molto orgoglioso di te.{\i}

Questo feedback è un modo fantastico per dare una spinta al morale di provider relativamente nuovi che mostrano un grande potenziale e una grande dedizione al lavoro. 🔥

Esempio n. 5

con Mary fuori ufficio, hai preso il comando e hai guidato l'intero team per completare il progetto con esito positivo! Sono molto colpito dalle sue doti di leadership e penso che potrebbe avere successo in una posizione manageriale. Se è d'accordo, possiamo discutere le opzioni!

Un modo eccellente per elogiare un'abilità o un talento specifico di un dipendente, in questo caso la leadership, è sottolineare la sua affidabilità in caso di crisi e suggerire la possibilità di una promozione.

Esempio n. 6

hai gestito il problema di questa mattina {\an8}incontro con i clienti come un vero professionista! Abbiamo una scadenza ravvicinata e il cliente era stressato, ma sei riuscito a risolvere il conflitto e a far sì che la questione si risolvesse. Le tue capacità comunicative hanno davvero salvato la situazione!

Questo tipo di feedback elogia la capacità di un dipendente di negoziare e gestire i conflitti.

Esempio n. 7

volevo ringraziare tutti per il fantastico lavoro svolto in questo trimestre! Negli ultimi tre mesi avete gestito progetti complessi e avete fatto un lavoro assolutamente eccellente. Il lavoro di squadra che avete dimostrato è ammirevole"

Questo è un feedback appropriato per esprimere la vostra gratitudine a tutto il team.

Esempio n. 8

dalla tua ultima valutazione delle prestazioni sei migliorato moltissimo. Il tuo entusiasmo, la tua mentalità positiva e la tua dedizione non passano inosservati! Sono grato che tu faccia parte di questo team. Non vedo l'ora di vederti crescere con noi.{\i}

È un modo conveniente per riconoscere i miglioramenti di un dipendente e motivarlo a continuare.

Esempio n. 9

lei è qui da molto tempo, ma sono ancora impressionato dal lavoro richiesto in ogni progetto. Sei un esempio eccellente per i membri del tuo team e sono lieto di averti a bordo.{\i}

Questo feedback dimostra che un dipendente di lunga data apprezza la sua etica del lavoro e non lo dà per scontato.

Esempio n. 10

mi è piaciuta molto la tua presentazione sulla nuova campagna di marketing! È stata chiara, diretta e coinvolgente, e mi piacerebbe vederla presentare più spesso"

Evidenzia che vi piacerebbe vedere il vostro dipendente passare dalla sua zona di comfort per mostrare i suoi punti di forza.

10 esempi di feedback costruttivo per i dipendenti

Fornire un feedback negativo o una critica costruttiva è un'operazione aziendale delicata: si vuole guidare i propri provider nella giusta direzione, non farli sentire demotivati, imbarazzati o stressati. Per questo è fondamentale fare attenzione alle parole e ai tempi.

Molti manager amano utilizzare l'approccio del feedback sandwich, che consiste nell'attutire le critiche costruttive con un feedback positivo per bilanciare la conversazione. Ecco 10 esempi che riflettono le diverse situazioni che si possono utilizzare quando si fornisce un feedback costruttivo o si corregge un comportamento negativo.

Esempio n. 1

la sua reportistica delle spese è completa e ben organizzata. Vorrei che includesse più grafici e tabelle per presentare meglio le informazioni che ha trasmesso"

Questo feedback mostra che si apprezza il lavoro richiesto dal dipendente e lo si indirizza delicatamente verso i requisiti previsti.

Esempio n. 2

ti stai destreggiando tra diversi progetti complessi e ti apprezzo per questo! Detto questo, sarebbe una buona idea concentrarsi sempre sulle attività con l'impatto maggiore. In questo modo, potrete occuparvi delle attività più urgenti o ad alta priorità senza essere sopraffatti

Questo è un buon modo per incoraggiare un dipendente chiaramente stressato a sviluppare e migliorare le proprie capacità di definizione delle priorità e a mantenere la giusta rotta.

Esempio n. 3

vorrei parlarle della riunione di ieri. È consentito non essere d'accordo con i colleghi, ma non è giusto imporre la propria opinione agli altri. La prossima volta, prendete in considerazione un approccio più collaborativo e accettate le opinioni del vostro team, anche quando non sono tutte positive

L'esempio mostra come incoraggiare i dipendenti a evitare comportamenti negativi nei confronti dei colleghi e a comunicare meglio in futuro.

Esempio n. 4

ho notato che nelle ultime settimane non ti sei impegnato nel tuo lavoro. C'è qualcosa che non va? Come posso supportarla e incoraggiarla a ritrovare la motivazione?

Questo è il modo più diplomatico di affrontare un dipendente il cui rendimento è calato. Mantenete un tono empatico nella conversazione che segue e praticate l'ascolto attivo per identificare il problema

causa del problema

.

Esempio n. 5

la vostra ricerca e

project management

le sue capacità sono ammirevoli. Detto questo, credo che le farebbe bene lavorare sulle sue capacità di collaborazione per massimizzare il suo potenziale.{\i}

Questo feedback riconosce le competenze esistenti del dipendente e lo indirizza delicatamente verso le aree che potrebbero essere migliorate.

Esempio n. 6

ho notato che nell'ultimo mese non sei riuscito a rispettare alcune scadenze. Poiché questo ha un impatto sull'intera azienda, vorrei chiederle cosa è successo e se c'è un problema su cui dovremmo lavorare. Mi faccia sapere come posso aiutarla._

Il feedback affronta la discutibile gestione del tempo da parte del dipendente in un'ottica di supporto, che può aiutare a scoprire alcuni aspetti del suo lavoro

colli di bottiglia del processo

all'interno del team.

Esempio #7

il vostro report analitico presenta parecchi errori. Gli errori fanno parte di qualsiasi lavoro, ma credo sia importante riconoscerli e fare in modo che non si ripetano in futuro. Vorrei sapere che cosa è andato storto, in modo che gli altri membri del team possano imparare da questo intoppo._

Questo è un modo efficace per affrontare gli errori di un dipendente, aggiungendo un tocco per il bene comune.

Esempio n. 8

dobbiamo parlare del suo comportamento alla riunione del team della scorsa settimana. Sebbene sia libero di esprimere con passione le sue opinioni e i suoi atteggiamenti, non tollereremo la maleducazione. La prossima volta, per favore, trovi un modo più appropriato per esprimere il suo disaccordo con gli altri.{\i}

Questo feedback individua il comportamento problematico del dipendente, rafforza i valori dell'organizzazione ed esprime la tolleranza zero nei confronti di un atteggiamento irrispettoso.

Esempio n. 9

so che sei impegnato e apprezzo il tuo lavoro richiesto, ma nell'ultimo mese hai saltato diverse attività importanti. Per assicurarti che nulla sfugga, ti suggerisco di usare elenchi di Da fare, app di pianificazione o altri strumenti pratici per annotare le tue attività e tenerle sotto controllo._

In questo caso, si affronta la mancanza di una certa abilità da parte del dipendente e, poiché si offrono soluzioni concrete, il tutto risulta maturo e di supporto.

Esempio n. 10

sono passati due mesi da quando ha iniziato a lavorare qui e credo che si stia adattando bene. L'unica cosa che mi preoccupa è la tua mancanza di partecipazione alle riunioni. Non abbia paura di dire quello che pensa, noi diamo valore alla sua opinione e vogliamo sentire i suoi pensieri"

Questo feedback incoraggiante può aiutare i nuovi dipendenti a inserirsi nel nuovo ambiente di lavoro e a non sentirsi invisibili.

Eseguire cicli di feedback efficaci per i dipendenti con ClickUp

Molti supervisori preferiscono fornire feedback ai dipendenti tramite riunioni dal vivo. Tuttavia, queste riunioni potrebbero non essere praticabili per i team remoti o di grandi dimensioni. Oppure, potrebbe non esserci tempo sufficiente per programmare riunioni individuali.

Se si vuole creare una cultura del feedback arricchente, un incontro individuale piattaforma di produttività Come ClickUp può essere una salvezza. Offre funzioni che supportano l'intero processo di feedback e aiuta a migliorare le prestazioni dei dipendenti nel tempo! 💝

Documentate il vostro feedback con ClickUp Documenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Docs-Collaborative-space-with-sidebars-1400x934.png ClickUp 3.0 Spazio di collaborazione per documenti con barre laterali /$$$img/

Utilizzate ClickUp Documenti per fornire ai vostri provider un feedback in modulo scritto

Se volete fornire ai dipendenti un feedback per iscritto, non c'è opzione migliore di Documenti ClickUp ! Questa funzionalità/funzione consente di creare, modificare, condividere e archiviare documenti, compresi i feedback dei dipendenti e le recensioni sulle prestazioni .

Poiché ClickUp Documenti supporta la modifica in tempo reale, è possibile aggiungere i manager interessati al documento di feedback e lavorare insieme per creare una panoramica completa delle prestazioni di un dipendente. Ogni persona riceve un cursore con il proprio nome sopra, in modo che il flusso di opinioni sia trasparente.

Grazie alle notevoli opzioni di personalizzazione, è possibile aggiungere immagini e file ai documenti, creare tabelle ed elenchi e persino collegare Tabella ai flussi di lavoro per creare reportistica completa sul feedback. Potreste voler creare cartelle per centralizzare i feedback dei dipendenti in base all'area di lavoro o al reparto.

Una volta completato il documento, condividetelo con il vostro dipendente o conservatelo per poterlo consultare durante le revisioni annuali delle prestazioni.

Scrivete feedback con tatto con ClickUp AI

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-AI-1.gif ClickUp AI /$$$img/

Utilizzare l'IA assistente di scrittura in ClickUp per generare feedback dai dipendenti, fare brainstorming di idee, comporre email e molto altro

Scrivere un feedback formale dei dipendenti richiede molto tempo? Nessun problema ClickUp AI viene in soccorso! 🦸

ClickUp AI è un assistente di scrittura basato sulla /IA che vive all'interno di ClickUp e può generare contenuti scritti come piani di progetto , email, programmi delle riunioni presentazioni e piani di test con semplici prompt.

Lo strumento può salvare la situazione quando si fatica a trovare il tono giusto per dare un feedback. Chiedete a ClickUp AI di:

Controllare e regolare il tono del vostro feedback costruttivo

Correggere la grammatica e la struttura per renderla più chiara

Riepilogare/riassumere le relazioni passate dei dipendenti per avere un contesto rapido durante la stesura del feedback

Generare un feedback ben formattato in base ai punti di riferimento forniti dal provider

Sfruttare il feedback informale con la visualizzazione di ClickUp Chattare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-view-simplified.png ClickUp 3.0 Visualizzazione della chat semplificata /$$$img/

Aggiungete i membri del team alle discussioni e collaborate con ClickUp Chat in un unico spazio, evitando di passare da un software all'altro

Il feedback non deve essere sempre formale. Se la cultura aziendale lo permette, è possibile avere conversazioni informali di feedback con i dipendenti via chat. In questi casi, utilizzate la funzione ClickUp Chattare visualizza .

Questa visualizzazione consente di comunicare con i dipendenti in tempo reale e di gestire i flussi di lavoro tramite thread, senza dover passare da app e piattaforme diverse. Scegliete la persona o le persone con cui volete chattare e digitate semplicemente un feedback informale. Può trattarsi di un testo leggero di incoraggiamento o di una dolce promemoria per risolvere un problema. Aggiungete immagini, video e persino fogli di calcolo per fornire ulteriori dettagli.

Oltre a semplificare la comunicazione con i vostri dipendenti, la visualizzazione di ClickUp Chat permette di assegnare elementi di azione alla conversazione, impostando le attività di follow-up successive al feedback.

Aggiungete i membri del team alle vostre conversazioni, semplicemente menzionandoli con @, ed esplorate nuove dimensioni di collaborazione in tempo reale e trasparente comunicazione sul posto di lavoro .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Assigned-comments-in-Tasks.png ClickUp 3.0 Commenti assegnati nelle attività di ClickUp /$$$img/

Assicuratevi che i vostri commenti vengano visualizzati assegnando i commenti agli utenti direttamente nelle attività e visualizzando rapidamente i commenti assegnati in una Lista di controllo

Se volete dare un feedback rapido a un dipendente, i commenti di ClickUp sono la soluzione giusta! Se un membro del team ha svolto un lavoro eccellente su un'attività specifica e volete elogiarlo, non dovete fare altro che assegnare un commento ClickUp all'attività, menzionare la persona a cui volete dare il feedback e scrivere qualcosa come: Lavoro straordinario!

Potete aggiungere anche delle emoji se funzionano per il vostro team. 😇

Un'altra funzione degna di nota è la funzione Funzionalità di bozze è ideale per fornire un feedback su file come PNG, GIF, JPEG, WEBP, video e PDF.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Image-Correzione di bozze-and-Annotations-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Correzione di bozze e annotazioni di immagini semplificate /$$$img/

Collaborate facilmente con i membri del team e fornite feedback sui file grazie alle funzionalità di annotazione, correzione di bozze e commento di ClickUp 3.0

Esplora i modelli ClickUp per risparmiare tempo

Volete fornire un feedback completo ai vostri provider ma non avete abbastanza tempo per scriverlo da zero? I modelli di ClickUp vi coprono le spalle! 🦸

Ci sono oltre 1.000 modelli con funzionalità/funzioni preconfezionate per aiutarvi a risparmiare tempo, standardizzare le procedure e offrire input preziosi ai membri del vostro team. Per il feedback dei dipendenti, vi consigliamo di esplorare

modelli di valutazione delle prestazioni

-troverete diverse opzioni per documentare le prestazioni e i livelli di soddisfazione dei vostri dipendenti. Ad esempio, il modello

Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni

offre un layout di colore per verificare l'atmosfera con i nuovi assunti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-30-60-90-Day-Plan-Template.png Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni /$$$img/

Utilizzate questo modello di ClickUp per pianificare i futuri check-in con i nuovi assunti

Beneficiate delle integrazioni di ClickUp

Lavorate da remoto ma non volete fornire il feedback dei provider in modulo scritto? Allora vi piacerà il fatto che ClickUp

si integra con oltre 1.000 piattaforme

comprese le app per le riunioni in video

come Zoom

.

Avviate una riunione Zoom direttamente da ClickUp per chattare in diretta con i membri del vostro team. Dopo la riunione, potrete visualizzare i collegamenti alla registrazione nelle vostre attività per creare un riepilogo e centralizzare le informazioni.

Ricevere feedback con ClickUp

Il feedback è una strada a doppio senso. Oltre a fornire il feedback dei dipendenti, dovreste anche incoraggiarli a dire la loro verità sul lavoro nella vostra azienda. I contributi dei dipendenti vi aiutano a capire il punto di vista del vostro team, a identificare i problemi sul posto di lavoro, a promuovere un ambiente di lavoro sano e piacevole e a migliorare le vostre qualità di leadership.

Potete scambiare feedback con i vostri dipendenti utilizzando alcune opzioni di cui abbiamo parlato sopra, come i documenti e i commenti di ClickUp. Ma esistono strumenti stellari perfetti per queste situazioni

ClickUp Modulo

e

modelli di moduli di feedback

.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Modulo-Simplified-Menu-Expanded-1400x934.png ClickUp 3.0 Visualizzazione del modulo Menu semplificato ampliato /$$$img/

Creazione di moduli approfonditi all'interno di ClickUp 3.0 con funzionalità di trascinamento per inserire campi e aggiungere condizioni per raccogliere un feedback migliore

Personalizzate e distribuite moduli ai membri del vostro team per i sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti. Creare un modulo è facilissimo: scegliete tra le varie attività e i moduli Campi personalizzati sul lato sinistro dello schermo per creare la combinazione perfetta. Grazie al design drag-and-drop, è possibile creare moduli di qualità in un batter d'occhio.

Inviate il modulo finale al vostro team e chiedete loro di compilarlo. ClickUp analizzerà immediatamente le risposte raccolte e le convertirà in attività tracciabili. 🥳

**Impara come fare

connettersi con i dipendenti con riunioni a livello di salto_

!

Implementazione di esempi di feedback dei dipendenti con ClickUp

Gli esempi di feedback dei dipendenti elencati dovrebbero aiutarvi a prepararvi per una varietà di scenari di comunicazione nell'area di lavoro.

Se avete bisogno di assistenza per fornire e gestire il feedback, ClickUp può darvi una mano. 🤝

Le sue funzionalità/funzione IA consentono di promuovere la comunicazione, la trasparenza e la collaborazione all'interno del team e di tenere sotto controllo il lavoro di tutti. Iscriviti a ClickUp gratis e ottimizzate il vostro processo di feedback. 💗