Abbiamo recensito le 10 migliori app per prendere appunti nel 2024 (gratuite e a pagamento)

Avete notato che le idee migliori arrivano sempre quando siete nel bel mezzo di qualcosa? Magari state lavorando a un compito cruciale quando l'ispirazione colpisce, facendo scaturire una soluzione che desideravate da tempo.

L'altro giorno, stavo lavorando alla strategia del nostro blog quando mi è venuta in mente un'idea brillante (o almeno così pensavo) per migliorare le classifiche di ricerca.

Naturalmente, volevo tenerla a mente. Ma non riesco a ricordare molto. Mi affido alle app per prendere appunti per catturare e rivedere questi pensieri fluttuanti una volta terminato il lavoro.

Queste app fungono da secondo cervello che mi aiuta a trasformare le idee vaganti in azioni concrete.

Sulla base della mia esperienza e dei test effettuati dal nostro team di ClickUp, ho compilato un elenco che comprende alternative gratuite e a pagamento. Spero che questo vi aiuti a trovare l'applicazione per prendere appunti che desiderate.

Cosa cercare nelle app per prendere appunti?

Quando scegliete un'app, date priorità alle funzioni che completano la vostra routine professionale e aumentano la produttività. Sono molto esigente riguardo al mio modo di lavorare e alla miriade di strade che percorro per sentirmi produttivo e meno oppresso dalle informazioni che devo ricordare.

Ecco alcuni aspetti chiave da considerare:

Funzioni organizzative: Le app per le note con strumenti organizzativi come cartelle, tag e potenti funzionalità di ricerca aiutano a categorizzare e recuperare facilmente gli appunti (questo è molto importante per me; il collegamento bidirezionale o le dipendenze sono le mie funzioni preferite. Mi aiuta a capire come il mio lavoro sia collegato e dipendente da altre priorità o idee) Funzionalità di integrazione: Assicuratevi che l'app per prendere appunti si integri perfettamente con gli altri strumenti che utilizzate di frequente, come le app di calendario, gli strumenti di gestione dei progetti e le piattaforme di collaborazione, per ottimizzare il flusso di lavoro (anche in questo caso, è fondamentale per la mia produttività personale e professionale. Spesso salvo i miei appunti su Kindle per inserirli nella mia app di gestione dei progetti, come se si trattasse di qualcosa a cui fare riferimento, e di solito, quando leggo qualcosa sul web, voglio aggiungere un'idea correlata come potenziale argomento da trattare sul blog di ClickUp) Facilità d'uso: Cercate un'applicazione con un'interfaccia intuitiva che renda semplice aggiungere, modificare, organizzare e recuperare rapidamente le note Assistenza IA: CercareApp per prendere appunti con intelligenza artificiale che possono aiutare a riassumere gli appunti, generare trascrizioni per riunioni e video, modificare o creare appunti in modo intuitivo e organizzare meglio gli appunti. (Questo ha avuto l'impatto più grande sul mio modo di prendere appunti. Prima passavo il tempo a riassumere le mie note approssimative scritte male, ma ora lascio che sia l'intelligenza artificiale a farlo, facendomi risparmiare un sacco di tempo. Ora posso andare direttamente ai miei appunti ben fatti come punto di partenza)_ **Scegliete un'applicazione che si sincronizzi su tutti i vostri dispositivi, in modo da poter accedere ai vostri appunti ovunque vi troviate: in ufficio, a casa o in viaggio

Queste caratteristiche essenziali mi hanno aiutato a distinguere tra i numerosi strumenti per prendere appunti disponibili sul mercato e a trovare quelli migliori per voi.

Le migliori applicazioni per prendere appunti in sintesi

Ecco le migliori app per prendere appunti in sintesi:

Le 10 migliori app per prendere appunti da usare nel 2024

Abbiamo elencato le app che non sono popolari solo tra i professionisti, ma che possono essere utilizzate da chiunque: studenti, freelance, imprenditori o impiegati.

Iniziamo con la preferita dai professionisti.

1. ClickUp: la migliore app gratuita per prendere appunti con l'intelligenza artificiale

ClickUp è stata la mia app preferita per prendere appunti negli ultimi anni, per una buona ragione.

Uso Documenti ClickUp per annotare appunti e compiti e costruire la mia base di conoscenze e i miei wiki. In questo modo è facile assegnare compiti e collaborare con i membri del team in tempo reale.

Le opzioni di formattazione del testo, come punti elenco, liste di controllo, banner, intestazioni, evidenziazioni e blocchi di codice, mi permettono di personalizzare i miei documenti e di far risaltare particolari sezioni dei miei appunti (un vantaggio per gli studenti visivi!). È anche possibile aggiungere e incorporare elementi multimediali in Docs.

Ho usato queste funzioni sia sulla versione web che su quella mobile e funzionano senza problemi ovunque.

Modificate i documenti in tempo reale insieme al vostro team su ClickUp Docs

ClickUp supporta anche il collegamento bidirezionale all'interno di Attività di ClickUp utilizzando le relazioni: un modo semplice per collegare attività simili e ottenere una panoramica completa del mio flusso di lavoro. Cervello ClickUp è ora parte integrante del mio strategia per prendere appunti . Questo strumento di intelligenza artificiale mi aiuta a riassumere note lunghe, a creare tabelle con dati precisi, a ottenere aggiornamenti automatici delle attività e a trovare rapidamente le informazioni da qualsiasi punto del mio spazio di lavoro.

Quando sono di fretta, uso ClickUp Brain per riassumere i thread dei commenti sulle attività, in modo da poter capire cosa sta succedendo senza leggere ciascuno degli oltre 200 commenti. (Lo uso spesso per distinguere il segnale dal rumore e vedere rapidamente cosa sta facendo il mio team)

Riassumi le discussioni sui commenti più lunghi con ClickUp Brain e risparmia tempo Il blocco note di ClickUp è un'altra funzione su cui faccio affidamento per prendere rapidamente appunti, sia sul telefono che sul desktop. È diventata involontariamente la mia applicazione di scrittura preferita. Molte delle mie prime bozze vengono realizzate qui, con una semplice formattazione, prima di essere trasferite altrove.

La parte migliore è che posso trasformare queste voci in attività tracciabili, se necessario.

Per esempio, se la nota recita "Invia le citazioni via e-mail a Sam", posso creare rapidamente un'attività con una scadenza e altri dettagli.

Prendete appunti in movimento con ClickUp Notepad e accedete ad essi dal browser o dal cellulare

Quando non ho il tempo di prendere una telefonata per spiegare qualcosa a un membro del team, utilizzo Clip ClickUp . Mi permette di condividere le registrazioni dello schermo direttamente all'interno delle note, aggiungendo un elemento visivo e interattivo che manca anche ad alcune delle migliori app per prendere appunti.

È possibile ottenere la trascrizione AI di queste clip, rendendo ogni parola pronunciata ricercabile all'interno di ClickUp.

Trascrivere note vocali e video con l'intelligenza artificiale utilizzando ClickUp Clips

Oltre a questi, ClickUp offre molti modelli per prendere appunti per risparmiare tempo e aumentare l'efficienza. Il mio preferito è il modello Modello di nota di progetto di ClickUp .

Gestite le molteplici parti in movimento del vostro progetto con note dettagliate utilizzando il Modello di nota di progetto di ClickUp

Include stati personalizzabili per tenere traccia dell'avanzamento del progetto, campi personalizzati per categorizzare e visualizzare i dati del progetto in modo efficiente e visualizzazioni personalizzate come Elenco, Gantt, Calendario e altro ancora per adattarsi al vostro flusso di lavoro.

Uso questo modello per:

Organizzare i dettagli del progetto (come il briefing del progetto, l'ambito, le milestone) in un unico posto con visibilità per tutti i soggetti coinvolti

Assegnare compiti ai membri del team

Rimanere aggiornati sulle modifiche apportate alle attività

Monitorare l'avanzamento delle attività e identificare i colli di bottiglia

Stabilire una comunicazione chiara tra i membri del team

/Riferimenti/ https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6140344 Scarica questo modello /%href/

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Scaricare ClickUp per prendere appunti su qualsiasi dispositivo a scelta: mobile, desktop, estensione Chrome, indossabili intelligenti e altro ancora

Utilizzate l'estensione di Chrome per ritagliare rapidamente siti web e screenshot

Trasformate gli appunti in punti d'azione e tenete d'occhio i vostri impegni

Create appunti per uso personale o condivideteli e collaborate con altri: decidete voi chi può accedere ai vostri appunti

Accesso alle funzioni di presa di appunti, gestione di attività e progetti e collaborazione tra team in un'unica applicazione

Limitazioni di ClickUp

Ha una leggera curva di apprendimento se si vogliono utilizzare le funzioni avanzate di gestione delle attività

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7/utente al mese

: $7/utente al mese Business : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Impresa : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro per Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

Non sono solo io: molti utenti di ClickUp concordano sul fatto che Notepad è diventato uno strumento salvavita per loro. Uno di loro definisce ClickUp la migliore applicazione per la gestione dei progetti e mette in evidenza:

_Prima usavo i foglietti adesivi, ma ora con Notepad posso raggruppare i miei promemoria e i punti di discussione classificati in base all'argomento, al cliente e alla priorità, in particolare quando ho bisogno di ricordare qualcosa prima delle riunioni con i clienti

2. Notion: i migliori spazi di lavoro personalizzabili per appunti, attività e wiki

via Nozione L'esperienza di Notion nel prendere appunti supporta diversi tipi di contenuto, tra cui immagini, note di testo, segnalibri, video e codice. È possibile aggiungere questi contenuti alle note con controlli intuitivi come il drag-and-drop e i comandi slash.

Abbiamo apprezzato le opzioni di personalizzazione. Ci hanno permesso di adattare il nostro spazio di lavoro alle diverse esigenze personali e di gruppo, ad esempio modificando le impostazioni di privacy per mantenere riservati gli appunti delle riunioni o condividendoli con i membri del team quando necessario.

Un difetto che il team ha riscontrato in Notion è il labirinto dell'organizzazione; a volte ci si perde nell'applicazione e le briciole di pane non sono sempre utili. D'altra parte, è molto popolare tra le persone che vogliono creare database e wiki. Si capisce.

L'interfaccia utente è a volte discontinua: le finestre che si vorrebbero aprire come pagine separate spesso si aprono come popup e viceversa. Naturalmente, dipende dalle preferenze personali.

Durante la prova dell'applicazione, ho armeggiato con Nozione di intelligenza artificiale per scoprire come può semplificare la presa di appunti e l'organizzazione. Ho elencato alcuni compiti, per lo più relativi al lancio di un nuovo prodotto, e Notion AI ha rapidamente compilato in automatico i passaggi da seguire per portare a termine tali compiti. Pur non essendo del tutto preciso, lo strumento ha fatto un buon lavoro.

La piattaforma funziona bene per i team interfunzionali in cui la collaborazione è d'obbligo. I commenti e la modifica in tempo reale offrono un modo semplice per ideare con team remoti, raccogliere e fornire rapidamente feedback e mantenere tutti sulla stessa pagina.

Le migliori caratteristiche di Notion

Creazione di modelli personalizzati e integrazione del database nelle note

Accesso rapido alle informazioni importanti tramite la barra laterale

Scrivere e formattare le note utilizzando Markdown

Concentratevi su ciò che state scrivendo con un'esperienza coinvolgente che fa svanire tutto il resto per il momento

Limitazioni di Notion

Le complesse funzionalità e l'interfaccia utente possono essere scoraggianti per i nuovi utenti

Non offre alcuna funzione di registrazione o trascrizione dello schermo: per quelle dovrete esplorareAlternative a Notion* L'applicazione per dispositivi mobili è un po' più complicata rispetto alla versione desktop

Prezzi di Notion

Basic : Gratuito

: Gratuito Plus : $10/seduta al mese

: $10/seduta al mese Business : $18/seduta al mese

: $18/seduta al mese Impresa : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Notion AI può essere aggiunto al vostro piano per $10/membro/mese

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4.7/5 (5000+ recensioni)

: 4.7/5 (5000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (2000+ recensioni)

3. Evernote: la migliore organizzazione e ricerca per gli appunti

via Evernote Con Evernote non si dimentica mai il primo amore. Ho trascorso anni ad armeggiare con Evernote per costruire la mia esperienza e il mio flusso di lavoro ideali, ma non sono mai riuscito a metterli insieme.

Da appunti, attività e programmi alle risorse preferite del web, Evernote consente di salvare facilmente tutto ciò che si desidera sul dispositivo scelto.

Potrei rapidamente integrare Evernote con ClickUp, Google Calendar, Slack e Microsoft Teams, in modo che tutti i miei standup, le riunioni con i clienti e i promemoria si sincronizzino automaticamente con Evernote.

Lo strumento è disponibile anche offline, quindi è confortante sapere che potrò comunque accedere ai miei appunti se sono in campeggio o in viaggio senza accesso a Internet.

La funzionalità di ricerca AI di Evernote è rapida e intuitiva. Funziona su PDF, documenti e immagini, quindi la ricerca in un gran numero di note e contenuti non è mai un problema.

La funzione Tasks consente di delineare le fasi del progetto e di assegnare le responsabilità ad altri: un ottimo modo per collaborare con il proprio team anche in viaggio.

Le migliori caratteristiche di Evernote

Salvare frammenti dal web direttamente nelle proprie note con Web Clipper

Scansione, digitalizzazione e organizzazione di documenti cartacei con la fotocamera del telefono

Modifica di note e attività in tempo reale e mantiene tutti i collaboratori sulla stessa pagina

Limitazioni di Evernote

Una versione gratuita limitata che spinge gli utenti a sottoscrivere un abbonamento premium. Se cercate un'opzione meno costosa, date un'occhiata alle altre app per prendere appunti presenti in questo elenco o esplorate le seguenti applicazioniAlternative a Evernote Prezzi di Evernote

Gratuito

Personale : $14,99/mese

: $14,99/mese Professionale : $17.99/mese

: $17.99/mese Team: $24,99/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2 : 4.4/5 (2000+ recensioni)

: 4.4/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (8200+ recensioni)

La maggior parte degli utenti apprezza la rapidità e la facilità con cui è possibile trovare e organizzare i propri appunti su Evernote. Un utente apprezza anche la possibilità di collegare tra loro le note per costruire una banca delle conoscenze senza soluzione di continuità:

Credo davvero che Evernote debba il suo logo: Aiuta a costruire una memoria da elefante, non solo in termini di capacità, ma anche per quanto riguarda le infinite connessioni che si possono creare e arricchire, seguendo le regole di classificazione preferite. Si possono aggiungere tutti i tag, i taccuini e i sotto-notebook che si vogliono, per non parlare dei collegamenti interni che collegano le note tra loro.

4. Microsoft OneNote: la migliore scrittura di appunti in forma libera con sincronizzazione e collaborazione su più dispositivi

via OneNote Microsoft OneNote offre una suite di strumenti per prendere appunti in grado di adattarsi a diversi tipi di input, tra cui la digitazione, la scrittura a mano e il disegno.

È possibile incorporare contenuti dal web direttamente nelle note, perfezionando il processo di ricerca e documentazione. Ho sempre trovato ottima l'organizzazione di OneNote. È così semplice raggiungere ciò che si sta cercando con il minor numero di clic. L'altra cosa che adoro è che l'applicazione è meno rigida e più fluida tra testo, numeri e immagini.

È possibile aggiungere rapidamente una formula, una tabella o un'immagine alla stessa nota. Apprezzo la fluidità di questo approccio: mi sembra un'esperienza naturale per prendere appunti e scrivere un diario. Modelli di OneNote offrono un comodo punto di partenza per organizzare gli appunti, sia che si tratti di pianificare un progetto, tenere traccia delle attività o scrivere un diario.

Il nostro team ha testato le sue funzioni di collaborazione, che si sono rivelate molto efficienti. È possibile lavorare in tandem (su liste della spesa, acquisti per le feste o impegni di lavoro) con i membri della famiglia o del team, e le note vengono aggiornate in tempo reale. L'interconnessione della suite Microsft è sempre il suo punto di forza e il suo limite: dipende da chi lo chiede.

Le migliori caratteristiche di Microsoft OneNote

Ricreare la sensazione di un raccoglitore fisico con sezioni e pagine separate nel Layout del taccuino digitale

Convertire le note scritte a mano in testo digitato

Sincronizzare gli appunti su tutti i dispositivi e le piattaforme, mantenendo intatta la continuità di pensiero

Accesso agli appunti anche quando si è offline

Limitazioni di Microsoft OneNote

Gli utenti devono avere un abbonamento a Microsoft 365 per accedere allo strumento. Altrimenti, si dovrà ricorrere aAlternative a OneNote* Fornisce un'integrazione principalmente con i prodotti Microsoft, il che è limitante per gli utenti di altri ecosistemi

Prezzi di Microsoft OneNote

Incluso nell'abbonamento a Microsoft 365, a partire da 69,99 dollari all'anno

Valutazioni e recensioni di Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (oltre 1800 recensioni)

4,5/5 (oltre 1800 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 1500 recensioni)

5. Apple Notes: la migliore integrazione per prendere appunti per gli utenti Apple

via Note di Apple Apple Notes è un'applicazione per appunti semplice ma efficiente che funziona su tutti i dispositivi Apple. Se siete appassionati dell'ecosistema Apple, questo potrebbe diventare il vostro strumento preferito.

È ancora l'app più semplice se lavorate all'interno del mondo Apple: richiamatela in qualsiasi momento sul vostro Mac dall'angolo in basso a destra e si aprirà seriamente. La sincronizzazione è per lo più ottima; copiare qualcosa sul telefono e incollarlo sul desktop è una magia. Le piccole cose che elevano l'esperienza.

Se chiedete di più all'app, rimarrete delusi. Il semplice spostamento del testo, la formattazione e il rientro non sono semplici o immediati. I casi d'uso più avanzati non sono supportati.

È possibile salvare diversi tipi di contenuti, tra cui immagini, link web, note scritte a mano, mappe, PDF e schizzi.

Preferisco la funzione di scansione di Apple Notes per digitalizzare i documenti direttamente dall'iPhone: non è necessario ricorrere a scanner di terze parti! I documenti vengono salvati direttamente in Notes come PDF.

Le migliori caratteristiche di Apple Notes

Creare note, modificare elenchi, organizzare le note in cartelle e gestire gli allegati

Appuntate le note prioritarie in alto per un accesso rapido

Aggiungere tag per ordinare e trovare facilmente le note

Limitazioni di Apple Notes

Limitato agli utenti dell'ecosistema Apple

Prezzi di Apple Notes

Gratuito: Disponibile gratuitamente su tutti i dispositivi Apple

Apple Notes valutazioni e recensioni

G2 : Non disponibile

: Non disponibile Capitolare: Non disponibile

6. Google Keep: il migliore per prendere appunti e promemoria semplici

via Google Keep Google Keep consente agli utenti di acquisire senza sforzo una varietà di contenuti, tra cui note, elenchi, foto e audio, e di organizzare il tutto in una bacheca digitale.

Condividere le note tra familiari e amici è semplice. Ad esempio, è possibile condividere una lista della spesa e vedere gli aggiornamenti in tempo reale man mano che gli articoli vengono spuntati: non è necessario comunicare in continuazione.

Personalmente, mi piace la funzione di note vocali di Google Keep. Quando sono di fretta e devo annotare qualcosa di importante, posso semplicemente registrare un promemoria vocale e trascriverlo in un secondo momento: veloce ed efficiente!

Come per le Note di Apple, tutto ciò che si desidera di più complesso o avanzato dallo strumento è un problema. Si potrebbe pensare che Google abbia fatto uno sforzo maggiore per combinare l'esperienza di Keep con Google Tasks e Calendar, ma non è successo. Continuano a essere esperienze diverse, il che può essere frustrante se si desidera un'esperienza di software all-in-one o esperienza.

Le migliori caratteristiche di Google Keep

Ricorda le cose da fare nel posto giusto e al momento giusto grazie ai promemoria basati sull'ora e sulla posizione

Organizzare le note utilizzando etichette e colori

Integrare le note con Google Docs, Calendar e altre applicazioni dell'ecosistema Google

Appuntate le note sulla schermata iniziale del vostro dispositivo e rimanete in cima alle attività prioritarie

Limitazioni di Google Keep

Più adatto per appunti veloci che per annotazioni dettagliate e lunghe

Le funzioni sono troppo basilari per un'organizzazione complessa degli appunti

Prezzi di Google Keep

Gratuito: Completamente gratuito con un account Google

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2 : Non disponibile

: Non disponibile Capterra: Non disponibile

7. Obsidian: il migliore per prendere appunti avanzati con note interconnesse

via Ossidiana Obsidian è un'applicazione per prendere appunti utile per chi, come me, ha centinaia o migliaia di note sui propri dispositivi.

Ciò che mi piace di più di questo strumento è l'interconnessione e il collegamento bidirezionale: si possono creare connessioni tra note, idee, persone, luoghi e altro ancora.

Ad esempio, ho salvato più note su diverse campagne di marketing, tutte per lo stesso prodotto. I collegamenti mi hanno aiutato a mantenere tutto integrato e ad accedere rapidamente alle note pertinenti. Un grafico interattivo identifica anche gli schemi nascosti all'interno delle note e ne visualizza le relazioni.

A questo proposito, sono un grande fan di Obsidian e Notion. Ma se devo valutare Notion vs Obsidian nel testa a testa, sceglierei Notion in qualsiasi momento, perché le sue funzioni di condivisione degli appunti e di collaborazione sono molto più fluide. Obsidian è ottimo se si vuole dedicare molto tempo allo strumento in sé. Se cercate funzioni di collaborazione o integrazione per inviare informazioni o attività a supporto del vostro flusso di lavoro di produttività, non è fatto per questo.

Le migliori caratteristiche di Obsidian

Brainstorming, ricerca e ideazione su Canvas - il vostro spazio personale

Traccia la cronologia delle versioni degli appunti per un massimo di un anno

Curate un'esperienza personalizzata con plugin e temi

Controllo dei file che si desidera sincronizzare con quali dispositivi

Limitazioni di Obsidian

Collaborare con altri sulle note è un processo complesso

Si tratta principalmente di un'applicazione per desktop; la versione mobile non è altrettanto robusta o facile da usare

Prezzi di Obsidian

Personale : Gratuito

: Gratuito Commerciale : $50/utente all'anno (piano mensile non disponibile)

: $50/utente all'anno (piano mensile non disponibile) Aggiunte: $5/utente al mese per la sincronizzazione e $10/sito al mese per la pubblicazione (fatturati mensilmente)

Obsidian valutazioni e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.9/5 (20+ recensioni)

La maggior parte Utenti di Obsidian giurano sulla facilità di usare markdown per formattare le loro note nell'applicazione.

Anche il supporto di Obsidian per Markdown è ottimo. Rende facile la formattazione delle mie note e l'inclusione di immagini, tabelle e altri media Alcuni di essi tuttavia, non apprezzano il fatto che molte funzioni di base e interessanti, come la sincronizzazione con il cloud e l'abbonamento multidispositivo, si trovino dietro un muro a pagamento.

Cons: "Devi pagare per l'abbonamento al collegamento multidispositivo, penso che dovrebbe essere un pagamento unico"

8. Joplin - il miglior blocco note open-source con un forte orientamento alla privacy

via Joplin Joplin è un'applicazione open-source per prendere appunti che aiuta a mettere in parole i propri pensieri e ad accedervi in modo sicuro su Windows, MacOS, Windows, Linux e iOS. Lo strumento supporta note multimediali, tra cui immagini, video, PDF e file audio.

Le sue funzioni di condivisione e collaborazione sono perfette. Mi ha permesso di condividere i miei appunti con amici, familiari e colleghi e di lavorare con loro sulle note senza problemi.

C'è anche la possibilità di salvare una nota (su Internet) e di condividere il link con altri: un modo semplice per condividere elenchi di attività, wiki aziendali o appunti di riunioni con un grande gruppo di persone.

Joplin offre ampie possibilità di personalizzazione grazie a plugin, temi personalizzati ed editor di testo (come Rich Text e Markdown), che consentono di adattare lo strumento ai propri gusti.

Pur essendo un'applicazione open-source, mantiene la privacy dei dati grazie alla crittografia End-To-End (E2EE). Le vostre note saranno accessibili solo a voi, a meno che non decidiate di condividerle.

Le migliori caratteristiche di Joplin

Formattare le note con Rich Text o Markdown

Salvate le pagine web o scattate screenshot direttamente con l'estensione Web Clipper (disponibile per Chrome e Firefox)

Lavorare offline e prendere appunti in movimento

Limitazioni di Joplin

L'interfaccia non è facile da usare come quella di alcune opzioni commerciali, il che limita il suo appeal per gli utenti meno esperti di tecnologia

La sincronizzazione richiede una configurazione un po' più complessa rispetto ad altre applicazioni per appunti tradizionali

Prezzi di Joplin

Basic : €2,99/mese

: €2,99/mese Pro : €5,99/mese

: €5,99/mese Team: 7,99 €/mese per utente (è richiesto un minimo di 2 utenti)

Joplin valutazioni e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Simplenote: il migliore per prendere appunti senza distrazioni e concentrandosi sul testo semplice

via Nota semplice Simplenote è un'applicazione per prendere appunti che si sincronizza su più dispositivi e piattaforme, tra cui Android, iOS, Mac, Windows, Linux e browser web. Le note si aggiornano automaticamente in tempo reale su tutti i dispositivi: non c'è bisogno di cercare un pulsante di sincronizzazione!

La funzione di cronologia delle versioni mi è sembrata la più utile. A volte creo una nota dettagliata su un argomento e, una volta terminato il lavoro, modifico la nota con nuovi contenuti. In seguito, se voglio recuperare quella nota, non è più possibile.

Simplenote è un salvatore in questi casi: esegue il backup delle note a ogni modifica, in modo da poter consultare ciò che avevo scritto giorni, settimane o addirittura mesi fa.

L'interfaccia è abbastanza simile a quella di Apple Notes, ma non c'è la possibilità di aggiungere immagini o schizzi.

Le migliori caratteristiche di Simplenote

Organizzate gli appunti usando i tag e recuperateli rapidamente con la funzionalità di ricerca istantanea di questo programmaapplicazione per prendere appunti per Android* Collaborate con amici e membri del team condividendo elenchi, inviando istruzioni o pubblicando note online

Scrivere, visualizzare in anteprima e pubblicare note in formato Markdown

Limitazioni di Simplenote

Nessuna opzione per inserire tabelle

Manca di appeal estetico

Prezzi di Simplenote

Gratuito per tutti gli utenti

Valutazioni e recensioni di Simplenote

G2 : 4.2/5 (30+ recensioni)

: 4.2/5 (30+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

Simplenote sembra essere una scelta popolare per annotare appunti in classe e durante le riunioni, con gli utenti che ne ammirano le caratteristiche interfaccia utente semplice e senza fronzoli .

_Mi ha aiutato molto nelle riunioni annotare il MOM

L'aspetto negativo, ovviamente, è la mancanza di funzionalità, come i template, come sottolineato da questo utente .

10. Bear - la più bella e minimalista interfaccia utente (per gli utenti Apple)

via Orso Bear è un'applicazione per prendere appunti basata su Markdown che consente di formattare e organizzare diversi tipi di contenuti (tra cui testo, foto, tabelle ed elenchi di cose da fare) all'interno di una singola nota.

Mi è piaciuta molto la sua estetica, in particolare l'interfaccia utente minimale, che mi ha fatto sentire meno ansioso quando stavo giocando con l'app, anche se avevo un'enorme lista di compiti da spuntare!

Bear è disponibile per Mac, iPhone e iPad. È un'ottima scelta se siete più inclini all'ecosistema Apple e cercate qualcosa di più gradevole di Apple Notes.

Optando per la versione a pagamento, Bear PRO, si sbloccano funzioni avanzate, come le funzionalità di ricerca OCR e l'esportazione delle note in diversi formati (PDF, HTML, DOCX e JPG). Se siete appassionati di design, vale la pena di spendere un po' di più.

Le migliori caratteristiche di Bear

Formatta le note con un semplice Markdown

Organizza le note con sistemi di tag flessibili

Usare il folding per concentrarsi su una sezione alla volta e nascondere il resto

Personalizzare l'app con bellissimi temi

Limitazioni dell'orso

Disponibile solo su iOS e macOS, il che limita il suo utilizzo all'ecosistema Apple.

Alcune funzioni di base, come la sincronizzazione con iCloud e le opzioni di esportazione, richiedono un abbonamento

Se si utilizza Windows o qualsiasi altro sistema operativo, è possibile esplorare questi Alternative alle app Bear .

Prezzi di Bear

Basic : Gratuito

: Gratuito Pro: $2.99/mese

Bear valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (40+ recensioni)

: 4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (Non abbastanza recensioni)

Qual è la migliore app per prendere appunti tra tutte?

Le app che abbiamo testato e selezionato hanno alcune cose in comune: sono tutte semplici da usare, disponibili su tutte le piattaforme e mi permettono di essere più organizzato e produttivo.

Sebbene siano ottime per prendere appunti e accedervi in seguito, pochi strumenti vanno oltre le funzioni di base.

Preferisco strumenti che mi aiutino a bilanciare le attività personali e professionali, quindi preferisco app con funzioni avanzate come la collaborazione tra team, la gestione delle attività, la gestione dei progetti e solide integrazioni.

Avere più app per le note sul mio dispositivo non serve a nulla: ingombra solo il mio spazio digitale e mi opprime. Mi piace quindi utilizzare un'unica potente app che indossa molti cappelli e si integra con il mio stack tecnologico.

C'è solo un software che soddisfa tutti i requisiti: ClickUp!

Semplifica la presa di appunti con Docs, Notepad e modelli pronti all'uso. Le funzionalità di intelligenza artificiale accelerano la scrittura, recuperano i vecchi appunti e trascrivono le note vocali. Gli strumenti di gestione dei progetti ci permettono di tenere sotto controllo gli elenchi di attività e di collaborare con team interfunzionali. Provate ClickUp oggi!