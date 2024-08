10 Migliori applicazioni e software del secondo cervello per prendere appunti nel 2024

vi è mai capitato di avere una grande idea in testa e di perderne il monitoraggio a causa delle distrazioni della vita?

Se avete un sistema per notare le idee che vi cambiano la vita, potreste conservarle.

È normale che l'ispirazione creativa arrivi quando meno te l'aspetti, quando sei a correre o sotto la doccia. È qui che le app per il secondo cervello vengono in aiuto. Prendete rapidamente il vostro telefono e voilà!

Questi strumenti per prendere appunti sono stati creati per aiutarvi a liberare la mente, a scrivere un diario ogni giorno, a estendere la vostra capacità cognitiva e a costruire il vostro secondo cervello .

Se non siete ancora saliti sul treno delle app per il secondo cervello per prendere note è il momento di Da fare e vi spieghiamo perché.

Cos'è un secondo cervello?

Un'app Second Brain è uno strumento digitale progettato per aiutarvi a catturare, organizzare e archiviare pensieri, idee e informazioni in modo strutturato per poterli recuperare in qualsiasi momento.

La creazione di un secondo cervello amplierà i vostri processi cognitivi e le vostre capacità, fornendo un repository strutturato e facilmente accessibile per le vostre note, documenti e intuizioni creative.

Tiago Forte ha introdotto il concetto di secondo cervello per la prima volta nel suo libro " Costruire un secondo cervello l'autore spiega che gli esseri umani non possono sempre ricordare tutte le informazioni quotidiane, perché possono diventare eccessive.

Tiago ha poi elencato i vantaggi di affidarsi al sistema del secondo cervello:

Organizza perfettamente le informazioni, facilitandone l'accesso

Conserva le informazioni a meno che non si cancelli ciò che non serve più

Preserva la vostra creatività e assicura che il vostro lavoro sia monitorato, consentendovi di rivederlo in qualsiasi momento

Cosa cercare nelle app per il secondo cervello?

Ecco alcune funzionalità/funzione che dovreste cercare quando scegliete un'app per il secondo cervello:

Accessibilità: Un'app per il secondo cervello ben progettata dovrebbe essere disponibile in qualsiasi momento su qualsiasi dispositivo o piattaforma

Un'app per il secondo cervello ben progettata dovrebbe essere disponibile in qualsiasi momento su qualsiasi dispositivo o piattaforma Struttura e flessibilità: Dovreste essere in grado di modificare facilmente l'interfaccia delle note dell'app con funzioni, formati e stili diversi. La classificazione delle note deve essere flessibile con cartelle, tag, quaderni, ecc.

Dovreste essere in grado di modificare facilmente l'interfaccia delle note dell'app con funzioni, formati e stili diversi. La classificazione delle note deve essere flessibile con cartelle, tag, quaderni, ecc. Condivisione: Un'app ben progettata per prendere appunti con il secondo cervello consente di condividere facilmente le note con gli altri. Funzioni come la modifica e i commenti migliorano il lavoro di gruppo, la collaborazione e la produttività generale

Le 10 migliori app e software per il secondo cervello da usare nel 2024

1. ClickUp

Create splendidi documenti, wiki e altro ancora e collegateli ai vostri flussi di lavoro con ClickUp Docs

ClickUp è il miglior software "tutto in uno" strumento di produttività per prendere note. Modificate le vostre note e lasciate un feedback a chiunque le condivida. La parte migliore di ClickUp è che ciò che inizia come una semplice nota può diventare un'attività o un progetto più ampio.

ClickUp ottimizza tutte le idee e i flussi di lavoro in un'unica app. ClickUp è disponibile su vari dispositivi e piattaforme e funziona bene con gli strumenti esistenti nel flusso di lavoro quotidiano.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Documenti di ClickUp **Creare documenti in qualsiasi formato. Personalizzate il documento secondo le vostre preferenze e condividetelo con il vostro team. Scegliete tra diversi modelli e formati per non dover costruire un secondo cervello da zero

ClickUp Blocco note : Annota idee e crea rapidamente liste di controllo con un ampio intervallo di modelli di blocco note. Convertite le vostre note in attività. Utilizzate diversi font, colori, sfondi, modelli, ecc. per le vostre note

Annota idee e crea rapidamente liste di controllo con un ampio intervallo di modelli di blocco note. Convertite le vostre note in attività. Utilizzate diversi font, colori, sfondi, modelli, ecc. per le vostre note Relazioni con ClickUp : Unisci le tue idee e le tue attività. Create collegamenti tra i vostri documenti e, con i backlink, automatizzate i collegamenti tra attività collegate e documenti. In questo modo, potete creare un'idea e usarla ovunque!

Unisci le tue idee e le tue attività. Create collegamenti tra i vostri documenti e, con i backlink, automatizzate i collegamenti tra attività collegate e documenti. In questo modo, potete creare un'idea e usarla ovunque! ClickUp Brain : Genera nuove idee di alta qualità con l'IA. Riepilogare/riassumere lunghe note o generare idee di brainstorming per progetti di gruppo

Genera nuove idee di alta qualità con l'IA. Riepilogare/riassumere lunghe note o generare idee di brainstorming per progetti di gruppo ClickUp Lavagne online : Collabora con il tuo team utilizzando il canvas digitale perbrainstorming di idee epianificare i progetti. Create insieme, lasciate commenti, taggate o menzionate le persone per collaborare

Collabora con il tuo team utilizzando il canvas digitale perbrainstorming di idee epianificare i progetti. Create insieme, lasciate commenti, taggate o menzionate le persone per collaborare Modelli predefiniti: UtilizzareModello della Knowledge Base di ClickUp per creare un documento centralizzato per le idee, i pensieri e altro ancora del vostro team!

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-6.gif Risparmiate tempo per creare la vostra base di conoscenze con i modelli pre-progettati di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6449400&department=operations&\_gl=1\*14qudqd\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Scarica questo modello /%cta/

Limiti di ClickUp

Problemi di compatibilità: ClickUp potrebbe non funzionare velocemente su alcuni telefoni cellulari (ancora)

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 5.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 5.000 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 3.000 recensioni)

2. Notion

Prendere note in Notion Notion è una delle app versatili per il secondo cervello che si adatta ai flussi di lavoro individuali. Utilizzate questo spazio unificato per prendere appunti, organizzare, gestire le attività, scrivere in modo mirato e sviluppare le vostre capacità personali migliorare la vostra concentrazione .

Annota rapidamente note, idee, elenchi di cose da fare o promemoria da qualsiasi luogo. Offre flessibilità nell'organizzazione delle note senza limiti, in modo da poterle recuperare facilmente in qualsiasi momento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Notion IA : Genera idee per il tuo lavoro e scrivi più velocemente grazie all'IA

Genera idee per il tuo lavoro e scrivi più velocemente grazie all'IA Note illimitate : Scrivete quanto volete senza limiti

: Scrivete quanto volete senza limiti Organizzazione centralizzata: Consolida tutte le tue necessità in un'unica piattaforma. Che si tratti di note, budget, attività o ricette, è possibile creare un'organizzazione personalizzabilestrumento di gestione della conoscenza che si allinea al vostro processo di pensiero

Consolida tutte le tue necessità in un'unica piattaforma. Che si tratti di note, budget, attività o ricette, è possibile creare un'organizzazione personalizzabilestrumento di gestione della conoscenza che si allinea al vostro processo di pensiero Disponibilità di piattaforme e dispositivi: Notion è disponibile su iOS e Android per i dispositivi mobili, su Mac e Windows per i desktop e offre Notion Web Clipper compatibile con i browser Chrome, Safari e Firefox

Limiti di Notion

Sicurezza: Sicurezza di Notion potrebbe essere migliore. Questa debolezza potrebbe rendere vulnerabili i documenti vitali presenti nell'app

Prezzi di Notion

**Free Forever

Plus : $8-$10 per utente

: $8-$10 per utente Business : $15-$18 per utente

: $15-$18 per utente Aziende : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Notion IA: è disponibile su tutti i piani a pagamento al prezzo di 8 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (4.800+ recensioni)

4,7/5 (4.800+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.917+ recensioni)

3. Tenere

via Google Keep Google Keep è uno strumento per prendere appunti progettato per scrivere, fare elenchi e organizzare i propri pensieri; è utile per impostare promemoria efficaci. Permette anche una facile condivisione delle note con immagini e audio.

Con milioni di utenti, Keep è la scelta migliore per chi ama le note vivaci, offrendo un intervallo di etichette di colore per organizzare e sistemare i documenti in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di Keep

Riconoscimento ottico dei caratteri: Trasforma qualsiasi foto in testo in modo da poter prendere istantaneamente note basate sulle immagini

Trasforma qualsiasi foto in testo in modo da poter prendere istantaneamente note basate sulle immagini Registrazioni vocali : Trascrive automaticamente le registrazioni vocali in testo

: Trascrive automaticamente le registrazioni vocali in testo Disponibile su iOS, Android e web: Utilizzate questa applicazione web ovunque e su qualsiasi dispositivo

Mantenere i limiti

Mancanza di opzioni di formattazione: Keep non offre opzioni di formattazione come corsivo, grassetto e sottolineatura

Prezzi di Keep

È gratis e non ha una versione premium

Recensioni e valutazioni di Keep

G2: 4.4/5 (36 recensioni)

4.4/5 (36 recensioni) Capterra: 4.6/5 (161 recensioni)

4. Flusso di lavoro

tramite Flusso di lavoro Workflowy è un'app basata sul web per prendere appunti che semplifica la presa di note grazie a un'interfaccia semplice e flessibile, che consente di organizzare le idee in modo rapido e naturale.

Il mio lavoro funziona benissimo anche offline e supporta lo sviluppo delle idee quando si è connessi a Internet. Gli elenchi numerati di Workflowy sono il suo punto di forza: create elenchi puntati per un numero qualsiasi di livelli per suddividere la complessità delle vostre idee o dei vostri elenchi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workflowy

**Sviluppare idee complesse mantenendo il contesto. Approfondite i livelli di dettaglio delle vostre note o dei vostri progetti senza perdere di vista il contesto o la struttura più ampia

File e immagini: Integrazione di un numero illimitato di file e immagini direttamente nei contenuti grazie alla semplice funzionalità di drag-and-drop

Integrazione di un numero illimitato di file e immagini direttamente nei contenuti grazie alla semplice funzionalità di drag-and-drop Modifica senza login: Consente l'accesso in condivisione senza richiedere ai destinatari di avere un proprio account Workflowy

Consente l'accesso in condivisione senza richiedere ai destinatari di avere un proprio account Workflowy Modelli: Scegliete da una libreria di modelli Workflowy per iniziare se non volete scrivere le vostre note da zero

Limiti di Workflowy

**La versione gratuita di Workflowy limita gli utenti con un numero ridotto di funzionalità/funzione, tra cui un limite mensile di proiettili e un limite di 100 MB per il caricamento di file

Prezzi di Workflowy

free Forever : Sempre gratis

Sempre gratis Pro: $4,99 per utente

Recensioni e valutazioni su Workflowy

G2: 4.4/5 (22 recensioni)

4.4/5 (22 recensioni) Capterra: 4.7/5 (14 recensioni)

5. Artigianale

via Artigianato L'interfaccia di Craft include funzionalità/funzione come le note giornaliere, i documenti collaborativi, i wiki, le integrazioni e le anteprime dei collegamenti, Scrittura IA assistenza, commenti e reazioni.

Trasformazioni artigianali collaborazione del team e la presa di note unendo gli aggiornamenti giornalieri strutturati, allineando le priorità ed eliminando i blocchi, tutto in un unico luogo. È un hub centrale che consente ai team di prendere note e di monitorare attività, idee e sfide in vari progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Craft

Flussi di lavoro: Connessione e organizzazione del lavoro all'interno e tra i team

Connessione e organizzazione del lavoro all'interno e tra i team Calendario: Migliora gli standup quotidiani con aggiornamenti, priorità e blocchi connessi al calendario

Migliora gli standup quotidiani con aggiornamenti, priorità e blocchi connessi al calendario **Documenti strutturati: creare schede e pagine per fornire un contesto dettagliato e un'organizzazione delle idee

Integrazione di contenuti ricchi: Incorporamento di blocchi di codice, anteprime di link ricchi, immagini, video e supporto dell'assistente IA

Incorporamento di blocchi di codice, anteprime di link ricchi, immagini, video e supporto dell'assistente IA Teams: Consolidamento delle conoscenze del team, eliminando la necessità di ripetere le richieste di collegamenti o informazioni

Limiti di Craft

**Craft è progettato principalmente per prendere note e offre opzioni limitate per la gestione delle attività

Prezzi di Craft

**Gratuito

Pro : $5 per utente

: $5 per utente Business : $10 per utente

: $10 per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Craft IA: Gratis per tutti gli utenti

Recensioni e valutazioni di Craft

G2 : 4.6/5 (20 recensioni)

: 4.6/5 (20 recensioni) Capterra: 4.5 (32 recensioni)

6. Evernote

Via Evernote Evernote vi aiuta a organizzare il vostro lavoro e la vostra vita con le note, indipendentemente da dove lavorate. Permette di prendere note dinamiche con testi, immagini, modelli e altro ancora.

Evernote aiuta a gestire le note con date di scadenza e promemoria, supporta l'archiviazione di documenti senza carta e si integra con Google Calendar per una programmazione efficiente e note contestuali.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Lavora ovunque: Assicurati che le informazioni cruciali siano prontamente disponibili con la sincronizzazione automatica delle note su tutti i dispositivi

Assicurati che le informazioni cruciali siano prontamente disponibili con la sincronizzazione automatica delle note su tutti i dispositivi Ricorda tutto: Aumenta l'utilità delle tue note incorporando testi, immagini, audio, scansioni, PDF e documenti

Aumenta l'utilità delle tue note incorporando testi, immagini, audio, scansioni, PDF e documenti Trovare le cose velocemente: Accedere prontamente a ciò che serve grazie a funzionalità di ricerca potenti e flessibili

Limiti di Evernote

**PrezziEvernote è più costoso rispetto ad altre applicazioni di annotazione per il secondo cervello

Prezzi di Evernote

**Gratuito

Personale : $14,99 mensili

: $14,99 mensili Professionale: $17,99 mensili

Recensioni e valutazioni di Evernote

G2 : 4.6/5 (20 recensioni)

: 4.6/5 (20 recensioni) Capterra: 4.3 (5 recensioni)

7. Riflettere

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Reflect-app-1400x950.png

/$$$img/

via Riflettere Reflect offre una soluzione completa per migliorare i processi cognitivi e l'efficacia dei processi di apprendimento presa di note . Funzionalità/funzione di sincronizzazione istantanea delle note con note collegate, che formano una rete di idee.

Reflect garantisce una gestione sicura ed efficiente delle note grazie alla crittografia end-to-end, all'integrazione con il calendario, alla pubblicazione con un solo clic e all'assistenza IA basata su GPT-4.

Le migliori funzionalità/funzioni di Reflect

Note in rete: Modulo di un grafico di idee che utilizza note collegate tra loro, creando una rete intellettuale completa

Modulo di un grafico di idee che utilizza note collegate tra loro, creando una rete intellettuale completa Integrazioni: Gestisce e riepiloga le discussioni delle riunioni importando eventi dalle integrazioni di Google Calendar e Outlook

Gestisce e riepiloga le discussioni delle riunioni importando eventi dalle integrazioni di Google Calendar e Outlook $$$a IA: Sfrutta l'assistenza dell'IA, basata su GPT-4 e Whisper di OpenAI, per migliorare la scrittura, organizzare i pensieri e agire come partner intellettuale

Limiti di Reflect

Prezzi: Reflect è più costoso di altre app per il secondo cervello

Prezzi di Reflect

Premium: $10 al mese

Recensioni e valutazioni di Reflect

G2 : 4.7/5 (41 recensioni)

: 4.7/5 (41 recensioni) Capterra: 5.0 (2 recensioni)

8. Ossidiana

via Ossidiana Obsidian è un'app versatile per prendere appunti che si adatta ai vostri pensieri. Mentre scrivete i vostri pensieri note adesive online l'app si adatta dinamicamente al vostro stile, in modo che possiate trasmettere esattamente ciò che avete in mente.

Inoltre, Obsidian permette di collegare facilmente le note e di condividerle con chiunque. L'app supporta anche il lavoro d'ufficio e il project management.

Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Link e grafici : Il punto di forza di Obsidian sono i collegamenti e i grafici. Vi aiutano a monitorare le connessioni tra le vostre note

: Il punto di forza di Obsidian sono i collegamenti e i grafici. Vi aiutano a monitorare le connessioni tra le vostre note Collaborazione : Condividete il vostro lavoro con altri senza rivelare i vostri dati privati

: Condividete il vostro lavoro con altri senza rivelare i vostri dati privati Personalizzazione: Personalizzate il vostro lavoro secondo i vostri gusti. Con le opzioni per cambiare l'aspetto, il colore, il tema e così via, dovreste godere della creatività offerta da questa app

Limiti di Obsidian

È necessario pagare un extra per utilizzare alcune funzionalità semplici e attese, come la sincronizzazione tra i dispositivi

Prezzi di Obsidian

**Gratis

Uso commerciale: $50 per utente all'anno

Obsidian recensioni e valutazioni

G2 : Non ci sono abbastanza valutazioni

: Non ci sono abbastanza valutazioni Capterra: 4.4/5 (20 recensioni)

9. Note iCloud

via Note di Apple iCloud Con le note di Apple, siete sempre pronti a catturare i momenti di ispirazione. Sia che si tratti di iPhone, iPad, iPod touch o Mac l'app Note si sincronizza facilmente con iCloud, garantendo l'accesso immediato alle note su tutti i dispositivi.

iCloud.com offre un intervallo di funzioni, tra cui la creazione, la modifica, l'organizzazione delle note, la gestione degli allegati e la condivisione di note o cartelle.

Le migliori funzionalità/funzione di iCloud

Sicurezza : iCloud vanta un sistema di privacy altamente sicuro, che garantisce che solo le persone autorizzate possano accedere alle note

: iCloud vanta un sistema di privacy altamente sicuro, che garantisce che solo le persone autorizzate possano accedere alle note Adeguato spazio di archiviazione: Gli utenti Premium di iCloud godono di una capacità di archiviazione superiore a 12 terabyte, che offre ampio spazio per le esigenze di dati personali e aziendali

Limiti di ICloud

Funzionalità/funzione di collaborazione limitata: Sebbene sia possibile la condivisione delle note con altri, le note di iCloud sono prive di commenti. I collaboratori non sono in grado di fornire feedback o di visualizzare la cronologia delle modifiche di ciascun provider

Prezzi di iCloud

50 GB : $0.99

: $0.99 200GB : $2.99

: $2.99 2TB : $9.99

: $9.99 6TB : $29.99

: $29.99 12TB: $59.99

Recensioni e valutazioni su iCloud

G2 : 4.3/ 5 (800+ recensioni)

: 4.3/ 5 (800+ recensioni) Capterra: 4.6/ 5 (oltre 1500 recensioni)

10. Ricerca Roam

via Ricerca Roam Roam Research è un'app per prendere appunti progettata per aiutarvi a scrivere documenti e ricerche, raccogliendo al contempo informazioni come un database di grafici.

È nata come strumento per aiutare gli studenti di dottorato a strutturare e scrivere le loro complesse tesi.

A differenza di altre app per prendere appunti, Roam Research è uno strumento basato sulla ricerca tecnologica. Non ha modelli, ma offre ottime opzioni per la connessione delle note e la costruzione di un secondo cervello.

Le migliori funzionalità di Roam Research

**Roam ha funzionalità/funzioni diverse per persone diverse, ma è super organizzata, senza disordine e facile da navigare

Monitoraggio delle attività: Ideale per il project management perché è possibile assegnare attività e seguirne facilmente lo stato

Limiti di Roam Research

Lo strumento non è sempre facile da usare e gli utenti segnalano una mancanza di volontà da parte dell'azienda di realizzare le funzionalità/funzioni di cui i clienti hanno bisogno

Roamresearch è più costoso di altre app per il secondo cervello presenti sul mercato

Prezzi di Roam Research

Pro : 15 dollari al mese

: 15 dollari al mese Believer: $500 per 5 anni

Roam Research recensioni e valutazioni

Capterra : 4.2/ 5 (20recensioni)

: 4.2/ 5 (20recensioni) G2: Non ci sono abbastanza valutazioni

Perché hai bisogno di un'app Second Brain per prendere appunti

In sostanza, anche se il fascino classico di annotare le idee su quaderni fisici può avere il suo fascino, il rischio di smarrirle incombe sempre. La bellezza di un'app Second Brain sta nella sua capacità di salvaguardare le idee e le attività in una posizione centralizzata, eliminando la preoccupazione di smarrirle.

Con il passare degli anni, le nostre capacità cognitive continuano a diminuire con l'intrecciarsi della vita personale e professionale. Accumuliamo competenze professionali, scoperte creative e idee che devono essere documentate e conservate per tutta la vita.

Potete ringraziare il vostro secondo cervello quando potrete accedere a questi decenni di lavoro in pochi minuti.

ClickUp è in grado di fornire un repository sicuro per i vostri pensieri e le vostre attività e offre molte opzioni di produttività.