le 10 migliori applicazioni di scrittura per utenti Mac nel 2024

Non importa quale sia il tipo di scrittura o di marketing dei contenuti che state cercando di realizzare, c'è un'app di scrittura per Mac che fa al caso vostro!

Forse avete bisogno di aiuto a generare uno schema oppure state cercando un elaboratore di testi migliore. Potreste aver bisogno di un correttore grammaticale o di un programma più completo software per il marketing dei contenuti per il vostro progetto di scrittura.

C'è solo un problema: le opzioni disponibili sono così tante che scegliere la migliore app di scrittura per macOS può essere difficile. È qui che vogliamo aiutarvi.

Se l'ecosistema Apple è la vostra piattaforma di lavoro principale, siete fortunati. Considerate questa guida completa sulle migliori app di scrittura per Mac del 2024!

**Cosa cercare nelle migliori app di scrittura per Mac?

Le migliori app di scrittura, per utenti Mac e non, devono semplificare il software di scrittura. Aiutando con la creazione di contenuti o scrittura tecnica potrebbe essere parte della semplificazione. Al di là delle caratteristiche di base, le migliori app Mac per scrittori tendono a condividere le seguenti caratteristiche:

Un'interfaccia intuitiva che vi permette di scrivere e ottimizzare la vostra scrittura in un formato in cui vi sentite a vostro agio

Semplicità d'uso che consente di iniziare a lavorare senza dover ricorrere ad alcuno strumento

Costo contenuto. Dopo tutto, il miglior software di scrittura apporta sottili miglioramenti al vostro flusso di lavoro quotidiano, e non dovreste pagare eccessivamente per averlo

Integrazione con altre app di scrittura, come Google Documenti o Microsoft Word

Potreste anche cercare alcune funzionalità/funzione avanzate. Ad esempio, software di assistenza alla scrittura incorpora sempre più spesso l'intelligenza artificiale (IA) per migliorare i contenuti e accelerare il processo di creazione.

Non sottovalutate l'importanza dell'intelligenza artificiale migliori strumenti di scrittura . Se non riuscite a decidere tra due o più opzioni, provatele tutte per vedere quale app di scrittura si adatta meglio alla vostra situazione e alle vostre esigenze.

Le 10 migliori app per la scrittura per gestire i progetti di scrittura nel 2024

Le opzioni disponibili sono molte, ma noi vi proponiamo solo le migliori. Questo è il nostro elenco definitivo delle migliori app per la scrittura nel 2024. Queste app hanno lo scopo di aiutare gli utenti Mac a migliorare e ottimizzare la creazione di contenuti e la presa di note.

1.

ClickUp

Utilizzate gli strumenti di ClickUp per organizzare, rivedere e generare testi

È impossibile parlare di strumenti per la scrittura, in particolare Strumenti di scrittura abilitati dall'IA se la vostra scrittura si connette a progetti più ampi all'interno della vostra organizzazione, gli strumenti di scrittura di questo software di produttività non sono secondi a nessuno.

C'è un motivo per cui ClickUp non è solo un sistema di project management, ma anche un popolare software di produttività alternativa a strumenti consolidati per la presa di note come Notability . Grazie a funzionalità/funzione come la creazione di documenti basati su cloud e le lavagne online, questo strumento si colloca in prima posizione tra le migliori app di scrittura per utenti Mac.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp AI è un assistente digitale in grado di riepilogare/riassumerele note di una riunionescrivere email e post per il blog, modificare e formattare i vostri testi

Documenti ClickUp è uno strumento dinamico per documenti che offre collaborazione in tempo reale, gestione dei file e creazione di wiki

La cronologia delle versioni è integrata, in modo da poter sempre riconciliare o tornare indietro da modifiche errate o irrilevanti

Una connessione diretta tra i lavori richiesti e i progetti più ampi, compresa la possibilità di trasformare le note e i riepiloghi/riassunti delle riunioni in semplici elementi d'azione

Limiti di ClickUp

Non è uno strumento di scrittura puro, il che comporta una maggiore curva di apprendimento e rende il suo utilizzo più difficile per gli utenti che cercano solo un aiuto per la scrittura

Le funzionalità dell'app mobile sono limitate e le migliori funzioni di scrittura sono riservate agli utenti del Mac desktop

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.700+ recensioni)

: 4.7/5 (8.700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.800+ recensioni)

2. Notabilità

Via Notabilità Sono finiti i tempi in cui si usava un semplice software di elaborazione testi per prendere le note. Notability è un'app per la scrittura che consente di prendere appunti, aggiungere registrazioni audio, annotare note e presentare il proprio lavoro agli altri membri dell'organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Notability

È possibile combinare l'annotazione e il disegno libero per creare un'immagine completa dei contenuti e delle idee che si desidera catturare

Il design semplice è facile da imparare e si abbina perfettamente ai prodotti e ai software Apple

È dotato di integrazioni dirette tra più schermi, tra cui iPhone, iPad e computer, per trasferire le note e i disegni del progetto

Integrazione perfetta tra diversi tipi di note, tra cui note digitate, note scritte a mano, note audio e altro ancora

Limiti di utilizzabilità

La copia di testi scritti a mano in note digitali può essere occasionalmente imprecisa

La versione limitata ha un limite di modifica che può rendere l'app nativa per Mac più difficile da usare a tempo pieno

Prezzi di utilizzo

Notability Starter : Free

: Free Notability Plus: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notability

G2 : 4.6/5 (40+ recensioni)

: 4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

3. Viaggio

Via Viaggio Fare un diario può essere terapeutico o un allenamento per la mente, sia a livello professionale che personale. Con Journey, potete assicurarvi una cosa in più: sarà facile e intuitivo, il che significa che potrete raccogliere tutti i suoi frutti. Dopo tutto, si tratta di un'app dedicata al diario e all'agenda che mira a catturare tutti i vostri pensieri.

Le migliori funzionalità/funzione di Journey

Crea voci di diario con foto, video, audio o scritte, a seconda delle preferenze e dell'argomento trattato

Offre una visualizzazione basata sul calendario, che consente di sfogliare le voci del diario passate su tutti i dispositivi

La funzione Atlas consente di taggare la propria posizione con ogni voce, in modo da poter tracciare i luoghi fisici della propria vita e del proprio percorso di scrittura professionale

La funzione di monitoraggio dell'umore registra e analizza i sentimenti in ogni voce del diario

Limiti del viaggio

Ha un obiettivo unico, il che rende difficile usare la stessa app per Mac per diversi argomenti o per altri tipi complessi di annotazioni

Le prime voci del diario possono richiedere molto tempo per capire la configurazione iniziale del diario

Prezzo del viaggio

**Free Forever

Abbonamento: $4.17/mese

Valutazioni e recensioni del viaggio

G2 : 4.9/5 (140+ recensioni)

: 4.9/5 (140+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione ad oggi

4. Orso

/$$$img/ https://bear.app/images/home/hero\_mac.jpg App di scrittura per utenti Mac di Bear /$$$img/

Via Orso Nessun elenco degli migliori strumenti di scrittura sarebbe completata senza menzione di Bear. Questo software di scrittura è così popolare che molti Alternative di Bear mirano a emulare le sue funzionalità/funzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Bear

È un'app di scrittura minimalista, con tasti di scelta rapida per formattare facilmente le note

La crittografia nativa mantiene private le note e le informazioni in esse contenute

Ha una completa integrazione cross-device per gli utenti Mac, inclusi iPhone, iPad e Apple Watch

Sono disponibili opzioni estese di esportazione delle note per vari tipi di file, tra cui PDF, MD, DOCX, JPG, HTML, RTF e altro ancora

Limiti di sopportazione

Il copia e incolla nell'app può talvolta causare problemi di formattazione

Le note sono disponibili solo attraverso l'app, senza integrazione con il browser web

Prezzi dell'orso

Free Forever : gratis

: gratis Bear Pro: $2.99/mese

Valutazioni e recensioni di Bear

G2 : 4.5/5 (40+ recensioni)

: 4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (5+ recensioni)

5. Ulisse

Via Ulisse Ulysses è unica in questo elenco in quanto app di scrittura specificamente (ed esclusivamente) per dispositivi Apple. Più che un'app per prendere appunti, la sua piattaforma mira ad aiutare tutti i tipi di progetti di scrittura, come post di blog e romanzi.

Le migliori funzionalità/funzione di Ulysses

Ha un correttore di bozze e un assistente di modifica integrato per la bozza finale, con funzioni in 20 lingue e in grado di fornire suggerimenti grammaticali di base e di leggibilità avanzata

Opzioni di esportazione estese che consentono di impaginare e trasformare il testo in PDF, formati eBook, post di blog per sistemi di gestione dei contenuti e altro ancora

Tag, gruppi e organizzazione dei tipi possono creare una libreria completa e un archivio di tutti i progetti di scrittura

Scadenze e obiettivi giornalieri vi aiutano a monitorare il vostro processo di scrittura e la vostra produttività

Limiti di Ulisse

Il trasferimento di documenti può portare alla perdita di dati per alcuni utenti

Al momento non esiste un'integrazione con l'IA per semplificare o velocizzare la creazione di contenuti

Prezzi di Ulisse

Piano individuale : $5,99/mese

: $5,99/mese Business e organizzazioni: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Ulisse

G2 : 4.5/5 (20+ recensioni)

: 4.5/5 (20+ recensioni) Capitolare: 4.7/5 (10+ recensioni)

6. Bozze

Via Bozze Mentre la maggior parte delle app per la scrittura cerca di aiutarvi a organizzare i vostri progetti, Drafts ribalta il processo con la filosofia "prima scrivi, poi organizza" Questo processo funziona sorprendentemente bene, consentendo di catturare facilmente il testo prima di determinare come formattare, organizzare e pubblicare attraverso le sue numerose integrazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Drafts

L'intuitiva funzionalità/funzione di dettatura permette di integrarsi con Siri e di prendere appunti a mani libere

Semplifica i flussi di lavoro in modo da poter taggare le nuove note nella finestra In arrivo e organizzarle nella libreria

La sua attiva comunità di scrittori offre un flusso costante di best practice, suggerimenti e trucchi per massimizzare l'uso dell'app

Varie integrazioni di app, come Twitter e Google, aiutano a trasformare le note da una bozza a un prodotto finale

Limiti delle bozze

Non ci sono funzionalità avanzate di modifica del testo

Sebbene sia disponibile per tutti i dispositivi Mac, offre funzioni al limite sui dispositivi non desktop

Prezzi di Draft

Free Forever : gratis

: gratis Drafts Pro: $1,99/mese

Valutazioni e recensioni dirafts

G2 : Nessuna recensione ad oggi

: Nessuna recensione ad oggi Capterra: Nessuna recensione ad oggi

7\. iA Writer

Via scrittore iA Immaginate un editor di testi così ridotto alle sue basi che non potete fare a meno di concentrarvi sul testo. Questa è la premessa di questa app per la scrittura, una piattaforma basata su Mac che mira a migliorare il processo di scrittura e modifica.

Le migliori funzionalità/funzione di iA Writer

La funzionalità/funzione Focus Mode evidenzia la parte attiva della frase per creare un'interfaccia priva di distrazioni

La funzionalità di evidenziazione della sintassi sottolinea i verbi deboli, le parole riempitive e altri elementi che potrebbero indebolire la scrittura

È possibile connettere le note e i documenti attraverso una struttura wiki semplice e integrata

La libreria di modelli aiuta a trasformare il testo normale in libri, capitoli e articoli di grande impatto

Limiti di iA Writer

Il codice Markdown può essere difficile da imparare all'inizio, soprattutto per gli utenti che hanno più familiarità con un editor tradizionale del tipo "quello che vedi è quello che ottieni"

Le diverse opzioni di esportazione possono cambiare il formato. Un documento esportato in PDF può avere un aspetto diverso dalla sua controparte esportata in Microsoft Word

Prezzi di iA Writer

Mac : $49,99 (acquisto unico)

: $49,99 (acquisto unico) iPad e iPhone : $49,99 (acquisto unico)

: $49,99 (acquisto unico) Windows : $29,99 (acquisto unico)

: $29,99 (acquisto unico) Android: $0,99/mese

Valutazioni e recensioni di iA Writer

G2 : 4.4/5 (20+ recensioni)

: 4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione ad oggi

8. Scrivener

Via Scrivener Scrivener è forse l'app di scrittura più completa di questo elenco, pronta ad aiutare gli utenti a soddisfare diverse esigenze, tra cui la delineazione dei contenuti, la ricerca e il processo di scrittura. Disponibile per Mac e PC, è in cima all'elenco delle app più complete per la scrittura di libri. Accademici, giornalisti, studenti e autori possono beneficiare della sua ampia funzionalità/funzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Scrivener

L'organizzazione non lineare aiuta a rivedere e organizzare i paragrafi senza perdere di vista la struttura generale

Le funzionalità di commento e annotazione consentono a voi e ad altri di rivedere il vostro lavoro senza modificare il testo scritto

Gli strumenti di ricerca integrati consentono di individuare i documenti di supporto in modo intuitivo senza uscire dall'app

Visualizza una lavagna di sughero per aiutarvi a pianificare e a definire i vostri progetti di scrittura con un layout virtuale di post-it

Limiti di Scrivener

Ha una curva di apprendimento potenzialmente significativa grazie alle sue numerose funzionalità di scrittura, delineazione, piano e pubblicazione

Le sue opzioni di formattare possono essere più volubili rispetto alle altre app di scrittura di questo elenco

Prezzi di Scrivener

Mac : $49 (acquisto unico)

: $49 (acquisto unico) iOS : $19,99 (acquisto una tantum)

: $19,99 (acquisto una tantum) Windows : 29,99 dollari (acquisto unico)

: 29,99 dollari (acquisto unico) Bundle Mac/Windows: $80 (acquisto unico)

Valutazioni e recensioni di Scrivener

G2 : 4.5/5 (80+ recensioni)

: 4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (190+ recensioni)

9. Carta Leggera

/$$$img/ https://getlightpaper.com/images/top\_app@2x.png App di scrittura per utenti Mac di LightPaper /$$$img/

Via Carta Leggera LightPaper semplifica la gestione delle note e la scrittura di testi sul Mac. Come suggerisce il nome, questa app per la scrittura è volutamente leggera: mantiene le cose semplici in una struttura lineare di cartelle per aiutarvi a salvare, trovare e agire sulle vostre note nel modo più rapido ed efficiente possibile.

Le migliori funzionalità/funzione di LightPaper

La navigazione a schede consente di spostarsi senza problemi tra più note e progetti di scrittura senza perderne il monitoraggio

La visualizzazione dei contorni dell'editor consente di saltare attraverso le sezioni di documenti più grandi senza leggere tutto il testo

Ha opzioni personalizzabili per il markdown che possono adattarsi alla vostra familiarità con il tipo di modifica

La funzionalità di apertura rapida consente di trovare e riaprire i documenti passati quando non si ricorda il loro nome

Limiti di LightPaper

Ha capacità di esportazione limitate per i post dei blog e i siti web, spesso limitate alle opzioni basate sul web

Il suo supporto per il rendering può occasionalmente fallire per i documenti più complessi

Prezzi di LightPaper

14,99$ (acquisto una tantum)

Valutazioni e recensioni di LightPaper

G2 : Nessuna recensione ad oggi

: Nessuna recensione ad oggi Capterra: Nessuna recensione ad oggi

10. ProWritingAid

Via ProWritingAid ProWritingAid è uno strumento di modifica in tempo reale per l'intero processo di scrittura, dalla prima bozza alla copia finale. Che si tratti di email o di pagine web, questo software di scrittura fornisce un flusso costante di suggerimenti su come rendere i contenuti più attivi, coinvolgenti e scorrevoli.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProWritingAid

Il suo controllo grammaticale avanzato, abilitato dall'IA, suggerisce miglioramenti completi alla scrittura in tempo reale

Ha un punteggio di leggibilità in tempo reale per migliorare la scrittura nel tempo

Si integra direttamente con la maggior parte delle posizioni di scrittura dei contenuti, tra cui browser, Microsoft Word, Documenti Google, client di posta elettronica, social media, Salesforce e altro ancora

Fornisce un feedback umano integrato, compresi suggerimenti e masterclass, per migliorare la scrittura nel tempo

Limiti di ProWritingAid

I suggerimenti automatici sono a volte sbagliati o fuorvianti, per cui è necessario che il lavoro venga rivisto da un esperto

La versione di prova gratuita ha un limite di 500 parole, che non è sufficiente per modificare i vostri scritti in modo continuativo

Prezzi di ProWritingAid

Free Forever

Premium: $10/mese

Valutazioni e recensioni di ProWritingAid

G2 : 4.5/5 (40+ recensioni)

: 4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (400+ recensioni)

Utilizzare ClickUp su tutti i dispositivi Apple

Anche se amate scrivere, è probabile che non abbiate il tempo o lo spazio per rendere perfetto ogni contenuto, email o istruzione tecnica che pubblicate. Se non amate la scrittura, è ancora più difficile che ogni pezzo sia perfetto.

Fortunatamente, non siete soli. L'app giusta può fare la differenza, sia che il fastidio riguardi il tempo a disposizione sia che riguardi il processo di scrittura.

L'app per la scrittura per eccellenza è ClickUp, grazie alle sue avanzate capacità di scrittura IA e all'intuitiva creazione e organizzazione collaborativa dei documenti. Create un account gratuito su ClickUp e utilizzate le funzionalità di Docs e Blocco note per il vostro prossimo progetto di scrittura!