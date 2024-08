10 modelli di consulenza gratuiti per contratti di consulenza e servizi

I consulenti rendono le aziende più veloci, migliori e redditizie. Ma poiché i consulenti sono estranei che entrano in un'azienda, è necessario avere le idee chiare prima di completare il lavoro.

In questo caso, la comunicazione e la chiarezza sono fondamentali. Dai contratti ai tempi del progetto alle metriche dei clienti, un'azienda di consulenza ha bisogno di modelli professionali per essere in sintonia con le aziende che serve.

Che siate un consulente o un'azienda che lavora con un consulente, i modelli giusti possono aiutarvi a risparmiare tempo e fatica. Basta trovare un modello che funzioni e copiare e incollare i dettagli del progetto. È il modo migliore per assicurarsi di non lasciare nulla di intentato e rendere il processo più efficiente per tutti. 🙌

Consultate questa guida per scoprire cosa sono i modelli di consulenza, come individuarne uno valido e 10 opzioni per rendere il vostro lavoro più efficiente.

Cosa sono i modelli di consulenza?

Un modello di consulenza è un documento riutilizzabile che i consulenti o i loro clienti possono usare per accelerare il processo di collaborazione. I consulenti possono creare modelli per qualsiasi documento, compresi i contratti, documenti di progetto , rapporti, monitoraggio del tempo , la scoperta dei clienti e molto altro ancora.

Certo, potreste creare ogni volta un nuovo documento da zero, ma siamo pronti a scommettere che siete troppo impegnati per farlo. La templatizzazione di alcune delle parti più ripetitive del processo di consulenza rende possibile il plug-and-play per la vostra azienda, i vostri clienti e i vostri potenziali clienti.

Basta fare una copia di un modello di consulenza, inserire i dettagli pertinenti e mettersi al lavoro. In questo modo, potrete dedicare il vostro tempo a ciò che conta davvero: ottenere risultati per i vostri clienti.

Elementi di un buon modello di consulenza

Ogni attività di consulenza è diversa. Il modello "giusto" per la vostra azienda di consulenza potrebbe non essere adatto a un'altra azienda. Tuttavia, ci sono alcuni elementi che indicano che un modello di consulenza è di qualità, tra cui:

Organizzazione chiara: In un progetto di consulenza ci sono molti cuochi in cucina. Quanto meglio sono organizzati i vostri modelli, tanto meglio sarà il progetto. Assicuratevi che i modelli scelti siano intuitivi e facili da seguire. Intestazioni, punti e immagini devono essere i vostri migliori amici.

In un progetto di consulenza ci sono molti cuochi in cucina. Quanto meglio sono organizzati i vostri modelli, tanto meglio sarà il progetto. Assicuratevi che i modelli scelti siano intuitivi e facili da seguire. Intestazioni, punti e immagini devono essere i vostri migliori amici. Ausili visivi e colori: I colori belli sono facili da vedere, ma hanno anche uno scopo. Ausili visivi come grafici, immagini e diagrammi attirano l'attenzione sulle aree giuste di un documento e aiutano gli spettatori a dare un senso a idee complesse. Inoltre, gli aiuti visivi e i colori accattivanti fanno un'ottima impressione

I colori belli sono facili da vedere, ma hanno anche uno scopo. Ausili visivi come grafici, immagini e diagrammi attirano l'attenzione sulle aree giuste di un documento e aiutano gli spettatori a dare un senso a idee complesse. Inoltre, gli aiuti visivi e i colori accattivanti fanno un'ottima impressione **Un solido modello per consulenti vi permetterà di riempire rapidamente un documento con i dettagli rilevanti. Questa funzionalità consente di utilizzare un modello più volte senza dover modificare i PDF o rielaborare l'intero documento.

**Il modello giusto vi permetterà di agire nel momento in cui un modulo è completo. Ad esempio, un modellostrumento di collaborazione con i clienti potrebbe creare automaticamente dei campi personalizzati che consentono di inserire i dettagli dell'attività.

10 Modelli di consulente gratuiti per la vostra attività di consulenza

Se siete alla ricerca di un modello di proposta di consulenza, contratto di servizio un contratto, un documento di consegna di un progetto o un contratto, ha un modello che lo soddisfa. Per fortuna, non dovete creare i vostri modelli: ne abbiamo creati a decine per voi! Scoprite i nostri 10 modelli di consulenza aziendale preferiti per ottimizzare il vostro flusso di lavoro. ✨

1. Modello di contratto di consulenza ClickUp

Con questo modello di ClickUp, adatto alle piccole imprese, potete creare un contratto di consulenza che definisca le aspettative e vi copra legalmente

La tentazione di buttarsi a capofitto in un progetto di consulenza è forte, ma è necessario che venga stipulato un accordo scritto. Un contratto di consulenza aiuta tutti a mettersi d'accordo sulla ambito del progetto informazioni sul pagamento e altri dettagli sul flusso di lavoro del consulente.

Un contratto di consulenza riguarda il compenso, i metodi di pagamento, i diritti contrattuali, il pagamento delle imposte, l'indennizzo, il subappalto e molto altro ancora. Non solo protegge il consulente, ma dà anche al cliente un'idea migliore di cosa aspettarsi quando lavora con un team di consulenza. Modello di contratto di consulenza di ClickUp consente di generare facilmente un contratto di consulenza che tuteli i vostri interessi. Questo contratto di consulenza è personalizzabile, in modo da poter inserire le date di entrata in vigore, i nomi dei clienti e i dati relativi al cliente le tappe del progetto . Si possono anche aggiungere altri blocchi di contenuto se si vogliono intestazioni aggiuntive.

Assicuratevi di aggiornare i caratteri, il layout e l'immagine di copertina per rendere il vostro modello davvero brillante. Se create molti modelli, seguite le linee guida del branding per creare un'immagine sempre coerente.

Quando il documento è pronto per essere inviato, è sufficiente esportarlo e spedirlo al cliente per la firma. Tenete presente che un contratto di consulenza gratuito non sostituisce un contratto di consulenza. Se siete a caccia di un modello di contratto , date un'occhiata ai modelli n. 3 e n. 9 del nostro elenco. Scarica questo modello

2. Modello di tracciamento del tempo per consulenti ClickUp

Tenete traccia di come state spendendo il tempo su ogni progetto del cliente con questo modello di ClickUp

Il tempo è letteralmente denaro per i consulenti che spesso fatturano a ore. Ma la fiducia si costruisce sulla trasparenza, quindi è una buona idea per i consulenti registrare tutto il tempo in cui lavorano per un cliente in un foglio di presenza bello e di facile lettura.

Il Modello di monitoraggio del tempo dei consulenti ClickUp rende un gioco da ragazzi per consulenti non solo di tenere traccia del loro tempo e di consegnarlo ai clienti, ma anche di tenere sotto controllo il modo in cui spendono il loro tempo.

Utilizzate le formule di questo modello per stimare i costi per un potenziale cliente o per tenere traccia del tempo per la vostra contabilità. Il modello di tracciamento del tempo include nove campi personalizzati, come il livello di impegno, il conto, il prezzo orario, la data di scadenza del pagamento e i costi stimati, per aiutare i consulenti a gestire il loro tempo e i loro guadagni. Include anche diversi tipi di visualizzazione per vedere lo stato dei pagamenti in un foglio e il tracker e i registri delle attività in un altro. Scarica questo modello

3. Modello di contratto commerciale di consulenza ClickUp

Questo modello di ClickUp vi consente di inserire il nome della vostra azienda e pochi altri dettagli per comporre un contratto commerciale professionale

Il vostro contratto di consulenza è importante, ma un contratto è indispensabile. I consulenti possono utilizzare Il modello di contratto commerciale di ClickUp con i propri clienti, nonché con eventuali fornitori o subappaltatori, per creare rapidamente un contratto vincolante.

Siete liberi di personalizzare questo modello come meglio credete, ma già dalla confezione include sezioni per:

Servizi offerti

Tariffe

Politiche di cancellazione

Legge applicabile

Garanzie

Clausola di esclusione

Rinuncia e modifiche

Riconoscimento

Se il cliente desidera modificare i termini di questo contratto, ClickUp semplifica le modifiche con pochi tap. Aggiungete il vostro cliente come collaboratore al documento se desidera inserire termini specifici. Oppure includete clausole che includano le leggi dello Stato in cui operate, nonché accordi su informazioni riservate, proprietà intellettuale e non concorrenza.

Questo modello copre elementi diversi rispetto a un contratto di consulenza, ma mette tutti d'accordo e potrebbe coprirvi dal punto di vista legale. Firmate sempre un contratto prima di iniziare qualsiasi progetto di consulenza. Scarica questo modello

4. Modello di piano aziendale di consulenza ClickUp

Fornire una tabella di marcia per le tempistiche del progetto budget e risorse per guidare le decisioni e definire le aspettative degli stakeholder Piani di progetto sono la strategia principale di ciò che si farà e quando. Assegnano anche i compiti ai collaboratori, in modo da responsabilizzare tutti. I piani di progetto sono di solito strumenti interni per i consulenti, ma possono essere condivisi con i clienti se la collaborazione è stretta.

Le aziende assumono società di consulenza per social media piani di marketing, operazioni, branding, formazione, consulenza gestionale e molto altro ancora. Fortunatamente, è possibile utilizzare il Modello di piano di progetto di ClickUp Consulting per qualsiasi tipo di progetto di consulenza.

Questo modello avanzato di proposta di consulenza aziendale è dotato di 12 stati e di un campo personalizzato per la fase del progetto. È inoltre possibile passare da una visualizzazione all'altra per le attività, i programmi del progetto, i compiti per fase e un'utile guida rapida.

Vale la pena di menzionare che è possibile aggiungere automazioni anche a questo modello di ClickUp. Ad esempio, quando qualcuno cancella un compito, il sistema può cambiare automaticamente gli assegnatari.

Oppure se si un progetto di scrittura il sistema può passare automaticamente la copia dallo scrittore all'editore. In questo modo, potrete preoccuparvi meno dei passaggi di consegne e dedicare più tempo ai vostri clienti. Scarica questo modello

5. Modello di rapporto di consulenza ClickUp

Il modello di proposta commerciale di ClickUp vi consentirà di trovare nuovi clienti in pochissimo tempo

Pensate a un rapporto di consulenza come a un proposta di progetto che inviate ai potenziali clienti vantarsi umilmente della propria competenza in materia. I modelli di proposta di consulenza devono descrivere in dettaglio sia il vostro know-how in un determinato settore, sia il vostro piano aziendale per ottenere risultati per il cliente. Modello di rapporto di consulenza di ClickUp include un'introduzione, che è come una pagina di copertina o un sommario esecutivo. Questa è l'area della proposta di consulenza aziendale in cui si spiegano gli obiettivi del rapporto, il scopo del lavoro e la metodologia.

Nella sezione Risultati e discussione, descriverete in dettaglio lo status quo attuale e metterete in evidenza ciò che può o non può essere migliorato con questo piano. Ad esempio, avete notato che il sito web del potenziale cliente presenta alcuni problemi di backend.

Ma questo può essere o meno risolvibile se il cliente assume un consulente di content marketing. Da qui, create un piano d'azione per migliorare l'attività. Nella sezione Conclusioni e raccomandazioni, fornirete una panoramica di alto livello del rapporto e del progetto che si conclude con le vostre raccomandazioni.

Imparare a conoscere il meglio_

[RM per consulenti](https://clickup.com/it/blog/73907/crm-per-la-consulenza/)

7. Modello di successo del cliente ClickUp

Con questo modello di ClickUp è possibile bloccare la fuga dei clienti

Se un cliente vi chiede: "A cosa avete lavorato?", potete tirare fuori un documento di successo del cliente per dimostrare quanto siete stati impegnati.

Questo documento tiene traccia di tutte le attività sull'account del cliente, nonché dei contatti, dei rinnovi e dei rischi. Il Modello di successo del cliente ClickUp include visualizzazioni per rinnovi, impegno, feedback e Net Promoter Score (NPS).

Il modello fornisce anche informazioni sullo stato di salute di un account, per dirvi se un cliente è a rischio di abbandono in base al suo livello di coinvolgimento, al Net Promoter Score e all'ultimo punto di contatto. Se state cercando di approfondire i legami con tutti i vostri clienti, questo modello è indispensabile. Scaricate questo modello

8. Modello di scoperta del cliente ClickUp

Utilizzate questo modello di ClickUp per sentirvi sicuri durante ogni telefonata con il cliente

I consulenti si abbeverano a una fonte di acqua calda ogni volta che un nuovo cliente . È necessario raggiungere rapidamente la velocità necessaria, e Modello di scoperta del cliente di ClickUp vi aiuterà a farlo.

Si tratta di un modello di script per la chiamata di scoperta che potete personalizzare prima di ogni chiamata a un nuovo cliente. Potete usarlo per qualificare i clienti al telefono e migliorare il flusso generale della conversazione.

Questo modello include un modello di copione che potete scorrere, oltre a una banca di domande che vi aiuterà a porre le domande giuste. La codifica dei colori, le intestazioni e la grafica rendono facile sfogliare il copione digitale, in modo da poter pensare con calma e regolare il flusso della conversazione secondo le necessità.

/Riferimenti

Scarica questo modello /%href/

9. Modello di contratto per servizi di gestione progetti ClickUp

I project manager apprezzeranno questo modello di contratto plug-and-play di ClickUp

Abbiamo già parlato di un contratto di consulenza e di un contratto commerciale generale, ma questo Contratto per i servizi di gestione del progetto ClickUp è specificamente pensato per i consulenti che offrono assistenza nella gestione di progetti e esecuzione del progetto .

Questo contratto specializzato comprende sezioni su:

Ambito del servizio di consulenza

Durata del contratto

Termini di pagamento

Risoluzione del contratto

Impegni

Informazioni proprietarie

Limitazione di responsabilità e indennizzo

Contraente indipendente

Condizioni generali

Proposta di consulenza

La proposta include anche un documento Exhibit A, che copre i servizi correlati che accettate in qualità di project manager. Si tratta di un documento che descrive nel dettaglio il vostro lavoro e ciò che il cliente può aspettarsi da voi. Scarica questo modello

10. Modello di proposta di consulenza in Microsoft Word

Tramite Signaturely

Questo è un altro modello di contratto di consulenza che è stato elaborato da esperti legali e revisori. Se avete bisogno di un rapido documento Word da compilare e inviare a un cliente, questa risorsa gratuita vi permetterà di iniziare in pochi minuti.

Questo documento gratuito Modello di contratto di consulenza in Microsoft Word di Signaturely è corredato da un riepilogo dei servizi, un piano di anticipo e un accordo di rimborso spese. Sebbene questo documento sia stato revisionato da un avvocato, non si tratta di una consulenza legale, pertanto è necessario esaminarlo per assicurarsi che riguardi le leggi applicabili nella propria zona. Scarica questo modello

Prova i modelli di consulenza per la tua attività di consulenza

Il lavoro di consulenza migliora le aziende e i modelli rendono i consulenti più efficienti. I consulenti più impegnati non hanno il tempo di generare nuovi documenti per ogni cliente: ecco perché è così importante creare modelli per il flusso di lavoro.

L'enorme libreria di modelli di consulenza di ClickUp vi dà la tranquillità di riunire tutto il vostro lavoro in un'unica piattaforma. 📚 Scoprite subito i modelli di ClickUp per fare di più in meno tempo.