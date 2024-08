<strong>Gestione dei deliverable di progetto con modelli ed esempi</strong>

Al giorno d'oggi i team usano il termine "deliverable del progetto" come una caramella ad una parata. A volte è difficile stabilire cosa intendano il vostro client o i membri del team interno quando usano questo termine.

Ed è ancora più difficile mettersi d'accordo se non si dispone di un processo chiaramente definito per determinare e gestire i deliverable del progetto. Senza un project management strategico, il Project Management Institute afferma che il 67% dei progetti fallisce in modo definitivo.

Non c'è da stupirsi che il vostro project manager abbia il voltastomaco ogni volta che qualcuno aggiunge un altro deliverable a un progetto già mal pianificato.

Non temete! Siamo qui per aiutarvi!

Vi aiuteremo a scoprire come fornire costantemente valore ai vostri clienti, dare priorità alle attività per la gestione dell'ambito e ottimizzare la distribuzione delle risorse .

Questa guida spiega come allineare i team interni ed esterni alle consegne dei progetti, in modo da rendere i client felici, i team più efficienti e i margini di profitto in attivo.

Che cosa sono i deliverable del progetto?

I deliverable di progetto sono le singole attività che soddisfano un progetto progetto e contribuiscono al raggiungimento degli oggetti del progetto .

Proprio come Roma non è stata costruita in un giorno, non è possibile completare i progetti senza contribuire con gli input. Ecco cosa sono i deliverable del progetto: i blocchi del vostro progetto piano del progetto .

Tipi di deliverable del progetto

I tipi di deliverable sono determinati dalla funzione e dal team responsabile della consegna. Ad esempio:

Interno vs. esterno

Raggruppate le attività nella vista Bacheca Kanban per stato, campi personalizzati, priorità e altro ancora nella vista Bacheca di ClickUp

Le consegne non sono solo per i client. Lavorano anche per aiutare i team interni a rimanere in carreggiata.

Ad esempio, un deliverable interno può essere la bozza di un blog che un autore di contenuti sottopone al team di modifica. Un deliverable esterno potrebbe essere la bozza finale del blog che lo scrittore di contenuti presenta al client.

Processo vs. prodotto

Riorganizzare la lista di controllo ClickUp trascinando e rilasciando gli elementi

i deliverable di processo sono attività procedurali che aiutano a far progredire il progetto (ad esempio, la lista di controllo della revisione del marchio). D'altro canto, i deliverable di tipo product soddisfano le specifiche dei servizi descritti nella lista di controllo di ClickUp scopo del progetto (ad esempio, guida al branding completata).

Grande vs. piccolo

La vista Carico di lavoro di ClickUp fornisce informazioni sulle metriche del progetto per essere sempre un passo avanti

È fondamentale dividere i deliverable in base alla loro dimensione o al loro impatto sullo stato del progetto, in modo da stimare accuratamente i carichi di lavoro e stabilire le priorità l'allocazione delle risorse . Ad esempio, una grande deliverable per un progetto di progetto di sviluppo di un sito web sarebbe la rifinitura del database del catalogo dei prodotti.

D'altra parte, una piccola deliverable potrebbe essere creare modelli per le singole pagine di produttività.

Tangibile vs. Intangibile

Far salire il team su una nuova piattaforma come ClickUp potrebbe essere un progetto impalpabile da completare

Alcuni elementi del progetto non richiedono un passaggio di consegne fisico. Tuttavia, queste risorse sono comunque essenziali per l'esito positivo del progetto. In questo caso si tratta di deliverable di progetto intangibili.

Per esempio, il trasferimento di conoscenze sotto forma di modulo di onboarding per il cliente il programma di formazione e di addestramento è fondamentale per l'esito positivo di un progetto. Tuttavia, potrebbe non includere un passaggio fisico dei documenti.

I deliverable tangibili sono parti di un progetto che hanno modulo e sostanza. Ad esempio, un documento tangibile potrebbe essere un manuale di formazione.

Esempi di deliverable di progetto per diversi team

I deliverable del progetto variano a seconda del team. Per darvi un'idea più precisa dei deliverable di progetto, ecco quattro esempi di deliverable di progetto per team:

Teams di marketing:

Calendario dei contenuti per i social media

Campagna di email marketing

Linee guida per la messaggistica del marchio

Teams:

Mockup per la riprogettazione del sito web

Design del logo

Design della confezione della produttività

Teams di produttività:

Roadmap di produttività

Storie dell'utente

Specifiche delle funzionalità/funzione

Teams:

Programma di onboarding per i nuovi assunti

Risultati del sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti e piano d'azione

Manuale di cultura aziendale

Quali non sono i risultati del progetto?

In ogni sacchetto di caramelle da parata, probabilmente ci sono almeno un paio di pezzi mascherati da caramelle (guardandoti, Tootsie Rolls). Allo stesso modo, a volte le persone hanno difficoltà a distinguere tra i deliverable di progetto e altre parti del progetto, come ad esempio:

Attività cardine del progetto : Queste sono fasi di un progetto ma non sono veri e propri deliverable. Un deliverable di progetto può contribuire al raggiungimento delle attività cardine del progetto. Ad esempio, una guida al branding (deliverable del progetto) potrebbe segnalare il completamento dello "sviluppo delle risorse del marchio" (attività cardine) in un progetto di branding e marketing

**Obiettivi del progetto e oggetti : Misurano la destinazione o i risultati che si vogliono raggiungere attraverso il lavoro del team. Tuttavia, non sono ciò che si usa per arrivarci. L'obiettivo di un progetto potrebbe essere l'aumento del 20% dei lead inbound, mentre i contenuti SEO potrebbero essere una deliverable del progetto che contribuisce all'esito positivo di quel KPI

: Misurano la destinazione o i risultati che si vogliono raggiungere attraverso il lavoro del team. Tuttavia, non sono ciò che si usa per arrivarci. L'obiettivo di un progetto potrebbe essere l'aumento del 20% dei lead inbound, mentre i contenuti SEO potrebbero essere una deliverable del progetto che contribuisce all'esito positivo di quel KPI Il prodotto finale: È composto da pezzi che contribuiscono (cioè i deliverable del prodotto), ma non è la stessa cosa di quei singoli pezzi. Il prodotto finale può essere un'app completamente sviluppata, ma i deliverable chiave che contribuiscono al prodotto finale sono i wireframe dell'interfaccia utente, gli elementi di design e molto altro

Questi aspetti sono parti importanti di un progetto, ma non sono i deliverable del progetto.

Come scegliere i deliverable del progetto per il vostro team

Ora che sapete cosa si qualifica come deliverable di progetto interno ed esterno, vi chiederete come scegliere i deliverable per un determinato progetto.

In primo luogo, non esiste un numero prestabilito di deliverable di progetto; il numero di deliverable dipende dai requisiti del progetto, dal progetto stesso e dalla sua struttura sequenza budget e le condizioni concordate. Tuttavia, questi elementi devono essere sottoposti al progetto gerarchia (nota anche come $$$a Struttura di ripartizione del lavoro o WBS ) prima di passare all'identificazione dei deliverable del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/ClickUp\_Hierarchy\_2021-1400x788.gif Gerarchia di ClickUp /$$$img/

L'esclusiva gerarchia di ClickUp offre la flessibilità necessaria per organizzare team di qualsiasi dimensione

Questo aiuterà il vostro team interno a mantenere la continuità del flusso di lavoro tra i vari progetti.

Per definire le consegne per il progetto del vostro client, suddividere l'incarico in attività di dimensioni ridotte . Iniziate chiedendovi quali sono gli obiettivi del progetto e come il vostro prodotto contribuisce alla riunione di tali obiettivi.

Poi vedete quali sono le azioni Attività di ClickUp che devono essere eseguiti per fornire quel prodotto o servizio e raggiungere l'obiettivo del progetto. Queste attività sono i deliverable del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image8-1.png Vista Elenco ClickUp /$$$img/

Per capire a colpo d'occhio dove si trova il vostro lavoro, organizzate le attività con opzioni flessibili di ordinamento, filtraggio e raggruppamento nella vista Elenco di ClickUp

Supponiamo che un client coinvolga il vostro team per un'attività di Instagram campagna di marketing . Attraverso le conversazioni con il client, siete d'accordo sul fatto che l'ambito del lavoro includerà 10 post statici e reel per raggiungere gli obiettivi della campagna.

Per i copywriter, i designer e i produttori video, ci saranno 10 immagini statiche, didascalie e clip video. Queste suddivisioni dei deliverable del progetto danno a voi e al vostro team una chiara percezione del lavoro che vi aspetta, aiutandovi ad allocare le risorse, a rispettare l'obiettivo e il budget e a consegnare in tempo.

Passaggi per la gestione dei deliverable di progetto

Se avete lavorato con i client, sapete che le attività casuali si presentano in continuazione. In effetti, Guida del ribelle al project management ha rilevato che il 59% dei project manager dichiara di gestire da due a cinque progetti alla volta.

Da fare, quindi, voi o il vostro project manager per gestire le consegne dei progetti quando vi destreggiate tra più progetti client contemporaneamente? Stabilite priorità chiare e titolari delle attività fin dall'inizio, e delegare il lavoro più impegnativo all'IA.

1. Stabilire l'ambito di lavoro e ottenere un accordo scritto da tutte le parti interessate

Non lasciate il progetto al caso. Iniziate ogni progetto delineando i requisiti con il client nella riunione di avvio. Determinate per ogni attività il tipo di progetto, la priorità, le ore utilizzabili e il budget.

Una volta determinati i deliverable del progetto, è fondamentale che il personale interno ed esterno del progetto e firmano una dichiarazione di intenti accordo aziendale scritto (noto anche come carta del progetto).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif comandi di formattazione e slash nei documenti di ClickUp /$$$img/

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

Questo documento costituisce una fonte centrale di verità in caso di controversie e unifica voi e il vostro client verso un obiettivo comune. Il carta del progetto delineerà le aspettative e gli autori e delegherà le responsabilità agli stakeholder interni ed esterni.

La firma di un accordo non significa che i progetti non possano evolversi, ma semplicemente che è possibile rivederli dichiarazione sullo scopo del lavoro e proteggere il team dal sovraccarico di lavoro e dalla sottopagazione.

2. Determinare la larghezza di banda del team e distribuire il lavoro di conseguenza

Distribuite il carico di lavoro in base alle competenze del team e alla larghezza di banda individuale. Monitorare i lavori dei team e dei singoli, le richieste di ogni deliverable del progetto e i risultati ottenuti le priorità del team per distribuire uniformemente gli incarichi.

Più facile a dirsi che a farsi, quando si è sommersi da più progetti! Ma con il ClickUp Gestione del carico di lavoro visualizzare, è facile come aprire il dashboard.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image2-4.gif vista Carico di lavoro clickUp /$$$img/

Utilizzate la Vista Carico di lavoro di ClickUp per visualizzare chi è in vantaggio o in ritardo e trascinare facilmente le attività per riallocare le risorse ClickUp vi semplifica la vita monitorando il carico di lavoro nelle metriche di produzione specifiche del vostro team, invece di misurazioni generiche della produttività. Il carico di lavoro di ClickUp, completamente personalizzabile, presenta campi personalizzati che consentono di monitorare il carico di lavoro del team in base alle sue dinamiche e ai suoi processi.

Alcuni team possono preferire misurare il carico di lavoro in punti dello sprint mentre altri possono misurare il carico di lavoro in termini di volume di attività o di durata stimata. L'utilizzo di un sistema centralizzato di project management centralizzato è uno strumento fondamentale per una gestione efficiente del team, indipendentemente dal modo in cui la vostra organizzazione misura il carico di lavoro del team.

Ad esempio, 93% dei dipendenti di STANLEY Sicurezza ha dichiarato che il passaggio a ClickUp li ha aiutati a organizzare meglio e a stabilire le priorità del loro lavoro. Inoltre, il 72% dei dipendenti ha dichiarato di aver ridotto il sovraccarico di lavoro e lo stress.

3. Automazione dei lavori più impegnativi per concentrarsi maggiormente sulle attività critiche

È facile che la qualità del progetto ne risenta quando si è impantanati nei lavori di amministrazione dei client e nelle comunicazioni del team. La buona notizia è che l'automazione può eliminare questo lavoro impegnativo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Automazioni personalizzate in ClickUp /$$$img/

Utilizzate ricette di automazione precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi sugli aspetti più importanti

In ClickUp, i team possono utilizzare i tag per notificare automaticamente agli altri quando i deliverable interni o esterni sono pronti e per far avanzare gli oggetti del progetto. Le tag per l'automazione lasciano anche una chiara traccia di controllo con collegamenti diretti ai deliverable, riducendo la necessità di chiedere continuamente aggiornamenti sul progetto.

Le aziende che utilizzano ClickUp ci dicono che grazie al nostro strumento hanno più spazio per concentrarsi su attività di alto livello. Infatti, lo stesso studio di STANLEY Security ha rilevato che l'86% dei dipendenti ha dedicato più tempo a concentrarsi su attività critiche di alto livello grazie all'automazione di ClickUp e l'80% ha visto migliorare il lavoro di squadra.

STANLEY Security ha sondato i propri dipendenti interni per capire l'impatto di ClickUp

L'impatto dell'automazione non è limitato agli aneddoti dei dipendenti. Una reportistica della McKinsey ha scoperto che due terzi delle aziende vedono molteplici vantaggi nei flussi di lavoro automatizzati, tra cui, ma non solo, il miglioramento della qualità dei prodotti, la riduzione dei costi e l'aumento della soddisfazione dei clienti.

4. Mitigare i problemi del progetto prima che abbiano un impatto sui risultati del progetto stesso

Un project manager efficiente anticipa e mitiga i problemi prima che abbiano un impatto sui risultati del progetto. Ma questo approccio proattivo è quasi impossibile se non si dispone degli strumenti giusti.

Rilevate istantaneamente lo stato di avanzamento in base alle attività cardine, alle attività, al tempo, alle attività e altro ancora.

ClickUp risolve questo problema visualizzando lo stato del progetto in tempo reale con un solo clic. Il gestore del progetto può tenere sotto controllo lo stato di avanzamento del progetto su più metriche per ridurre i ritardi prima che il team non raggiunga le attività cardine del progetto o superi il budget.

Quando è possibile vedere a colpo d'occhio se un progetto sta andando nella direzione sbagliata, ClickUp permette di passare facilmente alla mediazione piano di mediazione per l'ambito del progetto prima che sfugga al vostro controllo. È anche possibile controllare lo stato dei progetti in base al budget rimanente, alle ore rimanenti, allo stato e molto altro ancora.

7 Modelli di progetti da consegnare per cominciare

Volete gestire più velocemente tutte le attività del vostro progetto? Abbiamo pensato a tutte le attività del progetto.

Utilizzate uno (o molti!) dei nostri sette modelli di deliverable di progetto chiave per vedere ClickUp in azione. Siete già su un'altra piattaforma?

Non c'è problema!

Abbiamo semplificato l'importazione dei vostri progetti e attività in ClickUp, quindi cercate il modello o i modelli che meglio si adattano alle vostre esigenze e preparatevi a non guardarvi indietro!

1. Modello di project management con budget di ClickUp

Ottenete una panoramica di alto livello del budget del progetto, gestendo al contempo attività e stati in questo modello di facile utilizzo

Avete bisogno di una vista dettagliata delle vostre attività in base al tipo di progetto, allo stato, all'assegnatario, alla valutazione del completamento o al budget rimanente? Vi piacerà il modello di facile utilizzo Modello di project management con budget di ClickUp .

Iniziate con alcune attività e sottoattività preimpostate per vedere come il budget del progetto potrebbe essere gestito dalle attività di ClickUp. Scaricate questo modello

2. Modello ClickUp Da fare terminato

Mantenete il team in movimento utilizzando il fidato metodo GTD con il modello Getting Things Done di ClickUp. Non è quello che state cercando? Date un'occhiata al nostro elenco completo di modelli GTD! Quali sono i progetti in attesa, pronti da fare, programmati o delegati? Il Modello ClickUp per terminare le cose (GTD) basato sul sistema GTD di David Allen, consente di organizzare tutti i progetti e le attività, registrandoli e suddividendoli in elementi di lavoro attuabili.

Questo modello rende semplice:

Utilizzare campi personalizzati precostituiti per organizzare le attività

Dare priorità alle attività in base alla data di scadenza, al lavoro richiesto, al budget, al tempo e altro ancora

Fornire l'accesso a documenti collaborativi per tutto il team Scarica questo modello ### 3. Modello di matrice dei lavori richiesti da ClickUp Impact

L'utilizzo di una matrice dell'impatto consente di creare una rappresentazione visiva del lavoro richiesto per ogni funzionalità/funzione, in modo da migliorare la qualità del progetto priorità delle attività e le risorse

Collaborate tra i team e assicurate l'allineamento prima di iniziare un progetto, considerando il valore e il rischio delle attività in questo modello di elenco ClickUp. Il Modello di matrice dell'impatto e del lavoro richiesto di ClickUp lavora come un elenco visivo per mostrare il livello di "giurisdizione" per andare avanti con l'attività prima di completare un progetto.

La vista Elenco di ClickUp consente ai team di collaborare creando campi personalizzati e impostazioni di priorità per semplificare il flusso di lavoro, indipendentemente dal fatto che si gestiscano deliverable esterni o interni. Scarica questo modello

4. Modello di Carta dei progetti ClickUp

Documenta e autorizza l'intero progetto dall'inizio alla chiusura Modello di Carta del progetto di ClickUp è la soluzione semplice per documentare tutto ciò che serve per il progetto, dall'inizio alla fine. In questo documento di ClickUp, potete gestire facilmente l'ambito del progetto con la possibilità di:

Assegnare i commenti nel documento agli stakeholder interni

Lavorare contemporaneamente sullo stesso identico documento

Fornire un accesso collegato privato o pubblico agli stakeholder esterni Scarica questo modello ### 5. Modello di PMO Teams per ClickUp

Il modello ClickUp PMO Team semplifica il project management, gestione dei programmi e di portfolio, abbattendo le barriere e consentendo una rapida esecuzione

Siete alla ricerca di una semplice introduzione al project management all'interno di un'azienda? gestione delle attività piattaforma? Utilizzare Modello di team PMO di ClickUp per vedere le attività in fasi, con date di scadenza, livelli di priorità, team e collaboratori assegnati, e budget del progetto .

Con questo modello, è possibile muoversi rapidamente attraverso il processo di project management con:

Visualizzazioni rapide delle attività secondarie

Assegnatari multipli di attività

Visualizzazione completa difasi del progetto (personalizzabile in base alle proprie esigenze)

Semplici funzionalità di drag-and-drop per regolare e pianificare le attività Scarica questo modello ### 6. Modello di Carico di lavoro per i dipendenti di ClickUp

Vista Carico di lavoro principale e sue funzionalità/funzione utilizzando il Modello di carico di lavoro per dipendenti di ClickUp

Se desiderate accelerare il processo di monitoraggio dei carichi di lavoro dei dipendenti, Il modello di Carico di lavoro dei dipendenti di ClickUp è il punto di partenza perfetto. Questo modello vi aiuterà ad aggiungere membri al team, assegnare progetti, aggiungere stime di durata, utilizzare il volume delle attività o monitorare per punti di sprint per sapere chi sta lavorando su cosa.

Le nostre funzionalità di gestione del carico di lavoro consentono ai responsabili di gestire del team risorse e carichi di lavoro del team, in modo da poter pianificare facilmente nuovi progetti e assegnare attività o progetti in base alle capacità del team. Ora avrete una visualizzazione a volo d'uccello dei vostri singoli collaboratori, in modo da sapere quanto lavoro viene effettivamente assegnato. Scaricate questo modello

7. ClickUp Ripartizione del lavoro Modello di lavagna online

Suddividete l'ambito di un progetto in piccole consegne e monitorate facilmente le consegne per ogni fase e il team coinvolto in ClickUp Whiteboards

Ottenere il quadro generale con questo ClickUp Lavagna online per garantire che tutto si svolga rapidamente. Utilizzando questo Modello di suddivisione del lavoro di ClickUp aiuta a monitorare le consegne esterne o interne per ogni fase del team coinvolto.

Uno dei migliori passaggi iniziali per costruire un progetto di grandi dimensioni in ClickUp è quello di suddividere l'ambito complessivo in consegne di progetto più piccole.

Bonus:_

**WBS Software_ Scaricare questo modello

Gestire efficacemente le consegne del progetto con ClickUp

ClickUp è l'app che le sostituisce tutte. Attività, documenti, chattare e altro ancora sono riuniti in un'unica app software per il project management con oltre 1.000 integrazioni in modo da poter gestire efficacemente i risultati dei progetti.

La possibilità per tutti i team di collaborare in un unico sistema crea una trasparenza senza precedenti in tutta l'organizzazione, per una maggiore esecuzione efficiente dei progetti . Permettete al vostro team di eseguire rapidamente identificare la capacità , pianificare progetti complessivi e, in ultima analisi, guidare i risultati dei progetti anziché limitarsi a monitorarli.

Non dovete più temere le relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti per i vostri clienti. Sperimentate come ci si sente a gestire le consegne del progetto invece di essere loro a gestire voi.

Scegliete tra una miriade di soluzioni per il project management modelli presenti nella nostra biblioteca e iniziate a usare ClickUp per gestire i deliverable dei vostri progetti oggi stesso!