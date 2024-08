11 esempi di obiettivi di gestione dei progetti per il 2024

Può sembrare che gennaio si prenda tutta la gloria della definizione degli obiettivi in mezzo all'emozione di un nuovo anno, ma molti di noi nel mondo del lavoro hanno la fortuna di rivivere questa eccitazione tre volte in più all'inizio di ogni trimestre fiscale. 🎉

Certo, sulla carta sembra un po' ansiogeno, ma c'è qualcun altro che ama segretamente pianificare i propri nuovi oggetti?

Se avete risposto sì a questa domanda, allora siamo lo stesso tipo di persona strana. 🥲💜

L'impostazione di nuovi obiettivi può essere un'esperienza così valida. Anche se non avete ancora un processo di impostazione degli obiettivi, è probabile che abbiate lavorato a un elenco non ufficiale di obiettivi per la maggior parte della vostra carriera.

Da dove lo so? Perché questi oggetti hanno formato le abitudini che vi hanno fatto ottenere il lavoro dei vostri sogni, hanno creato un senso di appagamento nella vostra routine quotidiana o forse vi hanno aiutato a diventare la persona che il vostro cane ha sempre saputo essere.

In breve, l'impostazione e il raggiungimento degli obiettivi è qualcosa di intrinsecamente naturale e semplicemente buono.

Inoltre, l'impostazione di un mix di obiettivi personali e professionali è necessaria anche per prosperare nelle carriere, ad esempio project management che si innovano costantemente.

Abbiamo gli strumenti e i suggerimenti necessari per impostare e rispettare i vostri prossimi obiettivi di project management. Menzioni a parte, undici obiettivi dettagliati specifici per i project manager per dare il via al vostro trimestre con un inizio forte.

Perché si dovrebbero impostare gli obiettivi del project management?

Voglio dire, avete la roadmap del progetto. Dovrebbe essere sufficiente, giusto? non proprio

La vostra roadmap può anche layoutare il viaggio attraverso il lancio di un progetto positivo, ma i punti di riferimento lungo il percorso sono quelli in cui avviene la vera magia, soprattutto quando si tratta del vostro obiettivi di sviluppo professionale .

Prima di tuffarci, abbiamo un piccolo disclaimer: in questo post, useremo le parole "obiettivi" e "finalità" in modo intercambiabile. Nella vostra esperienza professionale, potreste aver dato definizioni diverse a queste parole, ma nel contesto di questo articolo sono sinonimi.

siamo contenti di averla tolta di mezzo. Ora passiamo alle cose belle. 🤓 Project management è entusiasmante perché è in continua crescita e permette ai project manager di imparare qualcosa di nuovo quasi ogni giorno con la sofisticazione dei loro progetti. Impostazioni obiettivi vi aiuta a stare al passo con queste tendenze in continua evoluzione e a consegnare un prodotto che farà piangere (felicemente) i vostri interlocutori.

Poiché l'impostazione degli obiettivi nel project management è un ottimo modo per migliorare la qualità dei vostri progetti, è, per estensione, anche un modo eccellente per migliorare voi stessi! Allineando i vostri obiettivi di project management con la direzione generale della vostra azienda, vi state impegnando per l'esito positivo del vostro futuro e questa relazione viene sempre prima di tutto. 🥰

Oltre a migliorare voi stessi, pianificare gli obiettivi chiave che volete raggiungere in ogni progetto in arrivo è un ottimo modo per rimanere motivati, distinguersi, misurare la vostra crescita e prepararsi per il futuro. Ma non è tutto!

C'è un altro motivo (piuttosto serio!) per cui dovreste investire un po' di tempo in più negli obiettivi del project management. 😳

I project management si trovano ad affrontare nuove sfide con il l'aumento del lavoro da remoto e freelance che rendono ancora più importante la necessità di avere oggetti chiari e SMART per rimanere al passo con i potenziali cambiamenti che potrebbero presentarsi..

"L'impatto del coronavirus (COVID-19) ha messo alla prova la capacità delle organizzazioni di realizzare efficacemente progetti e programmi", ha dichiarato Natasha Moore, Partner responsabile del settore Trasformazione Gestione dei programmi di KPMG Australia. "Alcuni progetti e programmi si sono adattati rapidamente ed efficacemente... mentre altri hanno subito notevoli ritardi o cancellazioni"

Secondo Moore, i team più capaci di combattere i ritardi sono stati quelli più disposti a cambiare rotta e a definire gli oggetti chiave del progetto fin dall'inizio.

Anche se potreste essere tentati di scarabocchiare "pivot" su un foglio di carta nota adesiva e visualizzarla sul monitor per facilitarne la lettura, c'è bisogno di qualcosa di più per mettere in moto questa pratica e creare sane abitudini di lavoro. Ma per fortuna ClickUp vi ha pensato. 🙂

$$$a Gli obiettivi di un grande project management

Noi di ClickUp siamo grandi sostenitori di Obiettivi SMART e gli oggetti di project management di maggior impatto condividono questa qualità!

Un breve riassunto: Gli obiettivi SMART dovrebbero essere la stella polare del vostro percorso di definizione degli obiettivi e sono definiti come sspecifici, measurable, assignable, relevant, e time-based.

Per essere specifici, il vostro obiettivo risponderà al cosa, chi, quando, dove, perché e che coinvolti in un piano d'azione dettagliato. Avrete una serie definita di metriche per misurare lo stato e conoscerete le competenze o gli strumenti necessari per raggiungerlo. Il vostro oggetto sarà anche rilevante per voi! Cioè è in linea con lo sviluppo della vostra carriera o con gli obiettivi personali a lungo termine. E infine, ma non per questo meno importante, è legato al tempo, con una scadenza, in modo da eliminare le abitudini di procrastinazione.

L'aspetto positivo dell'impostazione degli obiettivi SMART è la loro completezza, ma non lasciatevi impantanare nel tentativo di creare il nuovo obiettivo trimestrale più grande del gruppo. SMART gli obiettivi del project management possono essere a breve o a lungo termine e molti obiettivi a lungo termine possono essere suddivisi in attività cardine più gestibili lungo il percorso.

Per fortuna, condivideremo esempi di entrambi e di tutte le fasi intermedie! Incluse alcune tappe extra sane abitudini di lavoro che possono avere un grande impatto sul vostro cammino verso nuovi traguardi.

8 obiettivi forti per i project manager

Questo elenco è una combinazione di obiettivi a breve e a lungo termine, ma potete anche notare che si tratta di obiettivi che potete fissare per voi stessi più volte. Ad ogni nuovo progetto, utilizzate la stessa logica SMART per misurare il vostro stato in un periodo di tempo prolungato, utilizzando questi obiettivi come base di riferimento.

... un'ultima cosa prima di passare alla carne e alle patate. 🍽

Potete lavorare su tutti questi oggetti in tandem! L'ordine dell'elenco prevede che ogni obiettivo si basi su quello precedente, ma se siete dei project manager navigati, siate ospiti e saltate a vostro piacimento. 🚀

1. Migliorare la comunicazione e la collaborazione

Questo può essere un obiettivo a breve termine, ma è qui per il lungo periodo. Anche se non suggerissimo di migliorare la comunicazione e la collaborazione come priorità, è probabile che questo oggetto abbia comunque un posto nel vostro gruppo perché una buona comunicazione richiede un lavoro costante!

Ora, se al momento siete seduti sulla vostra poltrona girevole e vi chiedete: "Ma se dovrò sempre lavorare sulla comunicazione, allora l'obiettivo non è limitato nel tempo e quindi non è SMART?

No, è ancora SMART.

Siate chiari e riflessivi su come definire il "miglioramento" in quest'area, guardando ai progetti passati o alle sfide recenti. Con il senno di poi si può risalire alle cause di una cattiva comunicazione?

Forse si tratta di troppi canali di comunicazione, ad esempio Susan ama l'email ma Jimmy preferisce Slack e voi preferite mettere un elemento fissato in attesa che tutti possano discuterne su Zoom il lunedì?

Spero sinceramente che questa non sia la vostra situazione attuale. 👀

Ma non è mai troppo tardi per mettere in atto un processo definitivo. Identificate i punti dolenti e iniziate a mettere per iscritto una soluzione che il team del progetto possa seguire e a cui fare riferimento.

Se c'è un modulo di comunicazione che non funziona per nessuno, allora eliminatelo completamente dal flusso di lavoro quotidiano, ma se ci sono alcuni dolori di crescita durante l'adattamento al nuovo processo, tenetelo per un mese o due prima di cambiare di nuovo il processo. Esiste un eccesso di comunicazione e i continui cambi di rotta possono creare confusione e, in ultima analisi, essere controproducenti.

Ora che il team sa quando, dove e come parlarsi, assicuratevi che sia incoraggiato al 100%.

Durante la gestione del team, guidate la conversazione con incoraggiando una comunicazione aperta e collaborazione del team . Soprattutto per i team di progetto remoti, assicuratevi che nessuno si senta come se stesse lavorando in un silo e stabilite una politica di "porte aperte" quando si tratta di affrontare domande, esigenze e feedback.

Suggerimento del project manager: se intendete incoraggiare il team a stabilire connessioni e a condividere nuove idee, assicuratevi di essere disposti anche ad ascoltare.

2. Migliorare la produttività e le prestazioni

Questo oggetto di project management è un obiettivo a breve e lungo termine!

Il modo in cui mettere in pratica questo obiettivo dipenderà dalle pratiche attuali della vostra azienda, ma si riduce al modo in cui misurate la produttività e le prestazioni in primo luogo.

Guardate ai progetti, alle attività, alle pietre miliari e alle sequenze temporali del passato: rispettate costantemente le scadenze? E se così non fosse, è possibile individuare la causa di potenziali aree a basso rendimento ? I colli di bottiglia e i blocchi a volte sono completamente al di fuori del vostro controllo, ma condurre un audit completo delle vostre del carico di lavoro del vostro team e il ritmo dei progetti non è mai una cattiva idea. Se da un lato richiede un certo impegno di tempo, dall'altro può far emergere nuove aree di miglioramento che non erano state viste prima.

Il nostro consiglio? Investire in una strumento di produttività che può gestire il monitoraggio del tempo, la reportistica in tempo reale, le scadenze e i flussi di lavoro del team!

**Usate questi strumenti

**Modelli di valutazione delle prestazioni

!

Per esempio... 👀 Funzionalità flessibili di monitoraggio del tempo in ClickUp vi aiutano a concentrarvi sul vostro lavoro grazie a un timer globale, a stime di durata e a reportistiche che suddividono il vostro tempo per attività. Inoltre, con L'estensione per Chrome di ClickUp è possibile anche monitorare il tempo trascorso al di fuori di ClickUp, consentendo di ottenere un quadro completo del carico di lavoro da qualsiasi punto del web.

Da qui, è possibile fare un ulteriore passo in avanti nella gestione del tempo con L'esclusiva vista Carico di lavoro di ClickUp per vedere come la durata stimata delle attività si misura con il tempo a disposizione nella settimana.

Per i miei colleghi che imparano con la vista, questo è un modo eccellente per strutturare le giornate e assicurarsi che tutti sappiano su cosa lavorare.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/image1-3-1400x944.png Guardate come il vostro team impiega il proprio tempo con la vista Carico di lavoro di ClickUp!

/$$$img/

La gestione del tempo è un passo avanti con la vista Carico di lavoro di ClickUp, che consente di visualizzare il tempo stimato per ogni attività rispetto al tempo totale in una settimana.

E se vi piace la vista Carico di lavoro, aspettate di vedere il carico di lavoro di Le dashboard di ClickUp .

Considerate le dashboard come la vostra base di alto livello per lo sviluppo degli Sprint, livellamento delle risorse e il monitoraggio dello stato. Ma l'aspetto davvero interessante delle dashboard è che è possibile crearne una praticamente per qualsiasi scenario. Immediatamente di tirare fuori gli stati in base agli obiettivi , pietre miliari, attività cardine, tempo, attività e altro ancora.

Con oltre 50 widget per personalizzare la visualizzazione dei risultati, i dashboard di ClickUp sono un ottimo strumento da avere a portata di mano per presentarli agli stakeholder.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/image4-1.gif Ottenete una panoramica di alto livello del vostro stato in ClickUp Dashboard /$$$img/

Ottenete istantaneamente una panoramica di alto livello dello stato del vostro progetto in base a milestone, attività, tempo, attività e altro ancora in ClickUp Dashbaords

Ma sto divagando. Torniamo ai nostri obiettivi di project management! 🤪

3. Raggiungere gli oggetti del progetto entro i vincoli stabiliti

Anche se può essere eccitante e a volte richiede un po' di attenzione in più per fissare nuovi obiettivi, assicuratevi di non perdere mai di vista il quadro generale! Il vostro oggetto del progetto , l'ambito, i tempi, la qualità e il budget devono essere rispettati.

Consegnare i progetti nel rispetto dei tempi e del budget prefissati sono i due elementi fondamentali per il successo del progetto requisiti più importanti per un project manager . Non rispettare le scadenze, rimanere indietro e sforare il budget non solo influisce sulla vostra reputazione di project manager, ma anche sulla redditività del vostro prodotto e, in ultima analisi, sulla vostra azienda.

Bonus:

**KPI per la gestione dei progetti

!

4. Rimanere proattivi per ridurre i rischi in anticipo

Ovvero, sempre avere un piano di emergenza .

Il ritardo su un progetto può talvolta essere fuori dal vostro controllo e alla fine capita a tutti. Mantenete un vantaggio competitivo e affermatevi come leader proattivi, mettendo in atto un processo per andare avanti quando le cose non vanno come vorreste. Non sarà perfetto, ma è già qualcosa, e questo conta!

Inoltre, il mercato in crescita dei project manager può anche essere volatile, ma assicurarsi di avere piani di emergenza per gestire i rischi imprevisti può aiutarvi a rimanere in carreggiata nel lungo periodo, anche con qualche intoppo qua e là. Fate un brainstorming con il team sui tipi di rischi, ostacoli e risultati che potreste incontrare nella tabella di marcia del progetto e modificateli se necessario nella fase di pianificazione, in modo da essere sempre all'avanguardia ed evitare potenziali insidie.

Per la pianificazione di progetti con obiettivi a lungo termine, tenete a disposizione un documento, un modello o un'attività di valutazione dei rischi per esaminare come sono stati gestiti i rischi nei progetti recenti e trarne insegnamenti per il futuro.

Correlato: Informazioni su_ **migliori strumenti di gestione del rischio !

5. Acquisire una comprensione strategica degli obiettivi aziendali e implementare iniziative simili

L'implementazione di questo obiettivo a lungo termine può aiutarvi a realizzare progetti ad alto impatto e ad avere un ruolo più importante nelle vittorie dell'azienda, quindi prendetelo come un segnale per uscire dalla vostra solita bolla di sapone e creare iniziative che contribuiscano allo scopo più ampio dell'azienda!

Il progetto deve sempre essere orientato al business e soddisfare determinati requisiti stabiliti dagli utenti o dai manager aziendali, ma provate a fare ricerche e a riunirvi con altri reparti dell'azienda per vedere su cosa stanno lavorando: non c'è nulla di male nell'acquisire una migliore comprensione di come opera l'azienda.

Sapere quali sono gli obiettivi più importanti dell'azienda e perché sono importanti può aiutare a guidare i vostri obiettivi di project management e a prendere decisioni più strategiche sui vostri progetti. È stato rilevato che il 30% dei benefici aziendali progettati il 30% dei benefici previsti da un'azienda deriva dall'implementazione di un nuovo progetto, e circa il 70% di questi benefici deriva dalla messa in atto di un processo per responsabilizzare le persone e di un sistema per rendere noti i benefici a lungo termine di un progetto.

In sostanza, questo vi aiuterà a tracciare una linea chiara su come il successo del progetto influisce sull'esito positivo dell'azienda nel suo complesso.

6. Gestire le aspettative degli stakeholder

Gli stakeholder sono il sistema di supporto dell'organizzazione; si potrebbe anche pensare che siano gli sponsor del progetto.

Come project manager, vi sarà chiesto di tenerli informati sul progetto a ogni attività cardine e di incorporare il loro feedback perché, che ci crediate o no, anche loro hanno i loro oggetti personali! Per raggiungere questo obiettivo, dovrete incrementare la trasparenza sullo stato del progetto visibilità sui lavori richiesti dal team e mettere tutti d'accordo sulla stessa pagina il prima possibile.

Suggeriamo di iniziare con un modello di revisione! Includete un riepilogo/riassunto del quadro generale, gli aggiornamenti dall'ultima revisione, eventuali domande, necessità aggiuntive, ecc. Avere un modello di revisione strumento di project management (come ClickUp!) con la possibilità di creare dashboard e di ottenere istantaneamente informazioni aggiornate sul progetto vi aiuterà enormemente.

Oltre alla trasparenza, dovrete anche creare un processo standardizzato per la gestione del progetto ricevere l'approvazione dei vostri stakeholder , il feedback e la comunicazione. 🙂

7. Aggiornate le vostre competenze e certificazioni, ampliate le vostre conoscenze in materia di PM

Un ottimo modo per rimanere all'avanguardia nel settore è ricordare che non si finisce mai di imparare!

Informazioni su il 51% delle organizzazioni richiede ai project manager di possedere una certificazione non vi stiamo suggerendo di conseguire una nuova laurea o di apprendere una nuova abilità ogni anno, ma forse di investire nel perfezionamento delle conoscenze e delle competenze acquisite gli strumenti di project management che già possedete, anche se li utilizzate nel vostro campo da dieci anni.

Utilizzate questo obiettivo come un'opportunità per ramo e per essere creativi. Da fare: quali altre competenze avete e cosa vi interessa imparare di nuovo?

L'aggiornamento delle vostre competenze di project management può iniziare con qualcosa di piccolo come la lettura di un libro o di un blog. 🙌🏼

Ci sono anche moltissimi corsi che vi permettono di imparare al vostro ritmo e di scegliere l'opzione che lavora con i vostri vincoli di tempo personali. Inoltre, questo è un ottimo modo per dimostrare che prendete l'iniziativa di innovare e vi rendete conto di voler migliorare.

Date un'occhiata a questi_ Modelli di impostazione degli obiettivi !

8. Massimizzate i vostri contributi

Si tratta di un obiettivo a lungo termine, soprattutto perché ci vogliono tempo, versioni di prova ed errori e abilità per imparare a Da fare il massimo nel ruolo che si ha attualmente senza bruciarsi del tutto.

Espandete il vostro impatto passaggio dopo passaggio e pensate al di là delle vostre attuali responsabilità. Forse inizierete a interessarvi maggiormente alla formazione dei nuovi membri del team e alla loro fidelizzazione! Oppure lavorate con il management per creare nuovi obiettivi per il team, fate ricerche sui vostri concorrenti o analizzate i vecchi progetti reportistica sulle prestazioni per creare nuove strategie di miglioramento.

Non siete un fenomeno da baraccone, quindi dimostrateglielo! 🙂

Obiettivi di project management che possono non essere SMART, ma sono intelligenti

Anche se questi tre obiettivi di project management potrebbero non essere SMART come definiti in precedenza in questo post, sono ottime abitudini da tenere a mente e vi porteranno lontano sulla strada della leadership!

1. Lavorate sulle vostre soft skills

È importante essere una risorsa a tutto tondo. Avete un buon mix di conoscenze tecniche, aziendali e di comunicazione con il vostro team, i clienti, gli stakeholder, ecc. Questo riguarda anche le capacità di negoziazione e il saper far terminare le cose senza bruciare i ponti.

Questo può aiutarvi a evitare i conflitti e a promuovere una cultura del lavoro collaborativa e funzionale!

2. Bilanciare gli obiettivi strategici con le esigenze dei dipendenti

Ricordate: prima di tutto siate umani.

Abbiamo menzionato che uno degli oggetti principali di un buon project manager è quello di stare al passo con le esigenze dei dipendenti budget del progetto che comprende la garanzia che la vostra azienda non debba assumere costantemente dei sostituti. 👀

Senza il team, non si può avere un progetto o un prodotto. La soddisfazione dei dipendenti è importante per mantenere il team impegnato nel progetto, perché non è solo nell'interesse dei dipendenti avere in mente le loro esigenze, ma anche l'interesse del prodotto.

Comunicate con trasparenza con il vostro team e organizzate sessioni regolari one-to-one per normalizzare la fornitura di feedback e creare una relazione tra voi e i membri del vostro team. Interessatevi ai loro obiettivi e fate delle revisioni per aiutarli a celebrare i punti di riferimento raggiunti e a identificare le aree di crescita.

**Date un'occhiata a questi esempi

Hef/_ CLICKUP Modelli di proposta di budget /%href/_

!

3. Dare l'esempio

Se volete creare un precedente tra il vostro team in base al quale essi devono rispondere delle loro azioni, dovete essere pronti come leader a rispondere anche di voi stessi!

Nei momenti difficili, provate a chiedervi che tipo di leader vorreste avere se i ruoli fossero invertiti e considerate ogni situazione come un incidente isolato. Cercate di non lasciare che i sentimenti personali o le influenze esterne cambino la vostra percezione di una catena di eventi e ricordate di guardare ogni situazione da tutti i lati per valutare il tipo di leader necessario in quel momento.

Sapete quando delegare, quando passare all'azione e quando è meglio ascoltare.

Siete pronti!

La magia di questo elenco è che potete continuare ad applicare questi obiettivi ad ogni nuovo progetto o all'inizio di ogni trimestre fiscale. Anche se potrebbero esserci altri obiettivi di project management specifici per il vostro team o la vostra azienda, usate questi come trampolino di lancio per far volare i vostri sogni!

Ricordate: investire nel miglioramento della qualità dei vostri progetti significa anche investire in voi stessi.

Il cielo è il limite, ma in caso di dubbio, pensate SMART. E quando sarete pronti a fare un ulteriore passo avanti nei vostri obiettivi di project management, scaricate ClickUp . 🥳