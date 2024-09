La migliore soluzione di lavoro, al miglior prezzo.

Le aree di lavoro Free Forever possono avere un numero illimitato di membri e ospiti senza alcun costo. Con il piano Free Forever, gli ospiti hanno autorizzazioni complete di creazione e modifica, che non possono essere modificate. Le aree di lavoro con piano a pagamento prevedono inizialmente un numero limitato di postazioni per ospiti esterni e un numero illimitato di ospiti con autorizzazioni di sola lettura. Le postazioni per ospiti nei piani a pagamento sono i seguenti:

Piano Unlimited: 5 postazioni per ospiti per un'area di lavoro con un utente a pagamento e 2 postazioni per ogni utente a pagamento aggiuntivo che inviti nell'area di lavoro

Piano Business: 10 postazioni per ospiti per un'area di lavoro con 1 utente a pagamento e 5 postazioni per ogni utente aggiuntivo a pagamento che inviti nell'area di lavoro

Piano Enterprise: stesso numero di postazioni per ospiti rispetto al piano Business, con opzioni di autorizzazione avanzate

Per ospiti si intendono utenti esterni all'organizzazione; se si aggiungono persone all'interno dell'organizzazione come ospiti, verranno fatturati come utenti a pagamento.

Consulta questo documento di assistenza per ulteriori informazioni sulle postazioni e sulle autorizzazioni per gli ospiti.