10 modelli gratuiti di budget di progetto in Excel e ClickUp

Creare budget di progetto da zero? Il mio preferito! Non l'ha mai detto nessun project manager. 😅

Quante volte avete avuto a che fare con stime imprecise dei costi di un progetto? A meno che non abbiate usato modelli di budget di progetto fin dall'inizio, conoscete la sensazione di vedere le spese crescere sempre di più oltre il costo totale previsto.

Il budget deve essere facile da gestire, personalizzare, comprendere e aggiornare, anche quando è necessario tenere conto di un superamento imprevisto dei costi e fare aggiustamenti.

È qui che entrano in gioco i modelli di budget di progetto! 🌻

Non possono fare tutto il lavoro al posto vostro, ma un semplice modello di budget di progetto può cambiare le carte in tavola. Una volta che avete un buon schema, potete concentrarvi sulla determinazione delle spese del progetto e sulla creazione di un piano di bilancio affidabile.

Abbiamo raccolto 10 modelli di budget di progetto gratuiti per Excel e ClickUp, quindi non vi resta che scegliere il vincitore.

Che cos'è un modello di budget di progetto?

Un modello di budget di progetto fornisce una struttura per pianificare e tenere traccia di tutti i costi di un progetto. Stimando i costi totali delle attività e delle risorse necessarie per il ciclo di vita del progetto, è possibile raggiungere l'obiettivo rispettando il budget (e i tempi).

I modelli di budget di progetto semplificano e organizzano il processo di budgeting, offrendo funzioni quali:

Fogli di calcolo esportabili e scaricabili per facilitare la condivisione e gli aggiornamenti

Rappresentazioni visive del budget e delle categorie di spesa

Fogli di lavoro di bilancio facili da seguire per tracciare e stimare le spese e i costi dei materiali

I migliori modelli vi aiuteranno a ottimizzare l'allocazione delle risorse , tenere traccia delle spese, identificare le aree in cui è possibile risparmiare e creare obiettivi realistici.

I modelli di budget per la gestione dei progetti possono anche offrire funzionalità di tracciamento del tempo, avvisi di dipendenza, etichette di priorità, stati personalizzati e assegnazioni di compiti per mantenere il progetto senza intoppi.

Cosa cercare in un modello di budget di progetto

Volete gli strumenti e i modelli migliori per avere successo piani di progetto una realtà. Dopo tutto, dovrebbero semplificare la vita di un project manager, non complicarla.

Ecco alcuni elementi da ricercare in semplici modelli di budget di progetto:

Accessibile: Le piccole imprese hanno bisogno di investire il loro denaro nei progetti, il che significa trovare modelli di budget gratuiti esoftware per fogli di calcolo 💸

Straordinario: Voi e i membri del vostro team dovreste essere in grado di avere una visione d'insieme del vostro budget

Personalizzabile: Ogni progetto è diverso e probabilmente sarà necessario creare alcuni campi personalizzati

Dinamico: I budget di progetto sono documenti vivi che devono essere aggiornati in tempo reale

Condivisibile: La collaborazione è fondamentale! Dovreste essere in grado di condividere il vostro budget con gli stakeholder, i membri del team e chiunque altro sia coinvolto

Soprattutto, volete un modello di budget di progetto che funzioni per voi. Gestione dei budget di progetto è già abbastanza difficile senza dover lavorare con modelli ingombranti che non fanno quello che serve.

10 Modelli gratuiti di budget di progetto 2024

Abbiamo evidenziato un'ampia gamma di modelli di budget di progetto, tutti gratuiti. Quindi prendete un drink, tirate su i piedi e preparatevi a incontrare il modello dei vostri sogni.

1. Modello di budget di progetto ClickUp con WBS

Modello di budget di progetto ClickUp con WBS

State preparando un progetto complesso? Se sì, Il budget di progetto con modello WBS di ClickUp è un sogno che diventa realtà. ✨

Utilizzate questo modello di budget per la gestione del progetto per creare una struttura dettagliata di ripartizione del lavoro e suddividere il progetto in componenti gestibili. È stato progettato per aiutarvi a tenere traccia delle spese del progetto, a organizzare i dati del progetto e a tracciare le stime dei costi.

I project manager possono usare questo modello per assicurarsi che ogni dollaro sia contabilizzato. È semplice da usare, sia che stiate iniziando un nuovo progetto sia che stiate prendendo le redini di uno già esistente.

ClickUp è uno dei miglior software OKR sul mercato, in modo da avere accesso a una tonnellata di funzionalità aggiuntive per la gestione dei progetti. Abbiamo tutto ciò che serve, dagli strumenti di collaborazione alla gestione remota dei team, fino a semplici funzioni di gestione dei progetti modelli di proposta di budget . Scarica questo modello

2. Modello di bilancio semplice ClickUp

Modello di bilancio semplice ClickUp

Se siete alla ricerca di un foglio di calcolo semplice per il budget di progetto, il modello Modello di budget semplice di ClickUp è il punto di partenza.

Questo modello vi aiuterà a organizzare le vostre finanze, a trovare la base del progetto, a creare stime accurate dei costi e a monitorare i costi effettivi in tempo reale. Utilizzate stati, campi e viste personalizzate per mantenere tutti sulla stessa pagina. E non preoccupatevi: è così semplice che funziona anche come modello di bilancio personale.

Basta aggiungere il modello alla dashboard, invitare i membri del team o gli ospiti, registrare i costi stimati e fissi e tenere traccia delle spese man mano che si procede.

Una volta registrati, potrete accedere a tutte le funzionalità di ClickUp strumenti di gestione del progetto . Sia che vogliate grafici di Gantt facili e veloci o gestione dei progetti di costruzione strumenti, avrete accesso a ciò che vi serve per realizzarlo. ⚒️ Scarica questo modello

3. Modello di bilancio di marketing ClickUp

Modello di budget di marketing ClickUp

I budget di marketing sono parte integrante del successo delle aziende di oggi, e la Modello di budget di marketing ClickUp semplifica il processo di pianificazione e gestione delle attività di marketing.

Assicuratevi che i fondi destinati al marketing siano utilizzati nel modo giusto, monitorate le spese e tenete traccia dei vostri risultati controllo dei progetti e i deliverable.

Utilizzate questo modello di budget gratuito per massimizzare il vostro ROI, identificare potenziali risparmi e creare una visione dall'alto verso il basso delle vostre attività di marketing e dei relativi costi. Può fare tutto, dal monitoraggio dei progressi rispetto ai KPI al calcolo dei costi individuali.

Tenete sotto controllo il budget del vostro progetto con gli strumenti per fissare gli obiettivi, rivedere le prestazioni passate, calcolare il budget, allocare i fondi, monitorare i progressi e apportare modifiche in tempo reale. E tutto questo con l'aiuto di Automazioni ClickUp per eliminare un po' di lavoro per tutte le persone coinvolte. Scarica questo modello

4. Modello di bilancio aziendale ClickUp

Modello di bilancio aziendale ClickUp

Il Modello di bilancio aziendale ClickUp consente di semplificare il progetto e di creare un budget con ripartizioni dettagliate e pratici strumenti di gestione del progetto. 🧰 Il software di gestione dei progetti finanziari di ClickUp creano una tabella di marcia verso il successo, fornendo le automazioni e le opzioni di personalizzazione necessarie in ogni fase del processo. Non è mai stato così facile identificare le aree da ottimizzare, gestire il flusso di cassa e monitorare le prestazioni dei progetti.

Questo modello è stato progettato per centralizzare le spese e le entrate dell'azienda, in modo da mantenere il progetto in carreggiata.

Avrete accesso anche alle solide funzioni di gestione dei progetti di ClickUp. In questo modo potrete collaborare con il vostro team durante l'intero ciclo di vita del progetto, assegnare compiti al progetto e tenere traccia dei progressi compiuti. Scarica questo modello

5. Modello di bilancio per eventi ClickUp

Modello di budget per eventi ClickUp

Se state organizzando un evento, toglietevi un po' di peso dalle spalle con il modello di budget per eventi di ClickUp Modello di budget per eventi ClickUp .

Assicuratevi che le spese e le risorse siano gestite correttamente, sia che stiate pianificando una riunione aziendale, una conferenza, il lancio di un prodotto o una fiera. Questo modello vi aiuterà a stabilire obiettivi e budget, a tenere traccia delle spese e del costo del lavoro e ad analizzare il budget stimato.

Soprattutto, vi aiuterà a garantire un evento di successo in ogni occasione. 🤩

Questo modello gratuito di budget di progetto semplifica la pianificazione, la gestione e il monitoraggio del vostro evento con stati, campi, viste e strumenti di gestione del progetto personalizzati.

Inizierete aggiungendo il modello al vostro spazio di lavoro gratuito Forever ClickUp. Da qui, potrete invitare i membri interessati e sfruttare appieno questo modello di budget dalla data di inizio fino al grande giorno e oltre. Scarica questo modello

6. Modello di proposta di bilancio ClickUp

Per saperne di più

Se state creando una proposta di budget, non c'è bisogno di dirvi quanto possa essere stressante. Ma il Modello di proposta di budget ClickUp può renderlo più gestibile.

Assicuratevi che le vostre finanze siano in ordine e facilmente comprensibili, in modo che sia più facile trasmettere il piano ai vostri interlocutori. Inoltre, disponete di una stima accurata dei costi, in modo che il vostro prossimo incontro con loro sia dedicato a qualcosa di diverso dallo sforamento del budget.

Questo modello ha immagini chiare che facilitano la creazione di una visione dall'alto verso il basso dei costi del progetto e di una tabella di marcia definita dall'inizio alla fine.

Vi guiderà attraverso la raccolta di informazioni, la creazione di una timeline, il calcolo dei costi, la creazione della proposta di budget finale e le revisioni necessarie per mantenere le informazioni aggiornate. 📅

Avrete inoltre accesso a un'infinità di strumenti di gestione del progetto e di finanza, e ogni membro del team potrà avere una dashboard personalizzata. Utilizzate questi strumenti per migliorare il monitoraggio delle proposte di budget, vincoli del progetto gestione, collaborazione e pianificazione del progetto. Scarica questo modello

7. Modello di rapporto di bilancio ClickUp

Per saperne di più

La stesura del bilancio richiede molto tempo. Fatelo più velocemente con il Modello di bilancio ClickUp .

Utilizzate questo modello per monitorare in tempo reale i progressi rispetto agli obiettivi, spiegare le discrepanze tra il budget pianificato e quello effettivo e creare una panoramica dettagliata delle vostre finanze passate e presenti.

Abbiamo creato questo modello per darvi il controllo delle vostre finanze, sia che siate una piccola azienda che una grande impresa. Consente di organizzare, comprendere e comunicare rapidamente le informazioni di bilancio ed è un'opzione eccellente per la stesura del bilancio di progetto.

Vi aiuterà a raccogliere i dati, a creare il rapporto di bilancio, a inserire i dati, a verificarne l'accuratezza e ad aggiornare le informazioni in tempo reale. Scarica questo modello

8. Modello di bilancio di progetto in Excel di ProjectManager

via ProjectManager

Il modello di budget di progetto Excel vi aiuterà a organizzare i dettagli finanziari del vostro progetto con un layout semplice.

Si tratta di un modello di Microsoft Excel, per cui potete facilmente codificare le voci, inserire formule e monitorare le vostre finanze. Una volta scaricato gratuitamente, potete creare immediatamente il vostro budget di progetto e compilare i campi del modello.

Avrete una conferma visiva a colpo d'occhio quando siete in rosso o state rispettando il budget e potrete condividere il documento con i membri del vostro team per mantenere tutti sulla stessa pagina.

È possibile utilizzare questo modello gratuito di budget di progetto e tutti gli strumenti extra di ProjectManager per 30 giorni per il periodo di prova gratuito. Dopodiché, potete abbonarvi a un prezzo di soli 13 dollari al mese. Scarica questo modello

9. Modello di bilancio mensile in Excel

via Microsoft

Volete un bilancio mensile super-semplice e senza fronzoli? Il modello di bilancio mensile di Excel di Microsoft farà al caso vostro. ✅

Questo modello di foglio di calcolo di bilancio personalizzabile visualizza le entrate o il budget, la percentuale di entrate mensili spese e un riepilogo delle spese in un unico punto. Per uno sguardo più dettagliato, controllate i totali parziali attuali per ogni categoria di spesa nelle schede Reddito mensile e Spese.

Se siete esperti di Excel, la personalizzazione di questo modello al di là del riepilogo e del grafico delle spese è semplice, rendendo facile la gestione di progetti complessi con molte cose da tenere sotto controllo.

Se state creando un bilancio per un piccolo progetto aziendale o per qualcosa di più grande, questo modello vi copre. Ed è abbastanza semplice da essere utilizzato anche per il budget personale!

Scarica questo modello

10. Modello di budget di progetto dettagliato in Excel di Vertex42

via Vertex42

Se volete creare un foglio di calcolo dettagliato, il modello di budget di progetto dettagliato di Excel potrebbe essere quello che state cercando. È gratuito e compatibile con Excel e Google Sheets, perfetto per la collaborazione tra i membri del team.

Create un budget di progetto dettagliato completo di WBS per progetti grandi e complessi, un budget di progetto di base o mensile per mantenere le cose semplici, o entrambi per avere un quadro completo delle vostre finanze.

Vertex42 ha progettato questo modello per l'uso con vari progetti, dalla ristrutturazione della casa ai grandi progetti IT, con tutto quello che c'è in mezzo. Inoltre, per completare i vostri fogli Excel, troverete altri download gratuiti per argomenti come la gestione del valore guadagnato.

Oltre ai modelli gratuiti di Vertex42, è possibile pagare per i modelli premium di Excel e Google Sheets per ottenere le soluzioni necessarie a scalare la propria attività.

Scarica questo modello

Tenere sotto controllo il budget del progetto dall'inizio alla fine

Un budget di progetto efficace è fondamentale per il successo e richiede un'attenta pianificazione, monitoraggio e controllo delle spese. I project manager di tutto il mondo sanno quanto sia difficile organizzare tutto.

Con uno di questi modelli gratuiti, creerete un budget realistico, identificherete i rischi e lo modificherete se necessario per evitare spese eccessive e ritardi.

Che abbiate bisogno di un modello di budget di progetto dettagliato o semplice, trovatene uno che vi permetta di dare priorità alle spese e di prendere decisioni informate quando assegnate i fondi. Sarà più facile identificare le opportunità di risparmio e comunicare i vostri piani agli stakeholder in un formato di facile comprensione.

ClickUp semplifica tutto questo con funzionalità browser, desktop e app, oltre a una suite di strumenti di collaborazione per team di tutte le dimensioni. Abbiamo anche oltre 1.000 integrazioni con i più diffusi strumenti di gestione dei progetti per riunire tutto il vostro lavoro in un unico cruscotto.

Gli utenti del piano Free Forever di ClickUp hanno accesso a tonnellate di modelli, viste e opzioni di personalizzazione. Cosa state aspettando?

