10 modelli gratuiti di proposta di bilancio in Excel e ClickUp

Quando cercate un modello di proposta di budget per richiedere denaro a stakeholder, investitori, donatori o fonti di finanziamento interne, un buon modello vi aiuta a farlo bene al primo tentativo.

Nella nostra rassegna di 10 modelli di proposta di budget gratuiti abbiamo raccolto tutto quello che c'è da sapere per scegliere il modello giusto. Date un'occhiata ai nostri consigli qui sotto!

Cos'è un modello di proposta di budget?

Un modello di proposta di budget è un documento pre-progettato che vi aiuta a creare una presentazione strategica per richiedere finanziamenti o l'approvazione di un progetto

lo sviluppo di un progetto

o imprese. Queste presentazioni illustrano in dettaglio i costi stimati, le proiezioni dei ricavi e le risorse necessarie.

Un modello dettagliato di proposta di budget fornisce agli stakeholder, agli investitori o ai responsabili delle decisioni una visione completa della fattibilità finanziaria di un progetto.

Se utilizzate in modo efficace, le proposte di budget aiutano a garantire i finanziamenti necessari e a facilitare l'allocazione efficiente delle risorse.

Cosa rende un buon modello di proposta di budget?

Una buona proposta di budget deve essere organizzata, facile da personalizzare e consentire revisioni. Sono utili anche gli aggiornamenti in tempo reale e le funzioni di collaborazione, soprattutto quando si lavora in team.

Ecco alcune qualità chiave da ricercare in un modello di proposta di budget:

Clarità: Il modello di proposta di budget deve essere impostato in modo da consentire ai lettori di comprendere facilmente gli obiettivi, l'ambito, il budget e i costi diretti (o indiretti) del progetto

Il modello di proposta di budget deve essere impostato in modo da consentire ai lettori di comprendere facilmente gli obiettivi, l'ambito, il budget e i costi diretti (o indiretti) del progetto Facile da personalizzare: Scegliete un modello che possa essere personalizzato per il vostro settore e per il tipo di informazioni finanziarie che dovete documentare

Scegliete un modello che possa essere personalizzato per il vostro settore e per il tipo di informazioni finanziarie che dovete documentare **Non tagliate la corda quando si tratta di presentare le informazioni che contano. Cercate un modello che possa coprire tutti i dettagli importanti di un particolare progetto, compresi i costi indiretti e diretti per il vostro campione di proposta di budget

**Un buon modello di proposta di budget dovrebbe consentire revisioni e revisioni regolari per adattarsi ai cambiamenti delle circostanze o degli obiettivi

Gratuito o a basso costo: Perché pagare per un modello di proposta di budget quando ce ne sono tanti di alta qualità disponibili?

Incorporando questi elementi, il modello di proposta di budget diventa uno strumento prezioso per presentare un piano finanziario ben strutturato e convincente.

10 Modelli di proposta di budget da usare nel 2024

Creare una proposta di budget è molto più facile con i giusti modelli di business. Ecco dieci modelli di proposta di budget gratuiti per iniziare!

1. Modello di proposta di bilancio ClickUp

Scarica questo modello

Il fantastico

Modello di proposta di bilancio di ClickUp

è lo strumento definitivo per aiutarvi a garantire i finanziamenti per i progetti futuri, impressionando gli stakeholder e i potenziali investitori.

Con questo modello, troverete tutto ben disposto. Innanzitutto, la pagina "Riepilogo del personale" copre tutte le spese relative alla manodopera, assicurandosi che tutti ricevano la loro parte.

Poi, la pagina "Materiali e attrezzature" si occupa delle spese necessarie per la gestione del progetto

piano di progetto

materiali e attrezzature che fanno funzionare le cose senza intoppi.

Naturalmente, non possiamo dimenticare la "Logistica"! Si occupa di tutte le spese di trasporto, in modo che tutto possa arrivare dove deve arrivare, in modo da conoscere tutti i costi diretti e indiretti associati.

La pagina "Evento" tiene traccia di tutte le spese che si presentano durante l'esecuzione di un evento!

Infine, ma non meno importante, c'è la pagina "Riepilogo". È qui che si concentra tutta la magia, con una ripartizione del budget presentata in un elegante grafico a torta. Inoltre, troverete "Termini e condizioni" e "Firmatari" per l'approvazione finale!

Con il modello di proposta di budget gratuito di ClickUp, le presentazioni e le proposte di budget non sono mai state così facili. Preparatevi a far sorridere i vostri stakeholder, investitori, donatori e decisori! 😄 Scarica questo modello

2. Modello di bilancio semplice ClickUp

Scarica questo modello

Registra e condividi le entrate e le uscite di base con

Modello di bilancio semplice di ClickUp

un modello gratuito per aiutarvi a gestire un bilancio semplice.

Il modello include viste e campi personalizzati per aiutarvi a stimare le vostre entrate e uscite mensili e annuali.

Il modello di bilancio semplice può essere utilizzato per una lettera di proposta in molti modi:

Gestione delle spese : Registra le spese stimate per i costi di un progetto o di una proposta commerciale, elenca le spese e tieni organizzato il tuo piano di bilancio

: Registra le spese stimate per i costi di un progetto o di una proposta commerciale, elenca le spese e tieni organizzato il tuo piano di bilancio Proiezione delle entrate : Prevedere le entrate potenziali per presentare la vostra proposta a potenziali investitori o stakeholder

: Prevedere le entrate potenziali per presentare la vostra proposta a potenziali investitori o stakeholder Collaborazione : Più utenti possono aggiornare e monitorare il budget in tempo reale, o imparare a conoscere il budget come delegare utilizzando gli strumenti di collaborazione

: Più utenti possono aggiornare e monitorare il budget in tempo reale, o imparare a conoscere il budget come delegare utilizzando gli strumenti di collaborazione Aggiornamenti di stato : Traccia lo stato delle attività, consentendo di monitorare i progressi e di garantire il rispetto del budget, e imposta notifiche per aggiornare i membri del team sulle modifiche

: Traccia lo stato delle attività, consentendo di monitorare i progressi e di garantire il rispetto del budget, e imposta notifiche per aggiornare i membri del team sulle modifiche Personalizzabilità: Il modello altamente personalizzabile vi consente di adattare le entrate e le uscite ai requisiti della vostra proposta commerciale, aggiungendo o rimuovendo sezioni a seconda delle necessità

Per utilizzarlo, è sufficiente inserire i dati nei campi pertinenti del modello. È anche facile da condividere con altri stakeholder per garantire trasparenza e collaborazione. Scarica questo modello

3. Modello di bilancio per eventi ClickUp

Scarica questo modello

Il

Modello di bilancio per eventi di ClickUp

è un potente strumento progettato per snellire e semplificare il processo di pianificazione e preventivazione degli eventi. Sia che stiate organizzando un piccolo raduno o un evento su larga scala, questo modello vi copre! 🎉

Con il modello di budget per eventi, potete registrare facilmente tutte le spese relative all'evento, assicurandovi che nulla vada perso. Permette di stimare e ripartire i costi per i vari aspetti dell'evento, compresi i costi totali come la sede, il catering, le decorazioni, il marketing, l'intrattenimento e altro ancora.

Il modello altamente personalizzabile aiuta a creare proposte dettagliate e convincenti. È possibile presentare un quadro chiaro dei costi, delle entrate e della fattibilità complessiva dell'evento a potenziali investitori o stakeholder, aumentando le possibilità di ottenere l'approvazione o il finanziamento. Scarica questo modello

4. Modello di bilancio personale ClickUp

Scarica questo modello

Volete prendere in mano il vostro conto corrente personale? Con

Il modello di bilancio personale di ClickUp

e padroneggerete l'arte della gestione del denaro senza alcuno sforzo!

Scoprite il potere di un bilancio ben pianificato per dare priorità ai vostri obiettivi, risparmiare per il futuro e prendere decisioni finanziarie migliori. Il modello intuitivo di ClickUp consente di registrare facilmente le entrate, le spese e i risparmi, rendendo il bilancio un gioco da ragazzi.

Seguite i nostri semplici passaggi per creare il vostro budget personalizzato, allocando i fondi in modo saggio e modificandoli se necessario. Grazie al monitoraggio in tempo reale, potrete tenere sotto controllo le vostre finanze come un professionista!

Evitate le comuni insidie del budget fissando obiettivi realistici, monitorando regolarmente le spese e creando un fondo di emergenza.

Anche se non è stato progettato specificamente per le proposte commerciali, il modello di bilancio personale di ClickUp può certamente essere adattato a questo scopo, soprattutto per le piccole imprese o le startup in cui le finanze personali e aziendali possono essere strettamente intrecciate.

Scarica questo modello

5. Modello di bilancio aziendale ClickUp

Scarica questo modello

Modello di bilancio aziendale di ClickUp

è un ottimo strumento per aiutarvi a creare proposte e richieste di finanziamento più efficaci.

Il modello di proposta di bilancio gratuito, altamente personalizzabile, fornisce una chiara panoramica finanziaria che presenta in modo dettagliato le spese, le entrate previste, le proiezioni e i profitti previsti.

Il modello di bilancio aziendale include numerose viste, cartelle ed elenchi per aiutarvi a registrare le principali spese aziendali.

Ad esempio, è possibile tenere traccia del bilancio complessivo con la "Cartella del bilancio aziendale" Include le viste "Budget complessivo" e "Budget Tracker per negozio" per aiutarvi ad analizzare le spese, identificare i fattori di costo e massimizzare i profitti.

La cartella "Elenco vendite" offre una panoramica completa delle vendite dell'azienda, raggruppate per tipo di prodotto e negozio. la cartella "Costi delle merci vendute" aiuta a gestire in modo efficiente la manodopera diretta, le materie prime e i costi generali.

E non avrete problemi a tenere sotto controllo le spese operative e gli stipendi dei dipendenti, grazie alle viste "Spese operative" e "Elenco stipendi"!

Il modello di bilancio aziendale di ClickUp vi aiuta a registrare le spese aziendali e può essere un ottimo strumento gratuito per aiutarvi a preparare le proposte commerciali! Scarica questo modello

6. Modello di rapporto di bilancio ClickUp

Scarica questo modello

Create proposte di bilancio chiare e concise con il modello

Modello di relazione di bilancio di ClickUp

. Include diversi campi predefiniti che possono essere utilizzati per riassumere il budget proposto, come le entrate, le spese e i profitti. Inoltre, il modello consente di personalizzare i campi per adattarli alle esigenze specifiche della proposta.

Il modello di rapporto di bilancio può anche aiutarvi a monitorare il vostro bilancio nel tempo, in modo da poter dimostrare a potenziali clienti o partner che la vostra azienda è finanziariamente solida e che avete un piano per gestire le spese.

Infine, il modello di proposta può aiutarvi ad automatizzare il processo di budget, facendovi risparmiare tempo e assicurandovi che il vostro budget sia sempre aggiornato.

I potenziali clienti e i partner apprezzeranno l'organizzazione e la chiarezza che fornirete grazie al modello di bilancio di ClickUp. Scarica questo modello

7. Modello di bilancio cinematografico ClickUp

Scarica questo modello

Quando siete pronti a chiedere un finanziamento per il vostro film, il modello

Modello di budget per film di ClickUp

può aiutarvi

a gestire i budget di progetto

e di formulare proposte dettagliate.

Il modello di budget cinematografico è altamente personalizzabile e consente di includere tutte le spese relative al film, come stipendi, spese di server, spazi per uffici, costi di manodopera, guardaroba, catering, set e spese di viaggio.

Toccando una spesa si apre una vista dettagliata in cui è possibile aggiungere attività e sottoattività, liste di controllo e file allegati come documenti di supporto.

Una volta che la proposta è stata approvata, il sistema all-in-one di ClickUp

Software di gestione dei progetti

vi aiuterà a partire da zero con tutto ciò che vi serve per gestire le attività,

i risultati del progetto

, persone, budget, proposte e progetti per il vostro film.

Che si tratti di grandi o piccoli film, il modello gratuito di budget cinematografico vi aiuterà a tenere traccia delle spese e a condividerle con i responsabili delle decisioni.

Scarica questo modello

8. Modello di bilancio mensile semplice in Excel di Microsoft

Questo semplice modello di bilancio mensile utilizza la potenza di Excel per confrontare le entrate mensili con le spese mensili e aiutarvi a visualizzare la loro somma

Il modello gratuito

Modello di bilancio mensile semplice di Microsoft

fornisce un confronto visivo tra le entrate e le uscite mensili.

È un modello facile da usare che si può adattare a quasi tutti gli scenari finanziari e consente di personalizzare il testo, le immagini e altro ancora.

Il modello, divertente e amichevole, incoraggia la creatività grazie a un'intera libreria di foto, grafici e font da aggiungere al bilancio.

State creando una presentazione o una proposta? Con questo modello è possibile aggiungere elementi coinvolgenti come animazioni, transizioni o video per rendere le presentazioni più convincenti. Inoltre, grazie alle funzioni di condivisione rapida, è facile condividere e pubblicare la pianificazione finanziaria su diverse piattaforme.

Scarica questo modello

9. Fogli Modello di bilancio personale mensile di Vertex42

Adattabile a Google Sheets, Excel e Open Office, questo modello consente di tenere traccia e confrontare le entrate e le uscite

I fan di Google Sheets possono apprezzare il modello gratuito

Modello di bilancio personale mensile di Vertex42

.

Adattabile a Google Sheets, Excel e Open Office, questo modello consente di tenere traccia e confrontare le entrate e le uscite.

È possibile utilizzare questo modello per preparare proposte o presentazioni per motivi personali, in quasi tutti i formati con cui ci si trova già a proprio agio.

Scarica questo modello

10. Modello di bilancio aziendale mensile di Vertex42

Questo modello è utile per la stesura del bilancio delle spese trimestrali e di altre spese aziendali che si verificano in periodi specifici dell'anno

Una volta definito il vostro bilancio personale, tornate al pozzo per organizzare le vostre finanze aziendali con il modello di bilancio mensile

Modello di bilancio aziendale

da Vertex42.

Questo semplice modello consente di elencare le entrate e le uscite, quindi calcola automaticamente il reddito netto in modo da sapere a che punto siete finanziariamente.

Vertex42 offre un foglio di lavoro per i fornitori di servizi e per i rivenditori, in modo che sia organizzato in base alle esigenze della vostra azienda, indipendentemente dal tipo di settore in cui operate.

Scarica questo modello Bonus: Strumenti per la gestione delle proposte

Scegliere il miglior modello di proposta di budget per il vostro team

Ecco a voi! 10 modelli di proposta gratuiti in Excel e ClickUp tra cui scegliere.

Un buon progetto o una buona proposta hanno bisogno della migliore presentazione finanziaria possibile, ed è qui che un modello di proposta di budget gratuito si rivela utile. Questi modelli coprono tutti gli elementi di costo che si possono immaginare, dai costi di viaggio, ai costi indiretti, ai costi diretti e altro ancora, per registrare e mostrare le spese di qualsiasi progetto imminente.

Quando scegliete il miglior modello di budget per il vostro progetto, cercate modelli altamente personalizzabili che permettano numerose revisioni.

Se lavorate con un team numeroso, cercate anche un modello con aggiornamenti in tempo reale e funzioni di collaborazione tra team che vi permettano di lavorare insieme per garantire la migliore proposta possibile.

Modelli di pianificazione dei conti

,

modelli di piani operativi

e

software di gestione dell'ufficio

sono anche ottimi strumenti da avere a disposizione per la creazione di proposte efficaci.

La compilazione di una proposta di budget è un gioco da ragazzi con ClickUp, che vi permette di condurre

il monitoraggio del progetto

dalla stessa piattaforma.

ClickUp è un potente

strumento di gestione dei progetti

che può aiutarvi a gestire il processo di proposta del budget dall'inizio alla fine.

Per iniziare a semplificare il processo di proposta di budget, visitate la piattaforma di ClickUp ed esplorate la nostra ampia selezione di modelli di budget.

Provate ClickUp oggi stesso!