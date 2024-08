25 Migliori software gratuiti per la gestione dei progetti: Piani da provare nel 2024

La gestione di un progetto può spesso sembrare un gioco di prestigio: tenere traccia delle parti in movimento, garantire un avanzamento tempestivo e mantenere una comunicazione continua. Con il lavoro a distanza che sta diventando una norma, questo gioco di prestigio si è arricchito di altre palline. Grazie al cielo esiste un software di gestione dei progetti che può venire in vostro soccorso!

E se si scoprisse che è possibile ottenere una gestione efficiente dei progetti senza spendere troppo? Benvenuti nel regno dei software di gestione dei progetti gratuiti! Grazie all'equilibrio tra economicità ed efficacia, questi strumenti stanno cambiando le carte in tavola per i team di tutto il mondo.

In questo blog, ci addentriamo in 25 strumenti gratuiti per la gestione dei progetti progettati per rafforzare il vostro flusso di lavoro. Dal tracciamento delle attività alla comunicazione con gli stakeholder, questi strumenti vi coprono e la parte migliore? Non vi costerà un centesimo. Tuffiamoci!

Cos'è il software di gestione dei progetti?

Il software di gestione dei progetti è progettato per aiutare a gestire le attività, le risorse, le informazioni e i compiti relativi a un progetto. Offre struttura e organizzazione per progetti di qualsiasi dimensione, in modo che i team possano monitorare i progressi del progetto dall'inizio alla fine.

Le migliori caratteristiche di Trello per la gestione dei progetti:

Plugin per collegarsi ad altre applicazioni e strumenti di gestione dei progetti

Viste del progetto che includono tavole Kanban, timeline e calendari

Campi personalizzati per strutturare le informazioni dell'intero progetto

Automazioni senza codice in ogni scheda di Trello

Modelli di progetto per flussi di lavoro ripetibili

Cosa offre la versione gratuita di Trello:

Un'integrazione per scheda

Fino a 10 MB per i file

Cosa pensa la gente della gestione dei progetti in Trello:

"Finora Trello sta facendo un ottimo lavoro. Ciò che viene pubblicizzato viene fatto come ci si aspetta. L'unica cosa che vorrei menzionare è l'interfaccia utente moderna. Mi piacerebbe davvero avere un look nuovo e fresco per questo software che renda l'esperienza dell'utente più efficace" - G2Crowd "Trello è un ottimo strumento, ma è limitato in termini di progetti che può gestire. Trello è ideale per i piccoli compiti, ma non per quelli grandi" - Recensione verificata di Capterra

5. Wrike - Ottimo per la pianificazione strategica e per le funzioni simili a quelle dei fogli di calcolo

Tramite Wrike

Wrike è un semplice strumento di gestione dei progetti che funziona bene per i piccoli team.

Dispone anche di una dashboard del flusso di attività che aiuta a vedere chi sta lavorando su cosa. Il loro monitoraggio dei problemi può essere utile anche a diversi team di sviluppo.

Ma la sua versione gratuita può risolvere tutti i vostri problemi? problemi di gestione del progetto ?

Purtroppo no. La versione gratuita di Wrike è piuttosto limitata. Perderete le loro funzioni migliori e molte altre finché non passerete al piano premium.

Le migliori funzionalità di Wrike per la gestione dei progetti:

Funzione di tracciamento del tempo per confrontare il tempo effettivo trascorso con quello stimato

Priorità delle attività per consentire ai team di completare le attività nell'ordine corretto

Cruscotti di progetto per una migliore gestione delle attività

Le schede Kanban consentono una visibilità completa delle attività

Integrazioni con oltre 400 altriApplicazioni SaaS Cosa offre la versione gratuita di Wrike:

Compiti, cartelle, progetti

Condivisione dei file

Vista tabella

Posta in arrivo

applicazioni iOS e Android

Utenti illimitati

Nessuna restrizione di tempo

Visualizzazione a tabellone e a foglio di calcolo

Gestione di attività e sottoattività

Condivisione dei file

Cosa pensano le persone della gestione dei progetti in Wrike:

"A volte la modifica di alcune opzioni influisce su tutte le cartelle; altre volte si desidera che un'opzione sia applicata alle sottocartelle, ma sarà applicata solo alla cartella principale. L'impostazione dello strumento può essere piuttosto lunga senza un'adeguata formazione" Consigli tecnologici "Onestamente, non c'è molto che cambierei o che non mi piace di Wrike. L'unica cosa che sarebbe utile è se ci fosse un modo più semplice per trasferire le conversazioni in Wrike nelle nostre e-mail di Google. A volte dimentico di controllare i miei messaggi di Wrike e quindi vorrei ricevere i messaggi in modo sincrono nella mia e-mail" - G2Crowd Non sei più sicuro di Wrike? Date un'occhiata al nostro_ Wrike e ClickUp confronto!

6. Bitrix24 - Ottimo per la pianificazione dei progetti

Tramite Bitrix24

Bitrix24 è un programma intuitivo e gratuito software di pianificazione e di gestione dei progetti che cerca di risolvere più esigenze aziendali contemporaneamente. Ottimo per alcune aziende, soprattutto per le piccole imprese, ma dipende dalla vostra personalità e dalle abitudini del vostro team.

Il problema è che probabilmente state già utilizzando diversi di questi strumenti. In questo caso, l'integrazione può essere migliore rispetto a una soluzione unica che crea confusione!

Ma come soluzione gratuita pianificatore di progetti offre compiti, diagrammi di Gantt e dipendenze dai compiti. L'unico limite è rappresentato dal numero di utenti e dalla memoria.

Le migliori funzionalità di gestione dei progetti di Bitrix24:

Integrazione CRM per la gestione dei progetti dei clienti

Impostazione di compiti e obiettivi con promemoria delle scadenze

Grafici di Gantt per la progressione delle attività

Strumenti di collaborazione con il team in tempo reale

Tracciamento dei tempi di progetto e reportistica

Cosa offre la versione gratuita di Bitrix24:

Gestione dei compiti

Le migliori funzionalità di Todoist per la gestione dei progetti:

Elenchi di attività con livelli di priorità e date di scadenza

Tracciamento del progetto attraverso grafici colorati

Funzioni di collaborazione per le attività di gruppo

Funzionalità di integrazione con varie app

Promemoria delle attività tramite e-mail, SMS o notifiche push

Ecco cosa offre la versione gratuita dell'app Todoist:

Accesso su oltre 10 piattaforme

Scadenze ricorrenti

Connessione protetta SSL

Sottocompiti e sottoprogetti

Priorità dei compiti (quattro livelli)

80 progetti attivi

Cinque persone per progetto

Cosa pensano le persone della gestione dei progetti in Todoist:

"Non ho trovato un modo per ottenere l'integrazione con Calendario di Google in un modo che funziona per me. Sincronizza le attività, ma il modo in cui lo fa non è fluido con il mio modo di lavorare, quindi questo è probabilmente dovuto a un errore dell'utente o alle mie preferenze personali e meno probabilmente a un riflesso del programma" - G2Crowd "Uso ToDoist per tenere traccia dei compiti che mi vengono inviati dai clienti. Non lo uso per la gestione dei progetti, per le note approfondite o per il flusso di lavoro, ma come semplice lista di cose da fare per i progetti che devono essere completati. A volte non c'è bisogno di scrivere molti dettagli, basta essere sicuri di svolgere il compito e ToDoist è il miglior software che ho trovato per questo." - Recensione verificata di Capterra

11. Airtable - Ottimo per progetti basati su fogli di calcolo

Via Airtable

Airtable è una soluzione di tabelle e database dal design accattivante. Prende ciò che amate di Excel e Google Sheets e inserisce un moderno progetto basato sul web su di esso.

Pensate ad Airtable come a un foglio di calcolo di fantasia che vi aiuti a a tenere traccia dell'inventario , elenchi di articoli di riferimento o come CRM di avvio.

In sostanza, Airtable è un database super-amichevole e non intimidatorio per il 21° secolo, che rivoluziona i tradizionali sistemi di gestione delle risorse umane sistemi di gestione dei database che si basano su SQL o altri linguaggi complessi.

Se in passato avete usato Excel come strumento di gestione dei progetti, potreste voler dare un'occhiata ad Airtable. Tuttavia, non raccomandiamo i fogli di calcolo per la gestione dei progetti.

perché?

Perché i migliori strumenti gratuiti dedicati strumenti di gestione del progetto fare il lavoro meglio!

Le migliori caratteristiche di Airtable per la gestione dei progetti:

Integrazioni con Box, Salesforce e Google Calendar per l'inserimento di altri dati

Strumento Interface Designer per costruire e condividere interfacce personalizzate

Moduli condivisibili per inserire i record nella base di Airtable

Strumenti di sviluppo software per costruire solidi sistemi di reporting

Automazioni con funzionalità Javascript

Ecco cosa offre la versione gratuita di Airtable:

Basi illimitate

Viste di pianificazione illimitate

Record di campi ricchi

Commenti

2 GB di spazio di archiviazione

Due settimane di dati storici

Cosa pensano le persone della gestione dei progetti in Airtable:

12. TeamGantt - Ottimo per le timeline visive dei progetti

Tramite TeamGantt

vi piace come i diagrammi di Gantt rendono tutto più chiaro?

Allora TeamGantt è fatto per voi.

È un software gratuito per la gestione dei progetti che si concentra esclusivamente sui diagrammi di Gantt.

Questo strumento software è straordinario per la costruzione e la visualizzazione dei diagrammi di Gantt, in modo da poter vedere quali attività possono sovrapporsi e chi è responsabile di cosa.

È anche un ottimo strumento per misurare i progressi del team e dei singoli rispetto a pietre miliari del progetto .

La cosa buffa è che per un software che è orgoglioso dei suoi diagrammi di Gantt, nel piano gratuito si ottiene un solo diagramma di Gantt. Accidenti!

Le migliori funzioni di gestione dei progetti di TeamGantt:

Diagrammi di Gantt di facile lettura per la programmazione

Assegnazione dei compiti con dipendenze e tappe fondamentali

Gestione della disponibilità del team

Tracciamento del tempo per una migliore analisi della produttività

Ecco cosa offre la versione gratuita di TeamGantt:

Un progetto

Pianificazione e collaborazione di base del progetto

Tre utenti

Disponibilità e carico di lavoro del team

Cosa pensano i project manager di TeamGantt:

13. Progetti di lavoro in team - Ottimi per la gestione dei clienti e delle milestone

Via Lavoro di squadra Teamwork Projects è un sistema o software di gestione dei progetti molto noto e destinato a un pubblico che necessita di una gestione aziendale con single sign-on, conformità HIPAA e supporto premium.

I suoi piani a pagamento hanno molte opzioni per i team e offrono una serie di strumenti come la fatturazione.

Tuttavia, il livello gratuito è piuttosto limitato.

Molti clienti e team pagano per avere queste funzioni avanzate, ma è un rischio se non si vuole essere vincolati a un piano tariffario a lungo termine. Il piano Pro, ad esempio, offre molte integrazioni come Dropbox e Slack, molto più spazio di archiviazione e fino a 50 utenti.

Le migliori funzionalità di gestione dei progetti di Teamwork Projects:

Creazione e assegnazione di compiti e sottocompiti

Grafico di Gantt percronologia del progetto visualizzazione

Funzioni di tracciamento delle ore e di fatturazione

Archiviazione dei file e versioning per una gestione efficace dei documenti

Strumenti di comunicazione di gruppo integrati

Cosa offre la versione gratuita di Teamwork Projects:

Due progetti attivi

Schede di attività limitate

Sottocompiti

Temi di colore

Cosa pensano le persone di Teamwork Projects:

14. Freedcamp - Ottimo per il CRM

Via Freedcamp

Freedcamp offre diverse visualizzazioni, tra cui un elenco, una tavola Kanban e un diagramma di Gantt.

Dispone inoltre di una parete per la comunicazione sociale e per le attività private, nonché di white label per gli spazi dedicati ai clienti, la fatturazione e le funzionalità CRM.

Ma il problema è che il piano gratuito è molto limitato e i piani a pagamento partono da 1,49 dollari al mese per utente.

E secondo le loro stesse parole, si tratta di un piano "minimalista"!

Avremmo voluto che il piano gratuito fosse ancora più minimalista.

Le migliori caratteristiche di Freedcamp per la gestione dei progetti:

Elenchi di attività con note adesive per catturare immediatamente le informazioni

Visualizzazione del calendario per una facile pianificazione e monitoraggio delle attività

Schede di discussione dedicate per la collaborazione del team

Tracker dei problemi per una gestione efficiente dei problemi

Archiviazione di file nel cloud per una gestione dei documenti senza problemi

Ecco cosa offre la versione gratuita di Freedcamp:

Utenti e attività illimitate

Tracciamento del tempo

Schede di discussione

Gestione delle password

Gestore di attività personali

Sottocompiti

Cosa pensano le persone di Freedcamp:

"Freedcamp non si aggiorna così spesso come vorrei. Il software dovrebbe cambiare costantemente per rimanere al passo con le tendenze e le esigenze del settore" - Recensione verificata di Capterra "Non mi piace il fatto che non abbia un'applicazione mobile. Sarebbe fantastico poter comunicare e gestire le attività direttamente dal cellulare" - G2Crowd

15. Smartsheet - Ottimo per l'assistenza clienti e l'automazione del flusso di lavoro

via Smartsheet

Smartsheet è uno strumento dinamico per la gestione dei progetti che offre un'interfaccia simile a un foglio di calcolo per l'organizzazione e il monitoraggio di attività, progetti e collaborazione tra team. Grazie a funzioni come i diagrammi di Gantt, la gestione delle risorse e i flussi di lavoro automatizzati, Smartsheet consente agli utenti di ottimizzare i processi, stabilire le priorità e rispettare le scadenze in modo efficace.

Le migliori funzionalità di Smartsheet per la gestione dei progetti:

Avvisi e promemoria automatici per mantenere i team in carreggiata

Condivisione di file basata sul cloud per una collaborazione senza interruzioni

Formattazione condizionale per evidenziare visivamente i dati importanti

Aggiornamenti in tempo reale e visibilità dello stato del progetto

Integrazioni con strumenti popolari come Google Drive e Salesforce

Ecco cosa offre la versione gratuita di Smartsheet:

10 piani di progetto

Collaboratori illimitati

5 dashboard per una visione di alto livello del progetto

Cosa pensano le persone della gestione dei progetti con Smartsheet:

"Smartsheet ha un potenziale enorme. Ha reso facile ed efficiente l'automazione di molti dei nostri processi manuali interni. Ha liberato tempo che veniva speso per raggiungere le persone per le approvazioni. Smartsheet ora lo fa per noi. Lo usiamo tutti i giorni, tutto il giorno, per cose semplici come tenere tutti aggiornati su ciò che stiamo facendo, gestire tutte le nostre richieste di formazione e spostare le voci attraverso la pipeline in modo automatico. Lo abbiamo integrato con successo nella maggior parte dei nostri processi" - G2Crowd "Per chi è interessato ad approfondire l'argomento, c'è un po' di curva di apprendimento. Ci vuole un po' di tempo per imparare le formule, che sono simili a quelle di Excel ma sufficientemente "diverse" da creare confusione. Il nostro suggerimento è di scegliere una o due persone del vostro team che diventino esperti di Smartsheet e che possano guidare il team nella transizione" - G2Crowd Vedi come_ ClickUp si confronta con Redbooth .

16. Basecamp - Buono per gli utenti principianti

Via Basecamp

Basecamp è un popolare software di gestione dei progetti e di comunicazione di gruppo per una facile collaborazione tra i team.

Uno dei principali svantaggi di Basecamp è che non offre lo stesso livello di personalizzazione e flessibilità di altri software di gestione dei progetti. Sebbene Basecamp sia stato progettato per essere una piattaforma facile da usare, la sua rigidità può rendere difficile adattare il software a progetti o team specifici.

Se state cercando un semplice task manager con funzioni di comunicazione in tempo reale per i membri del vostro team, Basecamp può essere un'ottima scelta.

Le migliori caratteristiche di Basecamp per la gestione dei progetti:

Timeline di gestione del progetto per vedere tutto dall'inizio alla fine

Grafici delle colline per vedere visivamente i progressi in salita o in discesa nel tempo

Il menu Hey! razionalizza le notifiche in un unico menu

Check-in con sondaggio automatico per il team

Chat e sistema di messaggistica

Ecco cosa offre la versione gratuita di Basecamp:

20 utenti

Tre progetti

Spazio di archiviazione di 1 GB

Cosa pensa la gente della gestione dei progetti con Basecamp:

"Quando è stato utilizzato per la collaborazione di un piccolo team, è stato fantastico. Quando ho iniziato a usarlo per comunicazione con i clienti e le consegne, ha frustrato sia me che il mio team" - Recensione verificata di Capterra "Nel complesso, Basecamp è un prodotto solido che uso quasi quotidianamente per gestire i progetti. Non ho avuto grossi problemi con il software, ma vorrei poter consultare facilmente suggerimenti e trucchi per migliorare il mio flusso di lavoro." -_ Recensione verificata di Capterra

17. ActiveCollab - Ottimo per freelance e piccole agenzie

Tramite ActiveCollab

Se siete amanti del design semplice, delle tavole Kanban e di una UX elegante, date un'occhiata a ActiveCollab . Uno strumento facile da usare che consente di semplificare i progetti, comunicare con il proprio team e collaborare con i clienti .

Dividete i progetti in attività con date di inizio e scadenze flessibili che potete assegnare al team o invitare i clienti a visionare, se necessario.

ActiveCollab può essere visualizzato come elenco o in visualizzazione Kanban, ha un cronometro integrato per tenere traccia del tempo dedicato alle attività e un'app integrata per chattare o condividere file.

Le migliori caratteristiche di ActiveCollab per la gestione dei progetti:

Funzionalità di cronometraggio con diagramma di Gantt interattivo

Strumenti di comunicazione e condivisione di file all'interno dell'app

Dipendenze dei compiti e riprogrammazione automatica

Tracciamento del budget per monitorare le finanze del progetto

Cosa offre la versione gratuita di ActiveCollab:

Fino a tre membri

Progetti e clienti illimitati

Dipendenze dai compiti e pianificazione automatizzata

Applicazione mobile e desktop

Cosa pensa la gente della gestione dei progetti con ActiveCollab:

Il nostro team gestisce tutti i progetti attraverso ActiveCollab e questo include il budget, le attività e la pianificazione dei progetti gestione del tempo . Senza di essa, saremmo persi in un mare di e-mail e messaggi Slack" - Recensione verificata di Capterra "Vorrei che si collegasse ad altri strumenti di gestione dei progetti come basecamp, asana, ecc. Lavoro con molti appaltatori e fornitori e se potessi fare tutto in active collab, creando poi un ticket nelle loro piattaforme, sarebbe fantastico." - Recensione verificata di Capterra

18. Paymo - Ottimo per la gestione delle risorse

Via Paymo Paymo è un software gratuito per la gestione dei progetti per utenti singoli e team manager che desiderano gestione delle risorse . Offre anche schede Kanban e il tracciamento del tempo che permette freelance di tenere traccia del tempo impiegato per ogni cliente in modo semplice.

Le migliori funzionalità di gestione dei progetti di Paymo:

Commenti in tempo reale sulle attività per una comunicazione efficace con il team

Timeline di progetto visiva con grafici di Gantt

Gestione avanzata delle attività con più utenti

Widget del time tracker per una migliore gestione del tempo

Creazione di fatture per gestire le finanze del progetto

Ecco cosa offre la versione gratuita di Paymo:

Un utente

1GB di spazio

Rapporti

Tracciamento del tempo

API

Cosa pensa la gente di Paymo:

"Adoro il controllo granulare sui report e la possibilità di gestire utenti, progetti, attività e altro ancora." - Recensione verificata di Capterra "Raccomanderei questo servizio a tutte le aziende di medie dimensioni, che cercano un buon software di tracciamento isseu solido" - Recensione verificata di Capterra

19. Podio - Ottimo per la messaggistica

Tramite Podio

Podio è quasi un cocktail di software di gestione dei progetti e strumenti di messaggistica gratuiti. Offre conversazioni nell'app e una panoramica di tutte le attività.

Supporta numerose integrazioni con software popolari come ZenDesk, Evernote e Google Drive.

Le migliori caratteristiche di Podio per la gestione dei progetti:

Strumenti di collaborazione di gruppo integrati con la condivisione di file

Funzionalità di reporting con dashboard visive del progetto

Integrazione di app per ampliare le funzionalità

Flussi di lavoro automatizzati per semplificare le attività

Ecco cosa offre la versione gratuita di Podio:

Cinque utenti

Integrazioni

Spazi di lavoro illimitati

Funzionalità di chat

Cosa pensano le persone della gestione dei progetti con Podio:

"Comunicazione affidabile con il team attraverso la funzione di chat. Buona gestione delle attività personali e anche gestione delle conoscenze . Anche se abbiamo archiviato i nostri file in un servizio cloud, abbiamo 'indicizzato' e ordinato la nostra conoscenza attraverso Podio" - Recensione verificata di Capterra "Il sistema CRM Podio è personalizzabile in base alle tue esigenze personali. Puoi facilmente creare spazi di lavoro separati e aggiungere le app necessarie per facilitare l'accesso e le esigenze organizzative." - G2Crowd

20. MeisterTask - Ottimo per la gestione dei progetti basata sul cloud

Via Meistertask

Qualsiasi Lavagna Kanban fanatici in casa? MeisterTask è la soluzione giusta per voi. Questo strumento software per la gestione dei progetti cerca di rendere più pratiche le lavagne Kanban.

I compiti, i commenti, le note, le date di scadenza, ecc. sono tutti impostati come schede Kanban in un unico posto. Si tratta di una lavagna di progetto flessibile e di uno strumento di gestione dei progetti basato su cloud.

Le migliori caratteristiche di MeisterTask per la gestione dei progetti:

Assegnazione di compiti e monitoraggio dei progressi

Schede Kanban per la gestione dei compiti

Automazioni illimitate

Timeline in stile Gantt per la pianificazione e l'assegnazione dei compiti

Cosa offre la versione gratuita di MeisterTask:

Progetti illimitati e utenti illimitati

Due integrazioni (Slack o Zendesk)

Liste di controllo, commenti, tag, funzioni di tracciamento delle attività e del tempo

Interfaccia intuitiva

Condivisione di file e allegati (fino a 20 MB)

Cosa pensa la gente della gestione dei progetti in MeisterTask:

"L'unica cosa di cui non sono molto soddisfatto è l'impossibilità di spostare in batch le attività da una sezione all'altra. Non so perché si possa fare! È possibile spostare solo un'attività alla volta. Inoltre, la barra di scorrimento è piuttosto piccola e difficile da cliccare perché è piuttosto sottile. La versione gratuita non supporta le attività ricorrenti, quindi è un aspetto da tenere presente se non si ha intenzione di pagare" - Recensione verificata di Capterra "Vorrei che la versione gratuita avesse più progetti - qualcosa come 4-6 sarebbe fantastico. Il mio budget potrebbe permettermi di acquistare la versione completa (credo Pro). La sto usando solo per me stesso in questo momento, ma posso vedere come un'azienda potrebbe farne uso. Come la maggior parte delle applicazioni To-do, manca una funzione snooze decente. A volte sono nel bel mezzo di un lavoro e ho bisogno di qualche minuto in più per finire - snoozzare un elemento in arrivo è sempre utile" - Recensione verificata di Capterra

21. Zenkit - Ottimo per la pianificazione multiview

via Zenkit

Quando cercate il miglior software di gestione dei progetti, prendete in considerazione Zenkit. Con Zenkit, avrete a disposizione un'ampia gamma di funzioni e modelli per una facile configurazione dell'area di lavoro.

Sebbene la configurazione sia semplice, il limite di 5000 elementi può rappresentare una barriera all'ingresso per la maggior parte dei team impegnati.

Le migliori caratteristiche di Zenkit per la gestione dei progetti:

Pianificazione multiview con Kanban, tabella, elenco o calendario

Impostazione della gerarchia dei compiti e delle dipendenze

Strumenti di collaborazione con assegnazioni e menzioni al team

Tracciamento del tempo per una migliore gestione della produttività

Funzionalità di integrazione per la gestione dei progetti

Cosa offre la versione gratuita di Zenkit:

Raccolte illimitate

3 GB di spazio di archiviazione

Fino a cinque membri

Fino a cinque squadre

Cosa pensa la gente della gestione dei progetti con Zenkit:

"È facile da usare fin dal primo giorno, poiché la maggior parte degli strumenti è strutturata in modo molto semplice. Mi piace l'efficienza che offre per condividere informazioni e compiti con il mio team" - Recensione verificata di Capterra "Per gli utenti gratuiti l'archiviazione dei dati è molto bassa, questo è l'unico punto a sfavore di Zenkit. Inoltre l'interfaccia utente diventa troppo ingombrante in alcune fasi, c'è molto spazio per migliorare l'interfaccia." - G2Crowd

22. Toggl Plan - Ottimo per la gestione del tempo

via Toggl Plan_

Toggl Plan è uno dei migliori strumenti di gestione dei progetti per un'efficace pianificazione del team e per la gestione delle attività.

Il software è molto facile da usare ed è adatto ai project manager che gestiscono piccoli team.

Toggle Track offre le migliori funzionalità di gestione dei progetti:

Visualizzazione della timeline per una pianificazione semplificata del progetto

Taskboard per la gestione del carico di lavoro del team

Facile interfaccia drag-and-drop per la regolazione delle attività

Timeline e taskboard condivise per la collaborazione di gruppo

Attività con codice colore per una migliore categorizzazione dei compiti

Cosa offre la versione gratuita di Toggl Plan:

Fino a cinque utenti

Attività illimitate

Pietre miliari del progetto illimitate

Linee temporali condivise

Cosa pensa la gente della gestione dei progetti con Toggl Plan:

"Ho sentito che l'esperienza mobile era carente. È fantastico per la pianificazione a lungo termine, anche settimanale, ma diventa scomodo quando si tratta di pianificazione giornaliera o di pianificazione dettagliata per la programmazione degli orari. È ottimo per gli accordi regolari, ma diventa complicato quando si tratta di eventi straordinari" Recensione verificata di Capterra "Negli ultimi anni Toggl ha apportato alcune grandi modifiche all'interfaccia utente, ma un modo più robusto di personalizzare l'interfaccia e le visualizzazioni sarebbe un vantaggio, soprattutto perché si tratta di un programma che uso quasi tutto il giorno e che controllo spesso. Alcune visualizzazioni aggiuntive del timer o anche temi di colore sarebbero divertenti" - G2Crowd

23. Zoho Projects - Ottimo per la gestione dei documenti

via Zoho Projects Progetto Zoho è un altro efficiente software di gestione dei progetti. Se avete bisogno di gestire i documenti, di collaborare comodamente con il vostro team o di risolvere i bug con il software Zoho project, potete farlo in modo semplice e veloce un tracker di problemi zoho può gestirlo.

Le migliori funzionalità di gestione dei progetti di Zoho Projects:

Gestione completa delle attività con campi personalizzati

Visualizzazione del diagramma di Gantt per la pianificazione del progetto

Strumenti di tracciamento del tempo e processo di approvazione dei timesheet

Analisi approfondite con report personalizzabili

Sistemi di gestione dei documenti integrati

Cosa offre la versione gratuita di Zoho Projects:

10 MB di spazio di archiviazione per i file

Due progetti

Visualizzatore per il diagramma di Gantt

Calendario e forum

10 utenti

Cosa pensa la gente della gestione dei progetti con Zoho Projects:

"L'interfaccia utente può essere un po' confusa (difficile per i neofiti)."- Recensione verificata di Capterra "L'aspetto che mi piace di Zoho Projects è che mi aiuta a mantenere la mia efficienza nel completare le attività in un determinato lasso di tempo grazie alla sua funzione di tracciamento del tempo. Questo software è facile da integrare con altri software Zoho e ci aiuta a monitorare i progressi e a mantenere la produttività del nostro team." - G2Crowd Prova questi_

24. Nifty - Ottimo per tracciare le tappe del progetto

Via Nifty Nifty è uno strumento di gestione dei progetti che ha l'obiettivo di farvi concentrare sulla gestione del vostro lavoro, non sullo strumento. Collaborare con il team e i clienti in un'unica applicazione con una serie di funzioni come chat, attività, documenti e calendario. Creare un per i vostri progetti e automatizzare il monitoraggio dei progressi.

Stabilite obiettivi e scadenze, collaborate alle attività, create un hub di conoscenza, create documenti e wiki e bilanciare i carichi di lavoro .

In Nifty è possibile visualizzare il progetto sotto forma di Milestones (simile alla vista Gantt), oppure scegliere tra le altre tre viste, tra cui la Timeline, la vista Swimlane simile a una lavagna o la vista a volo d'uccello con la panoramica Master.

Le migliori caratteristiche di Nifty per la gestione dei progetti:

Tracciamento delle pietre miliari e scadenze del progetto

Gestione dei compiti con aggiornamenti automatici dei progressi

Strumenti di collaborazione con il team

Assegnazione dei compiti e definizione delle priorità

Canali di comunicazione integrati

Cosa offre la versione gratuita di Nifty:

Membri del team, ospiti e clienti illimitati

100 MB di spazio di archiviazione

2 progetti

Attività, tappe, discussioni e documenti

Automazioni del flusso di lavoro e ruoli e autorizzazioni personalizzati

Cosa pensa la gente della gestione dei progetti in Nifty:

"Nifty è un prodotto che eccelle in molti ambienti dei clienti. La sua facilità d'uso lo rende uno strumento potente per la gestione del nostro portafoglio clienti" - Stefan Schmidt, Partner esecutivo, Hemmersbach

"Nifty è ancora agli inizi, si possono trovare alcuni bug qua e là, ma il team è sempre molto veloce a rispondere quando si segnala qualcosa o si invia una richiesta di funzionalità. Per quanto riguarda l'interfaccia, non c'è nulla che non piaccia. Penso che Nifty stia andando nella giusta direzione, ha solo bisogno di un po' di tempo per maturare, ma nel frattempo è perfettamente funzionale e fa quello che dice, rendendo facile la gestione dei progetti" - G2Crowd

25. Jira - Ottimo per i team di sviluppo e le integrazioni

Tramite: Software Jira Jira è uno strumento gratuito di gestione dei progetti utilizzato per il bug-tracking e la gestione dei problemi. Offre funzionalità di sviluppo software come opzioni di reporting avanzate, tra cui il carico di lavoro degli utenti, l'età media dei problemi e i problemi creati di recente. Ciò consente ai project manager di analizzare le prestazioni del progetto, di gestire gli arretrati di problemi e di prendere decisioni basate sui dati pianificare Sprint efficienti .

Le migliori funzionalità di Jira per la gestione dei progetti:

Dashboard di investigazione degli incidenti per risolvere più velocemente i problemi di implementazione del codice

Assegnare compiti o creare Problemi su Jira direttamente dalla richiesta di pull

Tracciamento del tempo con indicazione dei colori per una gestione visiva del progetto

Schede Scrum per suddividere compiti complessi

Modelli di tracciamento del progetto

Cosa offre la versione gratuita di Jira:

Clienti illimitati

100 notifiche e-mail al giorno

Cosa pensa la gente della gestione dei progetti con Jira:

"Nel complesso, Jira è un ottimo strumento con un'interfaccia fantastica e facile da usare, che nel complesso offre una bella esperienza all'utente" - Recensione verificata di Capterra "Certo, Jira può essere un po' opprimente all'inizio, soprattutto per i nuovi utenti. La miriade di funzioni potrebbe richiedere un po' di tempo per essere esplorata e compresa appieno. Ma una volta che ci si è abituati, è uno strumento potente a portata di mano" - G2Crowd Vedi questi_

Caratteristiche da ricercare in un software di gestione progetti gratuito

Abbiamo analizzato i migliori software di gestione dei progetti tra cui scegliere. Ora facciamo un'immersione profonda nelle caratteristiche indispensabili da aggiungere alla cassetta degli attrezzi della produttività del vostro team!

Documenti collaborativi

I sistemi di gestione della documentazione di oggi sono un archivio di documenti basato sul cloud documentazione del progetto , SOP e note di riunione . Questo livello di condivisione delle conoscenze promuove la coerenza e l'alta qualità dei contenuti da sfruttare in tutta l'organizzazione. Di conseguenza, le aziende ottengono tre risultati:

Documentare i processi, le procedure e le best practice per evitare che le informazioni critiche vadano perse quando i membri del team lasciano l'azienda o passano a ruoli diversi Ridurre il tempo necessario per la ricerca di informazioni o per il completamento di attività Soddisfare i requisiti normativi e mantenere le tracce di controllo per la conformità legale

Strumenti di ideazione

I team utilizzano l'ideazione nei loro progetti per sviluppare soluzioni nuove e creative ai problemi che devono affrontare. Nella gestione dei progetti, queste soluzioni software di project management sono preziose sia per i team di marketing e vendita che per quelli di prodotto.

Gestione delle risorse

I team hanno modi diversi di organizzare i loro compiti, poiché ogni progetto ha i suoi obiettivi, il suo ambito e le sue risorse. La gestione delle risorse consente ai team di controllare pianificazione della capacità e livellamento delle risorse .

Gestione dei compiti

Se avete bisogno di una piattaforma per scalare sia la gestione delle attività che quella dei progetti, gli strumenti di gestione dei progetti come ClickUp offrono ciò di cui i team hanno bisogno a portata di mano per gestire elenchi di cose da fare personali, progetti complessi e tutto ciò che sta in mezzo.

Tracciamento degli obiettivi

Quando un'azienda cresce, è più difficile comunicare in modo proattivo la strategia aziendale dai vertici ai team e ai singoli livelli. Per questo motivo, i responsabili di reparto si rivolgono a applicazioni per il monitoraggio degli obiettivi come ClickUp per suddividere le iniziative di alto livello in compiti granulari.

Canali di comunicazione

Con il 69% delle persone lavora da casa durante la pandemia e il 16% delle aziende che assumono lavoratori a distanza solo in tutto il mondo, è chiaro che la forza lavoro ibrida è destinata a rimanere. L'approccio migliore per sostenere una comunicazione efficace in un luogo di lavoro parzialmente o completamente remoto è quello di usare soluzioni di comunicazione multiple per coprire una varietà di casi d'uso comuni. La maggior parte delle organizzazioni avrà bisogno di:

Uno strumento di chat come Slack per le comunicazioni quotidiane e per gli annunci a livello di team e di organizzazione

Astrumento di registrazione dello schermo come Loom per la risoluzione di bug e la gestione di processi complessi

Uno strumento di videoconferenza come Zoom per gli stand-up quotidiani, gli all-hands settimanali e le sincronizzazioni improvvisate

Tracciamento del tempo

Tracciare il tempo dedicato ai compiti, alle riunioni e a qualsiasi attività correlata al lavoro (guardando a voi, formazione sulla conformità) è una pratica essenziale per ogni singolo membro del team.

Il tracciamento dei tempi aiuta la collaborazione tra i team, in modo da velocizzare la gestione dei progetti. Al meglio, il time tracking fornisce dati per prendere decisioni aziendali migliori e opportunità di automazione.

Automazioni

Le automazioni sostituiscono il lavoro ripetitivo che sta prosciugando l'energia creativa con potenti flussi di lavoro in-app per qualsiasi tipo di lavoro.

Vantaggi del software di gestione progetti gratuito

I software di gestione dei progetti offrono numerosi vantaggi che possono snellire il flusso di lavoro del team e aumentare la produttività. Grazie a questi strumenti, i team possono organizzare efficacemente le attività, tenere traccia dei progressi del progetto e promuovere un ambiente collaborativo.

I software di gestione dei progetti sono dotati di funzioni quali attività, calendari condivisi, gestione dei documenti, chat di gruppo e reportistica completa sui progetti. Queste funzionalità non solo aiutano a strutturare i compiti del progetto, ma anche a monitorare il carico di lavoro di ciascun membro del team, assicurando che tutti i compiti siano assegnati in modo efficiente.

I vantaggi del miglior software di gestione dei progetti includono:

Riduzione dei costi di manodopera: L'eliminazione delle ridondanze e l'automazione delle attività ripetitive ridurranno il tempo e lo sforzo necessari per completare le attività. Di conseguenza, sono necessarie meno ore per completare la stessa quantità di lavoro

L'eliminazione delle ridondanze e l'automazione delle attività ripetitive ridurranno il tempo e lo sforzo necessari per completare le attività. Di conseguenza, sono necessarie meno ore per completare la stessa quantità di lavoro **Documentando aspettative e obiettivi chiari nello strumento di gestione del progetto, i membri del team saranno responsabili del loro lavoro

Time-to-market più veloce: Allineamento della comunicazione e della gestione del progettoflussi di lavoro interfunzionali sotto un'unica piattaforma aiuterà i team a gestire e consegnare i progetti più velocemente

Allineamento della comunicazione e della gestione del progettoflussi di lavoro interfunzionali sotto un'unica piattaforma aiuterà i team a gestire e consegnare i progetti più velocemente Miglioramento della gestione del tempo: Pianificazione eprioritarizzazione delle attività di maggior valore libera spazio per dedicare le energie al lavoro più importante e meno alle attività amministrative

Pianificazione eprioritarizzazione delle attività di maggior valore libera spazio per dedicare le energie al lavoro più importante e meno alle attività amministrative **Assegnare i compiti alle persone giuste distribuisce le capacità e le competenze tra i progetti e riduce i ritardi causati dal sovraccarico di lavoro

Maggiore collaborazione: I commenti e le discussioni all'interno di un'app per la gestione dei progetti offrono ai team e alle parti interessate uno spazio dedicato per porre domande, fornire feedback e allinearsi sulle decisioni critiche del progetto

I commenti e le discussioni all'interno di un'app per la gestione dei progetti offrono ai team e alle parti interessate uno spazio dedicato per porre domande, fornire feedback e allinearsi sulle decisioni critiche del progetto **Archiviazione e condivisione delle informazioni: l'archiviazione e la condivisione delle informazioni riducono la probabilità di perdita o di cattiva comunicazione dei dati. I team traggono inoltre vantaggio dall'avere a portata di mano, su un'unica piattaforma, i record del progetto, le idee in tasca e la documentazione

Trova il miglior software di gestione progetti gratuito per il tuo team

Il software di gestione dei progetti scelto deve essere in grado di fare il suo lavoro. Allo stesso tempo, tutto il vostro team dovrebbe essere in grado di salire a bordo e di utilizzare i suoi vantaggi senza nemmeno prendere in considerazione l'idea di optare per un piano a pagamento.

La situazione peggiore è quella in cui ci si imbarca con entusiasmo in un nuovo strumento di progetto, per poi essere bloccati dalla sua mancanza di caratteristiche e funzionalità, che vi spinge a scegliere il piano a pagamento della soluzione.

Allora perché non provare ClickUp?

Ha più funzioni gratuite caratteristiche di tutti gli altri migliori strumenti di gestione dei progetti che abbiamo elencato qui.

Che vogliate assegnare compiti, creare obiettivi, tracciare il tempo, usare le automazioni, le possibilità sono infinite.

Quindi provate ClickUp gratuitamente oggi stesso perché vi meritate una gestione dei progetti semplice ed efficiente che non vi faccia perdere tempo.