12 modelli gratuiti di CRM: Excel, Google Sheets e ClickUp

Tutti abbiamo sentito la frase "il cliente ha sempre ragione" e, che la seguiate o meno, è innegabile che i clienti siano, come minimo, importantissimi per il successo della vostra azienda.

E il segreto per avere clienti felici? Mantenere relazioni sane con tutti coloro che supportano il vostro prodotto. Questo è il primo passo per far crescere la vostra lista di clienti che dureranno tutta la vita e che alla fine daranno un nuovo significato al vostro prodotto, appagheranno il vostro lavoro e, si spera, diventeranno sostenitori della vostra azienda.📈

I clienti soddisfatti sono l'ultima fonte di pubblicità organica genuina e gratuita, e questo è uno dei tanti motivi per i quali Gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è molto importante per ogni azienda.

Un CRM adeguato garantisce che nessun cliente venga trascurato e dimostra che le persone che acquistano i vostri prodotti (e che mantengono in vita la vostra azienda) sono importanti per voi. Ecco perché i modelli di CRM flessibili e facili da usare sono uno strumento così prezioso.

L'utilizzo del CRM ha è aumentato in tutti i settori, anno dopo anno . In effetti, GetBase ha riferito che oltre il 90% delle aziende con più di 12 dipendenti - e addirittura il 50% di quelle con meno di 10 dipendenti - investe in un sistema CRM.

Creare e mantenere relazioni sane è un affare serio, e trovare il modello di CRM perfetto è fondamentale per assicurarsi che si stia controllando ogni casella per il successo dei clienti. Seguiteci mentre analizziamo i vantaggi dell'uso dei modelli CRM insieme a software di gestione dei progetti , compresi i modelli di CRM gratuiti per ClickUp, Google Sheets ed Excel.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei modelli CRM?

È possibile utilizzare il CRM praticamente per qualsiasi cosa.

State pianificando un trasloco? C'è un modello di CRM per questo. Avete bisogno di un modo migliore per contattare i vostri clienti immobiliari? C'è un modello di CRM anche per questo!

Il CRM è un modo più organizzato per assicurarsi di seguire e coltivare i propri clienti o lead. Vivere di appunti o di promemoria giornalieri non è il modo migliore per promuovere relazioni a lungo termine con i clienti Software CRM è un modo eccellente per garantire che tutti i contatti del vostro elenco ricevano l'attenzione di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno.

Tutte le aziende hanno convinzioni leggermente diverse su come massimizzare la produttività utilizzando il CRM. Di conseguenza, sono disponibili online innumerevoli modelli di CRM preconfezionati per soddisfare ogni nicchia.

I modelli precostituiti e personalizzabili sono un ottimo punto di partenza per chi ha bisogno di qualche suggerimento per la sua prima creazione Software CRM o di esperti navigati che vogliono semplicemente accelerare i tempi. ⏰

Possono anche aiutarvi a organizzare i vostri contatti in modi a cui non avevate mai pensato prima!

Piuttosto che come ruote d'addestramento, considerate i modelli come il vostro assistente personale. Sono strumenti che migliorano la qualità del vostro lavoro, indipendentemente dal livello di competenza.

Ma il punto è che i modelli sono costruiti per essere personalizzati da voi! Investite il vostro tempo in un modello flessibile e adatto al vostro processo.

12 modelli di CRM in Excel, Google Sheets e ClickUp

Sebbene un CRM sia utile praticamente per ogni azienda, non tutti i modelli di CRM sono costruiti allo stesso modo.

Fortunatamente, abbiamo già fatto il lavoro per portarvi 10 dei nostri modelli CRM gratuiti preferiti, dotati delle caratteristiche, dei must e delle risorse necessarie per supportare tutte le vostre esigenze di CRM, indipendentemente dal settore in cui operate.

1. Modello CRM di ClickUp

Gestite i vostri contatti, le relazioni con i clienti e le vendite in un unico posto con questo modello CRM di ClickUp

Quando si pensa al CRM, probabilmente si pensa anche alle vendite, e questo modello lo capisce benissimo.

Questo modello, facile da usare per i principianti Modello di CRM di ClickUp è perfetto per chi vuole iniziare a gestire più velocemente le relazioni con i clienti. Con sette stati per rendere trasparente l'avanzamento delle attività e cinque modi funzionali per visualizzare il lavoro, questa cartella vi aiuterà a organizzare i vostri conti in modo sensato.

Le informazioni sui clienti sono organizzate in una vista Calendario, in una vista ClickUp Doc o in una vista Elenco con funzionalità di trascinamento. Con questo modello, i dettagli dell'account e le transazioni concluse appariranno in elenchi separati per eliminare ogni confusione sulla posizione dei clienti nella pipeline. Aggiunge inoltre un Manuale di vendita per aiutarvi a tenere sotto controllo e a rendere conto degli obiettivi di vendita, dei moduli dei clienti, della gestione del tempo, delle attività di sensibilizzazione e altro ancora.

Considerate questo modello come una guida per assicurarvi che nessun dettaglio venga tralasciato. Il vostro sistema CRM è lì per massimizzare le vostre vendite potenziali. Scarica questo modello

2. Modello CRM semplice di ClickUp

Migliorate le vostre strategie CRM con il modello CRM semplice di ClickUp

Mentre la cartella precedente organizzava le informazioni relative ai vostri account, questa Modello semplice di CRM di ClickUp scava più a fondo nella gestione dei contatti. Personalizzate gli stati dei vostri contatti e aggiungete campi aggiuntivi per avere più informazioni a colpo d'occhio.

È un modello adatto ai principianti, ma offre ulteriori stati, viste e campi personalizzati per ottimizzare l'organizzazione dei contatti.

I campi a discesa in Elenco e Vista tabella mostra il livello di priorità, la fase, il valore stimato, i numeri di telefono e altro ancora per ogni cliente, il tutto in un'unica schermata. Questo vi aiuterà a capire immediatamente e a dare priorità ai vostri contatti più promettenti, risparmiando il tempo che avreste impiegato ad aprire attività o nuove schede per ottenere le stesse informazioni. Scarica questo modello

3. Modello di CRM per il monitoraggio delle commissioni di ClickUp

Il tracciamento delle commissioni non è mai stato così facile con questo modello di ClickUp

CRM, vendite e provvigioni vanno d'accordo come il burro di arachidi, la marmellata e voi: questo modello rende il monitoraggio delle provvigioni più facile che mai.

Il Modello di tracciamento delle commissioni è un ottimo modo per portare la gestione degli account in ClickUp a un livello superiore. È leggermente più avanzato rispetto ai modelli CRM precedenti, ma viene fornito con tutte le risorse necessarie per utilizzarlo al meglio, compreso un documento di aiuto dettagliato! L'obiettivo principale di questo modello è quello di aiutarvi a risparmiare tempo tenendo traccia delle vostre commissioni, calcolandole automaticamente per voi.

Gli stati personalizzati come New Lead, Price Negotiation, Purchase Agreement Sent, e Paid aiutano a capire i progressi del vostro account a colpo d'occhio, ma il vero valore di questo modello sta nei suoi campi personalizzati.

Utilizzate i campi personalizzati a discesa per determinare la percentuale di commissione per conto con un campo Valore effettivo, un campo Commissione Percentuale e un campo calcolato automaticamente chiamato Commissione Risultato.

Inoltre, i campi personalizzati per collegare siti web, fatture e liste di controllo consentono di collegare e organizzare tutti i sistemi.

Questo modello richiede un po' più di lavoro per abituarsi, ma vi farà risparmiare una quantità significativa di tempo alla settimana che potrete dedicare al vostro team! Downoald questo modello

4. Modello di CRM della pipeline di vendita di ClickUp

Tracciate la vostra pipeline di vendita da lead a cliente con questo modello di ClickUp

Il Modello di pipeline di vendita di ClickUp mostra fino a che punto è possibile portare il CRM. Dai potenziali lead ai clienti rinnovati, questo modello crea un hub per tutti e tutto ciò che riguarda la vostra pipeline.

È fondamentale se state iniziando a gestire più clienti o se avete bisogno di sapere esattamente dove e quando i clienti percorrono l'imbuto. Questo modello flessibile organizza ordinatamente ogni risorsa in un epicentro facilmente navigabile.

Applicate questo modello al vostro spazio di lavoro e in pochi secondi avrete accesso a un campo personalizzato, quattro visualizzazioni, sette ClickApp e oltre 30 stati di attività dettagliati, tra cui in attesa di rinnovo, demo, invio, cancellato e altro ancora. Inoltre, le automazioni! Scoprite la potenza di ClickUp in azione con le Automazioni che modificano gli assegnatari delle attività e le Liste al variare dello stato.

Considerate questo modello come un'introduzione a come il software CRM può farvi progredire nelle vendite grazie a funzioni e visualizzazioni progettate per far progredire le vostre trattative. Scarica questo modello

5. Monitoraggio della salute dei clienti dell'agenzia ClickUp di Zenpilot

Tenete d'occhio le esigenze dei clienti e migliorate la loro soddisfazione con questo modello personalizzabile di ZenPilot e ClickUp

Come ogni agenzia sa, la gestione dei rapporti con i clienti può essere un processo complesso e continuo. È qui che il ClickUp Agency Client Health Tracker di Zenpilot Template viene fornito. Questo modello personalizzabile si affianca a uno strumento CRM come ClickUp per aiutare le aziende a tenere sotto controllo lo stato di salute dei clienti e a fornire un servizio migliore.

Utilizzando il ClickUp Agency Client Health Tracker insieme alle funzionalità CRM di ClickUp, le agenzie possono tenere traccia di una serie di dati importanti, tra cui i livelli di soddisfazione dei clienti, i punti di contatto e i feedback.

Queste informazioni sono fondamentali per mantenere solide relazioni con i clienti e per garantire che i clienti siano soddisfatti dei servizi offerti. Con tutti questi dati archiviati in un unico luogo, è facile tenere il passo con le informazioni importanti e assicurarsi che nulla vada perso. Scarica questo modello

6. Modello CRM di Google Sheets

mantenete le cose semplici e trasparenti con questo modello di CRM per Google Sheets di_ Chiudere Se siete a capo di un team di venditori o vi occupate della ricerca di nuove opportunità di vendita, questo modello di foglio di calcolo CRM SalesTable di Close vi aiuterà a ottenere visibilità sulle statistiche di vendita più importanti, come il numero di opportunità aperte, chiuse e vinte.

Questo modello è facile da modificare direttamente in Fogli Google e fornisce un cruscotto visivo per mostrare i progressi verso i principali obiettivi di vendita. Non solo vedete i lead in corso, ma assegnate, tracciate e determinate il valore delle nuove opportunità nella vostra pipeline. Scaricate questo modello

7. Modello di CRM immobiliare di ClickUp

Traccia i contatti, le proprietà, i pagamenti, le note, i contratti e altro ancora con questo modello di ClickUp

Se negli ultimi anni avete tentato di acquistare una casa o semplicemente vi piace fare una gita giornaliera su Zillow (colpevole), allora sapete quanto sia selvaggio il mercato delle case di lusso settore immobiliare può essere.

Nel settore immobiliare, c'è così tanto da gestire anche all'interno di un singolo affare, che il CRM è assolutamente necessario per assicurarsi che ogni potenziale cliente sia a suo agio e sicuro della fase del processo in cui si trova. Inoltre, avere un solido strumento di CRM immobiliare con capacità di automazione è un must per gli agenti che sono sempre in movimento.

Il Modello di CRM immobiliare di ClickUp è una risorsa preziosa per gli agenti e le agenzie che hanno bisogno di prendere rapidamente decisioni informate, di rimanere in contatto con clienti di alto valore e di organizzare gli affari in corso.

Sapere chi avete contattato, chi è interessato, chi sta negoziando e chi è stato venduto con 15 specifico per il settore immobiliare e tenere ogni risorsa a portata di mano in ogni momento grazie a sei tipi di visualizzazione. Aggiungete le visite al vostro calendario, tenete un elenco aggiornato delle proprietà e molto altro ancora: che siate acquirenti o venditori, questo modello vi aiuterà a tenere in ordine le vostre case. Scarica questo modello

8. Modello di CRM per la ricerca di lavoro di ClickUp

Semplificate la vostra ricerca di lavoro e tenete traccia delle vostre candidature con questo modello CRM di ClickUp

Ricordate quando abbiamo detto che un CRM può essere usato praticamente per tutto? Eccone un esempio!

La ricerca di un lavoro è un lavoro a sé stante. Il Modello di ricerca di lavoro di ClickUp vi aiuterà a sentirvi a terra durante il vortice della ricerca di lavoro, in modo da potervi concentrare sulle offerte migliori per voi!

Tenete traccia delle candidature inviate, delle potenziali opportunità, delle ricerche sulle aziende, delle valutazioni, dei vantaggi e dei vantaggi per i dipendenti risorse per i colloqui in un elenco organizzato, ordinabile o categorizzato per tag, visualizzazioni o stati! Inoltre, quando il selezionatore vi chiederà della vostra attenzione ai dettagli, lo sforzo che avete dedicato a questo modello di ricerca di lavoro lo lascerà a bocca aperta. Scaricate questo modello

9. Modello di CRM in Excel

rimani in cima alle tue opportunità di vendita con questo modello di CRM Excel di_ Salesflare Non c'è modo di affrontare un intero post sul CRM senza collegarsi a un modello Excel!

Il Sales Funnel Template di Salesflare è dotato di quattro fogli per iniziare:

Lista di controllo

Imbuto di vendita

Impostazioni e istruzioni

Approfondimenti

Una volta inseriti i vostri dati del cliente è possibile personalizzare il foglio di calcolo nel foglio Impostazioni e istruzioni e impostare fasi personalizzate, simili agli stati personalizzati di ClickUp, per mostrare le fasi di vendita nella pipeline. Nel foglio Funnel di vendita è possibile memorizzare i nomi delle aziende e dei contatti, le informazioni di posta elettronica, le fasi di vendita, il valore complessivo, la probabilità, l'avanzamento verso la vittoria, i ricavi previsti e altro ancora. È possibile anche impostare promemoria di follow-up per il team, per aiutare a far progredire le offerte lungo l'imbuto e osservare l'aggiornamento automatico della pagina Insights. Scaricate questo modello di CRM in Excel

10. Modello di CRM per la ricerca di appartamenti di ClickUp

Organizzate i prossimi tour degli appartamenti e i servizi per trovare velocemente l'appartamento perfetto con questo modello di ClickUp

Il settore immobiliare può essere un processo difficile, ma anche la ricerca di un appartamento non è uno scherzo!

Utilizzate questo Modello di CRM per la ricerca di appartamenti in ClickUp per organizzare i vostri potenziali nuovi appartamenti, vedere le posizioni visualizzate su una mappa, programmare le visite guidate su un calendario e registrare le vostre domande.

I contratti necessari per assicurarsi un appartamento non sono così lunghi come quelli per l'acquisto di una casa, ma si tratta pur sempre del luogo in cui vivrete per il prossimo anno, almeno. Assicuratevi di trovare la casa (in affitto) dei vostri sogni con cinque modi estremamente visivi per strutturare le informazioni sull'appartamento e sei stati per organizzare i risultati della vostra ricerca con questa cartella dettagliata di ClickUp. Scarica questo modello

11. Modello di CRM per la gestione del servizio clienti di ClickUp

Il modello CRM per la gestione del servizio clienti di ClickUp sta per diventare il nuovo migliore amico di ogni addetto all'assistenza

Le aziende SaaS utilizzano il CRM per creare relazioni, e avere un servizio clienti di alto livello è un passo importante per far sì che ciò accada! Ma un servizio clienti eccellente richiede anche un'organizzazione eccellente, e questo modello di gestione del servizio clienti di ClickUp è stato progettato per sconfiggere tutti i ticket, le chat e i problemi che gli si possono presentare!

Il valore di un sistema CRM potente e completo è racchiuso in una cartella che può essere applicata al vostro spazio di lavoro in pochi secondi. Accedete a sei utili stati delle attività, a cinque campi personalizzati, a sette visualizzazioni e alle automazioni per monitorare le vostre transazioni lungo tutta la pipeline.

Bonus:

**Software di costruzione CRM_

Organizza i clienti e i feedback come un elenco per visualizzare ogni biglietto nel tuo Flusso di lavoro CRM o trascinarli su una lavagna Kanban per spostarli in stati diversi. Utilizzate la vista Modulo di ClickUp per inviare un sondaggio precostituito sulla richiesta di assistenza clienti che diventa immediatamente un'attività, quindi aggiungete dettagli importanti all'attività del ticket con i campi personalizzati.

Il servizio clienti non è un'impresa facile, ma questo modello riduce al minimo il disordine e vi permette di concentrarvi sui vostri clienti.

Date un'occhiata a questi modelli

Hef/_ https://clickup.com/it/blog/68224/servizio-crm-aziendale/_ Software CRM per aziende di servizi_ /%href/

! Scarica questo modello

12. Modello di lavagna CRM di ClickUp

Questo Modello di lavagna CRM di ClickUp consente al team di collaborare alla gestione della pipeline di vendita, al monitoraggio di lead, deal, account e contatti. Avere un CRM in visualizzazione whiteboard è un ottimo modo per assicurarsi che l'intero team sia a conoscenza di lead, vittorie del team e potenziali nuovi clienti.

Utilizzate questo modello di lavagna CRM per migliorare la collaborazione e la visibilità del vostro team di vendita. Scarica questo modello Related:

FAQ sui modelli di CRM

Come posso personalizzare un modello CRM per adattarlo alle mie esigenze aziendali?

La personalizzazione di un modello CRM per adattarlo alle vostre esigenze aziendali è un processo semplice. Dovrete decidere quali sono le caratteristiche di cui avete bisogno dal modello e determinare i campi dati che saranno necessari. Una volta identificati gli elementi essenziali del modello, è possibile personalizzarlo regolando colori, caratteri, immagini e altro ancora.

Quali sono i limiti dell'utilizzo di un modello CRM di Excel?

Excel è uno strumento potente, ma ha dei limiti quando viene utilizzato come CRM. I modelli CRM di Excel possono memorizzare solo quantità limitate di dati e non dispongono delle funzionalità di livello enterprise che si trovano comunemente in software CRM dedicati come ClickUp. L'uso di Excel come CRM è spesso meno efficiente in termini di tempo perché Excel non fornisce strumenti di automazione o integrazioni con altri sistemi, il che significa che dovrete importare ed esportare manualmente i dati tra sistemi diversi, se necessario.

Posso usare un modello di CRM invece di un software CRM dedicato?

Sì! I modelli di CRM sono un ottimo modo per ottenere tutte le funzionalità di un CRM completo senza dover investire in un sistema su larga scala. Con i modelli di CRM è possibile creare rapidamente e facilmente una versione personalizzata del CRM che soddisfi le vostre esigenze specifiche. È anche possibile utilizzare un modello come punto di partenza e personalizzarlo ulteriormente con funzionalità aggiuntive o integrazioni, a seconda delle necessità. In definitiva, l'utilizzo di un modello è un modo efficiente ed economico per accedere ai vantaggi di una soluzione CRM di livello aziendale senza i problemi associati allo sviluppo personalizzato.

E una volta pronti a utilizzare un software CRM, ClickUp ha pensato a voi !

Se ami i modelli CRM, fatti sentire sCRM!

Il CRM dovrebbe essere il vostro punto di riferimento per una migliore gestione complessiva dei dati dei clienti, per l'allineamento tra i vari reparti e per migliorare i vostri risultati. E l'utilizzo di un software CRM dinamico vi fa risparmiare un sacco di tempo per iniziare. 💨

I modelli di CRM possono essere utilizzati per quasi tutto. È quindi importante che il vostro modello sia personalizzabile per adattarsi a infiniti casi d'uso! Tutti e 10 questi modelli apportano un grande valore al vostro processo CRM, ma tutto dipende dalle vostre preferenze personali e dal processo aziendale.

ClickUp è progettato per essere utilizzato da team di qualsiasi dimensione e settore. È ricco di strumenti funzionali per costruire il vostro CRM da zero o semplicemente per scegliere uno dei nostri modelli di CRM libreria di modelli . Ma la parte migliore? È gratis! 💸

Accedete a tonnellate di modelli CRM, oltre a 100 MB di spazio di archiviazione, attività e membri illimitati, oltre 1.000 integrazioni, documenti collaborativi e molto altro ancora gratuitamente e per sempre in ClickUp! 🦄