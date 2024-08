5 consigli per una gestione di successo dei progetti immobiliari nel 2024

Entro il febbraio del 2024, gli Stati Uniti di costruzione di abitazioni è aumentato di quasi il 20%. Questo potrebbe significare che gli acquirenti di case stanno finalmente tornando e che i costruttori di case stanno iniziando a riacquistare fiducia nel mercato. Rimanete al passo con l'immobiliare e gestione del cliente imparando a pianificare efficacemente i progetti, ad allocare le risorse e ad attuare le strategie con questi consigli e strumenti di project management immobiliare! 🔑🏡

Che cos'è il project management immobiliare?

Il project management nel settore immobiliare aumenta le vostre possibilità di esito positivo, fornendovi linee guida, tecniche e processi ripetibili che possono aiutarvi a gestire in modo efficiente tutto ciò che è coinvolto in un progetto immobiliare.

La gestione dei progetti immobiliari comporta la supervisione, il coordinamento e la gestione di progetti immobiliari come la costruzione e lo sviluppo di proprietà dall'inizio al completamento del progetto. Ciò può includere il piano di un progetto di sviluppo, la progettazione, la gestione della costruzione e altro ancora.

La gestione delle proprietà o dei progetti immobiliari comprende un ampio intervallo di progetti, dalle ristrutturazioni e rimodellazioni su piccola scala allo sviluppo immobiliare commerciale e residenziale su larga scala. Per questo motivo è importante che un project management comprenda il processo di costruzione, abbia una formazione adeguata e ottenga le licenze e le certificazioni appropriate, come quella di agente immobiliare certificazione di project management immobiliare .

Un project manager deve avere gli strumenti adeguati per gestire efficacemente e consegnare con successo un progetto immobiliare o di costruzione per rimanere sul mercato sequenza del progetto .

Elementi chiave del project management immobiliare

Gestione del tempo e dell'ambito: Queste sono le parti più cruciali del piano, perché è qui che si definiscono le dimensioni, la posizione e il tipo di proprietà, così come il realismo del progettosequenza del progetto *Gestione dei costi: Questo elemento coinvolge molti processi: piano, stima, budgeting, finanziamento, gestione, controllo e benchmarking. La gestione dei costi fornisce un maggiore controllo, una migliore efficienza dei costi e una riduzione dei rischi

: Le misure di controllo della qualità devono essere implementate, così come il monitoraggio continuo e l'adeguamento degli oggetti per mantenere alti gli standard Gestione del rischio : Qui si discute di tutti i tipi di rischio. Dovrebbe includere i rischi legali, i rischi di gestione e i rischi per gli investitori, come la liquidità

Qui si discute di tutti i tipi di rischio. Dovrebbe includere i rischi legali, i rischi di gestione e i rischi per gli investitori, come la liquidità Gestione della comunicazione : Come per ogni tipo di progetto, dovrebbe esistere un canale di comunicazione consolidato che coinvolga gli autori del progetto, le autorità di regolamentazione, gli sviluppatori, gli appaltatori e gli investitori

Come per ogni tipo di progetto, dovrebbe esistere un canale di comunicazione consolidato che coinvolga gli autori del progetto, le autorità di regolamentazione, gli sviluppatori, gli appaltatori e gli investitori Gestione degli appalti : Per eseguire correttamente il progetto, occorre concentrarsi sull'acquisizione dei servizi e dei materiali necessari per il progetto. Questo dovrebbe includere la gestione della catena di approvvigionamento e la negoziazione dei contratti

: Per eseguire correttamente il progetto, occorre concentrarsi sull'acquisizione dei servizi e dei materiali necessari per il progetto. Questo dovrebbe includere la gestione della catena di approvvigionamento e la negoziazione dei contratti Integration management: Dal momento che molte persone saranno coinvolte nel progetto, è necessario un piano su come coordinare e integrare i vari aspetti del progetto per garantire che tutto lavori senza intoppi

Il ruolo di un project management immobiliare

Ogni progetto immobiliare è un progetto. E come ogni altro progetto, ha bisogno di un collante per tenere tutto insieme. In questo caso, i project manager immobiliari svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che ogni progetto di costruzione si svolga senza intoppi, produca un eccellente ROI e garantisca la soddisfazione del cliente.

Ruolo e responsabilità

Piano del progetto ed esecuzione : Portare a termine con esito positivo il progetto durante l'intero ciclo di vita del progetto stesso

: Portare a termine con esito positivo il progetto durante l'intero ciclo di vita del progetto stesso Coordinamento del progetto : Coordinare tutti i professionisti e i client coinvolti nel progetto

: Coordinare tutti i professionisti e i client coinvolti nel progetto Gestione dei rischi : Identificare e gestire i rischi associati ai progetti, ottenere i permessi e seguire le normative statali e locali

: Identificare e gestire i rischi associati ai progetti, ottenere i permessi e seguire le normative statali e locali Comunicazione : Tenere traccia dello stato di avanzamento e comunicare modifiche o aggiornamenti al team e ai client

: Tenere traccia dello stato di avanzamento e comunicare modifiche o aggiornamenti al team e ai client Gestione del budget : Gestione del budget del progetto, monitoraggio delle spese e garanzia del rispetto del budget

: Gestione del budget del progetto, monitoraggio delle spese e garanzia del rispetto del budget Gestione dei contratti: Negoziare e gestire i contratti con le parti del settore edile, come gli appaltatori, per garantire che tutte le parti rispettino gli obblighi contrattuali e che tutti i lavori rispettino gli standard di qualità richiesti ### Sfide comuni

Le sfide per i project manager sono comunemente associate alla mancanza di strumenti per la gestione dei progetti e dei rischi e alla mancanza di una struttura che aiuti a gestire e monitorare i progetti.

È un bene che siano disponibili soluzioni e strumenti moderni per mitigare i rischi e aiutarvi a portare a termine i progetti con successo. Ecco cinque consigli per il project management immobiliare che possono aiutarvi a gestire il vostro prossimo progetto di sviluppo immobiliare o di costruzione!

5 consigli per un project management immobiliare efficace nel 2024

Per un esito positivo a lungo termine nel settore immobiliare, tenete a mente i seguenti consigli per garantire una corretta pianificazione e gestione dei progetti:

1. Sviluppare un piano di progetto completo

Un piano di progetto completo piano del progetto deve contenere tutti i dettagli necessari dall'inizio alla fine. Il piano deve contenere tutti gli elementi chiave: descrizione, significato, rilevanza, valore e scopo. Oltre a ciò, il piano deve contenere anche i seguenti elementi:

Definizione cancellata gli obiettivi del progetto e gli oggetti

KPI o metriche di esito positivo

Stakeholder e ruoli dei collaboratori

Modello di piano di lavoro

Budget e scopo

Acquisizione di risorse

Consegne, attività cardine e dipendenze

Sequenze e tempi coerenti

Schema di comunicazioneMarketing immobiliare e creare facilmente un piano strategico con l'aiuto del programma Modello di piano strategico per lavagna online di ClickUp . Utilizzate questa tabella di marcia visiva per aiutare il team a coordinare i passaggi chiave e ad acquisire tutte le informazioni necessarie.

Non tralasciate nessuna informazione critica utilizzando questa roadmap visiva, in modo che il vostro team possa coordinare ogni passaggio essenziale

5. Monitorare e valutare costantemente lo stato del progetto

Non potete sapere se le cose stanno andando secondo il piano se non le monitorate, giusto? Il monitoraggio e la valutazione dello stato di avanzamento possono aiutare a individuare tempestivamente i problemi che possono influire sull'ambito, sul budget e sui tempi, fino al completamento del progetto. Queste sono le competenze necessarie ai manager immobiliari per prevenire e implementare soluzioni adeguate.

Inoltre, il monitoraggio e la valutazione continui possono aiutare a garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficiente, portando infine a una maggiore responsabilità e trasparenza.

CONSIGLIO PRO Tenete traccia dei documenti e delle risorse importanti, dello stato di avanzamento del progetto e di molto altro ancora con dashboard personalizzabili in ClickUp. Scegliete tra oltre 50 widget e create un dashboard personalizzato per avere una panoramica di alto livello di tutti i vostri lavori e per monitorare lo stato di avanzamento del progetto .

Creare dashboard personalizzate in ClickUp per avere una panoramica di alto livello di tutto il lavoro svolto

Vantaggi del project management immobiliare

Quando si parla di settore immobiliare, il project management è un fattore importante che può rendere un investimento o meno. Da fare correttamente, si possono ottenere un numero di vantaggi che possono aiutare nel lungo periodo. Ecco alcuni vantaggi che si possono ottenere da un corretto project management immobiliare:

Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del progetto : I progetti nel settore immobiliare possono essere pesantemente influenzati da inefficienze, da una definizione impropria dell'ambito del progetto e da un'inefficiente definizione dei piani. Tuttavia, con il project management, è possibile ottimizzare facilmente le metodologie suddividendo il progetto in attività piccole e facili da fare

: I progetti nel settore immobiliare possono essere pesantemente influenzati da inefficienze, da una definizione impropria dell'ambito del progetto e da un'inefficiente definizione dei piani. Tuttavia, con il project management, è possibile ottimizzare facilmente le metodologie suddividendo il progetto in attività piccole e facili da fare Migliore gestione dei rischi: I project manager possono mitigare questi rischi attraverso un'adeguata pianificazione, la sicurezza, la supervisione dei contratti e la conoscenza dei regolamenti edilizi

I progetti immobiliari sono un'impresa ad alto rischio e ad alto rendimento, che espone a molti rischi, tra cui il superamento del budget, della portata, dei tempi e, soprattutto, il rischio di controversie legali. Un project management adeguato e gli strumenti giusti possono aiutare a mitigare questi rischi.

david Clark, Lo studio legale Clark

Miglioramento della comunicazione e della collaborazione con gli stakeholder: Con uno strumento di project management, è possibile semplificare la comunicazione per facilitare la delega delle attività e tenere tutti aggiornati, con il vantaggio finale di una maggiore efficienza ed efficacia

La comunicazione tra i team può essere difficile nei progetti immobiliari a causa del numero di persone coinvolte: gli stakeholder, progetto Teams, avvocati e consulenti ambientali, tra gli altri. L'utilizzo di un sistema affidabile strumento di comunicazione è la chiave per garantire che i progetti vengano consegnati come previsto e nei tempi previsti.

nicky Dutta, _investitore immobiliare e CEO di Lorel Diamonds

Gestire i progetti immobiliari con facilità con ClickUp

Il project management nel settore immobiliare richiede una pianificazione completa che comprenda le risorse umane, il budget, la Sequenza, gli imprevisti e i piani di comunicazione.

Può sembrare un'attività scoraggiante, ma con un sistema all-in-one strumento di project management come ClickUp, Da fare in modo più semplificato. ClickUp ha centinaia di potenti funzionalità/funzioni , tra cui modelli personalizzabili per il management immobiliare, che possono rendere il project management più flessibile e controllato in ogni momento.

Provatelo gratis e usatelo per aiutarvi a gestire tutti i progetti e le comunicazioni con i client, tutto in un unico posto. ---

Scrittore ospite:_

