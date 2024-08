20 Esempi di diagrammi di Gantt per la gestione dei progetti

In qualità di project manager, la comprensione della struttura e dei tempi complessivi dei vostri progetti è fondamentale per il vostro successo. È qui che entrano in gioco i diagrammi di Gantt. Questi preziosi strumenti visivi forniscono una panoramica completa della tempistica di un progetto, consentendo di pianificare efficacemente i flussi di lavoro, allocare le risorse e monitorare i progressi. Tuttavia, creare il diagramma di Gantt perfetto può sembrare un ostacolo se siete alle prime armi.

Per aiutarvi, abbiamo stilato un elenco di 20 esempi di diagrammi di Gantt relativi a diversi progetti e settori. Per rendere le cose ancora più interessanti, abbiamo inserito preziose intuizioni per aiutarvi a sfruttare la potenza dei diagrammi di Gantt per le vostre esigenze di gestione dei progetti. Quindi, allacciate le cinture mentre navighiamo nell'affascinante mondo dei diagrammi di Gantt e apriamo le porte a una strategia di gestione dei progetti più snella, trasparente e organizzata.

Che cos'è un diagramma di Gantt?

A diagramma di Gantt tradizionale a prima vista può intimorire.

è un diagramma a barre orizzontali con linee? Un diagramma a barre impilate con il tempo?

Fondamentalmente, un diagramma di Gantt è un diagramma a semplice linea temporale del progetto sotto forma di grafico a barre. La parte superiore mostra l'arco temporale, mentre la parte sinistra del grafico elenca i compiti e le attività del progetto.

date un'occhiata al nostro articolo sui diagrammi di Gantt e le linee temporali se volete conoscere le differenze

Lo scopo di un diagramma di Gantt è quello di aiutarvi:

Nella pianificazione del progetto e nella programmazione delle attività

Pianificare il lavoro in sprint

Visualizzare l'evoluzione di più progetti e attività nel tempo

Collaborare con il proprio team e assegnare compiti

Confrontare le tempistiche pianificate con quelle effettive

Tracciare e gestire le risorse,pietre miliariedipendenze È possibile tracciare ogni singola attività, evento, risultato e progresso del progetto su questo grafico a barre orizzontali.

**Chi può beneficiare maggiormente dei diagrammi di Gantt?

I diagrammi di Gantt sono strumenti efficaci per responsabili di progetto , responsabili delle risorse umane, team leader, CEO, CTO, consulenti, direttori generali, team di marketing e così via.

Onestamente, chiunque voglia avere un'immagine istantanea di un progetto può trarre vantaggio da un diagramma di Gantt.

20 Esempi di diagrammi di Gantt

Ecco 20 modi in cui è possibile utilizzare i diagrammi di Gantt per gestire i progetti in vari casi d'uso.

1. Grafico di Gantt per la gestione dei progetti

I diagrammi di Gantt sono un must per tutti i tipi di progetti gestione del progetto . Può essere un utile strumento visivo che consente di suddividere le progetto e le attività giorno per giorno.

È possibile:

Pianificare l'ordine dei compiti

Pianificare le tempistiche di gestione del progetto * Impostare un calendario di progetto

Assegnare compiti multipli e gestire le risorse

Graficare le dipendenze dei compiti

E poiché tutto è tracciato direttamente sul grafico, né il vostro team né clienti devono chiedervi aggiornamenti sul progetto .

Utilizzare le funzioni di trascinamento e rilascio del modello di diagramma di Gantt semplice di ClickUp per riassegnare i compiti e capire come i compiti sono collegati agli obiettivi e alle dipendenze

Modello di diagramma di Gantt semplice per la gestione dei progetti di ClickUp è uno strumento visivo che aiuta i project manager e i team a tenere traccia delle tempistiche, delle attività e delle dipendenze dei progetti.

Questo modello offre un'interfaccia facile da usare che consente agli utenti di creare attività, assegnarle ai membri del team, impostare le priorità e aggiungere le dipendenze. Gli utenti possono anche regolare le tempistiche e le risorse secondo le necessità, fornendo aggiornamenti e avvisi in tempo reale per mantenere tutti sulla stessa pagina. Scaricare questo modello

2. Diagramma di Gantt della costruzione

"Il bagno sarà pronto tra una settimana"

"La costruzione inizierà tra 3 settimane"

Tutti abbiamo sentito dire dal capocantiere o dall'ingegnere.

E in qualità di project manager di un cantiere, se queste risposte vi fanno sorridere, sapete che progetti di costruzione spesso non rispettano le scadenze.

Fortunatamente, un semplice diagramma di Gantt è perfetto per mantenere i progetti di costruzione in linea con le scadenze e garantire che i membri dell'equipaggio, i clienti e i subappaltatori siano informati.

Basta chiedere a Jennifer Vollbrecht, Project Manager certificato PMP e consulente principale di JVC. "Utilizziamo i diagrammi di Gantt per evidenziare le attività critiche e usiamo un anticipo di tre settimane per comunicare le tappe imminenti del nostro progetto" progetti di costruzione . I diagrammi di Gantt sono un ottimo modo per visualizzare le numerose parti in movimento durante la costruzione.

Invio il diagramma di Gantt a tutti i gli stakeholder del progetto qualche giorno prima di una riunione sullo stato di avanzamento del progetto, in modo da poterlo rivedere, e tutti si presentano alla riunione preparati a discutere le attività future"

Assicuratevi che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda utilizzando questo semplice diagramma di Gantt per la costruzione per tenere traccia delle tappe e consegnare i progetti in tempo

Controlla Modello di diagramma di Gantt della costruzione di ClickUp per il vostro prossimo progetto di costruzione. Scaricare questo modello

3. Diagramma di Gantt delle risorse umane

Esaminare pile di curriculum, gestire l'onboarding, aggiornare le politiche, snellire i processi di colloquio ... lavorare nelle risorse umane non è un compito facile.

Tuttavia, con i diagrammi di Gantt a vostra disposizione, sarete in grado di affrontare la maggior parte dei colloqui di lavoro risorse umane compiti con facilità.

Utilizzatelo per:

Tenere traccia del livello di avanzamento dei candidati nel processo di assunzione

TracciaKPI HR* Pianificare i colloqui

Tenere traccia degli aggiornamenti e dei problemi dei dipendenti attuali

Gestire i processi di onboarding

Ignorare le barzellette sulle risorse umane (perché sappiamo che le state pensando mentre leggete questo articolo)

Create il vostro diagramma di Gantt per la gestione delle risorse umane su ClickUp! Iniziate con il nostro modelli per le risorse umane .

Bonus:

Modelli di livellamento delle risorse_

!

4. Piano aziendale Diagramma di Gantt

Efficace gestione aziendale ha bisogno di un piano molto, molto elaborato.

C'è la descrizione dell'azienda, l'analisi del mercato, analisi della concorrenza , proiezioni finanziarie e molto altro ancora.

È chiaro che si tratta di una mole di informazioni che può diventare rapidamente schiacciante per voi e per i vostri potenziali investitori.

non facciamoci prendere dal panico. Visualizziamo

Con un diagramma di Gantt, potete strategicamente:

Pianificare progetti e attività

Gestire le risorse

Stabilire le tappe fondamentali per definire le consegne chiave

In questo modo, potrete creare una vera e propria roadmap aziendale. Che vi faccia sentire sicuri della crescita del vostro progetto e che aiuti i vostri investitori a visualizzare ogni dettaglio.

Controllate tutte le risorse attuali e future necessarie per sviluppare nuovi affari utilizzando il modello di pianificazione della capacità degli account di ClickUp

Utilizzate il Modello di diagramma di Gantt per la pianificazione dei conti commerciali di ClickUp per tracciare i progetti e impostare le attività con le relative scadenze. Questo modello consente di identificare i colli di bottiglia e di assicurarsi che il progetto sia in linea con i tempi. Scarica questo modello

5. Diagramma di Gantt del marketing

siete un marketer che continua a finire i compiti per poi trovarne altri sulla lista delle cose da fare?

Avete bisogno di diagrammi di Gantt.

Utilizzateli per pianificare campagne di marketing visualizzare la propria strategia, impostare obiettivi di marketing e pietre miliari, ecc. e osservate quanto tempo potete risparmiare sulla pianificazione.

Si risparmia anche tempo sulla comunicazione, condividendo un diagramma di Gantt per il team e gli stakeholder, in modo da monitorare i progressi dell'obiettivo.

la parte migliore?

Voi e il vostro team potete pianificare in modo continuo, poiché strumenti di gestione dei progetti di marketing come ClickUp offrono grafici di Gantt interattivi che si aggiornano in tempo reale.

Ecco un esempio:

Via Squadra diapositive

6. Diagramma di Gantt della gestione del prodotto

Le roadmap di prodotto e i diagrammi di Gantt sono come la domenica e il brunch. Un binomio perfetto, senza i Mimosa. (Questo è per la festa di lancio!)

E con un diagramma di Gantt, non c'è posto migliore per pianificare le vostre lo sviluppo, il lancio e la produzione dei prodotti .

È possibile monitorare:

Ricerca

Bilanci dei progetti

Sviluppo agile del prodotto progresso

Backlog di prodotto

Date di rilascio

Un diagramma di Gantt è una vera benedizione per un progetto complesso che si basa su più team e reparti.

Ecco un esempio di roadmap per il lancio di un prodotto:

Tramite ClickUp

Il Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto realizzato da ClickUp mantiene tutte le attività e le tappe fondamentali per un piano di lancio del prodotto efficace. Utilizzate questo diagramma di Gantt per monitorare ogni fase del processo di sviluppo del vostro prodotto. Scarica questo modello

7. Grafico di Gantt dei media

Luci, telecamera, Gantt!

Sì, anche squadre di media possono trarre vantaggio dai diagrammi di Gantt.

È possibile farlo facilmente:

Pianificare le sessioni di brainstorming sui contenuti video

Assegnare compiti di pre-produzione, produzione e post-produzione

Pianificare e impostare le date di pubblicazione

Creare una timeline per tutti i contenuti da pubblicare in una settimana o in un mese

Tenere traccia dei progressi compiuti da reparti quali musica, casting, scrittura,montaggio videoecc.

Che si tratti di un video di YouTube o di un film, un semplice diagramma di Gantt può aiutarvi a produrre contenuti di successo.

Ecco un semplice esempio di diagramma di Gantt per la produzione di video:

Via Studiobinder

8. Grafico di Gantt dei social media

i social media sono... l'ossigeno moderno?

Molti di noi lo vivono e lo respirano.

E alcuni di noi ci hanno addirittura costruito una carriera intorno. Questo comporta il monitoraggio dei post sui social media, dei contenuti, impegno e molto altro ancora.

ma come si può fare tutto questo senza soccombere alla frenesia dello scrolling?

Create un social media planner in un diagramma di Gantt per pianificare le campagne, collaborare con il team dei social media e assicurarvi di postare secondo i tempi previsti.

Potete anche collaborare con il vostro team per creare l'intera timeline dei social media con i dettagli di:

Cosa pubblicare

Quando pubblicare

Dove postare

Chi è responsabile del post, ecc.

bisogna stare all'erta se si vuole fare breccia in Internet, giusto?

Ecco un esempio:

Via Squadra diapositive

9. Diagramma di Gantt della pianificazione degli eventi

Gli organizzatori di eventi devono destreggiarsi tra mille dettagli per garantire che gli eventi si svolgano senza intoppi.

e quando le vendite dei biglietti aumentano?

Avete bisogno di tutto l'aiuto possibile.

È qui che entrano in gioco i diagrammi di Gantt. Utilizzateli per suddividere i vostri evento in tutti i dettagli. È possibile anche raggruppare i compiti per fase di pianificazione o per fornitore.

**Si può anche promuovere l'evento con un diagramma di Gantt.

Create una strategia promozionale e programmare le attività sulla timeline per creare tutto il clamore necessario per l'evento di lancio.

Fate in modo che le persone si presentino al locale per il quale vi siete battuti!

Via LeoIsaac

10. Grafico di Gantt dei consulenti

Facciamo un esempio: il vostro cliente vi ha incaricato di aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi.

Tuttavia, sono nuovi clienti e hanno bisogno di una maggiore rassicurazione da parte vostra (il consulente) per quanto riguarda i progressi.

Non c'è da preoccuparsi.

Con un diagramma di Gantt potete dimostrare al cliente che avete una tabella di marcia pratica verso il successo.

Dividete tutti i compiti tra il vostro team e quello del cliente. Potete anche fare riferimento al diagramma durante le riunioni settimanali con il cliente per assicurarvi che entrambi stiate cantando la stessa canzone.

Bonus:_

Software di tracciamento del tempo per consulenti_

11. Grafico di Gantt dei progetti di design

siete sorpresi di vedere questo nell'elenco degli esempi di diagrammi di Gantt?

Anche i progettisti e i team possono usare i diagrammi di Gantt.

Da progettazione i diagrammi di Gantt possono essere utili in tutto il flusso di lavoro della progettazione, dalla pianificazione al disegno, fino all'approvazione dei progetti finali e alla loro presentazione al mondo. È inoltre possibile pianificare facilmente il lancio del progetto e tenere traccia delle prenotazioni.

E chissà, il metodo Gantt potrebbe farvi arrivare sulla passerella di Milano.

Ecco un esempio di diagramma di Gantt per un progetto di design in generale:

Via Disegno intelligente Vedi questi_

Alternative a SmartDraw_

!

12. Grafico di Gantt per lo sviluppo di app mobili

Che siate un'azienda che crea cellulari o un'azienda che sviluppa applicazioni per altri, un diagramma di Gantt può essere il vostro punto di riferimento.

Utilizzatelo per impaginare e visualizzare le fasi del processo di sviluppo. Può includere tutto, dalla progettazione dell'aspetto dell'app alle sue funzionalità, come ad esempio:

Poiché dovrete lavorare con diverse persone, reparti e altro ancora, i diagrammi di Gantt possono aumentare le possibilità di ottenere un risultato corretto e più rapido.

lancio di successo, stiamo arrivando! Marcos Isaias , Project Manager certificato PMP presso Claro si esprime in merito all'uso dei diagrammi di Gantt nello sviluppo di applicazioni mobili:

"Facendo un esercizio collaborativo sul diagramma di Gantt con il team, spesso scopriamo compiti non visti e convalide mancanti per avere un'applicazione di qualità e di successo.

Ci ha aiutato a identificare attività nascoste che avrebbero causato ritardi se non fossero state mappate correttamente. Ad esempio, spesso pianifichiamo l'AQ per il software, ma forse dimentichiamo di fare la stessa cosa per i server che lo contengono. "

Fonte: Marcos Isaias, PMP

‍13. Diagramma di Gantt dell'email marketing

perché la campagna di email marketing del fantasma è fallita?

Si vedeva benissimo.

Non fatevi ingannare dalle vostre campagne e-mail. Pianificatele ed eseguitele con i diagrammi di Gantt.

Tenete traccia di date, orari, contatti, argomenti, ecc.

Potete gestire tutto ciò che riguarda le vostre e-mail, i contatti e i contatti in un unico grafico, in modo da non perdere opportunità di vendita o sprecare tempo.

14. Grafico di Gantt per lo sviluppo del software

Quando si tratta di sviluppo di software un diagramma di Gantt è come un tagliapasta. Può aiutarvi a visualizzare il vostro progetto tagliandolo in fasi di lavoro più piccole, facilmente gestibili.

È possibile tenere traccia di:

Attività di gestione del progetto

Iniziazione o pianificazione

Progettazione e brainstorming

Sviluppo

Analisi della qualità

Operazioni e manutenzione

E non è tutto. I diagrammi di Gantt sono perfetti anche per il tracciamento dei bug del software . 🐛

Un diagramma di Gantt consente al team di di inviare segnalazioni di bug e seguire i problemi mentre gli sviluppatori li risolvono rapidamente. Si possono anche stabilire delle priorità, in modo che tutti sappiano quali sono i bug da eliminare per primi.

Ecco un esempio di diagramma di Gantt per lo sviluppo del software:

Via Cronologia dell'ufficio

15. Diagramma di Gantt per l'inserimento dei dipendenti

Con i dipendenti appena assunti, può essere difficile tenere traccia di ciò che devono sapere e della formazione che hanno già completato.

Fortunatamente, un diagramma di Gantt può aiutare.

Create sezioni e compiti per ogni nuovo dipendente e assicuratevi di esaminare ogni compito con loro. In questo modo, potrete assicurarvi che ogni nuovo dipendente si inserisca facilmente nel team.

16. Diagramma di Gantt del marketing digitale

Se volete che le persone, soprattutto quelle giuste, vi trovino, il marketing digitale deve essere la vostra priorità assoluta. Può trattarsi di pubblicità attraverso i social media, SEO, email marketing, ecc.

Con un diagramma di Gantt, potete tracciare la data di inizio, la data di fine, i budget, le attività e le sottoattività per tutte le vostre strategie di marketing digitale.

Ecco un esempio di diagramma di Gantt:

Via Creately Bonus: date un'occhiata a questo

guida sulla gestione dei progetti di marketing_

!

17. Grafico di Gantt dell'istruzione

ricordate quando l'istruzione era fatta di aule, biblioteche, lavagne e preparazione degli esami dell'ultimo minuto?

Beh, la maggior parte di queste cose sono rimaste, ma la digitalizzazione ha preso il sopravvento.

Le lavagne sono digitali, le biblioteche sono a portata di ricerca su Google e la pianificazione dei semestri avviene su diagrammi di Gantt.

Gli insegnanti e gli studenti possono tenere traccia dei loro semestri, dei programmi e delle date degli esami.

Suggerimento per gli insegnanti di storia: I diagrammi di Gantt sono perfetti per una rappresentazione visiva della cronologia degli eventi storici.

Imparate la scienza dei diagrammi di Gantt e preparatevi a fare la storia di quest'anno accademico!

Create il vostro diagramma di Gantt educativo su ClickUp e date un'occhiata ai nostri modelli per gli studenti !

18. Grafico Gantt delle vendite

Se vi trovate sul team di vendita è necessario sapere:

Cosa si vende

Cosa non si vende

Chi sta facendo grandi vendite

Chi non raggiunge gli obiettivi di vendita

E molto altro ancora.

Se non tenete traccia di questi aspetti, rischiate di perdere importanti profitti.

non preoccupatevi: un diagramma di Gantt vi garantisce di non perdere queste opportunità di guadagno. È possibile tenere traccia di tutte le vendite, i contatti, i contatti, l'inserimento dei clienti, l'avanzamento delle trattative, ecc.

Via Squadra diapositive Non sfugge nulla perché il grafico contiene tutto ciò che è necessario sapere.

Ora dovete solo preoccuparvi di aspettare che un potenziale cliente vi richiami.

(Spiacente, nemmeno i diagrammi di Gantt possono aiutarvi in questo caso)

*Bonus:

Esempi di grafici RACI_

!

19. Grafico di Gantt finanziario

Certo, il denaro può far girare il mondo. Ma non dovrebbe far girare la testa.

Ecco perché molte istituzioni finanziarie e banche utilizzano i diagrammi di Gantt.

Un direttore di banca è un buon esempio di persona che può tracciare i propri compiti, i piani, il servizio clienti, le prestazioni del team, ecc. su un diagramma di Gantt.

Può anche aiutare a preparare nuovi prodotti bancari come prestiti, depositi e carte di credito. È anche un ottimo strumento per gestire le campagne di marketing nelle banche.

Ecco un esempio:

Via Investopedia

20. Diagramma di Gantt della gestione dei contenuti

Se fate parte di un team che pubblica un flusso costante di contenuti, le scadenze sono sempre in agguato. Come un cucciolo, quando sente che hai aperto un sacchetto di patatine. Ma meno adorabile. 😞

Con i diagrammi di Gantt, siete sempre pronti per le scadenze. Utilizzateli come calendario editoriale per vedere quali sono le prossime scadenze.

È possibile organizzare gruppi di attività specifici per mese e articolo e impostare tappe fondamentali per tenere traccia delle approvazioni finali e delle date di "go-live".

3 vantaggi chiave della gestione dei progetti con diagrammi di Gantt

1. Ottenere una panoramica completa del progetto

Avete presente quella sensazione fastidiosa quando vi sedete a lavorare ma pensate di aver dimenticato qualcosa?

Con un diagramma di Gantt potete evitare questa sensazione. Vi mostra tutto il piano del progetto in un solo colpo d'occhio, in modo che non abbiate mai la sensazione di aver dimenticato qualcosa.

È come un elenco di cose da fare per più progetti che si aggiorna da solo.

2. Traccia l'avanzamento del progetto in tempo reale

Oggi è possibile monitorare la corsa del taxi e la consegna del fast food in tempo reale.

Perché non fare lo stesso con il programma del vostro progetto?

Il diagramma di Gantt è come un dispositivo di geo-tracciamento per il vostro progetto.

Alimentatelo con le informazioni sulle attività del progetto, aggiornatelo un paio di volte, e poi partirà da solo.

In realtà, un diagramma di Gantt fa un ulteriore passo avanti, indicando il percorso critico per la pianificazione del progetto. Si tratta dell'insieme minimo di attività da completare per rispettare la scadenza del progetto.

3. Mantenere la trasparenza del progetto

Il diagramma di Gantt era originariamente un strumento di gestione dei progetti utilizzato dai manager per prendere decisioni di alto livello.

Tuttavia, i moderni diagrammi di Gantt sono uno strumento essenziale per tutti i membri di un team di progetto.

I project manager possono aggiornare e condividere regolarmente un diagramma di Gantt con il team di progetto. In questo modo ogni membro può vedere come sta lavorando insieme per raggiungere gli stessi risultati.

In altre parole, è il modo più affidabile per mostrare a tutti il quadro generale e aiutare tutti a sentirsi a bordo.

In sintesi, avere un diagramma di Gantt per la gestione del progetto è importante come portare con sé una mappa durante il viaggio.

**Come si crea un diagramma di Gantt?

È possibile creare diagrammi di Gantt in Microsoft Word , Excel , PowerPoint, Fogli di Google e altro ancora.

Ma se non volete essere frustrati dal "livello inferiore del wifi", dovreste fare quello che fanno le persone intelligenti. Creare diagrammi di Gantt utilizzando uno strumento di gestione dei progetti !

Di solito, con questi strumenti, tutto ciò che dovete fare è creare un elenco di attività, aggiungere la data di inizio e la data di fine. Lo strumento fa poi la sua magia per visualizzare le attività del progetto nel tempo sotto forma di intuitivi diagrammi di Gantt.

Ma quale strumento utilizzare? Esplorate il_ 13 migliori software di diagrammi di Gantt online per trovare quello giusto._

Per farvi risparmiare tempo, vi diamo la risposta proprio qui.

L'unico strumento online per i diagrammi di Gantt di cui avete bisogno è ClickUp. È uno degli strumenti di produttività più apprezzati al mondo, utilizzato da team di diverse aziende in tutto il mondo.

E potete creare un semplice (e bello!) diagramma di Gantt con La vista del diagramma di Gantt di ClickUp in tre semplici passi:

Fare clic sul segno + in qualsiasi elenco, cartella o spazio

in qualsiasi elenco, cartella o spazio Selezionate Gantt

Dare un nome

Modificate ciò che vedete nei vostri grafici Gantt usando il menu laterale espandibile e pieghevole.

È possibile utilizzare il grafico per:

Pianificare il tempo e programmare le attività

Gestire le risorse

Visualizzare la dipendenza da ogni attività

Calcolare ilpercorso critico e il tempo di allentamento

Controlla questi_

Opzioni del modello di grafico di Gantt_

!

Esempi di gestione del progetto con diagramma di Gantt in ClickUp

ora, siete convinti che un diagramma di Gantt sia praticamente come Internet?

Può portare qualsiasi progetto, settore o team al livello successivo.

Potete crearne uno in PowerPoint, usare un diagramma di Gantt di Excel o anche scaricare un modello di diagramma.

Ma niente è meglio del creatore di diagrammi di Gantt in tre fasi di ClickUp.

Con ClickUp potete personalizzarlo in base alle vostre esigenze, gestire le risorse, le dipendenze e molto altro ancora con estrema facilità. Inoltre, questo Questo software per diagrammi di Gantt può fare molto di più di un semplice diagramma di Gantt può essere il vostro tracciatore di tempo, il task manager, il creatore di diagrammi di flusso, lo strumento per la correzione di bozze... per citarne alcuni. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp per creare fantastici diagrammi di Gantt per qualsiasi progetto e settore.