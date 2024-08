10 esempi di obiettivi di marketing per raggiungere i vostri obiettivi

Tutti sanno che gli obiettivi di marketing sono importanti.

Uno: la concorrenza è serrata e il growth hacking aiuta le startup rockstar a raggiungere vette impressionanti. E due: dovete sapere cosa volete, altrimenti vi troverete a vagare senza una meta mentre tutti gli altri vi incollano.

Tuttavia, affinché la vostra strategia di marketing abbia esito positivo, dovete fissare subito degli obiettivi.

In questo articolo definiremo gli obiettivi di marketing, esploreremo i dieci esempi più importanti e risponderemo ad alcune domande frequenti sugli obiettivi di marketing.

Che cosa sono gli obiettivi di marketing?

Gli obiettivi di marketing sono oggetti specifici definiti in un piano di marketing .

Essi delineano le intenzioni del team di marketing, forniscono loro chiare indicazioni e offrono informazioni che i dirigenti possono esaminare e supportare.

Questi obiettivi possono essere:

Attività come il brainstorming di un'idea di marketingpiano di marketing digitale* Migliorare inKPI come le valutazioni di conversazione

Specificoquote commerciali O altri parametri di riferimento basati sulle prestazioni che potete utilizzare per misurare l'esito positivo del marketing.

Per semplificare la comprensione degli obiettivi, chiedetevi cosa volete.

Aumentare le vendite o il fatturato?

Migliorare il riconoscimento del marchio o la leadership di pensiero?

Rafforzare il vostroi lavori richiesti dall'inbound marketing?

Avviare il marketing digitale o i social mediacampagne di marketing?

Concentrarsi sul marketing dei contenuti?

Tutti questi sono esempi di obiettivi di marketing.

Perché l'impostazione degli obiettivi è importante?

Gli oggetti di marketing strategico consentono di immaginare le tattiche e le strategie di marketing necessarie per raggiungerli.

Sono come occhiali da vista che vi permettono di vedere tutte le possibilità. 🥽

Un imbuto di marketing di base ha tre livelli:

Scoperta (parte superiore dell'imbuto): Le persone scoprono il vostro marchio quando cercano un prodotto o un servizio

Le persone scoprono il vostro marchio quando cercano un prodotto o un servizio Considerazione (centro dell'imbuto): Il consumatore Da fare ha terminato la navigazione ed è ora pronto a comprare

Il consumatore Da fare ha terminato la navigazione ed è ora pronto a comprare **Acquisto (parte inferiore dell'imbuto): la vostra azienda chiude l'affare

Quando si fissano degli obiettivi, si passa da un livello all'altro dell'imbuto di marketing senza problemi.

Senza di essi, andrete alla deriva senza meta da un'attività all'altra, senza una chiara comprensione di come il vostro lavoro faccia la differenza.

perciò, via con gli obiettivi! obiettivi ! Bonus: software di analisi SWOT per aziende e team

I 10 migliori esempi di obiettivi di marketing

Ecco alcuni campioni di obiettivi di marketing di cui avrete bisogno per una strategia di marketing stellare!

1. Aumentare la consapevolezza del marchio

quando volete fotocopiare qualcosa, probabilmente volete "fotocopiarlo", giusto?

Ecco il problema: Xerox non è un verbo o un nome generico per fotocopiare. È un marchio

E il motivo per cui è così sinonimo di questa attività è la consapevolezza del marchio.

E la vostra azienda deve aumentare la propria.

L'obiettivo è semplice: Dovete far conoscere il vostro marchio a un maggior numero di persone .

Il vostro marchio ha una personalità unica, proprio come voi!

Amplificatela per aumentare la consapevolezza del marchio.

Un'altra strategia per raggiungere questo obiettivo consiste nel considerare i luoghi in cui i vostri acquirenti target trascorrono più tempo. Magari provate una strategia sui social media per ottenere una piattaforma per coinvolgere il vostro target.

Gli obiettivi dei social media possono essere raggiunti attraverso:

Pubblicando messaggi sulla cultura aziendale

Condivisione di articoli di interesse per il settore

O conducendo sondaggi per entrare in connessione con il vostro pubblico

Il punto è coinvolgere il pubblico sui social media e far sembrare il vostro marchio accessibile.

Siate amichevoli con il vostro pubblico per trasformarlo in ammiratore e sostenitore del vostro marchio. 🤝

E poi guardateli mentre condividono i vostri contenuti e le associazioni positive al marchio con la loro cerchia.

Presto il nome del vostro marchio sarà sinonimo anche del vostro prodotto. 😎

**Avete bisogno di aiuto per la gestione dei prodotti?

Date un'occhiata alla nostra guida alla gestione dei prodotti e date un'occhiata al sito web_ i migliori strumenti di gestione del prodotto .

2. Aumentare il coinvolgimento del marchio

Quando le persone atterrano sul vostro sito web o sulle pagine dei social media e si vuole mantenere il loro impegno.

Ma hanno connessioni Internet ad alta velocità e non hanno tempo da perdere.

Coinvolgete il vostro pubblico con:

Postando regolarmente

Rispondendo ai commenti sui social media (tra cuiCommenti sugli annunci di Facebook!)

Aggiornamento di tutte le pagine online con le informazioni più recenti

Se non li coinvolgete, il vostro pubblico non ci penserà due volte prima di premere il pulsante indietro.

Rimbalzeranno dal vostro sito web più velocemente di quanto LeBron James possa fare un tiro a segno.

E non appena Google fiuta un'alta percentuale di rimbalzo..

{\an8}Gulp

E questo ci porta a..

3. Posizionarsi più in alto nei risultati di ricerca

Finire nella seconda pagina dei risultati di Google è il peggior incubo di ogni marchio.

Se non volete che questo si avveri, puntate ad essere in cima per aumentare il traffico web! 🚀

Perché un posizionamento di ricerca più alto significa:

Aumento della notorietà del marchio

Maggiore generazione di lead

Riduzione delle spese pubblicitarie

Raggiungimento degli obiettivi di lead e fatturato

ma Da fare per raggiungere il top?

Una strategia di marketing digitale incentrata su Ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) aumenterà la vostra visibilità nelle classifiche dei motori di ricerca.

Le attività quotidiane possono includere:

Ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca

Traguardare le parole chiave legate all'azienda

Identificare i problemi di crawl

Ecreazione di collegamenti Queste attività garantiranno che il vostro sito web sia abbastanza forte da raggiungere i vostri clienti ideali. 💪 Migliorare la visibilità del vostro sito web può anche aiutare il vostro marketing obiettivi di comunicazione come l'aumento del coinvolgimento sui social media.

così si possono prendere due piccioni con una focaccia

4. Aumentare il traffico del sito web

Chiedete ai team di marketing cosa vorrebbero di più al mondo.

È probabile che rispondano "nuovi clienti"

Affinché ciò accada, dovete avere un obiettivo semplice: fare in modo che più persone visitino il vostro sito web, in modo da potervi impegnare con loro alle vostre condizioni.

Abbiamo già capito che posizionarsi più in alto nei risultati di ricerca permette a più persone di trovarvi.

Facile da trovare = più traffico web

Ma non è possibile che le persone arrivino sul vostro sito web e se ne vadano subito dopo.

Assicuratevi che i visitatori ricevano le risposte alle loro domande.

Aiutateli a scoprire di più sulla vostra azienda, sui vostri prodotti e servizi

Inserite collegamenti interni al sito

Aggiungere call-to-action (CTA)

E soprattutto, chiedete i loro dati di contatto per i vostri lavori richiesti.

Questo non solo porterà benefici alla vostra azienda, ma aiuterà anche a guidare i visitatori del vostro sito web e li incoraggerà a compiere il passaggio successivo del loro viaggio con voi.

Una volta acquisiti i loro dati di contatto, guidateli attraverso un percorso personalizzato per il cliente che si adatti alle loro esigenze per garantire che abbiano la migliore esperienza con il vostro marchio!

Utilizzate questo utile video per sfruttare al meglio il modello di gestione dei contenuti

Il modello di gestione dei contenuti ClickUp è il vostro strumento di marketing dei contenuti per eccellenza, sia che stiate monitorando il traffico del sito o i post sociali su tutti i vostri canali. Dite addio alle seccature e date il benvenuto a uno strumento facile e versatile flusso di lavoro per il marketing che copre tutto, dall'accettazione delle richieste alla manutenzione del calendario editoriale e alla consegna dei contenuti.

5. Generare contatti qualificati

Volete far passare i visitatori del vostro sito dalla fase di consapevolezza a quella di considerazione.

Il vostro prossimo obiettivo di marketing è quindi la qualificazione generazione di lead .

Un lead qualificato è una persona che può diventare un potenziale cliente in base ai criteri e ai dati di identificazione che ha fornito.

In pratica, è qualcuno che non ha confessato il suo interesse per voi, ma che sapete cosa ha in mente. 😏

Quindi devi fare una mossa.

Ma prima è necessario notare due cose su una pista del genere:

I criteri sono unici per la vostra azienda

I lead qualificati possono essere solo quelli che hanno fornito informazioni di propria volontà

Da fare per generare lead qualificati?

Traguardate le parole chiave che i potenziali clienti cercheranno

Provate un approccio di marketing dei contenuti come il guest blogging

Organizzare un webinar ecollaborare con un influencer o un marchio

I lead qualificati sono la vostra lista di potenziali clienti. Quindi concentratevi su di loro per

6. Aumentare le entrate

Questo è uno degli obiettivi di marketing intelligente più comuni che tutti inseguono. Ed è uno di quelli a cui tutti i vostri lavori richiesti dovrebbero puntare.

è ora di andare a tutto gas!

Impostate gli obiettivi di fatturato e identificate i canali di marketing più adatti alla vostra azienda marketing aziendale .

Quindi, fate un'iniezione di amore e di attenzione ai vostri potenziali clienti.

Per aiutarli a entrare in connessione con il vostro marchio a livello personale, potete:

Connettersi con i propri clienti tramite chiamate, email, chat, social media, ecc.

Offrire loro promozioni, annunci e sconti

Presentare contenuti pertinenti in dipendenza della fase del percorso dell'acquirente

Alla fine, convertirete il lead in una vendita!

**Cercate altri suggerimenti sul marketing del vostro progetto per aumentare le vendite?

Date un'occhiata a questi 20+ consigli di project management per i marketer .

7. Aumentare il valore del cliente

Avete trovato nuovi personalizzati! Ma da fare, una volta terminati i festeggiamenti, è il momento di pensare a lungo termine.

Come marketer, la vostra strategia non può concentrarsi solo sull'acquisizione di nuovi clienti.

È ancora più importante prendersi cura dei clienti esistenti.

perché?

Guadagnate la loro fedeltà e saranno gli ambasciatori del vostro marchio, portando altri clienti come loro.

E non è tutto.

Un cliente felice acquisterà di nuovo da voi, aumentando il suo valore di vita. Inoltre, mantenere i clienti costa molto meno che acquisirne di nuovi.

da fare per mantenere i clienti esistenti e aumentare il loro valore?

Informateli sulla vostra produttività, sui vostri servizi e sulle preziose opportunità che potete offrire loro

Eseguire campagne di retargeting per vendere più produttività o servizi

Ideare campagne di marketing in cui i clienti vi promuovono e, a loro volta, ottengono vantaggi o privilegi

Providere un servizio clienti di qualità

Offrire loro un accesso privilegiato a nuovi prodotti o servizi

Controllate questi_

**Strumenti di analisi di marketing!_

8. Stabilire l'autorevolezza del marchio

La consapevolezza del marchio è ottima.

ma che dire dell'autorità del marchio nel settore?

Si riferisce alla fiducia che il vostro marchio si è guadagnato tra i personalizzati e al grado di visualizzazione del vostro marchio come esperto del settore.

Supponiamo che vendiate scarpe da ginnastica personalizzate di grande effetto. 👟

Non vogliamo che il viaggio di un cliente finisca qui.

Se qualcuno vuole sapere che tipo di tintura funziona per le scarpe o come pulire le scarpe da ginnastica senza danneggiarle, deve visitare il vostro sito web.

Questa è l'autorevolezza del marchio.

da fare per stabilirla?

Create contenuti educativi e di qualità che rispondano alle domande dei ricercatori. La vostra reputazione aumenterà e le persone vi considereranno una fonte affidabile. Anche questo può essere in cima al vostro elenco di obiettivi di marketing dei contenuti

Impieghicorrezione di bozze sociali e mostrate le vostre testimonianze positive al mondo intero. Dimostrano che la vostra azienda crea clienti felici

Abbandonate i discorsi commerciali e le parole di marketing. Mostrate invece la vostra autenticazione, in modo che le persone sappiano chi è il vostro marchio. Lasciate che la vostra personalità risplenda! ✨

Continuate a concentrarvi sull'ottimizzazione SEO di tutti i vostri contenuti online, in modo da rimanere numero uno su Google.

Infine, offrite un servizio clienti coerente.

Imparate a gestire le campagne con_

**software di content marketing_

!

9. Migliorare la fidelizzazione dei clienti

Siamo presi dall'inseguire nuovi clienti e dall'assicurarci di avere tassi di conversione massicci.

Ma è altrettanto importante monitorare i livelli di soddisfazione dei clienti esistenti, soprattutto per le aziende con sottoscrizione.

Valutate quanto sono soddisfatti del vostro marchio, della produttività o dei servizi.

Un rapido sondaggio o un feedback regolare possono aiutarvi a capire meglio le loro esigenze!

Ecco cosa potete fare:

Monitorare la frequenza con cui i clienti ripetono gli acquisti

Considerate la possibilità di contattare i clienti una settimana dopo l'acquisto per chiedere un feedback

Monitorate i sentimenti di insoddisfazione e risolvete immediatamente il problema

Se il cliente sa che lavorate costantemente per migliorare la sua esperienza, sarà più propenso a rimanere con la vostra azienda.

10. Migliorare la presenza sui social media

Nell'era digitale di oggi, mantenere una forte presenza sui social media è fondamentale per l'esito positivo di un marchio. Serve come piattaforma di comunicazione diretta con il pubblico, promuove la visibilità del marchio e offre opportunità di coinvolgimento dei clienti. L'obiettivo è aumentare costantemente i follower, i like e le condivisioni del marchio su varie piattaforme sociali. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario che:

Pubblicando regolarmente contenuti coinvolgenti e pertinenti

Interagendo con i vostri follower attraverso commenti, messaggi e condivisioni

Collaborando con gli influencer per ampliare il vostro raggio d'azione

Facendo concorsi o omaggi per incoraggiare la partecipazione del pubblico

Utilizzare strumenti per la programmazione dei post e il monitoraggio delle metriche

Una solida presenza sui social media può portare in modo significativo il traffico verso il vostro sito web, migliorare la reputazione del marchio e, in ultima analisi, contribuire all'aumento delle vendite.

Come monitorare gli obiettivi di marketing

oltre a un team di marketing di grande talento e a obiettivi definiti, cos'altro vi serve?

Uno strumento potente per gestire i progetti e gli obiettivi di marketing . ClickUp sta vivendo un esito positivo grazie a questi tre aspetti. È uno degli strumenti per la produttività con la valutazione più alta al mondo, utilizzato da team di tutto il mondo . Il nostro team di marketing ci ha portato dove siamo concentrandosi su tutti gli obiettivi e raggiungendoli con il nostro team di marketing software di classe mondiale .

E per un'azienda che è orgogliosa dei suoi metodi di marketing, abbiamo dovuto sviluppare uno strumento che potesse essere un un aiuto perfetto per il marketing .

È possibile utilizzare ClickUp per pianificare, impostare e monitorare gli obiettivi di marketing in modo efficiente.

1. Impostazione degli obiettivi di marketing

Buone notizie. Obiettivi di ClickUp sono oggetti di alto livello che possono essere suddivisi in traguardi più piccoli.

Qui è possibile impostare un obiettivo di marketing digitale per monitorare i post sui social media, i post sul blog o le generazioni di entrate.

Utilizzateli per monitorare:

OKR (oggetti e risultati chiave)

Sprint

Schede di valutazione settimanali

E altro ancora

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image5-6-1400x645.png

/$$$img/

Un traguardo è una oggetto misurabile o risultato. È possibile allegare i Traguardi al completamento di attività, a valori numerici, a denaro o a semplici campi vero/falso. Quando si completa un Obiettivo, questo si aggiunge automaticamente allo stato di completamento dell'Obiettivo.

Inoltre, è possibile utilizzare l'opzione Modello di piano di marketing strategico di ClickUp come progetto per il lavoro annuale di marketing della vostra azienda. Questo modello vi aiuta a delineare i passaggi necessari per raggiungere i vostri obiettivi di marketing.

Che possono andare dall'aumento del fatturato all'espansione in nuovi mercati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Strategic-Marketing-Plan-1-1400x682.png Modello di piano di marketing strategico di ClickUp /$$$img/

Accedete ai vostri obiettivi e risultati chiave (OKR) creando un piano dettagliato su come il vostro team di marketing raggiungerà obiettivi, budget e altro ancora

Il vostro piano di marketing deve includere traguardi specifici, un piano d'azione dettagliato per raggiungere tali obiettivi e un metodo per monitorare lo stato di avanzamento e rispettare il budget. Con questo modello, potete usarlo come una tabella di marcia per guidare i vostri lavori di marketing nel corso di un anno. Provate il modello di piano di marketing strategico di ClickUp

2. Misurare il ROI con Dashboard Le dashboard sono il luogo in cui è possibile visualizzare tutti gli insight su progetti, attività, persone... praticamente tutto.

Personalizzate i vostri dashboard con Widget personalizzati e supervisionare i risultati delle campagne di marketing a colpo d'occhio.

I widget personalizzati consentono di inserire tutti i dati desiderati sotto forma di grafici a barre, grafici a torta, calcoli, portfolio, ecc.

Vedi questi_

**Modelli di ROI_

!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image8-10-1400x324.png widget personalizzati di ClickUp /$$$img/

Il widget Portfolio di ClickUp offre una rapida visione dello stato dei progetti ad alto livello

Create una dashboard specifica per ogni campagna. In questo modo, potete facilmente fare riferimento alle campagne passate per ottimizzare il ROI.

**Suggerimento: ClickUp offre un servizio di modelli per l'impostazione degli obiettivi anche. Non dimenticate di provare.

3. Definire le sequenze temporali per gli obiettivi con la vista Gantt Chart

Assicuratevi che gli obiettivi abbiano una data di inizio e una di fine.

come?

Fate in modo che i vostri obiettivi di marketing siano un'attività di ClickUp e programmateli su La vista Gantt di ClickUp .

Utilizzare software di piano marketing per visualizzare l'efficacia del vostro piano di marketing.

avete dimenticato una Sequenza da qualche parte?

Basta trascinare e rilasciare per riorganizzare gli obiettivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image7-8.png

/$$$img/

La vista Gantt di ClickUp consente di pianificare il tempo, gestire le risorse, visualizzare le dipendenze e molto altro ancora

siete in ritardo sulla tabella di marcia?

Non c'è da preoccuparsi.

Il grafico Gantt vi permette di calcolare i tempi di realizzazione percorso critico automaticamente, in modo da poter raggiungere gli obiettivi di marketing il prima possibile.

Domande frequenti sugli obiettivi di marketing

avete altre domande in mente? Rispondiamo ad alcune di esse.

1. Da fare per impostare obiettivi di marketing SMART?

Ai fini di un piano di marketing, ogni oggetto dovrebbe essere un Obiettivi di marketing SMART .

Una volta conosciuti gli oggetti di marketing, è il momento di eseguire il drill-down sui dettagli.

I tipi di obiettivi di marketing che funzionano meglio sono SMART, quindi utilizzate questo sistema per assicurarvi che ogni obiettivo fissato valga la pena di essere raggiunto 😎

**Specifici: Definite il risultato desiderato in termini chiari e specifici, in modo che tutti comprendano l'oggetto. Impostate numeri e scadenze reali per rendervi conto del vostro operato

M easurable: Gli obiettivi devono essere misurabili, con indicatori chiave di prestazione (KPI) e attività cardine specifiche che consentano di misurare l'esito positivo

easurable: Gli obiettivi devono essere misurabili, con indicatori chiave di prestazione (KPI) e attività cardine specifiche che consentano di misurare l'esito positivo $$$averli raggiunti: Assicurarsi che si tratti di obiettivi di marketing realistici, nel rispetto delle capacità della vostra azienda e del vostro team

**Rilevanti: Gli obiettivi devono essere rilevanti per la missione del vostro marchio e devono contribuire al piano generale

**Limitati nel tempo: Gli obiettivi devono avere una sequenza temporale che indichi una data di inizio e una di fine

Ad esempio, un obiettivo SMART sul traffico del sito web per il vostro blog può avere questo aspetto:

Entro la fine di questo mese (time-bound), dovrebbe esserci un aumento del 5% del traffico (measurable) aumentando i nostri post settimanali (specific) da 5/settimana a 8/settimana (achievable).

L'aumento del traffico aumenterà la consapevolezza del marchio e genererà più contatti (rilevanti).

2. Quali sono alcuni esempi di oggetti pubblicitari?

Alcuni degli obiettivi pubblicitari più comuni obiettivi o finalità includono:

Introdurre nuovi prodotti o servizi

Dimostrare la loro efficacia

Espandersi in un nuovo traguardo di mercato

Costruire l'immagine dell'azienda o del marchio

Ottenere follower sui social media e migliorare l'engagement

Generare domanda e lead

Aumentare i click sugli annunci a pagamento

3. Da fare per collegare gli obiettivi di marketing agli obiettivi aziendali?

Gli obiettivi aziendali possono essere diversi da quelli del reparto marketing.

Assicuratevi di capire quali sono. Solo così potrete essere sicuri di ciò che la vostra azienda vuole raggiungere.

Gli obiettivi aziendali danno una direzione ai vostri obiettivi di marketing, fornendo loro una traccia.

Questo dovrebbe darvi un'immagine chiara del fatto che state investendo le vostre risorse di marketing nei posti giusti o meno.

Ad esempio, il vostro obiettivo aziendale è aumentare le entrate e l'obiettivo di marketing della vostra azienda è attirare più clienti. Questa è la connessione che state cercando.

Più clienti = aumento del fatturato

Iniziare a monitorare gli obiettivi di marketing con ClickUp

I vostri obiettivi saranno tutt'altro che perfetti. Anche le strategie di marketing più ambiziose e ispirate non lo sono.

Ma sono SMART e potete avere successo solo se anche i vostri obiettivi lo sono.

Perciò, mentre create la vostra prossima strategia di marketing, utilizzate questo elenco di obiettivi, le linee guida per gli obiettivi SMART e un potente strumento per la gestione delle risorse umane strumento per il project management come ClickUp per impostare gli obiettivi.

Con ClickUp è possibile pianificare gli obiettivi di marketing, impostare una sequenza temporale, pianificare le strategie di mercato monitorare i KPI, gestire le campagne, misurare il ROI..

Mostrate questo elenco al vostro team di marketing e rimarranno impressionati. Iscrivetevi gratis a ClickUp per battere le strategie di marketing di startup e giganti..