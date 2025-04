i 25 migliori software gratuiti per il project management: strumenti da provare nel 2025

Come project manager, ho imparato una cosa con certezza: questo lavoro non è per i deboli di cuore.

Una giornata tipo nella mia vita è un turbinio costante di scadenze da rispettare, risorse da gestire e stakeholder da coinvolgere: ognuna di queste attività è una scalata in salita (soprattutto l'ultima, quando hai a che fare con client difficili).

All'inizio della mia carriera, ho avuto difficoltà anche con le nozioni di base. Tra il cercare di soddisfare le richieste dei client e degli stakeholder e il setacciare report e analisi, finivo per dimenticare una o due cose importanti da fare. O tre. Avete capito il concetto.

Fortunatamente, alla fine ho capito come semplificare il lavoro (e la vita) con un software di project management. Ora dispongo di processi e sistemi solidi e utilizzo strumenti e automazioni per svolgere gran parte del lavoro pesante dei miei progetti.

In questo blog, approfondiamo 25 strumenti gratuiti per il project management progettati per rafforzare il tuo flusso di lavoro. Dal monitoraggio delle attività alla comunicazione con le parti interessate, hanno tutto ciò che ti serve, e la parte migliore? Non ti costerà un centesimo. Immergiamoci!

Cos'è un software di project management?

Il software di project management è progettato per assistere nella gestione delle attività, delle risorse, delle informazioni e delle attività relative a un progetto. Offre struttura e organizzazione per progetti di qualsiasi dimensione, in modo che i team possano monitorare lo stato di avanzamento del progetto dall'inizio alla fine.

La maggior parte degli strumenti di project management include funzionalità/funzioni specializzate per semplificare il ciclo di vita della gestione dei progetti:

L'allocazione delle risorse consente ai project manager di abbinare le risorse appropriate alle esigenze specifiche del lavoro

Elenchi di attività, lavagne online e canali di chat consentono ai team di lavorare insieme in tempo reale o in modo asincrono

Le funzionalità di reportistica forniscono ai leader informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento del progetto

I team hanno più progetti che occupano il loro tempo di lavoro. Dalle riunioni al lavoro approfondito, dai progetti informali al monitoraggio degli obiettivi, molte cose si muovono contemporaneamente in un breve lasso di tempo.

Senza il giusto software di project management, creiamo essenzialmente più attività, inefficienze e decisioni basate sulla paura.

I migliori software di project management del 2025 in sintesi

Software di project management Funzionalità/funzioni chiave Piano Free ClickUp Project management basato sull'intelligenza artificiale Piano Free illimitato per i membri, attività, documenti, chat, 100 MB di spazio di archiviazione Notion Documenti Blocchi illimitati per gli utenti individuali monday.com Flussi di lavoro personalizzabili, automazioni e integrazioni Fino a 2 utenti, funzionalità/funzioni limitate Trello Bacheche Kanban personalizzabili Schede e membri illimitati Wrike Monitoraggio dei progetti e collaborazione in tempo reale Progetti e utenti illimitati Miro Lavagne online 3 bacheche modificabili Hive Schede attività Attività illimitate e fino a 2 utenti nTask Monitoraggio degli obiettivi Attività e progetti illimitati Asana Supporta diverse metodologie di progetto con viste Sequenza e Bacheca Progetti e attività illimitati, 15 utenti Todoist Priorità delle attività 5 progetti attivi Airtable Database flessibile con modelli personalizzabili Basi illimitate con 1.000 record TeamGantt Grafici Gantt 1 progetto per un massimo di 3 utenti Lavoro di squadra Gestisci le attività cardine e collabora su progetti basati sui client 2 progetti con funzionalità/funzioni limitate Freedcamp CRM e fatturazione Utenti e progetti illimitati Smartsheet Automatizza i flussi di lavoro con moduli avanzati e reportistica Utenti e fogli limitati Base camp Gestione del team 3 progetti e 20 utenti ActiveCollab Monitoraggio del tempo e fatturazione Progetti e attività illimitati, 3 membri Paymo Pianificazione delle risorse e fatturazione 1 utente, progetti illimitati Podio Funzionalità/funzioni di messaggistica integrate 5 dipendenti MeisterTask Bacheche di progetto Kanban con automazione 3 progetti, utenti illimitati Zenkit Pianificazione multiview Collezioni e membri illimitati Piano Toggl Sequenze visive delle attività Fino a 5 utenti, 1 sequenza Zoho Projects Collaborazione su attività e documenti 2 progetti e 3 utenti Nifty Roadmap e sequenze Attività illimitate, 2 progetti Jira Assistenza per progetti Agile Progetti illimitati fino a 10 utenti

i 25 migliori software gratuiti per il project management nel 2025

Il miglior software gratuito per il project management dipende dalle dimensioni del tuo team, dal settore in cui operi e dalle tue esigenze. Ecco alcune delle migliori opzioni gratuite:

1. ClickUp – Il miglior strumento gratuito di project management con IA

Inizia Ottieni una visualizzazione completa per anticipare e organizzare al meglio il tuo lavoro quotidiano, i promemoria e gli eventi del calendario con ClickUp. Home

Mi sono imbattuto per caso nella soluzione di project management di ClickUp. Era circa il 2020, quando tutti erano alla ricerca di strumenti di project management da remoto per portare a termine il proprio lavoro, anche nel bel mezzo di una pandemia globale. In quel periodo stavo valutando diverse opzioni e anche ClickUp stava muovendo i primi passi.

Nonostante la mia esitazione iniziale, ClickUp mi ha colpito per alcune funzionalità/funzioni di gestione dei progetti e delle attività, l'organizzazione dei documenti, il monitoraggio dei progressi, ecc. Mi è piaciuto il fatto di poter fare molto anche con un account gratuito: è possibile aggiungere utenti e attività illimitati al piano Free Forever.

Detto questo, ciò che apprezzo di più di ClickUp è il modo in cui si è sviluppato nel corso degli anni. La velocità degli aggiornamenti e delle nuove versioni di ClickUp è incredibile. Ho assistito all'aggiunta di funzionalità e all'ottimizzazione dell'esperienza utente, che ora è ancora più intuitiva, e ora hanno aggiunto anche l'IA. La versione 3.0 sembra la migliore finora.

Tuttavia, due cose che spiccano davvero sono lo strumento di IA, ClickUp Brain, e la piattaforma di comunicazione integrata, ClickUp Chat.

Project management basato su IA

Inizia a utilizzare ClickUp Brain Sfrutta ClickUp Brain per lavorare in modo più veloce e intelligente

Mentre alcuni degli altri software di project management di cui parleremo più avanti hanno l'IA integrata, ClickUp Brain, l'assistente IA, è in una categoria a sé stante.

Guarda questo video per ulteriori informazioni sul project management basato sull'IA e su come ClickUp può aiutarti!

ClickUp Brain connette tutta la tua infrastruttura digitale, dalle persone alle attività ai documenti all'interno di ClickUp e persino tutte le app connesse:

AI Knowledge Manager è in grado di fornirci risposte contestualizzate e immediate su qualsiasi argomento all'interno di ClickUp o connesso ad esso

AI Project Manager, ClickUp Brain automatizza le attività, condivide gli aggiornamenti di stato, inserisce i dati nelle tabelle e genera riepiloghi e standup con un solo clic In qualità diClickUp Brain automatizza le attività, condivide gli aggiornamenti di stato, inserisce i dati nelle tabelle e genera riepiloghi e standup con un solo clic

AI Writer for Work ha reso il mio lavoro 10 volte più facile scrivendo, correggendo e modificando tutti i tipi di contenuti per me, dalle rapide risposte alle email alle trascrizioni audio e ai post completi per il blog

Lascia che ClickUp Brain scriva per te e poi personalizza: risparmia tempo e lavoro richiesto!

Lavoro collaborativo

📮ClickUp Insight: Il 60% dei lavoratori risponde ai messaggi istantanei entro 10 minuti, ma ogni interruzione costa fino a 23 minuti di tempo di concentrazione, creando un paradosso della produttività. Secondo una ricerca condotta da ClickUp, mentre le risposte rapide consentono di portare avanti il lavoro, i costi nascosti delle continue interruzioni riducono la concentrazione e l'efficienza. Per riunire i tuoi messaggi e il tuo lavoro su un'unica piattaforma e ottenere una maggiore concentrazione, prova ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

ClickUp Chat ha rivoluzionato la collaborazione del nostro team integrando comunicazione e project management, eliminando la necessità di utilizzare più strumenti.

Comunica e gestisci le attività in un'area di lavoro unificata tramite la chat di ClickUp

Usa la chat per:

Collega automaticamente le conversazioni alle attività e ai documenti giusti in ClickUp per un contesto completo

Crea attività direttamente dai messaggi di chat con un solo clic e assegnale ai membri del team pertinenti con la funzionalità FollowUps™

Effettua videochiamate e chiamate audio improvvisate e condividi il tuo schermo con il tuo team utilizzando la funzionalità SyncUps per chiarire domande e dubbi in tempo reale

Inoltre, ClickUp Docs aiuta i team a creare, modificare e condividere la documentazione tra loro e con le parti interessate esterne. È possibile aggiungere commenti, apportare modifiche avanzate e collegare documenti alle attività per una facile condivisione delle conoscenze.

Gestione efficace delle attività

ClickUp ti consente di organizzare i dettagli del tuo progetto in un formato gerarchico attraverso spazi, cartelle, elenchi, attività e sottoattività. Ti consente inoltre di aggiungere liste di controllo, sottoattività e campi personalizzati alle attività per un monitoraggio dettagliato.

Mi piace poter definire relazioni e interdipendenze a livello di attività, così non mi sfugge mai nulla di importante. I flag di priorità aiutano anche il mio team a determinare quali attività svolgere per prime.

Inoltre, ClickUp ti aiuta a velocizzare i processi quotidiani. Offre oltre 50 ricette di automazione personalizzabili che puoi collegare ad azioni, trigger o condizioni. Puoi anche personalizzare l'esperienza utente con oltre 35 ClickApp personalizzabili che aggiungono funzionalità al software di project management.

Gestione delle risorse

Monitorare lo stato di avanzamento è facile con ClickUp: imposta i tuoi obiettivi in ClickUp Obiettivi, assegna ciascuno di essi ai titolari competenti e crea la tua dashboard ClickUp personalizzata per il monitoraggio in tempo reale. Aggiungi i widget che ritieni opportuni e condividi la dashboard con le parti interessate.

Mi piace anche poter passare da un tipo di vista all'altro in più progetti; la vista Grafico di Gantt mi offre una panoramica di alto livello dei progetti, mentre la vista Elenco mi mostra ogni attività con il suo stato, il proprietario, la priorità, ecc. e la vista Bacheca mi consente di trascinare le attività in "in corso", "terminato", "da avviare", ecc. in stile Kanban.

Modelli

ClickUp offre anche oltre 1000 modelli diversi che ti aiuteranno a partire con il piede giusto.

Scarica questo modello Esegui tutti i tuoi progetti in modo efficiente ed efficace con il modello di project management ClickUp

Uno che trovo estremamente utile è il modello di gestione dei progetti ClickUp. Ti offre un vantaggio iniziale sui tuoi progetti. Include funzionalità avanzate per esigenze di progetto complesse e configura un'area di lavoro organizzata con pochi clic. Sono incluse viste essenziali come Elenco, Kanban, Modulo, ecc.

Il modello semplifica l'organizzazione delle attività grazie a campi preimpostati quali priorità, durata stimata, metriche di esito positivo, ecc. Utilizzalo per evitare di pianificare da zero ed eseguire i tuoi progetti in modo efficiente.

ClickUp semplifica la vita ogni giorno.

E non sono l'unico a pensarla così: una recensione su G2 dice

"Sono ossessionato da tutto. Lo strumento di IA è un valore aggiunto incredibile. Adoro la varietà di opzioni di visualizzazione disponibili in ogni spazio. Adoro le opzioni inclusive per le attività ripetitive. Adoro le funzionalità/funzioni di commento semplici e chiare, che rendono molto facile per il mio team rimanere aggiornato mentre lavora collettivamente su varie attività. Nel complesso è semplicemente il miglior software di gestione delle attività sul mercato e li ho provati tutti!"

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'app mobile non dispone ancora di tutte le funzionalità/funzioni dell'app desktop

I nuovi utenti potrebbero trovare l'elenco completo delle funzionalità/funzioni piuttosto vasto

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5,0 (oltre 9.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Un unico punto di riferimento per il project management di TUTTE le attività associate alla mia azienda e ai miei CLIENTI. ClickUp ha ridotto il rumore nella mia finestra In arrivo consentendomi di avere portali client dove è archiviato il 95% delle comunicazioni con i clienti. Anche il mio assistente virtuale e io abbiamo semplificato le nostre procedure operative standard in ClickUp!

Un unico posto per il project management di TUTTE le attività associate alla mia azienda e ai miei CLIENTI. ClickUp ha ridotto il rumore nella mia finestra In arrivo consentendomi di avere portali client dove è archiviato il 95% delle comunicazioni con i clienti. Anche il mio assistente virtuale e io abbiamo semplificato le nostre procedure operative standard in ClickUp!

2. Notion – Ottimo per reportistica, analisi e API

Tramite Notion

Notion è uno strumento gratuito e completo per il project management che offre un software versatile e all-in-one per consentire ai team di collaborare e gestire i progetti in modo efficace. Fornisce funzionalità/funzioni come la gestione delle attività, la collaborazione in team e la gestione delle conoscenze in un'unica piattaforma, consentendo agli utenti di creare database personalizzati, bacheche Kanban e calendari. L'interfaccia intuitiva e i modelli personalizzabili di Notion consentono ai team di organizzare facilmente le attività, condividere idee e monitorare lo stato in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion per il project management:

Dashboard personalizzabili per una panoramica immediata dei progetti

Strumenti di collaborazione in team come commenti e @menzioni per una comunicazione senza interruzioni

Accessibilità multipiattaforma per un facile accesso su desktop e dispositivi mobili

Integrazioni con strumenti popolari come Google Drive, Slack e Trello

Modelli per la pianificazione dei progetti, le note delle riunioni e il monitoraggio degli obiettivi

Notion IA per scrivere in documenti

Ecco cosa ottieni nella versione gratuita di Notion:

Pagine e blocchi illimitati

Sincronizzazione su tutti i dispositivi per un massimo di 1.000 blocchi al mese

Collabora con un massimo di 5 ospiti

Cosa pensano gli utenti di Notion:

"Notion è altamente personalizzabile e le sue brillanti funzionalità sono tutto ciò di cui ho bisogno per organizzare la mia vita. La facilità di condivisione, sincronizzazione, database e project management sono alcune delle sue fantastiche funzionalità per me." – G2Crowd

"Sebbene Notion sia ottimo per organizzarsi, è facile perdere molto tempo nell'ottimizzazione. A volte, un post-it è semplicemente più veloce ed è facile personalizzare eccessivamente e creare cose che in realtà non servono. È intelligente e capace, il che è ottimo, ma è facile creare il "task manager definitivo" e rendere tutto troppo complicato, senza che sia realmente necessario. Lo stesso vale per i modelli. " – G2Crowd

3. monday. com – Ottimo per la sicurezza, il brainstorming e l'automazione del flusso di lavoro

Che tu sia una startup in forte crescita e ad alto potenziale o un'azienda affermata, Monday.com può adattarsi alle tue esigenze in continua evoluzione. Abbiamo scoperto che l'interfaccia utente intuitiva del software di project management è facilmente scalabile, consentendo a team di diverse dimensioni di svolgere un'ampia gamma di funzioni.

Che tu stia gestendo una semplice lista di cose da fare o creando una struttura di suddivisione del lavoro di un progetto complesso, Monday.com ti permette di farlo con relativa facilità. Ti permette anche di passare dalla vista grafico Gantt alla vista calendario e alle bacheche Kanban, a seconda del progetto.

Purtroppo, per accedere a funzionalità/funzioni fondamentali come le integrazioni e l'automazione, è necessario uno dei piani a pagamento più costosi. Monday.com non offre inoltre una funzionalità di cattura dello schermo, essenziale per i team remoti.

Monday. com migliori funzionalità/funzioni

Chiedi aiuto all'assistente IA Monday per automatizzare il lavoro e generare contenuti

Prendi decisioni più intelligenti con dashboard personalizzabili con oltre 30 widget

Visualizza il tuo progetto nel modo che preferisci con oltre 10 viste di progetto, come grafici Gantt, bacheca Kanban, ecc.

Sfrutta la creazione senza codice per personalizzare e automatizzare i flussi di lavoro aziendali

Implementa una gestione delle attività end-to-end in linea con i tuoi progetti, obiettivi e flussi di lavoro

Collabora senza interruzioni utilizzando la lavagna online, i documenti incorporati, la sezione aggiornamenti e molto altro ancora.

Monday. com limitazioni

Alcuni utenti hanno segnalato che il software gratuito di project management è molto ridotto, tanto da sembrare un Excel colorato

Una curva di apprendimento ripida abbinata a prezzi costosi è scoraggiante

Consuma grandi quantità di dati, il che influisce sulle prestazioni e rende la piattaforma lenta

Monday. com prezzi

Da 3 a 49 postazioni:

Free

Basic: 12 $ al mese per postazione

Standard: 14 $ al mese per postazione

Pro: 24 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Monday. com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5,0 (oltre 10.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5,0 (oltre 4.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Monday.com

Nel complesso, Monday è un ottimo strumento per il project management. Lo consiglio vivamente a chi lavora in startup o aziende con volumi elevati.

Nel complesso, Monday è un ottimo strumento per il project management. Lo consiglio vivamente a chi lavora in startup o aziende con volumi elevati.

Hai il Monday blues? Abbiamo delle alternative al Monday per te 🙌

4. Trello – Ottimo per la sua semplicità e le bacheche Kanban

Tramite Trello

Trello è perfetto per te se sei un pensatore visivo come me e ti piace gestire i progetti utilizzando le bacheche Kanban. Trello è uno strumento semplice che ti consente di trasformare progetti complessi in semplici bacheche Kanban e facilitare la visualizzazione del flusso di lavoro. La bacheca Kanban digitale interattiva ti aiuta ad aggiornare rapidamente lo stato dei progetti e delle attività spostando le schede tra le fasi "Da fare", "In sospeso", "In corso" e "Terminato"

Questo è un modo semplice per vedere lo stato di avanzamento, i problemi e i vincoli delle risorse. Abbiamo anche scoperto che è possibile utilizzare i potenziamenti per aggiungere funzionalità/funzioni avanzate di project management senza ingombrare l'interfaccia.

Puoi utilizzare campi personalizzati per personalizzare e etichette per dare priorità alle attività.

Lo strumento è semplice, ma forse troppo. Senza stati personalizzati e senza la possibilità di creare e monitorare gli obiettivi, Trello potrebbe non essere adatto a progetti complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Ottieni una panoramica rapida del progetto con un layout semplice in stile Kanban

Visualizza i dettagli del tuo progetto sotto forma di bacheche, elenchi e schede

Organizza i dati dei progetti, come i dettagli dei membri, le date di scadenza, gli allegati, ecc. , in un unico posto

Personalizza le schede Trello per soddisfare specifiche esigenze aziendali utilizzando campi personalizzati

Imposta regole automatizzate per varie azioni per automatizzare i flussi di lavoro utilizzando l'elegante assistente IA chiamato Butler

Limiti di Trello

Non offre chat in tempo reale o notifiche intelligenti

Il semplice sistema a schede potrebbe non funzionare per progetti più grandi e complessi

Gli strumenti di collaborazione e le viste diverse dalla Bacheca sono disponibili solo con un abbonamento a pagamento

Non offre assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Prezzi di Trello

Gratis: $0

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente per 50 utenti

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5,0 (oltre 13.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (oltre 23.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Trello

È un'app eccezionale con Kanban boarding. Fantastica con l'uso del drag and drop per gli aggiornamenti delle attività. Estensione con la pianificazione delle attività. Affidabile con la visualizzazione dei progetti tramite grafici.

È un'app eccezionale con Kanban boarding. Fantastica con l'uso del drag and drop per gli aggiornamenti delle attività. Estesa con la pianificazione delle attività. Affidabile con la visualizzazione dei progetti tramite grafici.

5. Wrike – Ottimo per la pianificazione strategica e le funzionalità/funzioni simili a un foglio di calcolo

tramite Wrike

Abbiamo trovato Wrike un eccellente software di project management per gestire gli stakeholder e tenerli aggiornati. Che tu stia collaborando con team interni o client esterni, Wrike tiene tutti informati e soddisfatti, anche se non dispongono di un account a pagamento.

L'ho trovato particolarmente utile quando ho avuto a che fare con un client che non voleva creare un account sul nostro strumento di project management per gli aggiornamenti di stato.

L'ho utilizzato per creare dashboard interattive con diversi livelli di autorizzazione per condividere informazioni senza compromettere la privacy e la sicurezza dei dati. Durante la fase di prova dello strumento, abbiamo apprezzato la possibilità di creare report personalizzati e diversi tipi di visualizzazione dei progetti.

Ciò che ci ha colpito di più è il modo in cui Wrike elimina i silos di comunicazione. Grazie agli aggiornamenti in tempo reale e agli strumenti di correzione di bozze, puoi tenere tutti informati e promuovere la trasparenza.

Tuttavia, mi piacerebbe che aggiungessero anche una vista "Tutto" e un modo per prendere appunti veloci come un blocco note.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Svolgi il tuo lavoro in modo più rapido e fluido con Work Intelligence di Wrike, uno strumento di IA per il project management

Avvia attività o progetti utilizzando un semplice modulo di richiesta

Organizza i progetti in spazi dedicati e cataloga i dati in progetti, cartelle, attività e attività secondarie

Visualizza il lavoro in diversi layout come vista Calendario, bacheca Kanban, vista Tabella, grafici Gantt e grafici Carico di lavoro

Semplifica la gestione degli stakeholder utilizzando funzionalità/funzioni quali cross-tagging, modifica dei documenti in tempo reale, correzione di bozze, collaboratori esterni, ecc.

Limiti di Wrike

La versione gratuita del software di project management non include funzionalità/funzioni come grafici Gantt, dashboard e automazioni

I nuovi utenti potrebbero avere difficoltà nell'apprendimento e nell'utilizzo iniziale

Alcuni utenti hanno trovato l'interfaccia poco intuitiva, il che ostacola il lavoro

Prezzi di Wrike

Free

Team: 9,80 $ al mese per utente

Business: 24,80 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2 : 4,2/5,0 (oltre 3.600 recensioni)

Capterra: 4,4/5,0 (oltre 2.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Wrike

Mi piace poter comunicare con il mio team e vedere facilmente la panoramica di un progetto più ampio. Una volta compresa la struttura di Wrike, è facile comunicare con le parti interessate e i membri del team.

Mi piace poter comunicare con il mio team e vedere facilmente la panoramica di un progetto più ampio. Una volta compresa la struttura di Wrike, è facile comunicare con le parti interessate e i membri del team.

6. Miro – La migliore piattaforma di project management per l'ideazione basata su lavagna online

via Miro

Miro è sinonimo di problem solving creativo. La sua lavagna interattiva mi ha spesso aiutato a pensare fuori dagli schemi, consentendomi di organizzare sessioni di brainstorming online. Il mio team collabora in tempo reale, creando mappe mentali, disegni digitali e note adesive, facendo essenzialmente ciò che lo rende un team. Ho scoperto che uno strumento di brainstorming online può incoraggiare la partecipazione, anche da parte dei membri più introversi del team.

Miro aiuta anche a memorizzare e organizzare i risultati di tali scambi di idee per riferimento futuro. Che tu stia esplorando il design UX di un'app o tenendo una riunione collaborativa, Miro può configurarlo in pochi clic.

Sebbene semplifichi la creazione di lavagne online e mappe mentali, abbiamo scoperto che Miro non è in grado di aiutare con altre dimensioni cruciali del project management. È una lavagna online elegante (ma molto carina), che potrebbe pesare sul tuo portafoglio se consideri che è tutto ciò che fa!

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Crea wireframe, stime di progetto, piani di prodotto, mappe di dipendenza, mappe di percorso e diagrammi di flusso semplificati

Sfrutta Talktrack, uno strumento avanzato per la collaborazione asincrona

Usa Miro Assist per generare automaticamente diagrammi, mappe mentali, codici e riepiloghi/riassunti

Migliora la collaborazione del team con funzionalità/funzioni ottimizzate per il lavoro da remoto

Limiti di Miro

Navigare in un'area particolare è complicato, poiché dovrai scorrere tutto il contenuto della lavagna online

L'interfaccia tende a rallentare quando si incorporano contenuti, link, documenti, ecc. o si collabora sulla lavagna online

Ha un controllo degli accessi scadente, con poca o nessuna trasparenza su chi ha accesso alla lavagna online

Prezzi Miro

Free

Starter: 10 $ al mese per utente

Business: 20 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4,8/5,0 (oltre 5.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 1.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Miro

Ho provato praticamente tutti gli strumenti di lavagna online disponibili sul mercato negli ultimi anni e Miro è di gran lunga il mio preferito. Lo uso per molto più che spostare note adesive, è diventato il mio strumento di progettazione preferito per mappe visive come mappe di percorso e simili.

Ho provato praticamente tutti gli strumenti di lavagna online disponibili sul mercato nel corso degli anni e Miro è di gran lunga il mio preferito. Lo uso per molto più che spostare note adesive, è diventato il mio strumento di progettazione preferito per mappe visive come mappe di percorso e simili.

7. Hive – Ottimo per la gestione delle attività

Via Hive

Hive è una piattaforma di project management che aiuta i team a lavorare insieme online, sia che si trovino in ufficio, completamente da remoto o in un modello ibrido. Hive Solo, il piano gratuito per sempre della piattaforma, offre funzionalità complete di project management per team di 1 o 2 persone. Questo lo rende uno dei migliori software gratuiti di project management per piccoli team, liberi professionisti e imprenditori.

Con la sua interfaccia utente semplice, Hive rende davvero facile iniziare a lavorare fin da subito. E con tutte le funzionalità/funzioni standard di gestione delle attività e collaborazione, sono disponibili numerosi strumenti utili per mantenere il tuo team organizzato, indipendentemente da dove lavori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hive per il project management:

Schede di azione del progetto per una gestione dettagliata delle attività

Vista grafico Gantt per il monitoraggio dello stato di avanzamento

Capacità di integrazione con numerose app

Strumenti di collaborazione, tra cui chat ed email

Dashboard analitica per una panoramica dei progetti

Cosa ottieni nella versione gratuita di Hive:

Spazio di archiviazione illimitato

Progetti e attività illimitati

Note collaborative illimitate

Viste Gantt, Kanban, calendario e tabella

Email in Hive

Messaggistica chat nativa

Cosa pensano gli utenti della gestione dei progetti in Hive:

"Consigliamo l'uso di Hive per il project management ad aziende di tutte le dimensioni e di qualsiasi natura. Hive è in grado di adattarsi alla natura del lavoro che svolgi e può essere facilmente personalizzato in base al tuo stile di lavoro. Quindi, perché non scegliere una buona piattaforma che conosce il lavoro di project management e ti semplificherà la vita nel lungo periodo? " – James Cooper, G2 Reviews

"Non è necessario essere un project manager qualificato per ottenere i vantaggi immediati dell'utilizzo di Hive. L'interfaccia è molto intuitiva ed è facile vedere come sta andando il tuo progetto in 10-15 minuti. " – Gary Bright, G2 Reviews

8. nTask – Ottimo per il monitoraggio degli obiettivi

Tramite nTask

nTask è una soluzione di project management semplice ma potente che semplifica la gestione di flussi di lavoro complessi.

Realizzato per riunire i team di progetto in un unico posto e collaborare per raggiungere gli obiettivi aziendali. La struttura semplice della piattaforma e la possibilità di creare aree di lavoro illimitate sono molto apprezzate dagli utenti. Offre una visione d'insieme dello stato di avanzamento del progetto per aiutare i manager a prendere decisioni efficaci.

Tuttavia, il piano Free di base non include strumenti di reportistica e la funzionalità/funzione grafici Gantt.

È uno strumento utile per gestire il budget di un progetto, la pianificazione dei progetti, la gestione delle attività, il monitoraggio del tempo e la gestione dei rischi.

Lo strumento ti aiuta a creare campi personalizzati e stati per il progetto. Ci piacerebbe vedere una funzionalità/funzione di comunicazione tra i membri del team migliore nei progetti, piuttosto che solo commenti sulle attività.

le migliori funzionalità/funzioni di nTask per il project management:

Gestione completa delle attività con attività secondarie

Pianificazione delle riunioni e follow-up

Strumenti di gestione dei rischi per i rischi di progetto

Budgeting e gestione dei costi

Grafici Gantt per una sequenza visiva del progetto

Ecco cosa ottieni nella versione gratuita di nTask:

Aree di lavoro illimitate

Cinque membri del team

Tabelle orarie

Monitoraggio dei problemi

Attività illimitate

Gestione delle riunioni

Cosa pensano gli utenti della gestione dei progetti in nTask:

"Il vantaggio di questo tipo di strumenti è che centralizzano tutto in un unico posto, il lavoro viene svolto in modo organizzato, con una pianificazione accurata e con il minor numero di errori possibile. Dalla vista diagramma di Gantt è possibile visualizzare lo stato di avanzamento e determinare la linea strategica dei propri progetti, il tutto in modo piacevole alla vista." – Recensione verificata su Capterra

"nTask è in generale un prodotto fantastico, ma presenta alcuni ostacoli. Offre integrazioni limitate e una curva di apprendimento ripida. Si possono incontrare alcuni problemi quando lo si utilizza per la prima volta. La funzionalità di visualizzazione del calendario dovrebbe essere più elaborata." — G2Crowd

9. Asana – Ottimo per la collaborazione in team

Tramite Asana

Ciò che distingue Asana è la sua interfaccia utente intuitiva e ordinata. Non devo navigare tra menu complicati o dashboard sovraccariche, cosa che apprezzo molto. In effetti, mi fa risparmiare molto tempo. L'interfaccia utente è divisa in cinque parti: barra laterale, intestazione, barra superiore, riquadro principale e riquadro dei dettagli dell'attività.

Mi è piaciuto il modo in cui ogni elemento del layout è intenzionale e intuitivo, consentendoti di iniziare subito con il project management. Puoi aggiungere i tuoi preferiti alla barra laterale in Asana per una navigazione rapida.

Ci è piaciuto il fatto che Asana ti aiuti ad avviare rapidamente il tuo progetto con modelli predefiniti e un generatore di flussi di lavoro facile da usare. Anche la gestione dei progetti è piuttosto semplice grazie a funzionalità/funzioni come il monitoraggio dello stato di avanzamento e le date di scadenza. E le divertenti animazioni che appaiono quando contrassegni un'attività come terminata ti faranno sorridere.

Puoi facilmente aggiungere il tuo team alle attività e comunicare con i membri tramite commenti. Asana eliminerà il disordine e consentirà a te e al tuo team di concentrarvi su ciò che conta di più: portare a termine il lavoro!

Tuttavia, mi sono reso conto che Asana non offre stati o ruoli personalizzati per le attività. Inoltre, non è possibile creare liste di controllo delle attività o assegnare più assegnatari a un'attività, cosa che abbiamo trovato limitante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Ottieni una visione completa del tuo progetto con bacheche, elenchi, sequenze, calendari e grafici Gantt

Imposta l'automazione del flusso di lavoro utilizzando moduli, regole, pacchetti e modelli

Gestisci le risorse in modo efficace con funzionalità/funzioni quali la gestione del carico di lavoro e il monitoraggio del tempo

Sfrutta l'IA nel project management con Asana Intelligence per campi intelligenti, riepiloghi/riassunti, modifiche, stati, risposte e sintesi

Centralizza il project management collegando Asana con oltre 200 app (tra cui ClickUp) e usufruisci di progetti illimitati e spazio di archiviazione per i file

Limiti di Asana

Creare e gestire una base di conoscenze, sebbene fattibile, è impegnativo

Mancanza di un set completo di modelli per il project management

Asana Intelligence non è disponibile nel piano gratuito del software di project management

Prezzi di Asana

Personale: 0 $

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5,0 (oltre 9.900 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (oltre 12.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Asana

Lo strumento è molto intuitivo e facile da consultare. L'interfaccia è ottima, molto in linea con altri strumenti, il che è utile se si sta passando da uno strumento diverso. Un grande vantaggio sono le animazioni multiple al completamento delle attività, che rompono la monotonia di una giornata di lavoro.

Lo strumento è molto intuitivo e facile da consultare. L'interfaccia è ottima, molto in linea con altri strumenti, il che è utile se si sta passando da uno strumento diverso. Un grande vantaggio sono le animazioni multiple che accompagnano il completamento delle attività, che rompono la monotonia di una giornata di lavoro.

10. Todoist – Ottimo per la produttività personale

Tramite Todoist

Con Todoist, è facile catturare rapidamente pensieri e idee sul tuo telefono e ricevere poi un promemoria in un secondo momento.

Puoi inserire scadenze, come pagare le bollette entro tre giorni, e l'app di project management te le ricorderà automaticamente.

Tuttavia, nella versione base gratuita non sono disponibili funzionalità di collaborazione in tempo reale.

Inoltre, sapevi che Todoist è stato creato come app per la gestione delle attività personali e non come app di project management per aziende e collaborazioni di team? Quindi, per gestire facilmente i tuoi team e le loro attività, dovrai optare per il piano a pagamento o una versione di livello diverso.

Leggi la nostra opinione su Todoist vs. ClickUp e scopri altre alternative di alto livello a Todoist.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist per il project management:

Elenchi di attività con livelli di priorità e date di scadenza

Monitoraggio dei progetti tramite grafici con codice colore

Funzionalità/funzioni di collaborazione per le attività del team

Capacità di integrazione con varie app

Promemoria delle attività tramite email, SMS o notifiche push

Ecco cosa ottieni nella versione gratuita dell'app Todoist:

Accedi su oltre 10 piattaforme

Date di scadenza ricorrenti

Connessione protetta SSL

Sottocompiti e sottoprogetti

Priorità delle attività (quattro livelli)

80 progetti attivi

Cinque persone per progetto

Cosa pensano gli utenti della gestione dei progetti in Todoist:

"Non ho trovato un modo per integrare Google Calendar in modo che funzioni per me. La sincronizzazione delle attività funziona, ma il modo in cui lo fa non è fluido con il mio modo di lavorare, quindi probabilmente è dovuto a un errore dell'utente o alle mie preferenze personali e non è un riflesso del programma. " — G2Crowd

"Uso Todoist per tenere traccia delle attività che mi vengono inviate dai client. Non lo uso per il project management, per note estese o per il flusso di lavoro, ma piuttosto come un semplice elenco di cose da fare che devono essere completate. A volte non è necessario scrivere molti dettagli, basta essere sicuri di svolgere l'attività e Todoist è il miglior software che ho trovato per questo. " – Recensione verificata su Capterra

11. Airtable – Ottimo per progetti basati su fogli di calcolo

Tramite Airtable

Airtable è una soluzione dal design accattivante che unisce tabelle e database. Prende ciò che ami di Excel e Fogli Google e lo inserisce in un moderno progetto basato sul web.

Pensa ad Airtable come a un foglio di calcolo avanzato che ti aiuta a monitorare l'inventario, gli elenchi di elementi di riferimento o come un CRM bootstrap.

Essenzialmente, Airtable è un database super intuitivo e non intimidatorio per il 21° secolo, che rivoluziona i tradizionali sistemi di gestione dei database basati su SQL o altri linguaggi complessi.

Se in passato hai utilizzato Excel come strumento di project management, potresti dare un'occhiata ad Airtable. Tuttavia, non consigliamo l'uso di fogli di calcolo per il project management.

Perché?

Perché i migliori strumenti gratuiti dedicati al project management fanno meglio il loro lavoro!

Bonus: scopri le migliori alternative ad Airtable.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable per il project management:

Integrazioni con Box, Salesforce e Google Calendar per importare altri dati

Strumento Interface Designer per creare e condividere interfacce personalizzate

Moduli condivisibili per inserire i record nella base Airtable

Strumenti di sviluppo software per creare solidi sistemi di reportistica

Automazioni con funzionalità Javascript

Ecco cosa ottieni nella versione gratuita di Airtable:

Basi illimitate

Visualizzazioni illimitate della pianificazione

Ricchi record di campo

Commenti

2 GB di spazio di archiviazione

Due settimane di dati storici

Cosa pensano le persone della gestione dei progetti in Airtable:

"Adoro Airtable perché mi permette di creare programmi e database personalizzati semplici ma utili senza conoscere praticamente nessun codice. Sebbene ci siano alcune funzionalità/funzioni chiave che impediscono ad Airtable di essere perfetto, è comunque di gran lunga migliore di un normale foglio di calcolo. " — Recensione verificata su Capterra

"Non mi piace che non abbia funzioni di promemoria/follow-up, soprattutto sapendo che viene pubblicizzato come uno strumento di collaborazione in team utilizzato per il servizio clienti." — G2Crowd

Confronta Airtable e ClickUp per il project management.

12. TeamGantt – Ottimo per sequenze visive dei progetti

Tramite TeamGantt

Ti piace come i grafici Gantt rendono tutto chiaro come il sole?

Allora TeamGantt è fatto apposta per te.

È un software di project management gratuito incentrato esclusivamente sui grafici di Gantt.

Questo strumento software è eccezionale per creare e visualizzare grafici Gantt, così puoi vedere quali attività potrebbero sovrapporsi e chi è responsabile di cosa.

È anche un ottimo strumento per misurare lo stato di avanzamento del team e dei singoli individui rispetto alle attività cardine del progetto.

La cosa divertente è che per un software che va fiero dei propri grafici Gantt, nel piano Free ne ottieni solo UNO. Accidenti!

Le migliori funzionalità/funzioni di TeamGantt per il project management:

Grafici Gantt di facile lettura per la pianificazione

Assegnazione delle attività con dipendenze e attività cardine

Gestione della disponibilità del team

Monitoraggio del tempo per una migliore analisi della produttività

Ecco cosa ottieni nella versione gratuita di TeamGantt:

Un progetto

Pianificazione di base dei progetti e collaborazione

Tre utenti

Disponibilità e carico di lavoro del team

Cosa pensano i project manager di TeamGantt:

"La versione gratuita consente di gestire un solo progetto. Il passaggio alla versione superiore non è però molto costoso." — G2 Crowd

"Mi piace la versatilità e la facilità d'uso di questo programma e la gestione delle attività." — Recensione verificata su Capterra

Cerchi un ottimo software per grafici Gantt? Leggi il nostro articolo sui migliori software gratuiti per grafici Gantt e, se sei un'impresa edile, il nostro articolo sui migliori software per il project management nel settore edile.

Dai un'occhiata a queste alternative a TeamGantt!

13. Teamwork Projects – Ottimo per la gestione dei client e delle attività cardine

Tramite Teamwork

Teamwork Projects è un sistema o software di project management molto conosciuto, pensato soprattutto per chi ha bisogno di gestire un'azienda con Single Sign-On, conformità HIPAA e supporto premium.

I loro piani a pagamento offrono numerose funzionalità/funzioni per i team e una suite di strumenti quali fatturazione e contabilità.

Tuttavia, il loro piano gratuito è piuttosto limitato.

Molti client e team sono disposti a pagare per queste funzionalità avanzate, ma è un rischio se non vuoi essere vincolato a un piano tariffario a lungo termine. Ad esempio, nel piano Pro, ottieni molte integrazioni come Dropbox e Slack, molto più spazio di archiviazione e fino a 50 utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teamwork Projects per il project management:

Creazione e assegnazione di attività e sottoattività

Grafico di Gantt per la visualizzazione della sequenza dei progetti

Funzionalità/funzioni di monitoraggio del tempo e fatturazione

Spazio di archiviazione file e controllo delle versioni per una gestione efficace dei documenti

Strumenti di comunicazione integrata per il team

Cosa ottieni nella versione gratuita di Teamwork Projects:

Due progetti attivi

Bacheche delle attività limitate

Attività secondarie

Temi colore

Cosa pensano gli utenti di Teamwork Projects:

"Il software sembra essere popolare solo in Europa, quindi ci sono alcune app di terze parti che hanno sviluppato qualcosa collegato a Teamwork, ma ha accesso all'API e ai webhook per compensare." — G2Crowd

"Teamwork eccelle nell'assegnazione delle attività e nel project management di base, ma non contate su di esso per ottenere informazioni approfondite su aziende o portfolio e/o una visione d'insieme. Si tratta di un buon strumento per piccoli team che si preoccupano del controllo della pipeline e del traffico, ma non per grandi team interconnessi che richiedono la gestione degli account, la valutazione dell'efficienza o la supervisione del budget". – Recensione verificata da Capterra

Prova queste alternative a Teamwork!

14. Freedcamp – Ottimo per il CRM

Tramite Freedcamp

Freedcamp ti offre diverse viste, tra cui un elenco, una bacheca Kanban e un grafico Gantt.

Dispone anche di una bacheca per la comunicazione sociale e le attività private, oltre alla possibilità di personalizzare gli spazi dei client, la fatturazione e le funzionalità CRM.

Ma c'è un problema: il piano Free è molto limitato e i piani a pagamento partono da 1,49 $ al mese per utente.

E, secondo le loro stesse parole, è un piano "minimalista"!

Ci piacerebbe però che fossero ancora più minimalisti con un piano Free.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freedcamp per il project management:

Elenchi di attività con note adesive per acquisire informazioni all'istante

Visualizzazione Calendario per pianificare e monitorare facilmente le attività

Bacheche di discussione dedicate per la collaborazione in team

Tracker dei problemi per una gestione efficiente dei problemi

Archiviazione file cloud per una gestione dei documenti senza problemi

Ecco cosa ottieni nella versione gratuita di Freedcamp:

Utenti e attività illimitati

Monitoraggio del tempo

Bacheca

Gestione password

Gestione attività personali

Attività secondarie

Cosa pensano gli utenti di Freedcamp:

"Freedcamp non viene aggiornato con la frequenza che vorrei. Il software dovrebbe cambiare costantemente per rimanere al passo con le tendenze e le esigenze del settore." — Recensione verificata su Capterra

"Non mi piace il fatto che non abbia un'applicazione mobile. Sarebbe fantastico poter comunicare e gestire le attività direttamente dal cellulare." — G2Crowd

15. Smartsheet – Ottimo per il supporto clienti e l'automazione del flusso di lavoro

Tramite Smartsheet

Smartsheet è uno strumento dinamico di project management che offre un'interfaccia simile a un foglio di calcolo per organizzare e monitorare attività, progetti e collaborazione in team. Con funzionalità/funzioni quali grafici Gantt, gestione delle risorse e flussi di lavoro automatizzati, Smartsheet consente agli utenti di semplificare i processi, impostare priorità e rispettare le scadenze in modo efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet per il project management:

Avvisi e promemoria automatici per mantenere i team sulla strada giusta

Condivisione di file basata su cloud per una collaborazione senza interruzioni

Formattazione condizionale per evidenziare visivamente i dati importanti

Aggiornamenti in tempo reale e visibilità dello stato dei progetti

Integrazioni con strumenti popolari come Google Drive e Salesforce

Ecco cosa ottieni nella versione gratuita di Smartsheet:

10 piani di progetto

Collaboratori illimitati

5 dashboard per una vista dettagliata dei progetti

Cosa pensano gli utenti della gestione dei progetti con Smartsheet:

"Smartsheet ha un potenziale enorme. Ha reso facile ed efficiente l'automazione di molti dei nostri processi manuali interni. Ci ha permesso di risparmiare tempo che prima dedicavamo a chiedere approvazioni alle persone. Ora ci pensa Smartsheet. Lo usiamo tutti i giorni, tutto il giorno, per cose semplici come tenere tutti aggiornati su ciò che stiamo facendo, gestire tutte le richieste di formazione e spostare automaticamente gli elementi lungo la pipeline. L'abbiamo integrato con esito positivo nella maggior parte dei nostri processi. " — G2Crowd

"C'è una piccola curva di apprendimento per chi è interessato ad approfondire. Ci vuole un po' di tempo per imparare le formule, che sono simili a quelle di Excel ma "abbastanza diverse" da poter creare confusione. Il nostro suggerimento è di scegliere una o due persone del team che diventino esperti di Smartsheet e possano guidare il team durante la transizione." — G2Crowd

Scopri come ClickUp si confronta con Redbooth .

16. Basecamp – Ottimo per utenti principianti

Tramite Basecamp

Basecamp è un popolare software di project management e comunicazione per team che facilita la collaborazione tra i membri del team.

Uno dei principali svantaggi di Basecamp è che non offre lo stesso livello di personalizzazione e flessibilità di altri software di project management. Sebbene Basecamp sia progettato per essere una piattaforma facile da usare, la sua rigidità può rendere difficile adattare il software a progetti o team specifici.

Se stai cercando un semplice gestore di attività con funzionalità di comunicazione in tempo reale per i membri del tuo team, Basecamp può essere un'ottima scelta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp per il project management:

Sequenza di project management per visualizzare tutto dall'inizio alla fine

Grafici a collina per visualizzare lo stato di avanzamento nel tempo

Il menu Hey! semplifica le notifiche in un unico menu

Effettua il check-in con un sondaggio automatico per il team

Sistema di chat e messaggistica

Ecco cosa ottieni nella versione gratuita di Basecamp:

20 utenti

Tre progetti

Spazio di archiviazione di 1 GB

Cosa pensano gli utenti della gestione dei progetti con Basecamp:

"Quando è stato utilizzato per la collaborazione di un piccolo team, è stato fantastico. Quando ho iniziato a utilizzarlo per la comunicazione con i client e per i risultati finali, ha frustrato sia me che il mio team. " — Recensione verificata da Capterra

"Nel complesso, Basecamp è un prodotto solido che utilizzo quasi quotidianamente per gestire i progetti. Non ho riscontrato problemi rilevanti con il software, ma mi piacerebbe poter consultare facilmente suggerimenti e trucchi per migliorare il mio flusso di lavoro." — Recensione verificata su Capterra

17. ActiveCollab – Ottimo per liberi professionisti e piccole agenzie

Tramite ActiveCollab

Se sei un fan del design semplice, delle bacheche Kanban e di un'esperienza utente elegante, dai un'occhiata ad ActiveCollab. Uno strumento facile da usare che ti consente di semplificare i progetti, comunicare con il tuo team e collaborare con i client.

Dividi i progetti in attività con date di inizio e scadenze flessibili che puoi assegnare al team o invitare i client a visualizzare secondo necessità.

ActiveCollab può essere visualizzato come un elenco o in vista Kanban, dispone di un cronometro integrato per monitorare il tempo dedicato alle attività e di un'app integrata per chattare o condividere file.

Le migliori funzionalità/funzioni di ActiveCollab per il project management:

Funzionalità di monitoraggio del tempo con grafico Gantt interattivo

Strumenti di comunicazione e condivisione file integrati nell'app

Dipendenze delle attività e riprogrammazione automatizzata

Monitoraggio del budget per controllare le finanze dei progetti

Cosa ottieni nella versione gratuita di ActiveCollab:

Fino a tre membri

Progetti e client illimitati

Dipendenze delle attività e pianificazione automatizzata

App mobile e desktop

Cosa pensano gli utenti della gestione dei progetti con ActiveCollab:

Il nostro team gestisce tutti i nostri progetti tramite ActiveCollab, inclusi il budget, le attività e la gestione del tempo. Senza di esso, saremmo persi in un mare di email e messaggi Slack. " — Recensione verificata su Capterra

"Mi piacerebbe che si connettesse ad altri strumenti di project management come Basecamp, Asana, ecc. Lavoro con molti appaltatori e fornitori e se potessi fare tutto in ActiveCollab, poi creare un ticket nelle loro piattaforme, sarebbe fantastico. " — Recensione verificata su Capterra

18. Paymo – Ottimo per la gestione delle risorse

Tramite Paymo

Paymo è un software gratuito di project management per singoli utenti e gestori di team che desiderano gestire le risorse. Offre anche bacheche Kanban e monitoraggio del tempo che consentono ai liberi professionisti di tenere facilmente traccia del tempo dedicato a ciascun client.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paymo per il project management:

Commenti in tempo reale sulle attività per una comunicazione efficace all'interno del team

Sequenza visiva del progetto con grafici Gantt

Gestione avanzata delle attività con più utenti

Widget di monitoraggio del tempo per una migliore gestione del tempo

Creazione di fatture per gestire le finanze dei progetti

Ecco cosa ottieni nella versione gratuita di Paymo:

Un utente

1 GB di spazio

Reportistica

Monitoraggio del tempo

API

Cosa pensano gli utenti di Paymo:

"Adoro il controllo granulare sui report e la possibilità di gestire utenti, progetti, attività e altro ancora." — Recensione verificata su Capterra

"Consiglierei questo servizio a tutte le aziende di medie dimensioni che sono alla ricerca di un software di monitoraggio dei problemi valido e affidabile." — Recensione verificata su Capterra

19. Podio – Ottimo per la messaggistica

Tramite Podio

Podio è quasi come un cocktail di software di project management gratuito e strumenti di messaggistica. Offre conversazioni nell'app e ti fornisce una panoramica di tutte le tue attività.

Supporta numerose integrazioni con software popolari come ZenDesk, Evernote e Google Drive.

Le migliori funzionalità/funzioni di Podio per il project management:

Strumenti integrati per la collaborazione in team con condivisione dei file

Funzionalità di reportistica con dashboard visivi dei progetti

Integrazione con app per funzionalità avanzate

Flussi di lavoro automatizzati per semplificare le attività

Ecco cosa ottieni con la versione gratuita di Podio:

Cinque utenti

Integrazioni

Aree di lavoro illimitate

Funzionalità di chat

Cosa pensano gli utenti della gestione dei progetti con Podio:

"Comunicazione affidabile con il team grazie alla funzione chat. Buona gestione delle attività personali e anche della conoscenza. Anche se abbiamo archiviato i nostri file in un servizio cloud, abbiamo 'indicizzato' e ordinato le nostre conoscenze tramite Podio." — Recensione verificata su Capterra

"Il sistema CRM Podio è personalizzabile in base alle esigenze personali. È possibile creare facilmente aree di lavoro separate e aggiungere le app necessarie per facilitare l'accesso e soddisfare le esigenze organizzative." — G2Crowd

20. MeisterTask – Ottimo per il project management basato su cloud

Tramite Meistertask

Ci sono fanatici delle bacheche Kanban in sala? MeisterTask è la soluzione che fa per voi. Questo software di project management cerca di rendere le bacheche Kanban più pratiche.

Le tue attività, i commenti, le note, le date di scadenza, ecc. sono tutti organizzati come bacheche Kanban in un unico posto. È una bacheca di progetto flessibile e uno strumento di project management basato su cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di MeisterTask per il project management:

Assegnazione delle attività e monitoraggio dello stato di avanzamento

Bacheche Kanban per la gestione delle attività

Automazioni illimitate

Sequenze in stile Gantt per pianificare e assegnare attività

Cosa ottieni nella versione gratuita di MeisterTask:

Progetti illimitati e utenti illimitati

Due integrazioni (Slack o Zendesk)

Liste di controllo, commenti, tag, funzionalità di monitoraggio delle attività e del tempo

Interfaccia intuitiva

Condivisione di file e allegati (fino a 20 MB)

Cosa pensano gli utenti della gestione dei progetti in MeisterTask:

"L'unica cosa che non mi piace molto è l'impossibilità di spostare più attività da una sezione all'altra. Non capisco perché non sia possibile farlo! È possibile spostare solo un'attività alla volta. Inoltre, la barra di scorrimento è piuttosto piccola e difficile da cliccare perché è piuttosto sottile. La versione gratuita non supporta le attività ricorrenti, quindi è qualcosa di cui tenere conto se non avete intenzione di pagare per il prodotto. " – Recensione verificata su Capterra

"Mi piacerebbe che la versione gratuita avesse più progetti, magari dai 4 ai 6 sarebbe perfetto. Il mio budget mi consentirebbe di acquistare la versione completa (credo sia la Pro). Al momento lo sto usando solo per me, ma capisco come potrebbe essere utile in un contesto aziendale. Come la maggior parte delle app per le cose da fare, manca una funzionalità/funzione di posticipo decente. A volte mi capita di essere nel bel mezzo di un'attività e di aver bisogno di qualche minuto in più per finire: posticipare un elemento imminente è sempre utile. " - Recensione verificata su Capterra

21. Zenkit – Ottimo per la pianificazione multiview

Tramite Zenkit

Quando cerchi il miglior software di project management, prendi in considerazione Zenkit. Con Zenkit, avrai a disposizione una vasta gamma di funzionalità/funzioni e modelli per una facile configurazione dell'area di lavoro.

Sebbene rendano facile la configurazione, il limite di 5000 elementi può rappresentare una barriera all'ingresso per la maggior parte dei team più impegnati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zenkit per il project management:

Pianificazione multiview con Kanban, tabella, elenco o calendario

Configurazione della gerarchia e delle dipendenze delle attività

Strumenti collaborativi con assegnazioni e menzioni ai team

Monitoraggio del tempo per una migliore gestione della produttività

Funzionalità di integrazione per il project management

Cosa ottieni nella versione gratuita di Zenkit:

Collezioni illimitate

3 GB di spazio di archiviazione

Fino a cinque membri

Fino a cinque team

Cosa pensano gli utenti della gestione dei progetti con Zenkit:

"È facile da usare fin dal primo giorno, poiché la maggior parte degli strumenti è strutturata in modo molto intuitivo. Mi piace l'efficienza che offre nella condivisione di informazioni e attività con il mio team." — Recensione verificata su Capterra

"Per gli utenti gratuiti lo spazio di archiviazione è molto limitato, questo è l'unico aspetto che non mi piace di Zenkit. Inoltre, l'interfaccia utente diventa troppo disordinata in alcune fasi, c'è molto margine di miglioramento." — G2Crowd

22. Piano Toggl – Ottimo per la gestione del tempo

Tramite Toggl Piano

Toggl Plan è uno dei migliori strumenti di project management per una pianificazione efficace del team e una gestione efficiente delle attività.

Il software è molto facile da usare ed è adatto ai project manager che gestiscono piccoli team.

Attiva/disattiva le migliori funzionalità/funzioni di Track per il project management:

Visualizzazione Sequenza per una pianificazione semplificata dei progetti

Taskboard per la gestione del carico di lavoro del team

Interfaccia intuitiva con funzione drag-and-drop per modificare le attività

Sequenze e bacheche condivise per la collaborazione in team

Attività codificate con colori per una migliore categorizzazione delle attività

Cosa ottieni con la versione gratuita di Toggl Piano:

Fino a cinque utenti

Attività illimitate

Attività cardine illimitate per i progetti

Sequenze condivise

Cosa pensano gli utenti della gestione dei progetti con Toggl Piano:

"Ho trovato l'esperienza mobile carente. È fantastico per la pianificazione a lungo termine, anche settimanale, ma diventa scomodo quando si tratta di pianificazione giornaliera o pianificazione dettagliata per la programmazione. È ottimo per gli impegni regolari, ma diventa complicato quando si tratta di eventi straordinari." — Recensione verificata su Capterra

"Toggl ha apportato alcune ottime modifiche all'interfaccia utente negli ultimi anni, ma un modo più solido per personalizzare l'interfaccia e le visualizzazioni sarebbe un vantaggio, soprattutto perché questo è un programma che uso quasi tutto il giorno e controllo frequentemente. Sarebbe divertente avere alcune visualizzazioni aggiuntive del timer o anche temi colore. " — G2Crowd

23. Zoho Projects – Ottimo per la gestione dei documenti

Tramite Zoho Projects

Zoho Project è un altro efficiente software di project management. Che tu abbia bisogno di gestire documenti, collaborare comodamente con il tuo team o risolvere bug con un issue tracker, Zoho può aiutarti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects per il project management:

Gestione completa delle attività con campi personalizzati

Vista grafico Gantt per la pianificazione dei progetti

Strumenti di monitoraggio del tempo e processo di approvazione delle tabelle orarie

Analisi approfondite con report personalizzabili

Sistemi integrati di gestione dei documenti

Cosa ottieni nella versione gratuita di Zoho Projects:

10 MB di spazio di archiviazione

Due progetti

Visualizzatore per grafici Gantt

Calendario e forum

10 utenti

Cosa pensano gli utenti della gestione dei progetti con Zoho Projects:

"L'interfaccia utente può essere un po' confusa (difficile per i principianti)." — Recensione verificata su Capterra

"Ciò che mi piace di Zoho Projects è che mi aiuta a mantenere la mia efficienza nel completare le attività in un determinato lasso di tempo grazie alla sua funzionalità di monitoraggio del tempo. Questo software è facile da integrare con altri software Zoho e ci aiuta a monitorare lo stato di avanzamento e a mantenere la produttività del nostro team". — G2Crowd

Prova queste alternative a Zoho!

24. Nifty – Ottimo per il monitoraggio delle attività cardine dei progetti

Via Nifty

Nifty è uno strumento di gestione dei progetti che ti aiuta a concentrarti sulla gestione del tuo lavoro, non sullo strumento. Collabora con il tuo team e i tuoi client in un'unica app con una vasta gamma di funzionalità/funzioni come chat, attività, documenti e calendario. Crea una proposta per i tuoi progetti e automatizza il monitoraggio dei progressi.

Imposta obiettivi e sequenze temporali, collabora alle attività, crea un hub di conoscenze, crea documenti e wiki e bilancia i carichi di lavoro.

Visualizza il tuo progetto in Nifty come attività cardine (simile alla vista Gantt) oppure scegli tra le altre tre viste disponibili, tra cui Sequenza, la vista Bacheca simile a una lavagna o la panoramica Master con vista dall'alto.

Funzionalità/funzioni di project management più interessanti:

Monitoraggio delle attività cardine e sequenze dei progetti

Gestione delle attività con aggiornamenti automatici sullo stato di avanzamento

Strumenti di collaborazione per team

Assegnazione delle attività e definizione delle priorità

Canali di comunicazione integrati

Cosa ottieni nella versione gratuita di Nifty:

Membro del team, ospiti e client illimitati

100 MB di spazio di archiviazione

2 progetti

Attività, attività cardine, discussioni e documenti

Automazioni del flusso di lavoro e ruoli e autorizzazioni personalizzati

Cosa pensano gli utenti della gestione dei progetti in Nifty:

"Nifty è un prodotto che eccelle in molti ambienti client. La sua facilità d'uso lo rende uno strumento potente per la gestione del nostro portfolio clienti. " — Stefan Schmidt, Executive Partner, Hemmersbach

"Nifty è ancora agli inizi, potresti trovare qualche bug qua e là, ma il team è sempre molto veloce nel rispondere quando segnali qualcosa o invii una richiesta di funzionalità. Per quanto riguarda l'interfaccia, non c'è nulla da criticare. Penso che Nifty stia andando nella giusta direzione, ha solo bisogno di un po' di tempo per maturare, ma nel frattempo è perfettamente funzionale e fa quello che promette, rendendo facile il project management. " — G2Crowd

25. Jira – Ottimo per team di sviluppo e integrazioni

Jira è uno strumento gratuito di project management utilizzato per il tracciamento dei bug e la gestione dei problemi. Offre funzionalità/funzioni di sviluppo software come opzioni avanzate di reporting, tra cui il carico di lavoro degli utenti, l'età media dei problemi e i problemi creati di recente. Ciò consente ai project manager di analizzare le prestazioni dei progetti, gestire i problemi in arretrato e prendere decisioni basate sui dati per pianificare Sprints efficienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira per il project management:

Dashboard per l'analisi degli incidenti per risolvere più rapidamente i problemi di distribuzione del codice

Assegna attività o crea problemi Jira direttamente dalla tua richiesta pull

Monitoraggio del tempo con indicazione a colori per una gestione visiva dei progetti

Bacheche Scrum per suddividere attività complesse

Modelli per il monitoraggio dei progetti

Cosa ottieni nella versione gratuita di Jira:

Clienti illimitati

100 notifiche email al giorno

Cosa pensano gli utenti della gestione dei progetti con Jira:

"Nel complesso, Jira è semplicemente un ottimo strumento con un'interfaccia fantastica e intuitiva, che offre un'esperienza utente piacevole." — Recensione verificata su Capterra

"Certo, all'inizio Jira può sembrare un po' complicato, soprattutto per i nuovi utenti. Ci vuole un po' di tempo per esplorare e comprendere appieno la miriade di funzionalità/funzioni. Ma una volta capito come funziona, è uno strumento potente a portata di mano." — G2Crowd

Scopri queste alternative a Jira!

Vantaggi del software di project management

Il software di project management offre numerosi vantaggi che possono semplificare il flusso di lavoro del tuo team e aumentare la produttività. Grazie a questi strumenti, i team possono organizzare efficacemente le attività, monitorare lo stato dei progetti e promuovere un ambiente collaborativo.

Il software di project management è dotato di funzionalità quali attività, calendari condivisi, gestione dei documenti, chat di team e reportistica completa sui progetti. Queste funzionalità non solo aiutano a strutturare le attività del progetto, ma anche a monitorare il carico di lavoro di ciascun membro del team, garantendo che tutte le attività siano assegnate in modo efficiente.

I vantaggi del miglior software di project management includono:

Riduzione dei costi di manodopera: eliminando le ridondanze e automatizzando le attività ripetitive si ridurrà il tempo e il lavoro richiesto per completare le attività. Di conseguenza, saranno necessarie meno ore per completare la stessa quantità di lavoro

Maggiore responsabilità e titolarità: documentare chiaramente le aspettative e gli obiettivi delle attività nello strumento di project management rende i membri del team responsabili del proprio lavoro

Time-to-market più rapido: l'allineamento della comunicazione e l'allineamento della comunicazione e dei flussi di lavoro interfunzionali su un'unica piattaforma aiuterà i team a gestire e consegnare i progetti più rapidamente

Migliore gestione del tempo: pianificare e pianificare e dare priorità alle attività di maggior valore libera spazio mentale per dedicare più energie al lavoro più importante e meno alle attività amministrative

Migliore allocazione delle risorse: assegnare le attività alle persone giuste distribuisce le competenze e l'esperienza tra i vari progetti e riduce i ritardi causati dal sovraccarico di lavoro

Maggiore collaborazione: i commenti e le discussioni all'interno di un'app di project management offrono ai team e alle parti interessate uno spazio dedicato per porre domande, fornire feedback e allinearsi sulle decisioni critiche relative al progetto

Informazioni centralizzate: l'archiviazione e la condivisione delle informazioni riducono il rischio di perdita o errata comunicazione dei dati. I team traggono inoltre vantaggio dalla possibilità di avere a portata di mano i registri dei progetti, le idee raccolte e la documentazione all'interno di un'unica piattaforma

Funzionalità/funzioni principali da ricercare in un software di project management Software

Non tutti gli strumenti di project management sono uguali.

I project manager possono utilizzare strumenti gratuiti di project management per progetti semplici o strumenti di gestione delle risorse di livello aziendale per esigenze complesse. Possono utilizzarli per il monitoraggio del tempo o la pianificazione dei progetti. Le possibilità sono infinite.

Per questo motivo, è necessario selezionare un set di funzionalità adeguato. Per semplificare questa selezione, ho classificato le funzionalità principali da ricercare in uno strumento di project management in tre temi: funzionalità di base, funzionalità avanzate e considerazioni aggiuntive.

Funzionalità principali

Le visualizzazioni multiple e i campi personalizzati sono alcune delle funzionalità/funzioni principali che cerco in una soluzione di project management

Le funzionalità principali di questo strumento includono:

Gestione delle attività: utilizziamo funzionalità/funzioni di gestione delle attività per creare, assegnare e gestire attività, impostare date di scadenza, definire priorità ed evidenziare dipendenze. Suddividere i progetti più grandi in attività più piccole aiuta a gestire le attività in modo efficace

Funzionalità di collaborazione: Man mano che i progetti diventano più partecipativi, è necessario un software di project management con strumenti di collaborazione. La piattaforma dovrebbe riunire i team sulla stessa pagina virtuale, consentendo la condivisione di documenti e la conversazione. Scegli qualcosa che aiuti i team a essere team. In effetti, consiglierei di chiedere ad alcuni membri del team di provare il prodotto con te prima di finalizzare lo strumento

Gestione delle conoscenze: qualsiasi strumento di project management che voglia competere per il primo posto deve offrire modalità intuitive e personalizzabili per creare, gestire e condividere la documentazione . Ho spesso riscontrato che la possibilità di cercare, modificare e condividere brief di progetto, procedure operative standard, modelli, wiki, ecc. è fondamentale per il successo di un progetto

Pianificazione e programmazione: Ricordi cosa ho detto riguardo agli strumenti di project management come occhi e orecchie? In questo senso, ti servono funzionalità di pianificazione e programmazione dei progetti che ti consentano di vedere tutte le attività nelle varie fasi. Come minimo, ti servono grafici Gantt, elenchi di attività in cui tradurre la tua WBS (Work Breakdown Structure), monitoraggio dei tempi, budgeting, analisi del carico di lavoro e la possibilità di aggiungere attività cardine e dipendenze

Intelligenza artificiale: accelerazione dei flussi di lavoro, l'IA nel project management è un vero e proprio punto di svolta Gli strumenti di IA erano una volta una funzionalità/funzione utile per un project manager, ma ora sono diventati indispensabili. Tutti i principali software di project management oggi sono dotati di funzionalità di IA per aiutarti a ottenere di più dai dati e dalle risorse disponibili. Dal supportare decisioni informate all'automazione e all', l'IA nel project management è un vero e proprio punto di svolta

Funzionalità avanzate

Le funzionalità avanzate gestiscono le complessità dei progetti e includono:

Gestione delle risorse: I project manager devono allocare e spostare le risorse in base alle mutevoli esigenze del progetto. Che si tratti di risorse condivise come strumenti e piattaforme o di risorse limitate come il talento o il budget, le funzionalità di gestione delle risorse sono indispensabili in uno strumento per la produttività e le prestazioni. Ciò include anche il monitoraggio del tempo, il monitoraggio degli obiettivi e altro ancora I project manager devono allocare e spostare le risorse in base alle mutevoli esigenze del progetto. Che si tratti di risorse condivise come strumenti e piattaforme o di risorse limitate come il talento o il budget, le funzionalità di gestione delle risorse sono indispensabili in uno strumento per la produttività e le prestazioni. Ciò include anche il monitoraggio del tempo, il monitoraggio degli obiettivi e altro ancora

Reportistica e analisi: l'analisi dei dati e i report aiutano a monitorare e gestire lo stato di avanzamento e le prestazioni dei progetti rispetto agli obiettivi. È utile disporre di report in tempo reale supportati da dati e dashboard che calcolano il tempo impiegato, i costi sostenuti, il valore ottenuto, ecc. Gli interventi basati su questi dati consentono di tenere tutto sotto controllo

Automazioni: "Adoro passare ore a fare lavori noiosi", ha detto nessun project manager! Amiamo gli strumenti di produttività che ci aiutano ad automatizzare le attività di routine e ripetitive. Gli aggiornamenti automatici e i flussi di lavoro riducono al minimo il lavoro manuale senza compromettere la velocità o la precisione

Personalizzazione: Il software di project management ideale ti consentirà di personalizzare flussi di lavoro, dashboard e viste dei progetti in base alle preferenze o alle esigenze specifiche del tuo team. Ad esempio, utilizziamo campi personalizzati per acquisire informazioni specifiche del progetto e definire il controllo degli accessi per gestire i dettagli del progetto

Considerazioni aggiuntive

I project manager alla ricerca della soluzione migliore dovranno anche considerare altri aspetti, quali:

Integrazioni: Lavorare con strumenti che si connettono facilmente tra loro è un altro livello di tranquillità. Verifica se il software di project management si integra con altre app, piattaforme e sistemi come CRM, software di contabilità, ecc. Inoltre, verifica se si tratta di integrazioni native o se è necessario uno strumento di terze parti

Sicurezza e privacy dei dati: se non sei ancora aggiornato, considera questo dato: se non sei ancora aggiornato, considera questo dato: 7 consumatori su 10 a livello globale sono preoccupati per la privacy dei propri dati. Assicurati quindi che la piattaforma offra adeguati controlli di sicurezza e privacy dei dati per godere della titolarità assoluta dei tuoi dati

Scalabilità : ne ho già parlato in precedenza. Che tu stia lavorando su un prodotto o su una funzionalità, hai bisogno di qualcosa che cresca insieme al tuo progetto e viceversa. Valuta quindi se lo strumento di project management è in grado di adattarsi alle tue esigenze in termini di scalabilità orizzontale e verticale, in modo da ottenere il massimo dal tuo investimento

Facilità d'uso: potresti essere un nativo digitale a tuo agio con la tecnologia e gli strumenti di project management. Tuttavia, lavorerai anche con stakeholder che potrebbero non essere altrettanto esperti dal punto di vista tecnologico. Prova i tuoi strumenti di project management preferiti per verificarne l'intuitività e la facilità d'uso (per garantirne l'adozione) e la semplicità di navigazione (per massimizzarne l'usabilità)

Prezzi: Sia che scegliate un modello di sottoscrizione a consumo o una licenza, considerare solo il valore nominale dell'investimento sarebbe un errore da principianti. Calcolate il costo complessivo, inclusi i costi una tantum, le spese ricorrenti e persino i componenti aggiuntivi, e verificate che sia adeguato al vostro budget e alle dimensioni del vostro team

Per saperne di più: I diversi tipi di software di project management

Trova il miglior software di project management per il tuo team

Il software di project management che sceglierai dovrà essere in grado di svolgere il lavoro. Allo stesso tempo, tutto il tuo team dovrà essere in grado di utilizzarlo e sfruttarne i vantaggi senza nemmeno prendere in considerazione l'idea di optare per un piano a pagamento.

La situazione peggiore è quando ti lanci con entusiasmo in un nuovo strumento per i progetti, solo per essere ostacolato dalla sua mancanza di funzionalità/funzioni, che ti spingono verso il piano a pagamento della soluzione.

Perché non provare ClickUp?

Ha più funzionalità/funzioni gratuite rispetto a qualsiasi altro strumento di project management che abbiamo elencato qui.

Che tu voglia assegnare attività, creare obiettivi, monitorare il tempo o utilizzare automazioni, le possibilità sono infinite.

Prova ClickUp gratis oggi stesso, perché meriti un sistema di project management efficiente e facile da usare che non ti costi un occhio della testa.