10 modelli gratuiti di agenda giornaliera in Word, Excel e ClickUp

Siete voi a controllare la vostra giornata o è il contrario?

Non ci sono mai abbastanza ore in un giorno per realizzare tutto ciò che si desidera, e un piano delle attività scadente non fa che peggiorare la situazione. Certo, non andare a ritirare la biancheria in tempo non è un problema, ma perdere una riunione importante sì!

Se avete un'agenda caotica, è fondamentale diventare il padrone del vostro tempo, non il suo prigioniero. È qui che entrano in gioco le agende giornaliere e i modelli di agenda giornaliera per salvare la situazione, letteralmente!

Questi modelli vi permettono di pianificare il vostro programma in modo meticoloso, consentendovi di autoregolarvi di fronte alle distrazioni e ai problemi di salute massimizzare la produttività . In questo articolo vi presenteremo i 10 migliori modelli di agenda giornaliera che promuovono la definizione intelligente delle priorità e la concentrazione dei lavori richiesti. ⌛

Cos'è un modello di agenda giornaliera gratis? Pianificatori giornalieri hanno molti nomi: personal organizer, scheduler o anche diario giornaliero. Tradizionalmente, si tratta di un piccolo libro o di un raccoglitore. Sebbene le agende giornaliere fisiche e stampabili siano esteticamente attraenti, non aiutano esattamente a fare brainstorming e a creare un programma efficace.

Se volete pianificare la vostra giornata con un'intenzione più chiara, un modello di agenda giornaliera digitale può aiutarvi!

Trascinare facilmente le attività nella visualizzazione Calendario per modificare le date di scadenza, creare nuove attività o rimuoverle in ClickUp

Il modello ha il quadro giusto per progettare un programma giornaliero ricco di attività. Invece di pianificare da zero, si compila la struttura preconfezionata del modello. In questo modo si riducono i tempi di pianificazione e si elimina il sovraccarico e lo stress dell'organizzazione di giornate sparse. 💯

Dal punto di vista aziendale, il modello è particolarmente utile per la gestione del team. Aiuta organizzare le attività del progetto in base alle priorità e alle scadenze, mantenendo i carichi di lavoro gestibili per tutti.

Cosa rende un buon modello di agenda giornaliera?

Il tipo di modello di agenda giornaliera di cui avete bisogno dipende dal fatto che lo vogliate per scopi personali o aziendali. Tuttavia, ci sono alcune caratteristiche chiave dei buoni modelli di agenda giornaliera, come ad esempio:

Personalizzabilità : Deve essere in grado di supportare la pianificazione per scopi diversi, consentendo di aggiungere o eliminare elementi, assegnare priorità alle attività e aggiungere attività secondarie

: Deve essere in grado di supportare la pianificazione per scopi diversi, consentendo di aggiungere o eliminare elementi, assegnare priorità alle attività e aggiungere attività secondarie Struttura cancellata : Evitare modelli disordinati. Le opzioni di qualità hanno un formato ben organizzato e facile da seguire, con spazio per aggiungere dettagli per ogni attività

: Evitare modelli disordinati. Le opzioni di qualità hanno un formato ben organizzato e facile da seguire, con spazio per aggiungere dettagli per ogni attività Supporto alla collaborazione : Le agende giornaliere per team (o famiglie) numerosi dovrebbero supportare la collaborazione con funzionalità come la modifica in tempo reale, la condivisione delle attività e gli aggiornamenti di stato

: Le agende giornaliere per team (o famiglie) numerosi dovrebbero supportare la collaborazione con funzionalità come la modifica in tempo reale, la condivisione delle attività e gli aggiornamenti di stato Opzioni di codifica dei colori : I codici colore sonodimostrato di migliorare produttività. Il modello dovrebbe consentire di visualizzare l'urgenza delle diverse attività (e renderle divertenti da guardare!) assegnando dei colori 🚥

: I codici colore sonodimostrato di migliorare produttività. Il modello dovrebbe consentire di visualizzare l'urgenza delle diverse attività (e renderle divertenti da guardare!) assegnando dei colori 🚥 Tracciabilità: Dovrebbe aiutare a monitorare lo stato delle attività nel corso della giornata e supportare le decisioni basate sulla produttività con reportistica e analisi

10 Modelli di agenda giornaliera da usare nel 2024

Abbiamo esaminato decine di opzioni e abbiamo scelto i 10 migliori modelli di agenda giornaliera tra quelli disponibili ClickUp word ed Excel che raggiungono il perfetto equilibrio tra funzione e aspetto visivo. Entriamo nel vivo! 🕐

1. Modello di agenda giornaliera ClickUp

Scarica questo modello

Migliorare le capacità di gestione del tempo, ridurre lo stress e aumentare la produttività: non sembra un sogno? Trasformatelo in realtà con il Modello di agenda giornaliera di ClickUp !

Questo modello facile da usare consente di organizzare le attività come personali, di lavoro o obiettivi. Inoltre, offre una panoramica chiara grazie a layout multipli.

Per impostazione predefinita, l'elenco delle attività del modello è diviso in due sezioni:

Il tracker delle abitudini: Per le attività ripetitive come andare in palestra, fare reportistica, pagare le bollette o fare yoga 🧘 Attività personali: Per attività una tantum, come una visita medica o una riunione con un client

Impostare le date di scadenza, dare priorità alle attività, usare gli stati e aggiungere colonne per personalizzare lo spazio. La sezione Habit Tracker è dotata di un contenitore di strappi per mantenere la rotta e dare un senso di realizzazione per la riunione degli obiettivi.

È possibile personalizzare ulteriormente l'elenco personale con i Campi personalizzati, che consentono la categorizzazione in base a tag come Relazioni, Lavoro, Crescita personale, Salute o qualsiasi altra cosa particolare. Il codice colore incorporato aiuta a individuare le cose da fare le categorie di priorità con un solo sguardo.

Rimanete al passo con la vostra giornata con ClickUp Views- controllate il vostro stato su una scheda in stile Bacheca Kanban o un Calendario e ottenere una prospettiva realistica su come dovrebbe essere il vostro programma realizzabile.

2. Modello di registro giornaliero di ClickUp

Scaricare questo modello

Quali attività consumano una parte significativa del vostro tempo e della vostra energia in un solo giorno? Se siete curiosi, provate il Modello di registro giornaliero di ClickUp . Si tratta di una soluzione che cambia le carte in tavola nei settori a ritmo serrato, come l'edilizia o l'industria Sviluppo agile del software -dove il monitoraggio dello stato di avanzamento quotidiano è essenziale

Utilizzate il modello per:

Impostare un registro da zero (si consiglia di aggiungere colonne con data, attività, note e tempo registrato) Utilizzare campi personalizzati per categorizzare le attività e le attività secondarie Impostazione delle priorità Esaminare lo stato di avanzamento (idealmente ogni giorno) per identificare i colli di bottiglia della produttività

È inoltre possibile creare registri per tutto il team, aggiungere assegnatari alle attività direttamente, contrassegnare quelle completate e ritenere i dipendenti responsabili in caso di scadenze non rispettate. Per i project manager, il modello semplifica il monitoraggio dei registri giornalieri grazie a strumenti come i filtri per i tag, automazioni delle attività e ClickUp AI .

A migliorare la produttività del team , attivare/disattivare ClickUp in Toggl , una popolare piattaforma di monitoraggio del tempo. L'integrazione consente di monitorare il tempo investito in attività specifiche, di avere una visione d'insieme del tempo impiegato inefficienze dei processi e creare registri giornalieri più accurati.

3. Modello di tabella oraria giornaliera ClickUp

Scarica questo modello

Avete bisogno di qualcosa di più di un semplice elenco di attività giornaliere? Fate un salto di qualità e programmate ad ore con il modello Modello di pianificazione oraria giornaliera ClickUp . ⌚

Questo modello è diviso in sezioni che visualizzano le fasce orarie delle attività in un'unica finestra. È ideale per la gestione di team operativi, in quanto consente ai gestori di regolare i tempi di lavoro le pianificazioni dei progetti in base alla disponibilità dei dipendenti.

Sfruttate le visualizzazioni stellari del modello - Programma giornaliero, Flusso di lavoro giornaliero, Assenze e Bacheca - per monitorare le attività del team e le scadenze orarie. Grazie alla funzione drag-and-drop del modello, non avrete problemi a spostare le attività.

Utilizzate la visualizzazione Daily Schedule per visualizzare le attività sotto forma di schede su un Calendario . Controllare i dettagli dell'attività facendo clic su una scheda.

La vista Flusso di lavoro giornaliero elenca le attività raggruppate per date di scadenza. Il layout può essere personalizzato con campi personalizzati come assegnatari, gestori, durata stimata e commenti.

La vista Assenze è un tabellone Kanban che mostra le attività non gestite a causa di dipendenti assenti. Le attività sono raggruppate in base al motivo dell'assenza, come ad esempio un congedo per malattia o un congedo d'emergenza, il che offre un contesto più ampio per la riallocazione delle risorse.

La vista Bacheca, anch'essa un layout Kanban, presenta le attività in base al loro stato, come Da fare o Chiuso.

4. Modello di rapporto giornaliero sull'attività dei dipendenti di ClickUp

Scarica questo modello

Come l'opzione precedente, il modello Modello di rapporto giornaliero sull'attività dei dipendenti di ClickUp consente di tenere sotto controllo i contributi giornalieri dei dipendenti.

Il modello è progettato per individuare le lacune nella produttività e gli errori nell'esecuzione dei processi. Ha anche lo scopo di sostituire le estenuanti riunioni di attività individuali con ogni membro del team e di costruire orari personalizzati che prevengano il burnout. ✅

Per impostazione predefinita, il layout è diviso in tre sezioni principali per mostrare il carico di lavoro di una settimana.

La prima parte è costituita da Risultati, che elenca le attività completate. Ogni attività mostra il tempo impiegato e la data di completamento.

La seconda parte, Attività in corso, si concentra sulle attività in corso. I dipendenti possono lasciare delle note sul modello per informare il proprio manager se hanno bisogno di assistenza per alcuni compiti.

La terza sezione è caratterizzata da Attività future. Utilizzatela per monitorare le attività future in ordine di priorità e assegnare un supporto aggiuntivo, se necessario.

5. Modello di pianificazione del progetto ClickUp

Scarica questo modello

Il brivido di un nuovo progetto può svanire quando si inizia a pianificarlo nei minimi dettagli.

Naturalmente, questo succede solo se non si utilizza il Modello di progetto di ClickUp !

Questo modello vi dà il controllo completo su ogni aspetto del vostro flusso di lavoro, da piano del budget all'impostazione delle aspettative e al monitoraggio dello stato. Utilizzatelo per documentare il l'ambito del progetto definire le responsabilità del team, allocare le risorse e mappare le sequenze temporali per il completamento.

Il modello ha diverse visualizzazioni che permettono di analizzare il progetto da diverse prospettive. Ad esempio, la Vista Azioni visualizza le attività a livello di progetto classificate in base al loro stato attuale. È possibile personalizzare l'elenco con le date di scadenza, la durata, gli assegnatari, il lavoro richiesto e il rischio per supportare un processo decisionale informato. 📈

Altre pratiche visualizzazioni includono:

Visualizzazione del budget : Per l'impostazione e il monitoraggio dei budget per ogni attività

: Per l'impostazione e il monitoraggio dei budget per ogni attività visualizzazione Pannello progetto : Per raggruppare le attività in base al loro livello di lavoro richiesto

: Per raggruppare le attività in base al loro livello di lavoro richiesto Visualizzazione Calendario : Per visualizzare le attività programmate per periodi futuri in un layout di calendario

: Per visualizzare le attività programmate per periodi futuri in un layout di calendario Visualizzazione dell'itinerario: Per valutare la Sequenza di diverse attività del progetto e identificare le attività da svolgeredipendenze delle attività Aggiungete tag di priorità alle attività e riconoscete in anticipo i rischi di completamento. In questo modo è facile comunicare le modifiche agli stakeholder o aggiornare i piani di consegna: siete sempre al posto di comando!

6. Modello di pianificazione delle vacanze ClickUp

Scaricare questo modello

Il coordinamento delle ferie dei dipendenti migliora la trasparenza sul posto di lavoro e mantiene il team in contatto con le persone i risultati senza il terribile stress dell'ultimo minuto. Ma siamo onesti, il lavoro di per sé è una gran rottura di scatole.

In questo caso, l'opzione Modello di pianificazione delle vacanze ClickUp è l'asso nella manica!

Il planner ha un formato semplice: iniziate chiedendo ai membri del team di compilare il modulo Richiesta di ferie (incluso nel modello). Il modulo raccoglie informazioni come la categoria di vacanza, il reparto, il tipo di vacanza (pagata o non pagata), il mese e la durata.

Queste informazioni vengono visualizzate nella Vista ferie, che aiuta il manager ad approvare o rifiutare le ferie e le richieste di ferie imminenti e a classificarle in base al loro stato. 🌴

La Vista Calendario visualizza le stesse informazioni, ma in un calendario per una migliore gestione del tempo. La si può utilizzare per ottenere informazioni preziose sulla Sequenza e individuare sovrapposizioni di assenze, avvisi di dipendenza e conflitti di pianificazione.

Il team che si occupa di contabilità apprezzerà la Vacation Leaves View! Ordina le richieste di ferie in pagate e non pagate e le etichetta in base al loro stato: nuova richiesta, in revisione, rifiutata, annullata e approvata.

State pianificando una vacanza di team building? Siete fortunati! Questo modello può anche aiutarvi a pianificare le trasferte del personale, riepilogando/riassumendo la logistica di voli e hotel. Sarà il vostro hub centralizzato per archiviare le informazioni su passaporti, biglietti e prenotazioni. 🛫

7. Modello di note giornaliere ClickUp

Scarica questo modello

È capitato a tutti di trovarsi nei pasticci dopo aver dimenticato un'attività urgente. Oppure, ad esempio, ci siamo lasciati sfuggire un'idea fantastica dopo non averla scritta.

Saltare sul Modello per le note giornaliere di ClickUp per lasciare questi scenari spiacevoli nel passato!

Questo modello di agenda giornaliera è più di un taccuino digitale per annotare i vostri pensieri. È uno strumento robusto per categorizzare le vostre note, elenchi di Da fare **Tutto ciò che aggiungete è centralizzato e facilmente accessibile.

Iniziate compilando il Modulo per le note giornaliere fornito con il modello. Indicare il tipo di voce per inserire il contenuto. Potete anche aggiungere commenti esplicativi a ogni voce per tenere traccia del vostro programma giornaliero.

Le voci si traducono in due visualizzazioni: Note e Bacheca. La prima raggruppa le note in elenchi in base al tipo, mentre la seconda le completa in schede e le categorizza in base allo stato di completamento.

È da notare che il modello è personalizzabile al 100%: si possono cancellare, modificare e aggiungere nuovi campi o abbellire i record con allegati come foto, grafici o diagrammi.

Un altro elemento importante di questo modello è il suo design rilassante e i temi colore tranquilli, che possono tenere sotto controllo i livelli di stress nelle giornate particolarmente frenetiche in cui si cerca di tenere traccia di tutte le attività quotidiane.

8. Modello di pianificazione giornaliera in Excel di Vertex42

Utilizzate questo modello Excel per tenere traccia delle vostre attività, dei vostri piani e dei vostri impegni

Volete un modello di agenda giornaliera semplice e stampabile in formato foglio elettronico? Il modello Excel Daily Planner di Vertex42 potrebbe essere proprio quello che vi serve per lavorare come agenda personale.

Il calendario giornaliero copre due giorni di pianificazione alla volta e presenta sezioni piuttosto dettagliate, con un piccolo calendario nella parte superiore. L'area principale è composta dalle seguenti tre colonne:

Ricorda: Utilizzala per aggiungere anniversari, priorità, elenchi di persone da chiamare e spese previste Appuntamenti: Questa colonna è dedicata alla gestione della giornata a ore. Le fasce orarie sono divise in incrementi di 15 minuti per facilitare la pianificazione delle attività quotidiane Note: Scrivete tutto ciò per cui non vi fidate della vostra memoria

Il modello include anche due fogli aggiuntivi - Eventi e Festività. Utilizzateli per tenere traccia di compleanni, anniversari, festività e vacanze.

Non c'è molto da capire quando si tratta di usare il modello. Scaricatelo e otterrete un'agenda con la data predefinita al 14 febbraio. Si tratta di uno stratagemma segreto per prendere in giro i single? È possibile. ♥️

Naturalmente, non è necessario attenersi alla data di San Valentino: basta cliccare sulla cella della data per aggiornarla in un attimo. Siete liberi di modificare il font, le dimensioni del testo e lo stile predefiniti.

9. Modello di agenda giornaliera in Word di TemplateLab

Questo semplice modello di agenda giornaliera in Word può aiutarvi a tenere traccia dei vostri appuntamenti e a prendere note per migliorare la produttività

Le giornate storte colpiscono anche i migliori di noi. Stiamo parlando di periodi di tempo cupi in cui è difficile mantenere la motivazione. Il modello di agenda giornaliera Word di TemplateLab vi aiuta a superare queste giornate grazie al suo design senza fronzoli.

Questo modello di agenda giornaliera minimalista può essere modificato in Microsoft Word, ma potete anche stamparlo e scriverci sopra alla vecchia maniera. ✏️

Per impostazione predefinita, il modello ha le seguenti pagine per aiutarvi a impostare un'agenda sana:

Appuntamenti Urgenti Promemoria Tracciamento dei pasti Sono grato per Note

Non avete bisogno di alcune di queste sezioni? Cancellatele! Volete rinominare una o due sezioni? È possibile! Le rinfrescanti tonalità dell'acqua del documento possono promuovere il rilassamento se non ci si sente al meglio.

Questo modello di agenda giornaliera Word contiene appuntamenti a partire dalle 5 del mattino, allineati a intervalli di 30 minuti.

10. Elenco giornaliero stampabile di Da fare da On Planners

Utilizzate il Planner giornaliero stampabile Da fare di On Planners per monitorare le vostre impostazioni quotidiane, impostare le priorità e creare elenchi di cose da fare

Se state cercando un modello di agenda giornaliera elegante con temi grigi, vi piacerà il modello Printable Daily Planner To Do Elenco di On Planners.

Il modello è dotato delle seguenti sezioni:

Le 3 priorità della vostra routine quotidiana Attività e orari importanti Altri Da fare Traccia dell'acqua Esercizio fisico Note

Con due sezioni dedicate alla salute - Tracciamento dell'acqua e Esercizio fisico - questo modello è una scelta fantastica per chi aspira a modificare consapevolmente il proprio stile di vita e a rimanere fisicamente attivo.

È possibile personalizzare il modello prima di scaricarlo. Compilate i campi data di inizio e data di fine per creare un taccuino personalizzato. Determinate il layout finale e i punti di interruzione e stampate più pagine alla volta!

Volete evitare l'impronta di carbonio della stampa? Selezionate Digitale invece di Stampabile nella pagina di download per utilizzare il planner su iPad, tablet reMarkable, Kindle Scribe, Onyx Boox o Supernote.

Modelli di agenda giornaliera: Il vostro biglietto per la terra dei meticolosi

Un obiettivo senza piano è solo un desiderio: è un luogo comune, ma è anche vero. Non riuscire a gestire il proprio tempo porta a sensi di colpa e scarsa autostima.

I modelli di agenda giornaliera mettono le ali ai vostri desideri, sia che si tratti di organizzare una vacanza con la famiglia, sia che si tratti di gestire un nuovo progetto, sia che si tratti di creare un'agenda per il tempo libero calendario dei contenuti . 🪁

Affidatevi ai nostri modelli elencati per aiutarvi ad eliminare le distrazioni e lavorare più velocemente verso i vostri obiettivi. Non c'è posto per i sensi di colpa quando iniziate a far fruttare i vostri lavori richiesti!