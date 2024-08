le 10 migliori app per le liste di cose da fare per Mac nel 2024

Siete a caccia del perfetto gestione dei compiti avete bisogno di un'applicazione che vi permetta di essere sempre al top della produttività? Non cercate oltre. Abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori app per Mac per la gestione delle attività che sicuramente aumenteranno il vostro ritmo di lavoro e vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi.

Date un'occhiata alle nostre migliori scelte e iniziate a segnare le vostre attività come un professionista: niente più scadenze mancate o innumerevoli note adesive, solo pura felicità per la produttività. Scoprite le migliori app per elenchi di cose da fare per Mac!

Che cosa bisogna cercare quando si sceglie la migliore app per elenchi di cose da fare per Mac?

Quando si sceglie l'app perfetta per gli elenchi di cose da fare da usare sul MacBook, ci sono diversi aspetti vitali da considerare. Prima di prendere una decisione definitiva, cercate le seguenti caratteristiche e funzionalità chiave:

Funzioni di collaborazione: Per il lavoro, esplorate le app per elenchi di cose da fare che consentono la condivisione delle attività, i commenti e la delega delle attività e che consentono di monitorare i progressi dei membri del team. Anche per le attività personali,applicazioni con funzioni di collaborazione come queste vi permetteranno di condividere appunti e impegni con familiari e amici.

I 10 migliori elenchi di cose da fare per Mac

Un'app per gli elenchi di cose da fare vi aiuterà a rimanere organizzati e in cima ai vostri compiti. Per aiutarvi a scegliere quella più adatta alle vostre esigenze personali o lavorative, ecco le 10 migliori app per Mac per gli elenchi di cose da fare.

ClickUp Docs consente la formattazione ricca e i comandi di comandi slash per lavorare in modo più efficiente

ClickUp è la suite di produttività per eccellenza, grazie all'ampia gamma di funzioni personalizzabili per la gestione di attività e progetti, Documenti e gli obiettivi la rendono un'applicazione ideale per le liste di cose da fare (e pianificatore digitale ). L'applicazione vanta anche un'interfaccia facile da usare e una perfetta integrazione con oltre mille altre soluzioni di produttività.

Quindi, per i singoli che vogliono incrementare la propria produttività e per i team che vogliono raggiungere (e superare) i propri obiettivi, l'app è un'ottima soluzione kPI di gestione del progetto clickUp è la migliore applicazione per elenchi di cose da fare per Mac (se lo diciamo noi).

Le migliori caratteristiche di ClickUp

**ClickUp consente di creare, assegnare compiti e tenere traccia o gestire facilmente le attività. Grazie a questa funzione, è possibile semplificare progetti grandi e complessi suddividendoli in sottoattività. E per semplificare ulteriormente la gestione delle attività, ClickUp consente di impostare promemoria per le scadenze, di riprogrammare gli elementi dell'elenco e di assegnare le attività ad altri, se necessario.

**Per facilitare il monitoraggio, ClickUp offre una struttura gerarchica del progetto in cui le attività sono organizzate in elenchi, gli elenchi sono classificati in cartelle e le cartelle sono salvate in spazi di lavoro.

Modelli : Risparmiate tempo ed energia utilizzando i modelli preconfezionati e personalizzabili di ClickUp per diversi casi d'uso personali e aziendali, daschemi di progetto aelementi di azione, semplice elenchi di cose da fare , liste di controllo e altro ancora.

: Risparmiate tempo ed energia utilizzando i modelli preconfezionati e personalizzabili di ClickUp per diversi casi d'uso personali e aziendali, daschemi di progetto aelementi di azione, semplice elenchi di cose da fare , liste di controllo e altro ancora. Tracciamento del tempo per Mac : ClickUp offre un gestione del tempo che consente di calcolare la durata dei compiti e di impostare stime di tempo, migliorando l'accuratezza della pianificazione futura e riducendo significativamente il consumo di tempo.

Note : Prendere appunti edocumentare i progetti da qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento con ClickUp. La funzione di blocco note vi aiuta a riempire i vostrielenco delle cose da fare in movimento, in modo da non dimenticare compiti importanti.

: Prendere appunti edocumentare i progetti da qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento con ClickUp. La funzione di blocco note vi aiuta a riempire i vostrielenco delle cose da fare in movimento, in modo da non dimenticare compiti importanti. versione gratuita caricata: La versione gratuita di ClickUp è ricca di altre funzioni di gestione delle attività e digestione dei progetti che non troverete in queste altre applicazioni per la gestione delle attività.

Limitazioni di ClickUp

Curva di apprendimento per alcuni

Controllo limitato sulle impostazioni di notifica

Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre (versione gratuita)

(versione gratuita) Illimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 6.700 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 6.700 recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.600+ recensioni)

2. Buon Compito

Via Buon Compito GoodTask è un'applicazione intuitiva basata sui promemoria e sui calendari di Apple. Funge sia da promemoria che da lista di controllo per semplici cose da fare e una software di gestione delle attività per progetti complessi.

GoodTask è ideale per gli utenti Mac, ma si sincronizza facilmente anche con altri dispositivi dell'ecosistema Apple per visualizzare le liste di controllo ovunque ci si trovi.

Le migliori caratteristiche di GoodTask

Ottima interfaccia utente

Azioni rapide e frammenti di testo

Visualizzazione della pianificazione giornaliera, settimanale e mensile

Elenchi intelligenti

Creazione di temi per personalizzare l'aspetto dell'applicazione

Limitazioni di GoodTask

L'app web è soggetta a crash

I nuovi aggiornamenti di iOS a volte causano problemi di prestazioni

Non dispone di funzioni come altre app per la gestione dei progetti in questo elenco

Prezzi di GoodTask

$39.99

Valutazioni dei clienti di GoodTask

G2 : Non disponibile

: Non disponibile Capterra: Non disponibile

3. Cose 3

Via Codice colto Things 3, realizzato da Cultured Code, è un task manager leader per la pianificazione quotidiana, la gestione dei progetti e il monitoraggio dei progressi. Il suo design unico e l'interfaccia utente senza soluzione di continuità lo hanno reso uno dei preferiti dagli utenti e gli sono valsi il riconoscimento di vincitore del Design Award di Apple, per ben due volte.

Un'applicazione di nicchia per i dispositivi Apple, Cose 3 rende la vita più facile ai suoi utenti, integrandosi con spazi di lavoro come Slack e consentendo la condivisione dei progetti.

Le migliori caratteristiche di Things 3

Eventi e viste del calendario per promemoria di attività e riunioni

Acquisto/pagamento dell'app una tantum (per sempre)

Design estetico

Elenco dei prossimi impegni per pianificare la settimana

Tag per raggruppare le attività

Elenchi di controllo

Limitazioni delle cose 3

Nessuna versione gratuita

Nessuna interfaccia web-app

Manca di funzioni di collaborazione

Prezzi di Things 3:

Per Mac : $49.99

: $49.99 Per Apple Watch e iPhone : $9.99

: $9.99 Per ipad : $19.99

: $19.99 Set completo: $80

Things 3 valutazioni dei clienti

G2 : 4.4/5 (20+ recensioni)

: 4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.9/ 5 (130+ recensioni)

Bonus:_

**Applicazioni per la gestione delle attività per Mac_

!

4. Todoist

Gestite le vostre attività e gli elenchi di cose da fare con Todoist Todoist, una delle applicazioni più popolari per la gestione delle attività e degli elenchi di cose da fare, consente di suddividere le attività in sottoattività e di assegnare loro la priorità desiderata. Sebbene sia ben consolidata come strumento di pianificazione della vita e di collaborazione con la famiglia e gli amici, Todoist offre anche un piano aziendale per i team che desiderano gestire meglio le loro attività ufficiali.

La semplice interfaccia utente e i cruscotti dell'applicazione consentono agli utenti Mac di organizzare rapidamente le attività, valutare i progressi, essere responsabili e ottenere più risultati ogni giorno.

Le migliori caratteristiche di Todoist

Elenchi personalizzabili

Modelli di progetto

Promemoria

Integrazioni

Visualizzazioni con filtro

Sottocompiti

Limitazioni di Todoist

Funzionalità di collaborazione di base; non è ideale per una gestione avanzata o complessa dei progetti

Può essere utilizzato solo con una connessione a Internet, non offline

Prezzi di Todoist

Gratuito

Pro : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Business: $6/mese per utente

Valutazioni dei clienti di Todoist

G2 : 4.4/5 (750 recensioni)

: 4.4/5 (750 recensioni) Capterra: 4.6/5 (2200+ recensioni)

5. OmniFocus

Via Il Gruppo Omni OmniFocus, di The Omni Group, è stato progettato per i professionisti impegnati che possono essere facilmente sopraffatti da molteplici compiti e progetti. Se dovete interagire ogni giorno con attività complesse, dovreste prendere in considerazione l'utilizzo di OmniFocus come applicazione per l'elenco delle cose da fare su Mac.

Il software rende il completamento delle attività più importanti comodo e flessibile, in quanto è possibile accedere facilmente agli elenchi di cose da fare su altri dispositivi Apple come Apple Watch, iPhone e altri ancora. Inoltre, a differenza di altri strumenti di questo elenco, come Todoist, Omnifocus consente l'accesso offline.

Le migliori caratteristiche di OmniFocus

Sincronizzazione in tempo reale su più dispositivi Apple

Modifica in batch

Adattabilità a Siri

Menu di condivisione - per importare elementi di azione da qualsiasi app sul dispositivo

Limitazioni di OmniFocus

Nessun piano gratuito

Prezzi di OmniFocus

Per il web : $4.99/mese

: $4.99/mese Pro : $9,99/mese

: $9,99/mese Licenza standard V3 : $49,99 - pagamento tradizionale una tantum

: $49,99 - pagamento tradizionale una tantum V3 Licenza Pro: $99,99 - pagamento tradizionale una tantum

Valutazioni dei clienti di OmniFocus

G2 : 4.6/5 (oltre 50 recensioni)

: 4.6/5 (oltre 50 recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni) Verificate queste alternative a OmniFocus !

6. 2Do

Via 2Do Costruita appositamente per uso personale, 2Do consente di pianificare le attività e di suddividerle in piccoli passi per un monitoraggio granulare. La versione per Mac dell'applicazione è un editor di attività completo a cui si può accedere da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Con 2Do è possibile creare attività e aggiornarne lo stato - programmato, in corso o completato - a seconda delle esigenze. 2Do consente anche di etichettare le attività per organizzarle in base a categorie o analogie.

Le migliori caratteristiche di 2Do

Sincronizzazione cloud con strumenti come Dropbox, CalDAV e Toodledo

Elenchi colorati per progetti e compiti correlati

Avvisi sonori o di testo per i compiti non svolti

Modifica in batch

Backup automatico

Funzionalità di ricerca avanzate

Elenchi intelligenti

Limitazioni di 2Do

Nessuna sincronizzazione del calendario

Scarse funzionalità di collaborazione

Incompatibile con i dispositivi Android

Prezzi di 2Do

2Do iOS : $14.99

: $14.99 2Do Mac: $49.99

Valutazioni dei clienti di 2Do

G2: 3,5/5 (2 recensioni)

3,5/5 (2 recensioni) Capitanata: Non disponibile

7. CompitoCarta3

Via Carta dei compiti Fondata nel 2016, TaskPaper è una delle più antiche app di elenchi di cose da fare per Mac. La sua ultima versione TaskPaper3 mantiene il formato di testo semplice dell'app originale, ma con un tocco moderno.

Il semplice formato di testo semplice di questo strumento lo rende ideale anche per gli utenti che trovano le app di gestione dei progetti avanzate distraenti o confuse. TaskPaper3 si integra perfettamente con il sistema di promemoria del Mac, in modo da non perdere mai nulla della lista delle cose da fare.

Le migliori caratteristiche di TaskPaper3

Pianificazione delle attività per data

Funzione drag-and-drop per organizzare gli elenchi

Interfaccia priva di distrazioni

Esportazione/importazione con l'app Promemoria

Modalità scura

Limitazioni di TaskPaper

Se apprezzate la grafica e le interfacce utente accattivanti, TaskPaper non fa per voi

Nessun piano gratuito

Prezzi di TaskPaper

$28.99

Valutazioni dei clienti di TaskPaper

G2 : Non disponibile

: Non disponibile Capitolare: Non disponibile

8. Qualsiasi.do

Via Qualsiasi.doQualsiasi.do è una semplice soluzione per elenchi di cose da fare per singoli e team. Consente alle persone di collaborare ai progetti in tempo reale, di gestire le attività e di monitorare i processi aziendali.

Le migliori caratteristiche di Any.do

Tag di colore

Chat in tempo reale

Integrazioni con strumenti di terze parti come Slack, Microsoft Teams, WhatsApp e altri ancora

Calendario e promemoria

oltre 100 modelli per progetti e casi d'uso diversi

Sincronizzazione su più dispositivi

Pianificatore giornaliero

Limitazioni di any.do

Non è adatto alla gestione avanzata dei progetti

Offre solo poche funzionalità

Prezzi di Any.do

Gratuito

Premio : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Team: $5/mese per utente

Valutazioni dei clienti di Any.do

G2 : 4.1/5 (190+ recensioni)

: 4.1/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (160+ recensioni)

9. Microsoft To-do

Via Microsoft Per quanto riguarda le app per la pianificazione delle attività compatibili con i MacBook, Microsoft To-do è una delle opzioni più solide. È particolarmente preziosa per gli utenti di Microsoft 365 che possono combinare le funzionalità di pianificazione delle attività di To-do con altre applicazioni strumenti di produttività all'interno dell'hub, come Outlook, PowerPoint, OneDrive e altri ancora.

Le migliori caratteristiche di Microsoft To-do

Suggerimenti intelligenti e personalizzati per la pianificazione delle attività giornaliere o settimanali

Inviti e funzioni di condivisione per collaborare con amici, familiari e colleghi

Integrazione perfetta con altri strumenti di Microsoft 365

Limitazioni di Microsoft To-do

Poche funzioni

Limitatopriorità dei compiti capacità

Interfaccia utente confusa

Richiede un account Microsoft per essere utilizzato

Nessuna funzione di reporting

Prezzi di Microsoft To-do

**Gratuito

Valutazioni dei clienti di Microsoft To-do

G2 : 4.4/5 (50+ recensioni)

: 4.4/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2700+ recensioni)

10. Spunta Spunta

Via Spunta Spunta Tick Tick è un'applicazione 3-in-1 per la gestione di elenchi di cose da fare, liste di controllo e attività. Permette di organizzare la vita personale e lavorativa, di impostare scadenze e promemoria e di collaborare con gli altri senza problemi.

Con oltre 30 funzioni per registrare le idee e pianificare le attività quotidiane, Tick Tick è un'applicazione per gli elenchi di cose da fare che vale la pena prendere in considerazione per gli utenti Mac.

Le migliori caratteristiche di Tick Tick

Viste flessibili del calendario

Input vocale

Converte facilmente le e-mail in attività

Promemoria multipli per evitare di perdere date di scadenza importanti

Si sincronizza perfettamente con le app di calendario

Ordina le attività per ora, titolo, tag, priorità o per un filtro personalizzato da voi creato

Limitazioni di Tick Tick

Impossibilità di modificare, completare o eliminare le attività direttamente dall'account Google Calendar ad esso collegato

La versione gratuita è molto limitata

Prezzi di Tick Tick

Gratuito

Premium: $27.99/anno

Tick Tick valutazioni dei clienti

G2 : 4.5/5 (80+ recensioni)

: 4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (90+ recensioni)

ClickUp: L'app numero 1 per le liste di cose da fare per Mac

Gestire le attività su Mac non è mai stato così facile grazie all'abbondanza di app per elenchi di cose da fare disponibili. Mentre tutte le altre app di questo elenco offrono caratteristiche e vantaggi unici, ClickUp è senza dubbio la migliore applicazione per le attività da svolgere sul Mac App Store.

Grazie alle sue funzioni complete e intuitive, ClickUp rende la gestione delle attività un gioco da ragazzi. Una delle caratteristiche principali di ClickUp è la sua flessibilità. A differenza di molte altre app per gli elenchi di cose da fare, ClickUp è un'applicazione all-in-one software di gestione dei progetti che consente di personalizzare il flusso di lavoro in base alle proprie esigenze specifiche. Scaricate e provate ClickUp oggi stesso !