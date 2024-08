Come dare un feedback al colloquio (con esempi e frasi)

Avete appena concluso un colloquio con un candidato promettente. Mentre esce dalla stanza (virtuale o fisica), vi rendete conto di aver preso nota delle sue competenze, del suo adattamento e del suo potenziale, ma da fare per trasformare queste note in un feedback significativo e positivo sul colloquio?

La verità è che molti responsabili delle assunzioni sono così concentrati a trovare la persona giusta per il lavoro che tendono a dimenticare che il feedback del colloquio è una parte altrettanto importante del percorso.

Indipendentemente dal fatto che una persona ottenga o meno il lavoro, il modo in cui fornite un feedback sul colloquio la dice lunga sulla professionalità vostra e della vostra azienda.

Quindi, come potete assicurarvi che il vostro feedback costruttivo sia ben accolto dal candidato? Scopriamolo. 👇

**Che cos'è il feedback del colloquio?

Il feedback del colloquio è costituito dalle informazioni e dagli approfondimenti condivisi con un candidato dopo un colloquio di lavoro. Possono riguardare vari argomenti, dalle prestazioni durante il colloquio al modo in cui si allineano con i requisiti del lavoro e la cultura aziendale.

L'obiettivo è quello di fornire ai candidati un feedback onesto che possano utilizzare per migliorare le proprie capacità, indipendentemente dal fatto che vadano o meno avanti nel processo di assunzione.

Ma il feedback del colloquio non è solo per il candidato: è importante anche per voi, in qualità di selezionatori o responsabili delle assunzioni. Fornire un feedback ponderato vi aiuta a perfezionare la vostra comprensione di ciò che cercate in un buon candidato. Inoltre, dimostra al candidato il valore del suo tempo e del suo lavoro richiesto, il che contribuisce a mantenere la comunicazione aperta e positiva.

Anche se il candidato non ottiene il lavoro, potrebbe comunque essere interessato a future opportunità o raccomandare la vostra azienda ad altri.

Esempi e frasi di feedback al colloquio

Un feedback efficace al colloquio va oltre la risposta "sì" o "no".

Ecco alcuni esempi e frasi comuni di feedback al colloquio che possono rendere il vostro feedback più efficace e di supporto. 👥

Esempi pratici di feedback

le vostre risposte perspicaci durante il colloquio hanno dimostrato una profonda conoscenza del settore. Considerate la possibilità di inserire esempi più concreti tratti dalle vostre esperienze precedenti che mettano in luce le vostre capacità e i vostri risultati

la sua passione e la sua energia sono state stimolanti e lei ha un grande potenziale. Detto questo, vi suggerisco di concentrarvi sul miglioramento delle vostre competenze tecniche in , poiché queste sono essenziali per la posizione che state cercando. Seguire un corso di specializzazione o una certificazione potrebbe essere utile per colmare questa lacuna_

, poiché queste sono essenziali per la posizione che state cercando. Seguire un corso di specializzazione o una certificazione potrebbe essere utile per colmare questa lacuna_ hai una forte padronanza dei fondamenti e hai espresso i tuoi pensieri in modo efficace. Per migliorare le tue prospettive di carriera, ti consiglio di affinare le tue competenze tecniche avanzate e di fare esperienza pratica attraverso progetti o certificazioni pertinenti_

Esempi di feedback positivo

Ecco un campione di email che può essere inviato a un candidato dopo un colloquio con esito positivo:

Oggetto: Grazie per aver fatto il colloquio con noi

Caro [Nome del candidato],

La ringraziamo per aver accettato di sostenere un colloquio con noi per il ruolo di [Nome della posizione].

Siamo rimasti colpiti dalla sua profonda comprensione del nostro settore e dalle sue capacità di comunicazione chiare e concise. La sua capacità di articolare concetti complessi è stata particolarmente notevole e si allinea bene alle esigenze del nostro team. Apprezziamo l'entusiasmo e l'intuizione che ha apportato alla conversazione e ci auguriamo di poter lavorare insieme.

Stiamo finalizzando la nostra decisione e vi aggiorneremo presto sui prossimi passaggi.

Cordiali saluti,

[Il tuo nome]

[La vostra designazione]

[Nome della società]

Ecco altri esempi specifici:

il vostro approccio ai casi di studio delle interviste è stato notevole. Ha individuato i problemi critici e proposto strategie attuabili che si allineano perfettamente con i nostri obiettivi a lungo termine. Inoltre, la sua volontà di passare all'azione ha dimostrato un notevole potenziale di leadership, che la posiziona come un candidato eccellente per un ruolo di leadership qui_

la sua comprensione delle esigenze dei clienti e la sua abilità nell'esprimere chiaramente come i nostri prodotti soddisfano tali esigenze sono notevoli. Considerati i suoi precedenti di esito positivo in posizioni di vendita e le sue convincenti capacità di comunicazione, è evidente che potrebbe avere un impatto sostanziale sugli obiettivi del nostro team commerciale_

Feedback per i candidati non selezionati

Ecco una bozza di campione che può essere inviata a un candidato che potrebbe non qualificarsi per il turno successivo:

Argomento: Aggiornamento sul tuo colloquio per il [nome della posizione] presso il [nome dell'azienda]

Caro [Nome del candidato],

La ringraziamo per aver sostenuto il colloquio con noi. Dopo un'attenta valutazione, abbiamo scelto di procedere con un altro candidato la cui esperienza è più in linea con i requisiti del ruolo. Siamo rimasti colpiti dalla sua [abilità o qualità specifica] e vediamo un grande potenziale nelle sue capacità.

Apprezziamo il suo interesse per [nome della società] e le auguriamo un esito positivo nella sua carriera. La invitiamo inoltre a tenere d'occhio le future offerte di lavoro di suo interesse presso [nome dell'azienda].

Cordiali saluti,

[Nome dell'azienda]

[La vostra designazione]

[Nome della società]

Ecco altri esempi:

sebbene il suo background sia impressionante, un'esperienza aggiuntiva in [area specifica o abilità] la renderebbe ancora più efficace in ruoli come questo. Considerate l'opportunità di approfondire le vostre competenze in quest'area per migliorare le vostre future candidature

la tua conoscenza delle basi del nostro settore è un buon inizio; tuttavia, una comprensione più approfondita di sfide specifiche, come [menzione di problemi specifici del settore], potrebbe migliorare notevolmente la tua capacità di affrontare alcune delle sfide che comunemente affrontiamo nella nostra azienda. L'apprendimento continuo e l'impegno con i provider specifici del settore potrebbero fornire preziosi spunti di riflessione_

Feedback su soft skills, competenze tecniche e comunicazione non verbale

la tua capacità di comunicare con empatia condividendo il tuo supporto ai membri del team nei progetti precedenti è lodevole e riflette un alto livello di intelligenza emotiva. Detto questo, sarebbe opportuno vedere altri esempi di iniziative di leadership. Per migliorare questa capacità, prendete in considerazione l'opportunità di guidare piccoli progetti o team, anche a titolo volontario_

la vostra comprensione dei concetti tecnici, in particolare nello sviluppo di software, è impressionante. Tuttavia, c'è spazio per la crescita quando si tratta di tradurre queste competenze in applicazioni reali. Abbiamo identificato alcune aree chiave, come la gestione e l'ottimizzazione dei database, in cui potresti affinare ulteriormente le tue competenze

durante il colloquio di lavoro, abbiamo avuto la sensazione che lei fosse un po' nervoso. Questo potrebbe aver influito sulla sua capacità di fornire risposte chiare e metriche. Prendete in considerazione l'idea di partecipare a dei colloqui simulati per migliorare il vostro livello di comfort e proiettare maggiore sicurezza. Questo può migliorare in modo significativo i suoi segnali non verbali per esprimere in modo più efficace la sua sicurezza_

Riscontro sulle capacità di problem solving e di pensiero critico

siamo rimasti colpiti da come hai affrontato i problemi in modo logico e sistematico. Le tue domande ponderate hanno messo in luce le tue capacità di pensiero critico. Per sfruttare i tuoi punti di forza, potrebbe essere utile valutare diverse soluzioni per individuare quella più efficace

le vostre capacità analitiche sono impressionanti, in particolare per il modo in cui analizzate problemi complessi. Per sviluppare queste capacità, potreste esplorare più a fondo il processo decisionale basato sui dati. Il coinvolgimento in progetti incentrati sull'analisi statistica o sulla modellazione predittiva può aiutarvi a prendere decisioni ben informate e basate sui dati

la vostra creatività nell'affrontare le sfide è impressionante, in particolare la vostra capacità di pensare in modo innovativo quando dovete affrontare scadenze ravvicinate. Prendete in considerazione l'idea di impegnarvi nel brainstorming o nel design thinking per creare e valutare più efficacemente le soluzioni in situazioni di alta pressione_

Riscontro sulle capacità di leadership e lavoro di squadra

le sue qualità di leadership e le sue capacità di lavorare in gruppo sono state evidenti durante tutto il colloquio. Hai fornito esempi chiari di come hai guidato con successo progetti e collaborato con i membri del team per raggiungere obiettivi comuni. La sua capacità di ispirare e motivare gli altri è un punto di forza significativo

la sua capacità di leadership è davvero impressionante, soprattutto quando si tratta di adattarsi a nuove situazioni e di guidare gli altri attraverso le difficoltà. Prendete in considerazione l'idea di seguire un corso di formazione sulla gestione del cambiamento o di cercare opportunità per guidare progetti durante le fasi di transizione. Per sviluppare ulteriormente questo talento, cercate di fare esperienze mirate di leadership strategica

il vostro talento per il lavoro di squadra è notevole, in particolare la vostra apertura all'ascolto e all'integrazione di prospettive diverse. Per migliorare ulteriormente questo talento, prendete in considerazione la possibilità di partecipare a team interdipartimentali o di assumere la guida di progetti di collaborazione che coinvolgono diverse aree dell'organizzazione_

Best Practices for Providing Effective Interview Feedback

La condivisione dei propri pensieri dopo un colloquio non deve essere una seccatura. Ecco alcune best practice per fornire un feedback rispettoso al colloquio.

✅ Siiate onesti, rispettosi e specifici

Evitate di ricorrere a luoghi comuni o a commenti vaghi; affrontate le debolezze del candidato in modo diretto, collegando il vostro feedback alle esigenze specifiche della posizione.

Ad esempio, se le sue capacità tecniche non sono all'altezza dei requisiti richiesti, sottolineatelo chiaramente. Potreste dire: "La sua familiarità con [tecnologia specifica] è una solida base; tuttavia, per questo ruolo, cerchiamo qualcuno con maggiore competenza ed esperienza in [abilità specifica]"_

Tenete presente che il feedback deve essere utile e fornito con sensibilità. Invece di evidenziare le aree in cui il candidato ha fallito e di fornire un feedback negativo sul colloquio, offrite suggerimenti pratici che il candidato può attuare per migliorare.

Concentratevi sulle aree di miglioramento più significative del colloquio, piuttosto che soffermarvi su errori minori.

✅ Evitare le promesse eccessive

L'impostazione di aspettative troppo ambiziose può portare i candidati ad avere una percezione distorta della loro idoneità al ruolo. Quando gli si fa credere di essere il candidato ideale o che l'assunzione è praticamente garantita, possono sentirsi delusi e disillusi se l'offerta non si concretizza. Questo può danneggiare la reputazione dell'azienda, perché i candidati insoddisfatti possono condividere pubblicamente le loro esperienze negative.

L'eccesso di promesse può creare nei candidati aspettative irrealistiche sul loro potenziale inserimento o sulle opportunità future. Ad esempio, dire a un candidato che è perfetto per i ruoli futuri senza che ci siano prospettive reali può portare a delusione e sfiducia.

✅ Non concentratevi troppo sui tratti della personalità

Sebbene i tratti della personalità siano certamente importanti, fissarsi su di essi può distrarre dalla valutazione delle abilità vitali e delle competenze fondamentali necessarie per un ruolo. Questo può risultare in decisioni di assunzione basate sul fascino o sull'adattamento culturale percepito piuttosto che su qualifiche e competenze reali.

Un'eccessiva attenzione alla personalità può anche creare pregiudizi nel processo di assunzione. I responsabili delle assunzioni possono favorire i candidati che si assomigliano in termini di tratti o background, il che può ostacolare i lavori richiesti per la diversità e l'inclusione.

Questo può anche far sentire i dipendenti obbligati a conformarsi a un certo tipo di personalità, potenzialmente ostacolando la creatività e limitando l'autentica espressione di sé.

✅ Follow up con risorse

Dopo aver dato il vostro feedback, è molto utile offrire alcune risorse per migliorare ulteriormente. Se avete indicato un'area specifica in cui potrebbero crescere, suggerite alcuni strumenti o materiali pratici che potrebbero essere utili.

Per istanza, potreste dire: "Vedo che sei desideroso di migliorare le tue capacità in [area specifica]. Un buon punto di partenza potrebbe essere [corso o risorsa specifica]. È noto per essere pratico e potrebbe darti la spinta di cui hai bisogno"

✅ Organizza i tuoi lavori richiesti in ambito HR con ClickUp ClickUp per le risorse umane offre ai team di assunzione un approccio ben organizzato ed efficiente per raccogliere le note, monitorare le valutazioni dei candidati e condividere i feedback.

I team possono garantire la coerenza del processo di assunzione e migliorare la comunicazione avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie.

Costruite il vostro stack tecnologico per il reclutamento dei sogni con ClickUp. Ecco alcune delle funzionalità/funzione chiave che offre:

ClickUp Docs

Documentare il feedback del colloquio in un unico posto con ClickUp Docs

Invece di dover gestire diversi file o email, potete tenere tutto in un unico posto con ClickUp Docs Documenti di ClickUp . Basta impostare un documento per ogni candidato e ogni intervistatore può aggiungere le proprie impostazioni e note direttamente lì.

Inoltre, poiché i documenti lavorano con altre funzionalità/funzione di ClickUp, è possibile collegare i feedback alle attività o ai progetti, mantenendo tutto ben organizzato.

ClickUp Brain

Creare feedback articolati e dettagliati per i colloqui di lavoro con ClickUp Brain ClickUp Brain uno strumento alimentato dall'IA, prende le note dei colloqui e le trasforma in un feedback facilmente digeribile e raffinato per i candidati. È sufficiente inserire i vostri pensieri e Brain li ordina, rendendo più facile ottenere suggerimenti chiari e attuabili.

Inoltre, Brain può essere utilizzato all'interno di Documenti per ottimizzare il tempo e il lavoro richiesto.

Con ClickUp Brain in Documenti, è possibile migliorare il feedback dei colloqui ottenendo suggerimenti e frasi che migliorano la chiarezza e assicurano un tono professionale. Quando si scrive un feedback per un candidato, lo strumento di IA analizza il testo e offre suggerimenti in tempo reale per rendere i commenti precisi e d'impatto.

ClickUp Brain è in grado di modificare i documenti con facilità, aiutandovi a mantenere un tono professionale

Ad esempio, se avete difficoltà a trovare le parole giuste per descrivere le prestazioni di un candidato, ClickUp Brain può proporvi frasi che trasmettono i vostri pensieri senza risultare troppo vaghi o eccessivamente critici.

Mantenete la coerenza e la facilità di revisione creando un modello di feedback in $$$a Documenti con ClickUp Brain

È possibile creare modelli di feedback con ClickUp Brain in Documenti. In questo modo, tutti compilano il feedback nello stesso formato, coprendo i punti di forza, le aree di miglioramento e qualsiasi altro punto importante.

ClickUp Chattare Visualizza

Partecipate in tempo reale alle discussioni di feedback post-intervista per catturare le osservazioni chiave con la Chat View di ClickUp

Utilizzando Visualizzazione della chat di ClickUp può migliorare il modo in cui il team delle risorse umane gestisce le discussioni con i candidati dopo ogni colloquio. Ecco come impostarla:

Creare un canale di chat dedicato: Impostare un canale di chat specifico per le conversazioni interne post-colloquio. In questo modo si mantiene tutto in un unico punto, rendendo più facile per il team trovare e rivedere le discussioni

Impostare un canale di chat specifico per le conversazioni interne post-colloquio. In questo modo si mantiene tutto in un unico punto, rendendo più facile per il team trovare e rivedere le discussioni Usate le @menzioni per gli elementi d'azione: Taggate i membri del team con le @menzioni quando discutete di candidati specifici. In questo modo tutti coloro che devono essere coinvolti vengono avvisati e possono aggiungere i loro pensieri

Taggate i membri del team con le @menzioni quando discutete di candidati specifici. In questo modo tutti coloro che devono essere coinvolti vengono avvisati e possono aggiungere i loro pensieri Organizzare le conversazioni per candidato: Mantenere l'ordine creando thread o messaggi separati per ogni candidato. In questo modo si evita la confusione e si facilita il monitoraggio delle discussioni su ciascun individuo

Mantenere l'ordine creando thread o messaggi separati per ogni candidato. In questo modo si evita la confusione e si facilita il monitoraggio delle discussioni su ciascun individuo Condivisione di documenti e feedback: Allegate curriculum, note del colloquio e altri documenti importanti direttamente nella chat. In questo modo, tutti possono accedere facilmente a tutte le informazioni di cui hanno bisogno

Allegate curriculum, note del colloquio e altri documenti importanti direttamente nella chat. In questo modo, tutti possono accedere facilmente a tutte le informazioni di cui hanno bisogno Assegnare attività di follow-up: Dopo aver chattato su un candidato, assegnate qualsiasi attività di follow-up direttamente nella chat. Che si tratti di programmare altri colloqui o ulteriori valutazioni, l'assegnazione di attività aiuta a mantenere le cose in movimento

ClickUp Campi personalizzati

Personalizzate i campi personalizzati di ClickUp in base ai vostri criteri di valutazione specifici

Creare Campi personalizzati di ClickUp per definire le aree di valutazione chiave, come le competenze, l'adattamento culturale, l'esperienza, la comunicazione e la risoluzione dei problemi. Ad esempio:

Competenze: Utilizzare una scala di valutazione (1-5) per valutare le competenze tecniche

Utilizzare una scala di valutazione (1-5) per valutare le competenze tecniche Adattamento culturale: Includere una casella di controllo o un elenco a discesa per indicare l'allineamento con i valori aziendali

Includere una casella di controllo o un elenco a discesa per indicare l'allineamento con i valori aziendali Livello di esperienza: Usare un campo di testo per riepilogare le esperienze passate rilevanti

ClickUp Integrazioni

Convertire le email di Outlook in attività di ClickUp per semplificare il feedback dei colloqui

Trasformate il vostro flusso di lavoro di feedback dei colloqui con Integrazione di ClickUp con Outlook . Trasforma istantaneamente le email in attività direttamente dalla finestra In arrivo.

È possibile creare facilmente nuove attività, allegare le email per una rapida consultazione e mantenere tutte le note dei colloqui ordinatamente organizzate e accessibili.

Suggerimento: Scegliere un software per la gestione dei talenti che si integri con il vostro sistema di pianificazione dei colloqui per semplificare la raccolta dei feedback e garantire che tutte le informazioni sui candidati siano in un unico posto.

Inoltre, Integrazione di ClickUp con Gmail può anche trasformare le email con asterisco in attività di ClickUp, in modo da non perdere mai un feedback o un follower importante.

Centralizzate tutte le attività relative ai colloqui e monitorate il processo di feedback per garantire una comunicazione coerente con i candidati.

ClickUp Blocco note

Prendete nota durante i colloqui per catturare i punti chiave e ottenere un feedback accurato con il blocco note di ClickUp

Annotare rapidamente i punti chiave e gli elementi d'azione durante il colloquio con ClickUp Blocco note . Quando compilate il feedback formale, fate riferimento a queste note per evitare che vengano trascurate osservazioni critiche.

Leggi anche: Guida a una sessione di feedback produttiva Ricordate che il feedback del colloquio va in entrambe le direzioni. Potete anche utilizzare un modello di modulo di feedback per raccogliere dati significativi dai candidati e migliorare il vostro processo di assunzione.

Modello di modulo di feedback ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-255.png Il modello di modulo di feedback di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a catturare il feedback dei clienti e a organizzare i dati dei clienti in un unico posto.

https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474&department=engineering-product&\_gl=1\*1v9e8z4\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di modulo di feedback ClickUp consente di raccogliere informazioni dai candidati sulla loro esperienza durante le fasi di candidatura e di colloquio.

Iniziate a personalizzare il modello di modulo di feedback per chiedere le cose che contano di più.

Ad esempio, potreste includere domande sulla chiarezza delle descrizioni delle mansioni, sulla fluidità del processo di colloquio, sulla comunicazione da parte del team di assunzione e sulla soddisfazione dei candidati per l'intero processo.

Sulla base delle informazioni raccolte, è possibile apportare modifiche al processo di assunzione.

Come documentare il feedback del colloquio

Documentare i feedback dei colloqui è una parte chiave del processo di reclutamento. Con un metodo solido, sarete in grado di acquisire e rivedere i dettagli dei candidati in modo più efficace.

Esploriamo i vantaggi dell'utilizzo di un modello standard di feedback del colloquio per raccogliere informazioni utili a confrontare e analizzare in modo oggettivo i candidati.

Coerenza: Assicurarsi che ogni candidato sia valutato secondo gli stessi standard, riducendo i pregiudizi e promuovendo l'uniformità tra i colloqui e gli intervistatori

Assicurarsi che ogni candidato sia valutato secondo gli stessi standard, riducendo i pregiudizi e promuovendo l'uniformità tra i colloqui e gli intervistatori Equità e trasparenza: Valutare tutti i candidati sulla base di un insieme coerente di abilità e competenze per costruire un processo di assunzione trasparente. Questo chiarisce anche quali aspetti vengono valutati

Valutare tutti i candidati sulla base di un insieme coerente di abilità e competenze per costruire un processo di assunzione trasparente. Questo chiarisce anche quali aspetti vengono valutati Processo decisionale: Consente una migliore raccolta e analisi dei dati, che porta a scelte di assunzione più intelligenti grazie all'individuazione di modelli e tendenze

Consente una migliore raccolta e analisi dei dati, che porta a scelte di assunzione più intelligenti grazie all'individuazione di modelli e tendenze Esperienza del candidato: Fornisce ai candidati un feedback prezioso e lascia un'impressione positiva, indipendentemente dal risultato

Consiglio: Si tratta di un'esperienza di lavoro che non è mai stata così importante Usare l'IA per il reclutamento per scansionare i curriculum, trovare rapidamente candidati rilevanti, programmare colloqui e persino attenuare i pregiudizi inconsci nelle assunzioni.

ClickUp è anche fornisce modelli per le interviste per una documentazione efficiente e una condivisione perfetta del feedback del colloquio. Consultateli qui di seguito:

Gestione dei colloqui e modello di reportistica

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-199.png Il modello di gestione e reportistica dei colloqui di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire e monitorare l'intero processo di colloquio.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205385442&department=hr-recruiting&\_gl=1\*1b4kkhn\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scarica questo modello /$$$cta/

Con Modello di gestione e reportistica dei colloqui di ClickUp tutti i reportistici dei vari intervistatori possono essere consolidati in un'unica posizione facilmente accessibile.

Il team può monitorare i candidati, programmare i colloqui e raccogliere feedback per effettuare scelte di assunzione prompt e informate. Non appena tutti i colloqui si concludono, è possibile catturare ogni dettaglio del percorso di intervista per produrre reportistiche ricche di dati preziosi, approfondimenti e raccomandazioni.

Inoltre, è possibile utilizzare il template Modello del processo di intervista di ClickUp per semplificare e migliorare i metodi di colloquio, garantendo una valutazione rapida, accurata ed equa dei candidati. Sia che stiate assumendo internamente sia che stiate cercando nuovi talenti, questo modello vi aiuta a identificare i migliori candidati in modo efficiente.

E infine, Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp rende semplice e diretto il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei colloqui. Assicura una valutazione equa e approfondita per ogni candidato, aiutandovi a collaborare con gli stakeholder per creare documenti di revisione dettagliati.

Semplificare il feedback dei colloqui e migliorare l'esperienza dei candidati con ClickUp

Un feedback efficace sui colloqui consente di mantenere chiare ed eque le decisioni di assunzione, concentrandosi su criteri specifici e oggettivi.

Quando i candidati ricevono un feedback specifico e utile - indipendentemente dal fatto che ottengano il lavoro - tendono ad avere un'impressione favorevole dell'azienda e sono più propensi a suggerirla ad altri o a riprovarci in futuro.

ClickUp semplifica la gestione dei feedback grazie ai suoi modelli e alle sue funzionalità/funzioni. Utilizzate moduli e schede di valutazione già pronti per mantenere le valutazioni uniformi ed eque. Iscriviti a ClickUp e lasciate che il ciclo di feedback costruttivo abbia inizio!