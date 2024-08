Scopri una giornata nella vita di un reclutatore

Vi siete mai chiesti cosa succede dietro le quinte del mondo del reclutamento? I reclutatori agiscono come sensali professionisti che si impegnano a fondo per trovare potenziali candidati per le offerte di lavoro. Ciò richiede competenze nella scansione dei CV, nell'equilibrio tra le esigenze di chi cerca lavoro e quelle dei responsabili delle assunzioni e nel ruolo di cacciatori di teste. L'acquisizione di talenti può non essere facile, ma molti reclutatori affermano che il matchmaking aziendale è il lavoro dei loro sogni, e non vorrebbero che fosse altrimenti.

Ma cosa fa esattamente un reclutatore? Da cosa dipende la sua vita quotidiana?

Se siete interessati a diventare reclutatori o se siete semplicemente curiosi di conoscere questo lavoro, questa guida vi chiarirà le idee sbagliate e vi mostrerà cosa fanno davvero i reclutatori. Vi mostreremo come si svolge la giornata lavorativa di un selezionatore, gli strumenti che utilizza e i prossimi cambiamenti nel settore del personale che potrebbero avere un grande impatto su questa carriera.

Che cos'è un Recruiter?

Un recruiter funge da ponte tra chi cerca lavoro e le aziende, aiutando le imprese a riempire le posizioni aperte con i candidati perfetti. Anche se il fine ultimo obiettivo di un reclutatore di personale è quello di occupare i posti vacanti, ma da fare c'è molto di più.

In fondo, i selezionatori sono dei connettori. Riescono a bilanciare le aspettative dei responsabili delle assunzioni e dei candidati, il che richiede comprensione:

La descrizione del lavoro

Le impostazioni delle competenze richieste

L'adattamento culturale

Come pubblicare annunci di lavoro che catturino l'attenzione

Individuare il curriculum giusto è un buon inizio, ma i reclutatori di successo sanno come cercare i candidati giusti che prospereranno - e resteranno - nei loro nuovi ruoli. 🤝

Oggi i reclutatori utilizzano piattaforme di social media come LinkedIn per la ricerca di candidati. Essendo sempre alla ricerca dei migliori talenti, i selezionatori sono simili ai cacciatori di teste. Ma un buon reclutatore non si limita a occupare le posizioni. Rimane coinvolto nell'intero processo di assunzione. Consigliano le aziende sulle tendenze del mercato, sui benchmark salariali e sulle strategie di acquisizione dei talenti.

Svolgono inoltre un ruolo cruciale nel garantire un processo di assunzione senza intoppi, che include il mantenimento di un'esperienza positiva per tutti i candidati, indipendentemente dal risultato.

Un giorno nella vita di un selezionatore

La giornata tipica di un recruiter comporta molto lavoro, sia che si tratti di un recruiter tecnologico specializzato nella ricerca di professionisti IT, di un recruiter esecutivo focalizzato su ruoli di leadership senior o di un generalista che si occupa di vari ruoli. Da programmare i colloqui al coordinamento delle riunioni del team, dal confronto con i candidati al feedback, la giornata lavorativa di un recruiter è varia e impegnativa. Ecco una rapida istantanea di una giornata di lavoro di un selezionatore.

Routine mattutina

La giornata lavorativa di un selezionatore aziendale inizia solitamente con la comunicazione. Il primo ordine aziendale consiste nel controllare le email e i messaggi vocali:

Aggiornarsi con i responsabili delle assunzioni

Ottenere un feedback sui colloqui dei candidati

Vagliare le risposte dei potenziali candidati

Poiché la maggior parte delle persone cerca lavoro mentre è ancora occupata, non è insolito che le nuove candidature arrivino durante la notte. Le email e le telefonate di prima mattina stabiliscono l'impostazione della giornata, aiutando il selezionatore a stabilire le priorità delle attività e a programmare la giornata in modo più efficace.

Attività quotidiane

I reclutatori possono sincronizzare i colloqui e le riunioni da altri strumenti di lavoro con ClickUp per gestire l'intera giornata in visualizzazione Calendario

Dopo aver preso il caffè, i selezionatori si concentrano sul coinvolgimento dei candidati. Questo comporta diverse attività, tra cui:

Programmare i colloqui

Screening dei candidati attraverso telefonate o chattare con i video

Follow-up dei colloqui

Servire come consulente di reclutamento

Ma questo è solo un lato della medaglia. Per quanto sia importante per i reclutatori impegnarsi con i candidati, devono anche rimanere in contatto con le esigenze dei datori di lavoro. I selezionatori passano buona parte della loro giornata a comunicare con i responsabili delle assunzioni per capire le esigenze di ogni posizione aperta, mettere a punto le descrizioni delle mansioni e chattare sull'idoneità culturale e sulle competenze dei candidati.

La maggior parte delle persone cerca lavoro online, quindi i reclutatori passano molto tempo sulle Bacheche del lavoro e su siti come LinkedIn. Pubblicano le offerte di lavoro e cercano in modo proattivo i candidati che potrebbero essere adatti ai ruoli per cui stanno assumendo.

Conclusione della giornata

Al termine della giornata, i reclutatori si dedicano alla conclusione della giornata. Di solito questo include attività quali:

Aggiornare i sistemi di monitoraggio delle assunzioni

Rispondere a email meno complesse o a domande veloci

Impostazione delle attività per il giorno successivo

La maggior parte dei reclutatori lavora da sola, ma fa comunque parte di un team. La relativa quiete alla fine della giornata è un'opportunità per incontrarsi con il proprio team di reclutamento per fare il punto della situazione, discutere delle sfide e pianificare le riunioni del team.

Prospettive diverse sul lavoro di un reclutatore

I reclutatori sono percepiti in modo diverso a seconda della persona con cui si parla. Il reclutamento è un lavoro dalle mille sfaccettature, quindi non sorprende che le persone facciano delle ipotesi su questa carriera. Vediamo cosa pensano le diverse persone del vostro lavoro di recruiter.

Visione di genitori, amici e conoscenti

I vostri amici e familiari potrebbero non avere molta familiarità con il settore del reclutamento, quindi per loro un lavoro di reclutamento suona come un mix di Risorse umane e commerciale . Spesso percepiscono questo ruolo come incentrato principalmente sull'assunzione e sul colloquio con i candidati, e in realtà non è così lontano dalla realtà.

È opinione comune che i reclutatori lavorino con le persone in cerca di lavoro e le aiutino a trovarlo, ma la vostra famiglia potrebbe non capire quanto lavoro ci sia in realtà nel sourcing e nell'headhunting. 👀

Come i client percepiscono i reclutatori

I responsabili delle assunzioni e i dirigenti aziendali di solito assumono consulenti di reclutamento o reclutatori interni per coprire le posizioni aperte. Visualizzano i reclutatori come partner vitali che non solo occupano le posizioni aperte, ma anche:

Offrono approfondimenti sul mercato del lavoro

Fornire consulenza sul processo di reclutamento

Comprendono le complessità delle assunzioni per le impostazioni di competenze tecniche I client sono solitamente molto occupati con il proprio lavoro, quindi si affidano ai reclutatori per trovare i candidati giusti e gestire il processo di assunzione.

L'autopercezione di un recruiter rispetto alle sue attività reali

I reclutatori hanno una comprensione più sfumata del loro ruolo. La maggior parte di loro si vede come un career matchmaker, un consulente di talento e uno specialista del settore. Sanno che il loro lavoro va oltre la semplice copertura dei posti vacanti; creano connessioni significative, formano carriere e influenzano la crescita dell'azienda. 🏢

Tuttavia, è importante notare che le attività effettive di un selezionatore non sono sempre in linea con la sua percezione di sé. Forse aspirate a essere un partner strategico che decide le cose, ma passate la giornata a svolgere attività amministrative come la programmazione dei colloqui o la gestione delle pratiche. La sfida per i reclutatori è trovare un modo per bilanciare questi compiti amministrativi con le parti più strategiche del loro ruolo.

Attività che rendono i reclutatori Essenziali

Alcuni responsabili delle assunzioni inizialmente non vedono di buon occhio l'idea di assumere un selezionatore, ma queste persone svolgono molte attività essenziali. I responsabili delle assunzioni di solito non hanno la capacità o l'esperienza per gestire il processo di assunzione, ma questo è il pane quotidiano di un reclutatore. I reclutatori sono essenziali per molte ragioni.

Gestione dei candidati e dei dati

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views-1.gif 15+ visualizzazioni in ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro HR in base alle proprie esigenze /$$$img/

Visualizza le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro delle risorse umane in base alle tue esigenze

I reclutatori sanno come reperire i candidati. Non si tratta solo di guardare chi è disponibile, ma di trovare la migliore corrispondenza con il lavoro e la cultura aziendale. I reclutatori utilizzano una serie di strumenti e tecniche per identificare i potenziali candidati, dalle ricerche su LinkedIn al networking, fino all'attingere ai pool di talenti esistenti. 🔍

Ma non scrivono le informazioni dei candidati su note adesive. Esperienza reclutatori utilizzano strumenti come ClickUp per creare un database di candidati ben mantenuto. In questo modo è facile raggiungere i potenziali candidati, monitorare il loro stato nel processo di reclutamento e mantenere una pipeline di talenti per le future offerte di lavoro. Un database è perfetto per tenere i registri, ma è anche indispensabile per creare abbinamenti strategici e consapevoli che lavorino bene sia per il client che per il candidato.

Comunicazione regolare

I reclutatori colmano il divario rimanendo in costante comunicazione con i responsabili delle assunzioni e i candidati. Al giorno d'oggi non è insolito che i posti di lavoro ricevano più di 100 candidati, quindi i reclutatori hanno sicuramente il loro lavoro da svolgere.

Il campo delle chiamate dei candidati richiede molto tempo, ma i reclutatori si tengono in contatto anche con i loro client. Questo comporta non solo l'aggiornamento sullo stato delle campagne di reclutamento in corso, ma anche la consulenza sull'andamento del mercato e sui parametri salariali per ogni ruolo. I provider fungono da collegamento tra l'organizzazione e il mercato del lavoro, fornendo preziose informazioni che possono formare le decisioni di assunzione e il piano del personale.

Impegno dei candidati

I candidati hanno lo stesso potere nel processo di assunzione che ha l'azienda. I bravi selezionatori sanno che il loro lavoro non consiste solo nel riempire il maggior numero di posti di lavoro possibile, ma anche nel costruire relazioni basate sulla comprensione. Il compito del selezionatore è quello di entusiasmare i candidati per l'opportunità e di fare una buona impressione.

Strumenti e tecniche utilizzati dai reclutatori per le attività quotidiane

Il reclutamento è un lavoro incentrato sulle persone, ma la tecnologia semplifica decisamente le cose. I reclutatori usano questi strumenti e tecniche per stare al passo con le tendenze, chattare con client e candidati e creare abbinamenti ponderati.

1. Utilizzare uno strumento per le risorse umane e il reclutamento come ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-HR-Projects.jpg Un giorno nella vita di un reclutatore: Il modello dei progetti HR di ClickUp /$$$img/

Assumere e gestire il vostro team ideale con la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp

Il reclutamento moderno non è efficiente senza il software giusto. Ecco perché I team delle risorse umane si affidano a ClickUp per gestire ogni aspetto, dall'assunzione all'onboarding, fino alla retention. 🤩

Non per vantarci, ma il nostro sistema di reclutamento e di Modelli HR sono piuttosto utili. Utilizzate i modelli Modello di piano d'azione per il reclutamento di ClickUp per mettere reclutatori e responsabili delle assunzioni sulla stessa pagina per ogni posizione aperta.

Scarica questo modello

Ma ClickUp non è solo per le assunzioni: potete utilizzare la stessa piattaforma anche quando un candidato diventa un dipendente. Ad esempio, è possibile copiare la piattaforma Modello di manuale delle risorse umane di ClickUp per creare standard per il comportamento e le prestazioni dei dipendenti.

2. Rete su LinkedIn

LinkedIn può sembrare esagerato, ma è ancora il modo migliore per i selezionatori di entrare in contatto con i candidati. È perfetto per fare rete, trovare candidati e pubblicizzare le offerte di lavoro. Inoltre, consente di inviare rapidamente messaggi a molti potenziali candidati in una sola volta.

3. Utilizzare un sistema di monitoraggio dei candidati - ATS Sistemi di monitoraggio dei candidati gestiscono il processo di assunzione dall'inizio alla fine. Sistemi come ClickUp monitorano le candidature, organizzano le informazioni sui candidati e semplificano le comunicazioni. Un ATS può anche filtrare le candidature in base a determinati criteri, come la formazione o l'esperienza, per risparmiare tempo.

4. Controllare le Bacheche e i siti web dedicati alle carriere

I reclutatori usano spesso le bacheche e i siti web di carriera per pubblicare le offerte di lavoro e raggiungere un pubblico più ampio. Pubblicate sia su siti generici che su siti più specifici del settore per ampliare la vostra portata.

5. Non dimenticate le altre piattaforme di social media

LinkedIn è il social network standard per tutto ciò che riguarda il lavoro, ma non è l'unico posto dove trovare candidati. Non è raro che i reclutatori utilizzino piattaforme come Facebook, Instagram, X (ex Twitter) e persino TikTok. Queste piattaforme consentono di conoscere la personalità, gli interessi e la cultura del candidato al di là di quanto si possa vedere in un curriculum.

6. Utilizzate uno screening dei candidati basato su IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro /$$$img/

Utilizzate ClickUp AI come parte del processo di assunzione per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e altro ancora

Il reclutamento può essere un processo che richiede molto tempo. Strumenti di IA per lo screening aiutano i selezionatori a ridurre il numero di candidati nelle prime fasi del processo di assunzione, risparmiando ore di lavoro richiesto. Questi strumenti si avvalgono di algoritmi per valutare i candidati più idonei, convogliando verso di voi i candidati più promettenti in tempi record. Naturalmente, spetta ancora al selezionatore controllare due volte le decisioni dell'IA, ma questo strumento consente comunque di risparmiare molto tempo.

7. Prova i video colloqui

Le piattaforme per i colloqui video sono essenziali per le assunzioni a distanza. Ma sono utili anche se state assumendo qualcuno in città, soprattutto se avete un processo di colloquio in più fasi o un responsabile delle assunzioni in un'altra posizione. I video colloqui imitano le interazioni faccia a faccia di un colloquio di persona, ma risparmiano a tutti il fastidio di un viaggio.

8. Check recruitment analytics

Quanto stanno funzionando i vostri lavori richiesti? Non potete saperlo se non verificate le vostre prestazioni. Gli strumenti di analisi e reportistica del reclutamento forniscono informazioni oggettive e basate sui dati relativi ai processi di reclutamento. Vedrete metriche utili sul tempo di assunzione, sul costo per assunzione e sull'efficacia dei vostri canali di sourcing. Controllate questi dati almeno una volta al mese per ottenere informazioni utili a migliorare i vostri lavori richiesti.

9. Partecipare a eventi di networking professionale

I social media e le bacheche delle offerte di lavoro sono ottimi, ma niente lavora meglio della riunione dei candidati di persona. I reclutatori partecipano regolarmente a eventi di persona per entrare in contatto con potenziali candidati e costruire una pipeline di talenti. Anche se i candidati non sono attualmente alla ricerca di un lavoro, non si può mai sapere dove una connessione amichevole vi porterà in futuro. Mettetevi in gioco e la vostra pipeline crescerà in poco tempo. 🙌

10. Impostazione di un programma di segnalazione dei dipendenti

Le segnalazioni dei dipendenti sono un modo intelligente per sfruttare la forza lavoro esistente per identificare candidati promettenti. Questi programmi risultano solitamente in assunzioni di qualità superiore, poiché i dipendenti attuali conoscono già la cultura aziendale. Inoltre, i candidati vengono da voi, quindi risparmiate tempo e migliorate la qualità del pool di talenti: è una vittoria per tutti!

Il Futuro del Recruitment

Nulla rimane immutato per sempre, e questo vale anche per il settore del reclutamento. Prevediamo che in futuro diverse tendenze rimodelleranno il reclutamento, tra cui:

IA: l'uso di L'IA semplifica il reperimento dei candidati e lo screening e persino i colloqui iniziali. Tuttavia, gli algoritmi di IA possono essere soggetti a pregiudizi, quindi i selezionatori devono tenere sotto controllo questa tecnologia

l'uso di L'IA semplifica il reperimento dei candidati e lo screening e persino i colloqui iniziali. Tuttavia, gli algoritmi di IA possono essere soggetti a pregiudizi, quindi i selezionatori devono tenere sotto controllo questa tecnologia Assunzione a distanza: Il lavoro da remoto è esploso in popolarità negli ultimi anni, quindi un numero maggiore di selezionatori si occuperà dei processi di assunzione a distanza. Dai colloqui virtuali aall'onboarding digitalei reclutatori dovranno padroneggiare l'arte di valutare efficacemente i candidati in un'impostazione remota

Il lavoro da remoto è esploso in popolarità negli ultimi anni, quindi un numero maggiore di selezionatori si occuperà dei processi di assunzione a distanza. Dai colloqui virtuali aall'onboarding digitalei reclutatori dovranno padroneggiare l'arte di valutare efficacemente i candidati in un'impostazione remota **Le aziende stanno giustamente ponendo maggiore enfasi sulla diversità e sull'inclusione nelle assunzioni. I reclutatori devono tenersi aggiornati sulle ultime leggi e sulle best practice per le strategie di reclutamento DEIB

Breeze Through Recruitment con ClickUp

Le preferenze dei lavoratori, la tecnologia e il cambiamento dei mercati influenzeranno il futuro del reclutamento. Sebbene la tecnologia sia in grado di gestire gran parte del lavoro pesante, i selezionatori saranno sempre un elemento umano essenziale nel processo di assunzione, in grado di colmare il divario tra i responsabili delle assunzioni e i candidati.

Che si tratti di sfruttare strumenti all'avanguardia come ClickUp per semplificare il processo di assunzione o di adattarsi alle ultime tendenze del settore, una carriera nel recruiting promette crescita, impatto e apprendimento continuo.

Naturalmente, gli strumenti giusti fanno la differenza. I modelli personalizzabili, i database e le reportistiche di reclutamento di ClickUp aiutano i reclutatori a eccellere nei loro ruoli. Scoprite la differenza di ClickUp in prima persona: Create ora gratuitamente la vostra area di lavoro per il reclutamento.