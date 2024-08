Abbiamo testato i migliori 15 software HR per i team di persone nel 2024

Da fare quando si incrociano le Risorse Umane (HR) con la potenza dei moderni sistemi di gestione delle risorse umane software per il project management ? Software progettato per semplificare l'onboarding i benefit, le buste paga e i processi di assunzione. ūüôĆūüŹľ

Il software per le risorse umane è un must per le aziende di qualsiasi dimensione, soprattutto per quelle che puntano alla crescita e a mettere i propri dipendenti al primo posto!

Abbiamo creato un elenco dei 15 migliori software HR per la vostra azienda che include funzionalità/funzione chiave, pro, contro, prezzi, feedback dei clienti e valutazioni degli utenti. Inoltre, abbiamo fatto un'immersione nelle FAQ e nelle categorie dei software HR per guidarvi nella vostra ricerca.

Cosa cercare in un software per le risorse umane?

Il software per le risorse umane aiuta i leader e i membri del team ad allinearsi agli obiettivi aziendali, a gestire i benefit per i dipendenti, a snellire i processi quotidiani e a distribuire il proprio tempo in modo pi√Ļ efficiente. In molti casi, questo software viene utilizzato anche dai dipendenti per gestire le loro schede orarie, presentare richieste, visualizzare importanti informazioni fiscali e sui salari e molto altro ancora.

Il vostro software per le risorse umane deve essere abbastanza flessibile da tenere il passo con l'aumento dell'organico e i cambiamenti strutturali della vostra azienda, senza costringervi a investire in un altro strumento da fare. Le funzionalità/funzione da ricercare nel vostro prossimo software per le risorse umane includono:

Inserimento di nuovi dipendenti

Gestire le buste paga

Accesso alle pratiche e alle politiche aziendali

Monitoraggio del tempo dedicato alle attività e delle ore fatturabili

Pianificare le attività tra i dipendenti

Gestire e richiedere l'utilizzo dei benefit per i dipendenti

Monitoraggio dei candidati nel processo di assunzione

Gestire le revisioni dei dipendenti eObiettivi delle risorse umane Le caratteristiche che rendono il software HR cos√¨ prezioso non si limitano a questo elenco. Gli strumenti per gestire le attivit√†, tracciare lo stato di avanzamento, pianificare i progetti e collaborare con il team renderanno la giornata di tutti un po' pi√Ļ facile e scorrevole utilizzando il software HR ideale.

I 15 migliori strumenti software per le risorse umane

Abbiamo terminato il nostro lavoro per raccogliere un elenco delle 15 migliori alternative di software HR per ogni categoria, compresi i vantaggi, le funzionalità/funzione chiave, il feedback dei clienti, le valutazioni degli utenti e i prezzi.

1. ClickUp #### Categoria: Migliore soluzione software HR in assoluto

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze ClickUp è l'unica piattaforma di produttività all-in-one abbastanza potente da fornire soluzioni wall-to-wall a team di qualsiasi dimensione e settore. Con centinaia di funzionalità/funzioni personalizzabili e oltre 1.000 integrazioni clickUp è in grado di centralizzare il vostro lavoro tra le varie app in un'area di lavoro collaborativa perfetto per i team HR che gestiscono i dati, il tempo e gli obiettivi dei dipendenti.

Che si tratti di snellire il processo di assunzione, l'onboarding dei nuovi dipendenti o il monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi, la piattaforma flessibile di ClickUp ha tutto ciò che serve per semplificare e ottimizzare i processi HR in corso da tempo.

Le funzionalità/funzione di ClickUp per le risorse umane

Visualizzazioni multiple

Oltre 15 modi per visualizzare i flussi di lavoro le attività, i compiti e i progetti di ClickUp includono diverse visualizzazioni chiave che piaceranno al vostro team HR:

Vista Tabella per un'esperienza di gestione dei dati simile a quella di un foglio di calcolo

Vista Elenco con diverse opzioni di ordinamento, filtraggio e raggruppamento

Visualizzazione modulo per trasformare le risposte ai sondaggi, le richieste e i feedback dei dipendenti direttamente in attività da svolgere

Visualizzazione del calendario per la gestione di orari, ferie, programmi giornalieri e riunioni virtuali

Vista Carico di lavoro per gestire le capacità del team

Automazioni per i processi HR

Esistono oltre 100 modi per automatizzare i processi di automazione delle Automazioni in ClickUp, in modo che il team possa concentrarsi su ci√≤ che conta di pi√Ļ: le persone! Automazioni in ClickUp possono innescare la creazione di attivit√†, assegnare compiti, inserire e assegnare commenti, modificare gli stati delle attivit√† e altro ancora.

Dashboard per il monitoraggio delle risorse umane

Ideale per il monitoraggio delle attività cardine del progetto , traguardi e KPI HR , Dashboard in ClickUp raccolgono tutto il vostro lavoro in una panoramica immediata e di alto livello. Le dashboard sono personalizzabili, altamente visive e sempre pronte per essere presentate agli stakeholder e agli altri manager. Inoltre, sono disponibili oltre 50 varianti di widget per i dashboard, che possono essere creati per qualsiasi scenario HR: posizioni occupate, tempo di assunzione e prestazioni del team.

Modelli HR

Questo Modello di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp è la risorsa perfetta per introdurre il vostro team ai processi utilizzando Lavagne online ClickUp . Questo modello applica una tabella colorata, organizzata e facilmente modificabile alla vostra lavagna online collaborativa per aiutare i gestori del team a formare il personale, stabilire le attività di reclutamento, gestire i processi di assunzione e altro ancora.

Semplificate i processi HR utilizzando la procedura operativa standard di ClickUp e le lavagne online

Scarica questo modello

I professionisti di ClickUp

Tutti questi potenti strumenti si trovano in un'unica piattaforma dinamica, quindi non dovrete investire in produttività separate o in una suite di software per accedere a tutte le funzioni di ClickUp

Oltre 1.000 integrazioni e centinaia di modelli precostituiti per estendere e semplificare la vostra esperienza con ClickUp

supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, risorse di apprendimento comeClickUp University,webinareDocumenti di aiuto per rendere la transizione il pi√Ļ agevole possibile

Contro ClickUp

Non fornisce pacchetti di benefit specifici, ma è in grado di gestire i dati in una piattaforma sicura

Può essere un po' difficile imparare ad adattarsi al ricco elenco di funzionalità/funzione di ClickUp

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7 per utente, al mese

: $7 per utente, al mese Aziendale : $12 per utente, al mese

: $12 per utente, al mese Business Plus : $19 per utente, al mese

: $19 per utente, al mese Azienda: Contattare ClickUp per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (5.030+ recensioni)

4,7/5 (5.030+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.210+ recensioni)

2. Increspatura

Categoria: I migliori software di gestione dei dipendenti

via Increspatura Rippling offre una suite di prodotti per semplificare i processi HR, IT e finanziari utilizzando il suo software basato su cloud. Il suo software per le risorse umane è piacevole da usare, facile da imparare e ha un'infinità di funzionalità/funzione che vanno dal libro paga ai sondaggi di feedback dei dipendenti e altro ancora.

Funzionalità/funzione di Rippling

Reportistica e analisi della forza lavoro per monitorare le assunzioni, l'organico e gli stati di avanzamento

Automazione dei flussi di lavoro per attività coerenti

Autorizzazioni e politiche basate sui ruoli con accesso e approvazioni personalizzati

Gestione della conformità con le raccomandazioni locali, statali e federali

I vantaggi di Rippling

Centinaia dimodelli per le buste paga e altre esigenze HR, da personalizzare a seconda delle necessità

Costruito per gestire una forza lavoro globale con funzionalità localizzate per le paghe, le tasse e la conformità

Tonnellate di integrazioni per estendere le funzioni a tutte le categorie HR

I contro di Rippling

Integrazione necessaria per gestirele prestazioni e le revisioni dei dipendenti utilizzando Rippling

La funzionalità/funzione di controllo del background attraverso Rippling è costosa

La personalizzazione e le visualizzazioni multiple sono estese solo agli amministratori, quindi la maggior parte dei dipendenti non avrà accesso a queste funzionalità/funzione

Prezzi di Rippling

Rippling parte da $$$a per utente, al mese, ma tutti i piani tariffari richiedono un preventivo personalizzato da parte di Rippling e vengono creati per ogni team in base alle funzionalità/funzione richieste.

Valutazioni e recensioni di Rippling

G2: 4,8/5 (1.470+ recensioni)

4,8/5 (1.470+ recensioni) Capterra: 4,9/5 (1.840+ recensioni)

I responsabili delle risorse umane hanno un lavoro difficile. Devono trovare i migliori talenti e gestirli in modo da far guadagnare l'azienda. Ecco perché i responsabili delle risorse umane hanno bisogno del miglior software per le risorse umane! Ho scelto Rippling per la sua interfaccia utente e per la sua convenienza. Ha anche funzionalità/funzioni che altri programmi software per le risorse umane non hanno. Rippling mi permette di monitorare le prestazioni dei dipendenti e di creare report personalizzati. Mi aiuta anche a connettermi con altri responsabili delle risorse umane per condividere le best practice, il sistema tiene automaticamente traccia dei giorni di ferie e di malattia e consente di visualizzare facilmente i dati dei dipendenti.

Travis Lindemoen , direttore generale, gruppo nexus IT

3. Giorno lavorativo

Categoria: Il migliore per le grandi aziende Enterprise

via Giorno lavorativo Workday unisce i processi finanziari con le risorse umane, il piano e le analisi per offrire un'esperienza completa per una varietà di casi d'uso. Grazie a funzionalità/funzioni specifiche per i servizi professionali che utilizzano il tempo fatturabile, la gestione della formazione e le operazioni commerciali, questa suite di software HR aiuta le aziende di medie e grandi dimensioni ad adattare i processi per stare al passo con la loro crescita.

Funzionalità/funzione di Workday

Analitica e reportistica per monitorare lo stato delle attività HR, le buste paga e i benefit

Monitoraggio del tempo e gestione dei dipendenti

Automazione dei flussi di lavoro per i servizi professionali

I professionisti di Workday

Prodotti multipli per servire le aziende di tutti i settori industriali

Costruito per gestire i processi HR di team di aziende di grandi dimensioni con molti dati, modifiche frequenti e migliaia di dipendenti

Opzioni self-service attraverso portali personali per i dipendenti

Contro di Workday

Interfaccia non intuitiva, difficile da navigare e dall'aspetto datato

Il processo di implementazione può essere lungo, soprattutto per le grandi aziende

Costoso e non è un'opzione accessibile per le piccole aziende

Prezzi di Workday

Contattate Workday per tutte le richieste di prezzo.

Valutazioni e recensioni su Workday

G2: 4/5 (1.290+ recensioni)

4/5 (1.290+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (980+ recensioni)

Come consulente, lavoro con un numero di software HR. Come leader delle risorse umane, i miei due software HRIS preferiti sono Bamboo e Workday. Workday è una risorsa straordinaria per i grandi datori di lavoro, con la potenza necessaria per gestire con facilità i processi di merito annuali. Ho scelto Workday per la sua facilità d'uso e per la capacità di integrarsi con altri software HR, come ADP e l'amministrazione dei benefit. Tawanda Johnson , Leader di pensiero in materia di persone e cultura, Sorrisi sportivi 4. Gusto

Categoria: I migliori per le piccole aziende

via Gusto Gusto è uno strumento per le risorse umane destinato a team di piccole e medie dimensioni che consente di gestire le buste paga, i benefit per i dipendenti, le valutazioni delle prestazioni e l'inserimento in azienda . Come Workday e Rippling, Gusto offre approfondimenti e funzionalità/funzione di rilevazione delle presenze per un'esperienza self-service tra i dipendenti, ma fornisce maggiori funzionalità per l'assunzione e l'inserimento dei dipendenti acquisizione di talenti tra cui annunci di lavoro, richieste di feedback e modelli di lettere di offerta.

funzionalità/funzione di #### Gusto

Servizi completi per le paghe, tra cui la conformità, la compilazione automatizzata delle imposte e la gestione delle buste pagapagamenti dei contraenti* Gestione dei dipendenti per supervisionare i candidati dalla loro candidatura fino all'inserimento in azienda

Sono previsti piani medici, odontoiatrici, 401K, visivi e altro ancora

I vantaggi di Gusto

Modelli multipli per vari casi d'uso come lettere d'offerta, assunzioni e annunci di lavoro

Può organizzare e gestire tutto ciò che riguarda le buste paga e i benefit

Ottimo per le nuove aziende e le piccole imprese che cercano un software HR per la prima volta

Gusto contro

C'è un forte salto di prezzo tra i piani a pagamento e non viene offerto un piano gratis

Può essere necessario un po' di tempo per imparare la piattaforma e adattarsi alla sua interfaccia utente

Non tutte le funzionalità/funzione dell'applicazione web sono disponibili sull'app mobile

Prezzi di Gusto

Semplice : 40 dollari al mese, pi√Ļ altri 6 dollari a persona, al mese

: 40 dollari al mese, pi√Ļ altri 6 dollari a persona, al mese Plus : 80 dollari al mese, pi√Ļ altri 12 dollari a persona, al mese

: 80 dollari al mese, pi√Ļ altri 12 dollari a persona, al mese Premium: Contattate Gusto per un preventivo

Valutazioni e recensioni di Gusto

G2: 4.2/5 (650+ recensioni)

4.2/5 (650+ recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

Abbiamo scoperto che Gusto è il miglior software per le risorse umane per le nostre esigenze ed è stato fondamentale per far funzionare il nostro flusso di lavoro senza intoppi. Gusto fa della soddisfazione dei dipendenti la priorità numero uno, il che è essenziale per noi. Ha funzionalità di facile utilizzo come la gestione delle retribuzioni, l'onboarding dei dipendenti e un portale self-service. Include anche la gestione delle ferie e dei benefit, che è importante in una piccola azienda per garantire che, all'interno del nostro piccolo staff, queste attività siano gestite in modo professionale._

Anthony Martin fondatore e CEO, Scelta Mutua

5. BambooHR

Categoria: La migliore opzione self-service per i dipendenti

via BambooHR BambooHR è un software per le risorse umane che ruota intorno all'esperienza personale del dipendente nell'accesso alle sue attività. Pensato per le piccole e medie imprese, BambooHR aiuta i team a concentrarsi sulla fidelizzazione dei dipendenti grazie a uno strumento che consente ai membri di utilizzare facilmente i propri benefit, raccogliere feedback, fissare obiettivi di performance e altro ancora.

Funzionalità di BambooHR

Reportistica per la gestione dell'azienda, la crescita, la fidelizzazione e la soddisfazione dei dipendenti

Calendari multipli, personali e pubblici, per calcolare le ferie e visualizzare chi è fuori per la giornata

Pacchetti di onboarding integrati, compresa la firma elettronica

I professionisti di BambooHR

Questa azienda mette in pratica ciò che predica, mettendo i dipendenti al primo posto e dando priorità all'equilibrio tra lavoro e vita privata

Crea uno spazio per i team HR, i reclutatori e i manager per collaborare con i nuovi candidati

Molteplici funzionalità/funzione per i dipendenti per monitorare le loro prestazioni attraverso valutazioni, feedback, obiettivi e formazione

I contro di BambooHR

UX e UI obsolete

Metriche limitate nella funzionalità di reportistica

Nessuna funzionalità/funzione di pianificazione integrata

Prezzi di BambooHR

Tutti i prezzi di BambooHR sono personalizzati per team e disponibili su richiesta.

Valutazioni e recensioni di BambooHR

G2: 4,4/5 (1.210+ recensioni)

4,4/5 (1.210+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (1.920+ recensioni)

Il software BambooHR è facile da usare ed è tra le migliori opzioni HRIS per le piccole e medie imprese. BambooHR è facile da usare sia per i professionisti HRIS che per i dipendenti. I flussi di lavoro sono personalizzabili e la funzione di reportistica è semplice. BambooHR rende divertente l'onboarding dei nuovi dipendenti e li aiuta a impegnarsi nell'azienda fin dal primo giorno. Una delle funzionalità che aggiungo ai preferiti è la possibilità di creare flussi di lavoro trasversali a tutti i reparti. Per noi, questo ha semplificato il processo di equipaggiamento dei nuovi assunti, snellendo la comunicazione tra le risorse umane e il reparto IT.

Brittney Simpson , responsabile delle operazioni HR, Servizi energetici Walker Miller

6. Nome

Categoria: Il miglior software HR per team di medie dimensioni

via Ovvero Namely è un software per le risorse umane che consente alle aziende di medie dimensioni di tenere sotto controllo i processi di busta paga, gestire i benefit e monitorare il tempo di lavoro.

Funzionalità/funzione di Namely

Funzionalità/funzione di ricompensa e riconoscimento amotivare i dipendenti* Funzioni di firma elettronica e verifica elettronica per semplificare i processi di onboarding

Tantissime integrazioni con la possibilità di crearne di proprie attraverso l'API

I vantaggi di Namely

√ą molto facile per i dipendenti visualizzare il proprio orario e le buste paga attraverso i loro portali personali

Interfaccia semplice che imita i feed di molte piattaforme di social media

Progettato per aziende di medie dimensioni con 25-1.000 dipendenti

I contro di Namely

Mancano funzionalità di reportistica e prestazioni dei dipendenti potenti e intuitive

La piattaforma fatica a gestire i dati per le aziende pi√Ļ grandi e si rivolge quasi esclusivamente a team di medie dimensioni

La reportistica può essere difficile da gestire per i dipendenti a ore

Prezzi Namely

Tutte le informazioni sui prezzi di Namely sono disponibili solo su richiesta.

Valutazioni e recensioni di Namely

G2: 3.9/5 (270+ recensioni)

3.9/5 (270+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (410+ recensioni)

Utilizziamo Namely per la gestione delle persone da quattro anni e ci ha cambiato la vita. Non mi ero mai reso conto di quanta differenza avrebbe fatto avere tutte le informazioni sui dipendenti in un unico posto centrale. Non solo √® comodo, ma rende anche molto pi√Ļ facile tenere traccia dello stato e delle prestazioni di ciascuno. E poich√© Namely si integra con altre piattaforme software, posso collegarlo ai nostri sistemi di busta paga e di benefit. Nel complesso, Namely √® stato di grande aiuto nel mantenere la mia azienda organizzata e senza intoppi. Antreas Koutis , Direttore amministrativo, Finanziatore 7. Oracolo

Categoria: Il migliore per le funzionalità/funzione specifiche del settore

via Oracolo Oracle offre una suite di applicazioni cloud-based per le aziende che gestiscono tutto, dalla pianificazione delle risorse ai contenuti, all'esperienza del cliente, ai processi della catena di fornitura e altro ancora. Tra i suoi prodotti c'è Oracle Fusion Cloud HCM-AKA, il software HR per la gestione del capitale umano.

Funzionalità/funzione di Oracle

Un assistente digitale che aiuta a gestire i benefit, le previsioni sulla forza lavoro e la pianificazione strategica dell'azienda

Sviluppo della carriera egestione delle prestazioni funzionalità/funzione, tra cui liste di controllo e moduli

Pre-costruito e personalizzatoKPI HR e dashboard

I professionisti di Oracle

Localizzazione delle paghe per una forza lavoro globale che si estende dal Messico alla Cina

Funzionalità specifiche per il settore per un'esperienza di software HR su misura

Questo software è costruito per aiutare le aziende a scalare e a implementare le pratiche Agile nei processi HR

Contro Oracle

La maggior parte degli svantaggi deriva dal fatto che Oracle è un software di grandi dimensioni. La configurazione e la curva di apprendimento possono richiedere molto tempo

La presenza di molte applicazioni diverse in ogni prodotto diventa rapidamente costosa

L'interfaccia è obsoleta e non è intuitiva

Prezzi di Oracle

Contattare il reparto commerciale di Oracle per informazioni dettagliate sui prezzi.

Valutazioni e recensioni di Oracle

G2: 3,7/5 (oltre 100 recensioni)

3,7/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: 4,2/5 (oltre 50 recensioni)

8. HR360

Categoria: Il meglio per le risorse di conformità

Via HR360 HR360 è una risorsa digitale per la gestione delle persone. Aiuta le aziende a monitorare le informazioni sui dipendenti, i dati sulle prestazioni e la conformità alle normative sulle risorse umane.

Funzionalità/funzione di HR360

Automazioni per le descrizioni delle mansioni e lecreazione di domande per il colloquio* Calcolo del costo dei dipendenti e strumento di benchmarking dei salari

Una libreria di guide interattive per allinearsi alle norme HR e alle best practice per i dipendenti

I professionisti di HR360

App aggiuntive per estendere le funzionalità/funzione di HR360

Un'intera biblioteca online di tutte le leggi federali e statali

Oltre 500 moduli modello da scaricare

HR360 contro

Questo software si basa su app separate per accedere alle sue funzionalità/funzione

Questo strumento è utile per i team delle risorse umane, ma meno valido per i dipendenti dei diversi dipartimenti

Non è l'opzione migliore per i team di medie e grandi dimensioni

Prezzi di HR360

Contattare HR360 per tutte le informazioni sui prezzi.

Valutazioni e recensioni di HR360

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (2 recensioni)

Ho scelto HR360 perché offre una suite completa di funzionalità/funzione HR, tra cui un portale self-service per i dipendenti, un modulo di onboarding e un sistema di gestione delle prestazioni. HR360 è anche altamente configurabile, quindi può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche della mia azienda. Inoltre, il prezzo è competitivo rispetto ad altri programmi software per le risorse umane. Nel complesso, HR360 è la migliore soluzione software per le risorse umane per la mia azienda"

Tracey Beveridge , direttore delle risorse umane, Controlli del personale

9. Orologio

Categoria: Il migliore per gestire le richieste di ferie dei dipendenti

via OrologioClockify è un software per il monitoraggio del tempo che i team delle risorse umane possono utilizzare per classificare e monitorare lo stato dei dipendenti durante le giornate di lavoro. Clockify permette al dipartimento delle risorse umane di conoscere le prestazioni dei dipendenti, i progetti in corso e l'attività generale. Inoltre, offre ai dipendenti un calendario di lavoro privato per la richiesta di permessi retribuiti per date future o per richieste di day-of. Dal punto di vista dell'amministratore, il reparto Risorse Umane e i manager hanno accesso a una Sequenza annuale con le richieste approvate e in sospeso di tutti i dipendenti.

Funzionalità/funzione di Clockify

Molteplici funzionalità/funzione per l'inserimento delle ore, la marcatura del tempo fatturabile, l'impostazione di un cronometro e la supervisione del timesheet

Fatture create in base al tempo, alle spese e alle valutazioni orarie monitorate

Molteplici visualizzazioni per controllare le ore di assenza, i progetti, il team e lo stato di avanzamento

I professionisti di Clockify

Utile per il monitoraggio e la gestione del tempogestire il carico di lavoro del team* Aiuta i dipendenti ad assumersi la piena titolarità e la responsabilità del proprio orario di lavoro e del tempo libero

Alcune funzionalità di project management, come le attività cardine e le attività assegnate

I contro di Clockify

Mancano molte funzionalità/funzione chiave delle risorse umane per la gestione dei benefit, dei portali per i dipendenti e delle assunzioni

Limitate funzionalità/funzioni di automazione del monitoraggio del tempo

Clockify sarebbe utile per alcuni reparti ma non per tutti, il che non è l'ideale per un software HR

Prezzi di Clockify

Basic : $3,99 per utente, al mese

: $3,99 per utente, al mese Standard : $5,49 per utente, al mese

: $5,49 per utente, al mese Pro : $7,99 per utente, al mese

: $7,99 per utente, al mese Azienda: $11,99 per utente, al mese

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2: 4,5/5 (130+ recensioni)

4,5/5 (130+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.290+ recensioni)

A parte la gestione delle prestazioni, con Clockify il reparto Risorse Umane può distribuire in modo efficiente le attività, monitorare lo stato e rispondere alle esigenze di tutti in modo tempestivo. Possono anche utilizzare le reportistiche di Clockify per determinare chi può essere sovraccarico di lavoro e aiutare i team leader a distribuire attività e progetti. I dati di monitoraggio del tempo di Clockify aiutano anche le Risorse Umane a conoscere meglio le abitudini di lavoro dei loro dipendenti, soprattutto se l'azienda si affida a un sistema di lavoro remoto/ibrido.

Boris Vesovic autore di produttività e ricercatore presso COING (autore di Clockify)

Vedi questi_ Strumenti di lavoro ibridi !

10. Compt

Categoria: Il meglio per la gestione degli stipendi dei dipendenti

via Compilazione Compt è una piattaforma per gli stipendi dei dipendenti che offre alle persone la libertà di scegliere i vantaggi dello stile di vita supportati dalla loro azienda. Utile per i team delle risorse umane che gestiscono i benefit per i dipendenti, il software per gli stipendi e le ricompense dei dipendenti di Compt è personalizzabile, conforme all'IRS e in grado di supportare team globali.

Funzionalità/funzione di Compt

Molteplici categorie di benefit per ricompensare i vostri dipendenti con forniture per ufficio, corsi di salute e benessere, cibo e benefit per lo sviluppo

Funzionalità/funzione bonus completa per compensare i dipendenti durante le attività cardine della carriera

I vantaggi di Compt

Un'interpretazione moderna dei benefit per i dipendenti che ogni membro del team può e vuole utilizzare

Ottimo per dimostrare l'apprezzamento dei dipendenti remoti e globali

Contro di Compt

Manca di altre funzionalità/funzione chiave delle risorse umane per l'assunzione, la fidelizzazione, l'analisi e il monitoraggio delle prestazioni

Si concentra solo su stipendi e vantaggi, piuttosto che su piani di benefit completi

Prezzi di Compt

Contattate Compt per tutte le informazioni sui prezzi.

Valutazioni e recensioni di Compt

G2: 4.9/5 (20+ recensioni)

4.9/5 (20+ recensioni) Capterra: N/A

_Come il futuro del lavoro vede una spinta verso ambienti di lavoro ibridi e completamente remoti, i team delle risorse umane stanno affrontando un cambiamento categorico nel modo in cui forniscono i vantaggi aziendali. Questi extra tradizionalmente includevano elementi fondamentali come l'assistenza sanitaria e le prestazioni pensionistiche, mentre ora includono vantaggi come pranzi gratis per il team e corsi di fitness di gruppo. Compt permette ai team di creare categorie di stipendio come "salute e benessere" o "famiglia" I dipendenti scelgono poi i servizi di queste categorie e vengono rimborsati caricando le ricevute tramite l'applicazione o le integrazioni di Compt

Lauren Schneider , Sr. Responsabile PR presso Compt

11. Scriba

Categoria: Il migliore per la condivisione di materiali di formazione

via Scriba Scribe è un pratico strumento per le risorse umane che documenta i processi al posto vostro. Lo strumento genera automaticamente guide visive di passaggio con testo e screenshot annotati. I team possono creare procedure operative standard in pochi secondi e poi condividere o incorporare Scribe in qualsiasi base di conoscenza per snellire i processi di onboarding, formazione e adozione degli strumenti .

Funzionalità/funzione di Scribe

Documentazione automatizzata che registra i processi attraverso il browser

Personalizzate le vostre guide di passaggio con annotazioni, testi, riduzioni e branding

Facili opzioni di condivisione tramite PDF, incorporamento, URL o opzioni di esportazione aggiuntive

I professionisti di Scribe

√ą uno strumento utile per mostrare e insegnare rapidamente ai nuovi membri del team come seguire i processi aziendali standardizzati

√ą un ottimo strumento da utilizzare in aggiunta al vostro attuale stack tecnologico nei vari reparti

Scribe fa incredibilmente bene la sua funzione principale, includendo screenshot e istruzioni nelle sue guide automatizzate passo dopo passo

Scribe ha i seguenti svantaggi

Scribe porta la trascrizione a un livello superiore, ma non può essere considerato un software HR completo

Per utilizzare al meglio Scribe è necessario ricorrere alle integrazioni

Non ci sono strumenti per il monitoraggio del tempo, la gestione dei benefit o le prestazioni dei dipendenti per allineare Scribe ai processi HR

Prezzi di Scribe

Basic : Free

: Free Pro : $29 per utente, al mese

: $29 per utente, al mese Azienda: Contattare Scribe per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Scribe

G2: 5/5 (50+ recensioni)

5/5 (50+ recensioni) Capterra: 5/5 (5 recensioni)

Ogni utente può creare e condividere un numero illimitato di Scribe (guide con passaggi). Sono facili da creare, duplicare e personalizzare per ogni dipendente. Gli scribi vivono in un'area di lavoro facile da organizzare, ma possono anche essere integrati in qualsiasi base di conoscenza, wiki o CMS.

Lauren Funaro , editor di contenuti presso Scribe

12. Sempreverde

Categoria: Il meglio per premiare il vostro team

via Sempreverde Evergreen √® uno strumento HR che si basa sulla positivit√†. Le sue funzionalit√†/funzione motivano i dipendenti e mantengono un sano morale sul posto di lavoro attraverso il riconoscimento peer-to-peer. Inoltre, pi√Ļ riconoscete il vostro team, pi√Ļ alberi Evergreen pianter√† a vostro nome: una cosa sana! ūüĆé

Funzionalità/funzione di Evergreen

Monitoraggio dei vostri risultati e del vostro team in base al numero di risultati ottenuti e al numero di alberi piantati

Integrazioni multiple tra cui Teams e Slack di Microsoft

I vantaggi di Evergreen

Ogni volta che date un contributo ai vostri dipendenti, lo date anche al pianeta

Questo software è sano e si basa interamente sul rinforzo positivo

Contro di Evergreen

√ą uno strumento divertente da offrire al team, ma se si sta cercando di risparmiare, non √® necessario

Manca di funzionalità/funzione critiche del software HR, come benefit, buste paga, performance e gestione dei talenti

Prezzi di Evergreen

2,99 dollari per utente, al mese: tutto qui! Facile e pratico.

Valutazioni e recensioni di Evergreen

G2: 4.7/5 (50+ recensioni)

4.7/5 (50+ recensioni) Capterra: N/A

Evergreen è l'unica app di riconoscimento peer-to-peer che permette ai team di riconoscere un lavoro ben terminato piantando alberi per il pianeta. Per una cultura di squadra positiva e positiva. Le funzionalità/funzione che preferisco sono il riconoscimento pubblico peer-to-peer all'interno di Slack o MS Teams, le ottime analisi e il fatto che i valori del team siano visibili nelle operazioni quotidiane.

Teemu Puuska , cofondatore di Sempreverde

13. DeskTime

Categoria: Il migliore per il monitoraggio del tempo dei dipendenti al lavoro

via Tempo di lavoro DeskTime tiene automaticamente traccia del tempo trascorso al computer, monitorando l'arrivo, la partenza e il tempo dedicato a progetti o attività. I manager possono vedere dove va a finire il tempo del loro team e dare ai dipendenti la prova del tempo trascorso al lavoro. Sebbene molti degli strumenti per le risorse umane presenti in questo elenco offrano una matrice di funzionalità/funzione, la funzione principale di DeskTime è quella di creare un account dettagliato del tempo che i dipendenti trascorrono al lavoro e di ciò che viene realizzato in quel lasso di tempo.

Funzionalità/funzione di DeskTime

Calcolo dei costi per l'assegnazione di tariffe orarie per il calcolo delle retribuzioni

Programmazione dei turni per distribuire uniformemente il tempo del team e dare ai dipendenti l'opzione di richiedere turni specifici

Strumenti di prenotazione che consentono ai membri del team di prenotare scrivanie, sale riunioni, spazi per il parcheggio o attrezzature per l'ufficio

Calendario delle assenze per il monitoraggio delle ferie

I vantaggi di DeskTime

DeskTime offre diverse funzionalità di monitoraggio del tempo per promuovere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata

Supporta strategie di blocco del tempo come la tecnica del Pomodoro

Ottimo per le piccole aziende e i liberi professionisti

I contro di DeskTime

Una visibilità così ampia sul tempo dei membri del team può portare a una relazione di micromanagement e sfiducia tra dipendenti e manager

Si tratta principalmente di uno strumento per il monitoraggio del tempo, che ha qualche crossover con le comuni funzionalità/funzioni del software HR

L'interfaccia utente è molto datata

Prezzi di DeskTime

Pro : $7 per utente, al mese

: $7 per utente, al mese Premium : $10 per utente, al mese

: $10 per utente, al mese Azienda: $20 per utente, al mese

Valutazioni e recensioni di DeskTime

G2: 4.5/5 (140+ recensioni)

4.5/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (340+ recensioni)

_DeskTime √® uno strumento automatico di monitoraggio del tempo e un sistema di gestione della forza lavoro che aiuta a pianificare le risorse del team, a supervisionare i carichi di lavoro, a prevenire il burnout e molto altro ancora. √ą adatto sia ai datori di lavoro che ai dipendenti, con soluzioni per la gestione del team e funzionalit√†/funzione per garantire un sano equilibrio tra lavoro e vita privata

Liva Spandega , responsabile marketing dei contenuti presso DeskTime

14. 15cinque

Categoria: I migliori per la gestione delle prestazioni

via 15cinque 15five è una soluzione software per le risorse umane che si concentra sulla gestione delle prestazioni e sull'abilitazione dei dipendenti. Supporta quattro produttività che prendono il nome dai problemi che intendono risolvere: Engage, Perform, Focus e Transform.

funzionalità/funzione di #### 15five

Gestire e pianificare check-in, 1-1, valutazioni e revisioni dall'interno del software

Obiettivi e OKR monitoraggio su un dashboard in tempo reale

15five pro

Una solida comunità di professionisti leader nel settore delle risorse umane a cui appoggiarsi per suggerimenti e strategie

I responsabili delle risorse umane possono supervisionare lo stato dei dipendenti utilizzando l'OKRObiettivi SMART 15cinque contro

Limitata personalizzazione della piattaforma

Nessuna funzionalità di gestione dei benefit o delle buste paga

15five prezzi

Engage : $4 per utente, al mese

: $4 per utente, al mese Performance : 8 dollari per utente, al mese

: 8 dollari per utente, al mese Focus : 8 dollari per utente, al mese

: 8 dollari per utente, al mese Total Platform: $14 per utente, al mese

15five valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (1.720+ recensioni)

4,6/5 (1.720+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (850+ recensioni)

15. Trakstar

Categoria: Il migliore per dare un feedback

via Trakstar Trakstar è un software HR per la gestione delle prestazioni che consente ai manager di valutare lo stato e gli obiettivi dei dipendenti attraverso un feedback costante e diretto.

Funzionalità/funzione di Trakstar

feedback a 360 gradi attraverso un sistema diciclo di feedback continuo per la responsabilizzazione dei dipendenti

Funzionalità/funzione Obiettivi per l'impostazione di obiettivi, traguardi e risultati SMART e per il monitoraggio dello stato

Approfondimenti e dashboard per la reportistica

I vantaggi di Trakstar

Molteplici modalità di monitoraggio dello stato delle risorse umane attraverso i candidati, gli annunci di lavoro, gli obiettivi e le analisi

Monitoraggio dell'intero ciclo di vita dei dipendenti, compresa la gestione dell'apprendimento e delle prestazioni

Contro di Trakstar

Mancano le funzionalità/funzione relative a benefit e buste paga

Dovrete fare affidamento su pi√Ļ prodotti per risolvere i diversi processi quotidiani delle risorse umane

Prezzi di Trakstar

Contattate Trakstar per un preventivo personalizzato.

Valutazioni e recensioni di Trakstar

G2: 4.3/5 (220+ recensioni)

4.3/5 (220+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (280+ recensioni)

Vantaggi del software HR

Ora che avete imparato a conoscere i migliori strumenti per le risorse umane sul mercato, prendetevi un momento per capire i vantaggi dell'utilizzo di un software per le risorse umane per il vostro team.

I vantaggi del software HR includono:

Maggiore sicurezza dei dati dei dipendenti

Ottimizzazione dei processi HR

Maggiore organizzazione

Miglioramento dell'onboarding

Riduzione al minimo degli errori nel monitoraggio dei dipendenti

Tipi di software HR

Per creare un'esperienza pi√Ļ mirata per i diversi casi d'uso, la maggior parte degli strumenti HR pu√≤ essere suddivisa in una serie di tipi di software.

I sistemi di gestione delle risorse umane (HRMS), i sistemi informativi per le risorse umane (HRIS) e la gestione del capitale umano (HCM) si riferiscono tutti a una categoria di software per le risorse umane che in genere comprende una suite di prodotti che lavorano insieme per raggiungere singole funzioni HR come le buste paga, i benefit e l'onboarding dei dipendenti.

anche Core HR e Software di amministrazione HR rientrano nelle categorie HRMS, HCM e HRIS, quindi se vedete questi termini utilizzati per descrivere il vostro futuro strumento HR, non preoccupatevi: siete sulla strada giusta. ūüöóūüí®

Se la struttura della vostra azienda fonde i processi HR con l'acquisizione di talenti, potreste beneficiare di sistemi di gestione dei talenti per ottimizzare i flussi di lavoro. Questi strumenti includono funzionalità/funzione che aiutano i team a concentrarsi sul reclutamento di nuovi candidati, sulla gestione delle prestazioni dei dipendenti, sulle opportunità di apprendimento e sviluppo e sulla supervisione dei compensi.

Scegliere il miglior software HR per il vostro team

Ma qual √® il tipo di software HR con cui il team sar√† pi√Ļ propenso a impegnarsi e che apporter√† i maggiori benefici all'organizzazione? Quello che fa tutto, come ClickUp!

Al primo posto di questo elenco come miglior software HR in assoluto e ampiamente utilizzato da team di tutti i settori, ClickUp √® l'unico strumento abbastanza flessibile e potente da fornire soluzioni wall-to-wall per l'intera azienda. √ą dotato di centinaia di funzionalit√†/funzione per ottimizzare i processi HR relativi all'inserimento, alle valutazioni delle prestazioni, alle richieste dei dipendenti, allo sviluppo dei talenti e altro ancora. ūü§Į

Inoltre, ClickUp √® tanto potente quanto conveniente. Accesso a attivit√† e membri illimitati, ClickUp Docs, lavagne online, 100 MB di spazio di archiviazione e tonnellate di modelli HR precostituiti Piano Free Forever di ClickUp . Iscriviti a ClickUp oggi stesso e iniziate a creare processi HR che mettano davvero al primo posto le vostre persone. ūüŹÜ