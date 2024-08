10 modelli ATS gratuiti per il reclutamento e il monitoraggio dei candidati

Assunzione? Abbiamo capito.

Riordinare pile di curriculum, organizzarsi e tenere traccia dei candidati può essere, beh, scoraggiante. Per fortuna non siete soli in questo!

Organizzare tutto, dal formato del curriculum al titolo corretto del lavoro, può essere difficile se si lavora su un foglio di calcolo. Ecco perché i reclutatori e gli stregoni si affidano al loro sistema di tracciamento dei candidati ATS.

All'interno di un sistema di tracciamento dei candidati, è estremamente utile lavorare su un modello di curriculum adatto all'ATS per esaminare i candidati. Per fortuna, abbiamo un elenco di alcuni dei migliori modelli ATS da utilizzare!

Che cos'è un modello ATS?

I modelli di Applicant Tracking System sono formati strutturati o schemi progettati per aiutare i reclutatori e i professionisti delle risorse umane a gestire e organizzare il processo di assunzione e reclutamento.

Questi modelli aiutano a raccogliere i curriculum, a valutare le qualifiche dei candidati, a programmare i colloqui, a fornire feedback e altro ancora. Sono il vostro assistente dietro le quinte, per assicurarvi di non perdere mai un colpo durante il processo di reclutamento.

Editing collaborativo, opzioni tipografiche e molto altro in ClickUp Docs

Per completare il vostro modello, considerate la possibilità di incorporare documenti collaborativi, strumenti di prioritizzazione , applicazioni di programmazione e modelli di database per una gestione avanzata del reclutamento.

Cosa rende un buon modello ATS?

Un modello di assunzione HR eccellente è facile da usare, adattabile e preciso. Deve classificare i candidati, consentire una facile comunicazione tra i team di assunzione e automatizzare le attività ripetitive.

L'efficienza è fondamentale! Cercate strumenti che vi aiutino:

Ridurre al minimo l'inserimento manuale dei dati

Fornire campi personalizzabili (per ogni annuncio di lavoro, reparto o altro)

Integrarsi perfettamente con altri strumenti

Offrano agli utenti una visione chiara della pipeline di reclutamento in qualsiasi momento

Può gestire qualsiasi formato di curriculum

10 Modelli di ATS da utilizzare nel 2024

Il futuro è adesso e con esso la necessità di modelli di sistemi di tracciamento dei candidati contemporanei, efficienti e soprattutto gratuiti. Ecco una carrellata dei migliori disponibili nel 2024.

1. Modello di modulo di domanda ClickUp

Il modello di modulo di iscrizione di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a raccogliere e gestire le domande dei potenziali partecipanti.

Il modello gratuito Modello di modulo di candidatura di ClickUp è un modulo di facile utilizzo che potete usare per raccogliere informazioni di base dai candidati e dalle persone in cerca di lavoro. Questo modulo ATS-friendly aiuta i responsabili delle assunzioni a tenere traccia di dettagli come il nome, l'indirizzo e-mail, le informazioni di contatto, l'esperienza lavorativa, l'istruzione e le competenze dei candidati.

Questo modello include anche una sezione in cui i candidati possono caricare il loro curriculum o la loro domanda di lavoro e le lettere di presentazione.

Il modello di modulo di candidatura di ClickUp è compatibile con gli ATS e consente ai sistemi di tracciamento dei candidati di leggerlo ed elaborarlo facilmente. Questo vi aiuta a velocizzare il processo di reclutamento e a trovare i migliori candidati per le vostre posizioni aperte.

Ecco alcuni dei risultati che questo modello può aiutarvi a raggiungere:

Risparmiare tempo e fatica automatizzando il processo di candidatura

Raccogliere informazioni più accurate e coerenti dai candidati

Confrontare più facilmente i candidati e prendere decisioni migliori in materia di assunzione

Rimanere organizzati e tenere traccia dell'avanzamento delle candidature

Se state cercando un modo rapido per migliorare il vostro processo di assunzione, il modello di modulo di domanda ClickUp è un ottimo punto di partenza. Scarica questo modello

2. Modello di SOP HR di ClickUp

Il modello HR SOP di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare, gestire e tenere traccia dei processi e delle procedure HR.

Cercate un sistema di reclutamento e di tracciamento dei candidati che vi aiuti a garantire la conformità alle procedure operative standard per le attività delle risorse umane? Il Modello di SOP per le risorse umane di ClickUp è una risorsa preziosa per i professionisti delle risorse umane.

Questo modello aiuta a semplificare i processi HR, a migliorare l'efficienza e a garantire la conformità ai requisiti legali e normativi. Include sezioni che spaziano dall'inserimento di nuovi dipendenti all'uscita di quelli vecchi, oltre ad argomenti quali

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/74280/strumenti-di-gestione-delle-prestazioni/ gestione delle prestazioni /%href/

retribuzione e benefit.

Alcuni dei motivi per cui gli utenti amano il modello di SOP HR di ClickUp:

Copre tutti gli argomenti essenziali delle risorse umane, dall'onboarding all'offboarding, in modo che possiate essere certi che le vostre prassi in materia di risorse umane siano aggiornate e conformi a qualsiasi posizione lavorativa

Consente di personalizzare il modello con stati, campi e viste personalizzate che aiutano a monitorare, visualizzare e operare in modo più efficiente

Funge da archivio centrale organizzato per tutti i documenti relativi alle risorse umane

Consente di monitorare, controllare e verificare facilmente tutte le attività operative delle risorse umane

Se avete bisogno di un modello di reclutamento completo con funzioni di conformità alle SOP, il modello SOP HR di ClickUp è una scelta eccellente per i responsabili delle assunzioni. Scarica questo modello

3. Template ClickUp per l'assunzione di candidati

Il modello di assunzione dei candidati di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare e gestire il processo di assunzione.

Trovare il candidato perfetto per un lavoro può essere un compito scoraggiante. Ma con Il modello di assunzione di candidati di ClickUp è possibile esaminare, confrontare e classificare i candidati in modo rapido e accurato, per garantire che il team trovi il candidato ideale.

Ecco alcuni dei vantaggi dell'utilizzo del Modello di assunzione candidati di ClickUp:

Utilizzare scale di valutazione personalizzabili per valutare le competenze, l'esperienza e l'idoneità al ruolo dei candidati

Tenere traccia dei progressi dei candidati con liste di controllo, date di scadenza e promemoria

Utilizzare tabelle di monitoraggio e tabelle interattive per confrontare i candidati fianco a fianco

Questo modello include tutti gli strumenti necessari per condurre una campagna di reclutamento equa ed efficiente.

Le schede di monitoraggio e le tabelle interattive consentono di confrontare facilmente le competenze, l'esperienza e le qualifiche dei candidati. I campi personalizzabili aiutano a tenere traccia delle informazioni importanti su ciascun candidato. Le funzioni di automazione consentono di risparmiare tempo e fatica, in modo da potersi concentrare sulla ricerca dei candidati migliori per il proprio team.

Il modello per l'assunzione di candidati di ClickUp è ideale per le assunzioni a distanza o di persona e vi aiuterà a trovare il candidato migliore per il vostro team. Scarica questo modello

4. Modello di matrice di selezione delle assunzioni ClickUp

Il modello di matrice di selezione per l'assunzione di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a organizzare e monitorare il processo di assunzione di nuovi dipendenti.

Migliorate il vostro processo di assunzione riducendo i pregiudizi, migliorando la trasparenza e aumentando l'accuratezza e l'efficienza con il modello di selezione del personale Modello di matrice di selezione delle assunzioni di ClickUp .

Questo potente strumento vi aiuta a raggiungere tutti i punti giusti:

Un processo di valutazione coerente e strutturato che vi aiuta a prendere decisioni di assunzione più obiettive

Fornire una chiara tabella di marcia ai responsabili delle decisioni per garantire che valutino i candidati in base agli stessi criteri

Accelerare il processo di reclutamento identificando più rapidamente i candidati ideali

Selezionare i candidati più qualificati eliminando i pregiudizi inconsci dal processo di assunzione

Il modello di matrice di selezione delle assunzioni offre stati, campi e viste personalizzati che consentono di visualizzare i dati in modi diversi e di tenere sotto controllo dettagli importanti come le competenze e i livelli di esperienza dei singoli candidati.

È anche un eccellente strumento di gestione dei progetti che consente di monitorare i progressi delle assunzioni e di stabilire le scadenze per ogni fase.

Siete pronti a migliorare il vostro processo di assunzione e a migliorare l'equità delle vostre pratiche di assunzione?

Il modello di matrice di selezione delle assunzioni di ClickUp è la strada da seguire! Scarica questo modello

5. Modello di piano d'azione per il reclutamento ClickUp

Il modello di piano d'azione per il reclutamento di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire il processo di reclutamento.

Quando si vuole aumentare il livello di un team, un piano di reclutamento ben fatto non è solo utile, è indispensabile. Entrate Modello di piano d'azione per il reclutamento di ClickUp il vostro nuovo super-strumento per semplificare le assunzioni.

Le caratteristiche uniche di questo modello vi aiutano a creare una strategia di reclutamento proattiva, a identificare e allocare le risorse e a organizzare i flussi di lavoro su pannelli visivi. In ogni fase del processo, il modello vi aiuta a fare chiarezza e a ridurre al minimo gli sforzi improduttivi.

Il modello di piano d'azione per il reclutamento, altamente personalizzabile, offre caratteristiche chiave quali:

Creare attività con stati personalizzati come Aperto, Completato, In corso, Non adatto e In attesa per tenere traccia di ogni candidato

Categorizzare e aggiungere attributi come Ruolo, Lettera di presentazione, Curriculum, Motivo del rifiuto e Fase di reclutamento, in modo da rimanere organizzati anche nel bel mezzo di un'ondata di assunzioni

Utilizzate diverse visualizzazioni per organizzare le informazioni in base alle vostre priorità

In poche parole, se siete alla ricerca di uno strumento che faccia sentire le assunzioni meno come un gioco d'azzardo e più come una scienza precisa, il modello di piano d'azione per le assunzioni di ClickUp è la soluzione giusta. Scarica questo modello

6. Modello di documento sulla strategia di reclutamento di ClickUp

Il modello di documento di strategia di reclutamento di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare ed eseguire una strategia di reclutamento di successo.

L'assunzione dei giusti talenti può fare la fortuna di un'azienda. Con il Modello di documento sulla strategia di assunzione di ClickUp non dovrete mai lasciare questo compito al caso.

Questo modello meticolosamente realizzato vi aiuta a sviluppare processi e strategie di reclutamento strutturati e fasi di reclutamento ben pianificate. Il tutto monitorando costantemente le tappe di assunzione.

Ma non è tutto. I vantaggi sono numerosi! Questo modello vi fornisce anche:

Un quadro di reclutamento coerente

Chiarezza negli annunci di lavoro

Un processo di valutazione semplificato

Insieme, questi strumenti e funzionalità ridurranno in modo significativo le ore di reclutamento.

Approfondendo le sue caratteristiche, scoprirete personalizzazioni che vi permetteranno di tracciare ogni fase di reclutamento, di classificare la gestione del reclutamento e di visualizzare i dati in molti modi.

Grazie all'intelligenza artificiale, alle dipendenze e alle automazioni, il modello di strategia di reclutamento di ClickUp non è solo un documento, ma un centro di comando completo per il reclutamento. Scarica questo modello

7. Modello di reclutamento e assunzione ClickUp

Vi presentiamo il nostro modello di cartella di reclutamento e assunzione, un kit di strumenti completo progettato per trasformare il vostro processo di ricerca dei talenti.

Il Modello di reclutamento e assunzione ClickUp è un modello di cartella pronto a rinvigorire l'intero processo di reclutamento e assunzione.

Questo modello include diverse funzioni per mantenere l'organizzazione e migliorare l'efficienza:

Tracciare e gestire tutti i candidati in un unico posto, con stati e campi personalizzati per tenere traccia dei loro progressi

Programmare e gestire facilmente i colloqui con i candidati utilizzando promemoria e notifiche che tengono tutti sotto controllo

Raccogliete i feedback del vostro team e prendete decisioni informate sulle assunzioni grazie alle funzioni di voto e commento integrate

I nuovi assunti possono essere avviati rapidamente grazie a una lista di controllo personalizzabile per l'onboarding

ClickUp Recruiting & Hiring Template aiuta il vostro team a migliorare la collaborazione e la comunicazione, aumentando l'efficienza e la trasparenza dell'intero processo di assunzione. Scarica questo modello

8. Modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp

Il modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a semplificare il processo di assunzione.

Avete bisogno di aiuto per non perdere mai una fase importante del processo di assunzione? Modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp vi permetterà di essere organizzati e sicuri di aver coperto tutte le basi.

Questo modello elenca le principali attività di assunzione che vi ricordano di:

Scrivere una descrizione del lavoro chiara e concisa, stabilire la fascia salariale e selezionare i canali giusti per pubblicare l'annuncio di lavoro

Esaminare i curriculum, condurre interviste telefoniche e programmare colloqui di persona

Raccogliere il feedback del vostro team, prendere una decisione ed estendere un'offerta

Predisporre il loro spazio di lavoro, fornire loro l'accesso agli strumenti e alle informazioni necessarie e aiutarli a entrare rapidamente in funzione

Il modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp è uno strumento eccellente per i professionisti delle risorse umane che desiderano organizzare e tenere sotto controllo tutti i dati relativi alle assunzioni, in ogni fase del processo. Scarica questo modello

9. Modello semplice di tracciamento dei candidati per il lavoro in Excel di Smartsheet

Utilizzate questo semplice modello di monitoraggio dei candidati per standardizzare il processo di monitoraggio dei candidati della vostra azienda

Il Modello semplice di tracciamento dei candidati al lavoro in Excel di Smartsheet è un semplice foglio di calcolo per chiunque voglia assumere nuovi dipendenti.

Il modello include colonne per tracciare le informazioni sui candidati, come nome, indirizzo e-mail, numero di telefono e posizione attuale. Inoltre, aiuta a tenere traccia dei colloqui con spazi per registrare informazioni quali nomi, punteggi e note.

Questo modello è facile da usare e può essere personalizzato per adattarsi alle esigenze specifiche della vostra organizzazione. È possibile utilizzarlo per tenere traccia di candidati singoli o multipli e condividerlo con altri dipendenti di altri team e reparti.

Il modello Excel Simple Job Applicant Tracking è un modo semplice per tenere traccia del processo di assunzione e prendere decisioni informate su chi scegliere. Scarica questo modello

10. Modello di tracciatore di assunzioni in Excel di Exceldemy

Un tracker di reclutamento è importante per le risorse umane di un'organizzazione per mantenere la storia dei nuovi dipendenti

Se siete alla ricerca di una risorsa gratuita e semplice all'interno di un foglio di calcolo familiare, potreste dare un'occhiata a Modello di tracciatura delle assunzioni in Excel .

Questo modello include un cruscotto che consente di cercare candidati specifici e di visualizzare le loro informazioni. Si può anche usare per tenere traccia dello stato dei candidati, dei punteggi dei colloqui e delle note.

Il modello Excel Recruitment Tracker è facile da usare e può essere adatto se si preferisce mantenere un sistema di fogli di calcolo di base invece di utilizzare uno strumento software dedicato alle assunzioni. Scarica questo modello

Qual è il miglior modello di ATS per il vostro processo di assunzione?

I 10 strumenti gratuiti per il reclutamento delle risorse umane che abbiamo recensito sopra sono tutti progettati per aiutare a organizzare, gestire e semplificare il processo di assunzione attraverso i sistemi di tracciamento dei candidati.

Se siete una piccola azienda che cerca un modo tradizionale per registrare e rivedere le informazioni e preferite usare un foglio di calcolo piuttosto che un software, potreste preferire i modelli Excel Job and Recruitment Tracker.

La maggior parte delle PMI e delle aziende preferisce un programma basato su software per migliorare la gestione dei dati, il monitoraggio dei progetti e le capacità di collaborazione. Se questo è il vostro caso, prendete in considerazione un modello di ClickUp ATS dal nostro elenco che si adatta ai vostri obiettivi di assunzione.

ClickUp è un programma per la gestione di progetti e software di gestione delle attività che fornisce potenti modelli HR gratuiti . Provate la nostra iscrizione gratuita! Scoprirete una vasta gamma di Software HR per aiutare il vostro reparto a funzionare meglio, tra cui software di gestione dei dipendenti , software di monitoraggio dei dipendenti e un sistema di tracciamento dei candidati o software di tracciamento dei candidati.

Iscrivetevi a ClickUp e accedete a migliaia di risorse gratuite o mettetevi in contatto con uno dei membri del nostro team oggi stesso!