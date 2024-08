10 migliori strumenti e applicazioni per la gestione delle prestazioni nel 2024

I dipendenti di oggi cercano una carriera con un potenziale di crescita. Allo stesso tempo, la direzione ha bisogno di dipendenti che facciano del loro meglio per rimanere al passo con la concorrenza. Le valutazioni periodiche delle prestazioni servono a raggiungere entrambi gli obiettivi.

Il software di gestione delle prestazioni consente ai manager di valutare le prestazioni dei propri dipendenti e di sviluppare piani di miglioramento che accelerino la loro crescita professionale. Sul mercato esistono diverse opzioni, molte delle quali si assomigliano. Da fare, però, come si comportano?

Cosa bisogna cercare in uno strumento di gestione delle prestazioni?

La carriera dei vostri dipendenti e la salute della vostra azienda dipendono da un software di gestione delle prestazioni accurato e affidabile. Ci sono molti fattori da considerare nella selezione di un prodotto per la vostra azienda.

Interfaccia user-friendly: il sistema deve essere facile da usare sia per i manager che per i dipendenti

Personalizzabilità: In azienda esistono molti ruoli diversi. Il programma software scelto deve essere abbastanza flessibile da ospitare tutte le funzioni rilevanti per l'azienda

Un piano di sviluppo personalizzato può fare una grande differenza nel percorso di carriera di un dipendente. Gli strumenti utilizzati devono consentire di crearlo e gestirlo

Insight a 360 gradi: I colleghi, i subordinati e i manager hanno tutti la possibilità di conoscere le prestazioni di un dipendente. Il software scelto deve consentire a tutti di fornire un feedback

Integrazione con altri sistemi: La capacità di integrarsi con altre aree rilevanti dello stack tecnologicomigliorare i flussi di lavoro ## I 10 migliori software di gestione delle prestazioni da utilizzare nel 2024

Per aiutarvi a trovare il miglior sistema di gestione delle prestazioni per la vostra azienda, abbiamo stilato un elenco di alcune delle migliori opzioni presenti sul mercato.

1. ClickUp - Il migliore per il monitoraggio degli obiettivi di performance

Costruire un sistema di gestione delle prestazioni efficace in ClickUp

ClickUp è una soluzione all-in-one per il project management con funzionalità/funzione di gestione delle prestazioni. ClickUp consente ai team di fissare obiettivi, monitorare lo stato, gestire le attività e collaborare.

Per guidare un dipendente nel suo piano di crescita, è possibile impostare obiettivi individuali e monitorare il loro stato utilizzando stati personalizzabili. Quindi, è possibile assegnare una priorità agli obiettivi, in modo che i dipendenti sappiano in base a cosa vengono misurati.

Grazie alle visualizzazioni della Sequenza e alle dashboard, ClickUp consente una visibilità in tempo reale dello stato degli obiettivi e delle attività. I manager e i dipendenti avranno una panoramica completa dei miglioramenti delle prestazioni.

Il software risorse umane le funzionalità/funzione coprono tutti gli aspetti della gestione dei dipendenti, compresi il reclutamento e la crescita professionale. È possibile utilizzare le funzioni Modello di reportistica sulle prestazioni di ClickUp per presentare lo stato generale dei dipendenti e dei progetti.

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Robusti strumenti di gestione delle attività e di collaborazione

Obiettivi di ClickUp per monitorare gli obiettivi di riconoscimento dei dipendenti

Flussi di lavoro personalizzabili e stati delle attività per un processo di valutazione delle prestazioni mensile, trimestrale e annuale

Integrazione con varie app di terze parti, compresi altri strumenti di gestione delle prestazioni dei dipendenti

Monitoraggio del tempo e funzionalità di reportistica per supportare lo stato dei dipendenti

Moduli ClickUp per creare e inviaresondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento iniziale ripida

Le funzionalità/funzione complesse possono essere eccessive per progetti semplici

Prezzo di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

2. PerformYard - Il migliore per il monitoraggio delle metriche dei dipendenti

/$$$img/ https://global-uploads.webflow.com/5f442fc2524d56a89638a487/61d85c6f0159b90b1db0b850\_documenting%20performance.png Strumento di gestione delle prestazioni di PerformYard /$$$img/

Via Esegui cantiere PerformYard è un software di gestione delle prestazioni che semplifica e migliora il processo di revisione delle prestazioni, degli obiettivi e dello sviluppo dei dipendenti. Il sistema consente ai manager di impostare e monitorare gli oggetti, i risultati chiave (OKR) e altre importanti metriche dei dipendenti. È possibile monitorare gli oggetti e lo stato sia a livello individuale che organizzativo.

PerformYard offre ai supervisori un'interfaccia intuitiva per la gestione dei propri dipendenti. È possibile fornire feedback regolari attraverso note e condurre check-in e valutazioni strutturate delle prestazioni.

Il software mira a consentire ai leader di avere conversazioni individuali di alta qualità con i propri dipendenti. Promuove controlli costanti durante tutto l'anno, piuttosto che revisioni annuali isolate.

Le migliori funzionalità/funzione di PerformYard

Impostazione degli obiettivi e monitoraggio per individui e team

Feedback continuo e revisione delle prestazioni

Analitica per l'analisi delle prestazioni

Integrazione con HRIS e altri strumenti

Limiti di PerformYard

Integrazioni limitate

Le opzioni di personalizzazione possono essere eccessive per i team di piccole dimensioni

Prezzi di PerformYard

Ingaggio dei dipendenti: $1-3/mese per persona

$1-3/mese per persona Gestione delle prestazioni: $5-10/mese per persona

Valutazioni e recensioni di PerformYard

G2: 4.7/5 (500+ recensioni)

4.7/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (88 recensioni)

3. Engagedly - Il migliore per la gestione dei talenti

Via Con il coinvolgimento Engagedly è un servizio completo piattaforma di gestione dei talenti che dà potere alle organizzazioni, incrementando la partecipazione, lo stato e la collaborazione dei dipendenti. Il software mira ad aiutare i datori di lavoro a sviluppare una cultura incentrata sulla crescita e sull'avanzamento sul posto di lavoro. Incoraggia discussioni coerenti tra manager e dipendenti.

La piattaforma dispone di strumenti in grado di sincronizzare i traguardi individuali con gli obiettivi aziendali. Sarete in grado di costruire una forza lavoro più ispirata ed efficiente. Ci sono strumenti che aiutano a gestione del team e i singoli dipendenti possono monitorare i loro stati lungo il percorso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Engagedly

Impostazione e allineamento degli obiettivi dei dipendenti

Feedback e riconoscimento in tempo reale

Strumenti di apprendimento e sviluppo

Valutazioni delle competenze e monitoraggio delle abilità

Limiti di coinvolgimento

L'interfaccia potrebbe essere migliorata

Opzioni di integrazione al limite

Prezzi di Engagedly

A partire da $5.000/anno

Valutazioni e recensioni di Engagedly

G2: 4.4/5 (oltre 400 recensioni)

4.4/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.6/5 (76 recensioni)

4. Conversazioni Workhuman - Il migliore per la gestione delle operazioni

via L'uomo del lavoro Conversazioni Workhuman è una parte del programma Workhuman software di gestione delle operazioni suite. Si concentra sull'offerta ai provider di un feedback e di un riconoscimento continui e consente discussioni sincere tra il personale, permettendo loro di esprimere apprezzamento e di fornire feedback.

Il software incoraggia i dipendenti a lodare il lavoro degli altri e consente ai manager di apprezzare coloro che superano gli obiettivi.

L'idea è quella di aumentare il morale e il coinvolgimento attraverso elogi frequenti e una cultura positiva. Il software si integra con altre applicazioni, in modo da poter interagire con gli altri dipendenti senza lasciare la propria app principale di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione diWorkhuman Conversations

Conversazioni continue sulle prestazioni

Riconoscimento e premi sociali

Approfondimenti sulle prestazioni del team e individuali

Integrazione con altripiattaforme di comunicazione Limiti delle conversazioni umane

Opzioni di personalizzazione limitate

Il prezzo può essere troppo alto per le piccole aziende

Prezzi di Conversazioni umane

Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni diWorkhuman Conversations

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (4 recensioni)

5. Bamboo HR - Il migliore per la gestione delle risorse umane

Via Bambù HR Bamboo HR è una piattaforma completa per la gestione delle risorse umane. Semplifica la gestione dei dati dei dipendenti, la documentazione e le valutazioni delle prestazioni. Il software offre strumenti per le attività HR più comuni, come l'onboarding, la gestione dei benefit e le buste paga.

La piattaforma di base ha funzionalità/funzione per il monitoraggio dei candidati e l'impostazione degli obiettivi dei dipendenti. Grazie a moduli personalizzati e a un'interfaccia intuitiva, è facile iniziare a lavorare con il software di base.

Per la gestione delle prestazioni, Bamboo HR consente sondaggi di feedback, valutazioni delle competenze e coaching continuo. Ognuno di questi aspetti è collegato direttamente al profilo del dipendente all'interno della piattaforma più ampia. In questo modo è più facile monitorare lo stato dei dipendenti piano di miglioramento delle prestazioni .

Le migliori funzionalità/funzione di Bamboo HR

Database centralizzato dei dipendenti

Funzionalità/funzione self-service per i dipendenti

Reportistica e analisi personalizzabili

Flussi di lavoro di onboarding e offboarding

Limiti di Bamboo HR

Problemi occasionali di prestazioni

Le funzionalità/funzioni avanzate richiedono una configurazione aggiuntiva

Prezzi di Bamboo HR

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Bamboo HR

G2: 4,4/5 (oltre 1.500 recensioni)

4,4/5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

6. Lattice - Il migliore per le valutazioni delle prestazioni

Via Lattice Lattice è un software di revisione delle prestazioni per supportare lo sviluppo del team. Dispone di funzionalità/funzione che semplificano l'impostazione degli obiettivi, il feedback e le revisioni sia per i manager che per i dipendenti.

I flussi di lavoro sono personalizzabili e rendono semplice la configurazione dei cicli di revisione e delle domande di feedback. I manager possono creare facilmente gli OKR per i dipendenti e fornire feedback. La funzione di revisione regolare delle prestazioni favorisce la crescita dei dipendenti.

Lo sviluppo continuo è fondamentale per lo stato dei dipendenti. Lattice consente ai manager di fornire un coaching continuo, mentre i dipendenti possono richiedere o fornire feedback in qualsiasi momento.

Funzionalità/funzione come gli elogi anonimi e il monitoraggio in tempo reale incoraggiano l'impegno e il feedback degli stakeholder.

Le migliori funzionalità/funzione di Lattice

Gestione continua delle prestazioni

feedback e revisioni a 360 gradi

Monitoraggio e allineamento degli obiettivi

Sviluppo delle competenze e piani di crescita

Limiti della griglia

L'interfaccia utente può essere poco intuitiva

Integrazioni di strumenti al limite

Prezzi di Lattice

Engagement: $4/mese per persona

$4/mese per persona Crescita: $4/mese per persona

$4/mese per persona Gestione delle prestazioni: $8/mese per persona

$8/mese per persona OKRs & Obiettivi: $8/mese per persona

$8/mese per persona Gestione delle prestazioni e obiettivi e OKR: $11/mese per persona

$11/mese per persona Azienda: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Lattice

G2: 4,7/5 (oltre 3.500 recensioni)

4,7/5 (oltre 3.500 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

7. Leapsome - Il migliore per l'abilitazione delle persone

Via Salto mortale I manager spesso lottano con sistemi frammentati e processi manuali che ostacolano la gestione delle prestazioni. Quando ciò accade, si verifica un disimpegno dei dipendenti, un elevato turnover del personale e un potenziale non raggiunto.

Leapsome è una piattaforma di people enablement che mira a risolvere questo problema. Fornisce una soluzione all-in-one, migliorando la cultura del lavoro della vostra organizzazione, fornendo informazioni sui dipendenti e aumentando il coinvolgimento.

Le funzionalità/funzione chiave di Leapsome consentono un feedback significativo che si concentra sulla crescita dei dipendenti. I suoi processi sono scalabili per gestire aziende di qualsiasi dimensione e fornire esperienze coerenti ai dipendenti.

I sistemi flessibili e modulari consentono di mettere insieme un flusso di lavoro che Da fare esattamente ciò che serve e nient'altro. Qualunque sia la vostra scelta, tutti i pezzi si legheranno insieme con una soluzione analitica di qualità superiore.

Le migliori funzionalità/funzione di Leapsome

Valutazione delle prestazioni e feedback

Sondaggi e strumenti di coinvolgimento dei dipendenti

Funzionalità di apprendimento e sviluppo

Cicli di revisione e modelli personalizzabili

Limiti enormi

La piattaforma presenta occasionali problemi di funzionamento

Opzioni di integrazione al limite

Prezzi eccezionali

A partire da $8/mese per persona

Valutazioni e recensioni di Leapsome

G2: 4.8/5 (1.250+ recensioni)

4.8/5 (1.250+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (58 recensioni)

8. Grove HR - Il migliore per l'automazione delle attività HR

Via Grove HR Grove HR è un sistema all-in-one Software HR soluzione in grado di automatizzare le attività manuali per l'intera azienda. Centralizza le funzioni HR principali, come l'onboarding, e gestisce i dati dei dipendenti senza soluzione di continuità. I dipendenti possono facilmente richiedere ferie o accedere alle revisioni.

I manager hanno accesso a una serie completa di strumenti di gestione delle prestazioni. Possono impostare e monitorare gli obiettivi dei dipendenti sulla base di valutazioni automatizzate delle prestazioni. La piattaforma semplifica la programmazione di queste valutazioni e il monitoraggio dei risultati.

Potrete ottenere informazioni significative sulle prestazioni dei dipendenti grazie a un feedback a 360 gradi. I colleghi, i subalterni e i manager possono fornire recensioni confidenziali sulle prestazioni dei dipendenti, in modo da fornire un quadro completo.

Le migliori funzionalità/funzione di Grove HR

Impostazione degli obiettivi e monitoraggio delle prestazioni

Funzionalità di feedback e riconoscimento

Piano di sviluppo dei dipendenti

Indicatori di performance personalizzabili

Limiti delle risorse umane di Grove

Ridotte funzionalità/funzione di reportistica

Navigazione difficile a causa di un'interfaccia complicata

Prezzi di Grove HR

Essentials: A partire da $3/mese per persona

A partire da $3/mese per persona Performance: A partire da $4/mese per persona

A partire da $4/mese per persona Engage: A partire da $6/mese per persona

Valutazioni e recensioni di Grove HR

G2: 4.5/5 (69 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (67 recensioni)

9. PeopleGoal - Il migliore per lo sviluppo dei dipendenti

Via PersoneObiettivo PeopleGoal è un sistema di gestione delle prestazioni che connette i processi HR in un'unica semplice soluzione. La vostra azienda può automatizzare i flussi di lavoro e favorire la crescita dei dipendenti a un prezzo accessibile.

Poiché la cultura aziendale varia da impresa a impresa, le app che compongono la piattaforma sono personalizzabili per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Queste app coprono monitoraggio degli obiettivi , valutazioni delle prestazioni, OKR, feedback 360 e altro ancora.

Per le prestazioni, PeopleGoal allinea gli obiettivi individuali, del team e dell'azienda. Fornisce un feedback 360 imparziale per la consapevolezza di sé. Dopo una valutazione delle prestazioni, è possibile creare piani di sviluppo personale che tengano conto degli obiettivi dei dipendenti e dell'azienda.

Per il coinvolgimento, è possibile creare sondaggi per raccogliere il feedback dei dipendenti. Le domande personalizzate consentono di raccogliere informazioni specifiche per il vostro settore o la vostra azienda. Promuovete il coinvolgimento a lungo termine dei dipendenti con strumenti che li aiutino a pianificare il loro percorso di carriera.

Le migliori funzionalità/funzioni di PeopleGoal

Flussi di lavoro personalizzabili per la gestione delle performance

Monitoraggio e allineamento degli obiettivi dei dipendenti

Feedback e riconoscimenti in tempo reale

Piani di sviluppo e percorsi di apprendimento per i dipendenti

Limiti di PeopleGoal

Opzioni di modelli limitate rispetto ad altri strumenti di gestione delle prestazioni

La configurazione iniziale richiede una certa guida

Prezzi di PeopleGoal

A partire da $4/mese per persona

Valutazioni e recensioni di PeopleGoal

G2: 4.7/5 (14 recensioni)

4.7/5 (14 recensioni) Capterra: 4.6/5 (20 recensioni)

10. Actus - Il migliore per il coinvolgimento dei dipendenti

Via Atto Actus è un'altra soluzione software per le risorse umane con al centro la gestione delle prestazioni e il coinvolgimento dei dipendenti. La sua funzione principale è la capacità di facilitare l'impostazione e l'allineamento degli obiettivi. Lavora a livello individuale, di team e di organizzazione, aiutando ad allineare gli obiettivi di tutti.

Il software sottolinea l'importanza sia delle tradizionali revisioni annuali sia di check-in più frequenti. Dispone di strumenti per facilitare entrambe le cose, incoraggiando conversazioni significative tra manager e dipendenti sui loro punti di forza e di debolezza.

L'approccio inclusivo del software facilita la raccolta di feedback da parte di colleghi, subordinati o manager del dipendente.

Il software si integra con altri prodotti per le risorse umane per fornire una soluzione più completa.

Le migliori funzionalità/funzione di Actus

Strumenti di gestione e valutazione delle prestazioni

Valutazione delle competenze e piano di sviluppo

Integrazione con i sistemi HR

Reportistica e analisi personalizzabili

Limiti di Actus

Interfaccia primitiva che richiede una modernizzazione

Il prezzo può essere troppo alto per le organizzazioni più piccole

Prezzi di Actus

Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Actus

G2: 4.6/5 (13 recensioni)

4.6/5 (13 recensioni) Capterra: 4.7/5 (58 recensioni)

Privilegiare il coinvolgimento dei dipendenti con un sistema di gestione delle prestazioni

Le aziende prosperano quando i loro dipendenti comprendono le loro responsabilità, ricevono feedback oggettivi e possono vedere le possibilità della loro traiettoria di carriera davanti a loro. Il giusto software di gestione delle prestazioni e strumenti organizzativi aiutano i manager a valutare le prestazioni nel corso dell'anno, in modo che i team possano trarre vantaggio dai dati.

I versatili modelli, gli strumenti software e le tabelle di ClickUp possono essere la base dei vostri nuovi piani di gestione delle prestazioni fino alla fine del 2024 e oltre. Registratevi oggi per un account gratuito e ottieni l'accesso a ClickUp risorse per la gestione dei dipendenti !