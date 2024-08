11 migliori software di coinvolgimento dei dipendenti per sondaggi e altro nel 2024

Benvenuti nel futuro del coinvolgimento sul posto di lavoro. Sono finiti i giorni in cui i dipendenti erano disinteressati e confinati nei loro cubicoli, aspettando con ansia che arrivasse il venerdì. Nel panorama aziendale odierno, le organizzazioni comprendono l'importanza del coinvolgimento dei dipendenti come catalizzatore dell'esito positivo.

A Studio Gallup ha rilevato che "l'impegno dei dipendenti negli Stati Uniti ha registrato il primo calo annuale in un decennio, passando dal 36% di dipendenti impegnati nel 2020 al 34% nel 2021"

Da fare, quindi, per mantenere il team impegnato?

Fortunatamente, la tecnologia ha usufruito di incredibili opportunità per promuovere il coinvolgimento dei dipendenti. Dai sondaggi che catturano informazioni preziose alle piattaforme interattive che accendono lo spirito del team, il regno del coinvolgimento dei dipendenti è sbocciato in un giardino digitale di opportunità.

Questo articolo esplorerà le 11 opzioni software più interessanti per il coinvolgimento dei dipendenti. Immergiamoci!

Quali sono le funzionalità/funzione da verificare in un software per il coinvolgimento dei dipendenti?

Quando si sceglie il giusto software per il coinvolgimento dei dipendenti, ci sono molte cose da considerare. Ma non temete!

Abbiamo pensato a voi con una semplice lista di controllo delle caratteristiche da ricercare. Nessun gergo complicato, solo una guida semplice per aiutarvi a trovare il software perfetto per le esigenze della vostra organizzazione.

Tenete presente quanto segue:

Integrazioni senza problemi : Assicuratevi che il software per il coinvolgimento dei dipendenti che sceglierete si integri perfettamente con i sistemi e gli strumenti esistenti. È necessario un software che lavori senza problemi insieme al vostro attuale software per le risorse umane e che sia in grado di gestire le risorse umanecomunicazione canali.

: Assicuratevi che il software per il coinvolgimento dei dipendenti che sceglierete si integri perfettamente con i sistemi e gli strumenti esistenti. È necessario un software che lavori senza problemi insieme al vostro attuale software per le risorse umane e che sia in grado di gestire le risorse umanecomunicazione canali. Dati azionabili : I dati dei dipendenti sono i migliori amici per migliorare il coinvolgimento. Cercate strumenti di coinvolgimento dei dipendenti che forniscano solide funzionalità analitiche e di reportistica. I dati vi aiuteranno a visualizzare i risultati dei sondaggi, a scoprire le tendenze e a prendere decisioni basate sui dati.

: I dati dei dipendenti sono i migliori amici per migliorare il coinvolgimento. Cercate strumenti di coinvolgimento dei dipendenti che forniscano solide funzionalità analitiche e di reportistica. I dati vi aiuteranno a visualizzare i risultati dei sondaggi, a scoprire le tendenze e a prendere decisioni basate sui dati. Interfaccia di facile utilizzo: Chi non ama la facilità di navigazione? Un software ideale per il coinvolgimento dei dipendenti dovrebbe avere dashboard reattivi e facili da usare. Cercate piattaforme che privilegiano la semplicità senza sacrificare le funzioni.

Gli 11 migliori software per il coinvolgimento dei dipendenti da utilizzare nel 2024

Se siete un team leader o un professionista delle risorse umane con il desiderio ardente di rivoluzionare la vostra area di lavoro, questo elenco è per voi! Vi aiuterà a scegliere il miglior software di coinvolgimento dei dipendenti per trasformare la vostra organizzazione in un hub di produttività, collaborazione e, soprattutto, soddisfazione dei dipendenti.

Dare il benvenuto ai nuovi dipendenti con stile grazie al modello di inserimento generale dei dipendenti di ClickUp

ClickUp è una delle migliori offerte di software per il coinvolgimento dei dipendenti, con funzionalità/funzioni fondamentali per la gestione del personale l'assunzione, l'inserimento e lo sviluppo dei dipendenti . Fornisce molti Modelli HR , compresi i sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti, procedure operative standard (SOP) , revisioni delle prestazioni, piani d'azione e altro ancora.

Oltre ad essere un'azienda stellare Software per le risorse umane e il coinvolgimento dei dipendenti clickUp è uno strumento completo di project management che consente di interagire e collaborare con il resto del team in qualsiasi momento e ovunque.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

**ClickUp è un hub centralizzato per tutti i vostri progettigestione del team esigenze. Sia che si tratti di project management, monitoraggio delle attività, condivisione di documenti ocollaborazione a distanza$$$a riunisce tutto in un'interfaccia intuitiva e senza soluzione di continuità, senza più dover passare da uno strumento all'altro

Modello di piano d'azione : ClickUp dispone di un modello di piano d'azionemodello di piano d'azione per l'impegno dei dipendenti che vi aiuta a identificare e ad affrontare i problemi dei dipendenti o a raddoppiare le strategie per migliorare il coinvolgimento sul posto di lavoro

: ClickUp dispone di un modello di piano d'azionemodello di piano d'azione per l'impegno dei dipendenti che vi aiuta a identificare e ad affrontare i problemi dei dipendenti o a raddoppiare le strategie per migliorare il coinvolgimento sul posto di lavoro Modello di sondaggio: Con ClickUp, è possibile crearesondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti e ottenere un feedback fattibile dai dipendenti che può aiutare a migliorare l'esperienza complessiva dei dipendenti

Con ClickUp, è possibile crearesondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti e ottenere un feedback fattibile dai dipendenti che può aiutare a migliorare l'esperienza complessiva dei dipendenti Aree di lavoro : ClickUp vi permette di creare, unire epassare da un'area di lavoro all'altra con casi d'uso unici per il team. Le aree di lavoro sono il livello più alto del sistema Spazio di archiviazione di ClickUp. Le aree di lavoro sono costituite da spazi contenenti cartelle riempite con elenchi di attività

: ClickUp vi permette di creare, unire epassare da un'area di lavoro all'altra con casi d'uso unici per il team. Le aree di lavoro sono il livello più alto del sistema Spazio di archiviazione di ClickUp. Le aree di lavoro sono costituite da spazi contenenti cartelle riempite con elenchi di attività Visualizzazioni : Offerta 15+visualizzazioni personalizzabili come elenchi, Bacheca, Calendario e altro, ClickUp consente di visualizzare attività, progetti e flussi di lavoro nel formato preferito Provate i modelli HR di ClickUp Limiti di ClickUp

Alcune visualizzazioni non sono disponibili su mobile

Non tutte le funzionalità di coinvolgimento dei dipendenti sono presenti nel piano Free

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Enterprise: Prezzi personalizzati disponibili - se avete bisogno di un software per mantenere i vostri dipendenti impegnati, contattateClickUp commerciale per aiutarvi nell'impostazione quando sarete pronti.

Valutazioni dei clienti ClickUp

G2 : 4.7/5 (6.700+ recensioni)

: 4.7/5 (6.700+ recensioni) Capterra:4.7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. LavoroTango

via LavoroTango Precedentemente chiamata Kazoo, WorkTango è una piattaforma completa per l'esperienza dei dipendenti, in grado di coinvolgere, ispirare e fidelizzare i dipendenti. La piattaforma è facile da navigare e personalizzabile in base alle esigenze del team.

Con WorkTango, è possibile accedere a strumenti per celebrare i risultati dei dipendenti, ascoltare e affrontare le loro preoccupazioni e impostare in modo chiaro le loro aspettative priorità del team .

Le migliori funzionalità/funzione di WorkTango

Sondaggi e approfondimenti sul feedback dei dipendenti

Strumento per il riconoscimento, gli incentivi e i premi dei dipendenti

Obiettivi e feedback continui per lo sviluppo e l'esito positivo dei dipendenti

Integrazioni con le piattaforme HR e gli strumenti di collaborazione preferiti

Limiti di WorkTango

Gli utenti avrebbero voluto un documento di riepilogo/riassunto dopo aver completato i sondaggi per avere maggiori informazioni utili

Alquanto limitato per i team HR che necessitano di un documento più robustostrumento di gestione delle prestazioni con funzionalità/funzione di knowledge hub

Prezzi di WorkTango

Contattate WorkTango per conoscere i prezzi.

Valutazioni dei clienti di WorkTango

G2 : 4.5/5 (500+ recensioni)

: 4.5/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (120+ recensioni)

3. Nettare

via Nettare Nectar è una piattaforma di riconoscimento dei dipendenti che utilizza incentivi monetari e sociali per migliorare la fidelizzazione dei dipendenti. L'app aiuta i team a riconoscere i lavori meritevoli, a promuovere la comunità, a favorire la fidelizzazione dei dipendenti valori fondamentali e riscuotere i premi.

Nectar si concentra sull'aumento del morale dei dipendenti e sulla creazione di un team remoto in connessione, con conseguente riduzione del turnover dei dipendenti. Utilizza anche la gamification per coinvolgere i dipendenti, incoraggiandoli a gridare ai colleghi e facilitando sfide personalizzate come attività di benessere, sondaggi e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nectar

Si integra facilmente con il vostro sistema informativo per le risorse umane (HRIS)

Le analisi mostrano la frequenza con cui i riconoscimenti dei dipendenti vengono assegnati o ricevuti

Automazioni per gli anniversari di lavoro per migliorare la cultura aziendale e l'esperienza del dipendente

Annunci di compleanno programmati per una migliore comunicazione con i dipendenti

Versione di prova gratuita disponibile

Limiti di Nectar

Limitata o completata indisponibilità in alcuni paesi

Generazione occasionalmente lenta di reportistica

Integrazioni native al limite

Prezzi di Nectar

Standard : $2,75/mese per utente

: $2,75/mese per utente Plus: $4/mese per utente

valutazioni dei clienti su #### Nectar

G2 : 4.7/5 (3.300+ recensioni)

: 4.7/5 (3.300+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (280+ recensioni)

4. Premio

via Premioco Simile a Nectar, Awardco ritiene che l'assegnazione di premi sul posto di lavoro renda più felice l'ambiente dei provider e li incoraggi a fare del loro meglio. La piattaforma offre un programma di incentivi in cui i dipendenti possono scambiare i punti premio ricevuti con un elemento regalo di loro gradimento su Amazon.

Le migliori funzionalità/funzione di Awardco

Funzionalità/funzione di riconoscimento per elogiare i colleghi

Automazioni per la celebrazione delle attività cardine dei dipendenti per aumentarne il coinvolgimento

Account di spesa per lo stile di vita per coinvolgere i dipendenti con regali più utili

Integrazioni del sistema di coinvolgimento dei dipendenti con strumenti chiave come Slack, Microsoft Teams, Workday e altri ancora

Riconoscimento offline tramite codici premio riscattabili

Limiti di Awardco

Alcuni utenti hanno trovato complicata l'interfaccia utente

Non c'è una funzionalità/funzione di archivio per raccogliere informazioni utili all'azione

I team HR in movimento non apprezzeranno l'assenza di una versione per dispositivi mobili

Prezzi di Awardco

Contattate Awardco per conoscere i prezzi.

Valutazioni dei clienti Awardco

G2 : 4.8/5 (1300+ recensioni)

: 4.8/5 (1300+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (3800+ recensioni)

5. 15cinque

via 15Cinque 15five si riferisce a se stessa come a una software di gestione continua delle prestazioni . Grazie a funzionalità/funzione come le valutazioni delle prestazioni a 360 gradi, il monitoraggio degli OKR, i colloqui individuali e le valutazioni del polso, la piattaforma crea manager efficienti, dipendenti impegnati e aziende ad alte prestazioni.

Con l'app si può anche costruire una cultura aziendale positiva, utilizzando la piattaforma per fornire un feedback onesto sulle prestazioni dei dipendenti, condurre sondaggi sul ciclo di vita, accedere alle analisi di coinvolgimento e altro ancora.

15funzioni migliori

Modelli di valutazione delle prestazioni

Approfondimenti sull'esperienza dei dipendenti

Sondaggi per i dipendenti

feedback a 360 gradi sui dipendenti

Integrazioni con Slack, Teams e Google

Batti il cinque per il riconoscimento peer-to-peer e l'apprezzamento per il feedback continuo

OKR (obiettivi e risultati chiave) formazione sulla gestione delle prestazioni

15cinque limiti

Alcuni utenti hanno espresso preoccupazioni sul servizio clienti rispetto ad altri strumenti software per il coinvolgimento dei dipendenti

I recensori hanno auspicato la presenza di un'attività cardine

Non c'è una cronologia o una lista di controllo delle attività completate

15five prezzi

Engage: $4/mese per utente

$4/mese per utente Perform: $8/mese per utente

$8/mese per utente Focus: $8/mese per utente

$8/mese per utente Piattaforma totale: $14/mese per utente

15five valutazioni dei clienti

G2 : 4.6/5 (1700+ recensioni)

: 4.6/5 (1700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (870+ recensioni)

6. Bonusly

via Bonusly Bonusly è un'app per il coinvolgimento dei dipendenti che fornisce riconoscimenti e premi ai dipendenti, in forma pubblica o privata.

La piattaforma riduce l'attrito all'interno del team e contribuisce a creare una cultura del lavoro sana, razionalizzando tutti gli apprezzamenti dei manager e dei colleghi in un unico sistema semplice per il riconoscimento dei dipendenti. Bonusly aiuta anche i team delle risorse umane a definire uno standard di gestione delle prestazioni elevate per gli altri dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Bonusly

Indennità mensili

Alimentazione dei bonus per una migliore esperienza dei dipendenti

Premi significativi per i dipendenti schede regalo, contanti, donazioni di beneficenza e altro ancora

L'interfaccia aiuta a mantenere i dipendenti impegnati

Integrazioni con Slack , Okta, BambooHR e altro ancora

Limiti di Bonusly

Opzioni limitate per il riscatto dei punti

Nessuna opzione software gratuita per il coinvolgimento dei dipendenti

Funzionalità/funzione a punti complicata che crea una curva di apprendimento ripida e che potrebbe danneggiare l'esperienza dei dipendenti

Prezzi di Bonusly

Piano base : $2,70/mese per utente

: $2,70/mese per utente Piano Pro : $4,50/mese per utente

: $4,50/mese per utente Personalizzato: Può essere costruito per soddisfare le vostre esigenze

Valutazioni dei clienti di Bonusly

G2 : 4.8/5 (1900+ recensioni)

: 4.8/5 (1900+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1500+ recensioni)

7. Fond

via Fondo Recentemente acquisito da Reward Gateway, Fond è uno strumento eccellente per riconoscere i dipendenti e premiare il loro lavoro. La soluzione per il coinvolgimento dei dipendenti consente ai colleghi di condividere feedback positivi, accedere a sconti esclusivi per l'azienda e monitorare le tendenze dei dipendenti .

Con Fond, potete anche utilizzare i premi di servizio per monitorare gli anniversari di lavoro e aumentare il coinvolgimento dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Fond

Sconti aziendali

Analisi delle prestazioni

Riconoscimento sociale

Premi di servizio

Punti premio

Altamente personalizzabile

Condivisione con la famiglia

Integrazioni ed estensioni

Limiti di Fond

Ci sono opzioni limitate per il riscatto dei punti

La conversione tra punti e denaro non è stata intuitiva per alcuni utenti

Gli amministratori hanno dichiarato che il processo di configurazione ha richiesto molto tempo

L'assenza di una versione gratuita rende difficile testare prima dell'acquisto

Prezzi vantaggiosi

Contattare Fond per conoscere i prezzi.

Valutazioni dei clienti di Fond

G2 : 4.7/5 (2500+ recensioni)

: 4.7/5 (2500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

8. Cultura Amp

via Cultura Amp Una delle migliori piattaforme di coinvolgimento dei dipendenti, Culture Amp offre funzionalità/funzione distinte, come gli incontri 1 contro 1 e il monitoraggio delle OKR, per aiutarvi a comprendere meglio il sentimento dei dipendenti, a tenere traccia dello stato e a guidare un cambiamento ottimale per l'azienda.

Con Culture Amp, potete costruire un programma di coinvolgimento dei dipendenti che enfatizzi il benessere del team e l'apprendimento personalizzato.

Le migliori funzionalità/funzione di Culture Amp

Previsione del turnover dei dipendenti

Modelli di sondaggio pronti all'uso

Monitoraggio obiettivi/OKR

Allenatore di competenze

conversazioni 1 a 1 tra gestori e team leader

Potenti analisi

Feedback da più fonti: feedback dei colleghi, feedback dei manager e auto-riflessione

Integrazioni

Limiti di Culture Amp

Gli utenti hanno trovato difficile navigare nella struttura dei prezzi

Culture Amp richiede che gli utenti effettuino nuovamente il login ogni volta che aprono l'app

Ad alcuni utenti non è piaciuta l'interfaccia utente della sezione recensioni e dei moduli di formazione

La funzionalità/funzione Shoutouts su Slack è risultata un po' complicata per alcuni

Alcuni recensori hanno scoperto che l'app rallentava le prestazioni del sito web

Prezzi di Culture Amp

Contattate il team di Culture Amp per conoscere i prezzi.

Valutazioni dei clienti di Culture Amp

G2 : 4.6/5 (300+ recensioni)

: 4.6/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

9. Outback Team Building

via Team building nell'Outback Outback Team Building è un'azienda che si occupa di team building e tra i azienda per gruppi di lavoro virtuali e personali. L'organizzazione non è una vera e propria app per il coinvolgimento dei dipendenti, ma offre oltre 60 soluzioni di formazione per i team ed è raccomandata da più di 14.000 gruppi in tutto il Nord America.

Se non sapete da dove cominciare con il coinvolgimento dei dipendenti, Outback Team Building offre una sessione di consulenza gratuita per aiutarvi a decidere.

Le migliori funzionalità/funzione di Outback Team Building

Virtuale e di persona /Riferimenti/ https://clickup.com/blog/team-building/ attività di team building /%href/

Programmi di formazione e sviluppo di gruppo

Guide gratuite sul coinvolgimento dei dipendenti

App mobile per iOS e Android

Classifica in tempo reale per i giochi/sfide di team-building

Limiti per il team building di Outback

L'assenza di trasparenza sui prezzi rende difficile la valutazione del rapporto costi-benefici

Prezzi dell'Outback Team Building

Contattate Outback Team Building per conoscere i prezzi.

Valutazioni dei clienti di Outback Team Building

G2 : Non disponibile

: Non disponibile Capterra: Non disponibile

10. Schermata vendite

via Schermata di vendita SalesScreen è una delle soluzioni leader per il coinvolgimento dei dipendenti, dedicata in particolare ai team commerciali. Il software utilizza la gamification e il feedback continuo per riconoscere il lavoro svolto, infondere responsabilità e aumentare la produttività.

Le migliori funzionalità di SalesScreen

Strumenti di visualizzazione dei dati per il monitoraggio dei risultati individuali e dei teamMetriche KPI* Monete e badge per premiare i dipendenti

Automazioni per la programmazione, guide alle sessioni 1:1 eschede di valutazione* Urla per celebrare le vittorie e aumentare il coinvolgimento

Funzionalità/funzione di gamification come classifiche e tornei team vs. team

Limiti di SalesScreen

Non esiste una versione gratis

Alcuni utenti hanno trovato complessa l'interfaccia utente

Costruito specificamente per i team commerciali, potrebbe non essere l'app giusta per tutti

Una piccola biblioteca di modelli e immagini per i concorsi

Nessuna chat privata per il team

Prezzi di SalesScreen

Contattate SalesScreen per conoscere i prezzi.

Valutazioni di SalesScreen

G2 : 4.8/5 (oltre 150 recensioni)

: 4.8/5 (oltre 150 recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

11. Karma bot

via Karma bot

Karma è uno strumento di coinvolgimento dei dipendenti molto popolare e facile da usare che funziona in modo nativo all'interno di Slack. Concentrandosi sul riconoscimento e sulle ricompense tra pari, Karma aiuta a promuovere comportamenti positivi e a stabilire una cultura di team nell'area di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Karma

Riconoscere il lavoro di un collega è facile, diretto e interattivo con Karma. Gli utenti possono assegnare ai loro colleghi "punti karma" per le buone azioni compiute su Slack, che possono essere utilizzati per richiedere piccole ricompense

I manager hanno accesso ad analisi e reportistica per monitorare le performance del team

Karma aiuta a creare una cultura del lavoro trasparente, con una comunicazione aperta a feedback e suggerimenti

Permette di personalizzare il sistema di ricompense e la reportistica sulle prestazioni

Si integra con altri strumenti come Trello, Jira e GitHub per un'operatività senza interruzioni

Limiti di Karma

Le recensioni degli utenti suggeriscono che lo strumento è fortemente dipendente da Slack, il che può limitare l'utilizzo di Karma ai soli utenti di Slack

Da fare non supporta il coinvolgimento in tempo reale o i sondaggi sulla soddisfazione dei dipendenti

Prezzi di Karma

Karma ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $$$a area di lavoro al mese.

Valutazioni di Karma

G2 : 4.9/5 (30+ recensioni)

: 4.9/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3 recensioni)

ClickUp - Lo strumento definitivo per il coinvolgimento dei dipendenti

ClickUp è una soluzione olistica per il coinvolgimento dei dipendenti. Grazie alle sue funzionalità/funzione chiave e all'interfaccia utente, l'app tiene conto dell'intero ciclo di vita dei dipendenti, trasformando il modo in cui i dipendenti sono coinvolti team collaborano comunicare e raggiungere gli obiettivi.

Inoltre, combina perfettamente project management e monitoraggio delle attività, comunicazione con i dipendenti gestione dei talenti, collaborazione e condivisione di documenti

eliminando la necessità di utilizzare più strumenti.

Siete pronti a trasformare la vostra strategia di coinvolgimento e ad usufruire del pieno potenziale del vostro team? Adottate oggi stesso ClickUp come sistema di coinvolgimento dei vostri dipendenti !