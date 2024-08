i 10 migliori strumenti di visualizzazione dei dati per i progetti del 2024

Analizzare i dati è come cercare di imparare un'altra lingua. Ogni serie di dati ha i propri simboli, significati e relazioni.

Non temete, perché gli strumenti di visualizzazione dei dati sono qui per fungere da traduttori personali, colmando il divario tra set di dati criptici e la comprensione del vostro team trasformando dati arcani in grafici, diagrammi e immagini chiare e semplici.

Convertendo i dati grezzi in storie visivamente avvincenti, questi strumenti aiutano a comunicare intuizioni complesse in un linguaggio che risuona con tutti, indipendentemente dalla loro conoscenza dei dati.

Abbiamo selezionato i migliori strumenti di visualizzazione dei dati per aiutarvi a decodificare le lezioni e le tendenze nascoste nei vostri dati. Discuteremo i pro e i contro di ogni strumento, fornendovi le informazioni necessarie per selezionare il traduttore ideale per le esigenze specifiche del vostro team.

Abbattiamo insieme le barriere linguistiche!

Cosa sono gli strumenti di visualizzazione dei dati?

Gli strumenti di visualizzazione dei dati sono applicazioni software che permettono agli utenti di creare rappresentazioni visive di dati e informazioni. Questi strumenti permettono agli utenti di presentare dati complessi in modo facilmente comprensibile e visivamente attraente.

Lo scopo principale degli strumenti di visualizzazione dei dati è quello di facilitare agli utenti l'interpretazione dei dati e di trarne spunti significativi.

Cosa cercare negli strumenti di visualizzazione dei dati?

Avete bisogno di uno strumento di visualizzazione dei dati che capisca il linguaggio del vostro team, che sia in connessione con il vostro pubblico e che trasmetta con precisione la storia nascosta nei vostri dati. Per aiutarvi a prendere la decisione giusta, abbiamo messo insieme un elenco di fattori chiave da considerare quando si valutano gli strumenti per la visualizzazione dei dati:

**Cercate uno strumento che permetta agli utenti di qualsiasi livello di competenza di creare rappresentazioni visivamente accattivanti e informative dei vostri dati. Uno strumento di facile utilizzo trasforma il team in narratori di dati senza richiedere conoscenze tecniche approfondite.

Personalizzazione: Lo strumento di analisi dei dati deve consentire di adattare le immagini all'identità del marchio, alle preferenze del pubblico e agli obiettivi di comunicazione specifici. La possibilità di perfezionare le visualizzazioni garantisce che siano efficaci e visivamente accattivanti.

Integrazione: La perfetta integrazione con le origini dati e le piattaforme esistenti è essenziale. Uno strumento versatile di analisi dei dati deve essere in grado di connettersi con diversi formati di dati, come CSV, Excel o SQLdatabasee di integrarsi con piattaforme di social media popolari e applicazioni aziendali come Salesforce o Google Analytics.

Collaborazione: I potenti strumenti di visualizzazione dei dati devono consentire a più utenti di lavorare insieme in tempo reale per ottenere una collaborazione senza soluzione di continuitàesecuzione del progetto. Funzionalità come i commenti, la condivisione e il controllo delle versioni migliorano l'efficienza del flusso di lavoro del team e portano a risultati più significativi.

Scalabilità: Con la crescita aziendale, crescono anche i dati. Scegliete strumenti di visualizzazione dei dati che scalino con le vostre esigenze, gestendo insiemi di dati più grandi e visualizzazioni di dati più complesse senza compromettere le prestazioni o le funzioni.

Assistenza e risorse: Un'estesa libreria di risorse, come tutorial, webinar e supporto clienti, è preziosa quando si tratta di padroneggiare nuovi strumenti di visualizzazione dei dati. Assicuratevi che la soluzione scelta offra il supporto necessario per aiutare il vostro team a utilizzare lo strumento e a usufruire del suo pieno potenziale.

Tenete a mente questi criteri mentre approfondiamo la nostra top 10 degli strumenti di visualizzazione dei dati e sarete a un passo dal tradurre i vostri dati complessi in approfondimenti visivamente straordinari e facilmente digeribili.

I 10 migliori strumenti di visualizzazione dei dati per il 2024

Ogni strumento ha i suoi punti di forza e di debolezza e risponde a esigenze e preferenze diverse. In questa sezione forniremo una panoramica di questi strumenti, evidenziandone le funzionalità/funzione chiave, i pro e i contro per aiutarvi a identificare quello perfetto per il vostro team.

1. ClickUp Miglior strumento di visualizzazione dei dati per il project management

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/image5-1400x693.png Riunire tutti i lavori in una panoramica di alto livello con i dashboard /$$$img/

Riunite tutto il vostro lavoro in una panoramica di alto livello con i dashboard

ClickUp è un software versatile per il project management e la gestione dei progetti produttività progettato per semplificare la collaborazione, l'organizzazione e comunicazione tra le parti interessate . Oltre a una suite completa di funzionalità/funzione, ClickUp vanta potenti capacità di visualizzazione dei dati che possono elevare l'analisi dei dati a un livello superiore.

ClickUp consente agli utenti di creare grafici, diagrammi e diagrammi visivamente accattivanti e informativi reportistica per la pianificazione strategica grazie ad un'interfaccia intuitiva e ad una dashboard personalizzabile . La sua perfetta integrazione con diverse origini dati e con le applicazioni aziendali più diffuse consente di ottenere un flusso di lavoro fluido ed efficiente, mentre il collaborazione in tempo reale le funzionalità/funzione promuovono il lavoro di squadra e mantengono tutti in sincronizzazione.

Con ClickUp avrete a disposizione una piattaforma unificata per il project management e la narrazione dei dati, che consentirà al vostro team di prendere decisioni informate e di ottenere un esito positivo.

Bonus:_

Software di piano strategico_

!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

ClickUp eccelle nella realizzazione di automazioni semplice da impostare, facendo risparmiare agli utenti tempo e lavoro richiesto. Le funzioni all-in-one e le capacità di integrazione semplificano la gestione del lavoro, fornendo l'accesso a report e dashboard precostituiti e personalizzati.

L'interfaccia in tempo reale, di facile utilizzo, consente di prendere decisioni rapide, in modo da poter gestite in modo proattivo i vostri progetti per evitare che lo scorrimento dell'ambito . ClickUp è un programma di del progetto le funzionalità/funzione consentono ai team di arricchire il proprio repository di conoscenze dopo ogni sprint post-mortem .

Limiti di ClickUp

ClickUp può risultare ostico per alcuni a causa delle sue complesse funzionalità/funzioni personalizzate. Non tutte le visualizzazioni sono disponibili su mobile (ancora), il che potrebbe non essere l'ideale per gli analisti di dati che desiderano lavorare in movimento.

Prezzi di ClickUp:

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (6.670+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (3.640+ recensioni)

2. Studio Google Looker

Miglior strumento di visualizzazione dei dati per flessibilità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Google-Looker-Studio-Chart-and-Graphs-Examples-1400x703.png Esempi di grafici e diagrammi di Google Looker Studio /$$$img/

Via Google Google Looker Studio è una piattaforma all'avanguardia per la visualizzazione e l'analisi dei dati che aiuta le aziende a esplorare e analizzare i propri dati con una flessibilità senza pari. Progettato per adattarsi alle esigenze specifiche del team, questo strumento di Google offre un ampio intervallo di opzioni personalizzate, consentendo di creare visualizzazioni su misura che trasmettono la storia nascosta nei dati in pochi clic.

I team possono creare grafici interattivi, dashboard e reportistica che danno vita ai loro dati. Inoltre, si adatta facilmente alle vostre esigenze, senza compromettere le funzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Looker Studio:

Looker Studio è uno strumento di business intelligence basato su cloud di Google a cui si può accedere da remoto, il che lo rende comodo per gli analisti di dati in movimento. Genera automaticamente visualizzazioni dei dati e permette agli utenti di creare le proprie visualizzazioni e dashboard interattivi. La piattaforma semplifica la programmazione dei reportistica, rendendo più facile la comunicare con i client sui dati importanti.

Limiti di Google Looker Studio

Alcuni recensori affermano che i tempi di caricamento dei report sono lenti e che lo strumento offre una flessibilità limitata per query e analisi complesse. Altre recensioni affermano che la documentazione fornita è inadeguata e che lo strumento manca di funzioni grafiche avanzate rispetto ad altri strumenti di BI.

Prezzi di Google Looker Studio:

Autori e visualizzatori di report : Free

: Free Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Google Looker Studio:

G2: 4.4/5 (370+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (193+ recensioni)

3. Microsoft Power BI

Miglior strumento di visualizzazione dei dati per la Business Intelligence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Microsoft-Power-BI-Dashboard-View-example-1400x788.jpeg Esempio di visualizzazione del dashboard di Microsoft Power BI /$$$img/

Tramite Microsoft Power BI

Grazie a una matrice estesa di opzioni di visualizzazione interattiva, Microsoft Power BI consente agli utenti di creare report e dashboard straordinari e di facile comprensione che guidano il processo decisionale basato sui dati. Tra i migliori strumenti di visualizzazione dei dati per la business intelligence, Power BI eccelle nell'integrazione con un'ampia varietà di origini dati, facilitando il consolidamento e l'analisi dei dati provenienti da tutta l'organizzazione.

L'interfaccia user-friendly di Power BI e la perfetta integrazione con le altre applicazioni Microsoft ne fanno la scelta ideale per le aziende che vogliono sfruttare la potenza dei propri dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Power BI:

Microsoft Power BI si connette a un intervallo di origini dati come Google Analytics, Facebook, SQL, file di dati e file cloud. Offre una selezione impressionante di tipi di grafici e dispone di un'interfaccia drag-and-drop di facile utilizzo per la creazione di report e dashboard interattivi.

Limiti di Microsoft Power BI:

Alcuni segnalano che l'interfaccia utente è un po' macchinosa e la configurazione del modello di dati non è molto intuitiva. Gli utenti sono limitati anche dall'impossibilità di utilizzare più set di dati come fonti, dalla mancanza di opzioni di origine dati e dalle scelte personalizzate per le visualizzazioni.

Prezzi di Microsoft Power BI:

Power BI Pro : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Power BI Premium : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Power BI Premium per capacità: A partire da $4.995/mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft Power BI:

G2: 4,4/5 (920+ recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.380 recensioni)

4. Tableau

Miglior strumento di visualizzazione dei dati per le aziende

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Tableau-Data-View-Example-1400x846.png Esempio di visualizzazione dei dati di Tableau /$$$img/

Via Tableau Tableau è una rinomata piattaforma di visualizzazione e analisi dei dati che risponde alle esigenze specifiche delle grandi aziende. Grazie alle sue solide capacità di business intelligence e di gestione dei dati, Tableau eccelle nell'elaborazione e nell'analisi di grandi quantità di dati, consentendo alle organizzazioni di scoprire preziose intuizioni e tendenze.

La piattaforma offre un ampio intervallo di modalità di visualizzazione dei dati, consentendo agli utenti di creare immagini interattive e convincenti che possono essere facilmente condivise ed esplorate. L'enfasi posta da Tableau sulla sicurezza e sulla scalabilità ne fa una scelta privilegiata per le grandi aziende che desiderano implementare strumenti di visualizzazione dei dati in grado di crescere insieme alla loro attività.

Se fate parte di una grande azienda alla ricerca di uno strumento di analisi dei dati potente e di livello aziendale, in grado di gestire enormi quantità di dati e di fornire visualizzazioni sofisticate, Tableau dovrebbe essere in cima al vostro elenco di considerazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Tableau:

Tableau rende incredibilmente facile costruire una complessa visualizzazione dei dati con il minimo lavoro richiesto, grazie alla sua interfaccia drag-and-drop. Vanta un'interfaccia user-friendly e può connettersi a una varietà di origini dati. Inoltre, dispone di dashboard interattivi per migliorare l'esperienza dell'utente.

Limiti di Tableau

I principali svantaggi di Tableau derivano dalle menzioni del suo costo elevato per le piccole aziende o per i singoli utenti, delle opzioni di personalizzazione limitate e della mancanza di strumenti integrati di pulizia e preparazione dei dati per snellire il processo di analisi dei dati.

Prezzi di Tableau:

Individuale : $70/mese

: $70/mese Duo : $140/mese per due autori

: $140/mese per due autori Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Tableau:

G2: 4,3/5 (1.590+ recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.100 recensioni)

5. Klipfolio

Il miglior strumento di visualizzazione dei dati per formule complesse

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Klipfolio-Dashboard-Example.png Esempio di dashboard di Klipfolio /$$$img/

Via Klipfolio Klipfolio consente agli utenti di manipolare e trasformare i dati utilizzando formule avanzate, il che lo rende una scelta eccellente per i team che richiedono un'analisi approfondita dei dati. Grazie a una varietà di opzioni di visualizzazione e a un'interfaccia intuitiva, Klipfolio consente agli utenti di creare report visivamente accattivanti e informativi che possono essere condivisi e incorporati su varie piattaforme.

La capacità di gestire calcoli complessi e di integrarsi con una moltitudine di origini dati distingue Klipfolio dalla concorrenza. Se il vostro team ha bisogno di strumenti di visualizzazione dei dati che eccellano nella gestione di formule complesse e offrano la flessibilità necessaria per scavare in profondità nei vostri dati, Klipfolio è un candidato privilegiato da prendere in considerazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Klipfolio:

Gli utenti di Klipfolio possono usufruire di funzionalità personalizzate per la visualizzazione dei dati Modelli di ROI personalizzati e la facilità di aggiungere origini dati comuni come ATS, CRM e Google Analytics, rendendo l'integrazione dei dati un gioco da ragazzi.

Limiti di Klipfolio:

Secondo alcune recensioni, la mancanza di avvisi integrati rende difficile formattare al di fuori dei report predefiniti di visualizzazione dei dati. Inoltre, l'utente base di conoscenza non è ben organizzata, il che può creare confusione nei nuovi utenti.

Prezzi di Klipfolio:

Gratis : $0/mese per due editor

: $0/mese per due editor Go : $49/mese per quattro editor

: $49/mese per quattro editor Pro : $229/mese per 10 editor

: $229/mese per 10 editor Aziendale: A partire da $799/mese in base al numero di editor

Valutazioni e recensioni di Klipfolio:

G2: 4.5/5 (240+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (180+ recensioni)

6. Infogramma

Miglior strumento di visualizzazione dei dati per visualizzazioni creative

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Infogram-Data-Visual-Example-1400x785.jpeg Infogramma Esempio di visualizzazione dei dati /$$$img/

Esempio di grafici a barre in Infogramma Infogram è una piattaforma di visualizzazione dinamica dei dati che consente agli utenti di creare visualizzazioni di grande impatto e fantasia. Grazie all'estensione della libreria di modelli, icone, grafici e grafici a torta, gli utenti possono creare immagini uniche e coinvolgenti che catturano l'attenzione del pubblico.

L'interfaccia utente della piattaforma e l'editor drag-and-drop rendono semplice la progettazione e la personalizzazione delle visualizzazioni, anche per chi ha un'esperienza minima di design. Con l'aiuto di Infogram è possibile creare visualizzazioni interattive e accattivanti che si distinguono dagli altri strumenti di visualizzazione dei dati menzionati. È la scelta ideale per i team che cercano un vantaggio creativo nella narrazione dei dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Infogram:

Infogram eccelle nella creazione di grafici e infografiche interattive e nella produzione di reportistica, one-pager e infografiche di visualizzazione dei dati che catturano l'attenzione del lettore.

Limiti di Infogram:

Secondo alcune recensioni, questo strumento non è consigliato per le aziende di livello enterprise. Gli utenti potrebbero avere problemi con l'integrazione di font e database personalizzati, il mantenimento dell'identità aziendale e il numero limitato di licenze disponibili per la versione Enterprise.

Prezzi di Infogram:

Basic : $0/mese per 10 progetti

: $0/mese per 10 progetti Pro : $19/mese per 100 progetti

: $19/mese per 100 progetti Business : $67/mese per 1.000 progetti

: $67/mese per 1.000 progetti Teams : $149/mese per 3.000 progetti

: $149/mese per 3.000 progetti Azienda: Contattare per i prezzi

Infogram valutazioni e recensioni:

G2: 4.7/5 (160+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

7. Datawrapper

Il miglior strumento di visualizzazione dei dati per le newsroom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Datawrapper-Tabella-Data-example.png Esempio di tabella dati Datawrapper /$$$img/

Via Datawrapper Datawrapper è stato progettato appositamente per soddisfare le esigenze di redazioni e giornalisti. La piattaforma consente agli utenti di creare visualizzazioni pulite e dall'aspetto professionale, facilmente incorporabili in articoli e pubblicazioni online.

Con un'attenzione particolare alla semplicità e all'accuratezza, Datawrapper garantisce che le visualizzazioni trasmettano il messaggio in modo chiaro ed efficace. L'interfaccia di facile utilizzo della piattaforma e l'ampio intervallo di tipi di grafico, dai grafici a dispersione ai diagrammi di mappe geografiche -fanno sì che i giornalisti possano creare facilmente immagini convincenti che valorizzino le loro storie.

Le migliori funzionalità/funzione di Datawrapper:

Datawrapper consente alle persone non tecniche del team di creare visualizzazioni di dati senza bisogno di codice. In questo modo, un maggior numero di persone del vostro team può avvalersi della scienza dei dati per prendere decisioni rapide e informate.

Limiti di Datawrapper

Secondo le recensioni, la semplicità di Datawrapper ha un costo nelle visualizzazioni interattive dei dati. Gli utenti segnalano che l'app non dispone di strumenti avanzati di cui hanno bisogno gli analisti professionisti: è difficile personalizzarla completamente.

Prezzi di Datawrapper:

**Gratis: $0/mese per un utente

Personalizzato : $599/mese per 10 utenti

: $599/mese per 10 utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Datawrapper:

G2: 4.3/5 (2+ recensioni)

Capterra: 5/5 (3+ recensioni)

8. Databox

I migliori strumenti di visualizzazione interattiva dei dati per dashboard KPI

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/DataBox-Dashboard-Example.png Esempio di dashboard DataBox /$$$img/

Via Databox Databox è un potente software di visualizzazione dei dati progettato e specializzato per la creazione di dashboard KPI completi per le aziende.

Grazie alla sua estesa libreria di modelli precostituiti e alla perfetta integrazione con le più diffuse origini dati, Databox permette agli utenti di assemblare e personalizzare rapidamente i propri dashboard KPI, assicurando che le metriche chiave siano sempre a portata di mano. È semplice analizzare i dati con grafici a barre, diagrammi di dispersione, grafici a linee e altri grafici di analisi visiva.

Gli aggiornamenti dei dati in tempo reale e l'accessibilità mobile della piattaforma consentono ai team di monitorare facilmente le proprie prestazioni e di prendere decisioni informate anche in movimento.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Databox:

Databox offre un controllo completo e personalizzabile sui dashboard delle metriche chiave, fornendo istantanee giornaliere delle prestazioni. Gli utenti possono programmare l'invio di istantanee a Slack, email e altre piattaforme, e la funzionalità/funzione Obiettivi aiuta a contestualizzare l'analisi dei dati e delle metriche.

Limiti di Databox:

Secondo alcuni, le integrazioni di Databox sono carenti rispetto ad altri strumenti di visualizzazione dei dati, il che può portare a dati potenzialmente imprecisi o non aggiornati. Il risultato è che non può essere utilizzato come fonte indiscussa di verità per la reportistica.

Prezzi di Databox:

Piano Free Forever : $0/mese per un utente

: $0/mese per un utente Starter : $72/mese per cinque utenti

: $72/mese per cinque utenti Professionale : $135/mese per 25 utenti

: $135/mese per 25 utenti Performer: $231/mese per utenti illimitati

Databox valutazioni e recensioni:

G2: 4.4/5 (180+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (180+ recensioni)

9. Che cosa?

Miglior strumento di analisi dei dati per le visualizzazioni di marketing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Whatagraph-Account-Dashboard-Overview-Example.png Esempio di panoramica della dashboard di Whatagraph Account /$$$img/

Via Cosa c'è nel paragrafo Whatagraph è una soluzione di visualizzazione dei dati progettata appositamente per i team di marketing, che offre un ampio intervallo di strumenti per creare reportistica di marketing visivamente accattivante e informativa.

Grazie all'interfaccia intuitiva e ai modelli personalizzabili, Whatagraph consente agli utenti di mostrare facilmente le prestazioni di marketing e il ROI attraverso immagini accattivanti.

Per una vera visualizzazione dei dati, la capacità di questo strumento di integrarsi con le piattaforme di marketing più diffuse garantisce un flusso di lavoro semplificato e una rappresentazione accurata dei dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Whatagraph:

Whatagraph è incredibilmente facile da impostare per la reportistica, con una rapida integrazione degli strumenti di marketing digitale. La funzionalità/funzione Smart Builder può generare in pochi minuti interi report basati sulle piattaforme e sulle specifiche reportistiche desiderate.

Limiti di Whatagraph:

Le recensioni di Whatagraph menzionano la lentezza del recupero dei dati, che può essere frustrante per gli utenti. Inoltre, occasionalmente si disconnette dalle origini dati, causando potenzialmente lacune nella reportistica o imprecisioni.

Prezzi di Whatagraph:

Professionale : $223/mese per cinque utenti

: $223/mese per cinque utenti Premium : $335/mese per 10 utenti

: $335/mese per 10 utenti Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Whatagraph:

G2: 4.5/5 (220 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (80+ recensioni)

10. Intelligenza del cloud del marketing di Salesforce

I migliori strumenti di visualizzazione dei dati per semplici grafici

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Salesforce-Marketing-Cloud-Intelligence-Dashboard-Example.png Esempio di dashboard di intelligence di Salesforce Marketing Cloud /$$$img/

Via Forza vendita Salesforce Marketing Cloud Intelligence (ex Datorama) fa parte di questo elenco di strumenti di visualizzazione dei dati di facile utilizzo che eccellono nella creazione di grafici semplici ma efficaci per le aziende. Grazie alla sua interfaccia semplice e all'intervallo di tipi di grafico facili da usare, questo è uno dei migliori strumenti di visualizzazione dei dati perché permette agli utenti di trasformare rapidamente i loro dati in immagini chiare e informative.

L'attenzione della piattaforma alla semplicità e alla facilità d'uso la rende una scelta eccellente per i team che cercano una soluzione senza problemi per creare visualizzazioni di dati. Se la vostra priorità è quella di creare grafici chiari e concisi senza la complessità delle funzionalità/funzione avanzate, Datorama è un candidato privilegiato per il vostro toolkit di visualizzazione dei dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce Marketing Cloud Intelligence:

Marketing Cloud Intelligence brilla per i suoi strumenti di importazione dati, visualizzazione dati e dashboard di reportistica, essenziali per molte aziende. La capacità di attingere a diverse origini dati tramite l'integrazione API lo rende versatile e adattabile a esigenze di dati uniche.

Limiti di Salesforce Marketing Cloud Intelligence:

Nonostante i suoi punti di forza, alcuni utenti segnalano un processo di configurazione complesso e lungo con questo strumento di visualizzazione. Gli utenti possono trovarsi ad investire un lavoro richiesto per configurare la piattaforma prima di poterne sfruttare appieno le funzionalità/funzione.

Prezzi di Salesforce Marketing Cloud Intelligence:

Starter : $3.000/mese per 10 utenti

: $3.000/mese per 10 utenti Crescita : $10.000/mese per 20 utenti

: $10.000/mese per 20 utenti Plus: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Salesforce Marketing Cloud Intelligence:

G2: 4.2/5 (110+ recensioni)

Capterra: 4.3/5 (oltre 20 recensioni)

Raccontare l'intera storia in un colpo d'occhio con le dashboard di ClickUp

Gli strumenti di visualizzazione dei dati hanno un ruolo fondamentale nel semplificare informazioni complesse e nel prendere decisioni basate sui dati. Lo strumento giusto per il vostro team centralizza facilmente tutti i flussi di dati e mette le informazioni più importanti a portata di mano.

Scoprite come le dashboard di ClickUp utilizzano widget personalizzabili, una gestione semplificata delle risorse e un'area di lavoro unificata per semplificare la gestione dei progetti da un'unica finestra.