10 modelli gratuiti di scheda di valutazione bilanciata per la vostra azienda

Che cos'è un modello di scheda di valutazione bilanciata?

I modelli di scorecard bilanciata sono strutture già pronte per la pianificazione strategica. Possono essere utilizzati per comunicare gli obiettivi aziendali, sviluppare strategie e monitorare i progressi in quattro aree chiave:

Finanze: ROI, profitti e ricavi Prospettiva del cliente: Soddisfazione del cliente Processi aziendali interni: Tassi di produttività e time to market Apprendimento e crescita: Prestazioni e competenze dei dipendenti

Le scorecard bilanciate consentono di raccogliere informazioni cruciali dai leader in queste quattro aree, in particolare sui loro obiettivi e sulle loro iniziative. In questo modo si ottiene un quadro chiaro delle prestazioni complessive dell'azienda e si individuano i punti deboli e quelli che offrono un vantaggio competitivo.

I modelli di Balanced scorecard sono documenti adattabili a diversi scenari e destinatari. Consentono di conservare tutte le informazioni in un unico luogo e di supportare la continuità del lavoro comunicazione e collaborazione tra settori e livelli di responsabilità.

Cosa rende un buon modello di Balanced Scorecard?

Un modello di scorecard aziendale ben fatto è:

Diretto : Semplice, diretto e facile da capire

: Semplice, diretto e facile da capire Azionabile : Include misure specifiche e realizzabili

: Include misure specifiche e realizzabili Comprensivo : Incorpora con successo tutte e quattro le prospettive

: Incorpora con successo tutte e quattro le prospettive Allineato alla vostra strategia : Riflette i valori e la missione dell'azienda

: Riflette i valori e la missione dell'azienda Rilevante: Aggiornata e soggetta a revisioni e verifiche regolari

Se progettato e utilizzato in modo appropriato, il modello consente di pianificare e dare priorità alle attività per garantire il successo e una crescita stabile, in modo da raggiungere gli obiettivi strategici. È inoltre possibile utilizzare questo documento per valutare l'efficacia delle iniziative precedenti e crearne di più efficienti in futuro.

10 modelli di Balanced Scorecard indispensabili per una leadership efficace

Iniziate con uno dei nostri 10 modelli di balanced scorecard preferiti in ClickUp, Excel o PowerPoint e risparmiate tempo prezioso. Vi permetteranno di concentrarvi su questioni più urgenti, come far fiorire la vostra azienda. 🌻

Tenete presente che alcuni di questi modelli non seguono esattamente lo schema della balanced scorecard, ma sono pertinenti a uno o più dei suoi quattro aspetti cruciali.

1. Modello di scheda di valutazione bilanciata ClickUp

Modello di scheda di valutazione bilanciata ClickUp

Non lasciatevi ingannare dalla semplicità di questo modello di modello di lavagna . Se usato correttamente, può essere uno strumento potente e potenzialmente in grado di trasformare la vostra attività.

Per iniziare a usare il Modello di scheda di valutazione bilanciata di ClickUp , fate riferimento alle brevi istruzioni riportate a destra. Come suggerisce il modello, il primo passo è quello di definire la visione principale della vostra azienda. Se ne avete già una, può servire da promemoria e preparare tutte le parti alla prossima discussione.

Successivamente, i leader delle rispettive aree dovrebbero determinare la loro obiettivi e risultati chiave (OKR) e approdare a iniziative che vadano bene per tutti i soggetti coinvolti. Dividetele in fasi e assegnate le responsabilità a ciascun membro del team.

Oltre al testo semplice, il modello consente di includere elenchi di controllo per facilitare la prioritizzazione dei compiti . È inoltre possibile aggiungere elementi interattivi come banner, pulsanti e link per rendere il contenuto più accattivante e informativo.

Una volta completato, il modello funge da mappa del viaggio dell'azienda verso l'innovazione e la crescita. È un modo eccellente per presentare i futuri obiettivi strategici agli stakeholder e mettere tutti d'accordo.

2. Modello di bilancio ClickUp

Modello di bilancio ClickUp

Le finanze sane sono il fondamento di qualsiasi azienda. Ecco perché è necessario gestirle con la massima cura e precisione. Modello di bilancio di ClickUp consente di di tenere sotto controllo la vostra situazione finanziaria . È un documento composto da vari campi e tabelle che si possono utilizzare per valutare la propria salute finanziaria. Presenta le seguenti categorie:

Attività finanziarie, come contanti e crediti

Attività non finanziarie, tra cui terreni, attrezzature e infrastrutture

Passività e debiti, ovvero prestiti bancari, leasing e imposte

Patrimonio netto, ossia il totale delle attività meno il totale delle passività

Utilizzare il modello non potrebbe essere più semplice. Compilate tutti i campi e, se necessario, createne di vostri, quindi calcolate le somme per vedere a che punto siete. È possibile aggiungere attività e inserire link a documenti in cui si tiene traccia delle vendite dei singoli prodotti.

Se aggiungete una tabella di confronto personalizzata a questo modello, potrete confrontare i numeri attuali con quelli dei trimestri precedenti con questo modello di balanced scorecard. Potete anche confrontarli con i benchmark del settore e con i vostri concorrenti. Con tutte le informazioni in un unico posto, voi e il vostro team potrete essere sempre informati e prendere sagge decisioni finanziarie basate sui dati.

3. Modello di matrice di grande strategia ClickUp

Modello di matrice della Grande Strategia ClickUp

Ogni azienda cerca di superare i propri concorrenti, di assicurarsi una quota di mercato significativa e di ottenere maggiori profitti. Ma per farlo, deve sempre tenere d'occhio il mercato e regolarsi di conseguenza. Modello di matrice della Grande Strategia di ClickUp consiste in una griglia a due a due, con il ritmo di crescita del mercato su un lato e la posizione competitiva sull'altro in questo modello di scorecard bilanciata. Dopo aver elaborato i numeri, posizionatevi nella matrice accanto ai vostri rivali commerciali. Potrete vedere esattamente quanto valore aggiungete al mercato, identificare i vostri punti di forza e di debolezza, determinare le aree di miglioramento e verificare l'accuratezza delle vostre previsioni.

È facile perdersi in tutto questo lavoro e concentrarsi troppo su compiti specifici. Questo modello vi permette di vedere il quadro generale, di semplificare le vostre pianificazione strategica avvicinarsi ai propri obiettivi primari e conquistare il mercato.

4. Modello di quadro di riferimento per il modello aziendale di ClickUp

Modello di modello di business ClickUp

Basato su un noto framework omonimo, il modello Modello di Business Model Canvas di ClickUp è uno strumento completo per lo sviluppo del business plan. Che si tratti di crearne uno nuovo o di documentare il modello di business esistente, il modello di balanced scorecard facilita il lavoro fornendo linee guida dettagliate.

È composto da nove componenti, ognuno dei quali rappresenta una domanda cruciale relativa a la gestione dei processi aziendali :

Proposta di valore: Cosa offrirete ai vostri clienti? Risorse chiave: Di cosa avrete bisogno per realizzare la vostra proposta di valore? Segmenti di clienti: A chi ci si rivolge? Canali: Come raggiungerete il vostro pubblico di riferimento? Relazioni con i clienti: Come interagirete con i vostri clienti? Attività chiave: Con quali mezzi raggiungerete i vostri obiettivi e le vostre finalità strategiche? Partner chiave: Con chi collaborerete? Struttura dei costi: Quanto vi costerà tutto questo? Flusso di ricavi: In che modo guadagnerete i vostri profitti?

Con tutte queste conoscenze ordinatamente organizzate in un unico modello, potrete pianificare ed eseguire efficacemente le operazioni aziendali. La creazione di una chiara tabella di marcia per il raggiungimento dei vostri obiettivi fin dall'inizio nella vostra balanced scorecard garantirà che la vostra attività prenda la giusta direzione e che affrontiate allo stesso tempo la prospettiva del cliente.

5. Modello di strategia di mercato ClickUp

Modello di strategia di mercato ClickUp

Rispetto all'avvio di una nuova attività, l'introduzione di un nuovo prodotto può sembrare una passeggiata. Tuttavia, richiede una pianificazione meticolosa, come qualsiasi altra iniziativa imprenditoriale. Modello di strategia di mercato di ClickUp vi aiuta a lanciare un nuovo prodotto, funzionalità o servizio con questo modello di scorecard bilanciata. Mentre i modelli precedenti erano adatti ai principianti, questo richiede conoscenze più avanzate a causa della sua complessità.

Il modello di scorecard bilanciata suddivide il mercato processo in sei fasi principali, ognuna delle quali comprende varie sottoattività:

Scoperta : Mappa della strategia del viaggio del cliente,analisi della concorrenza *Analisi: Roadmap del prodotto, strategia dei prezzi

: Mappa della strategia del viaggio del cliente,analisi della concorrenza *Analisi: Roadmap del prodotto, strategia dei prezzi Ricerca : Proiezioni finanziarie, analisi dei rischi degli obiettivi strategici

: Proiezioni finanziarie, analisi dei rischi degli obiettivi strategici Pianificazione : Analisi del GAP del prodotto, programma di rilascio delle funzionalità

: Analisi del GAP del prodotto, programma di rilascio delle funzionalità Implementazione : Piano di coinvolgimento dei clienti e generazione di lead

: Piano di coinvolgimento dei clienti e generazione di lead Rendicontazione: Report sulle vendite, analisi del coinvolgimento

È possibile personalizzare le attività, aggiornarne lo stato e determinare le dipendenze da altre attività, ma anche aggiungere liste di controllo e altri allegati per aiutare a completare le attività.

Se si dispone di un quadro strutturato e si affrontano tutti questi punti prima del lancio del prodotto, si ridurranno al minimo i rischi e si aumenteranno le possibilità di entrare nel mercato con successo lancio del prodotto .

6. Modello di metrica del progetto ClickUp

Modello di metrica del progetto ClickUp

Per un progetto senza attrito esecuzione del progetto , utilizzare Modello di metrica del progetto di ClickUp . Questo modello di scorecard bilanciata è adatto ai principianti e ricco di informazioni e funzioni utili per tutti i membri del team.

Si basa su elenchi di compiti e sottocompiti organizzati in base al loro stato ("Da testare", "In corso", ecc.). Ecco come gestirli:

Definire obiettivi e metodi di misurazione per ogni attività ed etichettarli con categorie colorate Assegnare le consegne ai membri del team Stabilire scadenze per aumentare la responsabilità Aggiungere etichette di priorità per ogni compito, per indicare il livello di urgenza Determinare gli indicatori chiave di prestazione

Per una maggiore fluidità collaborazione di squadra gli utenti possono aggiungere commenti, file e liste di controllo alle attività. Possono tenere traccia del loro tempo in tre modi (utilizzando un timer, fornendo un intervallo di tempo o il totale delle ore lavorate), catturando facilmente le ore fatturabili. Gli utenti non devono utilizzare più strumenti, come ad esempio strumenti di tracciamento del tempo , app di messaggistica e documenti di metrica. È invece facile gestire la maggior parte degli aspetti di un progetto all'interno dell'applicazione.

Con questo modello, i membri del team hanno sempre una panoramica precisa del progetto ambito di lavoro e lo stato di avanzamento di ogni progetto. Possono consultarlo ogni volta che hanno bisogno di lavorare su qualcosa. A colpo d'occhio, sapranno esattamente cosa deve essere fatto e quando, invece di dover interpellare i colleghi.

7. Modello di strategia di gestione finanziaria ClickUp

Modello di strategia di gestione finanziaria ClickUp

Fogli Excel possono essere una ragionevole soluzione temporanea soluzione di pianificazione del conto ma mancano di molte funzioni. Per una soluzione completa, rivolgetevi a Modello di strategia di gestione finanziaria di ClickUp .

Si tratta di una soluzione all-in-one che consente di tenere traccia di pagamenti, fatture, preventivi, rimborsi o qualsiasi altro aspetto delle vostre prospettive finanziarie.

È costituito da elenchi organizzati in gruppi per tipo. Nelle colonne è possibile visualizzare la data di scadenza e modificare lo stato di ogni voce. Sia che si tratti di una persona sul libro paga o di una prossima ordine di acquisto e, facendo clic sul nome della voce, si scoprono ulteriori dettagli. È possibile aggiungere colonne personalizzate, scegliendo tra decine di opzioni, dal semplice testo alle caselle di controllo, dalle formule alle barre di avanzamento.

Come nei modelli precedenti, è semplice aggiungere etichette di priorità, tag e commenti per facilitare la comunicazione. Consultate la vista calendario per monitorare le scadenze imminenti e arginare potenziali ritardi e sanzioni.

Questo modello è un potente strumento di pianificazione finanziaria, in particolare per le aziende con vincoli di risorse . Ottimizzate il vostro budget per ottenere un successo a lungo termine e non perdete mai nessuna informazione critica della vostra prospettiva finanziaria.

8. Modello di matrice di analisi degli stakeholder di ClickUp

Modello di matrice di analisi delle parti interessate di ClickUp

Il Modello di matrice di analisi degli stakeholder di ClickUp è una semplice griglia che copre due dimensioni: l'interesse degli stakeholder e il potere o l'influenza che hanno sulla vostra azienda. Possono ottenere un punteggio alto o basso su entrambe le dimensioni, per un totale di quattro gruppi.

Dopo aver identificato i vostri stakeholder, dovrete raccogliere dati su di loro, come le loro aspettative e necessità. Quindi, trascinate ogni nome in uno dei gruppi e agite di conseguenza:

Gestire da vicino: Alto potere+alto interesse Mantenere soddisfatto: Alto potere+basso interesse Mantenersi informati: Bassa potenza+alto interesse Monitoraggio: Bassa potenza+basso interesse Mappatura degli stakeholder è parte integrante delle iniziative strategiche di qualsiasi azienda. Per fortuna, il modello di mappa strategica di ClickUp vi permette di gestirla con facilità. La determinazione della posizione di ciascuna parte nella matrice consente di sapere come allocare le risorse per soddisfare le loro esigenze.

Provate un approccio visivo diverso con il Modello di scheda di valutazione bilanciata di Creately

Se preferite i fogli di calcolo, date un'occhiata a questo modello di Balanced Scorecard per Excel di Creately. Segue un formato diverso dal matrice standard a due a due .

È una tabella con quattro righe che indicano le quattro funzioni aziendali essenziali, il che è abbastanza semplice, no? Ma le quattro colonne rappresentano obiettivi, misure e traguardi.

Gli obiettivi sono fondamentali per il successo della vostra mappa strategica e del quadro della balanced scorecard, e la tabella vi permette di evidenziarlo inserendoli in singole ellissi colorate. È presente anche una sezione separata in cui è possibile delineare la missione e la visione dell'azienda, in modo da conoscere gli indicatori di performance chiave.

Oltre al formato .csv, è possibile esportare il modello in altri formati, come .jpeg, .svg e .pdf.

10. Modello di diapositiva PowerPoint Modello di scheda di valutazione bilanciata

Allineate gli aspetti chiave della vostra azienda con il semplice modello di PowerPoint della Balanced Scorecard di SlideModel

Se avete bisogno di una versione semplificata da presentare a un pubblico più ampio, prendete in considerazione il modello di scheda di valutazione bilanciata di SlideModel per PowerPoint. Analogamente a quello di ClickUp, il modello è diviso in quattro quartieri in questa mappa strategica, ognuno dei quali rappresenta una funzione aziendale cruciale e mette la visione e la strategia in primo piano.

A differenza di ClickUp, mancano i campi dedicati agli obiettivi e ai traguardi specifici. Sebbene sia opportuno includerne alcuni nella presentazione, non è necessario entrare sempre nel dettaglio. Dipenderà da chi si sta presentando e per quale motivo, se per ottenere una prospettiva finanziaria o per misurare gli indicatori chiave di performance.

Per scaricare e utilizzare il modello, è necessario registrarsi sul sito web. È possibile scegliere tra tre versioni di layout.

Modelli di scheda di valutazione bilanciata - Una panoramica

