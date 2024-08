7 modelli gratuiti di strategia Go-to-Market da tenere a portata di mano

Il lancio di un nuovo prodotto o servizio è sempre un momento emozionante! Da un lato, non vedete l'ora di mostrare al mondo le innovazioni a cui avete lavorato, dall'altro, pianificare i minimi dettagli prima della data di lancio può tenervi svegli la notte. 🌝

Sia che stiate lanciando il vostro primo prodotto, sia che stiate rilanciando un prodotto esistente o ampliando il vostro catalogo, avete bisogno di una strategia dettagliata di go-to-market (GTM) per garantire che l'impresa abbia un esito positivo.

In questo articolo vi presenteremo alcuni dei migliori modelli di strategia go-to-market per coordinare le attività di lancio dei prodotti.

Questi modelli ben realizzati sono in grado di offrire un supporto end-to-end per facilitare le strategie GTM, che possono riguardare il branding, la ricerca di acquirente in target e persuaderli ad acquistare ciò che offrite.

Cos'è un modello di strategia Go-to-Market?

Creare una strategia go-to-market a tutto tondo è un lavoro difficile, anche per gli esperti di marketing con decenni di esperienza. Richiede di affrontare decine di elementi prima del lancio di un nuovo prodotto o servizio, quali:

Comprendere le attuali tendenze del mercato degli acquirenti

Individuare i punti dolenti che il vostro prodotto è in grado di alleviare

Verificare la concorrenza

Aumentare la consapevolezza del marchio

Ridurre i tempi e i costi del go-to-market

Un modello di strategia go-to-market fornisce le basi per le attività di pianificazione ed esecuzione del GTM. In sostanza, standardizza l'intero processo, aiutando il vostro team a impegnarsi in una una solida posizione del prodotto piano di gioco più veloce. 🏃

Modelli di strategia go-to-market realizzati con competenza supportano una serie di attività per l'analisi del mercato, l'articolazione della strategia go-to-market e l'analisi della strategia go-to-market proposta di valore distribuzione del prodotto, la strategia commerciale, un traguardo definito e la comunicazione. Possono essere utilizzati anche per altri casi d'uso, come l'espansione dell'azienda, il rebranding, l'abbandono di un prodotto, la definizione di una strategia di prezzo e l'aggiornamento della linea di prodotti.

Creazione di dashboard KPI dettagliate in ClickUp per analizzare, visualizzare e dare priorità al vostro lavoro

Oltre a farvi risparmiare tempo, un modello GTM di qualità può aiutarvi a streamizzare le attività di promozione, consentendovi di monitorarle tramite Metriche KPI come la durata del ciclo commerciale e il tasso di conversione.

Cosa includere nel modello di strategia go-to-market

Ciò che dovrete includere nel vostro modello di strategia GTM dipende in ultima analisi dalle vostre esigenze immediate obiettivi e finalità immediati . Molti manager preferiscono un piano di GTM a breve termine che includa obiettivi aggressivi tattiche di penetrazione del mercato per garantire che il lancio sia redditizio. Troverete anche i responsabili della produttività che si affidano a strategie a lungo termine che potrebbero non portare il più alto ritorno sull'investimento (ROI) subito, ma estendendo il ciclo di vita del prodotto.

Ecco alcuni elementi comuni che potrebbero essere inseriti nel modello di strategia go-to-market:

Descrizione del prodotto: Aiuta a delineare le principali funzionalità/funzione del prodotto e i suoi punti di vendita Analisi del mercato: Definisce il lavoro richiesto e la strategia GTM in termini di tendenze, rischi, dati demografici, domanda, opportunità e concorrenti immediati Piano di marketing: Presenta le strategie di branding e di posizione (proposta di valore) che utilizzerete per pubblicizzare il vostro prodotto Strategie di prezzo: Aiuta ad analizzare i fattori di mercato e gli obiettivi di redditività per definire modelli di prezzo ragionevoli Piano di comunicazione: Definisce le attività di comunicazione interna ed esterna e i ruoli e le responsabilità del team KPI : Identifica le metriche da utilizzare per misurare l'efficacia della strategia

7 modelli di strategia Go-To-Market da controllare

Abbiamo analizzato decine di modelli di strategia GTM e selezionato le sette migliori opzioni per aiutarvi a preparare il vostro prodotto o servizio per il mercato.

Questi sono i migliori del settore ClickUp Modelli che offrono guide integrate e strumenti personalizzati. Le sezioni sono già pronte, ma sentitevi liberi di modificarle a vostro piacimento per garantire che il modello si adatti alla lettera ai vostri intenti di marketing. ✅

1. Modello di strategia go-to-market di ClickUp

Il modello di strategia Go-to-Market di ClickUp vi aiuta a delineare gli obiettivi, a creare attività e a monitorare lo stato di avanzamento

Volete creare un piano passo dopo passo che inizia con l'ideazione e termina con il lancio di un prodotto di successo? Il modello Modello di strategia per il lancio sul mercato di ClickUp offre un supporto completo per delineare la vostra strategia GTM attività come una lista di controllo e tenere d'occhio ogni attività. 🦅

Questo modello di go-to-market consente di raggruppare le attività in fasi per un'organizzazione, una navigazione e un monitoraggio senza sforzo. Per impostazione predefinita, si inizia con sei fasi GTM: Scoperta, Analisi, Ricerca, Piano, Implementazione e Reportistica.

All'interno di ogni fase, troverete un numero di attività diverse che voi e il vostro team potreste voler svolgere. Ad esempio, nella fase di Scoperta sono previste attività come il piano di ricerche di mercato, le Buyer Personas e i casi d'uso e l'analisi della redditività.

Le attività sono personalizzabili - aggiungete nuove attività e cancellate o modificate quelle esistenti. Assegnate le attività a membri specifici del team, impostate le date di scadenza e utilizzate una delle numerose opzioni di ClickUp per la gestione delle attività Campi personalizzati (elenco a discesa, data, stato, ecc.) per aggiungere struttura agli obiettivi.

Creare attività secondarie all'interno delle attività e lasciare note per migliorare l'efficienza del team e suddividere le attività più complesse in parti più facili da gestire, il tutto nell'ambito dei lavori richiesti.

Il modello offre due viste-Elenco e Bacheca per ordinare le attività in base alla loro fase strategica. La vista Elenco è un layout ideale per il monitoraggio delle attività a priorità. La visualizzazione Bacheca ( Bacheca Kanban ) offre una prospettiva più visiva e consente di passare le schede delle attività da una fase all'altra con una semplice azione di trascinamento.

Questo modello si concentra sul lancio di un prodotto, ma poiché è iper-personalizzabile, è possibile adattarne il contenuto a scenari come il rilancio di un prodotto e gli aggiornamenti principali.

2. Modello di lavagna online per la strategia Go-To-Market di ClickUp

Utilizzate il modello di lavagna online per la strategia Go-to-Market di ClickUp per portare la collaborazione a un nuovo livello e visualizzare il lancio o l'espansione del vostro prodotto

Se voi e il vostro team preferite la visualizzazione delle attività e dei compiti rispetto alle liste di controllo, vi piacerà ciò che il modello Modello di lavagna online per la strategia Go-To-Market di ClickUp ha da offrire.

Questo è un modello di ClickUp Lavagna online modello. Nel caso in cui non abbiate familiarità con la funzionalità "lavagna online" della piattaforma, si tratta essenzialmente di una tela digitale su cui il team può riunirsi per e sviluppare idee in tempo reale indipendentemente dalla propria posizione.

Ogni partecipante riceve una ricca barra degli strumenti per la condivisione delle proprie idee strategia in ingresso , strategie di proposta di valore, idee per il pubblico di riferimento e qualsiasi altra cosa sia necessaria per il vostro piano go-to-market.

Per quanto riguarda la struttura, questo modello vanta le stesse sei fasi per i flussi di lavoro GTM della nostra opzione precedente:

Scoperta Analisi Ricerca Piano Attuazione Reportistica

L'unica differenza è che le fasi sono rappresentate su un tabellone visivo con un'interfaccia drag-and-drop. Ogni fase ha un codice colore che facilita la navigazione e rende più comprensibile la visualizzazione a colpo d'occhio del vostro piano commerciale e di marketing.

Assegnate le attività ai vostri collaboratori attraverso le fasi, fissate le scadenze e guardate come si compongono i pezzi del puzzle per un lancio di prodotto di successo. Sotto ogni attività sono presenti note adesive per lasciare istruzioni e linee guida aggiuntive che migliorano la qualità del prodotto la comunicazione del team . 🧩

Il vantaggio principale dei modelli di strategia GTM di Lavagna online è la loro personalizzazione. Potete collegare al documento contenuti interni ed esterni, aggiungere media di vostra scelta e adattarlo alla penetrazione di nicchie di mercato.

3. Modello di comunicazione della strategia di marketing di ClickUp

Creare una solida strategia di go-to-market con il modello di comunicazione di ClickUp

L'elaborazione di strategie di go-to-market non è un lavoro per un solo uomo: di solito il processo prevede una raffinata collaborazione tra vari dipartimenti, da allo sviluppo della produttività al marketing. Il Modello di comunicazione della strategia Go-to-Market di ClickUp vi permette di mappare la vostra strategia finale in un documento dall'aspetto professionale, accessibile a tutto il team. 🧑‍🤝‍🧑

Questo è un modello di documento, ideale per compilare una conoscenza completa attraverso le sezioni standard di GTM da compilare. Le prime sezioni richiedono informazioni generali come le informazioni di contatto dell'azienda, la missione e la visione e un breve riepilogo (che può essere astratto) del piano.

Ad esempio, se avete a disposizione i dati di una ricerca di mercato, potete compilare la sezione dell'analisi della situazione, definire i vostri stakeholder e identificare il vostro traguardo. Completate le sezioni che vi interessano e cancellate le altre.

L'idea è di aiutare chiunque legga il modello a capire i dettagli chiave del processo GTM. Permette di fornire una ripartizione delle attività del progetto attribuite agli assegnatari, alle date di scadenza e alle definizioni delle attività. Impostare metriche prestabilite all'interno del modello per misurare lo stato.

Il vostro account può anche usare questo modello per controllare le fasi le allocazioni di bilancio . Sebbene questo sia in gran parte un modello per uso interno, è possibile condividerlo con stakeholder esterni, investitori e partner senza problemi.

4. Modello di piano di marketing strategico ClickUp

Raggiungete i vostri obiettivi e risultati chiave (OKR), pianificate i vostri obiettivi di marketing e rispettate i budget con il modello di piano di marketing strategico di ClickUp

Il marketing costituisce una parte importante di qualsiasi strategia GTM. Il Modello di piano di marketing strategico di ClickUp aiuta a delineare gli esatti passaggi necessari per presentare il prodotto al pubblico di riferimento e a risolvere eventuali ostacoli alla posizione del prodotto.

Il modello vi permette di definire il marketing gli oggetti e i risultati chiave (OKR) , creare attività e monitorare lo stato di avanzamento. Dà vita al vostro piano di marketing offrendo visibilità, organizzazione e spazio di collaborazione senza precedenti.

Basta con le chiacchiere; vediamo le caratteristiche specifiche che rendono questo modello così grande. 😁

Questo modello di piano di marketing Ha due sezioni:

OKRs: Permette di definire i proprikPI di marketing2. Piano di marketing: delinea le attività relative alle iniziative di marketing

È possibile connettere le attività agli OKR e ai KPI pertinenti impostare i budget e date di scadenza per migliorare la visibilità e la collaborazione. Il modello funge da hub centrale per attività quali:

Aggiunta di uno o più assegnatari a ogni attività

Impostazione di date di scadenza per le singole attività allineate al piano di rilascio

Identificare e dare priorità alle attività di risoluzione dei problemi

Definizione dei canali che utilizzerete (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, ecc.) per promuovere il vostro prodotto

Il modello consente di organizzare le attività in un calendario e di creare sequenze temporali per mese, settimana o giorno. Monitorare lo stato di ciascun OKR attraverso diverse visualizzazioni.

Per esempio, la visualizzazione Key Results by Quarter mostra lo stato di salute trimestrale dei vostri lavori richiesti, aiutandovi ad apportare modifiche man mano che procedete. La visualizzazione Progress Bacheca in stile Kanban converte le attività in schede e le ordina in base al loro stato: Aperto, Pianificato, In corso, Annullato e Completato.

Usate la vista Progress per raggruppare le schede delle attività in colonne basate sullo stato o la vista Sequenza per una lista di controllo cronologica.

5. Modello di analisi di mercato di ClickUp

Ottenete preziose informazioni sul mercato e divertitevi a visualizzare le prestazioni del vostro prodotto con questo modello, confrontandolo con gli altri senza sforzo

Una parte importante della costruzione di una strategia GTM a prova di bomba è la ricerca del mercato: dovete capire i vostri concorrenti, le tendenze attuali del mercato e le esigenze dei clienti per poter offrire qualcosa di desiderabile. Il Modello di analisi di mercato di ClickUp vi permette di affrontare questo processo in modo rapido e di dare al vostro team il vantaggio competitivo necessario per un esito positivo.

Questo modello offre diverse visualizzazioni, tutte incentrate su cinque tipi di concorrenti:

Diretti: Hanno la vostra stessa produttività Indiretto: La loro produttività è diversa da quella che offrite voi, ma ha come traguardo lo stesso mercato Potenziale: Non sono presenti sul mercato in questo momento, ma potrebbero esserlo in futuro Futuri: Sono concorrenti potenziali, ma è probabile che entrino nel mercato nell'immediato futuro Sostituzione: Offrono un'alternativa alla vostra produttività

Le visualizzazioni del modello consentono di osservare i concorrenti in modo oggettivo e di capire come utilizzare i punti di forza della produttività per attirare il pubblico giusto. Ad esempio, la vista Concorrenti è un elenco di tutti i vostri concorrenti e dei loro prodotti (o per aggiungere il vostro vantaggio competitivo nei confronti di uno specifico strumento o traguardo).

Create una nuova attività per ogni concorrente e delineatene i prezzi, la soddisfazione dei clienti, le valutazioni sulla qualità e le funzionalità/funzioni uniche per valutare la posizione del vostro prodotto rispetto a ciascuno di essi.

Il modello può essere utile se state cercando di capire quali sono le nicchie competitive con il maggior potenziale di profitto. La visualizzazione Growth Share Whiteboard consente di costruire una matrice di concorrenti incentrata sulla quota di mercato relativa e sul tasso di crescita.

Utilizzate le note adesive in codice colore per posizionare i concorrenti nel quadrante giusto e decidere quali segmenti possono rappresentare opportunità di investimento redditizie.

6. Modello di piano d'azione di marketing ClickUp

Delineate la vostra strategia di marketing con il modello di piano d'azione per il marketing di ClickUp

Non è necessario essere dei geniali maghi del marketing per creare e gestire campagne di marketing di alto livello -tutto ciò di cui avete bisogno è il Modello di piano d'azione per il marketing di ClickUp . 🧙

Questo modello vi offre il massimo potere di razionalizzare le vostre idee, organizzare il vostro team e monitorare lo stato rispetto a sequenze e attività cardine. Offre tre viste - Elenco dei piani d'azione, Per team e Calendario.

Il Piano d'azione La vista Elenco mappa tutte le attività e i loro dettagli. È qui che aggiungerete e assegnerete nuove attività, determinerete le priorità, imposterete le date di scadenza e delineerete gli obiettivi. È possibile allegare file a ogni attività per fornire ai membri del team informazioni aggiuntive e facilitare il loro lavoro.

Grazie ai campi personalizzati di ClickUp, potete adattare l'elenco ai vostri obiettivi. Ad esempio, potete utilizzare il campo personalizzato Soldi per assegnare i budget o il campo personalizzato In corso per monitorare il completamento delle attività.

La vista Per Team è un'opzione che vi permette di Kanban che rappresenta le attività della visualizzazione precedente come schede. Questa lavagna ordina le attività del piano d'azione in base ai team assegnati, ma è possibile cambiare questo criterio in stato, priorità o altro.

La visualizzazione Calendario consente di visualizzare gli orari e le scadenze del team inserendo le attività nel modulo Calendario. È possibile personalizzare il periodo di tempo che si desidera osservare, ad esempio uno o più giorni, settimane o mesi.

Questa visualizzazione è eccellente per identificare tempestivamente le aree di miglioramento che possono ottimizzare la portata del mercato o i guadagni del ROI.

7. Modello di piano d'azione per il marketing digitale di ClickUp

Nessun progetto è troppo complesso per il modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp

Che si tratti del lancio di un nuovo prodotto o dell'annuncio di un'importante espansione o di un'iniziativa di rebranding, non c'è modo migliore di farlo che con l'aiuto del marketing digitale.

Ma l'esito positivo non è facile, occorre un buon piano per ottenere un vantaggio sulla concorrenza e rafforzare la propria presenza online Modello di piano d'azione per il marketing digitale di ClickUp è per.

Il modello vi aiuta a delineare gli obiettivi del lancio del prodotto, a suddividerli in attività e a determinare le priorità. Mantenete il controllo del progetto con quattro viste - Passi d'azione, Obiettivi, Sequenza e Bacheca.

La vista Action Steps visualizza tutte le attività relative al progetto lavori richiesti dal marketing digitale . Aggiungete a ogni attività dettagli come l'assegnatario, la priorità, le date di scadenza, il reparto e la complessità e non lasciate che una sola informazione sfugga alla vostra strategia di marketing.

La vista Obiettivi è una tavola Kanban in cui ogni attività viene visualizzata sotto forma di scheda. Per impostazione predefinita, il modello elenca le attività in base al Dipartimento assegnato, aiutando i capi reparto a gestire meglio il proprio team. È anche possibile ordinare le attività in base alla complessità, all'in corso degli obiettivi e al tipo di attività.

Grazie al design drag-and-drop, è possibile cambiare velocemente le schede delle attività da una colonna all'altra e organizzare i flussi di lavoro . La Vista Sequenza aiuta a tenere sotto controllo i programmi e le scadenze, mentre la Vista Bacheca ordina le schede delle attività in base al loro stato: Da fare, In corso e Completato.

Modelli di strategia Go-to-Market: Spianare la strada verso l'esito positivo

Secondo una reportistica di McKinsey le strategie di go-to-market sparse possono provocare un effetto domino nei momenti di crisi. Una battuta d'arresto può mandare l'intero team nel caos e nella confusione, perché non c'è uno standard cancellato su chi deve fare cosa.

I nostri modelli ClickUp GTM elencati possono prevenire questi scenari di fallimento centralizzando i ruoli e le responsabilità del team, fornendo solide funzionalità di monitoraggio e lasciando spazio per gli aggiustamenti. Quindi, andate avanti e scaricate il vostro preferito!

ClickUp offre oltre 1.000 altri modelli per adattarsi a ruoli e casi d'uso diversi: esplorate la galleria oggi stesso! 💗