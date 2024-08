10 software KPI gratuiti per il monitoraggio degli indicatori di prestazione chiave

Il software per gli indicatori di prestazione chiave (KPI) è diventato uno strumento indispensabile per le aziende. Se state monitorando le prestazioni in varie aree, ne avete bisogno.

Nell'era dei big data, le aziende si affidano ai KPI per monitorare i progressi, prendere decisioni informate e guidare le iniziative strategiche. Il software KPI fornisce una piattaforma che semplifica il processo di visualizzazione e misurazione delle metriche chiave, riunendole in un'unica posizione centralizzata.

Con il software KPI giusto, è possibile visualizzare dati complessi, tracciare KPI e ottenere informazioni significative da un'ampia gamma di fonti di dati. In questo articolo discuteremo le opzioni più diffuse e le caratteristiche da tenere presenti al momento dell'acquisto Rapporti KPI software.

Cosa si deve cercare in un software KPI?

Quando si cerca il miglior software KPI, trovare il prodotto che corrisponda ai vostri obiettivi attuali e futuri può richiedere un certo sforzo. Ecco alcuni elementi da considerare per valutare le opzioni e prendere decisioni:

Facilità d'uso : Una curva di apprendimento difficile ridurrà la vostra efficienza e potrebbe limitare il numero di funzioni che sarete in grado di utilizzare

: Una curva di apprendimento difficile ridurrà la vostra efficienza e potrebbe limitare il numero di funzioni che sarete in grado di utilizzare Flessibilità : Il software scelto deve consentire di creare dashboard che tengano conto dei KPI importanti per il vostro settore e caso d'uso specifico

: Il software scelto deve consentire di creare dashboard che tengano conto dei KPI importanti per il vostro settore e caso d'uso specifico Capacità di integrazione : Il software deve integrarsi con tutte le fonti di dati utilizzate per garantire l'accesso a tutti i dati aziendali rilevanti

: Il software deve integrarsi con tutte le fonti di dati utilizzate per garantire l'accesso a tutti i dati aziendali rilevanti Avvisi e notifiche: Un software che consenta di impostare avvisi e notifiche può aiutare ad affrontare in modo proattivo problemi e opportunità

Tracciamento e monitoraggio di attività, risorse e avanzamento del progetto nella vista ClickUp Dashboard

Rapporti e analisi : Le funzioni di analisi avanzate, come l'analisi delle tendenze e le previsioni, possono fornire i rapporti più significativi

: Le funzioni di analisi avanzate, come l'analisi delle tendenze e le previsioni, possono fornire i rapporti più significativi Collaborazione e condivisione : Se più persone lavoreranno insieme, cercate funzioni che aiutino a facilitare questo processo

: Se più persone lavoreranno insieme, cercate funzioni che aiutino a facilitare questo processo Supporto e formazione: Assicuratevi che il prodotto offra un'assistenza clienti, una documentazione e risorse di formazione affidabili

I 10 migliori software di monitoraggio KPI da utilizzare nel 2024

Di seguito, troverete un elenco dei 10 migliori software di tracciamento KPI software per cruscotti strumenti attualmente presenti sul mercato, con le caratteristiche principali e gli svantaggi di ciascuno.

1. ClickUp - Il migliore per il monitoraggio dei KPI

Stabilire obiettivi misurabili per attività e progetti con progressione automatica per raggiungere più efficacemente gli obiettivi con tempistiche definite e traguardi quantificabili

ClickUp è una piattaforma di gestione dei progetti e di produttività che include anche solide funzionalità di tracciamento dei KPI. Offre un'ampia gamma di funzioni di gestione dei progetti e di collaborazione.

Con ClickUp è possibile definire e tenere traccia dei KPI, gestire le attività e monitorare i progressi di più team. Il suo definizione degli obiettivi le funzioni di impostazione degli obiettivi vi terranno in carreggiata per soddisfare le aspettative di rendimento. L'interfaccia altamente personalizzabile comprende numerose modelli per il monitoraggio delle KPI , mappatura dei processi , rapporto trimestrale gestione dei progetti e molto altro ancora.

Opzioni come elenchi, schede, calendari e diagrammi di Gantt permettono agli utenti di gestire i loro progetti e attività in un modo che abbia più senso per loro e per i loro progetti.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Traccia facilmente i KPI con aggiornamenti sui progressi in tempo reale usando Obiettivi di ClickUp* ClickUp Brain per analizzare i dati delle attività e aiutarvi a identificare obiettivi e risultati specifici utilizzando l'intelligenza artificiale

ClickUp Brain per analizzare i dati delle attività e aiutarvi a identificare obiettivi e risultati specifici utilizzando l'intelligenza artificiale Ottenere una panoramica visiva di alto livello dei vostri KPI utilizzando widget personalizzabili per la vostra Dashboard

Migliorarela gestione dei progetti con report e analisi delle prestazioni del team

L'installazione è rapida conIl modello KPI di ClickUp che consente a voi e al vostro team di tenere traccia delle metriche di successo che vi aiuteranno a raggiungere gli obiettivi del vostro team.

Tenete traccia delle metriche di successo che vi aiuteranno a raggiungere gli Obiettivi e i Risultati Chiave (OKR) del vostro team attraverso il Template KPI di ClickUp

Limitazioni di ClickUp

Il software a volte presenta una latenza

Può essere eccessivo se si desidera solo un semplice software di visualizzazione dei dati

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Klipfolio - Il migliore per creare cruscotti KPI

Via Klipfolio Klipfolio è un sistema basato sul cloud Cruscotto KPI piattaforma software. Fornisce una suite completa di strumenti per l'integrazione, la visualizzazione e la reportistica dei dati.

Una delle sue caratteristiche principali è la capacità di connettersi a quasi tutte le fonti. Con oltre 100 connettori di dati precostituiti, Klipfolio consente alle aziende di integrare senza problemi i dati provenienti da qualsiasi luogo. Questo include archivi di dati di terze parti, come Google Analytics e Salesforce, così come fonti di prima parte, come fogli di calcolo Excel o database MySQL.

Klipfolio offre anche potenti strumenti di visualizzazione. Grazie a un'ampia gamma di opzioni di visualizzazione personalizzabili, gli utenti possono creare dashboard adatti alle loro esigenze. L'interfaccia drag-and-drop consente a chiunque di progettare facilmente dashboard interattivi per analizzare i dati aziendali senza disporre di competenze tecniche avanzate.

Le migliori caratteristiche di Klipfolio

Importazione e analisi di dati da fonti diverse in tutta semplicità

Semplificazione di formati di file complessi con la funzione di modellatore di dati

Tracciamento dei dati con dashboard e report personalizzabili

Condividere i report via PDF in tempo reale o con e-mail programmate

Limitazioni di Klipfolio

I materiali didattici sono talvolta obsoleti per quanto riguarda lo strumento KPI dashboard

Al di là degli strumenti precostituiti, è necessaria una certa conoscenza tecnica

Prezzi di Klipfolio

**Gratuito per sempre

Vai : $90/mese

: $90/mese Pro : $225/mese

: $225/mese Business: $800/mese

Valutazioni e recensioni di Klipfolio

G2 : 4.5/5 (250+ recensioni)

: 4.5/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

3. Tableau - Il migliore per l'analisi dei dati KPI

Via Tableau Tableau è una piattaforma leader per la visualizzazione dei dati e la business intelligence (BI). Include una suite di strumenti e funzionalità per la visualizzazione dei dati, l'analisi dei dati e la creazione di report interattivi. Consente di importare dati da una serie di connettori, tra cui database e fogli di calcolo, oltre che dai più diffusi servizi cloud e piattaforme di big data.

L'interfaccia utente drag-and-drop di Tableau e la ricca serie di elementi visivi ne fanno un'opzione accessibile a tutti i livelli di competenza. Da questi cruscotti personalizzati, gli utenti possono eseguire potenti funzioni analitiche su dati complessi per misurare gli indicatori di prestazione chiave. Avranno accesso a strumenti di analisi statistica, fusione di dati e modellazione predittiva.

Le migliori caratteristiche di Tableau

Si attiva in pochi minuti, grazie a un'interfaccia utente semplice

Aggiorna automaticamente i dati dalle app integrate

Fornisce facilmente l'accesso agli stakeholder esterni per visualizzare i dati

Offre un ampio controllo sulle autorizzazioni degli utenti in tutto il cruscotto KPI

Limitazioni di Tableau

Opzioni di formattazione personalizzata limitate rispetto alle alternative

Nessun aggiornamento automatico dei report

Prezzi di Tableau

Tableau Viewer: $15/mese per utente

$15/mese per utente Tableau Explorer : $42/mese per utente

: $42/mese per utente Tableau Creator: $70/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Tableau

G2 : 4.3/5 (1.750+ recensioni)

: 4.3/5 (1.750+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

4. Scoro - Il migliore per la gestione aziendale

Via Scoro Scoro è un programma completo software di gestione aziendale soluzione. Combina le funzionalità di gestione dei progetti, CRM, fatturazione e reporting in un'unica piattaforma centralizzata. Questo gli conferisce un vantaggio per il monitoraggio dei KPI, in quanto diventa la fonte di dati principale per molti aspetti di un'azienda.

Tuttavia, può anche integrarsi con strumenti di terze parti, come Google Analytics, per acquisire tutti i dati. Scoro dispone di ampie funzioni di reporting e analisi. Dispone di report predefiniti e di dashboard KPI personalizzabili che consentono agli utenti di ottenere informazioni sulle metriche chiave e sugli indicatori di performance.

Queste funzionalità sono più accessibili grazie all'interfaccia facile da usare e alle opzioni di personalizzazione del software.

Le migliori caratteristiche di Scoro

Strumenti per supervisionare ogni aspetto delle prestazioni dell'azienda

Ampi widget e metriche per monitorare facilmente ogni KPI

Integrazione nativa con molti dei più diffusi software aziendali

Permessi per utente per un controllo preciso degli accessi

Limitazioni di Scoro

Le funzionalità limitate ai livelli inferiori rendono il prodotto costoso

Curva di apprendimento difficile se si vuole ottenere il massimo dal software

Prezzi di Scoro

Essenziale : $26/mese per utente

: $26/mese per utente Standard : $37/mese per utente

: $37/mese per utente Pro : $63/mese per utente

: $63/mese per utente Ultimate: Contattare per i prezzi

Scoro valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (300+ recensioni)

: 4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

5. Datapine - Il migliore per l'analisi dei KPI

Via Datapine Datapine è un software di BI basato su cloud che fornisce potenti capacità di analisi e visualizzazione dei dati. È possibile ottenere informazioni utili per le decisioni aziendali analizzando i dati con Datapine' una sorta di cruscotto KPI.

Può estrarre i dati da diverse fonti, come database, fogli di calcolo (come Microsoft Excel) e servizi cloud (come Google Analytics).

Datapine offre funzioni di analisi avanzate, come il data mining, l'analisi statistica e la modellazione predittiva. Grazie a queste funzioni, è possibile eseguire calcoli complessi e creare metriche personalizzate per ottenere dati ancora più significativi.

Le migliori caratteristiche di Datapine

Un'ampia serie di integrazioni native di dati

Interfaccia drag-and-drop facile da usare per visualizzazioni di base e avanzate

Funzioni integrate di analisi predittiva e di previsione

Monitoraggio dei dati in tempo reale con avvisi e notifiche

Limitazioni di Datapine

Il periodo di prova non consente di provare tutte le funzioni

Alcune funzioni richiedono conoscenze tecniche per essere utilizzate in modo efficace

Prezzi di Datapine

Basic : $249/mese

: $249/mese Professionale : $449/mese

: $449/mese Premium : $799/mese

: $799/mese Branding & Embedded: $1.099/mese

Valutazioni e recensioni di Datapine

G2 : 4.6/5 (20+ recensioni)

: 4.6/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (20+ recensioni)

6. Smartsheet - Il migliore per i cruscotti KPI su foglio di calcolo

Via Foglio di testo Smartsheet è una piattaforma di collaborazione e gestione del lavoro basata sul cloud che offre strumenti di dashboard KPI. La sua facilità d'uso deriva dal formato semplice, simile a un foglio di calcolo, che fornisce un'interfaccia familiare per dati complessi. Le funzioni di collaborazione consentono a più utenti di lavorare contemporaneamente su un foglio.

Il cruscotto KPI è in grado di raccogliere le metriche aziendali da una serie di fonti popolari, come Google Analytics, e di connettersi con altre fonti strumenti di produttività, come Microsoft Office , Google Workspace e Jira.

In questo modo è possibile visualizzare le tendenze storiche, tenere traccia dei punti di dati importanti e creare report approfonditi per prendere decisioni più orientate ai dati.

Le migliori caratteristiche di Smartsheet

Integrazione con altri software di KPI e BI

Facile collaborazione con i membri del team su un determinato compito

OrganizzatoCruscotto KPI scorecard fornisce una panoramica di tutte le informazioni chiave

Avvisi automatici per ricordare ai membri del team compiti e scadenze

Limitazioni di Smartsheet

Le integrazioni sono più difficili rispetto ad altre opzioni

Le prestazioni sono talvolta lente

Prezzi di Smartsheet

**Gratuito per sempre

Pro : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2 : 4.4/5 (12.000+ recensioni)

: 4.4/5 (12.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 2.500 recensioni)

7. Databox - Il migliore per importare le metriche KPI

Via Databox Databox è un software per cruscotti KPI che fornisce una posizione centralizzata per tracciare Metriche KPI . È possibile importare dati da un'ampia gamma di fonti, tra cui fogli di calcolo Excel, Google Analytics e software di marketing come HubSpot.

I cruscotti KPI personalizzabili rappresentano un modo pratico per creare analisi visive di tutti i dati più importanti. Grazie a una serie di opzioni di visualizzazione e personalizzazione, è facile per i principianti e per gli utenti tecnici creare grafici interattivi interessanti per la visualizzazione e l'analisi dei dati. Gli strumenti di collaborazione consentono di condividere facilmente i report dei cruscotti KPI e altri dati.

le migliori caratteristiche di #### Databox

Dashboard facili da costruire e 300 modelli integrati per un ulteriore risparmio di tempo

Oltre 70 integrazioni di cruscotti

Automatizzatoreportistica sui clienti per le agenzie* Avvisi e notifiche per i KPI selezionati

Limitazioni del Databox

Mancanza di personalizzazione delle opzioni di visualizzazione dei dati

Set limitato di metriche predefinite

Prezzi di Databox

**Gratuito per sempre

Inizio : $47/mese

: $47/mese Professionale : $135/mese

: $135/mese Crescita : $319/mese

: $319/mese Premium: $799/mese

Databox valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (100+ recensioni)

: 4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

8. SimpleKPI - Il migliore per i cruscotti KPI in tempo reale

Via SimpleKPI SimpleKPI è un software per cruscotti KPI e una soluzione analitica che consente di creare cruscotti aziendali in tempo reale attraverso un'interfaccia intuitiva e facile da usare. Può raccogliere automaticamente i dati da diverse fonti, come Google Analytics, Microsoft Excel e database SQL. Una volta collegati, i team possono lavorare in modo collaborativo sui dati.

Come ClickUP, SimpleKPI consente di fissare obiettivi professionali e monitorare i progressi compiuti per raggiungerli. Gli utenti possono creare tappe fondamentali, assegnare responsabilità e monitorare il raggiungimento degli obiettivi. In questo modo è possibile agire più facilmente sulla base delle intuizioni ottenute dai dati.

Le migliori caratteristiche di SimpleKPI

Una delle curve di apprendimento più basse tra tutti i prodotti software per cruscotti KPI

Dashboard altamente personalizzabile, con grafici, tabelle e widget per una visione immediata dei dati

Possibilità di eseguire facilmente il drill up o il down dei dati per una visione più o meno granulare delle vostre metriche

Limitazioni di SimpleKPI

Il prezzo unico potrebbe non essere adatto a tutte le esigenze e a tutte le tasche

Il prodotto non ha molte recensioni

Prezzi di SimpleKPI

$99/mese

Valutazioni e recensioni di SimpleKPI

G2: 5 (1 recensione)

9. Geckoboard - Il migliore per i team non tecnici

Via Geckoboard Geckoboard è un software di visualizzazione dati e dashboard KPI per il monitoraggio in tempo reale delle metriche chiave e degli indicatori di performance. Grazie agli aggiornamenti in tempo reale, potete essere certi che i vostri utenti abbiano accesso alle informazioni più aggiornate in ogni momento. I dati provengono da numerose fonti, come Google Analytics, Salesforce e Zendesk.

Geckoboard offre numerose funzioni di collaborazione. Gli utenti possono limitare l'accesso a specifiche dashboard e a singoli widget al loro interno. In questo modo i membri del team, gli stakeholder e i clienti possono accedere facilmente solo alle informazioni di cui hanno bisogno.

Per semplificare il lavoro a tutti i membri non tecnici di questi gruppi di persone, Geckoboard dà priorità a un design facile da usare e intuitivo.

Le migliori caratteristiche di Geckoboard

Integrazione nativa per molti prodotti, oltre alla possibilità di prelevare i dati da fogli di calcolo, Zapier o API personalizzate

Possibilità di aggiungere widget KPI alle schermate home di iOS e Android

Trasferimento automatico dei dati tramite e-mail o Slack con la funzione di pianificazione

Gestione granulare degli utenti per un controllo preciso su chi vede cosa

Limitazioni di Geckoboard

Più costoso di altre opzioni con caratteristiche simili

Funzionalità limitate in alcune integrazioni

Prezzi di Geckoboard

Essenziale : $39/mese

: $39/mese Pro : $79/mese

: $79/mese Scala: $559/mese

Geckoboard valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (47 recensioni)

: 4.3/5 (47 recensioni) Capterra: 4.6 (99 recensioni)

10. Datapad - Il migliore per gli utenti mobili

Via Datapad Datapad è una nuova offerta per le piccole imprese per tracciare i loro KPI. Il prodotto mira a rendere tutto così semplice che "anche le nonne possono usarlo"

Lo fa eliminando le funzioni di BI di cui le piccole imprese difficilmente hanno bisogno e semplificando il flusso di lavoro di ciò che rimane. Il prodotto offre l'integrazione dei dati con un solo clic con le fonti di dati più comuni e la possibilità di coinvolgere facilmente l'intero team.

L'attenzione al design mobile-first consente un accesso immediato alle metriche in qualsiasi momento. Semplice gestione delle attività le soluzioni di gestione dei compiti completano il prodotto.

Le migliori caratteristiche di Datapad

Integrazione con un solo clic con le fonti di dati più diffuse per l'importazione automatica dei dati

Cruscotti altamente personalizzabili

applicazioni iOS e Android per il monitoraggio dei dati in movimento

Limitazioni del Datapad

Essendo un prodotto nuovo, Datapad non ha un'esperienza comprovata come le altre piattaforme

Datapad tralascia molte funzioni di BI avanzate a favore della semplicità

Prezzi di Datapad

Gratuito per i primi utilizzatori

Valutazioni e recensioni di Datapad

Non ci sono ancora recensioni

Migliori prestazioni con il software di monitoraggio KPI più adatto a voi

I KPI sono fondamentali per mantenere la vostra azienda in carreggiata, quindi avete bisogno di un software KPI che faccia tutto ciò che volete. ClickUp è un'ottima soluzione per i team che desiderano la flessibilità della personalizzazione e la comodità dell'accesso ai dati di un'azienda KPI in un sistema di gestione dei progetti .

Cosa state aspettando? Iniziare con ClickUp oggi stesso!