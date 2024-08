10 modelli gratuiti di revisione aziendale trimestrale (QBR) per il 2024

Le organizzazioni si muovono più velocemente che mai, con un numero maggiore di persone, dipartimenti e tecnologie che si uniscono per raggiungere obiettivi grandi e ambiziosi. I QBR forniscono un forum strutturato per i team per allinearsi sugli obiettivi , si ritengono responsabili, collaborano e promuovono il miglioramento continuo.

Conducendo regolari QBR, le organizzazioni possono migliorare le proprie prestazioni , rimanere concentrati sui propri obiettivi e garantire la fornitura di valore ai propri clienti e stakeholder.

Cos'è un modello QBR?

Un modello di Quarterly Business Review è un documento strutturato, un cruscotto o una presentazione formattata in modo da consentire alle aziende di rivedere facilmente i risultati ottenuti le prestazioni aziendali nel corso dell'ultimo trimestre e pianificare il trimestre successivo. Come minimo, un tipico modello di QBR includerà una panoramica di metriche chiave , progressi verso gli obiettivi aggiornamenti sulle principali iniziative e su eventuali problemi o sfide da affrontare.

In sostanza, questo tipo di modello è progettato per rendere le riunioni trimestrali di revisione aziendale il più produttive possibile. Il documento deve facilitare la discussione tra i principali stakeholder, come dirigenti, capi reparto e team leader.

Alla fine di ogni riunione trimestrale, tutti dovrebbero essere sulla stessa lunghezza d'onda e avere una chiara comprensione dell'andamento dell'azienda e di ciò che è necessario fare per migliorare nel trimestre successivo.

Cosa rende un buon modello di revisione aziendale trimestrale?

Un buon modello di QBR è come una pagella per un'azienda, che offre un voto chiaro sulle prestazioni aziendali. Tuttavia, a differenza di una pagella, un modello di QBR è progettato per distillare le prestazioni degli ultimi tre mesi in un piano d'azione per le azioni da intraprendere per migliorare l'azienda migliorare le prestazioni nei prossimi tre mesi.

Oltre al semplice monitoraggio delle prestazioni e pianificazione del conto i migliori modelli di QBR riuniscono l'azienda, riunendo i dirigenti, i capi reparto e i team leader intorno a obiettivi condivisi.

Comunicate con il vostro team direttamente in un'attività, condividete altre attività e caricate file con i commenti in ClickUp!

Che si tratti della prima presentazione QBR o della centesima, un modello solido renderà la conversazione, la pianificazione e l'esecuzione del QBR un valore aggiunto regolare per l'azienda. Considerate i seguenti elementi, che sono componenti fondamentali che ogni buon modello di QBR dovrebbe includere.

**Metriche rilevanti: il modello deve includere metriche rilevanti che aiutino a monitorare le prestazioni dell'azienda. È importante scegliere metriche che siano in linea con gli obiettivi dell'azienda. Ad esempio, se si gestisce un QBR per le vendite, il modello deve includere metriche relative alle entrate, ai lead generati e ai tassi di conversione.

**I QBR includono tonnellate di dati e informazioni, quindi il modello deve rendere tutta questa complessità facile da leggere e da capire. La possibilità di includere grafici e diagrammi renderà la vita molto più facile quando si cerca di rendere le informazioni più visivamente attraenti e più facili da consumare.

**Un modello di QBR non deve solo fornire una panoramica delle prestazioni dell'azienda, ma anche evidenziare gli aspetti chiave e le raccomandazioni attuabili per il miglioramento.

Flessibilità: Le priorità e le strategie cambiano di trimestre in trimestre, e spesso anche più frequentemente. Il modello deve essere abbastanza flessibile da adattarsi ai cambiamenti regolari, senza richiedere una totale riprogettazione del modo in cui viene sviluppato il rapporto trimestrale.

Le priorità e le strategie cambiano di trimestre in trimestre, e spesso anche più frequentemente. Il modello deve essere abbastanza flessibile da adattarsi ai cambiamenti regolari, senza richiedere una totale riprogettazione del modo in cui viene sviluppato il rapporto trimestrale. **Infine, il modello di QBR deve essere adattato al pubblico specifico che lo esaminerà. Questo aspetto riguarda anche la flessibilità. Idealmente, non dovreste creare un rapporto QBR diverso per ogni stakeholder, ma semplicemente filtrare e inquadrare le stesse informazioni in modi diversi per chiunque le esamini.

Bonus:_ **Modelli da 30-60-90 giorni: Fornisce ai team un'opportunità regolare per rivedere le loro prestazioni rispetto agli obiettivi aziendali, ai traguardi e alle metriche.

Allineamento degli obiettivi: Contribuisce a garantire che tutti i team e i reparti siano allineati con gli obiettivi strategici e le priorità dell'azienda. Collaborazione di squadra Promuove il miglioramento continuo attraverso la revisione regolare delle prestazioni, l'identificazione delle aree di crescita e di sviluppo e la definizione di piani d'azione per migliorare le prestazioni.

10 Modelli di revisione aziendale trimestrale

Esistono molti tipi diversi di modelli di QBR. A seconda delle esigenze e degli obiettivi specifici, alcuni modelli si concentrano sulle prestazioni finanziarie, mentre altri possono essere basati su misure più qualitative, come la soddisfazione dei clienti o l'aumento della produttività impegno dei dipendenti .

Il modello di QBR deve essere adattato alle vostre esigenze e ai vostri obiettivi e deve essere rivisto e aggiornato regolarmente per continuare a essere efficace. Ecco il nostro elenco di 10 modelli di QBR da provare subito:

1. Modello QBR ClickUp

Modello ClickUp QBR

Per creare visibilità e un'azione coordinata tra molti elementi in movimento, il modello

Modello ClickUp QBR

riunisce tutte le metriche essenziali delle prestazioni aziendali, gli stati delle attività e i processi in un unico hub. Essendo costruito in ClickUp, il modello offre diverse viste, filtri e visualizzazioni, in modo che le informazioni QBR possano essere adattate alle esigenze di revisione di ogni stakeholder e team.

Costruito per garantire flessibilità e coerenza, il modello organizza le attività QBR in cinque campi personalizzati fondamentali: Stato, Reparto, Tipo, Categoria e Tasso di completamento.

Per quanto riguarda lo stato, le attività sono contrassegnate da "Da fare", "In corso" o "Completato", dando a tutti coloro che esaminano la presentazione del QBR una visione a colpo d'occhio della situazione di ciascuna attività. Il campo Reparto chiarisce quale funzione, come il team di vendita, il successo del cliente, il marketing e così via, è responsabile dell'esecuzione e della rendicontazione dell'attività.

Sotto la voce Categorie, ogni attività QBR è organizzata per "Persone", "Processo" o "Tecnologia", in modo che le organizzazioni possano facilmente identificare i grandi gruppi di attività e i dipartimenti che stanno seguendo. All'interno di ogni categoria, le attività sono etichettate con un "tipo di QBR" che chiarisce se un'attività deve essere rivista, se sta causando un problema, se rappresenta nuovi obiettivi o se deve diventare un punto di azione per il trimestre futuro.

Infine, ogni attività ha un tasso di completamento associato, in modo che i collaboratori e i visualizzatori abbiano una visione a volo d'uccello di quanto lavoro deve essere fatto per chiudere l'attività. Scaricate questo modello

2. Modello di scheda di corsia ClickUp QBR (vista scheda)

Modello di scheda di corsia ClickUp QBR (vista scheda)

Le priorità aziendali cambiano regolarmente e per questo è importante che i team sappiano quali requisiti sono ancora in corso, quali sono stati spostati e quali sono stati interrotti del tutto. Senza un chiaro allineamento sugli obiettivi attuali e futuri, i team possono facilmente dedicare tempo al lavoro sbagliato.

L'ordine del giorno di ogni QBR dovrebbe prevedere un ampio spazio per rivedere gli indicatori di prestazione chiave dei trimestri precedenti e come questi KPI possono influenzare le modifiche agli obiettivi e alle priorità per il trimestre successivo.

Per inserire le conversazioni sul cambiamento nelle riunioni QBR,

Modello di scheda di corsia QBR di ClickUp

organizza i compiti in quattro categorie descrittive: " Avvio", "Arresto", "Proseguimento" e "Modifica" ." Il modello utilizza un elemento

Scheda Kanban

per creare una visione chiara e verticale di ogni categoria, in modo che i decisori non debbano fare congetture durante la presentazione del QBR.

Gli elementi del Kanban Board possono essere facilmente trascinati in corsie diverse a seconda delle priorità aziendali, semplificando il follow-up dei team sulle fasi successive. Scarica questo modello

3. Template ClickUp QBR per categoria (visualizzazione elenco)

Modello ClickUp QBR per categoria (visualizzazione elenco)

Una buona revisione QBR deve presentare le informazioni critiche in modo che i responsabili delle decisioni possano esaminarle a colpo d'occhio e rispondere rapidamente. I leader devono sapere se un'attività può influire sulle prestazioni di vendita, sulla produttività dei dipendenti o persino sull'attività di un cliente importante.

Quando la presentazione di un QBR include solo una serie di dati, attività e informazioni, è difficile scoprire il quadro generale. Il

Modello ClickUp QBR per categoria

colloca ogni attività nel contesto più ampio delle priorità aziendali, organizzando i compiti per "Persone", "Processo" o "Tecnologia"

Vedendo come ogni attività impatta su una delle tre componenti principali dell'azienda, si può rispondere meglio a domande chiave come: "Dobbiamo concentrarci di più sui dipendenti e sulla cultura? C'è un rischio nelle nostre operazioni organizzative? Ci sono lacune nel nostro stack tecnologico o nella nostra infrastruttura? Scarica questo modello

4. Modello di revisione aziendale trimestrale ClickUp con punti d'azione (visualizzazione elenco)

ClickUp Analisi aziendale trimestrale con elementi d'azione Template (vista elenco)

Una riunione QBR efficace non deve solo fornire una panoramica degli indicatori di performance chiave di un'azienda, ma anche scoprire intuizioni chiave e azioni da affrontare prima della successiva riunione QBR.

In effetti,

Il modello di Business Review trimestrale di ClickUp con elementi d'azione

fa proprio questo. In base al campo personalizzato "Tipo di OKR", il modello evidenzia solo gli elementi della riunione QBR identificati come "Elementi di azione" Queste voci d'azione sono organizzate in un elenco in base ai rispettivi stati: "Da fare", "In corso" o "Completato"

All'interno del modello di facile consultazione

Elenco dei punti d'azione

I responsabili delle decisioni possono vedere il driver dell'attività, il team responsabile dell'attività e il tasso di completamento di ogni attività. Questa visione a volo d'uccello delle voci d'azione consente ai leader di valutare facilmente quali attività necessitano di attenzione e con chi lavorare per assicurarsi che l'azione venga intrapresa. Scaricate questo modello

5. Modello di rapporto trimestrale ClickUp

Modello di rapporto trimestrale ClickUp

Una parte fondamentale delle riunioni QBR è la valutazione dei dati finanziari dell'azienda, comprese le spese, le entrate e il flusso di cassa. Questo aspetto è particolarmente importante per le QBR sulle vendite, le QBR sul successo dei clienti, le QBR sul marketing e sulle risorse umane. Compilando e

e rivedendo le informazioni finanziarie

i dirigenti aziendali possono valutare la salute finanziaria dell'azienda esaminando gli indicatori finanziari di performance.

Il

Modello di rapporto trimestrale ClickUp

crea una visione trimestrale dei dati finanziari dell'azienda, suddividendo i profitti e le perdite (P&L) in quattro categorie: Costi indiretti, ricavi, fatture e flusso di cassa.

Lavorando con i dati finanziari, è necessario fare molti calcoli. Il modello include le indicazioni per le formule chiave, in modo da poter automatizzare facilmente calcoli importanti come le medie annuali, il ritmo e se il P&L è in attivo o in passivo.

Creare trasparenza finanziaria tra le funzioni aziendali è fondamentale per costruire relazioni solide tra i responsabili dei reparti e il team finanziario. L'esame delle finanze trimestrali aiuta i leader funzionali a prevedere meglio le spese del proprio team e facilita l'approvazione di nuovi investimenti e budget. Scarica questo modello

6. Modello di valutazione trimestrale delle prestazioni di ClickUp

Modello di valutazione trimestrale delle prestazioni ClickUp

Le revisioni trimestrali offrono l'opportunità di costruire relazioni in tutta l'organizzazione e all'interno di ciascun team. A tal fine, le revisioni delle prestazioni dei dipendenti devono essere approfondite. Collegare le prestazioni dei dipendenti agli obiettivi aziendali assicura che tutti lavorino per raggiungere gli stessi obiettivi.

Per esempio, le organizzazioni cercano instancabilmente di creare valore per i clienti, quindi è logico che le prestazioni dei responsabili del successo dei clienti e dei responsabili delle vendite siano legate a questo obiettivo. Questi obiettivi possono essere qualsiasi cosa, come dare la priorità alle migliori offerte dei nuovi clienti, sviluppare un programma di formazione per costruire relazioni più forti con i clienti o semplicemente migliorare un'offerta di vendita.

Qualunque sia la valutazione di un dipendente, collegarla agli obiettivi generali dell'azienda rende più facile fornire un feedback tangibile e creare un senso di appartenenza da parte dei dipendenti, che possono vedere come il loro lavoro sia di supporto all'azienda.

Il

Modello di valutazione trimestrale delle prestazioni di ClickUp

consente di collegare facilmente le prestazioni dei dipendenti a quelle dell'azienda. Il modello si concentra su quattro categorie di valutazione: Panoramica delle prestazioni, raggiungimento degli obiettivi, miglioramento dei processi ed etica del lavoro. Ogni sezione è dotata di componenti preformattati per classificare i risultati da "eccellente" a "scarso", nonché di una sezione in cui i manager possono inserire un feedback dettagliato e puntato per spiegare la valutazione.

In fondo al modello di valutazione delle prestazioni c'è una sezione di riconoscimento in cui sia il dipendente che il manager inseriscono i loro commenti complessivi e la loro firma per confermare di aver letto e accettato la valutazione. Scarica questo modello

7. Modello di tabella di marcia trimestrale di ClickUp

Modello di tabella di marcia trimestrale di ClickUp

Riunioni QBR efficaci si trasformano in solidi piani d'azione per il trimestre successivo. Per assicurarsi che queste azioni vengano realizzate entro il prossimo QBR, i team hanno bisogno di una chiara tabella di marcia.

Il Modello di roadmap trimestrale di ClickUp utilizza una vista temporale che raggruppa le azioni future necessarie in categorie di iniziative standard e nel mese in cui devono essere completate. Ad esempio, se le prossime funzionalità devono essere rilasciate in un determinato momento per il prossimo QBR di successo del cliente, è possibile includerle nel modello sotto le voci "Ricerca" e "Software" e impostarne la distribuzione il mese prima della prossima riunione del QBR.

Organizzando gli obiettivi trimestrali in una roadmap, le organizzazioni possono continuare a costruire solide relazioni tra le varie funzioni sviluppando un linguaggio condiviso e tempistica intorno a quando e cosa devono consegnare . Scarica questo modello

8. Modello di relazione finanziaria trimestrale ClickUp

Modello di rapporto finanziario trimestrale ClickUp

Abbiamo accennato al reporting finanziario nel modello n. 5, ma

Relazione finanziaria trimestrale di ClickUp

è un'analisi molto approfondita delle prestazioni finanziarie di un'azienda.

Si tratta di un'attività seria. Un rapporto finanziario trimestrale (Quarterly Financial Report, QFR) è una raccolta di dati finanziari non sottoposti a revisione, come bilanci e conti economici, che vengono pubblicati dalle aziende ogni tre mesi. Questi rapporti possono anche includere i dati relativi all'anno in corso e i risultati comparativi, come il confronto tra lo stesso trimestre dell'anno precedente e il trimestre in corso.

Il modello di rapporto finanziario trimestrale di ClickUp crea una visione d'insieme delle entrate e delle spese del trimestre. Ad esempio, le entrate sono suddivise in categorie come "Commissioni di servizio", "Vendite di prodotti", "Guadagni da interessi" e così via, con sezioni per i totali dell'anno e indicatori di aumento e diminuzione.

Il contesto è sempre importante quando si tratta di dati finanziari. Il modello comprende anche una sezione per i punti salienti e i punti critici di vendite, produttività e produttività

bilancio

. Questo aiuta a garantire che la presentazione del QBR fornisca un contesto sufficiente per consentire ai responsabili delle decisioni di dare un senso ai dati. Scarica questo modello

9. Modello QBR di PowerPoint di SlideTeam

Tramite SlideTeam

Se PowerPoint è ancora il vostro metodo preferito per gestire le revisioni aziendali trimestrali, questo modello di presentazione di Slide Team vi copre. Questo modello è dotato di 80 diapositive PPT pronte per l'uso che vi permetteranno di inserire i punti salienti della vostra trimestrale, gli sviluppi principali, il riepilogo finanziario, i rendiconti dei flussi di cassa e molto altro ancora.

Il modello di presentazione è inoltre corredato da diapositive di esempio per incorporare argomenti correlati alla riunione QBR, come ad esempio

roadmap del prodotto

,

Analisi SWOT

,

organigrammi

e altri argomenti che portano informazioni rilevanti ma non ricorrenti in

le vostre riunioni

.

Scarica questo modello

10. Template.net Modello QBR di Microsoft Word

Tramite Template.net

Se siete un

Microsoft Office

se siete fedeli, potete iniziare con questo modello di QBR per Microsoft Word di Template.net. Il modello adotta una prospettiva a 30.000 metri di distanza dalle QBR, concentrandosi sulla valutazione degli indicatori di prestazione chiave, come l'esecuzione dei profitti,

allineamento strategico

sviluppo e gestione delle risorse.

Il modello include anche una sezione di commenti per consentire ai revisori di formulare raccomandazioni sulle azioni da intraprendere in base alla valutazione dei KPI di cui sopra. Scarica questo modello

Iniziare con il modello giusto per dare il via al prossimo QBR

Le riunioni QBR hanno forme e dimensioni diverse. Ma l'obiettivo è sempre lo stesso: identificare le preoccupazioni e gli insegnamenti tratti dalla performance del trimestre precedente e sviluppare un piano d'azione informato per il trimestre successivo.

Trovare il modello giusto per la vostra prossima presentazione QBR può fare la differenza per allineare il vostro team e raggiungere i vostri obiettivi.