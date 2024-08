10 modelli di piano di miglioramento delle prestazioni (PIP) per i dirigenti

Nessuno è perfetto. Ma immaginate la differenza che potrebbe fare chiunque all'interno dell'organizzazione se si impegnasse per avvicinarsi ad essa.

Certo, questo potrebbe essere un obiettivo esagerato o irrealistico. Tuttavia, le organizzazioni prosperano quando esistono piani strutturati che consentono a tutti di migliorare nel tempo il proprio lavoro, aiutando l'azienda e massimizzando la produttività.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario un piano strutturato per gestire e migliorare le prestazioni di tutti i membri del team.

Come manager, volete aiutare i vostri team ad avere successo. La marea che sale solleva tutte le barche e, come sa chiunque abbia partecipato a progetti di gruppo già ai tempi della scuola, il team può arrivare solo fino al suo anello più debole.

Ma può essere difficile aiutare il vostro team a migliorare anche mentre lavorate al vostro elenco di cose da fare e alle vostre attività quotidiane. Quanto più si riesce a standardizzare il processo, tanto meglio. È qui che entrano in gioco i modelli di piani di miglioramento delle prestazioni.

Che cos'è un modello di piano di miglioramento delle prestazioni (PIP)?

Un modello di piano di miglioramento delle prestazioni è un documento standardizzato che aiuta l'azienda - e tutti coloro che gestisce - a costruire una strategia per sviluppare le loro capacità e aumentare le loro prestazioni. Essendo un documento standardizzato, è un ottimo strumento di gestione e di Modello HR per gestire i vostri team senza consumare troppo tempo.

Ad esempio, si può gestire il proprio team in base al modello Metodo OKR di impostazione degli obiettivi organizzativi. Il modello giusto di piano di miglioramento delle prestazioni aiuta a impostare piani simili per ogni membro del team, consentendo loro di lavorare per raggiungere obiettivi comuni.

Cosa rende un buon modello di piano di miglioramento delle prestazioni?

Non esiste un modello di piano di miglioramento delle prestazioni "migliore", semplicemente perché il termine "migliore" dipende interamente da ciò che si sta cercando. Ad esempio, potreste aver bisogno di un modello che segua regolarmente i risultati di revisioni delle prestazioni regolarmente programmate . Oppure avete bisogno di un piano di miglioramento delle prestazioni che vi aiuti con una migliore allocazione delle risorse .

Si consiglia di migliorare la gestione del carico di lavoro all'interno dell'intero team, ma, in ogni caso, dovrebbe avere oggetti misurabili e delineare o discutere chiaramente i problemi legati alle prestazioni. Detto questo, i migliori modelli di piano di miglioramento delle prestazioni hanno in comune alcune caratteristiche da ricercare:

Una panoramica semplice : Questo permette al report che state mettendo insieme di essere scorrevole, consentendo a chiunque di trarre immediatamente ciò che è necessario per valutare i piani di miglioramento delle prestazioni.

: Questo permette al report che state mettendo insieme di essere scorrevole, consentendo a chiunque di trarre immediatamente ciò che è necessario per valutare i piani di miglioramento delle prestazioni. Un'enfasi visiva . A nessuno piacciono i paragrafi lunghi o gli elenchi di più frasi (ironico, lo sappiamo), quindi più si rende visiva l'informazionelo stato di avanzamento del dipendente, più si rende visiva la relazionepiù si possono creare delle aspettative chiare.

. A nessuno piacciono i paragrafi lunghi o gli elenchi di più frasi (ironico, lo sappiamo), quindi più si rende visiva l'informazionelo stato di avanzamento del dipendente, più si rende visiva la relazionepiù si possono creare delle aspettative chiare. Un'azione reciprocamente vantaggiosa . Il piano di miglioramento delle prestazioni ha una sezione "takeaway" che mostra esattamente cosa deve succedere dopo? È il modo migliore per assicurarsi che la raccomandazione del piano di miglioramento delle prestazioni si realizzi effettivamente, in modo da soddisfare le aspettative.

. Il piano di miglioramento delle prestazioni ha una sezione "takeaway" che mostra esattamente cosa deve succedere dopo? È il modo migliore per assicurarsi che la raccomandazione del piano di miglioramento delle prestazioni si realizzi effettivamente, in modo da soddisfare le aspettative. Codice colore intuitivo . Potreste essere sorpresi di quanta differenza possa fare un semplice codice colore. Il rosso potrebbe essere un problema di prestazioni scarse, il giallo di riunione delle aspettative e il verde di prestazioni elevate o accettabili. I colori giusti aiutano a ridurre la confusione e a stabilire aspettative chiare.

. Potreste essere sorpresi di quanta differenza possa fare un semplice codice colore. Il rosso potrebbe essere un problema di prestazioni scarse, il giallo di riunione delle aspettative e il verde di prestazioni elevate o accettabili. I colori giusti aiutano a ridurre la confusione e a stabilire aspettative chiare. Facile da modificare nel tempo. A nessuno piace un piano di miglioramento delle prestazioni lavorative che, una volta creato, non può più essere modificato. Dopotutto, si vuole monitorare effettivamentele prestazioni dei dipendenti e di qualsiasi feedback raccomandato! Più il modello è flessibile, meglio è.

Non importa quale modello esatto stiate cercando. Finché il piano di miglioramento delle prestazioni condivide queste caratteristiche, siete già a buon punto.

10 Modelli di piani di miglioramento delle prestazioni

Senza ulteriori indugi, passiamo subito al nocciolo della questione. Simile a modelli di passaggi d'azione questi modelli di piano per il miglioramento delle prestazioni si distinguono per la loro capacità di azione e per il fatto di seguire tutte le best practice di cui sopra.

Aggiungiamo ai preferiti.

1. Modello di piano d'azione correttivo di ClickUp

Modello di piano d'azione correttivo di ClickUp

Creato in formato lavagna online, questo modello di Modello di azione correttiva ClickUp è il nostro preferito tra i PIP per la sua natura visiva e spaziale. Presenta sei sezioni accuratamente codificate per colore, disposte in colonne che hanno un senso intuitivo se lette da sinistra a destra:

Aree di miglioramento : Identifica le categorie generali in cui i singoli membri del team possono migliorare.

: Identifica le categorie generali in cui i singoli membri del team possono migliorare. Problemi e cause profonde : Opportunità in ogni area per identificare esattamente cosa è andato storto o i problemi di scarso rendimento che devono essere migliorati e perché.

: Opportunità in ogni area per identificare esattamente cosa è andato storto o i problemi di scarso rendimento che devono essere migliorati e perché. Soluzioni possibili : Affrontare direttamente i problemi di performance identificati, indicando i modi in cui il dipendente o l'attività potrebbero migliorare le loro prestazioni lavorative.

: Affrontare direttamente i problemi di performance identificati, indicando i modi in cui il dipendente o l'attività potrebbero migliorare le loro prestazioni lavorative. Misura dell'esito positivo : Aggiungere all'equazione responsabilità e valutazione per rendere più facile il monitoraggio dello stato delle soluzioni individuate e creare oggetti misurabili.

: Aggiungere all'equazione responsabilità e valutazione per rendere più facile il monitoraggio dello stato delle soluzioni individuate e creare oggetti misurabili. Titolari delle attività : Identificare le aree di miglioramento all'internoprogetti e attività con più assegnatari.

: Identificare le aree di miglioramento all'internoprogetti e attività con più assegnatari. Sequenza: Date di scadenza e potenziali attività cardine per mantenere l'attività di tutti verso l'implementazione delle soluzioni identificate.

Se si chiudono le colonne, questo modello si allinea molto bene con L'approccio agli obiettivi SMART di ClickUp al project management e alle persone. Eppure, le cose rimangono abbastanza semplici da creare rapidi piani di miglioramento anche per i problemi più complessi.

2. Modello di piano d'azione per i dipendenti ClickUp

Modello di piano d'azione per i dipendenti di ClickUp

Modello di Piano d'azione per i dipendenti di ClickUp ha un approccio diverso rispetto al modello di piano d'azione su lavagna online menzionato in precedenza. Questo piano d'azione strutturato è più lineare e comprende una panoramica chiara e semplice che identifica il nome del dipendente, il ruolo e il supervisore, oltre a un campo data per i riferimenti futuri.

Da qui si passa direttamente al rapporto di incidente per un elemento specifico che richiede un miglioramento delle prestazioni. Il rapporto sull'incidente consente al manager di includere alcuni dettagli su uno specifico trigger che determina la necessità di migliorare le prestazioni del dipendente, come il mancato raggiungimento dei traguardi commerciali o il mancato rispetto dei protocolli.

Segue una sezione dedicata ai risultati, che consente di approfondire i risultati di un'ulteriore indagine sull'incidente e le iniziative correttive per soddisfare le aspettative.

Infine, il report include una sezione che i manager possono aggiornare costantemente, chiamata "indicazioni sullo stato" Man mano che il dipendente lavora al piano di miglioramento delle prestazioni, questa è la sezione in cui gli esiti positivi possono essere celebrati sia dai manager che dai dipendenti.

3. Modello di piano di sviluppo per i dipendenti ClickUp

Modello di piano di sviluppo per i dipendenti di ClickUp

Non tutti i piani di miglioramento delle prestazioni devono essere innescati da un incidente negativo. Una gestione proattiva significa aiutare i dipendenti ad avere un esito positivo nel tempo, indipendentemente dalle loro prestazioni attuali. Questo è ciò che Il modello di piano di sviluppo dei dipendenti di ClickUp aiuta a monitorare.

Nella visualizzazione predefinita, ogni membro del team riceve un elemento che identifica lo stato del suo piano di miglioramento delle prestazioni, le sue informazioni di base e le opportunità di sviluppo professionale individuate per lui.

Questo aiuta a trovare la causa alla radice di problemi specifici e farà risparmiare tempo delineando un percorso chiaro per raggiungere le attività cardine previste.

Le sezioni da Da fare a In corso aiutano il manager a monitorare esattamente la situazione di un determinato dipendente in un determinato momento. Ma questo è solo l'inizio. Il modello include anche un piano di reparto che approfondisce gli obiettivi di miglioramento e il monitoraggio di tali obiettivi.

Nel frattempo, campi personalizzati come il fabbisogno di personale, la Sequenza e le competenze acquisite aiutano i gestori del team a rimanere sempre aggiornati sulla situazione e sui membri che hanno più bisogno di un continuo sviluppo.

4. Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp

Modello di valutazione delle prestazioni ClickUp

Si presenta come una semplice agenda, ma questa Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp ha una forza nascosta. Al di là delle sezioni di facile consultazione, come i punti di discussione e i feedback, questo documento per il miglioramento delle prestazioni consente ai gestori del team di indicare esattamente quali iniziative e quali priorità sono più importanti per i membri del loro team, al fine di ottimizzare le prestazioni del team nel tempo.

E questo è solo l'inizio. La parte di questo modello dedicata alla gestione delle prestazioni comprende un grafico che può essere utilizzato dal dipendente e dai suoi colleghi per valutare se stessi e gli altri su categorie come la comprensione del lavoro, le competenze professionali e altro ancora. I codici di misurazione, da U per insoddisfacente a E per eccellente, rendono la compilazione di questa sezione semplice e diretta per tutti i partecipanti.

Infine, questo modello include una sezione che dovrebbe far parte della valutazione delle prestazioni di ogni dipendente: i risultati ottenuti. Sebbene tutti abbiano bisogno di miglioramenti in alcune aree, concentrarsi su questi miglioramenti può rendere facile ignorare che questo dipendente ha probabilmente celebrato importanti risultati ed esiti positivi in altre.

L'inclusione di una sezione come questa in un modello di piano di miglioramento delle prestazioni crea una cultura del lavoro più positiva e orientata al successo, bilanciando gli aspetti negativi con quelli positivi.

5. Modello di rapporto sulle prestazioni ClickUp

Modello di reportistica sulle prestazioni di ClickUp

Come questo Modello di reportistica sulle prestazioni di ClickUp mostra che non tutti i piani di miglioramento delle prestazioni devono essere in connessione con le prestazioni di un singolo dipendente. Al contrario, si evidenzia un approccio incentrato sul progetto che aiuta il team gestito a rimanere in linea e in linea con le attività e le sequenze previste i risultati ottenuti .

Il modello stesso include una panoramica semplice di più progetti, che è particolarmente utile per i project management che hanno bisogno di documentare lo stato di avanzamento di un progetto su più livelli. Oltre a una panoramica generale delle aspettative dell'azienda, comprende un'istantanea per ogni progetto da riportare che include la percentuale di tempo e di budget spesi e lo stato di avanzamento.

La natura visiva di questi numeri fa di questo modello un report utile per i manager che vogliono comunicare la panoramica di tutto il lavoro terminato. Poiché rimane una panoramica di alto livello, questo modello funziona particolarmente bene se combinato con altri report sulle prestazioni dei progetti.

Ad esempio, può essere utilizzato per mantenere la panoramica di più progetti agili per gli stakeholder di alto livello, mentre reportistica più dettagliata come quella relativa ai progetti agili e alle attività di ricerca e sviluppo retrospettive degli sprint possono approfondire i progetti e gli stati previsti.

6. Modello di valutazione trimestrale delle prestazioni di ClickUp

Modello di valutazione trimestrale delle prestazioni di ClickUp

Mentre Modello di valutazione trimestrale delle prestazioni di ClickUp si concentra in gran parte sulla valutazione retrospettiva di un dipendente, ma contiene anche esempi di piani di miglioramento delle prestazioni orientati al futuro.

Documentate come si è comportato un membro del vostro team, cosa ha realizzato e come queste intuizioni possono portare a un piano di miglioramento prima del prossimo appuntamento revisione trimestrale delle prestazioni .

7. Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni

Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni

I nuovi assunti hanno necessariamente bisogno di un piano di onboarding che li aiuti a migliorare nei primi mesi di permanenza nella vostra organizzazione. Modello di piano di 30-60-90 giorni di ClickUp aiuta in questo lavoro richiesto, consentendo di fissare obiettivi perseguibili e di documentare lo stato di avanzamento del nuovo membro del team. Sia la costruzione del piano di 30-60-90 giorni e la misurazione dello stato sono semplici, così come la condivisione del piano con il nuovo assunto. È particolarmente importante mantenere e programmare controlli regolari. Inoltre, vi aiuterà a mantenere un atteggiamento positivo con i dipendenti.

8. Modello di percorso di carriera ClickUp

Modello di percorso di carriera ClickUp

Se state facendo da mentori ai membri del vostro team, il modello Modello di percorso di carriera di ClickUp è uno strumento perfetto. È uno strumento più qualitativo strumento di valutazione delle prestazioni rispetto alla maggior parte degli altri modelli menzionati in questa guida, consentendovi di lavorare con il vostro mentee per costruire obiettivi di carriera e un percorso misurabile per raggiungere tali obiettivi.

Il tutto avviene in un grafico di facile comprensione, con codice a colori, che ha perfettamente senso per le aspettative dell'azienda, anche a prima vista.

9. Modello di modulo di valutazione dei dipendenti ClickUp

Modello di modulo per la valutazione dei dipendenti di ClickUp

Impostazione come modulo interattivo, Modello di modulo di valutazione dei dipendenti di ClickUp lavora grazie alla sua semplicità. Si compila il modulo, che compila una vista Elenco che funge da valutazione.

Nel frattempo, campi personalizzati come i premi e le attività cardine ricevute, la capacità di lavorare con un team, le competenze tecniche e altri campi personalizzati aiutano a specificare esattamente i punti in cui il dipendente ha avuto successo, i miglioramenti necessari e le aspettative generali dell'azienda per le prestazioni lavorative.

10. Modello di piano di miglioramento delle prestazioni in Microsoft Word da Template.net

Via Modello.net

Questo modello di Piano di miglioramento delle prestazioni (PIP) di Microsoft Word di Template.net è un documento completo, modificabile e stampabile progettato per aiutare le aziende e le organizzazioni a migliorare le prestazioni dei dipendenti. Questo modello funge da guida strutturata per i manager per delineare le aree di miglioramento, impostare aspettative chiare e definire obiettivi misurabili per i dipendenti con prestazioni insufficienti.

Vantaggi dei modelli di piano di miglioramento delle prestazioni per i team HR

I piani di miglioramento delle prestazioni (PIP) sono un modo efficace per garantire che i dipendenti siano in grado di soddisfare le aspettative e gli obiettivi fissati dall'organizzazione. Sono una parte essenziale di qualsiasi Team delle risorse umane del team HR. Un modello di PIP ben fatto può supportare un processo di miglioramento delle prestazioni di esito positivo, fornendo ai team un format e una struttura coerenti con cui lavorare.

L'uso di un modello di PIP semplifica il processo di sviluppo, implementazione e gestione di un piano di miglioramento delle prestazioni. Fornendo un quadro completo a cui il personale può fare riferimento quando crea il proprio piano, semplifica i passaggi necessari per massimizzare l'efficacia di un PIP. L'accesso a un modello di PIP aggiornato assicura che il personale sia in grado di soddisfare le aspettative e gli obiettivi dell'organizzazione, pur consentendo una certa flessibilità.

Quando si utilizza un modello di PIP, è importante assicurarsi che siano inclusi tutti gli elementi necessari. Oltre all'impostazione delle aspettative e alla delineazione di oggetti specifici, il modello deve includere anche informazioni sulla Sequenza, sulle responsabilità e sulle conseguenze.

Come creare un piano di miglioramento delle prestazioni

Definire le aspettative: Questo è il primo passaggio nella creazione di un PIP ed è essenziale assicurarsi che le aspettative siano chiare e specifiche. Definire gli obiettivi: L'impostazione di obiettivi misurabili aiuta a focalizzare il piano e può essere utilizzata come punto di riferimento durante il processo. Assegnare le sequenze temporali: Delineare la durata del processo PIP, nonché i tempi e le modalità di verifica dello stato. Assegnare le risorse: Assicurarsi che ci siano risorse sufficienti per supportare gli oggetti del piano, come ad esempio formazione o coaching aggiuntivi. Assegnare le responsabilità: Delineare con chiarezza chi è responsabile di quali attività nell'ambito del processo PIP. Monitorare i progressi: Monitorare lo stato di avanzamento e fornire feedback per garantire la riunione degli obiettivi. Rivedere il piano: Controllare regolarmente il processo PIP per valutare se è necessario apportare modifiche. Stabilire le conseguenze: Se gli obiettivi non vengono raggiunti, è importante disporre di un sistema di responsabilità con conseguenze chiaramente cancellate per il mancato rispetto.

Esempi di piani di miglioramento delle performance

I piani di miglioramento delle prestazioni (PIP) sono un potente strumento che i team delle risorse umane possono utilizzare per affrontare le problematiche legate alle prestazioni insufficienti e all'assenteismo. Un modello di PIP è un ottimo modo per iniziare quando non si sa da dove partire. Ecco una serie di situazioni in cui è utile creare il proprio modello di PIP:

Quando un dipendente è stato avvisato più volte delle sue scarse prestazioni

Quando il rendimento del dipendente è inferiore alle aspettative

Quando un dipendente non riesce a rispettare le scadenze o gli obiettivi

Quando c'è un divario tra la produttività prevista e quella effettiva

Quando ci sono lamentele da parte di clienti o colleghi in merito al comportamento o all'atteggiamento del dipendente

Quando evitare di usare i piani di miglioramento delle prestazioni

Sebbene i modelli di PIP siano una risorsa preziosa per i team delle risorse umane, ci sono alcune situazioni in cui è meglio evitare di usarli:

Quando la performance del dipendente è dovuta a un problema al di fuori del suo controllo.

Se la radice del problema risiede in una cattiva comunicazione o nella mancanza di risorse.

Quando lo stato di avanzamento del dipendente richiede una formazione aggiuntiva, un tutoraggio o un affiancamento prima che sia in grado di migliorare le proprie prestazioni.

Se le responsabilità lavorative del collaboratore sono cambiate e non sono più

Aumentare la produttività del team con i modelli di PIP

Quale manager non desidera un team che funzioni come una macchina ben oliata? Naturalmente, per arrivarci bisogna lavorare sodo. Ogni aiuto possibile per massimizzare le prestazioni e la produttività di ciascuno dei membri del team è vitale. Ecco perché un modello di piano di miglioramento delle prestazioni è uno strumento fondamentale nella cassetta degli attrezzi di ogni manager.

Potete usare i modelli di piano d'azione per le prestazioni per correggere un errore specifico o per costruire un piano di sviluppo più generale e chiaro. È utile sia per l'inserimento dei nuovi assunti che per la connessione delle prestazioni con i progetti in corso.

Basta sapere quale modello usare e questa selezione può aiutarvi a farlo.

