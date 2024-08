9 modi comprovati per migliorare le prestazioni lavorative

Volete migliorare le prestazioni lavorative? Dovrete imparare a stabilire le priorità, a delegare le attività e a controllare i vostri orari. E la cosa migliore? Da fare per evitare di perdere tempo e preservare il proprio benessere.

Secondo un'indagine di 2020 sondaggio di FlexJobs il 75% dei dipendenti ha sperimentato il burnout sul lavoro. Evitare il temuto burnout non è solo sopravvivere, ma anche prosperare. È ora di scoprire come si può ottenere di più senza incatenarsi alla scrivania per altre ore.

Siete pronti per un'immersione profonda nel mondo delle prestazioni lavorative e delle competenze innovative che possono aiutarvi a dominare la vostra settimana lavorativa? Intraprendiamo insieme questo viaggio verso un sano equilibrio tra lavoro e vita privata più produttivo, equilibrato e soddisfacente. 👊

Che cos'è il rendimento lavorativo?

Le prestazioni lavorative misurano l'efficacia con la quale si adempie alle proprie mansioni ruolo e le responsabilità sul lavoro. I leader valutano le prestazioni dei dipendenti in base alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e al tempo impiegato per realizzarlo. ⏰

Il miglioramento delle prestazioni lavorative richiede un lavoro richiesto a livello individuale e organizzativo. A livello organizzativo, la leadership aziendale deve:

Impostare KPI ragionevoli: Indicatori chiave di prestazione (KPI) sono misure quantificabili per il raggiungimento di oggetti specifici. I KPI aiutano ogni dipendente a sapere cosa ci si aspetta da lui e come le sue mansioni contribuiscono agli obiettivi dell'azienda nel suo complesso

Indicatori chiave di prestazione (KPI) sono misure quantificabili per il raggiungimento di oggetti specifici. I KPI aiutano ogni dipendente a sapere cosa ci si aspetta da lui e come le sue mansioni contribuiscono agli obiettivi dell'azienda nel suo complesso **Creare un quadro di comunicazioneCapacità di comunicazione efficacesono indispensabili per l'esito positivo dell'organizzazione. La leadership dell'azienda dovrebbe impostare riunioni regolari con tutte le mani e uno contro uno per offrire feedback e aiutare i dipendenti a migliorare le prestazioni lavorative

**Ogni membro del team ha i suoi punti di forza e i suoi punti deboli. I grandi manager investono nello sviluppo professionale e personale dei colleghi, insegnando loro a sfruttare i propri punti di forza e a migliorare le aree di debolezza

**Delegare le attività in modo equo: lo sviluppo professionale è impossibile se i dipendenti si sentono esauriti. La leadership aziendale è responsabile didistribuire in modo equo il carico di lavoroassicurandosi che ogni membro del team si senta stimolato ma in grado di portare a termine le attività assegnategli

Aumenta la produttività con la gestione collaborativa delle attività assegnando compiti, taggando i commenti e condividendo le registrazioni dello schermo in un'unica piattaforma

A livello individuale, i dipendenti devono fissare obiettivi chiari, scrivere elenchi di cose da fare, sfruttare le loro capacità di gestione del tempo e riordinare i loro calendari.

Ma cos'altro possono fare i gestori del team per migliorare lo sviluppo professionale e assorbire meglio i feedback costruttivi? Di seguito vi spieghiamo tutto!

9 Modi per migliorare il rendimento del lavoro

Siete alla ricerca di passaggi semplici e praticabili per migliorare le vostre prestazioni lavorative? Sfruttate questi suggerimenti e trucchi per diminuire lo stress, liberare le capacità mentali e, in ultima analisi, ottenere di più da fare entro la fine della giornata. 🤩

1. Delegare le attività per i grandi progetti

In un team si possono ottenere più risultati di quanti se ne possano ottenere da soli. Traduzione: Se volete migliorare le vostre prestazioni lavorative, dovete imparare l'arte di delegare.

Raggruppate le attività sulla vostra Bacheca Kanban per stato, campi personalizzati, priorità e altro ancora nella vista Bacheca di ClickUp

Per migliorare davvero le prestazioni del lavoro è necessario disporre degli strumenti giusti. Con Attività di ClickUp è possibile suddividere progetti di grandi dimensioni in attività dalle dimensioni di una pepita.

ClickUp semplifica l'assegnazione di più membri del team alle attività, la possibilità di commentare gli elementi d'azione o di evitare errori di comunicazione con le registrazioni delle schermate . Inoltre, è possibile utilizzare diverse visualizzazioni per vedere tutte le attività e le attività secondarie (cioè, ogni azione dall'inizio alla fine del progetto) in un unico posto.

2. Impostare obiettivi SMART e comunicare efficacemente

Gli obiettivi SMART sono oggetti specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e vincolati nel tempo: ClickUp vi aiuta a soddisfare tutti e cinque i requisiti.

Selezione di vari tipi di obiettivi per misurare in valuta, percentuali, numeri e vero o falso

Con Obiettivi di ClickUp clickUp Goals consente di impostare sequenze chiare, misurare i risultati settimanali e aggiungere attività di team diversi in un unico obiettivo raggiungibile. Inoltre, è possibile monitorare lo stato con traguardi numerici, vero/falso e monetari.

Per aiutare a mantenere organizzato il team considerate l'aggiunta di descrizioni a ogni obiettivo e traguardo, in modo da sapere quali attività vengono affrontate da quale collega. Obiettivi cancellati e raggiungibili aiutano i team a vedere il traguardo invece di perdere di vista il punto di arrivo. Per questo è necessaria una comunicazione chiara con il team, in modo da ridurre al minimo lo stress e impedire che un progetto entusiasmante si trasformi in un completo esaurimento.

3. Migliorate la vostra tecnologia con gli strumenti giusti

Nulla interrompe una giornata di lavoro produttiva come la tecnologia che non funziona. Per evitare di sprecare preziose ore di lavoro chiamando il reparto IT, utilizzate strumenti che aumentino la produttività dei dipendenti.

Accedete alla barra degli strumenti di azione nella vista Elenco di ClickUp 3.0 per spostarvi rapidamente tra le visualizzazioni, i documenti e altro ancora

Ad esempio, in ClickUp, rinnoviamo continuamente la nostra infrastruttura per affidabilità e prestazioni . In ClickUp 3.0 abbiamo ottenuto prestazioni più veloci nelle attività di ClickUp e nelle notifiche, abbiamo revisionato i nostri Sprint Widget e abbiamo migliorato le automazioni del 20%.

Traduzione: L'accesso agli strumenti che avete imparato a conoscere è più rapido e affidabile.

4. Scrivete il vostro elenco di cose da fare la sera prima per rimanere concentrati

Se volete affrontare con esito positivo la vostra mattinata, assicuratevi di di conoscere le vostre priorità nel momento in cui vi sedete alla scrivania. Da fare? Non aspettate la mattina stessa per scrivere il vostro elenco di Da fare. Se volete evitare il multitasking, un ottimo punto di partenza è iniziare la giornata con un elenco di attività per limitare le distrazioni.

Invece, mentre chiudete il negozio la sera prima, elencate questi tre elementi:

Cosa è stato terminato quel giorno Cosa speravate di finire ma non lo avete fatto Le attività più importanti per la mattina successiva

Impostazione di attività ricorrenti in ClickUp per snellire il lavoro ripetitivo

Per ottenere un esito positivo, è possibile sfruttare una delle tante opzioni disponibili modelli di elenchi di cose da fare di ClickUp . Con ClickUp, è possibile costruire un elenco di cose da fare affidabile di un sistema di elenchi da fare sfruttando la vista Elenco, colorando le attività, programmando attività ricorrenti o anche impostando flussi di lavoro automatizzati per completare le attività al volo.

5. Impostazione di un timer

Vi siete mai seduti per Da fare un'attività temuta... solo per fissare il computer per diverse ore?

Nessuno è perfetto e la procrastinazione tende a insinuarsi anche negli esseri umani più produttivi. Per superare lo stallo della procrastinazione, provate questo trucco: Impostate un timer.

L'impostazione di un timer per un tempo ragionevole (non più di 90 minuti) fornisce la motivazione necessaria per completare l'attività assegnata. Oppure, se avete davvero bisogno di porre fine alla competizione con il computer, impostate un timer che vi promemoria di fare brevi pause durante la giornata lavorativa.

Registrate con precisione il tempo dedicato alle attività e ai progetti in ClickUp Monitoraggio del tempo ClickUp consente di impostare un timer da qualsiasi dispositivo. Per mantenersi organizzati e tenere sotto controllo le brevi pause, è possibile aggiungere note, etichette o filtri al monitoraggio del tempo. In questo senso, l'impostazione di un timer non crea solo un senso di urgenza, ma aiuta a tenere sotto controllo il project management, promemoria di come si è svolta la giornata lavorativa.

6. Chiedete un feedback costruttivo ai vostri superiori

Come dice il proverbio, se siete la persona più intelligente nella stanza, siete nella stanza sbagliata.

Ogni persona all'interno di un'azienda, anche il team esecutivo, può imparare qualcosa dai propri colleghi. Pertanto, se osservate con stupore i membri del vostro team che portano a termine un'attività dopo l'altra, chiedete consigli su cosa fare per migliorare le prestazioni.

Ognuno dei vostri colleghi ha impostazioni uniche e può offrire suggerimenti e trucchi su come essere più produttivi durante la giornata lavorativa.

A tal fine, imparate a guardare con favore alle valutazioni delle prestazioni. Certo, le valutazioni delle prestazioni possono intimorire, ma sono un'opportunità per ricevere indicazioni dal vostro team di gestione.

Il modello ClickUp per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti aiuta i team a condividere meglio i feedback e i miglioramenti attuabili

Con Strumenti e modelli per la valutazione delle prestazioni di ClickUp i supervisori possono stabilire obiettivi e creare report di produttività per i loro diretti collaboratori, mantenendo così l'intero team sulla retta via. Inoltre, possono creare un rapporto personalizzato per i dipendenti piano di miglioramento delle prestazioni dei dipendenti per aiutare i loro team a raggiungere gli obiettivi.

Le prestazioni sul lavoro devono essere percepite, soprattutto se si sta cercando di migliorare in modo significativo. Le valutazioni delle prestazioni possono aiutarvi a ottenere questa chiarezza.

7. Impostazione di promemoria automatizzati

Quando il lavoro si accumula, diventa sempre più difficile ricordare tutto quello che c'è da fare. Per liberare capacità mentali, impostare delle promemoria automatiche in modo da non dimenticare attività fastidiose.

Impostazione facile dei promemoria con il comando "R" di ClickUp

Con ClickUp Promemoria clickUp Reminders è un'applicazione che consente di impostare una promemoria per qualsiasi attività, da qualsiasi dispositivo. È possibile creare promemoria a partire da un'attività o da una notifica esistente, oppure iniziare da zero. È possibile visualizzare tutti i promemoria dalla schermata iniziale, quindi posticipare, riprogrammare o delegare per garantire che nessuna attività vada persa nella confusione.

Inoltre, è possibile aggiungere ai promemoria date di scadenza, allegati e programmi ricorrenti per migliorare le prestazioni complessive.

8. Implementare il blocco del tempo per svuotare il calendario

Saltare continuamente da un'attività all'altra causa un inutile sforzo mentale che può portare al burnout. Cercare di incastrare troppe attività non correlate in una sola giornata lavorativa è un po' come cercare di eseguire 25 esercizi diversi in palestra: Ci si stanca rapidamente, ma non si ottengono i risultati migliori.

Per riprendere il controllo del vostro calendario, provate a bloccare il tempo per migliorare le prestazioni sul lavoro. Il blocco del tempo è una tecnica di gestione del tempo che consiste nel raggruppare attività simili. Ad esempio, potreste scegliere di concentrare tutte le riunioni in soli due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, per liberare spazio cerebrale nei tre giorni restanti.

Gestite la vostra settimana lavorativa e padroneggiate il blocco del tempo con il modello di blocco degli orari di ClickUp

Se invece lavorate in un'industria basata sui servizi (come un'agenzia di marketing), forse scegliete di lavorare su prodotti da consegnare per un solo cliente al giorno (rispetto a tutti i clienti del vostro elenco). Non sapete da dove cominciare?

ClickUp offre diverse opzioni modelli di blocco del tempo per migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata.

Mentre lavorate per migliorare le prestazioni lavorative, ricordate questo: La perfezione è irraggiungibile. Anzi, perseguire la perfezione potrebbe essere dannoso per la vostra produttività.

Per proteggere i vostri livelli di energia e prevenire il burnout, ricordate di festeggiare ogni attività cardine. Una celebrazione può essere semplicemente una breve pausa per sgranchirsi le gambe e fare un giro di blocco. Oppure si può invitare un collega a fare una riunione in un caffè piuttosto che una chat nella sala conferenze.

Individuate facilmente i punti critici del progetto con ClickUp Milestones e utilizzate icone a forma di diamante in grassetto per mantenere la concentrazione sui traguardi chiave

Mentre celebrate un'attività cardine e passate alla successiva, ricordate che Le attività cardine di ClickUp fornisce una rappresentazione visiva delle attività più urgenti del progetto. È sufficiente raggruppare le diverse attività e personalizzare la visualizzazione per ottenere una vista dettagliata delle fasi chiave del progetto.

5 modelli per migliorare le prestazioni sul lavoro

Volete terminare il lavoro dando priorità alle vostre capacità mentali? Provate questi cinque modelli di ClickUp per migliorare le vostre prestazioni sul lavoro. 📚

1. Modello KPI di ClickUp

Ottenete una panoramica di alto livello su quali KPI sono completati, sulla buona strada o a rischio con questo pratico modello di ClickUp

Volete sapere se ogni reparto è sulla buona strada per raggiungere gli oggetti del trimestre? Modello KPI di ClickUp suddivide tutti i KPI dell'azienda, organizzati per reparto.

Da qui, sfruttate un sistema di codici colore per capire immediatamente se il team ha completato un obiettivo, se è in stato di avanzamento o se è deragliato dal raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, è possibile aggiungere note e attività secondarie per aiutare il team a rimanere in carreggiata.

2. Modello di scheda di valutazione bilanciata di ClickUp

Comprendete come ogni iniziativa contribuisce alla visione e alla strategia generale della vostra azienda con questo modello facile da usare di ClickUp

Volete fissare obiettivi raggiungibili per il vostro team? Assicuratevi che i membri del team sappiano come ogni iniziativa contribuisce all'esito positivo dell'azienda.

Con questo modello facile da seguire Modello di scheda di valutazione bilanciata di ClickUp in questo modello si possono vedere gli oggetti, le iniziative, i traguardi e gli incentivi per quattro aree dell'azienda: clienti, apprendimento e crescita, finanza e processi aziendali interni.

Iniziate a collaborare nel Lavagna online ClickUp e poi affrontare l'elenco delle cose da fare con le viste Calendario o Elenco.

3. Modello di gestione dell'attività di ClickUp

Impostate le priorità giornaliere, settimanali o mensili con questo modello cancellato di ClickUp

Uno dei migliori strumenti di gestione delle prestazioni a disposizione è imparare a stabilire le priorità. Con il Modello per la gestione delle attività di ClickUp ogni membro del team può vedere facilmente quali compiti sono urgenti, ad alta priorità o a bassa priorità.

È possibile colorare il modello, aggiungere attività secondarie e assegnare date di scadenza per aiutare i colleghi gestione delle attività principali .

4. Modello di calendario per la gestione del tempo di ClickUp

Gestite il vostro elenco settimanale di cose da fare con questo modello dettagliato di ClickUp

Avete problemi a bilanciare la vostra vita personale e lo sviluppo della vostra carriera? Il Modello di programma per la gestione del tempo di ClickUp consente di gestire l'elenco settimanale delle cose da fare raggruppando le attività in base a lavoro, impegni personali, viaggi o altre categorie.

Utilizzate il sistema a colori per assegnare il livello di priorità di ogni attività, impostate le date di inizio e di scadenza e aggiungete commenti per aiutarvi a mantenere una settimana produttiva. Tutto questo porterà a un miglioramento del morale e dei livelli di energia, senza dover perdere la concentrazione o adottare nuove abilità.

5. Modello di reportistica sulle prestazioni di ClickUp

Acquisite una valutazione dettagliata delle prestazioni dei dipendenti o dei programmi con questo modello di ClickUp

Misurare l'efficacia di un progetto in corso? Sviluppare un piano di miglioramento delle prestazioni per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti? Questo modello dettagliato Modello di reportistica sulle performance di ClickUp offre grafici, calcoli integrati e numerose sezioni per misurare le prestazioni.

Sfruttate la sezione "Punteggio indice" per notare quali elementi sono in regola, urgenti, in ritardo sulla tabella di marcia o completati per far progredire le prestazioni dei progetti e del lavoro del team.

Migliorare le prestazioni sul lavoro con ClickUp

Per migliorare le vostre prestazioni sul lavoro, utilizzate i suggerimenti di cui sopra, come l'impostazione di obiettivi SMART, la determinazione delle priorità in anticipo, la celebrazione di ogni attività cardine e il blocco del calendario. Da fare può aiutarvi a ottenere di più durante la settimana lavorativa, preservando le vostre energie mentali. 🙌

Fortunatamente, ClickUp offre tutti gli strumenti necessari per migliorare le prestazioni lavorative, stabilire le priorità delle attività e aiutare a suddividere i progetti in carichi di lavoro raggiungibili. Per accedere a modelli di performance, sfruttare migliaia di integrazioni e utilizzare visualizzazioni personalizzabili per prendere in mano il vostro calendario, iscrivetevi oggi stesso a ClickUp .