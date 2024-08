10 modelli di blocco del tempo (settimanale, giornaliero e mensile)

Il vostro tempo è la risorsa più preziosa che possedete. Quindi, perché non fare in modo che ogni minuto sia importante?

E se avete bisogno di aiuto per sviluppare una strategia alla gestione del tempo siete capitati nel posto giusto.

Indipendentemente dal vostro programma operativo è essenziale prendere in considerazione la possibilità di lavorare con modelli di blocco del tempo per organizzare il proprio tempo. Non solo avrete la possibilità di stabilire le priorità dei vostri compiti, ma sarà più facile gestire il vostro lavoro in modo professionale.

È l'unico modo per assicurarsi di aver gestito tutti i compiti necessari, evitando di ignorare alcuni dei più importanti. Non volete perdere scadenze importanti, perdere tempo prezioso e nemmeno mancare della motivazione necessaria, che è fondamentale per raggiungere i vostri obiettivi. Strategie di gestione del tempo sono utili e stanno già eliminando la maggior parte dei problemi che le persone incontrano quando cercano di rispettare le scadenze e di occuparsi dei compiti prioritari.

Che cos'è il blocco del tempo? Blocco del tempo (comunemente noto come task batching e time boxing) è un metodo di pianificazione che suddivide la giornata in blocchi di tempo specifici per il lavoro o i compiti più importanti. Questo vi permetterà di sfruttare al massimo la vostra giornata e le vostre energie, rimanendo allo stesso tempo motivati.

Il time-blocking funziona bene con uno strumento come il pianificatore digitale progettato per catturare tutti i compiti, le riunioni e i promemoria. Ecco i modelli di blocco del tempo più comuni:

Modello di blocco del tempo giornaliero

I modelli di time-blocking giornaliero sono utilizzati per suddividere la giornata in ore specifiche e blocchi di tempo per lo più uguali che possono essere riempiti rapidamente con le attività che si desidera portare a termine. È possibile organizzare il modello di time-blocking giornaliero in 15 minuti, 30 minuti, 1 ora o qualsiasi altro blocco di tempo per soddisfare le proprie esigenze.

Modello di blocco orario settimanale

In un modello di time-blocking settimanale, potreste voler organizzare il vostro tempo guardando ai giorni successivi. Ciò significa che volete gestire il vostro tempo in blocchi, assicurandovi una comprensione dettagliata di ciò che sta accadendo sul mercato. È l'unico modo per avere un impatto costante sulla routine di lavoro quotidiana.

Modello di blocco del tempo mensile

Quando si lavora con i modelli mensili per la gestione del tempo, è necessario assicurarsi di avere gli obiettivi e le finalità necessarie. Questo aspetto gradito vi permette di essere ispirati e motivati a raggiungere i vostri obiettivi specifici. È necessario dettagliare le proprie capacità di gestione del tempo mensile per evitare possibili errori.

10 Modelli che bloccano il tempo

1. Modello di blocco del tempo giornaliero ClickUp

Tenete facilmente traccia del vostro tempo e dei vostri impegni con il modello di blocco degli orari di ClickUp

Avete difficoltà a essere coerenti con il blocco del tempo o spesso non siete sicuri di quanto tempo impiegherete per i vostri compiti? Provate il modello Modello di blocco degli orari di ClickUp !

La vista Calendario giornaliero è un luogo ideale per organizzare la routine quotidiana e i compiti importanti. Aggiungete eventuali segnaposti o promemoria per liberare spazio nella vostra mente.

Suggerimento: Sincronizzate il vostro Google Calendar con ClickUp e vedrete le modifiche apportate a una piattaforma riflettersi istantaneamente nell'altra!

2. Modello di blocco del tempo settimanale ClickUp

Pianificazione del blocco del tempo settimanale nel Modello di blocco del tempo di ClickUp

È possibile passare alla visualizzazione settimanale nel modello già citato Modello di blocco della pianificazione di ClickUp per visualizzare un intervallo di date di una settimana specifica e organizzare le attività in base alle riunioni ricorrenti.

Grazie a questa agenda settimanale, avrete una prospettiva più ampia per fissare gli obiettivi settimanali e organizzare il lavoro in base ai vostri impegni personali. E se siete alla ricerca di un ulteriore livello di personalizzazione, potete impostare e salvare le opzioni di layout che preferite:

Sempre in questa data : Quando si rivede la visualizzazione, si vede l'ultima data consultata invece di vedere automaticamente la data odierna

: Quando si rivede la visualizzazione, si vede l'ultima data consultata invece di vedere automaticamente la data odierna Mostra attività ricorrenti future : Mostra le attività ricorrenti programmate per il futuro

: Mostra le attività ricorrenti programmate per il futuro Sfumare le attività del passato : Le attività precedenti alla data odierna appaiono leggermente meno visibili

: Le attività precedenti alla data odierna appaiono leggermente meno visibili Mostra i numeri della settimana : Mostra il numero di ogni settimana su 52

: Mostra il numero di ogni settimana su 52 Mostra le linee della griglia delle ore : Mostra le linee della griglia delle ore per ogni giorno

: Mostra i fine settimana sul calendario

Pianificazione del blocco del tempo mensile nel Modello di blocco del tempo di ClickUp

Dopo aver aggiunto i blocchi di tempo nelle viste giornaliera e settimanale, premete la lettera M sulla vostra tastiera per passare alla vista Mensile nel primo esempio di questo elenco, la vista Modello di blocco degli orari ClickUp !

Se siete coinvolti in progetti complessi e di grandi dimensioni, l'unico modo per raggiungere facilmente i vostri obiettivi è utilizzare un calendario mensile.

In questo caso, dovete prestare attenzione a ciò che accade in blocchi di tempo che coprono diversi mesi e altri che potrebbero diventare un anno intero. Si tratta di scadenze importanti, eventi, viaggi e appuntamenti.

4. Modello di elenco di blocco temporale ClickUp

Il modello di blocco degli orari di ClickUp nella vista Elenco

Fate un ulteriore passo avanti con il primo modello dell'elenco e utilizzate la vista Elenco all'interno della finestra di dialogo Modello di blocco del programma ClickUp . È perfetto per gli appassionati di pianificazione che vogliono ottimizzare la gestione del calendario.

Se si utilizza già gli elenchi di cose da fare per organizzare la vostra vita, inseriteli in ClickUp e utilizzate le funzioni degli elenchi per aumentare la vostra produttività:

Organizzate le categorie Personale , Lavoro profondo , Cura di sé e Incontri per aggiungere rapidamente attività in movimento e modificarle in seguito

, , e per aggiungere rapidamente attività in movimento e modificarle in seguito UtilizzoCampi personalizzati per alcuni tipi di informazioni per mantenere la coerenza e l'accuratezza

Aggiungere descrizioni dettagliate, note, documenti e file multimediali per accedervi da un unico punto

Creare sottoattività per suddividere le attività di grandi dimensioni in azioni più piccole

Assegnate a tutti i vostri compiti una fascia oraria dedicata nel vostro calendario ClickUp

Utilizzare Modello di programma delle 24 ore di ClickUp per pianificare ogni ora della vostra giornata lavorativa.

Con questo schema di blocco del tempo di 24 ore è possibile assegnare le priorità ai propri compiti , codificare con un colore le voci di azione e impostare le attività ricorrenti in base alla data e all'ora.

6. Modello di piano di lavoro orario ClickUp

Visualizzate il vostro orario di lavoro e avviate le riunioni direttamente in ClickUp

Il Modello di orario ClickUp è un ottimo strumento per mappare il nostro il tuo programma di lavoro a ore. Questo modello ha 3 diverse visualizzazioni per tenere traccia dei dipendenti se sono pagati a ore e dispone di funzioni di personalizzazione per tenere traccia dei vostri compiti.

7. Modello di blocco orario settimanale in Excel

via TemplateLab

Il programma di base per il blocco del tempo in Excel è una pianificazione settimanale da utilizzare per intervalli di un'ora.

Per un modello di pianificazione settimanale adeguato, è utile conoscere le priorità, i compiti e le mansioni per decidere cosa viene prima e cosa dovrebbe essere sostituito man mano che la settimana avanza. Inoltre, vale la pena di includere un elenco di cose da fare, prestando allo stesso tempo attenzione alla sezione delle note e dei commenti.

8. Modello di blocco orario mensile di QuickBooks Excel

via QuickBooks

Come già detto, la pianificazione mensile è uno degli impegni più importanti per le persone che si occupano di vari compiti quotidiani. Ciò significa che le persone vogliono qualcosa che permetta loro di pianificare tutte le attività mensili che devono gestire con uno strumento semplice.

Ci sono stati diversi programmi mensili applicazioni per la programmazione del tempo nel corso degli anni gli individui hanno utilizzato per gestire il proprio tempo. Tuttavia, con l'avvento del software Excel Monthly time blocking, sarà più facile raggiungere i propri obiettivi in modo efficiente.

9. Modello di calendario settimanale di Google Sheets

tramite Google

Con questo semplice modello di calendario a blocchi di Google, è possibile personalizzare gli intervalli di tempo e passare a settimane specifiche.

La pianificazione e la gestione del tempo sono fondamentali per il vostro successo. Non potete raggiungere i vostri obiettivi giornalieri, settimanali, mensili e annuali senza un'attenzione cruciale al vostro tempo. Per questo motivo è necessario essere proattivi nella gestione del tempo per tenere conto di ogni secondo della giornata e massimizzare il tempo limitato a disposizione.

10. Modello di calendario mensile di Google Sheets con blocco temporale

tramite Google

Create grandi blocchi di tempo per tutti i compiti, le riunioni e gli eventi in un calendario mensile di Google Sheets. I modelli di planner in Google possono essere personalizzati con colori e caratteri diversi per evidenziare le date importanti a colpo d'occhio.

Se state cercando un modello gratuito per i blocchi di tempo all'interno dell'area di lavoro di Google , Fogli è lo strumento più efficiente per testare un metodo di blocco temporale annuale per un mese alla volta.

Stai cercando un modello di blocco del tempo?

I modelli di blocco del tempo sono utili per la pianificazione del tempo nel vostro ruolo. È necessario conoscere i modelli necessari disponibili oggi sul mercato. Questi modelli sono stati gestiti per soddisfare i vostri approcci di gestione del tempo giornalieri, settimanali e mensili.

In ClickUp, modelli di gestione del tempo sono pensati per ogni tipo di pianificatore. È possibile accedere facilmente alla gestione del tempo giornaliera, settimanale e mensile da un solo modello per passare da una visualizzazione all'altra.

