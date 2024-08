15 migliori strumenti di gestione del tempo disponibili nel 2024

Il tempo. La risorsa più preziosa di tutte, eppure quella che non riusciamo a gestire in modo efficace.

Non fraintendeteci. Sappiamo quanto sia allettante rimandare attività noiose e impegnative. E sappiamo anche che molti di noi preferiscono iniziare la giornata con attività più leggere o meno stressanti.

Ecco perché dobbiamo dirvi questo: qualsiasi cosa tecniche di gestione del tempo se si tratta di gestire le attività o di completare prima le attività più importanti, è necessario avere lo strumento giusto per la gestione del tempo.

Alla fine, gestione delle attività equivale alla gestione del tempo. E il migliori strumenti di project management vi permettono di risparmiare tempo su tutte le attività grazie a funzionalità/funzione come la pianificazione e il blocco del tempo, allocazione delle risorse e la durata stimata.

In particolare, software di gestione del tempo consente di ottenere il massimo dalla propria agenda, massimizzando il tempo dedicato dal team ai progetti. Ma il software di gestione del tempo non serve solo a riunire le scadenze, a ridurre lo stress e a essere produttività .

I software per la gestione del tempo consentono il monitoraggio del tempo delle attività e dei progetti, in modo da rendere più responsabile il lavoro terminato e creare un ambiente di lavoro più equo. Se questo sembra esattamente ciò di cui avete bisogno, continuate a leggere per vedere chi fa parte del nostro elenco dei migliori software di gestione del tempo.

Cosa cercare in un software di gestione del tempo?

Ambito e versatilità

Alcuni strumenti di gestione del tempo offrono solo una funzione, come il monitoraggio del tempo tra i progetti. Ma se avete bisogno di qualcosa di più del monitoraggio del tempo durante la gestione delle attività, è meglio utilizzare una piattaforma di gestione del tempo con una gamma più ampia di funzionalità/funzione:

Gestire le risorse, compresa la forza lavoro e i materiali come software o forniture

Confrontare i tempi di tutti i progetti con quelli di un team più ampio

Funzionalità di monitoraggio del tempo offline

Visualizzare le prestazioni e la capacità dei team in campi personalizzati all'interno di viste Tabella o Elenco

Aggiornamenti sulle attività non pianificate e in ritardo

Viste Carico di lavoro Agile per visualizzare il numero di attività completate, la durata stimata e i punti di mischia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/image-1400x971.png Vista Carico di lavoro di ClickUp /$$$img/

La vista Carico di lavoro di ClickUp fornisce informazioni sulle metriche del progetto per essere sempre un passo avanti

Integrazioni ed estensione

Se avete bisogno di integrare il vostro software di gestione del tempo con altri strumenti di project management che già utilizzate, le opzioni si restringono. Tra le alternative, dovreste cercare qualcosa che soddisfi tutti i vostri requisiti di gestione del tempo o uno strumento che si integri facilmente con altri strumenti di gestione del tempo.

Infine, scegliete uno strumento di app per la gestione del tempo con modelli approfonditi che vi danno un vantaggio. L'adozione di un nuovo software per il monitoraggio del tempo può essere travolgente, ma con l'aiuto di un'app per la gestione del tempo e di un'app per la gestione del tempo, si può fare un passo avanti modelli per il blocco del tempo , si punta all'efficienza e alle prestazioni fin dall'inizio.

Design visivo e interattivo

Certo, un software di monitoraggio del tempo visivamente accattivante è attraente per gli utenti. Ma non è l'unico pezzo del puzzle dell'esperienza utente.

Il modo in cui si interagisce con gli strumenti di gestione del tempo ne determina l'utilità e il valore aggiunto. Deve essere chiaro e diretto e, in ultima analisi, intuitivo. Gli spunti visivi ci permettono semplicemente di lavorare più velocemente.

E con una coordinazione dei colori di facile comprensione per la gestione del tempo e un monitoraggio accurato del tempo, tutto è più facile essenziale per lavorare in modo più veloce e più intelligente .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image2-4.gif vista Carico di lavoro clickUp /$$$img/

Utilizzate la Vista Carico di lavoro di ClickUp per visualizzare chi è in vantaggio o in ritardo e trascinare facilmente le attività per riallocare le risorse

Controlla il nostro elenco completo di_ **Modelli di gestione del tempo: DeskTime ha un timer Pomodoro integrato che promemoria i dipendenti a fare pause ogni 52, 60 o 90 minuti

Calendario delle assenze dei dipendenti : Programmare le assenze su un calendario in DeskTime

: Programmare le assenze su un calendario in DeskTime Programmazione dei turni dei dipendenti : Programmare i turni del team e avere una panoramica dei turni giornalieri, settimanali e mensili per ottimizzare il personale

: Programmare i turni del team e avere una panoramica dei turni giornalieri, settimanali e mensili per ottimizzare il personale Reportistica personalizzata: Generare report con informazioni sulla produttività o un elenco dei siti web utilizzati dai membri del team. Quindi, condividete questi report o esportateli in formato CSV

Limiti di DeskTime

Sarebbe utile un maggior numero di notifiche di testo per i dipendenti

Gli utenti hanno menzionato imprecisioni nel monitoraggio del tempo e difficoltà con il monitoraggio di URL e app

A volte, il software smette di funzionare quando gli utenti si trovano su particolari siti web o app

Prezzi di DeskTime

Gratis : $0 per un solo utente

: $0 per un solo utente Pro : $6,42 per utente al mese

: $6,42 per utente al mese Premium : $9,17 per utente al mese

: $9,17 per utente al mese Azienda: $18,33 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di DeskTime

G2 : 4.6/5 (175 recensioni)

: 4.6/5 (175 recensioni) Capterra: 4.5/5 (484 recensioni)

11. Asana - Il migliore per la collaborazione tra team e il project management

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Asana-Time-Tracking-Feature-1400x689.png Funzionalità di monitoraggio del tempo di Asana /$$$img/

Via AsanaAsana è una delle app più popolari di project management che si integra con gli strumenti di gestione del tempo. Lo strumento ha stretto partnership con app di terze parti come Harvest per il supporto al monitoraggio del tempo.

Gli strumenti di gestione del tempo di Asana forniscono visibilità sulle prestazioni del team e rendono il lavoro più semplice sequenza dei progetti facile da stimare. Questo strumento offre anche funzionalità/funzione come la gestione delle attività, il monitoraggio dell'utilizzo del sito web e reportistica dettagliata. Gli utenti apprezzano Asana perché permette ai team di lavorare meglio insieme e di massimizzare la produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Timer incorporato : Il timer incorporato in Asana è Harvest, che permette ai membri del team diregistrare il tempo registrato automaticamente o manualmente su qualsiasi attività senza lasciare Asana

: Il timer incorporato in Asana è Harvest, che permette ai membri del team diregistrare il tempo registrato automaticamente o manualmente su qualsiasi attività senza lasciare Asana Stima della durata stimata per assegnatario o gruppo : Vedere facilmente le stime della durata stimata di un progetto o di un'attività per gruppo o per individuo

: Vedere facilmente le stime della durata stimata di un progetto o di un'attività per gruppo o per individuo Campi personalizzati per la gestione del tempo: Aggiungete campi personalizzati al vostro dashboard di monitoraggio del tempo per personalizzare le vostre relazioni

Limiti di Asana

Comprendere l'interfaccia e abituarsi a navigare nello strumento richiede un po' di tempo per i principianti

La funzione di ricerca potrebbe essere più efficace

Un indicatore dello stato di avanzamento delle attività renderebbe gli strumenti di gestione del tempo di Asana più utili

Prezzi di Asana

Basic : $0

: $0 Premium : $10,99 per utente al mese

: $10,99 per utente al mese Business : $24,99 per utente al mese

: $24,99 per utente al mese Azienda: Contattare il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4.3/5 (9.000+ recensioni)

: 4.3/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (11.000+ recensioni)

Compara_

**ClickUp Vs Asana_

12. Sunsama - La migliore per la gestione delle attività quotidiane

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Sunsama-Time-Tracking-Calendar-and-Scheduling-1400x707.png Sunsama Monitoraggio del tempo, Calendario e Programmazione /$$$img/

Via Sunsama

Sunsama è un'agenda giornaliera digitale che si integra facilmente con i vostri software di project management preferiti, come ClickUp, Asana, Notion e Jira. Questo strumento è una piattaforma completa progettata per ottimizzare e semplificare la gestione del lavoro per i team.

Inoltre, Susama consente ai membri del team di assegnare attività, monitorare lo stato di avanzamento, impostare le tempistiche del progetto e collaborare facilmente con altri utenti. Molti scelgono Susama per la facilità con cui si connette alle applicazioni più diffuse per garantire un accesso coerente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sunsama

Visualizzazione giornaliera unificata : Aggiungere attività di ClickUp e Asana, email da Gmail e Outlook e riunioni da un calendario esterno a un unico calendario giornaliero

: Aggiungere attività di ClickUp e Asana, email da Gmail e Outlook e riunioni da un calendario esterno a un unico calendario giornaliero Obiettivi giornalieri e timeboxing: Impostazione del tempo da dedicare a ciascuna attività al giorno e pianificazione del tempo su un calendario

Impostazione del tempo da dedicare a ciascuna attività al giorno e pianificazione del tempo su un calendario Integrazioni native : Sunsama aggiorna automaticamente le attività importate da strumenti di terze parti ogni volta che gli utenti le spuntano. Si sincronizza anche in modo bidirezionale con i calendari di Google e Outlook e converte i messaggi di Slack e le email di Gmail e Outlook in attività

: Sunsama aggiorna automaticamente le attività importate da strumenti di terze parti ogni volta che gli utenti le spuntano. Si sincronizza anche in modo bidirezionale con i calendari di Google e Outlook e converte i messaggi di Slack e le email di Gmail e Outlook in attività Scorciatoie da tastiera: Interagire con Sunsama con la tastiera

Limiti di Sunsama

Sunsama fa pagare gli utenti inattivi e gli account ancora da attivare

Durante la configurazione, lo strumento visualizza dei pop-up che possono sembrare un po' casuali

Alcuni utenti ritengono che non sia l'ideale per collaborare con i membri del team su progetti di grandi dimensioni

Prezzi Sunsama

Il prezzo di Sunsama è di 16 dollari per utente al mese.

Valutazioni e recensioni di Sunsama

G2 : 4.5/5 (14 recensioni)

: 4.5/5 (14 recensioni) Capterra: 4.6/5 (17 recensioni)

Check out these_

13. Calendario.com - Il migliore per la programmazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Calendar.com-Time-Tracking-Analytics-View.webp Calendario.com - Monitoraggio del tempo e visualizzazione analitica /$$$img/

Via Calendario.com Calendario.com è esattamente ciò che suggerisce il nome: un calendario online. Questo calendario online permette agli utenti di organizzare e pianificare le proprie attività. Inoltre, Calendar.com offre altre funzionalità/funzione come calendari condivisi, monitoraggio della produttività, promemoria di eventi, riunioni online e altri utili strumenti di gestione del tempo. Se siete alla ricerca di uno strumento di gestione del tempo che si concentri sulla vostra vita personale e sul calendario di lavoro, questa app potrebbe fare al caso vostro!

Utilizzate Calendar.com per una migliore sincronizzazione con Google Calendar, Outlook e altre applicazioni di terze parti, per evitare di saltare da un'app all'altra.

Le migliori funzionalità/funzione di Calendario.com

Pianificazione : Personalizzate le pagine di pianificazione per eventi e riunioni online determinando le fasce orarie disponibili. Condividete i collegamenti personalizzati a queste pagine e gli orari prenotati appariranno sul calendario dell'app

: Personalizzate le pagine di pianificazione per eventi e riunioni online determinando le fasce orarie disponibili. Condividete i collegamenti personalizzati a queste pagine e gli orari prenotati appariranno sul calendario dell'app Analisi : Ottenere un report visivo sulla distribuzione delle riunioni in ufficio, delle riunioni a pranzo e di altri tipi di eventi

: Ottenere un report visivo sulla distribuzione delle riunioni in ufficio, delle riunioni a pranzo e di altri tipi di eventi Trova un orario: Controllare quando più membri del team sono occupati e programmare riunioni con loro quando sono tutti disponibili

Limiti di Calendario.com

Il monitoraggio è un po' confuso se l'utente ha più account

Le integrazioni sono limitate

Alcune funzionalità/funzione lasciano agli utenti la voglia di funzionalità più avanzate

Prezzi di Calendario.com

Basic : $0

: $0 Standard : $20 per utente al mese

: $20 per utente al mese Pro: $24 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Calendario.com

G2 : 4.7/5 (60 recensioni)

: 4.7/5 (60 recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

14. Lavoro di squadra - Il migliore per il project management multiplo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Teamwork-My-Timesheet-View-1400x758.png Teamwork - La mia tabella oraria visualizzata /$$$img/

Via Lavoro di squadraTeamwork è un software per il project management con funzionalità avanzate di monitoraggio del tempo, adatto alle agenzie che gestiscono i client o i collaboratori e gli appaltatori esterni. Utilizzando le funzionalità di monitoraggio del tempo di Teamwork, le aziende identificano quali account, attività e servizi sono più vantaggiosi per i loro profitti.

Ciò consente una più accurata definizione del budget e un maggiore risparmio sui costi. Inoltre, queste funzionalità forniscono informazioni sulla produttività e sull'efficacia del team, aiutando a identificare le aree di miglioramento.

Funzionalità/funzione migliori di Teamwork

Reportistica : Verifica la suddivisione del tempo del team in ore fatturabili, non fatturabili e fatturate.

: Verifica la suddivisione del tempo del team in ore fatturabili, non fatturabili e fatturate. Tabelle orarie con contenuto ricco : Teamwork permette di aggiungere descrizioni e tag alle tabelle orarie, oltre a indicare se il tempo registrato è fatturabile o non fatturabile

: Teamwork permette di aggiungere descrizioni e tag alle tabelle orarie, oltre a indicare se il tempo registrato è fatturabile o non fatturabile Rapporti storici: Pianificate facilmente il vostro tempo in modo più efficiente con i dati storici per migliorare le stime delle durate stimate per i progetti futuri

Limiti di Teamwork

L'app mobile è limitata rispetto alla sua controparte desktop

La funzionalità/funzione di monitoraggio potrebbe essere più semplice e snella per l'utente

La funzione di reportistica non è robusta come altre

Prezzi di Teamwork

Free Forever : $0 per un massimo di cinque utenti

: $0 per un massimo di cinque utenti Starter : $5,99 per utente al mese

: $5,99 per utente al mese Deliver : $9,99 per utente al mese

: $9,99 per utente al mese Crescita : $19.99 per utente al mese

: $19.99 per utente al mese Scala: Contattare il settore commerciale

Valutazioni e recensioni di Teamwork

G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)

: 4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (798 recensioni)

15. Replicon - Il meglio per la gestione della forza lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Replicon-timesheet-validations-example.png Esempio di convalida dei timesheet di Replicon /$$$img/

Via Replicatore Replicon ha sviluppato due suite di prodotti che riguardano la gestione del tempo: Monitoraggio del tempo del progetto e Presenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Replicon

Reportistica intelligente : Replicon si basa sull'IA per generare fogli di presenza pronti per l'approvazione. La tecnologia registra automaticamente il tempo dalle app utilizzate dai membri del team, come Slack, Teams e Zoom

: Replicon si basa sull'IA per generare fogli di presenza pronti per l'approvazione. La tecnologia registra automaticamente il tempo dalle app utilizzate dai membri del team, come Slack, Teams e Zoom Monitoraggio in tempo reale : Visualizza lo stato del progetto, le attività completate, la stima della durata stimata per completare il lavoro rimanente e il numero di ore di lavoroutilizzo delle risorse e i livelli di capacità in tempo reale

: Visualizza lo stato del progetto, le attività completate, la stima della durata stimata per completare il lavoro rimanente e il numero di ore di lavoroutilizzo delle risorse e i livelli di capacità in tempo reale Politiche personalizzate sulle ferie : Creazione di politiche di time-off regionali per una forza lavoro globale, definendo regole per l'accumulo delle ferie, l'azzeramento e le date di decorrenza

: Creazione di politiche di time-off regionali per una forza lavoro globale, definendo regole per l'accumulo delle ferie, l'azzeramento e le date di decorrenza Viste calendario condivise : i Teams pianificano le loro vacanze insieme e hanno una panoramica delle ferie di tutti attraverso un calendario condiviso

: i Teams pianificano le loro vacanze insieme e hanno una panoramica delle ferie di tutti attraverso un calendario condiviso Approvazioni multilivello : Progettazione di flussi di lavoro di approvazione multilivello e regole di convalida per le revisioni delle tabelle orarie

: Progettazione di flussi di lavoro di approvazione multilivello e regole di convalida per le revisioni delle tabelle orarie /IA: entrate e uscite in ufficio con l'ausilio dell'IA: Entrata e uscita dall'ufficio tramite chioschi self-service con riconoscimento facciale e comandi vocali su tablet iOS

Conformità per i lavoratori di tutto il mondo: La suite di gestione del tempo di Replicon è dotata di una libreria integrata per la conformità del lavoro con le norme salariali e lavorative. Ciò consente al software di convertire automaticamente il tempo registrato in dati retributivi lordi, rispettando le regole e le politiche retributive, i dettagli dei turni e i profili dei dipendenti

Limiti di Replicon

Alcune funzionalità/funzione di reportistica potrebbero essere più facili da usare

Le integrazioni potrebbero essere migliorate o necessitare di ulteriori risorse per la formazione

Le funzioni sono limitate sull'app mobile

Prezzi di Replicon

Monitoraggio del tempo del progetto : $12 al mese

: $12 al mese Tempo e presenze: $6 al mese

Valutazioni e recensioni di Replicon

G2 : 4.3/5 (658 recensioni)

: 4.3/5 (658 recensioni) Capterra: 4.5/5 (444 recensioni)

Restringere la selezione di strumenti per la gestione del tempo

Le funzionalità degli strumenti di gestione del tempo di ClickUp coprono le esigenze di qualsiasi team. Se volete uno strumento di monitoraggio del tempo incredibilmente potente, cercatene uno che offra alle aziende una visibilità totale di progetti, attività e account.

ClickUp consente ai team di identificare aree specifiche dei flussi di lavoro, in modo che i responsabili possano gestire meglio e ottimizzare la produttività del team. Le informazioni ottenute grazie al monitoraggio del tempo di ClickUp consentono alle aziende di individuare gli account, le attività e i servizi più redditizi per migliorare la crescita, aiutandovi letteralmente a convertire il tempo in denaro.

Date un'occhiata a ClickUp.. completamente gratis -per capire perché così tante aziende si affidano a ClickUp per tutte le loro esigenze di gestione del lavoro.