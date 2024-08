10 modelli gratuiti di gestione del tempo per una maggiore produttività in ClickUp

La corretta gestione del tempo non è un'abilità, è un'arte. 🎭

Un giorno siete in cima al vostro lavoro come se niente fosse! E il giorno dopo siete talmente sommersi da attività che vorreste solo mettervi una coperta in testa e versare qualche lacrima. Ci siamo passati tutti.

Per fortuna, non c'è bisogno di fare drammi. Perché avete il modello perfetto nella manica per alleviare il dolore di un'agenda fitta di impegni e per portare il vostro lavoro a un livello superiore tecniche di gestione del tempo al livello successivo.

Il carico di lavoro di ognuno di noi è diverso a seconda del settore, della complessità delle attività e della professione, ma a prescindere da ciò, ci sarà sempre un modello di gestione del tempo adatto al vostro caso d'uso. E noi abbiamo 10 dei migliori, pronti per essere scaricati in questo momento!

Continuate a leggere per scoprire le funzionalità/funzione chiave dei migliori modelli di gestione del tempo e 10 esempi che vi aiuteranno a raggiungere le vostre massime prestazioni in pochissimo tempo.

Cos'è un modello di gestione del tempo?

I modelli di gestione del tempo sono strutture precostituite per aiutare i membri del team e i gestori del team a organizzare il loro tempo nel modo più efficiente possibile attraverso un'adeguata gestione del tempo gestione delle attività strategie, trucchi per la produttività e strutture di pianificazione.

Esiste più di un modo per gestire saggiamente il proprio tempo e le best practice di ognuno saranno completamente diverse! Infatti, anche la vostra strategia di gestione del tempo può cambiare nel tempo. Ma avrete sempre a disposizione molti modelli di gestione del tempo che vi aiuteranno a rinfrescare i vostri processi, ad aumentare la produttività generale e a eliminare gli errori legati al tempo nella vostra settimana di lavoro.

È possibile creare il proprio modello di gestione del tempo partendo da zero utilizzando app di calendario condivise fogli di calcolo o blocchi note digitali. Ma noi suggeriamo di investire il vostro tempo in modo più efficiente fin dall'inizio con un'agenda designata strumento di produttività con i suoi modelli di gestione del tempo personalizzabili per soddisfare i vostri casi d'uso.

Funzionalità/funzione indispensabili nei migliori modelli di gestione del tempo

Tutti i modelli di gestione del tempo variano per formato e livello di dettaglio, ma i migliori includono generalmente i seguenti elementi:

Blocchi di tempo per dividere la giornata in intervalli gestibili. Nulla di troppo intimidatorio: cercate di mantenervi entro incrementi di 20-30 minuti, in modo da fungere da struttura per l'organizzazione,stabilire le prioritàe per assegnare le attività più importanti del vostro elenco di cose da fare durante il giorno amassimizzare l'efficienza del processo. Funzionalità/funzione di prioritizzazione delle attività o categorie per dare un senso al vostro lavoro. Cercate di eliminare le attività che possono aspettare fino a domani e di attaccare subito quelle più importanti. Se volete fare un ulteriore passo avanti nell'organizzazione delle attività, suddividete le vostre attività quotidiane in categoriedare priorità al vostro lavoro in base all'argomento (ad esempio, fare tutte le commissioni in un unico viaggio, affrontare le esigenze SEO in una sola seduta o raggruppare tutte le approvazioni in un unico blocco di tempo). Elenchi, elenchi e ancora elenchi! Un modello semplice non include solo le attività da fare, ma tutto fino all'ultima voce secondaria della lista di controllo. Suggeriamo di creare elenchi separati per ogni categoria di lavoro, in modo che tutte le attività importanti siano immediatamente organizzate e prioritarie all'apertura dell'elenco delle cose da fare per la giornata! Stime di durata stimata vi aiuteranno a bloccare il tempo in modo più efficace e a monitorare le attività che vi trattengono durante la giornata. Questo è utile sia per il lavoratore medio che per il manager. Aiuta i manager a vedere le stime di durata stimate dal proprio team per migliorare la qualità del lavorogestione del carico di lavoro e la delega delle attività. Inoltre, i singoli collaboratori possono lavorare su un modello di valutazione settimanale per vedere la durata stimata del loro progetto. Le date di inizio e le scadenze comunicano l'urgenza delle attività e aiutano a gestire il tempo oltre le otto ore giornaliere. Soprattutto per i progetti complessi e gli eventi trimestrali che si protraggono per settimane o talvolta per mesi, è fondamentale avere chiare le sequenze temporali e le consegne del progetto. Le note e i dettagli temporali sono indispensabili per i team che lavorano esclusivamente in base al tempo fatturabile. La possibilità di aggiungere note e calcolare le ore trascorse su un lavoro garantisce che i membri vengano pagati in modo corretto ed equo per il loro tempo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/manual-time-tracking.gif Monitoraggio manuale del tempo in ClickUp /$$$img/

Con il monitoraggio del tempo in ClickUp è possibile registrare il tempo man mano che si procede o inserirlo manualmente

Potrebbero esserci altre funzionalità di gestione del tempo che si adattano specificamente al vostro team. O forse state cercando qualcosa di molto più semplice per tenere il vostro team sulla stessa pagina! In ogni caso, abbiamo il modello che fa per voi. Utilizzate queste funzionalità/funzione chiave come punto di riferimento per guidare la vostra ricerca di modelli di gestione del tempo.

10 modelli di gestione del tempo per aumentare la produttività nel 2024

Il modo migliore per creare il piano di produttività dei vostri sogni è iniziare con il giusto strumento di gestione del tempo .

ClickUp è dotato di migliaia - sì, migliaia - di modelli nella sua vasta gamma Libreria di modelli per aiutare i team di tutti i settori a utilizzare la piattaforma al meglio. I 10 modelli per la gestione del tempo presenti in questo elenco rappresentano solo una piccola parte di ciò che ClickUp può fare per migliorare la vostra efficienza in ogni area del vostro lavoro!

Senza contare che sono completamente gratis. 💸

1. Modello di calendario per la gestione del tempo di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-2.42.54-PM-1400x774.png Modello di calendario per la gestione del tempo di ClickUp /$$$img/

Modello di calendario per la gestione del tempo di ClickUp

Iniziare le cose in modo deciso con una modello di agenda giornaliera di cui chiunque può beneficiare! Il Modello di calendario per la gestione del tempo di ClickUp è la risorsa ideale per ottimizzare il tempo nella vostra agenda settimanale e sfruttare al meglio la vostra settimana di lavoro. Questo modello applica un sistema di gestione del tempo Elenco all'area di lavoro con tre ulteriori visualizzazioni del progetto per affrontare le attività da ogni angolazione.

Nella vista Elenco del registro delle attività, troverete attività già pronte da inserire negli elementi del vostro elenco settimanale di cose da fare e due Campi personalizzati per indicare il giorno e il tipo di attività corrispondenti a ciascuna attività. Man mano che si procede con il modello di agenda giornaliera, è possibile aggiornare lo stato di avanzamento con tre stati personalizzati delle attività e la propria vista Carico di lavoro per gestire tutte le attività della settimana.

Non sapete ancora da dove cominciare? Nessun problema! Consultate la Guida introduttiva Il documento ClickUp per iniziare a usare questo modello nel modo più produttivo possibile.

2. Modello di allocazione del tempo di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-2.44.30-PM-1400x810.png Modello di allocazione del tempo di ClickUp /$$$img/

Modello di assegnazione del tempo di ClickUp

Volete saperne di più sulla corretta assegnazione del tempo ai vostri client? Iniziate con il Modello di allocazione del tempo di ClickUp ! Questo modello è ideale per i membri dei team commerciali, che devono tenere traccia dei diversi prospetti, o per i team di marketing, che devono tenere traccia dei client. Nel complesso, è un po' più semplice del nostro primo modello di gestione del tempo, in quanto si concentra sulla programmazione delle attività e sulla gestione del calendario.

In questo modello di Elenco, adatto ai principianti, troverete degli stati personalizzati delle attività per comunicare lo stato di avanzamento in un solo colpo d'occhio. Inoltre, una visualizzazione del Calendario pre-costruita per visualizzare come le attività riempiranno il vostro programma settimanale.

Il campo personalizzato Tipo di attività è perfetto per l'organizzazione delle attività, con la possibilità di raggruppare e filtrare l'Elenco Da fare per categoria. E se volete avere ancora più visibilità sugli elementi da fare, usate la funzionalità/funzione di ClickUp per classificare le attività o i progetti in un Elenco in base all'urgenza!

3. Modello di foglio di gestione del tempo personale di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-2.48.35-PM-1400x920.png Modello di foglio per la gestione del tempo personale di ClickUp /$$$img/

Modello di foglio di gestione del tempo personale di ClickUp

Ok, andiamo sul personale. 💜

Il personale Modello di foglio per la gestione del tempo di ClickUp scava nel profondo di come state realmente impiegando il vostro tempo. Non si tratta solo di un modo per migliorare la produttività sul lavoro, ma è stato progettato per aiutarvi ad apprendere le strategie per massimizzare la vostra routine quotidiana dentro e fuori l'ufficio, in modo da poter raggiungere i vostri obiettivi e avere tutto.

Questo modello è facile da usare per tutti i livelli di familiarità con ClickUp, ma si concentra molto di più sulle scadenze principali e sul monitoraggio dello stato rispetto ai modelli visti finora.

Una delle maggiori differenze?

Questo modello introduce un nuovo tipo di visualizzazione nella vostra cintura di strumenti per la gestione del tempo Vista Bacheca ! La vista Bacheca preconfezionata consente di monitorare il tempo durante lo stato delle attività, fornendo un registro visivo del tempo impiegato e di quello rimanente per raggiungere gli oggetti chiave.

Inoltre, per tenere sempre a mente l'elenco delle attività da fare, è disponibile un campo personalizzato Output Needed, che consente di pensare in anticipo alle attività più impegnative della settimana, in modo da poter pianificare efficacemente il proprio tempo.

4. Modello di calendario delle lezioni e studio dell'orario di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-2.50.40-PM-1400x755.png Modello di calendario delle lezioni e studio dell'ora di ClickUp /$$$img/

Modello di calendario delle lezioni e studio dell'orario di ClickUp

Non preoccupatevi, non ci siamo dimenticati dei nostri utenti studenti! Sia che stiate affrontando il vostro primo semestre universitario, sia che stiate conseguendo una laurea in aggiunta al vostro corso di studi lavoro a tempo pieno , il Modello di orario delle lezioni e di studio del tempo di ClickUp vi ha coperto.

Questo strumento di monitoraggio del tempo aiuta a organizzare tutto, dalla gestione del programma giornaliero delle lezioni alle date di scadenza importanti, fino alle ore di lavoro, in modo da rimanere concentrati. Questo modello offre ben 11 campi personalizzati per visualizzare le sequenze dei progetti, i voti complessivi e il tempo libero che avete tra una lezione e l'altra. Altre menzioni d'onore sono:

Informazioni sul semestre

Codice colore delle classi

Anno accademico (per tenere traccia del vostro lavoro man mano che procedete)

Opzioni per le note e l'agenda giornaliera per le attività più piccole

E molto altro ancora!

La visualizzazione del Calendario degli orari delle lezioni precostituito sarà il vostro nuovo migliore amico quando affronterete i carichi di studio più pesanti. Per non parlare delle quattro viste Carico di lavoro aggiuntive, che consentono di suddividere il lavoro in base alla classe, alle priorità e al tempo necessario per completare le attività.

5. Modello di piano di sviluppo di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-2.52.35-PM-1400x718.png Modello di piano di sviluppo di ClickUp /$$$img/

Modello di piano di sviluppo di ClickUp

Se state seguendo questo articolo fin dal primo modello, probabilmente state iniziando a familiarizzare con alcune delle migliori attività di ClickUp per la gestione del tempo, come gli stati personalizzati delle attività, i campi personalizzati e le viste dinamiche del carico di lavoro.

E questo è fantastico!

Perché nei prossimi modelli inizieremo a introdurre un po' più di complessità. Con queste conoscenze, siete pronti a tuffarvi nel Modello di piano di sviluppo di ClickUp . Questo modello di strumento di monitoraggio del tempo lavora come un grafico Gantt per pianificare e allocare il tempo per progetti specifici.

Sappiamo che lo sviluppo di un prodotto può essere un'attività scoraggiante da affrontare senza una solida strategia. Questo modello intuitivo di Gantt è stato progettato per alleviare alcune di queste sfide, snellendo i processi ed evitando perdite di tempo nel flusso di lavoro del team.

Con cinque statue personalizzate, campi personalizzati e visualizzazioni, tra cui un grafico Gantt, una Sequenza, un Elenco e una Vista Gantt già pronti Bacheca Kanban il pannello Kanban è un'ottima soluzione per gestire ogni fase di crescita, anticipare i colli di bottiglia, registrare il totale delle ore dedicate alle attività e spianare il percorso per raggiungere gli obiettivi.

6. Modello di tabella dei dipendenti di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-2.54.10-PM-1400x657.png Modello di programma per i dipendenti di ClickUp /$$$img/

Modello di tabella dei dipendenti di ClickUp

Una gestione efficace del tempo non consiste solo nel sapere come strutturare i propri impegni il proprio programma di lavoro è aiutare anche i membri del team ad eccellere! Il Modello di programma per i dipendenti di ClickUp è la risorsa di cui avete bisogno per far funzionare il vostro team e le vostre aziende senza intoppi.

La gestione del team non è un'impresa da poco, quindi questo modello di pianificazione settimanale offre sei campi personalizzati per controllare i costi del lavoro, le valutazioni orarie, i problemi, le ore di straordinario, i traguardi e i ruoli a colpo d'occhio. Inoltre, sette tipi di vista Carico di lavoro dinamico creano spazio per gestire i carichi di lavoro, risolvere eventuali blocchi e pianificare il futuro con un calendario settimanale dei turni basato su intervalli di tempo.

date un'occhiata a queste pagine

{\a6}Si tratta di un sito web https://clickup.com/it/blog/71313/app-per-gli-orari-di-lavoro/ app per la pianificazione del lavoro /%href/

!

7. modello di calendario delle 24 ore di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-2.56.55-PM-1400x817.png modello di calendario di 24 ore di ClickUp /$$$img/

modello di calendario delle 24 ore di ClickUp

Tendiamo a enfatizzare le otto ore della nostra giornata lavorativa, ma che dire delle altre 16? Il modello di programma delle 24 ore di ClickUp lavora come un perfetto pianificatore giornaliero per suddividere l'intera giornata, ora per ora, per aiutarvi a sentirvi preparati per tutte le vostre attività e riunioni in qualsiasi momento.

Questo modello di Elenco è dotato di quattro stati personalizzati e tre campi personalizzati per una maggiore visibilità di tutte le attività e delle informazioni chiave. Ma il vero vantaggio di questo modello sta nelle visualizzazioni! Questo è particolarmente vero con la visualizzazione dettagliata del Calendario giornaliero per visualizzare, dare priorità e organizzare ogni Da fare nella vostra giornata.

8. Modello di calendario mensile di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-2.58.42-PM-1400x532.png Modello di programma mensile di ClickUp /$$$img/

Modello di programma mensile di ClickUp

Il Modello di programma mensile di ClickUp è la perfetta controparte del modello di 24 ore elencato sopra. Se volete visualizzare le vostre attività e il tempo che avete a disposizione (a un livello superiore), questo modello sarà il vostro nuovo migliore amico.

I campi personalizzati per calcolare il costo effettivo, la tariffa oraria, il budget assegnato e lo stato di avanzamento fanno di questo modello una risorsa eccellente per i manager e i dirigenti aziendali che supervisionano più membri del team o ore fatturabili.

La visualizzazione mensile del Calendario all'interno di questo modello organizza le attività per reparto o categoria, aiutandovi a cogliere le vostre priorità e a visualizzare la vostra larghezza di banda. Inoltre, sono disponibili le viste Sequenza, Elenco, Gantt e Box per visualizzare pagamenti, orari, membri del team e altro ancora.

9. Modello di tabella oraria giornaliera di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-3.00.50-PM-1400x758.png Modello di tabella oraria giornaliera di ClickUp /$$$img/

Modello di tabella oraria giornaliera di ClickUp

Un po' diverso dal modello per le 24 ore, questo Modello di tabella oraria giornaliera di ClickUp è la risorsa perfetta per chiunque voglia immergersi nel blocco del tempo. Con gli intervalli di tempo bloccati su un calendario giornaliero precostruito, potete facilmente rimanere organizzati sullo stato delle vostre attività di ora in ora.

Ma non è tutto! È disponibile anche una vista Elenco flusso di lavoro giornaliero per raggruppare le attività per stato, campo personalizzato, assegnatario e altro ancora. Con una lavagna Kanban interattiva per monitorare il tempo o le assenze, questo modello di budget del tempo è perfetto per gli insegnanti che pianificano lezioni giornaliere durante la settimana o il mese.

10. Modello di pianificazione del progetto di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-3.03.28-PM-1400x516.png Modello di pianificazione del progetto di ClickUp /$$$img/

Modello di pianificazione del progetto di ClickUp

Il Modello di pianificazione del progetto di ClickUp è la risorsa perfetta per i manager che desiderano gestire in modo efficiente e semplice il proprio tempo su più progetti. Questo modello di Elenco è stato progettato per tenere traccia e gestire i progetti in arrivo e i flussi di lavoro esistenti per massimizzare il tempo a disposizione nella vostra agenda settimanale con quattro visualizzazioni personalizzabili, tra cui:

Vista Bacheca per la supervisione dei progettile fasi del progetto su una Bacheca Kanban per tutta la settimana

Visualizzazione della Sequenza per gestire il calendario del progetto nel suo complesso e affrontare le sfide più importanti

Vista Elenco per riepilogare/riassumere le attività coinvolte in qualsiasi progetto o periodo specifico

Inoltre, la panoramica di alto livello è perfetta per visualizzare l'intero portfolio di progetti e il budget di tempo da presentare agli stakeholder e per implementare una migliore gestione complessiva del lavoro.

Le vostre giornate più produttive iniziano con ClickUp

Indipendentemente dalla complessità del vostro elenco di cose da fare, abbiamo il modello che vi aiuterà a sfruttare al meglio il vostro tempo, in ogni caso.

ClickUp è l'unico software di produttività abbastanza potente da racchiudere tutto il vostro lavoro, il vostro tempo e il vostro stato in un'unica piattaforma centralizzata. Con centinaia di funzionalità/funzioni progettate per aiutarvi a risparmiare tempo e più di 1.000 integrazioni clickUp è l'unico strumento di cui avete bisogno per iniziare il vostro viaggio nella gestione del tempo.

Per non parlare della menzione che potete accedere a ciascuno di questi modelli senza alcun costo utilizzando Piano Free Forever di ClickUp . Quindi, avanti! Provate ClickUp oggi stesso e vedrete la vostra produttività decollare. ✈️