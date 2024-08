22 trucchi di produttività per portare a termine il lavoro (+ suggerimenti e trucchi degli esperti)

Ci siamo passati tutti: La giornata inizia bene, ma all'improvviso sono le 5 del pomeriggio e siamo riusciti a fare solo una frazione del lavoro che volevamo fare.

come?

Lo capisco: mantenere la produttività non è sempre facile, soprattutto quando ci troviamo di fronte a continue distrazioni e la nostra forza di volontà viene costantemente messa alla prova. 👀 🙏

Per fortuna al giorno d'oggi c'è un hack per ogni cosa! Date un'occhiata a questi 22 trucchi per la produttività che vi aiuteranno a ottenere più cose da fare in meno tempo senza sacrificare la vostra concentrazione o energia .

**Perché i trucchi per la produttività sono importanti?

Produttività significa semplicemente quanto siete efficienti nel convertire i vostri ingressi in uscite. 🤝 La produttività aiuta a misurare l'efficienza con cui si producono gli output (come il vostro prodotto o servizio) da molti input (come denaro, tempo o lavoro).

Non si tratta solo di far terminare più lavoro, ma di "ottenere di più dal nostro tempo". Si tratta di raggiungere gli obiettivi e di fare ciò che è necessario senza perdere tempo in cose che non contano, cosa di cui siamo tutti colpevoli a volte.

Date un'occhiata ad alcuni dei più comuni killer della produttività: ce n'è qualcuno che si applica a voi?

Troppistrumenti per la produttivitào_ non abbastanza

Mancanza di limiti

Scarso account di sé stessi

Scarsapiano di produttività e gestione del tempo

Debito di sonno

Distrazioni

Burnout

Malinconia da Zoom

Può essere difficile mantenere la produttività quando le distrazioni ci spingono costantemente in direzioni diverse. Tra il controllo del telefono, delle email, degli account dei social media e l'elenco infinito di cose da fare, è facile perdere la concentrazione sulle cose importanti.

Sebbene non possiamo sempre avere il pieno controllo delle nostre giornate lavorative, possiamo iniziare a a instaurare abitudini di lavoro intelligenti con efficaci trucchi per la produttività che ci impediscano di deragliare dalle attività importanti e urgenti da fare e di raggiungere i nostri obiettivi!

22 I migliori trucchi per la produttività per il 2024 Da fare sembra una maratona in salita al giorno d'oggi: brucia lentamente e richiede un lavoro enorme a causa di tutte le distrazioni, le infinite (così sembra) riunioni di Zoom, l'aumento delle email in arrivo e così via.

Se potete capirlo, allora è arrivato il momento di esplorare questi trucchi per la produttività che vi aiuteranno a tenere tutto sotto controllo e a aumentare la vostra produttività batteria!

Mindset - Spunti di produttività

Avete presente la sensazione che si prova quando si è in zona? Quando siete così concentrati su quello che state facendo che il tempo sembra volare e prima che ve ne rendiate conto, avete ottenuto molti risultati? Questo è l'obiettivo a cui aspiriamo qui. 🎯

Il problema è che per alcuni di noi è difficile concentrarsi e portare a termine ogni tipo di attività. Può essere particolarmente impegnativo quando ci sono un milione di cose da fare contemporaneamente e le scadenze incombono.

Ecco alcuni consigli per modificare la vostra mentalità e aiutarvi a massimizzare la vostra potenza cerebrale e a terminare i compiti in modo efficace!

1. Dedicate ore di lavoro all'energia e siate presenti

Bloccante: Avete problemi a rimanere creativi e concentrati sulle vostre attività ad alta priorità?

Soluzione:

Raggruppate le attività ad alta concentrazione e quelle a bassa concentrazione

Evitare il multitasking per ottimizzare la potenza cerebrale, l'attenzione e la concentrazione

Attivare la modalità Da fare per non disturbare o la modalità Focus sul telefono e sul portatile per mettere in pausa le notifiche

Seguirele best practice per l'organizzazione delle email come il metodo OHIO o l'impostazione di orari specifici al giorno per il controllo delle email, in modo che non vi distraggano per tutto il giorno

2. Meditazione e sonno di qualità

Bloccatore: Vi sentite come se i vostri pensieri fossero ingarbugliati nella mente o non riuscite a pensare chiaramente (o del tutto 😅)?

Soluzione:

Cancellare la testa prima di entrare in modalità lavoro

Dedicare del tempo a se stessi prima dell'inizio della giornata lavorativa (auto-riflessione/tempo libero per centrarsi)

Dormire di qualità e sintonizzarsi con il proprio ritmo circadiano

3. Cambiare ambiente di tanto in tanto

Bloccante: Siete difficoltà a concentrarsi sul compito da svolgere o a fare l'attività che meno le piace?

Soluzione:

Uscire all'aperto, scegliere un'altra area di lavoro, ecc.

La prima battaglia per la piena produttività consiste nel mettere la vostra mentalità nello spazio giusto: provate questi trucchi per mettervi in gioco. E lo capisco, per altri entrare nello spazio mentale giusto può essere una sfida, soprattutto quando si ha a che fare con un'azienda Sintomi di ADHD (come faccio io).

Se questo vi è familiare, date un'occhiata a questi suggerimenti per ottimizzare ClickUp e farlo lavorare per voi!

Trucchi per la produttività fisica

Conoscete il vecchio detto "muoviti o perdi"? Ebbene, quando si tratta di energia cerebrale, è proprio così! Studi recenti hanno dimostrato che stare seduti per lunghi periodi può effettivamente portare a una diminuzione delle prestazioni cognitive, perché ciò che facciamo con il nostro corpo ha un impatto diretto sulla funzione del nostro cervello.

Quindi, se siete come la maggior parte di noi che lavora in ufficio, probabilmente vi siete ritrovati seduti alla scrivania per lunghi periodi di tempo con poco o nessun movimento, a parte le dita che digitano e la mano che si allunga per prendere la quarta tazza di caffè, allora è arrivato il momento di stabilire una nuova abitudine e di fare delle pause di movimento!

Se volete ottimizzare le vostre capacità cerebrali, dovete alzarvi e muovere il corpo. Dopo tutto, il cervello desidera il movimento perché è uno dei modi in cui riceve ossigeno e promuove la produzione di cellule cerebrali per migliorare le prestazioni cognitive, ovvero la produttività e l'efficienza.

📌 TL;DR: se volete essere al massimo della produttività, dovete muovere il vostro corpo

Ecco alcuni trucchi per il movimento per far sì che mente e corpo lavorino all'unisono per terminare il lavoro:

4. Esercitatevi per prima cosa al mattino

Bloccante: Vi mancano motivazione ed energia per iniziare la giornata lavorativa?

Soluzione:

Muovete il corpo al mattino prima del lavoro per stimolare l'attività cerebrale e prepararvi ad affrontare stress mentali e situazioni complesse per il resto della giornata e aumentare la ritenzione di nuove informazioni

Per chi non è mattiniero, ritagliatevi del tempo per lavorare a metà giornata per rifornire il cervello per il pomeriggio

5. Fare una breve pausa di movimento

Bloccante: Manca l'entusiasmo e la forza di volontà per completare attività non entusiasmanti?

Soluzione:

Fare una passeggiata veloce all'aperto, fare una pausa di stretching (o una veloce pausa di ballo alla scrivania?) 👀

6. Usare una scrivania in piedi

Bloccante: Vi sentite mentalmente affaticati a causa dell'eccessiva seduta?

Soluzione:

Provate a utilizzare una scrivania regolabile in altezza per spezzare i lunghi periodi di seduta e promemoria per muovere le gambe per una migliore circolazione del sangue e dell'ossigeno, che alimenta il nostro cervello!

Con le crescenti responsabilità lavorative, spesso dimentichiamo di impostare il nostro corpo in modo da ottimizzare l'efficienza e le prestazioni. L'esercizio fisico è un metodo efficace per potenziare la funzione cognitiva e sfruttare la produttività muovendo il corpo.

Organizzazione Spunti di produttività

Quante volte avete iniziato a lavorare su qualcosa e poi siete stati distratti a causa del disordine sulla vostra scrivania? Quante volte vi è capitato di non riuscire a trovare quello che vi serve perché la vostra area di lavoro digitale è sparsa e non organizzata?

Se siete come la maggior parte delle persone, la risposta è "molte volte"

La verità è che se la vostra area di lavoro è disordinata e disorganizzata, sarà difficile concentrarsi e riuscire a fare qualcosa.

È ora di riorganizzare la vostra area di lavoro: date un'occhiata a questi trucchi!

7. Utilizzare l'opzione Matrice Eisenhower per organizzare le attività in base alla priorità

Bloccatore: Avete problemi a stabilire le priorità delle attività? Provate a utilizzare una matrice di Eisenhower !

Soluzione:

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/evizix8DajzJmOXAppkhqV8GBB2\_zD4DPEgv1JP2FKDwJ67ZrgkHTNzKQtwbUIdtJBkWCcXm\_Od6p\_5t00wcHi7DsE46px7vj453hgrhgBMbFgBF-tQadCqvFtxXQOjUEt664uAD6zCm94sUiw Matrice Eisenhower /$$$img/

via ClickUp

8. Pulire l'area di lavoro fisica Bloccatore: Vi distraete facilmente dagli oggetti che vi circondano?

Soluzione:

Mantenete la scrivania e l'area dell'ufficio libere da ingombri come spazzatura, elementi vari e praticamente tutto ciò che non ha nulla a che fare con il lavoro che state svolgendo

9. Declutter e organizzazione dell'area di lavoro digitale Bloccatore: Da fare: perdete tempo a cercare continuamente le vostre attività, i documenti e così via?

Soluzione:

Creare cartelle, raggruppare file, attività, ecc. in base al tipo di progetto e alle categorie per una ricerca rapida

Utilizzare una convenzione di denominazione coerente e pertinente per cartelle, attività, documenti, ecc.

Da fare un controllo digitale ogni settimana e spostare i file inutili nel cestino 🗑

L'importanza di eseguire un controllo settimanale dell'area di lavoro digitale e dello spazio ufficio non è mai stata sottolineata; non lasciate che le cose si accumulino. Organizzare entrambe le aree di tanto in tanto vi aiuterà a evitare distrazioni e frustrazioni future e a cancellare gli elementi inutili che possono interferire con il vostro flusso e la vostra concentrazione.

Flussi di lavoro e processi

Quando si tratta di produttività non esiste una risposta univoca per tutti. Ciò che funziona per qualcun altro potrebbe non funzionare per voi, e va bene così!

Stabilire una routine e creare un sistema può aiutarvi a sfruttare la vostra modalità più produttiva.

Date un'occhiata ai suggerimenti qui sotto per vedere cosa potete iniziare a implementare nella vostra vita lavorativa:

10. Pianificate la seguente giornata lavorativa prima di andare a dormire

Bloccatore: Da fare: vi sentite sopraffatti e frenetici non appena aprite il portatile al mattino?

Soluzione:

Un metodo di produttività che ha migliorato il mio lavoro e ridotto lo stress è pianificare le attività prima di dormire Prima di andare a letto, noto le attività da fare il giorno dopo. Così, quando mi sveglio al mattino, non devo preoccuparmi o cercare di fare qualcosa di nuovo: ho già un "lavoro" da fare.{\i} _È sempre una novità o una sorpresa a sconvolgere i piani e la produttività. Dovreste ignorare gli aggiornamenti e concentrarvi sul vostro lavoro. La sera si recuperano tutte le notifiche e si pianifica il giorno successivo di conseguenza. In questo modo, si dorme bene sapendo Da fare il giorno dopo e la mattina è accogliente. Con la strategia elaborata la sera precedente, si lascia l'esecuzione per la mattina

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Adam-Connelly-Spacelift.io\\_.jpeg Adam Connelly Spacelift.io /$$img/ Adam Connelly , ingegnere software presso spacelift.io -Soluzione di Infrastruttura come codice per gli ingegneri DevOps

11. Mangiare il metodo della rana

Bloccante: Vi sentite mentalmente svuotati a mezzogiorno e avete difficoltà a completare le altre attività?

Soluzione:

Questo metodo suggerisce di terminare le attività più importanti e importanti per prima cosa al mattino, per massimizzare l'energia cerebrale e, come disse Mark Twain, "Mangia una rana viva per prima cosa al mattino e non ti accadrà nulla di peggio per il resto della giornata"

⭐️ Bonus: Da fare presto per le attività più importanti= ⬆Livelli di dopamina =⬆certezza, attenzione, creatività, concentrazione e attivazione la memoria a lungo termine

12. Consolidare le app di lavoro

Bloccatore: Siete sopraffatti dal numero di app che dovete gestire ogni giorno?

Soluzione:

Riducete i tempi di attivazione/disattivazione delle app e portate tutto il vostro lavoro in un unico luogo, un hub centralizzato. È inoltre possibile sfruttare le integrazioni di app per collegare tra loro tutte le applicazioni più utilizzate e ottenere un flusso di lavoro senza interruzioni. In questo modo avrete più tempo da dedicare a lavori importanti e profondi e vi libererete la strada verso la produttività

13. Suddividete le attività in attività secondarie Blocco: Vi sentite sopraffatti dalla complessità di un progetto e non sapete da dove cominciare?

Soluzione:

Ecco Daria Maltseva per saperne di più su come le attività secondarie possono aiutarvi a raggiungere la produttività:

Invece di assegnare attività diverse individualmente ai vostri collaboratori, potete provare a creare un unico obiettivo e a dividere le attività secondarie tra i membri del team._ _Questo metodo ha maggiori probabilità di funzionare meglio perché ognuno di loro ha una cosa specifica da fare, daranno il meglio di sé e impiegheranno più tempo per completare le attività. Inoltre, non si sentirà un peso quando si lavora in team

Daria Maltseva, titolo della produttività di KeyUA

Gestione del tempo - Spunti di produttività

14. Usare il Tecnica del Pomodoro Bloccante: Da fare: avete la sensazione che la vostra soglia di attenzione sia costantemente bassa o che passiate troppo tempo a concentrarvi su un'attività?

Soluzione:

Lavorate a intervalli di 25 minuti per massimizzare l'attenzione e la concentrazione

La tecnica del Pomodoro è un metodo ditecnica di gestione del tempo che lavora molto bene per coloro che hanno difficoltà a concentrarsi su un'attività alla volta, per i procrastinatori e per i sedicenti perfezionisti che impiegano troppo tempo a rivedere o a pensare a un'attività

15. Iniziare blocco del tempo Bloccatore: Siete costantemente in lotta contro il tempo?

Soluzione:

Si tratta di un efficace trucco per la gestione del tempo che vi costringe a bloccare il tempo per attività specifiche e a concentrarvi solo su di esse invece che sul multitasking

Bloccate un tempo non negoziabile e ininterrotto sulla vostra agenda per limitare le distrazioni, evitare di guardare altre attività e concentrarvi sulla vostra mente"stato di flusso produttivo" ### 16. Bloccate sul calendario il "tempo di concentrazione"

Bloccatore: Le riunioni di Zoom occupano il vostro tempo di produttività e vi lasciano con la "tristezza da Zoom"?

**Soluzione

Prendetelo da Nick Churcher da Scribe:

_È facile cadere in infinite riunioni Zoom quando si lavora da remoto o in ambienti di lavoro ibridi _La barriera per programmare una riunione zoom è così bassa che il calendario si riempie rapidamente di riunioni che potrebbero essere facilmente svolte in modo asincrono. Passare frequentemente da titoli, lavori individuali e riunioni può essere molto dannoso per la produttività.{\i} Per combattere questo problema, bloccate il "tempo di concentrazione" nel calendario per assicurarvi di avere tempo sufficiente nella giornata per fare ciò che vi serve

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Nick-Churcher-Scribe.jpeg Nick Churcher Scriba /$$$img/

nick Churcher, responsabile della crescita di Scriba

Trucchi per la produttività e ClickTip

17. Ottenere una app per il monitoraggio degli obiettivi Bloccatore: Avete difficoltà a connettere le vostre attività ai vostri obiettivi o vi sentite bloccati, improduttivi e privi di ispirazione a causa della mancanza di una struttura degli obiettivi?

Soluzione:

L'impostazione di obiettivi settimanali con traguardi misurabili vi aiuterà a rimanere in carreggiata grazie a un approccio strutturato

Quando potete vedere chiaramente quali sono i vostri obiettivi, sarete in grado di allineare le vostre attività e programmare le vostre giornate lavorative di conseguenza

*Pro Tip: usare Obiettivi di ClickUp per rimanere in carreggiata, raggiungere gli obiettivi con una Sequenza chiara, misurare i propri stati e altro ancora!

18. Utilizzate modelli di attività

Bloccante: La vostra produttività è bloccata da processi incoerenti e da perdite di tempo dovute alla ripetizione delle attività?

Soluzione:

Utilizzate il filemodelli di produttività di ClickUp per creare modelli riutilizzabili per voi e per il vostro team. Creare, salvare e modificare facilmente le attivitàmodelli per le segnalazioni di bug, landing page, pagine di blog e praticamente per qualsiasi tipo di progetto

19. Automazioni per i lavori di routine

❌ Blocker: Attività manuali e ripetitive occupano le vostre giornate lavorative e occupano spazio nella vostra mente, gratis?

Soluzione:

Le Automazioni ClickUp fanno il lavoro più impegnativo e creano processi coerenti in modo che voi e il vostro team possiate dedicare il vostro tempo produttivo e la vostra energia ad altre attività creative e importanti

20. Etichettare le attività in base all'importanza

Bloccatore: Avete bisogno di un modo chiaro per vedere le vostre attività urgenti e mostrare al vostro team quanto sia importante il tempo a disposizione?

soluzione*: *✅

Assegnazione di flag di priorità a ogni attività per far sapere a tutti cosa deve essere terminato il prima possibile

21. Pulire le schede

❌ Blocker: Tenete troppe schede aperte (alias accumulo di schede) al punto da dover cliccare su ogni scheda per trovare quella che state cercando?

(Va bene, siamo tutti colpevoli di questo prima o poi_ 😅)

✅ Soluzione:

Allineate e mantenete le attività importanti nella barra di accesso rapido per passare facilmente da un'attività all'altra di ClickUp. Questo hack vi aiuterà a rimanere concentrati, organizzati (e sani di mente) quando lavorate su più attività di ClickUp. Potreste anche usarlo come sistema "Da fare ora o da fare dopo". Puoi dirci qualcosa di più al riguardo, Holly?

Se posso farlo in cinque minuti o meno, lo faccio e cancello la notifica Se richiede un tempo più lungo o è un progetto più grande, metto l'attività nella barra di accesso rapido e la chiudo quando tutti i compiti sono stati completati elementi d'azione nelle attività sono state completate!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Holly\\_Peck.jpg Holly Peck ClickUp /$$$img/

Holly Peck, _Senior Coaching Manager di ClickUp

22. Eliminare i clic non necessari

Bloccatore: Vi ritrovate a passare continuamente da una pagina all'altra di ClickUp?

Soluzione:

Questa funzionalità/funzione vi permette di passare rapidamente alle aree di lavoro più utilizzate e più popolari per aiutarvi a risparmiare tempo ed energia mentale.

Create facilmente la vostra scaletta preferita in base al vostro flusso di lavoro e alle vostre preferenze e trovate i vostri preferiti nella barra laterale o fissati in cima all'area di lavoro.

Creare la propria barra laterale dei preferiti e navigare rapidamente tra i contenuti desiderati

La nostra squadra di ClickUp ama questa funzionalità/funzione. 💜 Scoprite come alcuni di noi la utilizzano:

Tengo il Calendario fissato sul pulsante Azioni rapide, in modo da poter visualizzare rapidamente il mio calendario da qualsiasi punto della piattaforma, senza dover lasciare la pagina in cui mi trovo per andare alla schermata Home, dove si trova il calendario.

Jonathon Popphan, specialista associato della formazione presso ClickUp

Se utilizzate elementi fissati per le visualizzazioni, cambiate il loro nome con un'emoji o un'abbreviazione, in modo da aggiungere più visualizzazioni ai preferiti Circa il 90% della mia navigazione quotidiana in ClickUp avviene attraverso la barra dei preferiti

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image16.png Jeremy Galante /$$$img/

Jeremy Galante, responsabile SEO di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image14-1400x101.png

/$$$img/

La barra di Jeremy aggiunta ai preferiti in ClickUp Visualizza tutte le funzionalità/funzione Cercate altri trucchi per la produttività? Date un'occhiata al nostro_

**Reddit Productivity Roundup_

!

"Produttività": un'idea per la tua giornata di lavoro con ClickUp

C'è sempre più lavoro da terminare che tempo a disposizione nella giornata per farlo.

Conosciamo tutti la sensazione di essere sopraffatti dal numero di attività da svolgere e dall'incombente senso di terrore che ne deriva, ed è facile essere distratti (o demotivati), soprattutto quando cerchiamo di concentrarci su un'attività che non troviamo particolarmente interessante o stimolante.

È un'ottima cosa che al giorno d'oggi ci sia un hack per ogni cosa!

Provate questi suggerimenti per la produttività e usate il le funzionalità di ClickUp per aiutarvi a lavorare in modo più intelligente, a sconfiggere la procrastinazione, ad allenare il cervello per aumentare la capacità di attenzione e a sfruttare la vostra modalità di produttività su richiesta! 🙌 Provate ClickUp oggi stesso!