15 tecniche di gestione del tempo per aumentare la produttività del vostro team’

Nessuno vuole arrivare in ritardo a una riunione o consegnare un'attività ben oltre la scadenza originaria. Queste cose sono spiacevoli e hanno un effetto negativo sulle persone che ci circondano. Spesso questi contrattempi non sono intenzionali: sono solo il risultato di una cattiva gestione del tempo.

Anche se non si può passare da un giorno all'altro da inaffidabili a ultra-dipendenti, cambiare le proprie tecniche di gestione del tempo può aiutare molto a essere più felici, produttivi e soddisfatti del proprio lavoro.

Ciò di cui avete davvero bisogno sono le giuste tecniche di gestione del tempo. È ora di dire addio alla sensazione di essere sopraffatti e di sentirsi organizzati, concentrati e capaci. ✨

Immergiamoci.

Perché le tecniche di gestione del tempo sono importanti?

Tutti abbiamo bisogno di metodi che ci aiutino a gestire il tempo in modo efficace. Che si tratti di casa o di lavoro, le tecniche di gestione del tempo sono indispensabili per riuscire a completare il proprio elenco di cose da fare.

La gestione del tempo sul posto di lavoro è particolarmente importante. Quando ci si trova di fronte ad attività multiple, a persone che dipendono da voi e a scadenze critiche, è necessario trovare un modo per rimanere concentrati e produttivi.

Questo aspetto diventa ancora più importante quando si lavora in team.

Benefici di tecniche efficaci di gestione del tempo per i team

Riuscire a terminare in tempo il vostro elenco di cose da fare non ha un impatto solo su di voi. È un grande vantaggio anche per il resto del team. È vero anche il contrario: rimanere indietro può avere un effetto domino sul resto del team o del progetto.

Che si tratti di migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata, di dare priorità alle attività o di utilizzare alcuni semplici metodi di blocco del tempo, gli effetti positivi di una corretta gestione del tempo sono così benefici.

I team che dispongono di strategie efficaci per la gestione del tempo godono di vantaggi quali:

Consegna di lavori di qualità superiore e più mirati su attività urgenti

Sensazione di fiducia e affidabilità nei confronti degli impegni quotidiani

Un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata

Meno procrastinazione grazie a un blocco efficace del tempo

Relazioni di lavoro più solide su tutte le attività

Livelli di produttività più elevati per stabilire le priorità delle attività

Minori probabilità di esaurire i vostri livelli di energia con lavori profondi

Quando il vostro team riesce a stabilire le priorità di tutte le attività, a terminare tutto e a lavorare in modo produttivo, diventa una risorsa importante per la vostra organizzazione. Se vi accorgete che voi o i membri del vostro team avete difficoltà a mantenere la produttività o state rimanendo indietro, prendete in considerazione la possibilità di provare strumenti di gestione del tempo .

Il software giusto, abbinato ad alcune efficaci tecniche di gestione del tempo, può fare la differenza.

15 delle più efficienti tecniche di gestione del tempo

Le tecniche di gestione del tempo non mancano. Per alcune persone, controllare le attività in blocchi di tempo funziona, per altre, invece, si tratta di affrontare per prima l'attività più impegnativa.

Per aiutarvi a trovare i suggerimenti e gli strumenti giusti per voi, ecco alcune delle strategie di gestione del tempo più efficaci in circolazione.

1. Impostazione di obiettivi SMART

Senza un vero obiettivo in mente, è facile distrarsi, procrastinare e poi affrettarsi a finire l'attività entro la scadenza. L'impostazione di obiettivi SMART aiuta a capire su cosa concentrarsi, in modo da poter lavorare alle attività in modo logico. 🎯

Impostare gli obiettivi tenendo presente la strategia SMART:

Specifico: Sapere quale obiettivo o risultato si vuole raggiungere

Sapere quale obiettivo o risultato si vuole raggiungere Misurabile: essere in grado di monitorare lo stato dell'obiettivo

essere in grado di monitorare lo stato dell'obiettivo Raggiungibile: Raggiungibile con le risorse di cui si dispone (o a cui si può accedere)

Raggiungibile con le risorse di cui si dispone (o a cui si può accedere) Rilevante: Aiuta a raggiungere un obiettivo generale o una priorità

Aiuta a raggiungere un obiettivo generale o una priorità Time-bound : avere una scadenza realistica che si può raggiungere

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image18.gif data di scadenza in vista Elenco clickUp /%img/

Impostazione di una data di scadenza nella vista Elenco di ClickUp

È facile creare obiettivi in ClickUp. Obiettivi di ClickUp aiuta a fissare obiettivi SMART in cui è possibile visualizzare lo stato di avanzamento. È inoltre possibile utilizzare ClickUp per aggiungere date di scadenza alle attività in modo da poter vedere a colpo d'occhio cosa sta succedendo con le attività e gli obiettivi.

2. Provate a bloccare il tempo per lavorare sulle attività più importanti

La maggior parte di noi ha un'idea approssimativa di quanto tempo potrebbe richiedere un'attività. Sfruttatela a vostro vantaggio e utilizzate blocco del tempo per aiutarvi a mantenere la produttività e l'organizzazione.

Il blocco del tempo lavora assegnando blocchi di tempo ad attività specifiche. Durante questo tempo specifico, si lavora solo su quell'attività e si evitano distrazioni da altre aree. È un ottimo modo per rimanere concentrati, evitare la procrastinazione e acquisire la mentalità migliore per un lavoro profondo. 👀

Molte persone trovano utile il blocco del tempo quando hanno effettivamente bisogno di periodi di lavoro profondo. Potete programmare nel vostro calendario il tempo per concentrarvi su un'attività impegnativa e poi riempire le altre aree intorno ad essa con attività meno impegnative.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Time-Blocking-Elenco-Template.png Tecniche di gestione del tempo: Modello di elenco di blocco del tempo di ClickUp /$$$img/

Tenete traccia delle riunioni o degli eventi attuali, passati e futuri con il modello di blocco del tempo di ClickUp

Concentrarsi su un lavoro profondo aiuta anche a lavorare con i propri livelli di energia: riservate un blocco di tempo dedicato quando siete più energici e lasciate le attività di amministratore o quelle più piccole a quando vi sentite stanchi o avete bisogno di una pausa.

Qui a ClickUp abbiamo molti utili modelli di blocco del lavoro modelli di blocco del tempo . Troverete dei modelli che vi aiuteranno a a pianificare i vostri giorni, le vostre settimane e i vostri mesi con visualizzazioni sia a calendario che a elenco, che si adattano al meglio al modo in cui si preferisce vedere il proprio programma.

3. Mangia quella rana

Mangia la rana è una strategia di gestione del tempo che si basa sulla definizione delle priorità. Con questa tecnica, ci si concentra prima sulle attività più importanti o impegnative e non si passa ad altro finché non sono state completate.

Se siete dei procrastinatori, questa potrebbe essere la strategia che fa per voi. Costringendovi ad affrontare per prima l'attività più importante, non potrete evitarla.

Al contrario, si spendono le energie più preziose per completarlo per primi, ottenendo poi la soddisfazione di sapere di aver già terminato il lavoro più difficile e di potersi rilassare mentalmente per il resto della giornata da fare con attività più semplici. 🏖️

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/priority-in-clickup.png Tecniche di gestione del tempo: impostazione delle priorità in ClickUp /%img/

Impostare le priorità in ClickUp per distinguere meglio ciò che deve essere terminato subito e ciò che può aspettare

Scorciatoia per un esito positivo con questo metodo utilizzando Funzionalità/funzione Priorità di ClickUp . Lavorate sul vostro elenco di attività e assegnate loro un flag di priorità. Assegnate come urgente una singola attività del vostro programma giornaliero e fatela diventare la vostra "rana" per la giornata di lavoro.

4. Provate la Matrice di Eisenhower

La Matrice di Eisenhower è stata introdotta dal presidente Dwight Eisenhower come metodo per classificare le attività e comprenderne l'importanza. Ancora oggi è una tecnica popolare di gestione del tempo, in quanto aiuta a visualizzare ciò che conta di più.

Questo approccio alla gestione del tempo prevede la suddivisione delle attività in questi quadranti:

Urgenti e importanti

Non urgenti ma importanti

Urgente ma non importante

Non urgente e non importante

Considerare se l'attività è urgente e/o importante aiuta a capire se è il caso di darle una priorità o meno. Le attività urgenti dovrebbero essere terminate per prime, soprattutto se sono anche importanti.

Lavorate alle attività in ordine di urgenza e sappiate che difficilmente riuscirete a portarle a termine tutte. Questo esercizio può anche aiutarvi a identificare i casi in cui è necessario delegare o chiedere più risorse. 🙌

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Eisenhower-Matrix.png Tecniche di gestione del tempo: Modello di matrice Eisenhower di ClickUp /$$$img/

Ordinate facilmente i pesanti elenchi di attività con il modello di matrice di Eisenhower di ClickUp

Costruire il proprio Matrice Eisenhower può richiedere molto tempo, ma fortunatamente abbiamo già creato un potente strumento di Modello di matrice ClickUp Eisenhower per accelerare il processo. Aggiungetelo al vostro elenco di cose da fare e sarete sulla buona strada per una migliore gestione del tempo e delle attività.

5. Prova a terminare le cose (GTD)

La nostra mente è costantemente occupata, il che può rendere difficile capire a cosa lavorare dopo. Il famoso metodo di David Allen Da fare terminato (GTD) è un metodo che aiuta a elaborare gli obiettivi e le attività, in modo da individuare una strada percorribile.

Il processo GTD si svolge in cinque passaggi:

Acquisizione di idee e attività

Chiarire ed elaborare se sono fattibili

Organizzare in attivabili e non attivabili, quindi raggruppare per attività

Riflettere per assicurarsi che l'elenco sia ancora pertinente

Impegnarsi con l'elenco delle cose da fare e portarlo a termine

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Get-Things-Done-Template-by-ClickUp-1400x1024.png Modello di Da fare terminato di ClickUp /$$$img/

Il modello Getting Things Done (GTD), basato sul sistema GTD di David Allen, vi aiuta a organizzare le attività e i progetti registrandoli e suddividendoli in elementi di lavoro che possono essere utilizzati

Si tratta di un sistema di gestione del tempo che richiede una certa manutenzione, ma può essere un modo prezioso per aiutarvi a stabilire le priorità e ad andare avanti, se questo è un problema che vi affligge.

Utilizzate il vostro ClickUp Blocco Note per aiutarvi a lavorare attraverso il processo GTD. Una volta terminato, è possibile convertire facilmente le note in attività, aggiungerle all'elenco delle cose da fare e assegnare loro la giusta priorità. ✅

Oppure utilizzate software Da fare terminato con campi personalizzati precostituiti per classificare gli elementi di lavoro in contesti diversi. Date la priorità alle attività in base al contesto, alla data di scadenza, al lavoro richiesto e altro ancora, e semplificate il processo con documenti collaborativi accessibili al team.

Bonus: Vedi il nostro elenco completo di

{\a6}() https://clickup.com/it/blog/71483/modelli-gtd/ modelli di GTD _*/%href/**_

6. Utilizzare una bacheca Kanban

Per essere veramente efficaci nel project management, dovete sapere esattamente in quale fase si trovano le vostre attività. È qui che entra in gioco l'approccio Kanban. Con una bacheca Kanban, potete visualizzare dove si trovano i vostri compiti progetti e attività in corso, in modo da poter gestire in modo proattivo gli ostacoli e le sfide. 🤩

Una Bacheca Kanban ha diverse colonne che si riferiscono allo stato del progetto, come ad esempio:

Non iniziato

Iniziato

in corso

In revisione

**Pronto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image7-1.gif Trascinate qualsiasi attività da una colonna all'altra per aggiornare automaticamente lo stato con la vista Bacheca di ClickUp, simile a quella di Kanban /$$$img/

Trascinate un'attività nella colonna successiva per aggiornare automaticamente il suo stato con la visualizzazione della Bacheca Kanban di ClickUp

Nella Bacheca è possibile assegnare le attività a ciascuna sezione o trascinare un'attività specifica nella colonna corretta. In questo modo è possibile vedere a colpo d'occhio a che punto si è, identificare gli ostacoli e controllare i membri del team per assicurarsi che siano sulla buona strada.

Aggiungete una lavagna Kanban al vostro flusso di lavoro se volete visualizzare meglio ciò che accade nei vostri progetti. Utilizzate uno dei nostri Modelli di lavagna Kanban e inserire i propri dati, oppure personalizzarlo ulteriormente per creare un modo completamente personalizzato di gestire tutte le attività e il tempo.

7. Monitoraggio del tempo

Potreste pensare di essere super produttivi o di sapere che state rimanendo indietro, ma l'unico modo per misurarlo davvero è monitorare il vostro tempo. Il monitoraggio del tempo vi fornisce dati preziosi che potete utilizzare per cambiare in meglio il vostro modo di lavorare.

Nel corso della giornata si lavora su attività importanti, ma si insinuano anche piccole attività e distrazioni. Il monitoraggio del tempo vi aiuta a vedere quanto tempo passate a controllare i social media, a rispondere alle email, ad aiutare i colleghi e a tutte le altre attività di cui potreste non tenere conto. 📚

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Project-time-tracking-in-ClickUp-1400x948.png Monitorate il tempo, impostate stime, aggiungete note e visualizzate reportistica sul vostro tempo da qualsiasi luogo con il timer globale di ClickUp /$$$img/

Monitoraggio dei tempi, stime, aggiunta di note e visualizzazione di reportistica da qualsiasi luogo con il timer globale di ClickUp

Se siete già utenti di ClickUp, non avete bisogno di uno strumento di monitoraggio del tempo dedicato che vi aiuti a vedere quanto tempo dedicate a ogni attività.

Il nostro timer integrato Funzionalità di monitoraggio del tempo del progetto di ClickUp vi offre un modo semplice e veloce per monitorare il vostro tempo, creare modelli per il monitoraggio del tempo , impostazione stime di durata stimata e visualizzare reportistica su come state impiegando il vostro tempo. È inoltre possibile utilizzare il nostro modelli di tabelle orarie per introdurre un nuovo modo di visualizzare il tempo impiegato dal team.

8. Applicare il principio di Pareto

Una regola popolare dice che l'80% dei risultati deriva dal 20% dei lavori richiesti. Questa regola è nota come analisi di Pareto o principio di Pareto ed è un altro modo di affrontare le abitudini di gestione del tempo.

Capire che solo una piccola minoranza del vostro lavoro vi fa progredire vi incoraggia a individuare le attività che cambiano le carte in tavola. Quando li avete trovati, sapete che dovete concentrarvi su quelle attività per ottenere i migliori risultati. I consigli per la gestione del tempo, come il principio di Pareto, vi aiutano a rimanere concentrati e a evitare distrazioni nel lavoro profondo. 👀

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-TIML-Feature.gif Funzionalità/funzione ClickUp TIML /$$$img/

La funzionalità TIML (Tasks in Multiple List) di ClickUp consente agli sviluppatori di connettere le attività con altri team all'interno dell'organizzazione

ClickUp è un luogo utile non solo per registrare l'elenco delle attività, ma anche per stabilire le priorità delle attività più importanti. Il nostro funzionalità/funzione è ricca di opzioni personalizzabili che aiutano a visualizzare le attività più importanti, a contrassegnarle e a spuntarle una volta terminate.

9. Limitare il cambio di contesto

Anche se alcune persone affermano di essere bravissime nel multitasking, di solito per raggiungere i propri obiettivi sono necessari periodi di concentrazione profonda. Il cambio di contesto, in cui si passa da un'attività all'altra, introduce momenti di procrastinazione e bassa produttività.

Per alcune persone questo accade più spesso di quanto non accada, quindi trucchi per la produttività che vi aiutano a limitare il cambio di contesto diventano preziosissimi. Trovate il modo di rimanere nella zona e di limitare il cambio di contesto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Release-2.176\_Whiteboard-Doc-Edit\_V1.gif Incorporazione di schede documento nelle lavagne online ClickUp /$$$img/

Incorporare i documenti ClickUp dal vivo direttamente nelle lavagne online per accedere ai documenti importanti del progetto, alle ricerche e al contesto senza mai lasciare la lavagna

Posizionate il telefono da un'altra parte, disattivate le notifiche, chiudete finestre e app e rendetevi irreperibili agli altri. Create il tipo di ambiente che promuove un lavoro profondo. ✨

ClickUp può aiutarvi a rimanere concentrati e a limitare il cambio di contesto. Recuperate la vostra concentrazione gestendo le vostre notifiche aprire le attività in modalità a schermo intero per evitare distrazioni e lavorare offline per rimanere concentrati più a lungo.

10. Imparare a dire no

Questa non è solo una tecnica di gestione del tempo per il lavoro, ma si applica a tutta la vita. Imparate a dire di no, per non ritrovarvi sopraffatti e incapaci di completare qualsiasi cosa.

C'è sempre più lavoro da fare e c'è sempre un collega che ha bisogno del vostro aiuto anche solo per cinque minuti. Ci sono sempre più riunioni, più progetti e più opportunità legate al lavoro. Imparate a dire di no, a proteggere il vostro tempo e a dedicare le vostre energie alle attività che contano di più. 🙌

Non è sempre facile dire di no, soprattutto al vostro manager o a qualcuno che vorreste aiutare, ma a cui non riuscite a dedicare tempo. Provate a dire: "Mi piacerebbe aiutare, ma non posso fino alla data X" o "Certo, posso prendere questo, ma cosa dovrei lasciare al suo posto?"

Queste risposte rafforzano il valore del vostro tempo e danno a chi dà il compito l'opportunità di ridefinire le priorità del proprio elenco di attività.

11. Prova la finestra In arrivo zero

Alcune persone usano la loro finestra In arrivo come un elenco di cose da fare. Se a volte funziona, per altre persone la finestra In arrivo può essere una fonte di terrore. Richieste di informazioni concorrenti, distrazioni infinite e conversazioni che non richiedono la vostra attenzione.

Per combattere la procrastinazione, provate a raggiungere finestra In arrivo zero .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/06/granular-notifications-graphic.png grafico delle notifiche granulari /$$$img/

Ottieni notifiche granulari in ClickUp per ricevere solo gli aggiornamenti o le menzioni più importanti per te

Finestra In arrivo zero: cancellate la vostra casella di posta entro la fine della giornata e puntate a mantenerla tale. Iniziate la giornata esaminando la finestra In arrivo e classificate ogni elemento.

Se si tratta di una piccola attività, Da fare subito, quindi cancellare o archiviare l'email. Le altre attività che richiedono una risposta, ma non immediata, vanno archiviate in una cartella e trattate in un secondo momento. In questo modo, la finestra In arrivo sembrerà organizzata e intenzionale, non un luogo in cui si lotta sempre per recuperare. 🌻

12. Utilizzare la tecnica del Pomodoro

La tecnica del Pomodoro, creata da Francesco Cirillo, rimane uno dei metodi più diffusi per terminare i lavori e mantenere la produttività. Questo strumento di gestione del tempo prevede di lavorare in blocchi di tempo mirati e di fare delle pause prima di tornare a lavorare.

Questa tecnica di gestione del tempo promuove la necessità di fare delle pause e di riposare tra un'attività e l'altra e può aiutare a evitare la procrastinazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image17-1400x708.png Tecniche di gestione del tempo: estensione di pomodoneapp /$$$img/

Traccia automaticamente il monitoraggio del tempo con la tecnica del Pomodoro grazie all'app Pomodone e all'integrazione con ClickUp

Con la tecnica del Pomodoro si lavora per 25 minuti e poi si fa una pausa di 3-5 minuti. Da fare per quattro volte, si fa una pausa più lunga di 15-30 minuti per riposare, rilassarsi e sentirsi riposati. A questo punto si può scegliere di continuare questa tecnica di gestione del tempo per tutta la giornata o passare a lavorare su qualcosa di diverso.

Se si segue il solito schema App Pomodoro se la temporizzazione non funziona, provate invece il timeboxing. Segue un principio simile: si lavora per blocchi di tempo, ma si è liberi di assegnare limiti di tempo e di stabilire la durata delle pause.

Grazie al nostro integrazione con l'app Pomodone utilizzare la tecnica del Pomodoro mentre si lavora in ClickUp è ancora più facile. L'integrazione consente di monitorare il tempo dedicato alle attività, di fare pause naturali e di visualizzare reportistica sul lavoro svolto. 👀

13. Utilizzate il metodo di piano rapido

Per le persone che desiderano passare dalla loro zona di comfort e considerare un approccio più ampio alla gestione del tempo, il metodo di Tony Robbins Metodo di pianificazione rapida (RPM) merita di essere preso in considerazione.

Questo approccio vi incoraggia a esplorare i vostri desideri, scopi e requisiti, in modo da poter agire per realizzarli. RPM sta per:

Orientato ai risultati

Orientato allo scopo

Piano d'azione massiccio

Si tratta di una tecnica che vi prompt a considerare il modo in cui le attività si inseriscono nel vostro piano d'azione complessivo piano di lavoro (o di vita) . Con il tempo, può aiutarvi a dare priorità alle attività e ai progetti che vi portano verso la vostra meta e a dire no o a delegare i compiti che non lo fanno. 👋

14. Provate il batching delle attività

Se lavorate con molte piccole attività, il raggruppamento dei compiti potrebbe rivoluzionare la vostra produttività e aiutarvi a terminare di più. Il raggruppamento delle attività consiste nel raggruppare attività simili e lavorarle tutte in una volta. ⚒️

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-Assigning-Users-and-Tasks.gif Lavagne online di ClickUp per l'assegnazione di utenti e attività di ClickUp /$$$img/

Utilizzate le lavagne online di ClickUp per assegnare attività, taggare gli assegnatari e tutto ciò che è necessario per dare il via alla prossima collaborazione

Il raggruppamento delle attività è un utile antidoto se siete inclini a cambiare contesto. Invece di passare da un'attività all'altra in base a un capriccio, è possibile assegnare attività specifiche a un periodo di tempo e mettersi a lavorare.

Questo non funziona solo per le attività: provate a raggruppare le telefonate o a programmare tutte le riunioni in un giorno della settimana. È l'ideale per i team commerciali che cercano di gestire un numero di telefonate o email nello stesso momento.

15. Utilizzare l'intelligenza artificiale (IA)

Ogni giorno spuntano centinaia di app di IA. Se da un lato questa situazione può diventare opprimente, dall'altro presenta un'interessante opportunità: cosa si può automatizzare, velocizzare o migliorare con l'aiuto dell'intelligenza artificiale?

Esistono app dotate di IA che aiutano a generare immagini, scrivere contenuti, riepilogare/riassumere videochiamate e altro ancora. Anche se l'IA non è ancora perfetta, queste app aiutano a eliminare le attività dal vostro elenco di cose da fare. Con queste attività minori fuori dal vostro elenco, siete gratis per concentrarvi sulle aree che hanno un impatto maggiore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Tools-for-Marketing-Teams-Write-a-Case-Study-Example.gif Strumenti di IA di ClickUp per i team di marketing Scrivi un esempio di studio di caso /$$$img/

Le funzioni di ClickUp AI semplificano ai team di marketing la produzione rapida di dati importanti documenti importanti come un caso di studio Strumenti di IA e funzionalità/funzione quali ClickUp AI vi aiuta a portare la vostra produttività a nuovi livelli. Creare elementi d'azione, riepilogare/riassumere note di riunioni, modificare testi, formattare contenuti e fare brainstorming di idee con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

Invece di passare ore a pensare all'argomento perfetto per le email, chiedete alla nostra IA di lavorare con la sua magia e di fornirvi alcune opzioni. Siamo solo all'inizio e i team che investono nella potenza dell'IA hanno un potenziale ancora maggiore. 🤩

Preparatevi all'esito positivo con questi consigli per la gestione del tempo

Cambiare il modo di pensare e di usare il tempo non avviene in un istante. Prendetevi un po' di tempo per considerare queste tecniche di gestione del tempo, capire quali possono funzionare per voi e sperimentarle.

Non troverete subito l'approccio giusto, ma imparerete sempre qualcosa di nuovo su voi stessi.

Se siete pronti a trasformare le vostre nuove abitudini di gestione del tempo in una tendenza ad essere più produttivi, provate gratuitamente ClickUp .

ClickUp non è solo un luogo dove monitorare il proprio tempo o segnalare la priorità dei propri obiettivi: è l'hub della produttività per eccellenza. Gestite il vostro lavoro, collaborate con i membri del team e adottate un approccio più organizzato al lavoro.