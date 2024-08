11 modelli gratuiti di lavagne Kanban in OneNote e ClickUp

Ricordate il "mostra e racconta"? Il giorno in cui potevate finalmente portare a scuola il vostro pesce domestico e presentarlo ai vostri compagni di prima elementare? Quelli sì che erano giorni. 😌

Come professionisti, oggi affrontiamo situazioni simili sotto forma di presentazione di idee, brainstorming e realizzazione di progetti con il gruppo.

Abbiamo imparato che "mostrare" è più potente che "raccontare" e abbiamo trovato modi diversi e coinvolgenti per trasmettere le nostre idee. Si tratta di una grande vittoria per le persone che elaborano le informazioni in modo diverso, tra cui il 65% della nostra popolazione che si identifica come studente visivo.

entrare: Schede Kanban .

Le lavagne Kanban sono un approccio di gestione agile del progetto altamente visivo che aiuta i team a ottimizzare il flusso di lavoro, a promuovere la trasparenza, a identificare i colli di bottiglia e a cambiare rapidamente rotta se necessario. Sebbene l'obiettivo sia quello di iniziare a risparmiare tempo il prima possibile, crearne una da zero può essere lungo e persino controproducente: è qui che i modelli tornano utili. 🤓

I team funzionano in modo più rapido ed efficiente con i modelli di lavagna Kanban adatti alle loro esigenze specifiche, ma chi ha il tempo di provare e sbagliare tutti i modelli Kanban che si trovano su Google? noi sì. 🙋🏼‍♀️

Considerate questo articolo come un corso intensivo su tutto ciò che riguarda Kanban, compresi struttura, FAQ, suggerimenti, vantaggi e, naturalmente, 11 modelli Kanban gratuiti per raggiungere i vostri obiettivi di flusso di lavoro!

Che cos'è un modello di lavagna Kanban?

I modelli di lavagna Kanban sono lavagne pre-costruite e personalizzabili che accelerano le fasi di preparazione e impostazione della creazione della lavagna, in modo che possiate iniziare a risparmiare tempo in pochissimo tempo. In sostanza, si tratta di schede Kanban pronte da riempire e da modificare a seconda delle necessità.

Inoltre, poiché il metodo Kanban può essere utilizzato per diversi reparti e settori, un modello ben strutturato assicura che il vostro team lo utilizzi nel modo più efficiente possibile. Ma questo è solo un assaggio dei vantaggi di un modello flessibile di lavagna Kanban!

Raggruppate le attività per stato, destinatari, priorità e altro ancora con la visualizzazione intuitiva e flessibile della lavagna Kanban di ClickUp

Vantaggi dell'uso dei modelli di lavagna Kanban

Più che un semplice risparmio di tempo, i modelli di lavagna Kanban vi aiutano a partire con il piede giusto grazie a un'interfaccia pulita e ben curata, assicurandovi che la vostra lavagna sia sempre pronta per essere presentata, anche con poco preavviso, a stakeholder, manager o altri reparti.

Inoltre, ispirano l'innovazione in termini di personalizzazione, automazione e stati delle attività più efficaci. Poiché l'approccio Kanban può essere utile per una serie di casi d'uso, un modello designato può fungere da guida, mostrandovi quali stati, limiti di lavoro in corso e automazioni sono comunemente utili per il vostro settore.

Inoltre, esiste un modello per ogni livello di competenza. Se siete alle prime armi con le lavagne Kanban, ci sono molti modelli adatti ai principianti per facilitarvi il cammino in questo settore metodologia agile . Se invece utilizzate le lavagne da anni e avete bisogno di una nuova prospettiva o cercate modi per innovare il vostro processo Kanban, i modelli sono un modo eccellente per insegnarvi a migliorare la vostra lavagna.

Il punto di partenza è che i modelli di lavagna Kanban sono qui per aiutarvi. Lasciate che un modello ben progettato faccia il lavoro pesante per voi, in modo da potervi concentrare sul vostro progetto e sul team che lo porta avanti.

11 modelli gratuiti di lavagna Kanban

Stiamo parlando di un grande gioco: vediamo questi potenti modelli in azione! Ecco 11 dei nostri modelli di lavagna Kanban preferiti per ClickUp, OneNote e Excel, e come possono portare il vostro team al livello successivo.

1. Modello di lavagna Kanban semplice di ClickUp

Modello di lavagna Kanban semplice di ClickUp

Applicare il Modello di lavagna Kanban semplice di ClickUp nel vostro spazio di lavoro ClickUp e iniziate a ottimizzare il vostro ciclo di rilascio in un batter d'occhio. Questa cartella è dotata di cinque stati tra cui suddividere le attività e di un documento di aiuto con suggerimenti e una descrizione dettagliata di ogni funzione. Offre anche risorse aggiuntive per l'impostazione di l'automazione delle attività la creazione di liste di controllo per i piccoli impegni e le integrazioni suggerite per rendere ancora più fluida la transizione alla vista Board in ClickUp.

Gli stati delle attività sono abbastanza versatili da adattarsi a quasi tutti i flussi di lavoro, in particolare se si richiedono modifiche o feedback sulle attività, dal marketing al allo sviluppo del prodotto anche la redazione di un blog o la progettazione grafica. Sebbene si tratti di un modello di livello intermedio, la guida passo-passo è semplice e facile da seguire, indipendentemente dalla vostra esperienza con Kanban. Scarica questo modello

2. Modello di lavagna Kanban per la gestione agile di ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di lavagna Kanban per la gestione agile di ClickUp vi aiuta a impostare un flusso di lavoro complesso, in modo rapido.

L'approccio agile può sembrare travolgente all'inizio, ma questo modello crea uno spazio in ClickUp con tutto ciò che serve per implementare un flusso di lavoro di base flusso di lavoro agile in minuti.

Per i team agili che lavorano in sprint, avete la possibilità di abilitare 13 diversi ClickApp per personalizzare l'organizzazione del backlog, la gestione dei carichi di lavoro e la collaborazione con il team. Questi includono i limiti di lavoro in corso, le tappe, le dipendenze, i punti di sprint e altro ancora!

Con 30 stati personalizzati, un campo personalizzato, otto tag, sei viste e quattro automazioni, questo modello è ricco di tutte le funzionalità necessarie per fornire feedback, orientare le risorse e iniziare a produrre risultati più rapidamente. Scarica questo modello

3. Modello di lavagna Kanban Sprints semplice di ClickUp

Modello di lavagna Kanban a sprint semplice di ClickUp

Immergete i vostri piedi nella fontana degli sprint con il modello Modello di lavagna Kanban semplice per gli sprint di ClickUp ! Meno complesso e più adatto a un livello intermedio rispetto al precedente modello di gestione Agile, questo modello applica uno spazio al vostro Workspace ClickUp con nove stati, nove ClickApp e visualizzazioni preimpostate della lavagna e dell'elenco.

Questo modello copre tutti gli elementi di base dello sprint per Team agili per spedire i prodotti più velocemente e offre un utile documento per mostrare come allineare questo modello con il proprio flusso di lavoro e sfruttare al meglio le proprie risorse Barra degli strumenti Multitask . Scarica questo modello

4. Modello di lavagna Kanban per la gestione dei conti di ClickUp

Modello di lavagna Kanban per la gestione dei conti di ClickUp

Se siete un manager d'ufficio, un consulente finanziario, un venditore o semplicemente una persona che cerca di tenere sotto controllo il proprio budget, questo modello fa per voi.

Il Modello di lavagna Kanban per account manager di ClickUp tiene traccia di tutto, dall'ultima attività di un utente ai rinnovi degli account, ai contatti e ai rischi. Questa cartella aggiunge 19 utili stati - contateli! - tra cui Nurturing, Up For Renewal, Churned, Onboarding e altri ancora, perfetti per i potenziali clienti e per mantenere le relazioni con i clienti attuali.

Questo è anche un ottimo modello per entrare in contatto con i nuovi clienti, con sette tipi di visualizzazione per alimentare l'impegno con i lead e i clienti attuali Visualizzazione del modulo per iscrivere nuovi clienti in un sondaggio con risposte che possono essere convertite in attività ClickUp attivabili. E abbiamo già detto che questo modello è ricco di campi personalizzati? Con 10 campi tra cui scegliere, avrete ancora più modi per ordinare, filtrare e raggruppare la vostra lavagna Kanban. Scarica questo modello

5. Modello di flusso cumulativo Kanban per Excel

Visualizzate i vostri limiti di lavoro in corso come un diagramma di flusso cumulativo con questo modello di Excel Excel modello

Abbiamo detto che le lavagne Kanban possono avere forme e dimensioni diverse e questo modello Excel ne è un ottimo esempio! I team amano le lavagne Kanban perché si concentrano su un flusso di lavoro continuo e coerente per portare a termine i progetti in tempo, un'attività alla volta. Con i limiti al lavoro in corso, i team possono controllare il numero di attività a cui stanno lavorando, assicurandosi di non aver fatto il passo più lungo della gamba. Questo Lavagna Kanban di Excel si concentra su questo aspetto delle schede Kanban.

È sufficiente inserire la data associata all'attività o al processo e il numero di attività in corso al giorno per vedere il flusso di lavoro popolarsi in un diagramma di flusso cumulativo in Excel con i colori associati a ciascuna attività.

Questa lavagna kanban di Excel è un ottimo strumento per gli studenti altamente visivi che hanno bisogno di vedere come i compiti si confrontano tra loro ogni giorno! Scaricate questo modello Giurate sui vostri flussi di lavoro basati su Excel? Abbiamo lo strumento che fa per voi! Scoprite tutto su come creare schede Kanban in Excel, trovate ulteriori modelli di Excel , risorse e altro ancora sul sito Blog ClickUp !

6. Modello di lavagna Kanban per le richieste del team di ClickUp

Modello di lavagna Kanban per le richieste del team di ClickUp

Le lavagne Kanban sono un popolare strumento di gestione dei progetti agili, ma sono molto apprezzate e utilizzate dai team di tutti i dipartimenti, compreso quello delle risorse umane!

Il Modello di lavagna Kanban per le richieste del team di ClickUp è un elemento cruciale per le risorse umane iT e per i responsabili degli uffici incaricati di monitorare e organizzare le richieste dei loro team remoti.

Questa cartella aggiunge quattro visualizzazioni al vostro spazio di lavoro, tra cui una lavagna Kanban separata per i diversi tipi di richieste in arrivo e un modulo di richiesta interna con risposte che possono essere trasformate direttamente in attività ClickUp che appaiono sulla vostra lavagna. Inoltre, cinque stati assicurano che nessuna richiesta venga ignorata. Scarica questo modello

7. Modello di scheda Kanban per la produzione video di ClickUp

Modello di scheda Kanban per la produzione video di ClickUp

Il modello Modello di scheda Kanban per la produzione video di ClickUp è un esempio perfetto di quanto possano essere versatili le lavagne Kanban. Pianificate il programma delle riprese dalla pre alla post-produzione con questo modello adatto ai principianti. Visualizzate il vostro programma in un elenco o spostate le attività lungo la pipeline di produzione trascinandole e rilasciandole sulla vostra lavagna Kanban.

Inoltre, questo modello di lavagna kanban di base è dotato di un documento di aiuto per migliorare l'organizzazione e spingere i progetti creativi oltre il traguardo senza sudare. Scarica questo modello

8. Modello di lavagna Kanban per la gestione dei progetti di ClickUp

Modello di lavagna Kanban per la gestione dei progetti di ClickUp

Se tutti questi modelli sembrano ottimi ma potrebbero essere un po' troppo complicati per il vostro livello di esperienza con Kanban, questo è il modello che fa per voi.

Sia che stiate gestendo un progetto o organizzando i vostri impegni settimanali, questo modello per la gestione dei progetti è adatto ai principianti Modello di lavagna di ClickUp copre tutte le basi di Kanban. Iniziate con una lavagna già suddivisa in cinque stati che possono essere applicati praticamente a qualsiasi flusso di lavoro: Aperto, In corso, Revisione, Bloccato e Chiuso. Scarica questo modello

9. Modello di Lavagna Kanban per il monitoraggio delle campagne di ClickUp

Modello di lavagna Kanban per il monitoraggio delle campagne di ClickUp

Questo è il modello che il vostro team di marketing sognava. ✨

Tra la gestione di strumenti diversi, campagne multiple, il rispetto del budget e la pressione sulle performance, è facile sentirsi sopraffatti dal flusso di lavoro del marketing Modello di monitoraggio e analisi delle campagne di ClickUp è stato progettato per tenere traccia di queste numerose parti in movimento.

Questo modello è dotato di 10 campi personalizzati, in modo che possiate inserire tutti i dettagli necessari in ogni attività e visualizzare le vostre campagne nel modo più adatto a voi. Con campagne e attività multiple che lavorano in tandem, la lavagna Kanban assicura che nessuno abbia un peso superiore a quello che può gestire. Oltre alla lavagna, troverete le vostre campagne programmate in una visualizzazione pulita del calendario e un elenco di tutte le campagne per evitare sovrapposizioni. Scarica questo modello

10. Modello di tabella di marcia Kanban di ClickUp

Modello di tabella di marcia Kanban di ClickUp

Lo sviluppo del prodotto non ha un approccio univoco. Ogni azienda ha requisiti unici e spetta a ciascun team creare il proprio percorso. Migliorate il vostro processo con questo strumento kanban. Modello di tabella di marcia Kanban di ClickUp consente di gestire i compiti e gli obiettivi, di dare priorità agli elementi critici e di ottenere una prospettiva lucida delle attività di sviluppo. Scarica questo modello

11. Modello di lavagna Kanban di OneNote

Creare una scheda Kanban da zero in OneNote In modo simile a come si può strutturare la lavagna Kanban in Excel o su un file di lavagna digitale è possibile creare una lavagna anche in OneNote! Create colonne per gestire il vostro flusso di lavoro in ufficio o a casa, con la flessibilità di aggiungere tutte le colonne, i colori e i dettagli di cui avete bisogno. Accedere a questa guida Altre risorse sui modelli di gestione del progetto:

Nozioni di base e FAQ sulla lavagna Kanban

Con le sue radici nella produzione automobilistica degli anni '40, le lavagne Kanban si sono adattate ed espanse a beneficio dei team di tutti i settori con una struttura semplice ma flessibile per la visualizzazione dei flussi di lavoro.

I team tornano alle lavagne Kanban perché sono semplici, intuitive e coerenti. Sono abbastanza flessibili da supportare quasi tutti i casi d'uso e, una volta appreso come interpretare una scheda Kanban è possibile leggerli tutti.

Usate correttamente, le lavagne Kanban creano un flusso di lavoro fluido e continuo, promuovono la trasparenza e definiscono chiaramente i proprietari di ogni attività.

Anche se non sono limitate a un solo "look", le lavagne Kanban spesso iniziano con almeno tre colonne - o stati - che rappresentano le fasi di completamento e le schede dei compiti che si spostano sulla lavagna fino a quando il progetto non è concluso.

Ma che aspetto hanno in realtà? Beh, creiamone una!

Come si strutturano le schede Kanban? Con esempi

È possibile costruire la propria lavagna su una superficie come una lavagna di sughero o una lavagna personale, oppure con l'aiuto di un sistema dinamico di Software Kanban progettato per questo approccio. Ma che preferiate la lavagna sulla scrivania o sullo schermo, seguiteci mentre vi illustriamo le caratteristiche fondamentali che ogni lavagna Kanban efficiente deve avere:

1. Colonne

Le colonne della lavagna Kanban rappresentano gli stati che ogni attività deve attraversare prima di poter essere considerata conclusa. Se siete alle prime armi con l'approccio Kanban, mantenete la semplicità con tre colonne simili a Da fare, In corso e Fatto, ma idealmente puntate a un numero di colonne pari a quello delle fasi del vostro flusso di lavoro.

Questa è anche la prima opportunità di personalizzare la lavagna per adattarla al processo del vostro team.

Se il vostro team lavora regolarmente con una serie diversa di stati personalizzati o di fasi aggiuntive per la ricerca, lo sviluppo o il feedback, aggiungete semplicemente altre colonne per rappresentare queste fasi del vostro flusso di lavoro.

Pro tip: l'associazione di un colore a ogni stato contribuirà ad aggiungere un ulteriore livello visivo di comprensione alla lavagna e a ogni attività, anche a colpo d'occhio. Se state creando la vostra lavagna Kanban in formato digitale con l'aiuto di software di gestione del progetto come ClickUp gli stati personalizzati vengono automaticamente colorati per aiutare i membri a ordinare, filtrare e organizzare il loro carico di lavoro in modo estremamente visivo.

Raggruppate le attività sulla vostra lavagna Kanban per stato, campi personalizzati, priorità e altro ancora nella vista Lavagna di ClickUp

2. Attività

Qui si inseriscono tutti i compiti relativi al progetto, sì, proprio tutti. Questo è uno dei modi in cui le tavole Kanban promuovono la trasparenza.

Classificate i compiti in base al loro stato attuale per avere un'idea più chiara dello stato generale del progetto: quanti compiti devono ancora iniziare, quanti sono in corso e quanti sono stati completati.

Le attività, o schede di attività, si spostano sulla lavagna da sinistra a destra, partendo dallo stato Da fare fino a quando non vengono completate e raggiungono la colonna Fatto.

Le colonne si riempiranno rapidamente, ma si vuole che la lavagna rimanga pulita e chiara, in modo che chiunque possa leggerla facilmente in qualsiasi momento. Quando si scansiona la lavagna, si vogliono vedere tutte le informazioni di base sulle attività, tra cui il nome, gli assegnatari, la data di scadenza e l'immagine (se applicabile).

Pro tip: se utilizzate un software di gestione del lavoro flessibile come ClickUp, non c'è bisogno di scegliere quali informazioni condividere! Lo fa per voi. 😎

Caricate il vostro compito con i link, Campi personalizzati , Priorità , descrizioni dettagliate, assegnatari multipli , osservatori e altro ancora per ogni compito, mantenendo la lavagna organizzata e presentabile.

3. Limiti del lavoro in corso

Questo è uno dei modi principali con cui le lavagne Kanban mantengono un flusso di lavoro coerente. Per evitare che i membri si destreggino tra più attività contemporaneamente, i limiti al lavoro in corso (WIP) limitano il numero di attività che possono passare da Da fare a In corso in una sola volta.

4. Piani di nuoto

Mentre le colonne aggiungono una struttura verticale alla lavagna, i piani di lavoro la dividono orizzontalmente per aiutare a visualizzare più flussi di lavoro su un'unica lavagna. Se si è gestire più progetti o la supervisione di diversi membri del team, i piani di nuoto creano sezioni sulla lavagna per mostrare quali compiti appartengono a un membro del team o a un progetto.

Se siete utenti di fogli di calcolo, potete pensare agli swimlanes come a righe che contengono solo i compiti relativi a una specifica categoria di informazioni.

Ta-da!

Una volta aggiunte queste informazioni, il vostro team è pronto a entrare in azione con l'approccio Kanban! Sembra abbastanza semplice, ma l'inconveniente di creare la lavagna da zero è che ognuno di questi quattro passaggi richiede una certa dose di anticipazione, tempo e impegno. Soprattutto se si è alle prime armi con le lavagne Kanban o si ha a che fare con flussi di lavoro complicati, è facile dimenticare compiti e informazioni fondamentali.

Ma non è tutto. Senza un modello o un software di gestione dei progetti flessibile, la manutenzione necessaria per mantenere aggiornata la lavagna può ostacolare il progetto più di quanto lo aiuti.

Ecco perché molti project manager si rivolgono ai modelli come soluzione plug-and-play per iniziare a usare le lavagne Kanban il più rapidamente possibile.

Gestite il vostro prossimo progetto con un modello kanban

Sebbene ci siano tonnellate di modelli che circolano in ogni ricerca su Google, non tutte le lavagne Kanban sono uguali.

Poiché hanno il potere di ottimizzare i processi in tutti i reparti e settori, è importante scegliere un modello già adattato alle vostre esigenze. In questo modo, potrete trarre ispirazione dagli stati e dalle automazioni che fornisce e fungerà da trampolino di lancio per voi e il vostro team per portare il vostro approccio Kanban ancora più avanti.

Il nostro suggerimento?

Scegliete un modello creato da e per un potente software di gestione del lavoro come ClickUp . Poiché le attività, il lavoro, il team e il processo esistono già all'interno dell'area di lavoro, anche le schede Kanban lo saranno! In questo modo non solo si risparmia tempo quando si imposta il flusso di lavoro, ma si contribuisce a far avanzare il processo su una lavagna che viene aggiornata automaticamente durante il lavoro.

Ma la parte migliore? È gratis! 💸

Accesso a tonnellate di modelli di lavagne Kanban, oltre a 100 MB di spazio di archiviazione, attività e membri illimitati, oltre 1.000 integrazioni , Docs collaborativo e molto altro ancora gratuitamente, per sempre, in ClickUp ! 🦄