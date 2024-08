Come costruire un processo di sviluppo del prodotto (con esempi)

Vi siete mai chiesti cosa serve per dare vita a un'idea? La produttività processo di sviluppo copre i passaggi che portano dall'idea al mercato.

Funziona come quadro di riferimento per superare le fasi di iterazione, test e ideazione, in modo da non perdersi nei meandri.

In questa guida ne esploreremo l'importanza per l'esito positivo dell'azienda, approfondiremo le differenze tra sviluppo e gestione del prodotto e vi forniremo una comprensione approfondita dell'intero processo.

Cominciamo con una definizione, d'accordo?

Perché il processo di sviluppo del prodotto è importante?

Lo sviluppo del prodotto è il processo di creazione, progettazione o perfezionamento di prodotti che soddisfano le esigenze e le aspettative dei clienti. È una tecnica fondamentale per qualsiasi azienda, perché coinvolge diverse componenti chiave come le ricerche di mercato, la generazione di idee, lo sviluppo di concetti, la progettazione, i test, la produttività e la valutazione post-lancio.

Lo sviluppo dei prodotti svolge un ruolo fondamentale per l'esito positivo di un'azienda, promuovendo l'innovazione, mantenendo un vantaggio competitivo e, in ultima istanza, guidando la crescita dei ricavi.

Qual è la differenza tra sviluppo e gestione del prodotto?

Lo sviluppo del prodotto si riferisce alla creazione del prodotto stesso, gestione del prodotto è responsabile di guidare la strategia della produttività e delle funzionalità/funzione durante il ciclo di sviluppo del prodotto.

Gli sviluppatori di prodotto sono le menti creative dietro l'idea e il design del prodotto, assicurando che sia in linea con le esigenze e le aspettative dei clienti. 🚀

I product manager, invece, supervisionano il processo di sviluppo complessivo e la strategia, la posizione e la redditività del prodotto. I due ruoli lavorano fianco a fianco per assicurarsi che l'intero processo di sviluppo del prodotto sia efficiente e che il prodotto complessivo sia ben progettato e pronto per il mercato.

Come costruire un processo di sviluppo del prodotto in 6 passaggi

Il modo più semplice per affrontare il processo di sviluppo di un prodotto è quello di suddividere il viaggio in passaggi, che lavorano come un roadmap della produttività di sorta. Comprendere la strategia di marketing per il prodotto finale o il processo di sviluppo ( se applicabile - il vostro processo di produzione è fondamentale per il lancio di un prodotto di esito positivo.

In sostanza, si tratta di sezionare un processo complesso in una roadmap di prodotto funzionale che tutto il team può sostenere. Iniziamo quindi con la prima fase del processo di sviluppo del prodotto:

Fase 1: generazione dell'idea

Date il via al processo di sviluppo del prodotto con qualche idea creativa tecniche di brainstorming come le sessioni di gruppo, le mappe mentali e il metodo SCAMPER.

Prendiamo ad esempio le sessioni di brainstorming creativo. Tecniche come la mappa mentale, le sessioni di brainstorming di gruppo e il metodo SCAMPER stimolano il pensiero innovativo. La mappa mentale aiuta a organizzare visivamente le informazioni, facilitando l'identificazione di potenziali idee di prodotto.

Disegnate connessioni e collegate gli oggetti per creare roadmap o flussi di lavoro dalle vostre idee insieme al vostro team in ClickUp Whiteboards

Le sessioni di brainstorming di gruppo, invece, mescolano prospettive diverse, aumentando le possibilità di generare idee uniche. Il metodo SCAMPER (Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, Reverse) incoraggia a ripensare i prodotti esistenti o un nuovo concetto di prodotto da diverse angolazioni.

Una parte essenziale della generazione di idee consiste nel fare ricerche di mercato. Ciò include l'analisi dei concorrenti e l'individuazione del vostro traguardo di mercato. Esaminate le offerte dei concorrenti per identificare i punti di forza e di debolezza, imparate dai loro esiti positivi e dai loro fallimenti e trovate l'ispirazione per il vostro prodotto finale.

Per esempio, se notate che il prodotto di un concorrente manca di alcune funzionalità/funzione che i vostri target desiderano, dovrete probabilmente considerare di incorporarle nel vostro processo di sviluppo del prodotto. L'iPhone di Apple è diventato un prodotto innovativo perché ha combinato un telefono cellulare con prodotti esistenti come l'iPod. Il processo di sviluppo del prodotto ha individuato il traguardo di mercato e ha risposto alle esigenze dei clienti con un unico dispositivo.

Considerate che non si tratta sempre di colmare una lacuna del mercato, ma anche di combinare elementi che non sono mai stati combinati prima. Anche le ricerche di mercato aiutano a individuare le lacune e le opportunità del mercato. Il processo di sviluppo del prodotto inizia con l'utilizzo del software giusto.

Logica di condizione nei moduli ClickUp Esempio di feedback sul prodotto

Strumenti come i sondaggi, moduli con logica di condizione i moduli, i focus group e le interviste aiutano a raccogliere il feedback iniziale e le preziose intuizioni del mercato di riferimento. Questo è ottimo per l'inizio del processo di sviluppo del prodotto.

Comprendendo le loro esigenze non soddisfatte, le loro preferenze e i loro punti dolenti, creerete una solida base per lo sviluppo di un prodotto che risponda ai bisogni e ai desideri del vostro traguardo.

Fase 2: sviluppo e valutazione del concetto

Dopo aver generato un'idea di un'idea di prodotto promettente è il momento di definire i requisiti del prodotto. Sviluppare documenti sui requisiti di produttività (PRD) che descrivono accuratamente le funzionalità/funzioni del prodotto.

Ad esempio, se state progettando un nuovo smartwatch, il PRD potrebbe includere dettagli sulla durata della batteria, la resistenza all'acqua, la compatibilità con diversi tipi di smartphone e i tipi di sensori incorporati nel dispositivo. La creazione di un PRD assicura che tutte le parti interessate condividano una chiara comprensione dello scopo e degli attributi del prodotto, indipendentemente dal fatto che si stia iniziando un nuovo progetto o si stia lavorando su prodotti esistenti.

Con le relazioni ClickUp, è semplice collegare attività e documenti dall'area di lavoro per velocizzare la pianificazione dello sviluppo del prodotto

Successivamente, valutate la fattibilità del progetto conducendo un'analisi aziendale tecnica, finanziaria e operativa. L'analisi tecnica consiste nel valutare se la tecnologia e le risorse necessarie sono disponibili per creare il prodotto. L'analisi finanziaria determina il costo dello sviluppo e il potenziale ritorno dell'investimento.

L'analisi analisi aziendale operativa esplora il logistica della produzione distribuzione e supporto del prodotto dopo il lancio. Per istanza, quando Tesla ha iniziato a sviluppare le sue auto elettriche, ha dovuto considerare la disponibilità di batterie agli ioni di litio, il costo della costruzione di infrastrutture di ricarica e la logistica della manutenzione dei veicoli.

Sviluppando e valutando attentamente un concetto di prodotto, si gettano le basi per un prodotto finale di qualità e a prova di bomba, in grado di competere nel proprio settore. Ma tutto dipende da come si sviluppa la roadmap del prodotto per arrivare al prodotto finito. Quindi, durante il processo di sviluppo del prodotto concettuale e la fase di valutazione, prendete in considerazione l'idea attraverso le seguenti fasi:

Documento sui requisiti del prodotto (PRD) : Sviluppare un documento completo che delinei le funzionalità, le specifiche e le funzioni del prodotto per garantire che tutte le parti interessate condividano una chiara comprensione dello scopo del prodotto.

Sviluppare un documento completo che delinei le funzionalità, le specifiche e le funzioni del prodotto per garantire che tutte le parti interessate condividano una chiara comprensione dello scopo del prodotto. Analisi tecnica: Valutare la disponibilità della tecnologia e delle risorse necessarie per creare il prodotto, assicurando la fattibilità tecnica del vostro concetto.

Valutare la disponibilità della tecnologia e delle risorse necessarie per creare il prodotto, assicurando la fattibilità tecnica del vostro concetto. Analisi finanziaria: Determinare i costi di sviluppo, produzione e commercializzazione, nonché il potenziale ritorno sull'investimento, per garantire che il prodotto finito sia finanziariamente sostenibile.

Determinare i costi di sviluppo, produzione e commercializzazione, nonché il potenziale ritorno sull'investimento, per garantire che il prodotto finito sia finanziariamente sostenibile. Analisi aziendale operativa: Esplorare la logistica della produzione, la strategia di distribuzione e il supporto del prodotto dopo il lancio, per garantire che il prodotto sia senza problemiproduttività per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Esplorare la logistica della produzione, la strategia di distribuzione e il supporto del prodotto dopo il lancio, per garantire che il prodotto sia senza problemiproduttività per tutto il ciclo di vita del prodotto. **Raccogliere informazioni da test di usabilità, focus group, feedback iniziali e interviste per perfezionare il design e le funzionalità/funzione del prodotto in base alle preferenze e alle aspettative del traguardo del mercato.

Valutazione dei rischi: Identificare i rischi e le sfide potenziali nel processo di sviluppo e garantire che la roadmap del prodotto sia in grado di evitare tali rischi.

Identificare i rischi e le sfide potenziali nel processo di sviluppo e garantire che la roadmap del prodotto sia in grado di evitare tali rischi. Analisi del mercato : Utilizzaresoftware di marketing del prodotto per creare unastrategia di marketing del prodotto per includere le tendenze, le esigenze dei clienti e il panorama della concorrenza per garantire che il prodotto abbia una forte proposta di valore e un punto di vendita unico.

: Utilizzaresoftware di marketing del prodotto per creare unastrategia di marketing del prodotto per includere le tendenze, le esigenze dei clienti e il panorama della concorrenza per garantire che il prodotto abbia una forte proposta di valore e un punto di vendita unico. Proprietà intellettuale: Indagare su eventuali problemi di proprietà intellettuale, come brevetti o marchi, per proteggere il processo di sviluppo del prodotto da funzionalità/funzione e complicazioni legali.

Documenti ClickUp consente di allegare attività, aggiungere osservatori o stakeholder e assegnare commenti per aiutarvi a portare un'idea di prodotto a un lancio di successo sul mercato.

$$$a Fase 3: Progettazione e sviluppo di un prototipo

È il momento di creare un prototipo!

In altre parole, dovrete creare una rappresentazione tangibile delle vostre idee di prodotto. Alcuni potrebbero chiamarlo prodotto minimo realizzabile (MVP), a seconda del vostro settore.

Un prototipo rende più facile vedere, testare e perfezionare le vostre idee di prodotto produttività . È possibile incorporare il feedback degli utenti e degli stakeholder ed è più facile identificare errori o lacune nel processo di sviluppo del prodotto. Durante la fase di prototipazione, considerate quanto segue:

Tipo di prototipo: Scegliete il tipo di prototipo più appropriato per il vostro prodotto, come uno schizzo, un modello 3D o un prototipo funzionale, in dipendenza del livello di dettaglio e della funzione richiesta per i test.

Scegliete il tipo di prototipo più appropriato per il vostro prodotto, come uno schizzo, un modello 3D o un prototipo funzionale, in dipendenza del livello di dettaglio e della funzione richiesta per i test. Tecniche di prototipazione rapida: Utilizzate tecniche di prototipazione rapida, come la stampa 3D o la lavorazione CNC, per produrre rapidamente prototipi fisici da testare e perfezionare.

Utilizzate tecniche di prototipazione rapida, come la stampa 3D o la lavorazione CNC, per produrre rapidamente prototipi fisici da testare e perfezionare. Test dell'utente: Eseguite test di usabilità, come test basati sulle attività o valutazioni euristiche, per raccogliere feedback sulla funzione, il design e la facilità d'uso del prototipo.

Eseguite test di usabilità, come test basati sulle attività o valutazioni euristiche, per raccogliere feedback sulla funzione, il design e la facilità d'uso del prototipo. **Design iterativo: perfezionare il prototipo in base al feedback dell'utente, ai requisiti tecnici e ai vincoli di produzione della strategia di marketing.

Materiali e processo di produzione: Soprattutto se si tratta di un prodotto fisico, valutate i materiali e i processi di produzione necessari per realizzare il prodotto finale, tenendo conto di fattori come il costo, la durata e la sostenibilità.

Soprattutto se si tratta di un prodotto fisico, valutate i materiali e i processi di produzione necessari per realizzare il prodotto finale, tenendo conto di fattori come il costo, la durata e la sostenibilità. Protezione della proprietà intellettuale: Assicuratevi la necessaria protezione della proprietà intellettuale, come brevetti o marchi, per le funzionalità/funzione uniche del prodotto. Non trascurate gli elementi legali della creazione del prodotto: sono importanti quanto il prodotto stesso.

Assicuratevi la necessaria protezione della proprietà intellettuale, come brevetti o marchi, per le funzionalità/funzione uniche del prodotto. Non trascurate gli elementi legali della creazione del prodotto: sono importanti quanto il prodotto stesso. **Creare disegni ingegneristici dettagliati, modelli CAD e documentazione di progetto per garantire una transizione fluida dal prototipo al prodottoproduzione in scala reale.

Conformità normativa: Considerate tutti i requisiti normativi e le certificazioni applicabili, come gli standard di sicurezza o le normative ambientali, per assicurarvi che il vostro prodotto minimo vitale sia conforme alle leggi e agli standard del settore.

Rimanete conformi e affrontate con sicurezza qualsiasi progetto con il Modello di piano di progetto per la conformità di ClickUp. Identificate, valutate e misurate facilmente i requisiti di conformità, monitorando le non conformità e intervenendo per risolvere i problemi.

Fase 4: test e convalida

L'assicurazione della qualità e i test sono fondamentali per creare una produttività affidabile. Per assicurarvi che il vostro prodotto lavori come pianificato, utilizzate metodi di test approfonditi per trovare e risolvere eventuali difetti o problemi prima di addentrarvi troppo nella vostra strategia di marketing.

Si possono utilizzare diversi metodi di test, come stress test, test delle prestazioni o test ambientali. Per esempio, se state realizzando uno smartphone, i test di stress verificano la sua durata in condizioni difficili, mentre i test di prestazione esaminano la velocità, la durata della batteria e altre funzionalità/funzione chiave.

Oltre ai test tecnici, eseguite anche i test di accettazione da parte degli utenti (UAT), facendo provare il prodotto agli utenti finali per assicurarsi che soddisfi le loro esigenze. Il loro feedback vi aiuta ad apportare le modifiche necessarie prima del lancio.

Questo significa fornire al team le giuste autorizzazioni e l'accesso al processo di sviluppo del prodotto o ai test di sviluppo del prodotto. Con il giusto strumento di project management, vi assicurate che il vostro team di sviluppo abbia tutto ciò di cui ha bisogno per avere successo.

Infine, assicuratevi che il vostro prodotto sia sicuro, affidabile e conforme alle regole e agli standard del settore. Ciò può significare la riunione delle linee guida stabilite da organizzazioni come la FDA, la FCC o l'ISO, a seconda del prodotto e del settore. Ad esempio, un produttore di dispositivi medici deve seguire le norme della FDA e ottenere l'approvazione prima di immettere il proprio prodotto sul mercato.

Testando e convalidando accuratamente il prodotto, si crea fiducia nei confronti dei clienti, si riducono i potenziali problemi e si gettano le basi per un lancio positivo del prodotto.

Fase 5: Produzione e lancio

Gestire efficacemente il processo di produttività e le catene di fornitura è fondamentale per portare il prodotto sul mercato senza ritardi o costi inutili. La creazione di solide connessioni con fornitori, produttori e partner di spedizione assicura che tutto si svolga senza intoppi.

Sviluppare campagne di marketing coinvolgenti per promuovere il prodotto e generare interesse. Mantenete un messaggio di marca chiaro e coerente e utilizzate piattaforme di marketing come i social media, le email, i blog e le pubbliche relazioni per raggiungere il vostro target.

Stabilite i canali di distribuzione e commerciali più adatti alla vostra produttività e al vostro settore. Le opzioni possono includere la vendita diretta ai clienti tramite un negozio online, la partnership con negozi fisici o la collaborazione con distributori e grossisti.

Concentrandosi sulla produttività, sul lancio e sulla distribuzione, si aumentano le probabilità che il prodotto raggiunga un pubblico più ampio e acquisisca potere. Spuntate tutti i Box di questa fase con l'aiuto del Modello di lista di controllo per il lancio del prodotto di ClickUp.

Fase 6: Valutazione e iterazione post-lancio

Avete lanciato la vostra produttività. Ma questo non significa che il viaggio sia finito. Dopo il lancio del prodotto, tenete d'occhio le sue prestazioni monitorando le misure, gli indicatori o i parametri più importanti kPI di gestione del prodotto .

Questo vi aiuta a capire l'esito positivo del vostro prodotto e dove è necessario apportare dei miglioramenti. Ascoltate sempre il feedback degli utenti e tenetevi aggiornati sulle tendenze del mercato, in modo che il vostro prodotto rimanga aggiornato, competitivo e richiesto.

In questa fase, gestione del ciclo di vita del prodotto è una chiave per tutti, anche per il team di sviluppo. Ciò significa supervisionare lo sviluppo del prodotto dall'inizio alla fine della sua vita. Si tratta di fare scelte personalizzate sul futuro del prodotto, in base al suo andamento, a ciò che dicono i clienti e a ciò che accade sul mercato.

Best practice del processo di sviluppo del prodotto

Sebbene non esista un percorso perfetto per lo sviluppo di un prodotto, ci sono sicuramente dei passaggi in più che potete fare per sfruttare al meglio la roadmap del processo e dare tutto l'aiuto possibile al vostro team di sviluppo. Eccone alcuni:

1. Incoraggiare una cultura creativa

Coltivate un ambiente che incoraggi la creatività, la sperimentazione e l'apprendimento. Questo aiuterà il vostro team di sviluppo prodotti a generare idee e soluzioni all'avanguardia, che favoriscono l'innovazione.

2. Privilegiare la collaborazione

Una collaborazione efficace tra team interfunzionali come la progettazione, l'ingegneria, il marketing e il settore commerciale, garantisce un approccio completo allo sviluppo del prodotto.

3. Utilizzate il feedback dei clienti durante l'intero processo

Coinvolgere i clienti nel processo di sviluppo del prodotto, dalla generazione dell'idea alla valutazione successiva al lancio, vi aiuta a creare prodotti che risuonino veramente con il vostro target e rispondano alle loro esigenze.

4. Siate agili e adattabili

La capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato, alle preferenze dei clienti e alle nuove tecnologie è fondamentale per mantenere un vantaggio competitivo nello sviluppo dei prodotti. Abbracciate l'agilità nei vostri processi per essere sempre reattivi al cambiamento.

5. Bilanciare velocità e qualità

Se è essenziale portare rapidamente i prodotti sul mercato, è altrettanto importante garantirne la qualità e l'affidabilità. Trovare il giusto equilibrio tra velocità e qualità porterà a un esito positivo a lungo termine e alla soddisfazione dei clienti.

Esempi di sviluppo prodotto

Esempio 1: Lyft

Lyft, una piattaforma di ridesharing, ha compiuto notevoli passi avanti nel processo di sviluppo del prodotto analizzando le esigenze dei clienti e perfezionando la propria infrastruttura tecnologica. Le prime versioni dell'app erano piene di bug, ma con un processo di sviluppo iterativo del prodotto hanno migliorato le funzionalità dell'app, correggendo i bug e aggiungendo funzionalità/funzione incentrate sul cliente. Ad esempio, hanno incorporato una funzionalità di stima dei prezzi in risposta alle preoccupazioni dei clienti sulla trasparenza dei prezzi, che è stata rapidamente adottata dagli utenti.

Esempio 2: Canva

Canva ha rivoluzionato il design grafico con il suo intuitivo strumento di progettazione online. Il processo di sviluppo del prodotto di Canva ha comportato l'identificazione di un chiaro punto dolente per l'utente: un complicato software di progettazione grafica. Hanno costruito un prototipo di prodotto semplice e user-friendly, lo hanno testato a fondo con gli utenti e hanno iterato in base al feedback ricevuto. La valutazione e l'iterazione continue dopo il lancio consentono di aggiungere nuovi modelli e funzionalità e di migliorare costantemente il servizio. Questa costante evoluzione in base alle esigenze degli utenti fa di Canva un classico esempio di processo di sviluppo di un prodotto positivo.

Un esito positivo del processo di sviluppo di un prodotto!

Abbiamo illustrato i dettagli del processo di sviluppo del prodotto, sottolineando l'importanza di seguire un approccio strutturato e di applicare le best practice. Ora è il momento di applicare queste conoscenze ai vostri progetti, sia che lavoriate con un team di cinque o cinquanta persone.

Ricordate che affinare il vostro approccio, rimanere aggiornati sulle tendenze del settore e collaborare sono le chiavi per uno sviluppo prodotto di esito positivo.

