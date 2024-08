10 modelli gratuiti di marketing di prodotto per pianificare le campagne

Sviluppare il giusto strategie di marketing del prodotto ci vuole un villaggio e il giusto modello di marketing del prodotto!

I modelli per il marketing di prodotto sono di tutte le forme e dimensioni e aiutano i team che si occupano di prodotti in ogni fase della gestione del prodotto fanno risparmiare tempo, migliorano la collaborazione tra i team e riducono il margine di errore assicurando che vengano affrontati tutti gli elementi chiave.

Anche se probabilmente utilizzerete una combinazione di modelli di marketing del prodotto durante l'esecuzione delle vostre strategie, trovare il modello perfetto per il vostro team e il vostro prodotto può essere a dir poco travolgente. 😳

Con così tante opzioni a disposizione, è importante sapere esattamente cosa si sta cercando da un modello di marketing di prodotto prima di scaricare. E noi siamo qui per aiutarvi. 🙂

Continuate a leggere per scoprire i vantaggi dell'utilizzo di un modello di marketing di prodotto, le funzionalità/funzione chiave e 10 esempi gratis da utilizzare con ClickUp, la piattaforma di produttività di cui ogni marketer ha bisogno!

Che cos'è un modello di marketing del prodotto?

Il marketing di prodotto è il processo e la strategia che sta dietro alla promozione e alla vendita di un prodotto o di un servizio, e non è un'impresa da poco. Un marketing di prodotto efficace richiede una profonda conoscenza del prodotto stesso, del target di riferimento e dei problemi dei clienti, la roadmap del prodotto e una narrazione avvincente per guidare le vendite.

Richiede inoltre una stretta collaborazione con altri team, tra cui quelli commerciali e di sviluppo del prodotto, per mantenere tutti i reparti allineati sugli obiettivi a breve e a lungo termine. Modelli di marketing di alta qualità possono essere utilizzati da tutti questi team e aiutano a completare e organizzare le attività chiave, tra cui ricerche di mercato, analisi, strategia di prezzo, posizione e messaggistica, abilitazione commerciale , feedback dei clienti e altro ancora. 🤓

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Oltre 15 visualizzazioni in ClickUp /$$$img/

Visualizzate le vostre attività con oltre 15 viste di ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

A livello di base, i modelli di marketing di prodotto sono risorse precostituite e personalizzabili per aiutare gli addetti al marketing a pianificare ed eseguire la loro strategia generale di marketing di prodotto. Ma entrando nello specifico, il formato e la struttura dei modelli di marketing di prodotto possono essere molto diversi! Dai fogli di calcolo alle slide e ai documenti già pronti, i modelli di marketing di prodotto possono assumere praticamente qualsiasi modulo.

La buona notizia, però, è che una volta trovati i modelli di marketing di prodotto che funzionano meglio per il vostro team, non dovrete ricominciare la ricerca ad ogni nuovo lancio di prodotto. I modelli aiutano a stabilire un approccio standardizzato per migliorare il vostro le capacità di gestione del prodotto e futuro gestione delle campagne di marketing . Così, quando arriverà il momento di intraprendere un'altra campagna, avrete un punto di partenza affidabile per applicare i vostri lavori richiesti.

Scegliete uno dei modelli pre-salvati di ClickUp nel Centro modelli o createne uno vostro da applicare a progetti futuri

Siete pronti a saperne di più sulla gestione dei prodotti? Iniziate con un'approfondita modello di gestione del prodotto per il top gestione del lavoro strumenti! Oltre alla coerenza e al risparmio di tempo, i modelli per il marketing dei prodotti ottimizzano il vostro lavoro processi di piano marketing e ottimizzare le risorse - e questa è una situazione vantaggiosa per tutti!

Elementi essenziali dei migliori modelli di piano di marketing del prodotto

Per ottenere tutti i vantaggi di un modello di marketing di prodotto efficace, ci sono un numero di qualità chiave da ricercare:

Facilità d'uso

Flessibilità e personalizzazione

Orientamento al dettaglio e completezza

Pertinenza con il vostro prodotto, con le best practice e con le attuali tendenze del mercato

Altamente visivo

Convertite le forme in attività di ClickUp Whiteboard per iniziare immediatamente a mettere in pratica il vostro diagramma di flusso

È inoltre essenziale considerare lo scopo per il quale il modello di marketing del prodotto deve essere utilizzato, la sua compatibilità con i vostri modelli di marketing preferiti strumento di gestione del prodotto e l'accessibilità del modello, in modo che altri membri e stakeholder possano visualizzarlo o modificarlo secondo le necessità. Per quanto riguarda le funzionalità di gestione del prodotto a cui dare priorità, cercate:

10 Modelli gratuiti di marketing di prodotto per pianificare le campagne

ClickUp è l'unico modello di marketing strumento di produttività abbastanza potente da riunire tutti i lavori tra le app in un'unica piattaforma collaborativa, il che rappresenta un notevole risparmio di tempo per ogni team di marketing della produttività!

Applicate uno qualsiasi (o tutti) di questi 10 modelli di marketing di prodotto alla vostra area di lavoro di ClickUp per costruire la strategia di marketing di prodotto dei vostri sogni, a partire da una roadmap dettagliata fino al prossimo lancio!

1. Modello di roadmap del prodotto di ClickUp

Il Modello di roadmap del prodotto di ClickUp fornisce una suddivisione di alto livello della vostra visione di marketing, della strategia e dei requisiti su una lavagna digitale collaborativa -la risorsa ideale da presentare agli stakeholder. Attaccare il vostro roadmap di produttività è una bestia di attività e questo modello Cartella ha un valore di:

10 stati personalizzati

15Campi personalizzati* Quattro Tag per le attività

Sette visualizzazioni del flusso di lavoro

Due automazioni

E altro ancora. 🤩

Inoltre, questo modello fa molto di più che aiutarvi a creare la vostra roadmap di prodotto: vi aiuta ad agire di conseguenza! Con un Elenco precostituito per guidare l'esecuzione della roadmap su base settimanale e un elenco formattato per la gestione del prodotto ClickUp Documento per scrivere note di rilascio dettagliate.

Sebbene si tratti di un modello avanzato, ci sono tonnellate di risorse per supportarvi nell'integrazione nei vostri flussi di lavoro, tra cui un'accurata Guida ai modelli e un'ampia gamma di strumenti per la creazione di note di rilascio Documenti di aiuto .

2. Modello di piano di marketing del prodotto di ClickUp

Modello di piano di marketing del prodotto di ClickUp

Avete la vostra roadmap di prodotto, e ora? Un piano di marketing di prodotto efficace per strategizzare le nuove iniziative e stabilire le priorità delle attività! Il Modello di piano di marketing del prodotto di ClickUp è qui per aiutarvi a fare esattamente questo. Con sei stati personalizzati e campi personalizzati e cinque visualizzazioni del flusso di lavoro, questo modello è leggermente meno denso del primo, ma è comunque una risorsa adatta ai principianti!

Visualizzate gli oggetti e i risultati chiave in un Elenco dinamico che può essere filtrato, ordinato e aggiornato facilmente utilizzando gli stati e i campi predefiniti di ogni attività. Poi, seguite lo stato di avanzamento su un elenco dettagliato Bacheca Kanban dettagliata utilizzando la vista Bacheca di ClickUp.

Inoltre, il documento Guida introduttiva vi guida attraverso i dettagli dell'introduzione di questo modello nel team. Con istruzioni passo passo su come inserire le informazioni sul prodotto, creare nuove attività e utilizzare al meglio questo modello.

Vedi come_

Software per il piano di marketing_

può aiutare il vostro team di prodotto!_

3. Modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto di ClickUp

Modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto di ClickUp

Ogni campagna di marketing di un prodotto richiede molte ricerche e riflessioni critiche, compreso il processo di scelta del prodotto su cui investire il proprio tempo per primo. Modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto di ClickUp mette a confronto diverse funzionalità/funzione di diversi prodotti per aiutarvi a prendere le decisioni più strategiche per il vostro prossimo progetto.

Questo modello di Elenco utilizza cinque viste predefinite caricate con attività personalizzabili per aggiungere facilmente le informazioni sul progetto. Guardate tutti i vostri progetti in un elenco ben formattato, quindi analizzate i dettagli dei vostri progetti software per la produttività e hardware, organizzandole in un foglio di calcolo intuitivo utilizzando la vista Tabella di ClickUp. Da qui, potete gestire lo stato di avanzamento di ogni funzionalità da un livello elevato, utilizzando il pannello Kanban incluso in questo modello.

4. Modello di lista di controllo per prodotti digitali di ClickUp

Modello di lista di controllo per prodotti digitali di ClickUp

Anche se disponete di un potente sistema di project management per gestire le attività, i dati, lo stato di avanzamento e le conversazioni sul progetto, è importante assicurarsi di ricontrollare il lavoro e di non lasciare nulla di intentato. Ovvero, assicuratevi di avere a portata di mano una lista di controllo finale! Il modello di lista di controllo per i prodotti digitali di ClickUp è semplice da usare e di facile accesso per tutti, ma copre comunque ogni componente dell'implementazione di un progetto digitale dall'inizio alla fine. Questo modello di ClickUp Doc è preformattato in sezioni per i dettagli del prodotto, le liste di controllo del packaging, i piani di vendita e altri lavori richiesti dal marketing del prodotto. Poiché i ClickUp Docs sono per loro natura collaborativi, gratuiti e possono essere collegati a o da qualsiasi attività di ClickUp, gli stakeholder, gli altri membri del team di prodotto e i clienti possono vedere o aggiornare la lista di controllo in tempo reale man mano che il progetto procede.

5. Modello di Brief di prodotto di ClickUp

Modello di scheda prodotto di ClickUp

Se vi è piaciuto il precedente modello di lista di controllo, allora amerete i dettagli e le pagine aggiunte in questo modello Modello di Brief di prodotto di ClickUp . Questo documento di ClickUp di otto pagine copre l'intero brief, un two-pager pre-progettato, il piano di rilascio, le integrazioni di versione, le appendici e altro ancora.

Progettato per far avanzare il progetto attraverso lo sviluppo nel modo più efficiente possibile, questo modello in stile "fill-in-the-blank" aiuta a i team interfunzionali a collaborare su un prodotto specifiche di prodotto, feedback e attività da un documento ben delineato. Inoltre, è possibile sviluppare e organizzare gli oggetti e le soluzioni chiave con modifiche in tempo reale in ClickUp Docs, in modo che il team possa lavorare fianco a fianco senza sovrapposizioni.

Una volta apportate le modifiche personalizzate al documento, è possibile salvarlo come nuovo modello per i progetti futuri.

6. Modello di sviluppo di un nuovo prodotto di ClickUp

Modello di sviluppo di un nuovo prodotto di ClickUp

Una volta terminata la collaborazione sul modello di Brief del prodotto di cui sopra, è il momento di mettere in moto i piani utilizzando il modulo Modello per lo sviluppo di un nuovo prodotto di ClickUp . Questo Elenco precaricato è adatto ai principianti, organizzato e facile da seguire. Con quattro stati personalizzati per controllare gli stati di avanzamento, sei campi personalizzati e cinque visualizzazioni del flusso di lavoro, il responsabile del marketing di prodotto può facilmente tenere traccia delle attività cardine, delle consegne e, naturalmente, del team.

Riepilogare/riassumere l'intero progetto in un Elenco intuitivo, quindi suddividere il programma del progetto e elementi di azione utilizzando la vista Sequenza di ClickUp e la vista Bacheca di tipo Kanban.

7. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp

Modello di lista di controllo per il lancio del prodotto di ClickUp

Il Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp è una risorsa completa per i team che si occupano di marketing di prodotto per garantire che tutti gli elementi chiave del lancio (o del rilancio) del prodotto siano affrontati. Il modello include sezioni per la preparazione pre-lancio, le attività del giorno del lancio e il follow-up post-lancio, in modo da evitare che vengano trascurati alcuni elementi durante la frenesia del processo di lancio.

Con un design facile da usare e funzionalità personalizzabili, il modello di lista di controllo per il lancio del prodotto può essere adattato alle esigenze dei singoli prodotti e consente ai team di monitorare lo stato, assegnare attività e collaborare ai progetti in tempo reale o in modo asincrono.

8. Modello di strategia di prodotto di ClickUp

Modello di strategia di prodotto di ClickUp

Il Modello di Strategia di prodotto di ClickUp è utile per i team di prodotto che vogliono definire e dare priorità alla strategia di marketing del prodotto in base alle tendenze del mercato e alle esigenze dei clienti. Il modello modello di strategia di prodotto applica un'intera cartella alla vostra piattaforma e include elenchi separati per organizzare le funzionalità, le sequenze del progetto e il team.

All'interno di ogni Elenco, troverete viste precostituite per gestire le attività specifiche di quella categoria, tra cui la vista Tabella di ClickUp per supervisionare tutte le funzionalità/funzione, una vista Sequenza per visualizzare il vostro calendario e diverse tavole Kanban predefinite.

9. Modello di requisiti di prodotto di ClickUp

Modello di requisiti di prodotto di ClickUp

E se siete alla ricerca di qualcosa di più di una cartella per far decollare il vostro prodotto, il modello Modello di requisiti di prodotto di ClickUp è sicuramente quello che fa per voi. Aggiungendo uno spazio separato alla vostra piattaforma ClickUp, questo modello è stato progettato per migliorare la collaborazione tra le parti interessate e il team di prodotto per stabilire i requisiti del progetto prendere decisioni strategiche e costruire i piani di rilascio.

Questo modello include anche 17 stati personalizzati per dare visibilità a tutti i tipi di avanzamento delle attività e sette ClickApp come il monitoraggio del tempo, le priorità, i tag e gli avvisi di dipendenza per far sì che i processi funzionino nel modo più fluido possibile.

10. Modello per la determinazione dei prezzi dei prodotti di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-04-at-10.55.33-AM.png Modello per la determinazione dei prezzi dei prodotti di ClickUp /$$$img/

Modello di prezzo del prodotto di ClickUp

Il Modello per la determinazione dei prezzi dei prodotti di ClickUp è perfetto per i team di marketing di prodotto che sviluppano una strategia di prezzo competitiva e redditizia. Questo modello di elenco prezzi vi aiuterà ad analizzare i possibili costi, a definire gli obiettivi di prezzo e a identificare gli oggetti di prezzo in linea con la proposta di valore del prodotto. Questo modello è dotato di due stati personalizzati e di tre visualizzazioni del flusso di lavoro, ma è grazie ai campi personalizzati che prende vita.

Aggiungete campi come la categoria del prodotto, il prezzo unitario del prodotto sfuso, la marca, il prezzo unitario standard, la quantità minima d'ordine e altro ancora, per accedere rapidamente alle informazioni critiche da qualsiasi visualizzazione e da qualsiasi attività.

Sfrutta al meglio il tuo modello di marketing del prodotto

Esiste un modello di marketing di prodotto per tutto. E i 10 esempi qui sopra lo dimostrano!

Queste risorse pronte per l'uso sono state progettate per aiutarvi a creare un quadro strategico per organizzare le vostre idee, raccogliere intuizioni e ricerche, ottimizzare la vostra produttività e molto altro ancora. Inoltre, questi modelli sono stati creati da ClickUp e per ClickUp, quindi è praticamente garantito che miglioreranno la vostra esperienza con la sua potente piattaforma.

Accedete a tutti i modelli elencati in questo articolo, oltre a centinaia di modelli funzionalità/funzione della produttività , oltre 1.000 integrazioni e molto altro ancora quando si iscrivendosi oggi a ClickUp .