10 modelli di strategia di prodotto per i team di prodotto nel 2024

Navigare in un oceano senza bussola è rischioso come sembra.

La vostra strategia di prodotto è quella bussola che vi fornisce la direzione nel mare agitato del mercato.

Indica il vostro strategia di produttività il team si dirige verso il vero Nord, mettendo a fuoco la visione del prodotto, la strategia dei costi, gli obiettivi aziendali e il valore che si vuole fornire ai clienti. In questo modo si può evitare di andare alla deriva senza meta, perdendo di vista la destinazione.

Scopriamo 10 modelli di strategia di prodotto che possono fungere da bussola e guidare il team di strategia di prodotto verso la terra dell'esito positivo nel 2024.

Cos'è un modello di strategia di prodotto?

Un modello di strategia di prodotto efficace è un documento o uno strumento completo e strutturato che aiuta i product manager a pianificare, sviluppare e implementare la loro strategia di prodotto. In genere comprende sezioni chiave che guidano l'azienda nella definizione della visione generale del prodotto.

Può includere elementi come la strategia di prodotto, l'identificazione dei clienti target, la definizione della proposta di vendita unica, l'impostazione degli obiettivi e dei risultati chiave e la delineazione del piano di go-to-market.

Lo scopo di un modello di strategia di prodotto è quello di fornire un approccio sistematico alla creazione di un prodotto. Una strategia di qualità mantiene una direzione chiara e coerente per un team di strategia di prodotto di esito positivo e per gli stakeholder. Aiuta tutti ad allinearsi sugli obiettivi aziendali del prodotto, sui problemi che intende risolvere e su come creerà valore per i clienti.

Cosa rende un buon modello di strategia di prodotto?

Un modello di strategia di prodotto ben definito è uno strumento efficace che dovrebbe far parte di ogni azienda software di gestione del prodotto arsenale. Questi modelli forniscono una struttura e una guida, pur rimanendo adattabili alle esigenze uniche del vostro prodotto e al modo in cui esse con la visione dell'azienda .

Ecco alcune qualità chiave che definiscono un modello di strategia di prodotto stellare:

Completezza: Dovrebbe coprire tutti gli elementi essenziali di una strategia di prodotto efficace, tra cui la visione, il target di riferimento, la strategia di differenziazione, la proposta di vendita unica, le funzionalità/funzione chiave, l'analisi della concorrenza, una strategia di prezzo, piano go-to-market e Sequenza

Flessibilità: Ogni prodotto, dichiarazione di visione e ogni mercato di riferimento è unico, quindi un buon modello fornisce una struttura che può essere adattata a situazioni ed esigenze diverse

Azionabilità: Un modello utile modello di gestione del prodotto dovrebbe ispirare l'azione e il processo decisionale. Deve aiutare a definire chiaramente gli obiettivi e gli scopi aziendali dell'azienda e a delineare i passaggi necessari per raggiungerli

Allineamento: Deve aiutare ad allineare tutti gli stakeholder, dal team di sviluppo del prodotto ai team commerciali e di marketing, fino ai dirigenti e agli investitori, a vedere il quadro generale dell'esito positivo

Una grande strategia di prodotto ha sempre al centro il cliente. Deve aiutarvi a comprendere a fondo la vostra base di clienti o il vostro traguardo e a capire come la vostra strategia di prodotto risolverà i loro problemi o soddisferà le loro esigenze

10 dei migliori modelli di strategia di prodotto da utilizzare nel 2024

Guidare la vostra marketing di prodotto con questi 10 modelli:

1. Modello di strategia di prodotto di ClickUp

Scarica questo modello Modello di strategia di prodotto di ClickUp è uno strumento completo per la gestione dei prodotti che semplifica il processo di strategia e progettazione dei prodotti. Include una struttura gerarchica con una cartella principale della strategia di prodotto, che contiene tre elenchi cruciali: l'elenco delle funzionalità, l'elenco della sequenza e l'elenco del team.

L'elenco delle funzionalità/funzione è il luogo in cui prendono vita le nuove iniziative di prodotto. È possibile creare una nuova attività per ogni caratteristica e compilare campi personalizzati come la categoria della caratteristica, il lavoro richiesto, la priorità e la data di inizio.

L'elenco presenta anche un modulo di invio per le idee di nuove funzionalità e varie visualizzazioni, come la tabella Tutte le funzionalità e la tabella Priorità, per aiutarvi a gestire e a stabilire le priorità di queste funzionalità tra il vostro team di prodotto. L'elenco Sequenza si concentra sulla programmazione e sul monitoraggio dello stato di sviluppo e lancio delle funzionalità/funzione.

Include una vista Elenco, una vista Bacheca e un grafico Gantt per rappresentare il processo di sviluppo delle funzionalità sequenza del progetto visivamente. L'elenco Teams classifica le persone coinvolte nel progetto in base al loro ruolo.

2. Modello per lo sviluppo di un nuovo prodotto ClickUp

Scarica questo modello Piano di progetto di ClickUp per lo sviluppo di un nuovo prodotto assiste i product manager nell'intero percorso di sviluppo del prodotto, dall'idea iniziale al lancio. Si abbina perfettamente alla nostra guida in step by step per allo sviluppo del prodotto .

Campi personalizzati come Fase, Complessità dell'attività, Lavoro richiesto, Livello di impatto, Team e Durata (giorni) migliorano ulteriormente l'efficienza del modello. Il modello di strategia di prodotto raccomanda anche di aggiungere un campo formula per calcolare la durata di un'attività in giorni.

Il modello di piano per lo sviluppo di un nuovo prodotto di ClickUp è una risorsa potente per un product manager. Le sue diverse visualizzazioni e i campi personalizzati assicurano una comprensione olistica del progetto, consentendo ai manager di tenere sotto controllo lo stato di avanzamento del progetto.

Questo modello consente di accelerare i tempi di sviluppo del prodotto, di rispondere meglio alle esigenze degli utenti, di aumentare le probabilità di esito positivo sul mercato e di ridurre i costi di investimento.

3. Modello di roadmap del prodotto ClickUp

Scarica questo modello Modello di roadmap dei prodotti di ClickUp consente di dare priorità alle idee di prodotto, di creare una roadmap di prodotto unificata e di fornire aggiornamenti regolari sull'esecuzione. Si tratta di un ottimo strumento per identificare e risolvere i problemi di prodotto vincoli di risorse nelle prime fasi di sviluppo del prodotto.

Il modello promuove l'efficienza e la collaborazione, riducendo la necessità di riunioni e strumenti multipli. Include una gerarchia di elenchi:

Roadmap del prodotto

Guida al modello

Esecuzione settimanale

Backlog principale del prodotto

Il modello include automazioni del flusso di lavoro e funzionalità/funzione critiche come visualizzazioni, campi personalizzati e documenti. Facilita operazioni di facile utilizzo come la creazione, il monitoraggio, la definizione delle priorità e l'aggiornamento delle attività, rendendo la comunicazione con gli stakeholder e la leadership senza soluzione di continuità.

Il modello di roadmap di prodotto personalizzabile consente ai team di prodotto di modificare l'esperienza dell'area di lavoro in base alle proprie esigenze e ai requisiti del prodotto. Questo modello rende lo sviluppo e la gestione dei prodotti più organizzati, collaborativi ed efficienti.

4. Modello di Briefing del prodotto ClickUp

Scaricare questo modello Modello di Product Brief di ClickUp organizza le specifiche di prodotto, i feedback e le attività dei responsabili della produttività. Ora potete delineare gli oggetti, le soluzioni e le specifiche in modo coerente.

Aggiungete pagine annidate per informazioni di supporto e cronologie di bozze e personalizzate la formattazione e i tag del documento in base ai vostri scopi.

Il modello è dotato anche di una sezione per i commenti per collaborazione in tempo reale e l'assegnazione delle attività, riducendo il rischio di perdere modifiche o feedback.

Il modello di briefing di prodotto allinea il team di prodotto intorno alla scopo di lavoro all'inizio di un progetto, semplifica la collaborazione e fornisce un approccio strutturato allo sviluppo del prodotto. Si tratta di un'unica fonte di verità, che consolida gli elementi chiave dell'iniziativa di prodotto in un unico documento.

5. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

Scaricare questo modello Modello di lista di controllo per il lancio del prodotto di ClickUp è stato progettato per semplificare il lancio dei prodotti e comprende un grafico di Gantt, una Sequenza e un elenco di attività di lancio. È uno dei tanti modelli per il lancio di un prodotto disponibili tramite ClickUp.

Le visualizzazioni delle attività includono la vista Elenco, la vista Gantt e la vista Sequenza, ognuna delle quali offre una rappresentazione visiva unica delle attività e del loro stato.

Sono inclusi campi personalizzati come elenchi a discesa, persone, date e formule per adattare le attività alle esigenze specifiche del progetto.

Il lista di controllo modello presenta elenchi per varie visualizzazioni come attività, tappe, categorie di attività e viste Gantt, ognuna delle quali fornisce una prospettiva diversa sul processo di lancio del prodotto. I campi personalizzati facilitano il monitoraggio dello stato delle attività, della categoria, delle date di inizio e di scadenza e della durata.

6. Modello di strategia di marketing di ClickUp

Scarica questo modello Modello di strategia Go-To-Market di ClickUp vi aiuterà a costruire un piano dettagliato per il lancio del vostro prossimo prodotto.

I campi personalizzati, come gli elenchi a discesa e le aree di testo, consentono di catturare tutti i dettagli durante la fase di fase di piano strategico .

Il modello di strategia GTM facilita un approccio sistematico al lancio di prodotti di successo, incoraggiando la collaborazione tra i team in un'area di lavoro condivisa. Consente di definire una strategia chiara e di descrivere dettagliatamente le attività.

Vista Elenco Strategia Go-To-Market

La vista Elenco è la visualizzazione più flessibile per raggruppare, ordinare e filtrare la strategia GTM. È possibile ottenere una panoramica di alto livello di tutte le attività nell'area di lavoro, oppure eseguire il drill-down e raggruppare solo le attività da portare a termine in questo momento.

Questo approccio strutturato al piano e al campagne di marketing aiuta a minimizzare i rischi, a ottimizzare le spese di marketing e a garantire il massimo impatto sul mercato del lancio di nuovi prodotti.

7. Modello di strategia di progetto ClickUp

Scarica questo modello Modello di strategia di progetto di ClickUp è uno strumento completo progettato per gestire progetti di qualsiasi dimensione e complessità, informando tutte le parti interessate sugli aggiornamenti relativi allo stato di avanzamento.

Il modello incorpora diversi campi personalizzati, come Fase del progetto, Avanzamento, Stato RAG (Rosso, Ambra, Verde), Livello di impatto e Livello di rischio. Questi campi consentono una categorizzazione dettagliata delle attività e degli aggiornamenti di stato, migliorando l'efficienza del project management.

Un modello di strategia di progetto è fondamentale per delineare gli obiettivi aziendali generali e la strategia di implementazione di un progetto. Semplifica il project management, garantendo una comunicazione trasparente e tempestiva con tutte le parti interessate. Aiuta a organizzare e dare priorità alle attività, riducendo il potenziale di sviste o ritardi. Consente inoltre di valutare efficacemente i rischi e gli impatti, aiutando il processo decisionale e il piano di emergenza.

Le diverse visualizzazioni forniscono una prospettiva sfaccettata sul progetto sullo stato di avanzamento del progetto in modo da poter monitorare le sequenze e proteggere le risorse limitate, le dipendenze e le attività cardine.

8. Modello di monitoraggio della produttività ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello per il monitoraggio della produttività di ClickUp è stato meticolosamente progettato per ottimizzare i processi di produttività multimediale.

Utilizzate campi personalizzati per acquisire dettagli specifici come fasi di produzione, collegamenti rilevanti, date e altro ancora.

Questo modello semplifica la gestione dalla pre alla post-produzione, assicurando che nulla vada perso. Consente una gestione efficiente del tempo identificando rapidamente i colli di bottiglia, aiuta a rispettare i programmi e consolida tutta la documentazione in un unico luogo.

Le funzionalità/funzione di condivisione di ClickUp promuovono la collaborazione tra team. Per utilizzarle, è sufficiente creare attività che rappresentino i progetti nella vista Elenco di produzione, con i relativi dettagli e allegati. Queste attività possono essere gestite in diverse visualizzazioni e fasi di produttività.

9. Modello di piano di produzione per siti web ClickUp

Scarica questo modello Modello di piano di produttività per siti web di ClickUp è uno strumento completo per la gestione dei progetti di sviluppo di siti web.

Grazie ai campi personalizzati, è possibile adattare il processo di sviluppo del prodotto alle proprie esigenze specifiche. Il modello include sezioni per i temi, le epiche, le storie degli utenti del vostro traguardo, le richieste di funzionalità/funzione e i rilasci. Ha tutto ciò che serve per creare un approccio sistematico allo sviluppo.

L'uso degli sprint aiuta a suddividere le attività più grandi in unità gestibili, e il modello Sprints ClickApp può essere attivata per migliorare la gestione degli sprint.

Nel complesso, questo modello facilita il monitoraggio delle attività, la gestione delle dipendenze, la raccolta dei feedback e il piano degli sprint, rendendolo uno strumento prezioso per i product manager.

10. Modello di modulo di feedback per ClickUp

Scarica questo modello

Una volta che la vostra strategia di prodotto viene resa operativa, come pensate di raccogliere il feedback dei clienti? Utilizzate il Modello di modulo di feedback ClickUp per finalizzare la vostra strategia di marketing attraverso moduli digitali.

Otterrete un modo semplificato per raccogliere i feedback dei clienti sui vostri prodotti e servizi. Questo modulo per la strategia di prodotto è uno strumento eccellente per raccogliere proprio questo tipo di informazioni, consentendovi di personalizzare le domande in base alle vostre esigenze.

Raccogliendo tutti i feedback in un unico luogo, potrete analizzare le tendenze e identificare le aree di miglioramento, con il risultato di aumentare la soddisfazione e la fedeltà dei clienti.

Esempi di strategia di nuovi prodotti

Una corretta strategia di prodotto facilita l'identificazione delle opportunità, l'impostazione degli obiettivi e l'adozione di decisioni informate. Le strategie di prodotto sono particolarmente importanti quando i prodotti passano dall'idea allo sviluppo e alla commercializzazione. Per aiutarvi a partire con il piede giusto, abbiamo raccolto esempi di strategie di prodotto utilizzate da aziende di esito positivo in tutti i settori.

Minimal Viable Product (MVP) Un Minimal Viable Product è un prodotto con funzionalità/funzione sufficienti a soddisfare i primi clienti e a fornire feedback per lo sviluppo futuro del prodotto. Canvas della proposizione di valore Il Canvas della proposizione di valore aiuta acreare proposte di valore basate sulle esigenze dei clienti, sui lavori da fare3. Lean Canvas Il Lean Canvas è un adattamento del Business Model Canvas, che aiuta a riflettere sui potenziali clienti, sulle soluzioni e sulle misure dell'esito positivo della vostra impresa. Business Model Canvas Il Business Model Canvas è uno strumento di gestione strategica che aiuta le aziende a pensare a come creare valore per i propri clienti5. Product Backlog Un Product Backlog è una raccolta di funzionalità/funzioni e miglioramenti desiderati nel prodotto. Aiuta a stabilire le priorità di ciò che deve essere incluso nella roadmap del prodotto e serve come base per il piano di rilascio.

Grafico della rotta da seguire con i modelli di strategia di prodotto di ClickUp

Questi modelli vi aiuteranno a navigare nel vostro prossimo sprint di sviluppo del prodotto. Utilizzateli per definire sistematicamente e coerentemente le priorità delle funzionalità, gestire le roadmap, comprendere i vostri utenti di riferimento e allineare le speranze aziendali e i lavori richiesti dal team di sviluppo del prodotto.

Visitate ClickUp per scoprire in che modo possiamo aiutare il vostro prossimo viaggio di prodotto a prendere il largo.