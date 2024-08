20 modelli gratuiti di gestione del prodotto

Il vostro product manager è una figura chiave in tutto quello che Da fare con la produttività il ciclo di vita della vostra produttività e intendiamo tutto.

Quasi 80% dei responsabili della produttività si occupa della progettazione del prodotto, ma si immerge anche in altre aree come lo sviluppo, la strategia di gestione, il marketing e l'esperienza dell'utente.

Tuttavia, è comune che i responsabili della produttività spendano la maggior parte del loro tempo per affrontare problemi inaspettati. Non è un'impresa facile! 😳

Tutto questo per dire che il vostro product manager ha probabilmente bisogno di un po' di aiuto. E magari di un cocktail. 🍸

Per fortuna, l'aiuto c'è! Esistono tonnellate di programmi gratuiti e affidabili strumenti di gestione del prodotto e i modelli disponibili per aiutare i responsabili della produttività a risparmiare tempo ed essere più efficienti in ogni passaggio.

20 modelli di gestione del prodotto

Prima di iniziare la roadmap del prodotto, assicuratevi di avere un'idea di prodotto chiara e che esista un mercato per questo prodotto. Iniziate dal punto di partenza ponendovi le domande più urgenti e immediate:

Da cosa è composto questo prodotto?

Da cosa nasce la soluzione?

Chi sono i clienti personalizzati?

Questo elenco è una carrellata da cima a fondo di modelli di gestione del prodotto che vi apriranno la strada nel vostro viaggio nella gestione del prodotto.

Modelli per consolidare la proposta di valore

1. Modello di ClickUp Product Brief

Modello di Product Brief di ClickUp

Questo ClickUp Documento copre le basi del vostro prodotto ed è ideale per le prime fasi di pianificazione e ideazione.

Si tratta di uno strumento eccellente da avere se siete nella fase di fase di ricerca o di proporre la vostra idea a qualcuno.

Questo modello di brief di produttività è utile per conservare i documenti relativi a come si sa che questo prodotto avrà successo, al suo scopo e al suo valore. Descrive il prodotto, il problema che risolve, il contesto, le note di progettazione e altro ancora.

Se siete alle prime armi con la gestione dei prodotti, questo modello fa per voi! Scarica questo modello

2. Modello di strategia di prodotto ClickUp

Modello di strategia del prodotto di ClickUp

Il Modello di strategia di prodotto da ClickUp fornisce una struttura per aiutarvi a pianificare e visualizzare la vostra strategia di prodotto . Visualizzate le release e costruite il consenso tra i decisori chiave con un'unica fonte di informazioni sui prodotti e la responsabilità del team. Scaricate questo modello

3. Modello di lancio del prodotto ClickUp

Modello di lancio del prodotto di ClickUp

Questo Modello per il lancio di un prodotto ClickUp è perfetto per promuovere il lancio di un nuovo prodotto o per rilanciare quello esistente. È composto da un grafico Gantt, da una Sequenza visiva e da tutte le attività necessarie per il lancio di un prodotto specifico. Scaricate questo modello

4. Modelli di Buyer Persona di HubSpot

Credito: HubSpot

Questo modello è la risposta alla domanda: _chi utilizzerebbe questo prodotto?

È il vostro sgabello di passaggio per ricercare e identificare il pubblico di riferimento per il vostro prodotto creando il cliente ideale immaginario conosciuto come acquirente persona .

L'acquirente persona fornisce un'analisi approfondita dei dati demografici, degli interessi, dello stile di vita, della posizione e della storia comune del gruppo principale con cui probabilmente avrete successo. Questi modelli vi aiutano a costruire queste persone e a dimostrare il valore del vostro prodotto a clienti simili quando lo presentate agli stakeholder. Scaricate questo modello

5. Prodotto Excel

Modello di confronto

Credito: Smartsheet

Questo modello Excel di Smartsheet viene utilizzato per confrontare le funzionalità/funzione dei prodotti con altre produttività simili.

Voi o il vostro product manager potreste usarlo per vedere il valore del vostro prodotto rispetto ad altri prodotti che risolvono problemi simili.

Inoltre, questo modello può essere utilizzato più volte durante le diverse iterazioni del prodotto. Quindi, se da un lato può essere utile nelle fasi iniziali di progettazione e sviluppo, dall'altro può essere utilizzato quando si pensa di aggiornare il prodotto per rimanere competitivi. Scaricate questo modello

6. Modello di storia di Intercom

Se vi sentite impantanati al pensiero di creare la vostra roadmap di prodotto o se sprint sembra un po' complicato, questo modello potrebbe essere un passaggio migliore per voi.

Questo modello è breve e dolce, ma vi aiuterà a definire i dettagli minori necessari per giustificare il vostro prodotto e iniziare a farlo vivere.

Riepilogate la vostra proposta di valore o la "storia" relativa al problema che il vostro prodotto risolve e il vostro piano di progettazione.

Se avete ancora difficoltà a riepilogare la vostra UVP senza dover scrivere un documento lungo quasi un romanzo, iniziate con l'elencare le funzionalità/funzione chiave del vostro prodotto. Questo vi aiuterà a stabilire le priorità delle attività e delle scadenze iniziali per realizzare quelle funzionalità/funzione e a far sì che la vostra roadmap prenda forma. Scaricate questo modello

Modelli per la gestione delle roadmap di prodotto

Ora siamo arrivati alla parte migliore, la creazione della roadmap di prodotto.

La roadmap strategica è la stella polare della gestione del prodotto. Vi farà muovere costantemente in una direzione produttiva e vi aiuterà a definire gli obiettivi a lungo e a breve termine.

7. Modello di roadmap per la lavagna online di ClickUp

Organizzate le vostre idee in modo chiaro e iniziate a conquistare il mercato con questo modello di lavagna online ClickUp Roadmap

Ora potete creare una roadmap visivamente accattivante per il vostro nuovo prodotto, progetto o piano. Modello di roadmap per lavagna online di ClickUp consente di monitorare il ciclo di vita di un nuovo prodotto e le persone coinvolte per realizzarlo. Una roadmap finita serve da guida per il futuro project management di nuovi prodotti. Scaricate questo modello

8. Modello di prodotto minimo vitale ClickUp

Modelli di prodotto minimo vitale di ClickUp

Modello di Prodotto Minimo Vitale di ClickUp aiuta a pianificare la roadmap del prodotto. Questo modello di prodotto minimo fattibile serve come guida per determinare se il prodotto minimo è fattibile o meno. Contiene una serie di domande critiche che possono aiutare a sviluppare la strategia di validazione del prodotto. Scaricate questo modello

9. Modello di sviluppo del prodotto

Credito: Miro

Questo modello di Miro aiuta a i team inter-funzionali lavorano insieme nello stesso spazio e gestiscono obiettivi di ampio respiro.

La maggior parte Teams di sviluppo agile sono interfunzionali, il che significa che un gruppo di persone con diverse impostazioni di competenze lavora insieme per creare un prodotto funzionante. Ma mentre i framework Agile sono molto popolari, più di due terzi dei product manager intervistati non fanno team interfunzionali.

Quindi, se questo metodo non sembra ancora adatto a voi o è del tutto nuovo per voi, questo modello sarà il vostro gestione agile del prodotto pane e burro. 🙏🏻

Da fare menzione del fatto che Miro si integra con ClickUp ? 👀

Il modello per lo sviluppo del prodotto di Miro ricorda anche Vista Gantt in ClickUp e possono essere aggiunti accanto alle attività di ClickUp con Visualizzazioni incorporate . Scaricare questo modello

10.

Modello per gli Sprints di ClickUp

Modello di Sprints di ClickUp

Si tratta di un modello intermedio, ma molto potente. Include otto stati per monitorare lo stato di avanzamento del vostro attività , uno Campo personalizzato e tre visualizzazioni . 😱

Per i progetti di grandi dimensioni, gli sviluppatori usano Sprint per suddividere la Sequenza in tempi gestibili.

Le attività sono collegate a questi Sprints e, completando queste attività nell'arco di tempo dello Sprint, il progetto continua ad andare avanti. Le attività dello Sprint non completate vengono trasferite allo Sprint successivo.

suggerimento:_ È possibile impostare Automazioni Sprint per risparmiare tempo sulle azioni ripetitive ogni volta che si completa un'attività di ClickUp!

Inoltre, con questo modello, potete..

Impostare Sprint stime di durata stimata epunti nei campi personalizzati

Trova le istruzioni di passaggio su comepersonalizzare le attività, i campi personalizzati, gli stati e le viste in base alle esigenze di sprint del team Scaricare questo modello #### 11. Retrospettiva settimanale

Credito: Trello

Con funzioni simili a quelle di $$$a di ClickUp Vista Bacheca questo strumento di Trello vi aiuterà a visualizzare e dare priorità alle vostre attività.

Questo modello è una rappresentazione visiva collaborativa degli elementi d'azione rimasti nella sequenza temporale del progetto e consente di spostare le attività da una colonna all'altra per rappresentare il loro stato verso il completamento.

Fate clic sulle attività per espandere i dettagli e condividete o inserite un link alla vostra scheda di attività per un accesso esterno. E utilizzare Integrazione di ClickUp con Trello per caricare automaticamente i vostri lavori con pochi clic!

Vedi questi_ **Strumenti retrospettivi

Modelli di note di rilascio di ClickUp

Questo modello per principianti Modello delle note di rilascio di ClickUp è un must per tenere aggiornati i team di ingegneri sugli aggiornamenti del prodotto!

Aggiungete dettagli e revisioni alla vostra proposta di valore per le nuove versioni in arrivo e pianificate come presentare gli aggiornamenti all'esterno con questo documento ClickUp.

Anche dopo il rilascio, la produttività continua a cambiare e a migliorare grazie al feedback dei clienti e all'innovazione. È fondamentale delineare il titolo del vostro prodotto e mettere tutti d'accordo, il prima possibile! Da fare con questo modello. 😌 Scaricare questo modello Bonus: **Modelli di comunicati stampa

Credito: Aha

Oggetti e risultati chiave, AKA Gli OKR sono una popolare impostazione degli obiettivi che aiuta i product manager a misurare i risultati della produttività. La definizione degli OKR aiuta anche a definire l'esito positivo del prodotto e quindi il monitoraggio degli OKR è estremamente importante.

Questo modello di tracciamento della fiducia negli OKR in Excel aiuterà i responsabili della produttività a determinare come il prodotto sia all'altezza della proposta di valore iniziale. Utilizzate questa tabella per dare un po' di fiducia numerica al lavoro terminato o per identificare i punti di crescita.

Ma non c'è bisogno di fermarsi agli OKR! Ci sono tonnellate di indicatori di performance e metriche di valore per misurare la salute generale e la produttività del vostro prodotto. 👀

Compara_

**Jira Vs. Aha_

! Scaricare questo modello**Bonus: Modelli di elenco prezzi dei prodotti!

19. Modello di ClickUp OKR & Obiettivi

Modello di OKR e obiettivi di ClickUp

Utilizzate il modello OKR e Obiettivi di ClickUp per monitorare gli obiettivi del vostro team. La struttura flessibile di ClickUp consente alla vostra azienda di costruire obiettivi aziendali, di reparto e persino di team. Il tutto per raggiungere l'oggetto principale! Con questo modello, le varie visualizzazioni consentono di filtrare le aree all'interno dell'azienda e del team. Scaricate questo modello Bonus:

**Strumenti di IA per i product manager_

20. Modello dei requisiti di prodotto di ClickUp

Documento sui requisiti di produttività da ClickUp

Anche dopo il rilascio del prodotto, c'è ancora del lavoro da fare! Le nuove funzionalità richiedono altrettanto tempo, intenzioni e gestione del prodotto rispetto alla prima iterazione.

Questo Modello di documento sui requisiti di prodotto di ClickUp è una sorta di lista di controllo personale per i product manager, per assicurarsi che ciò che si sta facendo aggiunga valore all'obiettivo finale.

Pensate a questo documento come a un mini-prodotto modello di roadmap per suddividere e consolidare la descrizione, il design, la storia, il pubblico e i dettagli delle nuove funzionalità/funzione, per assicurarsi di prendere decisioni strategiche. Scarica questo modello Related: **Come scrivere una proposta di progetto & **Domande sul colloquio con il Product Manager

Vantaggi dell'utilizzo di un modello di gestione del prodotto

Anche se non siete un product manager ma lavorate a stretto contatto con uno di loro, se state sviluppando un prodotto, se state rivalutando i vostri processi attuali o se volete semplicemente risparmiare un po' di tempo, questo elenco di modelli è per voi.

Questi gestione della produttività i modelli non sono stati creati con l'intento di fornire una soluzione completa per la gestione del lavoro, ma sono qui per aiutarvi a memorizzare le informazioni su elementi d'azione specifici relativi al vostro prodotto in modo che siano facili da trovare e ancora più facili da capire.

Sebbene i modelli preconfezionati possano essere estremamente utili per creare processi, costruire roadmap e assicurarsi che ogni minimo dettaglio sia coperto, mancano di supporto quando si tratta di assistere la parte di gestione vera e propria del ruolo di un product manager.

Il vostro product manager rimarrà in gioco per molto tempo dopo la realizzazione di un progetto esito positivo del lancio di una produttività . Nuove iterazioni, bug e feedback dei clienti tengono in continuo movimento i responsabili della produttività, che in genere hanno bisogno di qualcosa di più di prompt di documenti o fogli di calcolo per fare seri progressi.

Quindi, qual è il nostro consiglio definitivo per risparmiare tempo per tutto ciò che riguarda la gestione dei prodotti? 🥁🥁🥁

Integrate questo elenco di modelli con un potente software di gestione dei prodotti costruito per consolidare, organizzare e gestire le risorse in un unico luogo.

Come ClickUp . 🚀

Offerte ClickUp centinaia di strumenti per semplificare i processi di gestione dei prodotti e offre collaborazione e personalizzazione al centro di ogni funzionalità/funzione.

Utilizzate i modelli di gestione dei prodotti per il vostro prossimo lancio di prodotto

Può sembrare che il lavoro di un product manager non sia mai terminato, ma sfruttare questi modelli, dal primo all'ultimo, dall'elenco al fondo, aiuterà il vostro product manager a risparmiare tempo, energia e molti potenziali grattacapi.

E se avete bisogno di qualcosa in più rispetto a ciò che vedete in questo elenco o in Il modello di ClickUpe Centro, nessun problema! Creare modelli personalizzati anche in ClickUp!

Siamo qui per aiutarvi e sappiamo esattamente di cosa avete bisogno perché ClickUp è stato letteralmente costruito per questo. 🥳

Lasciateci lavorare con la nostra magia della produttività, così potrete concentrarvi sull'esecuzione della roadmap di prodotti che avete sempre sognato! Scaricate ClickUp e inizia gratis ! ✨