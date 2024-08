6 modelli di note di rilascio del software per ottimizzare l'esperienza del prodotto

Andiamo subito al sodo: I modelli di rilascio del software contribuiscono a un esito positivo. Ma Da fare per incoraggiare i vostri colleghi sviluppatori, produttività e product manager ad adottare e seguire naturalmente i modelli?

Richieste urgenti, dispersione di app e scarso successo comunicazione del team sono un duro colpo per la produttività e l'aggiunta di modelli a volte sembra un "altro progetto che nessuno ha chiesto".

Ma se questi eventi di spreco di budget continuano, la velocità e la consegna del prodotto si indeboliscono, e questa non è una realtà che vogliamo per voi!

Ogni strumento che utilizziamo ha il potenziale di appesantire la nostra produttività, se gestito male. Se possiamo condividere la nostra esperienza in materia di produttività per aiutarvi a organizzare il vostro processo di consegna delle release in qualsiasi modo, non ci tireremo indietro.

Qui ci sono modelli ed esempi fantastici da analizzare, ma se siete curiosi di utilizzare ClickUp per la gestione dei prodotti, inizia oggi! 🌐 Ottenere ClickUp per i team di prodotto Esploreremo cinque modelli di note di rilascio, i consigli pratici che ne derivano e un passaggio in una guida giornaliera alla scrittura e alla pubblicazione delle note di rilascio.

Che cos'è una nota di rilascio del software?

Le note di rilascio del software sono la documentazione tecnica distribuita insieme a un progetto nuova o aggiornata release di un prodotto a annuncia le modifiche , correzioni di bug e miglioramenti. Le note di rilascio tengono informati gli utenti su ciò a cui il team ha lavorato per soddisfare le loro aspettative. ⚡️

Le note di rilascio devono essere il punto di riferimento per i clienti per rispondere alle loro domande di base: Da fare?

A seconda del vostro settore - intrattenimento, aziendale, viaggi o social network - le note di rilascio pubbliche vengono generalmente distribuite su questi canali: sito web dell'azienda, blog, notifiche in-app, email, negozi di applicazioni e social media. Documentazione tecnica non è la più desiderata dai clienti (si parla di condizioni), ma le note di rilascio rientrano nella loro categoria. Sono una base di conoscenza per offrire ai clienti la migliore esperienza con il vostro prodotto. 💡

L'uso di parole sconosciute nelle note di rilascio isola e confonde i clienti. Per questo motivo, cercate di evitare il gergo tecnico!

Creare un documento funzionante in ClickUp per organizzare tutte le note di rilascio passate, presenti e future Informazioni sui documenti Come una canzone e una danza, le note di rilascio riguardano la preparazione, la tempistica e la consegna.

Sono una linea diretta per trattenere gli utenti frustrati e per riattivarli. Quindi non aspettate a scrivere le note di rilascio fino alla sera prima del giorno del lancio. ⌛️

Che la vostra organizzazione sia al secondo o al decimo anno, i modelli di note di rilascio del software che abbiamo selezionato vanno dalla documentazione di base a una suite di produttività. Quindi ce n'è per tutti i gusti!

6 modelli di note di rilascio gratis

1. Modello di nota di rilascio di ClickUp

Il nostro primo modello di note di rilascio del software è offerto da ClickUp Docs!

Il Modello delle note di rilascio di ClickUp pacchetti di segnaposto di contenuto ed esempi visivi a vostra disposizione per stimolare decisioni creative che abbiano un impatto positivo sull'esperienza di lettura dei vostri clienti.

Ecco alcune funzionalità di Docs che vi faranno risparmiare tempo (e sono gratis!) e che amerete insieme ai contenuti dei vostri comunicati:

**Tagga i membri del team e gli stakeholder con commenti, assegna loro elementi d'azione e converte il testo in attività tracciabili per rimanere in cima alle idee

Banner con codice colore : Organizzano i contenuti e sottolineano i testi importanti

: Organizzano i contenuti e sottolineano i testi importanti Pulsanti azionabili : Collegano collegamenti pertinenti ad altri contenuti relativi al prodotto per consentire ai clienti di saperne di più

: Collegano collegamenti pertinenti ad altri contenuti relativi al prodotto per consentire ai clienti di saperne di più Tabella dei contenuti adesiva : Salta a qualsiasi sezione del documento con una tabella dei contenuti adesiva che ti accompagna durante lo scorrimento

: Salta a qualsiasi sezione del documento con una tabella dei contenuti adesiva che ti accompagna durante lo scorrimento Blocchi di codice : Mantenere l'integrità, la leggibilità e gli spazi del codice con l'evidenziazione della sintassi

: Mantenere l'integrità, la leggibilità e gli spazi del codice con l'evidenziazione della sintassi Pagine condivise pubblicamente: Permettete ai motori di ricerca di includere il collegato nei risultati della ricerca e copiate il codice embed dalla sezione delle impostazioni avanzate

Dall'idea al rilascio, date priorità e pianificate le vostre iniziative, epiche e problemi, tutto in un unico posto. 🧑‍💻 Scarica questo modello Controlla il nostro elenco di_

**Strumenti di gestione dei rilasci_

!

2. Modello di Treno di Rilascio di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/cleanshot-2023-03-16-at-1205012x-1200.jpeg Un treno di rilascio è un processo coordinato e strutturato per fornire aggiornamenti software in modo tempestivo ed efficiente.

https://app.clickup.com/signup?modello=t-90060120293&dipartimento=ingegneria-product&&_gl=1\*15iah3w\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE0MTk4MDguQ2p3S0NBanduZkwQmhCLUVpd0FBMnh1Qm5YQktReUw4ZUJjVHluaTFIM0pUTzBYWlJjazZfYjJMR2JEQzBdFFlMzRrMHuWVWSnNob0N4cklRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Scarica questo modello /$$$cta/

Tenete sotto controllo gli aggiornamenti del software utilizzando il modello di note di rilascio di ClickUp. La nostra soluzione fornisce una piattaforma dinamica e di facile utilizzo per la gestione dei treni di rilascio, ovvero la consegna organizzata e tempestiva degli aggiornamenti software. Progettato per mantenere allineati i team e le parti interessate, questo modello di note di rilascio garantisce che tutti si muovano in sincronizzazione verso obiettivi condivisi.

Il modello di note di rilascio di ClickUp semplifica il monitoraggio degli avanzamenti, delle correzioni di bug e dei miglioramenti, fornendo chiarezza sulle novità disponibili in ogni versione del prodotto. Offrendo una sintesi concisa e utile di ogni release software, ClickUp aiuta il team a comunicare efficacemente il lavoro terminato e a pianificare le attività future.

Rimanere al passo con gli aggiornamenti del software non deve essere una sfida. Con il modello di note di rilascio di ClickUp, potete mantenere un programma di rilascio prevedibile, assicurando che tutte le parti coinvolte siano informate sullo stato di avanzamento e sappiano cosa aspettarsi. Che siate uno sviluppatore che documenta i dettagli di un aggiornamento del software o un project management che supervisiona il rollout degli aggiornamenti, il nostro modello può rispondere efficacemente alle vostre esigenze. Scaricare questo modello

3. Modello di note di rilascio MS Word

via Modelli di campione Con il modello di Microsoft Word imparerete un paio di cose sul formato tradizionale delle note di rilascio! Questo è un buon esempio di linguaggio coerente a cui puntare quando si scrivono le note di rilascio. (Per saperne di più su questo punto si veda più avanti) Scaricare questo modello

4. Modello di note di rilascio del prodotto

via Kipwise Il prossimo modello di Kipwise è un altro esempio di ottime note di rilascio per comunicare gli aggiornamenti ai personalizzati. Se siete alla ricerca di un modello terminato da inviare al vostro redattore tecnico o al al responsabile della produttività per scrivere le note di rilascio, avranno uno schema scheletrico per iniziare subito. Scaricate questo modello

5. Modello di note di distribuzione in MS Word

via Modelli di campione Questo modello di note per il prossimo rilascio in Microsoft Word è un documento modificabile con un sezione dedicata alle note di rilascio per ogni argomento principale: Introduzione, Modifiche chiave, Note di configurazione e Problemi noti.

Abbiamo già spiegato perché dovreste evitare il gergo tecnico in ogni occasione possibile. ma se il vostro software è progettato per gli appassionati di prodotti che seguono i termini tecnici, questo modello vi mostrerà come organizzare le note di rilascio per garantire leggibilità e flusso.

(Vedete, in questo elenco ce n'è per tutti i gusti) Scarica questo modello

6. Modello per le note di rilascio dello sprint

via Modelli di campione Ultimo, ma non meno importante, questo modello a riempimento di spazi vuoti illustra tutte le parti critiche di un documento di rilascio da prendere in considerazione. Questo modello è... molto, soprattutto se i clienti preferiscono leggere ogni parola. (Spoiler: non è così!) Ma non lasciatevi scoraggiare.

I segnaposto sono esattamente ciò di cui ha bisogno un buon modello di note di rilascio per eliminare le congetture su "Cosa va qui?" Non possiamo mai sottovalutare quanto possiamo dimenticarci dei piccoli dettagli, indipendentemente dal numero di note di rilascio dei prodotti che abbiamo pubblicato! Scaricate questo modello

Come scrivere le note di rilascio

Se siete curiosi di conoscere ClickUp, la prima cosa che dovete sapere è che il supporto ai lavori di sviluppo fa parte di noi.

La maggior parte dei team agili in luoghi di lavoro ibridi o quasi completamente remoti attraversano fasi di alti e bassi della produttività. Si ripetono gli errori, si mettono a punto i sistemi, poi arriva qualcosa che mette tutto a soqquadro. I membri del vostro team sono maestri nell'auto-organizzazione, ma sapete che c'è un modo migliore per rimuovere gli ostacoli alla produttività in modo che possano concentrarsi sul lavoro più importante.

Creare gruppi di persone in ClickUp per assegnare facilmente attività, menzioni nei commenti o aggiunte come osservatori

Anche se non esiste una bacchetta magica per far scomparire questi problemi comuni, strumenti come ClickUp sono stati progettati per mettere il potere di personalizzazione del flusso di lavoro nelle mani dei team.

E i team di prodotto amano usare ClickUp perché hanno una visibilità di alto livello su più team e possono ottenere i dettagli di ogni progetto o dipendenza quando necessario.

Prima di ClickUp era una follia. Inviavamo qualcosa e dovevamo fare dei rollback perché la funzionalità/funzione aveva troppi bug e non era ben pianificata. Abbiamo registrato una notevole diminuzione dei bug segnalati e ClickUp ci aiuta a evitare molti problemi.

Raúl Becerra, Responsabile della produttività di Atrato

Vogliamo che il processo di creazione delle note di rilascio sia uno strumento intuitivo per la gestione di progetti interfunzionali e che elimini le attività non necessarie" Riunioni Zoom dal calendario di tutti!

In questa guida, vedremo il processo collaborativo di un'organizzazione ibrida per scrivere note di rilascio interattive in cinque giorni. 🗓

$$$a Giorno 1: Inviare un modello di attività di rilascio a product manager, produttività e sviluppatori per raccogliere informazioni Modelli di attività in ClickUp definiscono le aspettative di tutti i team coinvolti. È la posizione centrale in cui ogni team di funzionalità/funzione può fornire spiegazioni scritte, brevi video e altri materiali di supporto per la prossima release. In questo modo si libera il tempo prezioso di tutti dal lavoro amministrativo e dalla ricerca di aggiornamenti.

Assegnate i commenti come elementi d'azione e risparmiate tempo con le registrazioni dello schermo condivisibili

Giorno 2: redigere le note di rilascio e seguire gli elementi mancanti o poco chiari

Passiamo ora all'evento principale: la stesura delle note di rilascio del prodotto! Il modello delle note di rilascio di ClickUp consente ai collaboratori di modificare il documento in tempo reale e di fare menzione di singole persone o gruppi durante il blocco dello scrittore. ✍️

I must per le note di rilascio includono:

Nome del documento, data e numero di versione : Il numero di versione è una stringa di numeri con punti decimali che indica agli utenti interni ed esterni la versione corrente del software. Se il numero all'estrema sinistra del decimale aumenta, segnala un aggiornamento importante del software. I numeri a destra del decimale segnalano piccoli aggiornamenti

: Il numero di versione è una stringa di numeri con punti decimali che indica agli utenti interni ed esterni la versione corrente del software. Se il numero all'estrema sinistra del decimale aumenta, segnala un aggiornamento importante del software. I numeri a destra del decimale segnalano piccoli aggiornamenti Nomi delle funzionalità/funzione, descrizioni e aggiornamenti : Si tratta di informazioni dirette da estrarre dalle attività completate dai team

: Si tratta di informazioni dirette da estrarre dalle attività completate dai team Contenuto visivo : Screenshot, video e GIF aiutano i personalizzati a seguire e conoscere meglio le modifiche del software

: Screenshot, video e GIF aiutano i personalizzati a seguire e conoscere meglio le modifiche del software Collegamenti pertinenti: Ogni sezione dovrebbe essere un breve riepilogo/riassunto con collegamenti ad articoli di aiuto approfonditi

Utilizzate un'azione di trascinamento per organizzare facilmente il contenuto dei vostri comunicati

Un flusso di lavoro agile in ClickUp elimina la necessità di andare a caccia di informazioni. Quando si scrivono le note di rilascio, si fa continuamente riferimento alle attività. Ecco perché la funzionalità Relazioni di ClickUp diventerà la vostra nuova ossessione.

È sufficiente collegare il documento delle note di rilascio alle risorse correlate all'area di lavoro. Con ClickUp i riferimenti incrociati non saranno più un lavoro faticoso, ma un aumento della produttività!

Menzionare e collegare attività e documenti per fare riferimento a informazioni e elementi di azione

Giorno 3: Taggare gli stakeholder per la revisione e l'approvazione nel documento delle note di rilascio

Dopo aver cancellato tutti gli elementi in sospeso, completato la formattazione e corretto la scrittura, è il momento della revisione da parte degli stakeholder! 🔍

È possibile scegliere di assegnare un commento all'interno del documento per avvisare gli stakeholder o inviare loro l'URL diretto se non sono nell'area di lavoro. In questo modo si evita di inviare più copie a persone diverse.

Usate i commenti in ClickUp Documenti per richiamare testi importanti da rivedere

Giorno 4: Finalizzare e approvare i materiali di rilascio

Per mantenere il coinvolgimento di tutti nelle ore che precedono il rilascio, è necessaria una comunicazione trasparente. Entrate: Chattare in ClickUp!

La chat sostituisce i thread di Slack e le email una tantum per semplificare le domande rimanenti e le richieste dell'ultimo minuto.

Creare una visualizzazione dedicata alla chat per qualsiasi lavoro necessario all'interno di ClickUp

Giorno 5: distribuzione delle note di rilascio a tutti i canali

Quando il release manager conferma che gli aggiornamenti del software sono stati inviati alla produttività, è il momento di pubblicare le note di rilascio! 🎉

Dopo i meritati festeggiamenti del team, è ora di guardare alla prossima release. Tornate al primo giorno e ripetete il processo con i vostri modelli personalizzati!

via ClickUpdates Versione 2.143 Vi prendete cura dei vostri clienti, ma chi si prende cura di voi?

Vi abbiamo dato alcuni spunti di riflessione, ma non dovete lavorare da soli a questo processo! A volte abbiamo bisogno di una nuova prospettiva che ci mostri modi migliori, più sicuri ed economici di Da fare.

I modelli sono solo l'inizio! Il team di ClickUp è pronto ad aiutarvi a costruire sistemi di rilascio scalabili. ⚙️ Ottieni risorse